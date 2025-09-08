Explozii de miliarde de dolari și crize imobiliare: Săptămâna nebună a piețelor imobiliare globale (6–7 septembrie 2025)

America de Nord: Ratele ipotecare din SUA au scăzut brusc la un minim al ultimelor 11 luni (~6,3% pentru credite pe 30 de ani) pe fondul speranțelor crescute privind reducerea dobânzilor Fed, stârnind un nou val de optimism în rândul cumpărătorilor ainvest.com. În Canada, vânzările de locuințe din Toronto au scăzut în august pentru prima dată în ultimele cinci luni (–1,8% lună/lună), deoarece accesibilitatea rămâne redusă reuters.com, chiar dacă Banca Canadei a pus pauză.

Ratele ipotecare din SUA la un minim al ultimelor 11 luni (~6,3% pentru credite pe 30 de ani) pe fondul speranțelor crescute privind reducerea dobânzilor Fed, stârnind un nou val de optimism în rândul cumpărătorilor ainvest.com. În Canada, în august pentru prima dată în ultimele cinci luni (–1,8% lună/lună), deoarece accesibilitatea rămâne redusă reuters.com, chiar dacă Banca Canadei a pus pauză. Europa: Prețurile locuințelor din Marea Britanie au crescut ușor cu 0,3% în august – a treia creștere lunară consecutivă, atingând un record de 299.331 £ în medie reuters.com reuters.com – dar, la nivel european, piețele de proprietăți comerciale stagnează . Volumul investițiilor în S1 2025 abia ajunge la jumătate din nivelurile de dinainte de 2022, cu tranzacții transfrontaliere la minimele ultimului deceniu pe fondul ratelor ridicate ale dobânzilor m24sunshine.com m24sunshine.com.

cu 0,3% în august – a treia creștere lunară consecutivă, atingând un record de 299.331 £ în medie reuters.com reuters.com – dar, la nivel european, . Volumul investițiilor în S1 2025 abia ajunge la jumătate din nivelurile de dinainte de 2022, cu pe fondul ratelor ridicate ale dobânzilor m24sunshine.com m24sunshine.com. Asia-Pacific: Criza imobiliară din China s-a adâncit pe măsură ce dezvoltatorii uriași se clatină – Evergrande a fost delistată, iar livrările de locuințe ale rivalei Country Garden au scăzut cu ~50%, prevestind o pierdere de ¥18–21 miliarde reuters.com reuters.com. Beijingul ia în calcul măsuri de salvare (precum achiziția de către companiile de stat a locuințelor nevândute) pentru a gestiona surplusul reuters.com reuters.com. Totuși, există și aspecte pozitive: în Japonia, Patrizia din Germania a achiziționat 14 clădiri de apartamente în Tokyo (800 de unități) pentru un investitor global, mizând pe cererea rezistentă de închirieri patrizia.ag patrizia.ag.

pe măsură ce dezvoltatorii uriași se clatină – Evergrande a fost delistată, iar livrările de locuințe ale rivalei Country Garden au scăzut cu ~50%, prevestind o pierdere de ¥18–21 miliarde reuters.com reuters.com. Beijingul ia în calcul măsuri de salvare (precum achiziția de către companiile de stat a locuințelor nevândute) pentru a gestiona surplusul reuters.com reuters.com. Totuși, există și aspecte pozitive: în Japonia, Patrizia din Germania (800 de unități) pentru un investitor global, mizând pe cererea rezistentă de închirieri patrizia.ag patrizia.ag. Orientul Mijlociu: Boomul imobiliar din Dubai a atins noi recorduri – 51.000 de locuințe vândute în T2 2025 , un maxim istoric bloomberg.com – ducând vânzările de la începutul anului la un uimitor AED 441 miliarde (~120 miliarde $) instagram.com. Creșterea prețurilor și o creștere de 13% a vânzărilor în august îi determină pe unii analiști să avertizeze asupra unei posibile repetări a crizei din 2009 bloomberg.com. Între timp, Arabia Saudită și-a deschis piața imobiliară pentru investitorii străini printr-o nouă lege (valabilă din 2026) care permite cumpărătorilor din străinătate să achiziționeze în zone desemnate precum Riyadh și Jeddah natlawreview.com – o măsură din cadrul Vision 2030 pentru a atrage capital și a stimula dezvoltarea natlawreview.com.

