Nekretnine u Klivlendu 2025: Pristupačno tržište se zagreva uz velike projekte na pomolu

Stabilne cene kuća, brza prodaja: Tržište nekretnina u Klivlendu ostaje pristupačno, ali konkurentno. Srednja cena prodatih kuća u gradu iznosila je oko 115.000–128.000 dolara sredinom 2025. godine, što je otprilike 0–5% više nego godinu dana ranije redfin.com hondros.com. Kuće se i dalje brzo prodaju – obično za manje od mesec dana (medijana ~29 dana na tržištu) – a mnoge budu prodate za samo 11 dana redfin.com zillow.com. Obim prodaje je blago opao (prodaja u julu niža za oko 4% u odnosu na prošlu godinu redfin.com), ali potražnja kupaca ostaje solidna.

Trends in stambenom sektoru nekretnina u Klivlendu (2025)

Stambeno tržište Klivlenda u 2025. godini karakterišu pristupačnost, stabilan rast cena i postepeni pomak ka ravnoteži. Za razliku od obalnih tržišta sa naglim usponima i padovima, cene kuća u Klivlendu se kreću „sporo i postojano, bez ekstremnih skokova ili padova” josesellshomes.com. Do sredine 2025. godine, srednje cene prodaje u gradu Klivlendu su oko niskih 100.000 dolara – 67% niže od američkog proseka – što ga čini jednim od najpristupačnijih većih tržišta redfin.com. Prema podacima Zillowa, tipična vrednost kuće u Klivlendu iznosi oko 117.700 dolara, što je skroman rast od 1,0% na godišnjem nivou zillow.com. Prema anketama agenata za nekretnine, Klivlend je čak rangiran kao #2 „najtraženije” tržište nekretnina u SAD 2023. godine, zahvaljujući solidnim osnovama i umerenim rastom cena realwealth.com.

Trendovi cena: Generalno, vrednosti kuća blago rastu širom metropolitena. Do sredine 2025. godine, prosečna cena kuće u Klivlendu iznosila je oko 113.500 dolara (≈5% međugodišnje povećanje) hondros.com. Godišnje stope rasta variraju po oblastima – od skoro nepromenjenih u nekim gradskim četvrtima do dvocifrenih skokova u okolnim okruzima. Na primer, Lorain County (zapadno od Klivlenda) zabeležio je skok cena od 17,7% za godinu dana (medijana ~263.000 dolara) hondros.com, jer kupci traže pristupačne kuće u predgrađima. U samom gradu, medijalne cene prodaje sredinom 2025. kretale su se od oko 108.000 dolara (podaci za april) do 174.000 dolara (jun) u zavisnosti od izvora podataka clappilyhome.com – što odražava različite tipove kuća. Neki lokalni izveštaji navode da je medijalna cena prodatih kuća u Klivlendu porasla za 8–9% međugodišnje do leta 2025. godine clappilyhome.com realwealth.com, iako su podaci iz MLS-a u realnom vremenu (Redfin) pokazali samo blagi +0,4% rast do jula redfin.com. Ova razlika ukazuje da je rast cena u širem metropolitenskom području (uključujući skuplja predgrađa) bio jači nego u samom gradu. Važno je napomenuti da nema znakova pada ili značajnog smanjenja cena – istorijski podaci pokazuju da vrednosti nekretnina u severoistočnom Ohaju retko značajno padaju, a 2025. godina nastavlja taj stabilan trend josesellshomes.com.

Obim prodaje i konkurencija: Aktivnost prodaje kuća se ohladila u odnosu na ludilo iz 2021–22, ali i dalje ostaje žustra prema istorijskim standardima. U julu 2025. godine, 369 kuća je prodato u gradu, što je blagi pad od 3,9% u odnosu na godinu ranije (384 prodate kuće) redfin.com redfin.com – što ukazuje na nešto manji promet, delimično zbog ograničene ponude i viših kamatnih stopa na hipotekarne kredite. Ipak, konkurencija među kupcima je i dalje očigledna. Kuće u Klivlendu obično dobiju 2+ ponude i mnoge se prodaju po ili iznad tražene cene. Srednji odnos prodajne i tražene cene je savršen 1.00 (100%) zillow.com, što znači da se tipična kuća prodaje po traženoj ceni. Zapravo, 38,8% prodaja sredinom 2025. godine zatvoreno je iznad tražene cene, naspram ~48% ispod nje zillow.com – uravnotežena podela koja pokazuje da ni kupci ni prodavci nemaju dominantnu prednost. Redfin-ov Compete Score ocenjuje Klivlend kao “Veoma konkurentan” (72/100), napominjući da popularni oglasi mogu biti rezervisani za ~8 dana uz više ponuda (često iznad tražene cene), dok se prosečna kuća proda malo ispod tražene cene nakon nekoliko nedelja redfin.com redfin.com. Ukratko, iako nadmetanja nisu toliko česta kao tokom pandemijskog buma, dobro određene cene kuća i dalje privlače brze ponude u 2025.Dani na tržištu i zalihe: Jedan jasan znak promenljive dinamike je vreme na tržištu. Kuće se zadržavaju malo duže na prodaji nego prošle godine, dajući kupcima više prostora za razmišljanje. Sredinom 2025. godine, srednji broj dana na tržištu u Klivlendu bio je oko 29 dana, u odnosu na ~26 dana prethodnog leta redfin.com. Drugi izvori podataka pokazuju širi regionalni trend: oglasi su u proseku bili 41 dan na tržištu u junu 2025. (u odnosu na 35 dana godinu ranije) clappilyhome.com. Praćenje na Zillow-u pokazuje da kuće u Klivlendu budu rezervisane za medijalnih 11 dana zillow.com zillow.com – brojka koja verovatno odražava popularne, odmah useljive oglase. Zaključak je da, iako se kuće spremne za useljenje i dalje prodaju za nedelju ili dve, ukupno tržište se umirilo na normalniji tempo u poređenju sa prodajama koje su se dešavale u trenu tokom 2021.

Ponuda stambenih jedinica je konačno počela da raste, što je ublažilo pritisak. Novi oglasi i aktivna ponuda su u porastu tokom 2024–25. U širem regionu Klivlenda (okrug Cuyahoga, Portage, Summit), broj oglasa je porastao za 37,3% na godišnjem nivou do sredine 2025. godine hondros.com. U okrugu Cuyahoga (koji uključuje Klivlend), ponuda nekretnina u junu 2025. bila je oko 2,9% veća nego godinu dana ranije clappilyhome.com clappilyhome.com. Ovaj postepeni priliv ponude – zahvaljujući većem broju vlasnika koji oglašavaju i povećanju nove gradnje – znači da kupci imaju više opcija nego u skorijoj prošlosti. „U julu je broj aktivnih oglasa ponovo porastao u okruzima Cuyahoga, Summit, Medina i Stark, dajući kupcima više izbora“, navodi se u jednom lokalnom izveštaju agenta za nekretnine outstandingohio.com.

Međutim, ponuda stanova još uvek nije dostigla potražnju niti nivoe pre pandemije. Čak i nakon nedavnih povećanja, ponuda je i dalje ispod nivoa iz 2019. u severoistočnom Ohaju josesellshomes.com josesellshomes.com. Prema podacima Zillowa, Klivlend metro je imao oko 1.083 kuće na prodaju sredinom 2025. godine zillow.com – što je dovoljno za samo 2 do 3 meseca prodaje po trenutnom tempu. Ovo je poboljšanje u odnosu na rekordno niske vrednosti (oko 1 mesec ponude) iz 2021, ali je i dalje malo. Za poređenje, uravnoteženo tržište obično ima oko 5–6 meseci ponude. Dakle, uslovi tržišta povoljni za prodavce i dalje traju, ali manje intenzivno. Kupci više ne nailaze na „ludnicu“ za svakim oglasom, ali najbolje kuće se i dalje brzo prodaju. Kako je navedeno u jednom izveštaju iz sredine 2025: „ravnoteža se možda pomera, ali prilike postoje za obe strane“ – kupci imaju više izbora, ali prodavci i dalje ostvaruju brze, prodaje po punoj ceni ako pametno odrede cenu outstandingohio.com.

Vruće tačke u komšiluku: Tržište nekretnina u Klivlendu je veoma lokalizovano, pri čemu određene četvrti i predgrađa beleže posebno veliku potražnju. Oblasti koje kombinuju istorijski šarm, mogućnost pešačenja ili novu izgradnju su izdvojene za 2025. godinu. Nekoliko primera:

Centar Klivlenda: Centralni poslovni distrikt grada pretvorio se u raj za zakupce i investicionu vruću tačku. 94% stambenih jedinica u centru je izdato, a investitori su to primetili ark7.com ark7.com. Srednja prodajna cena u centru skočila je na oko $275,000 (povećanje od 26,7% na godišnjem nivou ) ark7.com krajem 2024. godine, što odražava nove kondominijumske projekte i prenamene. Luksuzni stanovi, poput novih kula City Club i The Lumen, namenjeni su mladim profesionalcima koje privlače poslovi i zabava u centru. Sa više od 90% stambenog fonda u centru koji se sada izdaje, oblast predstavlja snažnu potražnju za investicijama u višeporodične objekte, uz podršku sadržaja i rastuće atmosfere života, rada i zabave.

Ohio City: U blizini centra, Ohio City je još jedan revitalizovani distrikt poznat po West Side Marketu, pivnicama i kombinaciji istorijskog i novog stanovanja. Njegova srednja cena bila je oko $166,700 sredinom 2025. (rast od ~ 7% na godišnjem nivou ) clappilyhome.com. Ohio City je popularan među mladim kupcima i zakupcima zbog svoje prohodnosti i gastronomske scene. Novi kondominijumski projekti i razvoj parka Irishtown Bend dodatno povećavaju njegovu privlačnost. Često se navodi među „četvrtima na koje treba obratiti pažnju" kako za život, tako i za investiranje hondros.com.