a atins noi recorduri – , un maxim istoric bloomberg.com – ducând vânzările de la începutul anului la un uimitor AED 441 miliarde (~120 miliarde $) instagram.com. Creșterea prețurilor și o îi determină pe unii analiști să avertizeze asupra unei posibile repetări a crizei din 2009 bloomberg.com. Între timp, pentru investitorii străini printr-o nouă lege (valabilă din 2026) care permite cumpărătorilor din străinătate să achiziționeze în zone desemnate precum Riyadh și Jeddah natlawreview.com – o măsură din cadrul Vision 2030 pentru a atrage capital și a stimula dezvoltarea natlawreview.com. America Latină: Ratele ridicate ale dobânzilor și schimbările de politici definesc regiunea. Banca centrală a Braziliei (Selic 14,75%) a prezentat un plan de finanțare „punte” pentru a susține creditul ipotecar pe măsură ce depozitele de economii se epuizează reuters.com reuters.com. În Mexic, se estimează că investițiile imobiliare vor crește la ₱652 miliarde (38 miliarde $) până în 2025 , impulsionate de nearshoring și de un plan de construire a unui milion de locuințe sub noua administrație riotimesonline.com riotimesonline.com.

definesc regiunea. Banca centrală a Braziliei (Selic 14,75%) a prezentat un plan de finanțare „punte” pentru a susține creditul ipotecar pe măsură ce depozitele de economii se epuizează reuters.com reuters.com. În Mexic, se estimează că investițiile imobiliare vor , impulsionate de nearshoring și de un plan de construire a unui milion de locuințe sub noua administrație riotimesonline.com riotimesonline.com. Africa: Investitorii locali remodelează piețele. Fondurile de pensii din Nigeria și-au crescut alocările în imobiliare cu ~418% în S1 2025 (până la ~51 milioane $) propertywheel.co.za, marcând o orientare către capitalul local pe termen lung. Africa de Sud, în schimb, se confruntă în continuare cu o piață imobiliară slabă – afectată de șomaj ridicat și cerere scăzută globalpropertyguide.com – deși reducerile de dobândă ale Băncii Centrale (rata repo scăzută la 7,00% în august) privateproperty.co.za urmăresc să stimuleze o revenire modestă.

America de Nord: Rate în scădere, cumpărători precauți

Statele Unite – Semne de ușurare: Piața imobiliară din SUA a arătat primele semne de ușurare pentru cumpărători săptămâna aceasta. Ratele ipotecare au scăzut la cel mai mic nivel din octombrie 2024 – rata fixă pe 30 de ani a scăzut cu 16 puncte de bază până la ~6,29% ainvest.com. Această scădere bruscă într-o singură zi, determinată de datele slabe privind locurile de muncă și speranțele de reducere a ratelor de către Rezerva Federală, s-a tradus în economii concrete (aproximativ 169 de dolari mai puțin pe lună la un împrumut de 450.000 de dolari) și a crescut sentimentul cumpărătorilor de locuințe ainvest.com ainvest.com. „Momentumul se schimbă” în favoarea cumpărătorilor după ani de creșteri accentuate ale costurilor, după cum a remarcat Fortune, iar accesibilitatea a crescut cu 3,1% de la an la an newslink.mba.org. Dezvoltatorii imobiliari și creditorii ipotecari au crescut pe fondul acestor vești, reflectând pariuri că scăderea costurilor de finanțare va stimula cererea ainvest.com. Totuși, incertitudinea de pe piață persistă: un sondaj Bank of America a constatat că 60% dintre americani nu sunt siguri dacă este un moment bun pentru a cumpăra, cel mai ridicat procent din 2023 încoace reuters.com reuters.com. Prețurile ridicate și incertitudinea economică înseamnă că mulți „așteaptă… ca ratele și prețurile să scadă” și mai mult reuters.com.

Canada – Piața în alertă: În Canada, răcirea pieței imobiliare a lovit o piață cheie: Toronto. Vânzările din august în zona Greater Toronto au scăzut cu 1,8% față de iulie (ajustat sezonier), marcând primul declin din martie reuters.com. Prețurile au scăzut și ele – indicele de referință a coborât la 978.100 C$, continuând o tendință de stagnare sau scădere observată din noiembrie anul trecut reuters.com. Consiliul Regional Imobiliar din Toronto dă vina pe „accesibilitatea dificilă”: „O gospodărie cu venit mediu… încă găsește dificil să-și permită plata lunară a ipotecii pentru o locuință la preț mediu,” a spus Jason Mercer de la TRREB reuters.com. Costurile de împrumut rămân punitive, chiar dacă banca centrală a Canadei a pus pauză la creșterea dobânzilor la 5%. Mercer a menționat că, odată cu o ușoară scădere a ratelor la creditele ipotecare, „un număr crescut de cumpărători [ar] ieși de pe margine pentru a profita de piața bine aprovizionată de astăzi” reuters.com. Într-adevăr, noile listări sunt în creștere cu 9,4% față de anul trecut, oferind cumpărătorilor mai multe opțiuni reuters.com. Toate privirile sunt acum pe următoarea ședință a Băncii Canadei din 17 septembrie – piețele se așteaptă cu prudență la prima reducere a dobânzii (după menținerea la 5% din martie) reuters.com pentru a preveni o scădere mai accentuată a pieței imobiliare.

Atenție comercială: Sectorul imobiliarelor comerciale din America de Nord rămâne bifurcat. Piața birourilor din SUA se află într-un declin profund – rata națională de neocupare a birourilor a atins un record de 20,7% în T2 2025, un excedent fără precedent de spații goale reuters.com. Orașele mari stau și mai rău: rata de neocupare din San Francisco a urcat la ~27,7% (față de ~8,6% înainte de pandemie) reuters.com, în timp ce Manhattan și Charlotte se situează aproape de 23% reuters.com. Munca la distanță persistentă și reducerea cheltuielilor corporative au dus la ceea ce Moody’s Analytics numește o „perturbare structurală” în sectorul birourilor reuters.com. Valorile proprietăților se erodează, punând presiune pe proprietari și pe băncile regionale, având în vedere că 290 de miliarde de dolari în credite pentru birouri ajung la scadență până în 2027 reuters.com. Ca răspuns, dezvoltatorii se reorientează – de la convertirea birourilor în apartamente (peste 149 de milioane de picioare pătrate programate pentru reutilizare) reuters.com la favorizarea segmentelor mai fierbinți precum industrial/logistic și multifamilial. Prin contrast, sectorul industrial și multifamilial din SUA rămâne relativ rezilient, susținut de o rată scăzută de neocupare și o creștere stabilă a chiriilor m24sunshine.com. Iar în Canada, investițiile comerciale au încetinit, dar nu s-au prăbușit; rata de neocupare a birourilor de top în orașe precum Toronto și Vancouver este ridicată (~15%), dar sub maximele din SUA, în timp ce spațiul industrial rămâne solicitat datorită creșterii comerțului electronic. Per ansamblu, sentimentul pieței din America de Nord se îmbunătățește cu prudență pentru locuințe pe măsură ce ratele scad, chiar dacă segmentele comerciale traversează o ajustare dureroasă la noile realități post-pandemice.

Europa: Câștiguri pe segmentul rezidențial vs. dificultăți pe segmentul comercial

Regatul Unit – Prețuri rezistente: Piața imobiliară din Marea Britanie a arătat o reziliență surprinzătoare la începutul toamnei. Creditorul ipotecar Halifax a raportat că prețurile locuințelor au crescut cu 0,3% în august, a treia creștere lunară consecutivă reuters.com. Acest lucru plasează prețurile cu 2,2% mai mari decât acum un an reuters.com, depășind chiar și previziunile analiștilor (care se așteptau la o creștere lunară de doar +0,1%) reuters.com. Prețul mediu al unei locuințe a atins acum un record de 299.331 lire sterline reuters.com. Halifax atribuie acest lucru unei accesibilități îmbunătățite și unei cereri constante: după o corecție accentuată în 2024, salariile au crescut și ratele ipotecare s-au stabilizat, permițând cumpărătorilor să revină pe piață. „Piața imobiliară a arătat că poate face față acestor provocări cu ușurință,” a declarat directorul de credite ipotecare al Halifax, menționând o „creștere lentă, dar constantă” a prețurilor care ar trebui să continue dacă condițiile economice se mențin reuters.com. Totuși, nu toate datele sunt aliniate: creditorul rival Nationwide a înregistrat o scădere a prețurilor de 0,1% în august reuters.com, iar tranzacțiile rămân sub nivelurile de dinainte de pandemie. Comportamentul cumpărătorilor s-a schimbat – datele Rightmove arată că vânzătorii au fost nevoiți să reducă prețurile cerute mai mult decât de obicei în această vară pentru a încheia tranzacții reuters.com. Iar cu o posibilă schimbare de guvern la orizont, incertitudinea privind politica fiscală planează asupra segmentului de lux: sondajele din industrie au constatat că unii cumpărători amână achizițiile, temându-se că următorul Buget (programat pentru noiembrie) ar putea crește taxele pe proprietățile de lux reuters.com. Pentru moment, însă, piața imobiliară britanică sfidează gravitația, ajutată de scăderea inflației și de pauza de creștere a dobânzii de către Banca Angliei, care au îmbunătățit încrederea consumatorilor.