University Circle (istočna strana): Ovaj obrazovni i medicinski centar (dom Case Western Reserve univerziteta i velikih bolnica) nastavlja da podstiče potražnju za stanovanjem. Luksuzni apartmani i gradske kuće niču kako bi služili bolničkom osoblju i studentima. Investitori „ne mogu dovoljno brzo da izgrade luksuzne apartmane" u oblastima kao što su University Circle i obližnja Little Italy neo-trans.blog. U ovim kvartovima sada nije neuobičajeno videti gradske kuće ili renovirane domove čija cena prelazi 1 milion dolara – što je ranije bilo retko u Klivlendu – zahvaljujući prilivu imućnijih stanovnika i rastu institucija neo-trans.blog.

Collinwood: Istorijski radnička četvrt na dalekoj istočnoj strani, Collinwood se pretvara u povoljno umetničko utočište. Srednje cene oko 133.500 dolara (porast od ~ 5% na godišnjem nivou ) clappilyhome.com čine ga privlačnim za kupce prvi put i investitore koji traže jeftine nekretnine za iznajmljivanje. Waterloo Arts District i parkovi na obali jezera doprinose njegovom potencijalu. Sa mnogo stanara i umerenim cenama, označen je kao kvart sa vrednošću i potencijalom za rast ark7.com.

Istorijski radnička četvrt na dalekoj istočnoj strani, Collinwood se pretvara u povoljno umetničko utočište. Srednje cene oko (porast od ~ ) clappilyhome.com čine ga privlačnim za kupce prvi put i investitore koji traže jeftine nekretnine za iznajmljivanje. Waterloo Arts District i parkovi na obali jezera doprinose njegovom potencijalu. Sa mnogo stanara i umerenim cenama, označen je kao kvart sa vrednošću i potencijalom za rast ark7.com. Shaker Heights i predgrađa: U istočnim predgrađima kao što su Shaker Heights, Cleveland Heights, Lakewood i drugi, potražnja za kućama koje nude više prostora ili najbolje škole ostaje stabilna. Na primer, Shaker Heights je imao srednju cenu oko 335.000 dolara (porast od 6,4% na godišnjem nivou) clappilyhome.com u maju 2025. godine – što je viši nivo za region, podstaknut istorijskim kućama i školama. Na zapadnoj strani, oblasti kao što su Kamm’s Corners (srednja cena ~234.000 dolara) i Old Brooklyn (srednja cena ~160.000 dolara) kombinuju relativnu pristupačnost sa jakim osećajem zajednice clappilyhome.com. Old Brooklyn, četvrt srednje klase, čak je zabeležila rast cena od 11,3% u poslednje vreme ark7.com kako sve više kupaca otkriva njenu vrednost.

Širom grada, pristupačnost i dalje ostaje ključni faktor privlačnosti. Čak su i najskuplje četvrti Klivlenda (centar grada, Tremont, Edgewater, itd.) povoljnije u poređenju sa drugim metropolama. Zbog toga Klivlend ostaje jedno od “najtraženijih” tržišta nekretnina za investitore iz drugih gradova i za kupce koji prvi put kupuju – niska cena ulaska i rastuća urbana vitalnost su retka kombinacija josesellshomes.com. Sve dok cene u Klivlendu ostanu privlačne, očekuje se nastavak interesovanja i lokalnih i spoljnih kupaca koji traže vrednost.

Pregled komercijalnih nekretnina (kancelarije, maloprodaja, industrija, višeporodične zgrade)

Klivlendski sektori komercijalnih nekretnina imaju pomešane izglede za 2025. godinu, sa nekim segmentima koji se snažno oporavljaju, dok se drugi suočavaju sa izazovima. Generalno, raznovrsna ekonomija metropole (zdravstvo, proizvodnja, sedišta korporacija, itd.) pruža stabilnu osnovu, ali promene nakon pandemije – kao što su rad na daljinu i e-trgovina – ne utiču ravnomerno na sve vrste nekretnina.

Tržište kancelarijskog prostora

sektor kancelarijskog prostora u Klivlendu i dalje se bori sa visokim brojem praznih prostora i sporim oporavkom. U drugom kvartalu 2025. godine, stopa praznih kancelarija u metropolitanskom području Klivlenda iznosila je oko 23,1% nmrk.com. Ovo je blagi porast (za 30 baznih poena) u odnosu na početak godine, čime je prekinut niz poboljšanja u popunjenosti. U praksi, skoro četvrtina kancelarijskog prostora u Klivlendu je prazna – što odražava mlaku potražnju za tradicionalnim zakupom kancelarija nakon pojave hibridnog rada i korporativnih konsolidacija.

Aktivnost iznajmljivanja je bila anemična. Iznajmljeno je samo oko 213.600 kvadratnih stopa u drugom kvartalu 2025, što je jedan od najsLabijih kvartalnih rezultata u poslednjih 16 godina (uporedivo sa padom krajem 2021) nmrk.com. Neto apsorpcija je ponovo postala negativna, sa –131.000 kvadratnih stopa, nakon četiri uzastopna kvartala rasta nmrk.com. Posebno se kule klase A u centru grada suočavaju sa većim brojem praznih prostora jer neki zakupci smanjuju površine. Sa pozitivne strane, neki veliki zakupci (poput Sherwin-Williams-a) ponovo se opredeljuju za centar grada sa novim prostorom (više o tome u odeljku o razvoju), a kancelarijski parkovi u predgrađima beleže blagi rast zahvaljujući medicinskim i back-office korisnicima.

Zakupnine: Tražene zakupnine za kancelarije su opale pod pritiskom konkurencije. Prosečna tražena zakupnina iznosila je oko 20,99 dolara po kvadratnom stopalu u drugom kvartalu 2025. godine nmrk.com, što je pad od oko 0,12 dolara u odnosu na prethodni kvartal. Od početka godine, prosečne zakupnine za kancelarije u Klivlendu iznosile su 21,05 dolara, što je i dalje 2,6% više u odnosu na prethodnu godinu nmrk.com – što ukazuje da su zakupodavci uspeli da ostvare mala povećanja u nekim podtržištima (možda za premium, adaptirane prostore) čak i dok se ukupni zamah usporava. Zakupodavci nude više ustupaka kako bi privukli zakupce, a starije zgrade mogu zahtevati unapređenja (ili prenamenu u stambene) da bi bile konkurentne.

Izgledi: Izgledi za kancelarijski sektor su oprezni. Očekuje se da će stopa praznih kancelarija ostati povišena u narednih nekoliko godina, posebno u centru grada, dok rast zaposlenosti ili adaptivna prenamena ne apsorbuju deo viška prostora. Završetak izgradnje 36-spratnog sedišta kompanije Sherwin-Williams krajem 2025. godine dodaće nove, najsavremenije kancelarijske prostore u ponudu, ali bi mogao ostaviti prazne starije kancelarije. Sa pozitivne strane, tržište kancelarijskog prostora u Klivlendu nije doživelo prekomernu izgradnju decenijama, tako da je problem praznih prostora više posledica potražnje (rad na daljinu) nego ponude. Ako više kompanija uvede obavezni povratak u kancelarije (kao što Sherwin-Williams planira za 2026. godinu) ili ako Klivlend privuče nove poslodavce, apsorpcija bi mogla postati pozitivna. Za sada, zakupci imaju prednost, a rast zakupnina će verovatno ostati blag (nizak jednocifreni rast godišnje). Investitori su selektivni – preferiraju medicinske kancelarije, moderne kolaborativne prostore ili projekte prenamene – s obzirom na izazovne osnove u ovom sektoru.

Tržište maloprodaje

Klivlendski maloprodajni nekretninski sektor beleži bolje rezultate nego što bi mnogi očekivali, pokazujući otpornost zahvaljujući ograničenoj novoj ponudi i stabilnoj potrošačkoj tražnji. Prazni maloprodajni prostori u širem području Klivlenda ostaju na rekordno niskom nivou. Zapravo, 2025. godina je na putu da bude peta uzastopna godina sa manje od 5% praznih maloprodajnih prostora na nivou cele metro oblasti marcusmillichap.com. Sredinom 2025. godine, ukupna stopa praznih maloprodajnih prostora je otprilike u rasponu od 4–5%, što je veoma povoljno prema standardima industrije.

Glavni razlog je nedostatak nove maloprodajne izgradnje. Investitori su bili izuzetno konzervativni – 2025. bi mogla imati najmanje isporuka maloprodajnih objekata zabeleženih ikada u Klivlendu marcusmillichap.com. Sa gotovo nikakvom prekomernom izgradnjom i većinom novih projekata koji su unapred iznajmljeni, postoji minimalan pritisak sa strane ponude na stopu praznih prostora. Ovo odražava i oprez (zbog sporog rasta stanovništva u severoistočnom Ohaju) i promenu prioriteta (više ulaganja ide u industrijske i mešovite projekte nego u samostalne maloprodajne objekte). Smanjena izgradnja „odražava usporavanje rasta stanovništva u Klivlendu, koje će ove godine preći u pad“ i fokus na druge vrste nekretnina marcusmillichap.com.

Trendovi potražnje: Izdavanje maloprodajnih prostora je donekle podeljeno po tipu objekta. Maloprodaja sa jednim zakupcem (na primer, samostalne velike prodavnice ili restorani) zabeležila je rast praznih prostora od oko 0,5% u 2024. godini, sa blagim slabljenjem posebno u perifernim oblastima kao što je okrug Lorain (+1,5% praznih prostora) marcusmillichap.com. Ovo je verovatno posledica zatvaranja ili preseljenja nekoliko prodavnica. Nasuprot tome, maloprodajni centri sa više zakupaca (tržni centri, šoping centri) zabeležili su smanjenje praznih prostora za 50 baznih poena u proseku, dok su pojedina podtržišta (zapadni i severoistočni Klivlend) imala poboljšanje od preko jednog procentnog poena marcusmillichap.com. Dobro pozicionirani tržni centri sa supermarketima ili osnovnim prodavnicama i dalje su veoma traženi.

Geografski gledano, aktivnost izdavanja prostora bila je najjača u blizini obale (centar grada i kvartovi uz jezero) i u regionalnim centrima kao što su Akron i Severni Kenton marcusmillichap.com. U samom Klivlendu, rast maloprodaje se preusmerava ka urbanim mešovitim projektima: na primer, planirani projekti u centru i srednjem delu grada uključuju maloprodaju u prizemlju stambenih zgrada. Nekoliko novih tržnih centara u zapadnom Klivlendu i okrugu Lorain takođe je planirano za otvaranje, mada su uglavnom unapred iznajmljeni restoranima brze usluge, medicinskim klinikama itd. marcusmillichap.com.

Zakupnine i izgledi: Sa malom stopom slobodnih prostora, zakupnine za maloprodajne objekte su blago porasle, posebno na atraktivnim lokacijama. Vlasnici vrhunskih maloprodajnih prostora (tradicionalne šoping zone poput Crocker Park ili Eton Chagrin) čak su i umereno povećali zakupnine. Sekundarne lokacije i dalje zahtevaju konkurentne cene kako bi se popunio prostor. Sve u svemu, maloprodajno tržište Klivlenda je na putu ka daljoj stabilnosti. Kako se zaposlenost vraća na nivoe pre 2020. godine i potrošnja ostaje stabilna marcusmillichap.com, maloprodajni lanci nastavljaju sa opreznim širenjem. Kategorije kao što su diskonti, prehrambene prodavnice, prodavnice za kućne popravke i maloprodaja vezana za zdravstvo beleže rast. Jedan od rizika je stalna stagnacija broja stanovnika – sa blagim padom broja stanovnika koji se očekuje u narednim godinama, Klivlend ne dobija talas novih potrošača. Ali pošto je maloprodajni prostor po glavi stanovnika već optimalan (ili čak nedovoljan u nekim zajednicama), stopa slobodnih prostora bi trebalo da ostane niska. Investitori smatraju da je maloprodaja u Klivlendu atraktivna zbog visoke popunjenosti i male nove konkurencije, fokusirajući se na dobro pozicionirane kvartovske centre i maloprodaju osnovnih potrepština.

Industrijsko i logističko tržište

Industrijski sektor nekretnina u severoistočnom Ohaju je poslednjih godina bio izuzetno snažan, zahvaljujući proizvodnoj bazi regiona i logističkoj lokaciji. Početkom 2025. godine, industrijski sektor je naišao na prepreku, ali dugoročne osnove ostaju pozitivne.

Nakon višegodišnjeg perioda izuzetno niske slobodne ponude, stopa slobodnih industrijskih prostora je nedavno porasla – dostigavši 5,2% u drugom kvartalu 2025. godine nmrk.com. Ovo je za čitavih 1,0 procentni poen više u odnosu na prethodni kvartal, što predstavlja najvišu stopu slobodnih prostora u poslednjih nekoliko godina. Skok je izazvan neviđenih –2,8 miliona kvadratnih stopa negativne apsorpcije u tom kvartalu nmrk.com – praktično, nekoliko velikih objekata je ispražnjeno gotovo istovremeno. Zaista, Klivlend je zabeležio „niz zatvaranja i iseljenja velikih korisnika“ početkom 2025. godine nmrk.com. Primeri uključuju zatvaranje nekih starijih proizvodnih pogona i konsolidaciju prostora od strane distributera e-trgovine nakon pandemijskog buma. Ovaj šok u jednom kvartalu učinio je drugi kvartal 2025. godine najnižim neto apsorpcijskim rezultatom u istoriji tržišta nmrk.com.

Uprkos tome, kontekst je važan. Čak i sa 5,2%, industrijska praznina je i dalje ispod dugoročnog proseka metro područja (~7,4%) nmrk.com. Od početka godine do danas praznina sredinom 2025. iznosila je u proseku samo 4,7% nmrk.com, što ukazuje da je drugo tromesečje bilo izuzetak. A postoje znaci da potražnja raste: obim zakupa se oporavio na ~2,0 miliona kvadratnih stopa u drugom tromesečju nmrk.com, jer su novi zakupci popunili deo prostora. Moderni magacini i distributivni centri na periferiji Klivlenda (lokacije kao što su Strongsville, Solon i duž koridora I-480/I-80) i dalje su veoma traženi od strane logističkih kompanija, dobavljača auto-industrije i firmi za građevinski materijal.

Zakupnine: Priča o industrijskim zakupninama je priča o izuzetnom rastu koji se blago usporava. Nakon godina rasta, zakupnine su zapravo pale u 2025: prosečna tražena zakupnina za industrijski prostor u Klivlendu iznosila je oko $5,88/kvadratna stopa u drugom tromesečju 2025, što je pad od ~3,9% na godišnjem nivou nmrk.com. Ova blaga korekcija dolazi nakon perioda kada su zakupnine skočile na rekordne nivoe. Povlačenje verovatno odražava prilagođavanje očekivanja od strane vlasnika nakon talasa praznih prostora – neki stariji industrijski prostori morali su da smanje zakupnine kako bi privukli nove zakupce. Međutim, moderni magacini klase A i dalje postižu premijum cene, često znatno iznad $6/kvadratna stopa triple-net, posebno oni blizu čvorišta autoputeva.

Izgledi: Perspektive industrijskog sektora ostaju uglavnom jake. Klivlend ima koristi od centralne lokacije, razvijene putne/železničke infrastrukture i renesanse proizvodnje (uključujući rast u oblasti aeronautike, polimera i potencijalnog lanca snabdevanja baterijama za električna vozila u Ohaju). Očekuje se da će skok praznih prostora početkom 2025. biti privremen; do 2026. godine, apsorpcija bi trebalo da postane pozitivna kako ekonomija bude rasla i novonastali prazni prostori budu prenamenjeni. Važno je napomenuti da je nova industrijska izgradnja u Klivlendu bila umerena (za razliku od tržišta Sunbelt regiona sa visokim rastom). Investitori su gradili selektivno – nekoliko velikih logističkih objekata i poslovnih parkova – što je uglavnom držalo ponudu pod kontrolom. Jedan izveštaj navodi da je praznina od početka godine i dalje “znatno ispod” istorijskog proseka, što naglašava da su osnovni pokazatelji generalno zdravi nmrk.com. Ako ne dođe do velike recesije, industrijska praznina će se verovatno vratiti na 4–5% u narednih godinu ili dve. Zakupnine bi mogle da se stabilizuju ili nastave umeren rast (niskih do srednjih jednocifrenih procenata godišnje) kada se višak prostora za podzakup apsorbuje. Za investitore, industrijske nekretnine u Klivlendu nude solidne dugoročne izglede – razumno visoke stope kapitalizacije i stabilnu potražnju – iako je 2025. podsetila sve da čak ni industrijski sektor nije potpuno otporan na sve.

Tržište višeporodičnih (stambenih) zgrada

Sektor višeporodičnih stambenih zgrada u Klivlendu je očigledan lider, pokazujući svoju otpornost kroz nedavne ekonomske cikluse. Stanovi u ovom regionu uživaju visoku popunjenost, rastuće kirije i upravljivu ponudu novih objekata – što Klivlend čini omiljenim među mnogim investitorima u nekretnine koji traže stabilan prihod.

Popunjenost i potražnja: Popunjenost stanova u širem području Klivlenda je oko 92–93% u proseku mmgrea.com mmgrea.com. Do kraja 2024. godine, popunjenost se stabilizovala na ~92,5%, što je tek neznatno ispod desetogodišnjeg proseka mmgrea.com. Potražnja se snažno oporavila nakon slabije 2023. godine – skoro 1.900 neto jedinica je apsorbovano u 2024. mmgrea.com, a apsorpcija ostaje pozitivna i u 2025. U suštini, stanara ima u izobilju, zahvaljujući velikoj populaciji mladih odraslih u Klivlendu, starijim osobama koje se sele u manje stanove i doseljavanju iz skupljih gradova. Takođe, više od 55% stambenih jedinica u Klivlendu su iznajmljivanje ark7.com (što je znatno više od nacionalnog proseka od oko 35%), što odražava veliku bazu stanara. Svi segmenti kvaliteta – od novih luksuznih nebodera u centru do starijih prigradskih zgrada sa vrtom – beleže potražnju.

Posebno, tržište iznajmljivanja u Klivlendu je ojačano relativnom pristupačnošću. Stanari imaju fleksibilnost da prelaze između luksuznih i srednjeg ranga nekretnina bez napuštanja metropolitena, jer su čak i “luksuzne” kirije umerene po nacionalnim standardima. Ovo je održalo ukupnu popunjenost uravnoteženom – nema ozbiljnog viška u bilo kom segmentu. Stope popunjenosti po podtržištima uglavnom se kreću od visokih 80% (u nekoliko preizgrađenih delova) do 96-97% u najtraženijim podtržištima.

Rast stanarina: Rast stanarina u Klivlendu je tiho nadmašio američki prosek u poslednjih nekoliko godina mmgrea.com. U 2024. godini, Klivlend je bio među retkim metropolama koje su ostvarile >3% godišnjeg rasta stanarina u svakom kvartalu mmgrea.com. Ovaj postojani rast se nastavio i u 2025. – stručnjaci predviđaju da će stanarine porasti za otprilike 3,0% do 3,2% u 2025. godini mmgrea.com mmgrea.com. Do četvrtog kvartala 2025, očekuje se da će prosečna efektivna stanarina biti za oko 3,2% viša u odnosu na prethodnu godinu mmgrea.com. Za poređenje, nacionalni rast stanarina je usporio ispod 3% u mnogim tržištima, tako da se Klivlend izdvaja po kontinuiranom rastu. Neka područja su posebno jaka: West Cleveland/Brooklyn Heights podtržište se očekuje da prednjači sa skoro 5% rasta stanarina u 2025. godini mmgrea.com. Sva deset podtržišta Klivlenda predviđa se da će imati >2,5% rasta stanarina mmgrea.com, što ukazuje na široku snagu tržišta. Takođe, lokalne vesti krajem 2022. godine su navele da su stanarine u Klivlendu skočile za oko 11% na godišnjem nivou u to vreme realwealth.com, što odražava nadoknađivanje sa istorijski niskih nivoa stanarina. Čak i ako rast stanarina uspori na raspon od 2–4% u budućnosti, nastaviće da nadmašuje inflaciju u gradu poznatom po pristupačnosti.