Europa continentală – Scădere a investițiilor: De cealaltă parte a Canalului, piețele imobiliare din Europa trec printr-o perioadă dificilă, în special pe segmentul comercial. Volumul tranzacțiilor a scăzut drastic în 2025. În T1, investițiile totale în sectorul imobiliar comercial european au fost de doar 47,8 miliarde € – mai puțin de jumătate față de nivelul de acum trei ani m24sunshine.com. Datele preliminare pentru T2 sunt și mai sumbre: investițiile transfrontaliere au scăzut cu ~20% față de anul precedent, ajungând la doar 17,2 miliarde €, un minim al ultimului deceniu care indică o retragere accentuată a investitorilor internaționali m24sunshine.com. Cauzele: creșterea accelerată a ratelor dobânzilor și incertitudinea economică. Cu Banca Centrală Europeană menținând dobânzile la un maxim al ciclului de 4,25% (pentru a combate inflația de bază aproape de 5%), costurile de finanțare au crescut brusc, iar un decalaj între așteptările de preț a blocat încheierea tranzacțiilor m24sunshine.com. Potențialii cumpărători cer reduceri semnificative, dar mulți vânzători nu cedează – rezultând un blocaj și o piață caracterizată de „lichiditate scăzută” la nivel general m24sunshine.com.

Divergența sectoarelor: Scăderea pieței imobiliare din Europa nu este uniformă între sectoare. Clădirile de birouri și centrele comerciale mai vechi înregistrează o scădere a cererii și a valorii m24sunshine.com. Tendințele persistente de muncă la distanță și creșterea comerțului electronic au făcut ca birourile și mall-urile secundare să aibă dificultăți în a atrage chiriași. De exemplu, vânzările comerciale din Germania au scăzut cu încă 2% în S1 2025, prelungind declinul de anul trecut m24sunshine.com. Totuși, există zone luminoase: depozitele logistice, locuințele de închiriat și hotelurile din Europa continuă să „păstreze atractivitatea investițională” m24sunshine.com. Aceste segmente beneficiază de factori structurali favorabili – logistica de pe urma reconfigurării lanțurilor de aprovizionare și a comerțului electronic, rezidențialul de pe urma deficitului cronic de locuințe, iar ospitalitatea de pe urma revenirii călătoriilor. De fapt, investitori importanți precum fondurile de private equity s-au orientat spre achiziția de depozite și portofolii de apartamente, considerându-le surse de venit mai rezistente la inflație. Analiștii de la Cushman & Wakefield notează că valorile de capital în logistica de top și multifamilial deja ating pragul minim și s-ar putea stabiliza în S2 2025 pe măsură ce prețurile se ajustează cushmanwakefield.com.

Perspective: Sentimentul privind proprietățile din Europa este prudent optimist că ce a fost mai rău a trecut. Odată cu diminuarea temerilor de recesiune (PIB-ul zonei euro încă crește modest) și BCE probabil la nivelul maxim al dobânzilor, unele fonduri oportuniste caută chilipiruri pe piețele supravândute. Previziunile CBRE indică o revenire treptată în 2025, cu randamente totale pentru toate proprietățile posibil să redevină pozitive (~7% în 2025) mediaassets.cbre.com. Însă riscurile rămân ridicate – tensiunile geopolitice și costurile ridicate de finanțare ar putea întârzia revenirea. Pe termen scurt, proprietarii se confruntă cu dificultăți: refinanțarea este costisitoare, iar valorile turnurilor de birouri din orașe precum Frankfurt și Amsterdam sunt cu două cifre sub vârfurile din 2021. Următoarele trimestre vor testa proprietarii europeni puternic îndatorați (de exemplu, mai multe firme imobiliare din Germania și Suedia) pe măsură ce încearcă să refinanțeze sau să vândă active într-o piață deprimată. În concluzie, piața imobiliară din Europa este divizată – piețele rezidențiale rezistente, precum Marea Britanie și unele părți din Franța, cresc din nou ușor reuters.com, dar sectoarele investiționale și comerciale sunt în așteptare, așteptând semnale economice mai clare și o schimbare a ciclului dobânzilor.

Asia-Pacific: Turbulență în China, optimism țintit în alte părți

China – Criză și intervenție: Colosalul sector imobiliar al Chinei – mult timp motor de creștere – rămâne într-o criză profundă. În ultimele zile, vânzările și prețurile proprietăților la nivel național au continuat să stagneze, iar dificultățile marilor dezvoltatori se intensifică. Evergrande Group, odinioară cel mai mare dezvoltator din China, a fost oficial delistat de la bursa din Hong Kong (începând cu 25 aug.) după ce nu a reușit să-și rezolve datoria de 300 de miliarde de dolari thediplomat.com. Un alt gigant, Country Garden, a avertizat că va înregistra o pierdere și mai mare pentru prima jumătate a anului fiscal 2025, cu profiturile șterse de o scădere de 50% a livrărilor de proiecte rezidențiale reuters.com reuters.com. A livrat doar ~74.000 de locuințe în S1, abia jumătate din ritmul de anul trecut reuters.com, subliniind cum declinul sectorului imobiliar a sufocat fluxul de numerar. Country Garden a intrat deja în incapacitate de plată pentru obligațiuni externe de 11 miliarde de dolari la sfârșitul lui 2023, iar restructurarea datoriei de 14,1 miliarde de dolari este în curs reuters.com. Cu dezvoltatorii rămași fără lichidități, nenumărate proiecte rămân neterminate, subminând încrederea cumpărătorilor și determinând scăderea prețurilor locuințelor noi în multe orașe.

Ca răspuns, Beijing. Autoritățile au relaxat regulile privind creditele ipotecare (permitând stimulente pentru cumpărătorii aflați la prima achiziție în marile orașe) și au redus ușor ratele dobânzilor. Notabil, Bloomberg a raportat că autoritățile de reglementare plănuiesc săde la dezvoltatorii cu probleme reuters.com . În cadrul acestui plan, marile companii ale guvernului central și administratorii de active (precum China Cinda) ar putea accesa un fond de 300 de miliarde de yeni al băncii centrale pentru a cumpăra stocul excedentar reuters.com . Acest lucru ar reduce supraproducția și ar injecta lichiditate dezvoltatorilor. Măsura se bazează pe o inițiativă din 2022, când guvernele locale și întreprinderile de stat au fost încurajate să cumpere stocuri de locuințe folosind facilități de refinanțare ale PBOC reuters.com . Deși aceste măsuri ajută marginal,: investițiile în proprietăți au scăzut cu aproximativ 8% de la începutul anului șiîn afara celor mai mari orașe de tip Tier-1. Analiștii avertizează că problemele imobiliare ale Chinei – apărute în urma unei acțiuni din 2021 împotriva datoriilor dezvoltatorilor – reprezintă o povară pe termen lung. „Aceasta este o scădere structurală, nu o fluctuație ciclică,” a declarat un economist pentru Reuters, menționând că creșterea populației urbane încetinește și că fervoarea speculativă este puțin probabil să revină. Guvernul se confruntă cu un act de echilibru dificil pentru a stabiliza sectorul locuințelor (vital pentru economie) fără a salva complet dezvoltatorii imprudenți.

Asia extinsă – Norocuri mixte: În afara Chinei, tendințele imobiliare din Asia-Pacific sunt mai optimiste. Japonia se remarcă drept un magnet pentru investiții. Săptămâna aceasta, administratorul european de active PATRIZIA a anunțat o achiziție majoră în Japonia – un portofoliu rezidențial de 14 proprietăți în Tokyo, totalizând aproximativ 800 de unități de apartamente patrizia.ag patrizia.ag. Cu o rată de ocupare de 97% și chirii considerate cu 10% sub nivelul pieței, Patrizia vede „stabilitate a veniturilor și… oportunitatea de a crește veniturile prin management activ”, potrivit șefului său din Japonia, Masami Takizawa patrizia.ag patrizia.ag. Tranzacția (una dintre cele mai mari ale Patrizia în Japonia) evidențiază încrederea investitorilor străini în locuințele de închiriat din Tokyo, care beneficiază de urbanizare și ofertă limitată. Ratele ultra-scăzute ale dobânzilor din Japonia și creșterea chiriilor o fac atractivă față de alte piețe unde costurile de împrumut sunt ridicate. În mod similar, Singapore și Coreea de Sud au înregistrat un interes constant pentru activele logistice și centrele de date, deși ratele ridicate au temperat oarecum volumele.