Nova ponuda: Jedan od razloga zašto tržište stanova u Klivlendu beleži dobre rezultate jeste njegova umerena izgradnja novih kapaciteta. Dok su se neki gradovi Sunčevog pojasa suočili sa poplavom novih stanova, tempo razvoja u Klivlendu bio je znatno postepeniji – mada sada raste. Početak izgradnje višeporodičnih objekata porastao je u 2024. godini, sa otprilike 2.060 započetih jedinica na nivou metropolisa (povećanje od 17,8% u odnosu na ~1.750 u 2023) mmgrea.com. Oko 3.113 jedinica bilo je u izgradnji početkom 2025. godine mmgrea.com, što je iznad desetogodišnjeg proseka (za ~21%), ali nije preterano. Za 2025. godinu, predviđa se isporuka otprilike 2.300 novih stanova, što je povećanje od 500 jedinica (28%) u poređenju sa završetkom izgradnje u 2024. godini mmgrea.com mmgrea.com.

Ključno je da je ova nova ponuda koncentrisana u oblastima sa velikom potražnjom i ostaje u okviru kapaciteta tržišta za apsorpciju mmgrea.com mmgrea.com. Očekuje se da će centar Klivlenda primiti oko 37% isporuka u 2025. godini (oko 850 jedinica), a Istočni Klivlend (uključujući University Circle i unutrašnju istočnu stranu) oko 28% (~803 jedinice) mmgrea.com. Zapravo, Istočni Klivlend ima više od 1.000 jedinica u izgradnji, što predstavlja više od trećine ukupnog lokalnog razvoja – a veliki deo je namenjen radnicima medicinskog distrikta i studentima mmgrea.com. Pošto je većina novih projekata usmerena na popularna naselja (i često nudi moderne pogodnosti koje stariji stanovi nemaju), lako pronalaze zakupce.

Analitičari primećuju da čak i sa porastom ponude, očekuje se da neto apsorpcija prati tempo, sprečavajući prezasićenje mmgrea.com. Prognoza je da će popunjenost blago porasti na ~92,6% do kraja 2025. godine jer potražnja blago premašuje novu ponudu mmgrea.com mmgrea.com. Suštinski, pipeline u Klivlendu – iako raste – skroman je u odnosu na veličinu metro područja (nove jedinice u 2025. čine ~2,3% postojećeg inventara, naspram ~3,5% na nacionalnom nivou) mmgrea.com.

Investicije i prognoza: Višeporodične nekretnine u Klivlendu privlačne su investitorima zbog jakih prinosa i stabilnosti. Kapitalizacione stope u Klivlendu često su više nego na obali, a konstantan rast kirija i pristupačan odnos kirije i prihoda ukazuju na dalji prostor za rast. Izgledi za tržište stanova su stabilne performanse. Stručnjaci predviđaju dalji rast kirija od oko 3% godišnje i visoku popunjenost tokom narednih nekoliko godina mmgrea.com. Raznovrsna ekonomija Klivlenda – „oslonjena na finansijski, zdravstveni i proizvodni sektor” – i pristupačne kirije nastaviće da podržavaju potražnju za iznajmljivanjem mmgrea.com. Ukoliko ne dođe do ekonomskog šoka, sektor višeporodičnih nekretnina trebalo bi da ostane stub snage na tržištu nekretnina u Klivlendu, nudeći jednu od najpozitivnijih prognoza među svim tipovima nekretnina ovde.

Investicione prilike i rizici

Za investitore u nekretnine, tržište Klivlenda predstavlja privlačnu kombinaciju prilika i opreza. Niske cene u metrou, rastuće kirije i revitalizacija kvartova su privlačni, ali spor rast i nasleđeni izazovi umanjuju potencijal. Evo pregleda ključnih prilika i rizika:

Prilike:

Pristupačan ulazak, snažan novčani tok: Klivlend je ozloglašeno pristupačan. Sa srednjom cenom kuće oko 115.000 dolara redfin.com i mnogim gradskim nekretninama ispod 100.000 dolara, investitori mogu da kupe kuće za izdavanje ili duplekse za deo cene u poređenju sa drugim gradovima. Ova niska osnovica, u kombinaciji sa solidnim kirijama (srednja kirija u metrou je otprilike 1.000+ dolara za dvosoban stan), može doneti visoke stope kapitalizacije. Nije neuobičajeno da pažljivo odabrane nekretnine za izdavanje u Klivlendu ostvaruju 8–12%+ bruto prinosa , što je znatno iznad obalskih tržišta. Grad ima 55% stanovništva koje iznajmljuje stanove , što znači stalnu potražnju za iznajmljivanjem ark7.com. Kvartovi kao što su North Collinwood (srednja cena ~89.000 dolara) ili South Broadway (srednja cena ~71.000 dolara) nude veoma niske ulazne cene sa pretežno stanarima koji iznajmljuju – idealno za investitore u vrednost koji traže novčani tok ark7.com.

Određeni kvartovi Klivlenda i unutrašnja prigradska naselja su u usponu, nudeći potencijal za aprecijaciju. Zabeležili smo žarišta kao što su Downtown, Tremont, Ohio City, Gordon Square (Detroit-Shoreway) , itd., gde je priliv mladih profesionalaca i razvoj doveo do značajnog rasta cena nekretnina. Na primer, vrednost stanova u centru je nedavno porasla za oko 26% ark7.com, a čak i istorijski zapostavljena područja kao što su Glenville ili Hough (na istočnoj strani) beleže novi razvoj i rast cena (srednje cene oglasa u tim oblastima su sada 120.000–140.000 dolara) clappilyhome.com. Dodatno, prigradska tržišta u okrugima Lorain i Medina brzo rastu (vrednosti kuća su porasle za oko 2–3% godišnje u proseku od 2020. godine, a prošle godine je zabeležen rast stanovništva od +0,9–1,1%) neo-trans.blog, što ukazuje na prilike u novim naseljima i izdavanju porodičnih kuća u tim rastućim zajednicama.

Velika potražnja za iznajmljivanjem i razvojne niše: Snažan učinak multifamilijarnog sektora u Klivlendu predstavlja priliku za investitore i developere. Sa popunjenošću stanova iznad 90% i rastom kirija koji premašuje nacionalne trendove mmgrea.com mmgrea.com, kupovina ili izgradnja nekretnina za iznajmljivanje je pametna strategija. Posebno je velika potražnja za kvalitetnim stanovima za radničku klasu – renoviranim jedinicama za stanare sa srednjim primanjima – kao i stalna potreba za priuštivim stanovanjem (Klivlend ima manjak obnovljenih priuštivih stanova, a u toku su napori da se obezbedi više sredstava za to). Takođe, nišni segmenti kao što su studentski smeštaj u blizini univerziteta, medicinske kancelarije povezane sa širenjem zdravstvene zaštite, ili distributivni centri za poslednju milju za e-trgovinu, nude ciljane opcije koje koriste institucionalne i logističke prednosti Klivlenda.

Snažan učinak u Klivlendu predstavlja priliku za investitore i developere. Sa popunjenošću stanova iznad 90% i rastom kirija koji premašuje nacionalne trendove mmgrea.com mmgrea.com, kupovina ili izgradnja nekretnina za iznajmljivanje je pametna strategija. Posebno je velika potražnja za kvalitetnim stanovima za radničku klasu – renoviranim jedinicama za stanare sa srednjim primanjima – kao i stalna potreba za (Klivlend ima manjak obnovljenih priuštivih stanova, a u toku su napori da se obezbedi više sredstava za to). Takođe, nišni segmenti kao što su u blizini univerziteta, povezane sa širenjem zdravstvene zaštite, ili za e-trgovinu, nude ciljane opcije koje koriste institucionalne i logističke prednosti Klivlenda. Relativna stabilnost tržišta: Nekretnine u Klivlendu obično su manje volatilne od tržišta sa visokim rastom. Region nije doživeo nagli skok cena tokom 2010-ih, pa je izbegao i ozbiljnu precenjenost. Istorija pokazuje da vrednosti kuća ovde retko beleže velike oscilacije – između 1980. i 2024. vrednosti su opale samo u nekoliko godina (uglavnom tokom krize 2008–10) josesellshomes.com. Ova stabilnost može biti prednost za investitore koji traže stabilne, predvidive prinose. To sugeriše da je rizik od gubitka ograničen; Klivlend možda neće doživeti nagli procvat, ali je takođe malo verovatno da će doći do dramatičnog pada. Kako je jedan lokalni stručnjak rekao, tržište je „u prilagođavanju – ne u padu” u 2025. godini josesellshomes.com.

Rizici i izazovi:

Spor Rast & Demografija: Druga strana stabilnosti je ograničen rast. Stanovništvo i rast zaposlenosti u Klivlendu su u najboljem slučaju skromni. Petookružna metro oblast tek je počela blago da raste u broju stanovnika (+0,3% prošle godine nakon decenije opadanja) neo-trans.blog, a sam grad Klivlend je praktično na istom nivou (pao je samo 0,6% od 2020) neo-trans.blog. Postoji “priliv mozgova” obrazovanih milenijalaca u centar grada, ali istovremeno i gubitak nekih porodica koje se sele u udaljenija područja neo-trans.blog. Za investitore, ovo znači da potražnja neće naglo skočiti ; formiranje novih zakupaca biće stabilno, ali sporo. To povećava rizik da u nekim kvartovima ponuda može premašiti potražnju (posebno ako se previše novih jedinica koncentriše u jednom području). Ekonomski rast je takođe umeren – BDP i otvaranje novih radnih mesta u Klivlendu obično zaostaju za nacionalnim prosekom. Bez snažnog ekonomskog buma ili naglog rasta stanovništva, prirast vrednosti nekretnina verovatno će dugoročno ostati u niskim do srednjim jednoznamenkastim procentima godišnje. Investitori moraju u skladu s tim prilagoditi svoja očekivanja.