Australia & India: În Australia, narațiunea se schimbă de la boom la moderație determinată de politici. După o creștere rapidă la începutul lui 2025, Banca de Rezervă a Australiei a redus ratele de trei ori (aducând rata de bază la 3,60% până la jumătatea anului afr.com) pentru a sprijini economia pe fondul inflației scăzute. Piețele imobiliare din Sydney și Melbourne s-au stabilizat ulterior, cu creșteri modeste ale prețurilor, deoarece ratele mai mici au compensat prudența cumpărătorilor. Între timp, piața imobiliară comercială din India își revine datorită închirierii puternice de birouri (în special în hub-uri IT precum Bangalore), iar vânzările rezidențiale au atins niveluri record în marile orașe datorită creșterii economice robuste.

Mișcări emergente de politici: Guvernele regionale sunt, de asemenea, active. Coreea de Sud pregătește măsuri pentru a crește oferta de locuințe, cu scopul de a tempera prețurile și de a ajuta tinerii cumpărători (deși detaliile sunt încă în așteptare) menafn.com menafn.com. Iar în Vietnam, guvernul a relaxat creditarea pentru firmele imobiliare și cumpărătorii de locuințe, încercând să dezamorseze o criză de credit în sectorul imobiliar. Per ansamblu, perspectiva imobiliară a regiunii Asia-Pacific este cu două viteze: declinul prelungit al Chinei frânează creșterea regională și cererea de materii prime, dar alte piețe (Japonia, India, Asia de Sud-Est) se dovedesc relativ rezistente, cu stimulente țintite și cerere urbană susținută. Investitorii devin din ce în ce mai selectivi – preferând piețele cu fundamente mai clare sau sprijin politic, și evitându-le pe cele cu datorii mari și supraproducție.

Orientul Mijlociu: Piețe din Golf în plină expansiune și noi reforme

Boom în Golf – Creșterea record a Dubaiului: Reflectoarele imobiliare din Orientul Mijlociu sunt pe boom-ul extraordinar al proprietăților din Golf, în special Dubai. Piața imobiliară a emiratului doboară recorduri în 2025, alimentată de un aflux de avere și investitori. În primele opt luni (ianuarie–august), Dubai a înregistrat aproximativ 441,2 miliarde AED în vânzări imobiliare (~120 miliarde $) instagram.com – o cifră care depășește totalurile anuale ale anilor anteriori. Doar în T2 2025 s-au înregistrat 51.000 de vânzări de locuințe, cel mai mare volum trimestrial înregistrat vreodată, potrivit Knight Frank bloomberg.com. Cererea este diversificată – vile ultra-luxoase pe Palm Jumeirah, apartamente moderne și chiar vânzările de apartamente în fază de proiect sunt în plină expansiune. Raliul a dus la creșteri de prețuri de două cifre de la an la an în zonele de top. De exemplu, prețurile vilelor sunt cu ~16% mai mari decât acum un an, potrivit consultanților imobiliari, iar volumul tranzacțiilor este în creștere cu ~30% de la începutul anului.

Această exuberanță „alimentează temerile privind o nouă prăbușire”, scrie Bloomberg bloomberg.com . Observatorii cu experiență văd paralele cu 2009, când ultima bulă imobiliară din Dubai s-a spart.: o vilă pe Palm Jumeirah s-a vândut recent pentru un record de 170 milioane AED (~46 milioane $), iar revânzarea unităților off-plan a revenit. Totuși, piața are acum câteva noi susțineri – un aflux de rezidenți străini pe termen lung (care fug de instabilitatea din alte părți) și o ofertă relativ limitată de locuințe noi în zonele de top. Dezvoltatorii lansează, de asemenea, proiectele în etape pentru a gestiona stocul., dar nu prevăd o prăbușire iminentă: „Acest ciclu este diferit – mai mulți utilizatori finali, mai puțină îndatorare,” notează o agenție locală, deși recunosc că dacă ratele globale rămân ridicate și prețul petrolului scade, piața imobiliară din Dubai s-ar putea răci. Deocamdată, avântul rămâne puternic: vânzările din august au atins 10,9 miliarde $ (cu 13% mai mult decât anul trecut) pe fondul unui val de cumpărări estivale therealestatereports.com . Randamentele din chirii sunt încă atractive (~6–8%), atrăgând investitori instituționali. Totuși,a luat în considerare febra speculativă, propunând posibile măsuri precum taxe de tranzacționare mai mari sau modificări ale regulilor de rezidență pentru a preveni supraîncălzirea.

Arabia Saudită – Deschidere: În Arabia Saudită, povestea principală este transformarea reglementară. Pe 8 iulie, guvernul a aprobat o lege de referință privind Dreptul de Proprietate și Investiții Imobiliare pentru Non-Sauditi, liberalizând dramatic accesul străinilor la piața imobiliară a Regatului natlawreview.com. Începând cu ianuarie 2026, legea va permite persoanelor fizice și companiilor străine să dețină și să investească în imobiliare în zone desemnate (care vor fi specificate de noua Autoritate Generală Imobiliară) natlawreview.com. Inițial, aceste zone vor include zone cu cerere ridicată din Riad, Jeddah și alte orașe mari. Se aplică anumite condiții – de exemplu, investițiile comerciale străine trebuie să fie proiecte de dezvoltare cu cel puțin 30 milioane SAR (~8 milioane $) capital și finalizate în 5 ani natlawreview.com. Dar schimbarea este semnificativă: înlocuiește un cadru restrictiv vechi de două decenii și se aliniază cu obiectivele Saudi Vision 2030 de atragere a capitalului și expertizei străine natlawreview.com. Scopul guvernului este să crească oferta imobiliară și să modernizeze sectorul protejând în același timp interesele locale. De exemplu, străinii vor fi în continuare în mare parte interziși să dețină proprietăți în orașele sfinte Mecca și Medina natlawreview.com, iar expații individuali pot cumpăra o locuință doar dacă au permis de rezidență și obțin aprobarea ministerului de interne natlawreview.com. Implementarea va fi graduală, iar autoritățile de reglementare vor monitoriza impactul asupra prețurilor și accesibilității locuințelor pentru saudiți natlawreview.com. Reacție: Dezvoltatorii imobiliari și investitorii globali au salutat legea, numind-o un „schimbător de joc” pentru aprofundarea pieței. Analiștii se așteaptă la un val de investiții străine în proiecte comerciale saudite (hoteluri, birouri, mall-uri) odată ce zonele vor fi anunțate, deși efectul complet se va vedea în decursul anilor.

Alte tendințe regionale: În tot Golful, veniturile puternice din petrol și creșterea economică alimentează boom-uri imobiliare. Qatar și Abu Dhabi înregistrează, de asemenea, creșteri de prețuri, deși mai moderate decât în Dubai. Riyadh trece printr-un val de construcții, deoarece capitala Arabiei Saudite atrage companii prin inițiativa sa de relocare a afacerilor. Segmentul de lux prosperă la nivel regional – Dubai conduce cu vânzări ultra-premium (Knight Frank l-a clasat pe primul loc la vânzări de locuințe de peste 10 milioane de dolari în 2025), iar cartierul diplomatic din Riyadh și dezvoltările de coastă NEOM atrag interes. Între timp, Egipt se confruntă cu o situație contrastantă: o criză valutară și reforme FMI au temperat piața imobiliară, cu prețuri locale la locuințe în creștere în lire egiptene, dar cu investiții în scădere. În Israel, prețurile locuințelor s-au răcit pentru prima dată în ultimii ani, scăzând cu aproximativ 2% față de vârfurile din 2024, pe fondul creșterii ratelor dobânzilor și al incertitudinii politice care afectează încrederea cumpărătorilor. Per ansamblu, povestea imobiliară a Orientului Mijlociu la sfârșit de 2025 este una de creștere și oportunitate în Golf, susținută de reforme și diversificare economică, pe fondul unor provocări în economiile aflate sub presiune.

America Latină: Dobânzi ridicate, planuri mari și cerere rezistentă

Brazilia – Navigarea printr-o criză de credit: Brazilia, cea mai mare economie din America Latină, se confruntă cu consecințele ratelor ridicate ale dobânzilor asupra sectorului său imobiliar. Cu rata de referință Selic a băncii centrale la 14,75% – un maxim al ultimilor aproape 20 de ani reuters.com – costurile de împrumut pentru creditele ipotecare au crescut vertiginos, reducând vânzările de locuințe și construcțiile. În plus, brazilienii au început să retragă bani din conturile tradiționale de economii (principala sursă de finanțare pentru locuințe) pentru a urmări investiții cu randament mai mare reuters.com. Acest lucru a lăsat un deficit de finanțare pentru creditele imobiliare. Ca răspuns, guvernatorul Băncii Centrale, Gabriel Galipolo, a semnalat o soluție iminentă: un program de finanțare „punte” pentru tranziția către un nou model de finanțare a locuințelor reuters.com. Vorbind pe 5 septembrie, el a explicat că planul – dezvoltat împreună cu bănci mari precum creditorul de stat Caixa – va găsi surse alternative de finanțare pentru a înlocui depozitele de economii în scădere reuters.com reuters.com. Ideea este de a folosi alte instrumente (posibil obligațiuni garantate sau mai multă securitizare) pentru a asigura accesul dezvoltatorilor și cumpărătorilor de locuințe la credit până când ratele vor scădea. „Trebuie să migrăm către un nou sistem,” a remarcat Galipolo, având în vedere că educația financiară și opțiunile mai bune de investiții au schimbat permanent comportamentul de economisire reuters.com. Încurajator, inflația Braziliei a scăzut la o singură cifră, iar banca centrală a început în sfârșit să reducă dobânzile (o reducere de 50 de puncte de bază în august, cu alte scăderi așteptate). Sectorul imobiliar așteaptă cu nerăbdare aceste reduceri de dobândă pentru a relansa activitatea. Dezvoltatorii imobiliari raportează că la mijlocul lui 2025 a existat o perioadă de stagnare a noilor proiecte, dar speră că scăderea costurilor de finanțare până la sfârșitul anului va debloca cererea acumulată de locuințe – Brazilia are o populație tânără numeroasă și un deficit de locuințe de ordinul milioanelor.