Klivlend je star grad sa . Veliki deo kuća izgrađen je pre 1940. godine, a mnogi kvartovi i dalje imaju stare, ponekad oronule nekretnine. Ovo stvara za investitore. Olovna boja, stara električna instalacija, problemi sa krovom i temeljima su česti u kućama starim vek i više. Iako postoji potencijal za profit kroz renoviranje ovih nekretnina (i mnogi investitori to uspešno rade), troškovi mogu značajno umanjiti profit ako se ne upravlja pažljivo. Dodatno, neki delovi centra grada trpe posledice decenija neulaganja – zapuštenost, veće stope praznih nekretnina ili džepovi kriminala – što može biti izazovno za nove investitore. Iskusni investitori se drže ulica i oblasti gde je gradsko ili privatno reinvestiranje u toku. Kamatne stope i finansiranje: Brz rast kamatnih stopa na hipotekarne kredite od 2022. ima izražen uticaj na tržišta poput Klivlenda. Pošto su cene kuća niske, kupci (uključujući investitore) ovde su često osetljiviji na mesečnu ratu. Skok sa 3% na 7% kamate značajno smanjuje pristupačnost, čak i ako su iznosi kredita manji. Više kamate u periodu 2023–25. odložile su neke kupce koji prvi put kupuju, što posredno smanjuje mogućnosti izlaska investitora (na primer, preprodaje traju duže). Takođe, investitori koji se oslanjaju na zaduživanje suočavaju se sa višim troškovima pozajmljivanja, što može smanjiti novčani tok ili učiniti određene poslove neisplativim. Ako stope ostanu visoke, kapitalizacione stope će možda morati da porastu (smanjujući vrednost nekretnina) kako bi privukle kupce, posebno u komercijalnim segmentima. Ovo je rizik za kratkoročne vrednosti, iako mnogi očekuju da će stope u narednim godinama da se stabilizuju ili opadnu, što bi ublažilo ovaj pritisak.

Brz rast od 2022. ima izražen uticaj na tržišta poput Klivlenda. Pošto su cene kuća niske, kupci (uključujući investitore) ovde su često osetljiviji na mesečnu ratu. Skok sa 3% na 7% kamate značajno smanjuje pristupačnost, čak i ako su iznosi kredita manji. Više kamate u periodu 2023–25. odložile su neke kupce koji prvi put kupuju, što posredno smanjuje mogućnosti izlaska investitora (na primer, preprodaje traju duže). Takođe, investitori koji se oslanjaju na zaduživanje suočavaju se sa višim troškovima pozajmljivanja, što može smanjiti novčani tok ili učiniti određene poslove neisplativim. Ako stope ostanu visoke, (smanjujući vrednost nekretnina) kako bi privukle kupce, posebno u komercijalnim segmentima. Ovo je rizik za kratkoročne vrednosti, iako mnogi očekuju da će stope u narednim godinama da se stabilizuju ili opadnu, što bi ublažilo ovaj pritisak. Ekonomska koncentracija i politika: Iako je ekonomija Klivlenda raznovrsna, i dalje postoje određene koncentrisane opklade – npr. velika oslonjenost na zdravstvenu zaštitu (Cleveland Clinic, University Hospitals su ogromni poslodavci) i proizvodnju. Bilo kakav pad zaposlenosti u zdravstvu ili industrijskoj proizvodnji (recimo zbog automatizacije ili globalne konkurencije) mogao bi uticati na potražnju za nekretninama. Region se takođe takmiči za privlačenje tehnoloških i inovacionih poslova; uspeh nije zagarantovan. Sa strane politike, Ohajo je nedavno zabranio lokalnu kontrolu rente i povećao finansiranje za kredite za pristupačno stanovanje realwealth.com realwealth.com – generalno potezi u korist stanodavaca – ali svaka promena (poput promena u proceni poreza na imovinu ili podsticaja) može promeniti investicionu sliku. Finansije grada Klivlenda i okruga Kujahoga u velikoj meri zavise od poreza na dohodak i imovinu; ako dođe do pada broja stanovnika ili prihoda, mogu uslediti povećanja poreza, što predstavlja rizik od većih troškova držanja nekretnina u budućnosti.

Ukratko, Klivlend nudi prilike za visok prinos i dodavanje vrednosti za iskusne investitore, ali zahteva dugoročnu, realnu strategiju. Ovo je tržište na kojem se pobeđuje pametnom (jeftinom) kupovinom i držanjem radi stabilnih prinosa, a ne oslanjanjem na eksplozivan rast. Mnogi investitori iz drugih država su poslednjih godina pohrlili u Klivlend zbog novčanog toka – oni koji dobro istraže kvartove i drže se realnih projekcija verovatno će Klivlend smatrati vrednim dodatkom svom portfoliju, dok bi oni koji očekuju brzu zaradu mogli biti razočarani.

Ekonomski i demografski faktori koji utiču na tržište

Putanja tržišta nekretnina u Klivlendu usko je povezana sa njegovim ekonomskim i demografskim osnovama. Ključni faktori uključuju rast zaposlenosti (ili njegov izostanak), promene u broju stanovnika i okruženje kamatnih stopa. U 2025. godini, ovi osnovni pokazatelji prikazuju region u oporavku i tranziciji, sa prednostima u stabilnosti i izazovima u rastu.

Zaposlenost i ekonomija: Ekonomija šireg područja Klivlenda u 2025. godini je otporna, ali ne i izuzetno snažna. Metropola je teško pogođena pandemijom 2020. godine, ali do sredine 2025. ukupna zaposlenost je na putu da se vrati na nivo pre pandemije (2019) marcusmillichap.com. Nezaposlenost u metrou Klivlend-Elirija pala je na oko 3,5–4,0%, što je uporedivo sa nacionalnim prosekom i ukazuje na zategnuto tržište rada. Rast zaposlenosti podstaknut je ključnim industrijama regiona:

Zdravstvo i biotehnologija: Cleveland Clinic, University Hospitals i MetroHealth zajedno zapošljavaju desetine hiljada ljudi i nastavljaju da šire svoje kapacitete. Zdravstvo je dosledno sektor rasta, privlačeći biomedicinska istraživanja i firme iz oblasti zdravstvenih tehnologija u ovaj kraj.

Cleveland Clinic, University Hospitals i MetroHealth zajedno zapošljavaju desetine hiljada ljudi i nastavljaju da šire svoje kapacitete. Zdravstvo je dosledno sektor rasta, privlačeći biomedicinska istraživanja i firme iz oblasti zdravstvenih tehnologija u ovaj kraj. Proizvodnja i inženjering: Iako je daleko od svog industrijskog vrhunca iz sredine prošlog veka, Klivlend i dalje ima velike proizvođače (čelik, automobili, plastika, hemikalije). Kompanije kao što su Sherwin-Williams (boje), Eaton (upravljanje energijom) i Parker Hannifin (kontrola kretanja) su Fortune 500 kompanije sa sedištem u gradu. Takođe postoje nova ulaganja u naprednu proizvodnju (npr. aeronautički i odbrambeni izvođači) i planovi za fabrike lanca snabdevanja baterijama za električna vozila u Ohaju, što bi moglo koristiti dobavljačima iz Klivlenda.

Iako je daleko od svog industrijskog vrhunca iz sredine prošlog veka, Klivlend i dalje ima velike proizvođače (čelik, automobili, plastika, hemikalije). Kompanije kao što su Sherwin-Williams (boje), Eaton (upravljanje energijom) i Parker Hannifin (kontrola kretanja) su Fortune 500 kompanije sa sedištem u gradu. Takođe postoje nova ulaganja u naprednu proizvodnju (npr. aeronautički i odbrambeni izvođači) i planovi za fabrike lanca snabdevanja baterijama za električna vozila u Ohaju, što bi moglo koristiti dobavljačima iz Klivlenda. Finansije i profesionalne usluge: Među najvećim poslodavcima su banke kao što je KeyCorp (sedište u Klivlendu) i osiguravajuće kompanije (Progressive je u regionu), kao i rastuća scena tehnoloških startapa uz podršku lokalnih akceleratora. Rad na daljinu omogućio je nekim profesionalcima da žive u Klivlendu dok rade za kompanije na obalama, čime se povećava baza talenata.

Među najvećim poslodavcima su banke kao što je KeyCorp (sedište u Klivlendu) i osiguravajuće kompanije (Progressive je u regionu), kao i rastuća scena tehnoloških startapa uz podršku lokalnih akceleratora. Rad na daljinu omogućio je nekim profesionalcima da žive u Klivlendu dok rade za kompanije na obalama, čime se povećava baza talenata. Obrazovanje i državna uprava: Veliki univerziteti (Case Western, Cleveland State) i lokalna samouprava takođe obezbeđuju stabilno zaposlenje.

Ključno je što se ekonomija Klivlenda diversifikuje i udaljava od isključivo industrijskog identiteta. Grad je privukao neke tehnološke firme i ima rastuću populaciju stanovnika u centru grada koji doprinose ekonomiji usluga. Ipak, u poređenju sa metropolama sa visokim rastom, otvaranje novih radnih mesta u Klivlendu je umereno. Inicijative za podsticanje rasta – kao što su JobsOhio podsticaji koji dovode Intelov projekat od 20 milijardi dolara u Kolumbus ili Fordova ulaganja u električna vozila blizu Klivlenda – su u toku, ali će se puni benefiti videti tokom narednih godina.

Za nekretnine, trenutna ekonomija pruža čvrstu osnovu: stabilnost zaposlenja i rast prihoda podržavaju potražnju za stanovanjem. Srednji prihodi domaćinstava rastu u gradu, posebno sa prilivom stanovnika sa višim primanjima u centru i u delovima grada koji se gentrifikuju neo-trans.blog. Grad Klivlend je zapravo zabeležio rekordne prihode od poreza na dohodak poslednjih godina, zahvaljujući mladim profesionalcima koji zamenjuju domaćinstva sa nižim prihodima neo-trans.blog. Ovo omogućava većem broju zakupaca da priušte stanove klase A i većem broju kupaca da priušte kuće (održavajući potražnju za stanovanjem stabilnom). Regionalni rast BDP-a je u niskim jednocifrenim procentima, ali pozitivan.

Jedan od rizika je što baza zaposlenih u Klivlendu ne raste brzo – ako zemlja uđe u recesiju, Klivlend bi mogao da zabeleži stagnaciju ili pad zaposlenosti, što bi donekle oslabilo potražnju za nekretninama. Ipak, pošto nije došlo do pregrevanja, Klivlend bi mogao biti manje ranjiv u slučaju pada. Širok spektar industrija deluje kao zaštita; na primer, zdravstvena zaštita je obično otporna na recesiju.

Trendovi stanovništva: Demografija je mač sa dve oštrice za Klivlend. Stanovništvo metro oblasti iznosi približno 2,06 miliona (popis iz 2020), što ga čini 34. najvećim u SAD-u realwealth.com. Decenijama je taj broj opadao, ali najnoviji podaci daju oprezno optimističan znak: Stanovništvo šireg Klivlenda poraslo je za oko 5.600 ljudi (+0,3%) prošle godine na 1,867 miliona (za pet osnovnih okruga) neo-trans.blog. Ovo je bila druga godina zaredom sa blagim rastom, iako je ukupan broj i dalje oko 0,6% ispod nivoa iz 2020. zbog ranijih gubitaka neo-trans.blog neo-trans.blog. U suštini, iseljavanje se usporilo i nadoknađeno je dobitkom kroz međunarelnu imigraciju.

Rast nije ravnomeran:

Grad vs. predgrađa: Stanovništvo grada Klivlenda se skoro stabilizovalo, opadajući samo neznatno. Sa oko 372 hiljade u 2020. palo je na oko 364 hiljade u 2022, a procenjuje se da će biti oko 356.000 u 2025. worldpopulationreview.com. To je oko 1% godišnjeg pada početkom decenije, ali se tempo usporava. Važno je da se sastav stanovništva grada menja – mladi samci i parovi se doseljavaju dok se neke porodice iseljavaju neo-trans.blog. Ova “trampa stanovništva” znači da domaćinstva sa većim prihodima i manjim brojem članova zamenjuju domaćinstva sa manjim prihodima i više članova, što zapravo povećava potražnju za jednosobnim stanovima, kondominijumima i luksuznim iznajmljivanjem u gradu neo-trans.blog. To takođe objašnjava kako su poreski prihodi grada u porastu čak i ako je broj stanovnika blago opao.

Ukratko, stanovništvo Clevelanda je sada otprilike stabilno nakon decenija opadanja. Ovo je dobra vest za stanovanje: znači da je osnovni nivo potražnje stabilan, a u određenim delovima i raste. Kvartovi koji dobijaju mlade stanovnike (npr. centar, zapadna strana) videće povećanu potražnju za stanovanjem i pritisak na cene, dok neka unutrašnja predgrađa koja gube stanovništvo mogu videti slabiju potražnju za zastarelim stanovima. Izazov je što bez snažnog rasta stanovništva, teško je stvoriti višak potražnje za stanovanjem iznad onoga što se zadovoljava trenutnom izgradnjom. Zato je rast cena kuća u Clevelandu pozitivan, ali umeren – „kolač” stanovništva zapravo ne raste brzo.

Demografski, Cleveland takođe ima stareće stanovništvo u mnogim predgrađima i nižu stopu nataliteta, što znači da je prirodni priraštaj negativan (više umrlih nego rođenih u okrugu) neo-trans.blog. Nedavna stabilizacija je u potpunosti rezultat imigracije. Ako se federalna imigraciona politika ili privlačnost Clevelanda za imigrante promeni, to bi moglo uticati na dugoročnu populaciju. Ali za sada, trend izbeglica i imigranata koji se naseljavaju u Clevelandu (privučeni pristupačnošću i programima zajednice) predstavlja korisno pojačanje.

Kamatne stope i pristupačnost: Makro faktori poput kamatnih stopa imaju direktan uticaj na tržište nekretnina u Klivlendu. U 2025. godini, hipotekarne stope koje se kreću u rasponu od 6–7% clappilyhome.com dovele su do smanjene pristupačnosti čak i na ovom tržištu sa niskim troškovima. Više stope + rast cena = smanjena pristupačnost, kako je primetio jedan lokalni agent, što zahteva „kreativno budžetiranje i rešenja za kredite” za kupce clappilyhome.com. Srednji prihod domaćinstva u Klivlendu je oko 50.000 dolara, pa viši troškovi finansiranja mogu brzo ograničiti koliko lokalni kupci mogu da plate. Ovo je verovatno doprinelo sporijem rastu cena u poslednje vreme (cene mogu rasti samo onoliko brzo koliko kupci mogu da plate). Ako visoke stope potraju do 2026. godine, mogli bismo videti više prodavaca koji nude smanjenje kamata ili više kupaca koji se okreću hipotekama sa promenljivom kamatnom stopom ili FHA kreditima kako bi im se računica isplatila. S druge strane, ako inflacija opadne i kamatne stope počnu da padaju do 2024–2025. godine (kako neki predviđaju), Klivlend bi mogao doživeti nalet potražnje kupaca koja je do sada bila sputana – mnogi kupci prvi put čekaju svoju priliku. To bi poboljšalo obim prodaje i moglo bi ponovo ubrzati rast cena (iako verovatno i dalje jednocifreni rast).

Dodatno, politika Ohaja o sprečavanju kontrole rente (nijedan grad ne može da je uvede) realwealth.com znači da investitori mogu da podižu kirije u skladu sa tržištem, ali to takođe izaziva debatu o pristupačnosti za stanare. A sa novim državnim finansiranjem za pristupačno stanovanje (500 miliona dolara godišnje u poreskim olakšicama) realwealth.com, mogli bismo videti porast izgradnje pristupačnih stanova, što bi vremenom moglo pomoći u ublažavanju najtežih nestašica.

Ukratko, ekonomske i demografske prognoze za Klivlend ukazuju na postepeno poboljšanje. Postoji napredak – oporavak radnih mesta, blagi porast broja stanovnika, rast prihoda – što sve podržava zdravo tržište nekretnina. Ipak, tempo je postepen, što će verovatno sprečiti tržište da se pregreje ili uruši. Potražnja za stanovanjem bi trebalo da ostane dosledno solidna, podstaknuta stabilnim zaposlenjem i stalnim trendom ljudi koji traže niske troškove života u Klivlendu. Ključni faktori na koje treba obratiti pažnju su kamatne stope (zbog uticaja na pristupačnost) i eventualni veliki ekonomski razvojni uspesi (ili gubici) koji bi mogli iznenada dodati ili oduzeti hiljade radnih mesta. Za sada je trend pozitivan, iako neuzbudljiv – što, za investitore i kupce, uopšte nije loša stvar.

Razvojni projekti i infrastrukturne inicijative

Nekoliko velikih razvojnih projekata i infrastrukturnih inicijativa koji su u toku u širem području Klivlenda spremni su da utiču na vrednosti nekretnina u narednim godinama. Od velikih projekata u centru grada do unapređenja javnog prevoza, ove investicije će oblikovati poželjnost i rast regiona. Evo nekih od najznačajnijih projekata:

Globalno sedište kompanije Sherwin-Williams (centar grada): Gigant u industriji boja, Sherwin-Williams, gradi novu globalnu kulu sedišta sa 36 spratova u centru Klivlenda, što predstavlja investiciju od preko 300 miliona dolara (deo projekta od 600 miliona dolara koji uključuje i istraživački i razvojni centar) constructiondive.com. Prvobitno je otvaranje bilo planirano za početak 2025. godine, ali je odloženo za oktobar 2025. godine constructiondive.com zbog dodatnih građevinskih radova. Kada bude otvoren, ovaj neboder će dovesti oko 3.000 zaposlenih u centar grada. Sedište (zajedno sa susednim paviljonom i garažom) modernizovaće horizont Klivlenda i trebalo bi da poveća pešački saobraćaj u oblasti Warehouse District/Public Square. Uticaj na nekretnine: Posvećenost kompanije Sherwin-Williams već je podstakla razvoj u okolini – restorani, hoteli i prenamena stanova u očekivanju povećane potražnje. Međutim, preseljenje kompanije iz trenutnih kancelarija znači da će neki stariji prostori biti ispražnjeni. Na srednji rok, moderno sedište uliva poverenje u centar grada i može privući druge firme ili dobavljače da se okupe u blizini, podržavajući popunjenost kancelarija i stanova.