Mexic – Boom investițional și nearshoring: Perspectivele imobiliare ale Mexicului sunt clar optimiste. O analiză recentă prognozează că investițiile imobiliare vor ajunge la 652 miliarde de pesos (38 miliarde $) până în 2025, reflectând o creștere robustă de ~15% anual riotimesonline.com. Mai mulți factori alimentează acest optimism. În primul rând, nearshoring-ul producției – pe măsură ce companiile americane își relochează lanțurile de aprovizionare mai aproape – a declanșat cererea pentru imobiliare industriale de-a lungul graniței Mexicului cu SUA și în principalele noduri logistice. Rata de neocupare industrială în puncte fierbinți precum Monterrey și Tijuana este sub 3%, iar chiriile ating noi maxime, ceea ce a determinat un val de dezvoltare a depozitelor și parcurilor industriale. În al doilea rând, guvernul Mexicului sub conducerea președintei Claudia Sheinbaum (inaugurată la sfârșitul lui 2024) a lansat o inițiativă ambițioasă pentru locuințe. Scopul este construirea a 1 milion de locuințe noi pe durata mandatului său riotimesonline.com, cu accent pe unități accesibile, ceea ce a stimulat activitatea dezvoltatorilor imobiliari. Agențiile federale de locuințe (Infonavit și Fovissste) cresc creditarea, iar noi subvenții pentru cumpărătorii cu venituri mici au fost introduse în bugetul pe 2025. Drept urmare, construcțiile rezidențiale sunt așteptate să crească cu ~50%: de la ₱241 miliarde în 2024 la ₱364 miliarde în 2025 riotimesonline.com. „Reziliență” este un cuvânt folosit de analiști pentru piața din Mexic – în ciuda provocărilor globale, cererea internă și investițiile străine o susțin mexlaw.com. Totuși, Mexicul se confruntă cu provocări: ratele ridicate ale dobânzilor (rata Banxico este ~11,25%) mențin creditele ipotecare scumpe, iar tranzițiile politice pot încetini aprobările locale pentru autorizații (piața locuințelor din Mexico City a fost lentă din cauza întârzierilor birocratice riotimesonline.com). În plus, constrângerile infrastructurii energetice au temperat creșterea în unele coridoare industriale riotimesonline.com. Totuși, narațiunea generală rămâne pozitivă: investitorii internaționali investesc masiv în fonduri de investiții imobiliare și dezvoltatori din Mexic, mizând pe cererea susținută din industrie și pe o clasă de mijloc în creștere. Stabilitatea relativă a peso-ului și proximitatea Mexicului față de piața SUA îi sporesc atractivitatea.

Andina & Conul de Sud: În alte părți ale Americii Latine, tendințele sunt mai localizate. Chile și Columbia au înregistrat o răcire a pieței imobiliare din cauza ratelor mai mari ale dobânzilor și a inflației, dar au depășit deja vârful inflației, ceea ce ar putea revigora piețele lor în 2025. Argentina, în mijlocul unor turbulențe economice și a unei inflații de peste 100%, are o piață imobiliară formală înghețată – tranzacțiile se fac în numerar sau deloc – în așteptarea rezultatului alegerilor viitoare și a unei posibile dolarizări. Peru se confruntă cu o încetinire a construcțiilor legată de incertitudinea politică. Partea pozitivă este că Panama raportează o revenire post-pandemie în sectorul imobiliar