Transformacioni projekat mešovite namene razvija se duž reke Cuyahoga u centru grada. Bedrock (razvojna firma Dana Gilberta) predstavila je , ogroman razvoj od na 35 hektara u blizini Tower City-ja. Plan predviđa nove stambene, poslovne, maloprodajne prostore, parkove i šetalište uz reku. Prva faza je već u toku: , sportsko-medicinski i trening centar, niče na istočnoj obali reke neo-trans.blog. U kombinaciji sa narednim fazama, ovo bi moglo postati sledeće veliko naselje Klivlenda. NEOtrans ga naziva potencijalno “desetim megaprojektom” regiona ako se u potpunosti realizuje neo-trans.blog. Ovaj razvoj će ponovo povezati centar grada sa rekom (dugo dominiranom parking prostorima i železničkim prugama). Novi stanovi i kancelarije tamo mogli bi značajno povećati vrednost nekretnina u neposrednoj blizini i učiniti centar grada življim 24/7. Projekat traje više godina (do 2030. i dalje), ali prvi znaci – kao što je Bedrockovo lobiranje za infrastrukturno finansiranje – su pozitivni. Posmatrači tržišta nekretnina ovo vide kao početnu tačku za budući rast centra Klivlenda, pretvarajući neiskorišćeno zemljište u vredan urbani prostor. Transformacija priobalja jezera (North Coast Connector & plan za stadion): Priobalje Klivlenda, posebno oko aerodroma Burke Lakefront i stadiona FirstEnergy (doma NFL tima Browns), dugo je bilo nedovoljno iskorišćen resurs. U toku su velike diskusije o promenama: North Coast Connector je plan koji vodi grad sa ciljem boljeg povezivanja centra grada sa obalom jezera, stvaranjem kopnenog mosta preko autoputa Shoreway i železničkih pruga. Faza 1 (procena oko 284 miliona dolara) neo-trans.blog predviđa izgradnju prepoznatljivog parka-kopnenog mosta koji bi povezao Mall C kod Gradske skupštine direktno sa obalom. Ovo bi otvorilo nove parkovske površine i lokacije za razvoj, potencijalno podstičući nove projekte mešovite namene duž jezera. Projekat je delimično finansiran i izgradnja bi mogla da počne do 2026. godine. Browns stadion i razvoj obale: Budućnost gradskog fudbalskog stadiona (FirstEnergy Stadium) je predmet rasprave. Vlasnici Browns-a razmatraju ili veliku renovaciju ili potpuno novi stadion kao deo većeg $2–$3+ milijarde vrednog razvoja koji uključuje maloprodaju, zabavu i stanovanje na obali neo-trans.blog. Iako planovi još nisu konačni, koncept predviđa transformaciju izolovanog područja stadiona u celogodišnji distrikt (slično kao u drugim NFL gradovima). Ako se projekat realizuje (moguće do 2028–2030), mogao bi da otvori ogroman deo obale za nekretnine i značajno poveća vrednost u okolini. Uticaj: Pristupačnija i aktivnija obala povećala bi atraktivnost stanovanja u centru i mogla bi dovesti do luksuznih stanova sa pogledom na jezero, novih kancelarija i turističkih atrakcija. Ovo bi moglo potpuno promeniti imidž Clevelanda – pretvarajući praznu obalu u živopisno naselje na obali – mada sve zavisi od značajne javno-privatne koordinacije i finansiranja.

Priobalje Klivlenda, posebno oko aerodroma Burke Lakefront i stadiona FirstEnergy (doma NFL tima Browns), dugo je bilo nedovoljno iskorišćen resurs. U toku su velike diskusije o promenama: Unapređenje saobraćaja i infrastrukture: Nekoliko infrastrukturnih investicija poboljšaće povezanost i, samim tim, atraktivnost nekretnina: Program zamene železničkih vagona koji sprovodi Greater Cleveland RTA (saobraćajna uprava) je 450 miliona dolara vredna inicijativa za zamenu svih starih vozova na železničkim linijama Clevelanda modernim lakim vozovima neo-trans.blog. Novi vozovi počinju da stižu 2026. godine, a prateće nadogradnje pruga i stanica će uslediti neo-trans.blog. Ovo je prva sveobuhvatna modernizacija saobraćaja u decenijama. Uticaj: Pouzdaniji i efikasniji železnički sistem (Red Line, Blue/Green Lines) mogao bi da podstakne razvoj orijentisan na javni prevoz oko stanica. RTA planira da standardizuje sistem tako da svaki voz može da saobraća na bilo kojoj liniji, omogućavajući fleksibilniju i češću uslugu neo-trans.blog. Naselja sa železničkim stanicama – npr. Shaker Heights, University Circle, West Park – mogu očekivati novo interesovanje za razvoj, znajući da će prevoz biti unapređen. Ovaj projekat pokazuje posvećenost grada javnom prevozu na duže staze, što je pozitivno za vrednost nekretnina u blizini saobraćajnih koridora neo-trans.blog. Modernizacija autoputa i aerodroma: ODOT nastavlja sa modernizacijom Innerbelt Central Interchange (spoj I-90/I-77) kako bi ispravio i obnovio dotrajale mostove u centru grada (faza od oko 320 miliona dolara) neo-trans.blog. Ovo će poboljšati protok saobraćaja i bezbednost do 2027. godine, olakšavajući svakodnevne vožnje kroz centar. U međuvremenu, Međunarodni aerodrom Klivlend Hopkins planira modernizaciju terminala (prva faza oko 1,6 milijardi dolara) neo-trans.blog kako bi obnovio terminal iz 1950-ih, sa početkom radova do 2026. godine. Bolji aerodrom (i potencijalno zadržavanje Hopkinsa kao čvorišta za nove letove) povećava atraktivnost Klivlenda za preduzeća i stanovnike – ključni dugoročni faktor za potražnju nekretnina.

Nekoliko infrastrukturnih investicija poboljšaće povezanost i, samim tim, atraktivnost nekretnina: Megaprojekti u komunalnim i javnim objektima: Nekoliko drugih velikih projekata možda neće direktno stvoriti nekretnine, ali postavljaju temelje za zdraviji i efikasniji grad: Projekat Čisto jezero: Projekat Regionalne kanalizacije severoistočnog Ohaja od $ 3 milijarde (2011–2036) gradi ogromne tunele i zelenu infrastrukturu kako bi drastično smanjio izlivanje kanalizacije u jezero Iri neo-trans.blog neo-trans.blog. Kako se bliži završetku, kvalitet vode u jezeru Iri će se poboljšati – što je prednost za atraktivnost nekretnina na obali i javno zdravlje. Pravosudni centar okruga Kujahoga: Okrug razmatra projekat Konsolidovanog suda (potencijalno do 700 miliona dolara) neo-trans.blog i novi Centralni servisni kampus (889 miliona dolara) neo-trans.blog za zamenu zastarelih zatvora/kancelarija u centru grada. Ako se izgrade (možda do 2028), preseljenje Pravosudnog centra moglo bi osloboditi atraktivnu lokaciju u centru za preuređenje (sadašnji Pravosudni centar bi mogao biti prenamenjen u mešovitu upotrebu). Novi državni objekti bi mogli biti oslonac za obnovu u bilo kom naselju u kojem se nalaze. CHEERS (Park otpornosti na istočnoj obali jezera): Projekat pod nazivom CHEERS ima za cilj izgradnju zaštitnog zida i parkovskog zemljišta na istočnoj obali jezera u centru (blizu East 55th St), što je napor od 300 miliona dolara za zaštitu od erozije i dodavanje prostora za rekreaciju neo-trans.blog. Ovo bi moglo povećati vrednost nekretnina u St. Clair-Superior i Glenville dajući tim zajednicama nove parkove na obali jezera.

Nekoliko drugih velikih projekata možda neće direktno stvoriti nekretnine, ali postavljaju temelje za zdraviji i efikasniji grad:

Suštinski, Klivlend doživljava– identifikovano je najmanje deset megaprojekata vrednih preko 250 miliona dolara svaki koji su ili nedavno započeti ili će biti do 2030. godine neo-trans.blog . Mnogi od njih će učiniti da delovi grada izgledaju veoma drugačije do kraja decenije neo-trans.blog . Za nekretnine, ovo znači: naselja koja su nekada stagnirala (poput rečne obale, obale jezera i nekih blokova u centru) dobiće novi život, što će verovatno povećati vrednost zemljišta i nekretnina u blizini. Sama izgradnja donosi poslove i privremenu potražnju za smeštajem, a kada se projekti završe, mogu trajno unaprediti profil određene oblasti.

Investitori i developeri bi trebalo da “danas naprave fotografije ovih oblasti i uporede ih za pet godina” neo-trans.blog – što implicira da promene dolaze brzo. Mesta u blizini ovih megaprojekata su najtraženije oblasti budućnosti neo-trans.blog. Već sada se dešava špekulacija zemljištem u blizini planiranih lokacija kao što su rečna obala i oko West 3rd Street kod stadiona. Oni sa dugoročnom vizijom okupljaju nekretnine očekujući veću buduću potražnju.

Naravno, nisu svi planovi zagarantovani (neki mogu propasti ili se odložiti), ali sama veličina već započetih projekata (od kanalizacije do poslovnih kula) uliva poverenje da Klivlend ulaže u sebe. Za stanovnike, ova unapređenja obećavaju bolji kvalitet života – više parkova, bolji prevoz, modernizovane aerodrome i bolnice – što zauzvrat privlači ljude i preduzeća. Neto efekat na nekretnine: generalno pozitivan, sa najjačim rastom verovatno u centru i susednim naseljima koja direktno profitiraju od razvoja.

Prognoze i mišljenja stručnjaka (izgledi za 2025–2030)

Gledajući unapred, stručnjaci za nekretnine očekuju da će tržište Klivlenda ostati na putu stabilnog i održivog rasta u naredne 3–5 godina. Iako je malo verovatno da ćemo videti eksplozivne skokove, kombinacija pristupačnosti, ekonomske stabilnosti i napora na urbanoj revitalizaciji obećava uravnoteženu ekspanziju. Evo ključnih prognoza i stavova:

Prognoze cena kuća: Većina analitičara predviđa da će cene kuća u Klivlendu nastaviti da blago rastu u bliskoj budućnosti. Nakon približno 0–5% rasta u 2024–25, prognoze ukazuju na nizak jednocifren godišnji rast vrednosti bar do 2027. Na primer, Nacionalna asocijacija nekretnina (na nacionalnom nivou) predviđa oko +2% rasta cena kuća u 2025. i nešto više u 2026, a očekuje se da će Klivlend otprilike pratiti taj trend zbog uravnoteženih uslova realwealth.com. Lokalni agenti za nekretnine opisuju tržište kao “stabilan rast” sa verovatnošću da cene ostanu “pristupačne, ali konkurentne” hondros.com. U praksi, to bi moglo značiti da će medijalna vrednost kuće u Klivlendu, koja je sada oko 117.000 dolara zillow.com, porasti na raspon od 125.000 do 135.000 dolara za nekoliko godina. Prigradska tržišta sa većom potražnjom (Lorain, Medina) mogla bi zabeležiti nešto veće stope rasta, dok bi neki gradski kvartovi mogli ostati na istom nivou ako su već na visokoj osnovi. Nema značajnih padova cena na vidiku osim u slučaju spoljnog ekonomskog šoka – ponuda je i dalje previše ograničena, a potražnja dovoljno stabilna da spreči preveliku ponudu.

Prodaja i ponuda: Možemo očekivati da će obim prodaje ponovo porasti do 2025–2026. kako se kamatne stope stabilizuju. Početkom 2023. visoke stope su dovele do pada prodaje kuća za oko 26% na godišnjem nivou u severoistočnom Ohaju realwealth.com, ali se aktivnost od tada normalizuje. Ako kamatne stope na hipotekarne kredite padnu na raspon od 5–6% u narednim godinama, mnogi kupci koji su čekali mogli bi se vratiti na tržište. Istraživanja agenata za nekretnine ukazuju da će opadajuća prodaja kuća ponovo porasti kako se stope stabilizuju, vraćajući tržište u uobičajeniji ritam realwealth.com. Ponuda se očekuje da će se polako povećavati kako nova gradnja – posebno porodičnih kuća u okolnim oblastima – raste da zadovolji potražnju. Ipak, tempo gradnje verovatno ostaje ispod potrebnog (jer se Ohajo suočava sa nedostatkom radne snage i višim troškovima materijala) realwealth.com, što znači da region neće iznenada previše izgraditi. Tako da bi tržište prodavaca moglo povremeno preći u uravnoteženo tržište, ali se dugotrajna prevelika ponuda ne očekuje. Možda ćemo konačno dostići zalihu kuća za 4–5 meseci do kraja ove decenije, što bi ublažilo pritisak na cene, ali i dalje ostavilo dobre opcije za kupce.

Zakupnine i višeporodični objekti: Izgledi za tržište zakupa su snažni. Snažna potražnja za iznajmljivanjem u Klivlendu se „očekuje da će se nastaviti“ i u 2024. i kasnije realwealth.com. Očekuje se da će stopa praznih stanova ostati niska (verovatno ispod 5% na nivou metroa), a zakupnine će nastaviti umereno da rastu. Konsultantske firme za nekretnine poput MMG predviđaju da će Klivlend „održati solidan rast zakupnina“ od oko 3% godišnje do 2025. mmgrea.com. Neke prognoze su čak zabeležile dvocifren rast zakupnina u 2022; iako se taj tempo usporio, mogli bismo videti kumulativni rast zakupnina od 10–15% u narednih pet godina. Nova ponuda stanova će testirati tržište, ali s obzirom na disciplinu u izgradnji, stručnjaci veruju da će apsorpcija odgovarati isporukama mmgrea.com. Sve u svemu, Klivlend se smatra tržištem pogodnim za stanodavce bez kontrole zakupnina i sa pozitivnim faktorima potražnje, što čini verovatnim da će zakupnine nadmašiti inflaciju na srednji rok.

Komercijalni sektori:

Kancelarije: Konsenzus je da će se tržište kancelarijskog prostora u Klivlendu oporavljati sporo . Stopa praznih prostora može ostati u rasponu od 20–25% još nekoliko godina, a zatim se postepeno poboljšavati ako se zastareli prostori uklone ili prenamene. Neke nacionalne prognoze (PwC’s Emerging Trends) rangiraju tržišta Srednjeg zapada poput Klivlenda niže po izgledu za ulaganja u kancelarije zbog ovih izazova scribd.com. Ipak, sa malo nove ponude i potencijalnim ekonomskim projektima (kao što je sedište Sherwin-Williams-a koje donosi radna mesta u centar), sektor kancelarija bi do 2030. mogao da se stabilizuje na zdravijoj ravnoteži (možda sredina desetih procenata praznih prostora). Ne očekujte značajan rast zakupnina – verovatno stagnacija do 1% godišnje – ali ni kolaps.

Konsenzus je da će se tržište kancelarijskog prostora u Klivlendu . Stopa praznih prostora može ostati u rasponu od 20–25% još nekoliko godina, a zatim se postepeno poboljšavati ako se zastareli prostori uklone ili prenamene. Neke nacionalne prognoze (PwC’s Emerging Trends) rangiraju tržišta Srednjeg zapada poput Klivlenda niže po izgledu za ulaganja u kancelarije zbog ovih izazova scribd.com. Ipak, sa malo nove ponude i potencijalnim ekonomskim projektima (kao što je sedište Sherwin-Williams-a koje donosi radna mesta u centar), sektor kancelarija bi do 2030. mogao da se stabilizuje na zdravijoj ravnoteži (možda sredina desetih procenata praznih prostora). Ne očekujte značajan rast zakupnina – verovatno stagnacija do 1% godišnje – ali ni kolaps. Industrija: Stručnjaci su optimistični u pogledu industrije na Srednjem zapadu. Nakon zastoja u 2025, očekuje se da će stopa praznih industrijskih prostora u Klivlendu ponovo pasti ispod 5%. Novi mega-projekti u Ohaju (npr. Intel-ova fabrika čipova, Honda/LG fabrika baterija) će indirektno stvoriti hiljade dodatnih radnih mesta i logističkih potreba širom države realwealth.com realwealth.com. Klivlend, kao transportni čvor, ima koristi od tog industrijskog rasta. Očekuje se ponovna pozitivna apsorpcija i možda neki projekti skladišta po meri u blizini aerodroma CLE ili čvorišta autoputeva. Zakupnine bi mogle ponovo rasti za nekoliko procenata godišnje kada se trenutni prazni prostori popune.

Stručnjaci su optimistični u pogledu industrije na Srednjem zapadu. Nakon zastoja u 2025, očekuje se da će stopa praznih industrijskih prostora u Klivlendu ponovo pasti ispod 5%. (npr. Intel-ova fabrika čipova, Honda/LG fabrika baterija) će indirektno stvoriti hiljade dodatnih radnih mesta i logističkih potreba širom države realwealth.com realwealth.com. Klivlend, kao transportni čvor, ima koristi od tog industrijskog rasta. Očekuje se ponovna pozitivna apsorpcija i možda neki projekti skladišta po meri u blizini aerodroma CLE ili čvorišta autoputeva. Zakupnine bi mogle ponovo rasti za nekoliko procenata godišnje kada se trenutni prazni prostori popune. Maloprodaja: Izgledi za maloprodaju su stabilno-pozitivni. Sve dok se potrošnja potrošača održava i dok se gradi minimalan broj novih tržnih centara, stopa praznih maloprodajnih prostora u Klivlendu bi trebalo da ostane niska. Zapravo bismo mogli videti dalje smanjenje praznih prostora ispod 4% ako ne dođe do zatvaranja velikih prodavnica. Zakupnine za najatraktivnije maloprodajne prostore mogu blago porasti sa inflacijom. Mešoviti kompleksi u centru grada (poput novih maloprodajnih prostora sa stanovima iznad) dodaće modernu maloprodajnu ponudu, što bi moglo privući nove brendove u Klivlend. Najveći faktor biće broj stanovnika/prihodi – maloprodaja cveta ako se više ljudi preseli u centar grada ili se poveća turizam. Obe stvari polako rastu, što je dobar znak. Marcus & Millichap-ova prognoza za 2025. u suštini navodi da, uz malo novih objekata i zaposlenost na nivou iz 2019, maloprodaja u Klivlendu je spremna za „dalje smanjenje“ praznih prostora marcusmillichap.com.

Stav stručnjaka: Lokalni agenti za nekretnine i analitičari zadržavaju ton „opreznog optimizma“. Ističu pristupačnost Klivlenda kao magnet: jedan izveštaj za 2025. navodi Klivlend među tri najbolja velika metro područja po rastu cena (uprkos umerenim dobicima) upravo zato što je krenuo sa tako pristupačne osnove hondros.com. Zillow-ovi analitičari su slično označili Klivlend kao tržište na koje treba obratiti pažnju 2023. zbog njegovih čvrstih osnova. Očekivanje je da će Klivlend nadmašiti mnoga skupa tržišta u procentualnom smislu, jednostavno zato što ima više prostora za rast i manji rizik od pada.

Istovremeno, stručnjaci priznaju da Klivlend nije imun na nacionalne uticaje. Ako bi SAD ušle u recesiju 2024, prodaja i izgradnja kuća u Klivlendu bi verovatno privremeno opale. Visoke kamatne stope su već ohladile tržište; ako bi stope dodatno porasle, to bi moglo stagnirati cene dok se kupci ne prilagode. Takođe, Klivlendova sudbina može biti poboljšana ili otežana javnim politikama – na primer, agresivne mere za privlačenje imigranata ili radnika na daljinu mogle bi povećati broj stanovnika, dok bi smanjenje institucionalnog zapošljavanja (zatvaranje fabrika ili smanjenje budžeta bolnica) moglo smanjiti potražnju.

Zaključak – prognoza za 3–5 godina: Očekujte postepen rast, a ne zlatnu groznicu. Vrednost nekretnina bi trebalo umereno da raste, zadržavajući Klivlend kao jednu od najboljih kombinacija pristupačnosti i vrednosti u zemlji. Zakupnine će umereno rasti, održavajući interesovanje investitora. Novi projekti i infrastruktura će korak po korak povećavati privlačnost grada, što bi moglo ubrzati rast cena u neposrednoj blizini tih projekata. Nekretnine u Klivlendu će verovatno nastaviti svoj „spor i postojan“ rast, kako je jedan agent rekao, umesto da dožive velike oscilacije josesellshomes.com. Za kupce to znači da bi kupovina pre nego kasnije mogla da obezbedi niske troškove pre postepenih povećanja. Za investitore, to znači pouzdane prinose, ako ne i brze preprodaje. A za zajednicu, to znači zdravije, obnovljeno tržište koje podržava rast bez izbacivanja stanovništva – ravnoteža kojoj bi mnogi gradovi sa brzim rastom pozavideli.

Zaključno, stambeno i komercijalno tržište Klivlenda u 2025. godini su značajno zdraviji nego pre deceniju, a prognoze ukazuju na nastavak ovog postepenog jačanja. Uz pametan razvoj, ekonomsku otpornost i tu uvek dragocenu prednost pristupačnosti, metropolitensko područje Klivlenda je pozicionirano da tiho napreduje u drugoj polovini 2020-ih, nudeći stabilne prilike za investitore, kupce nekretnina i developere.

Izvori: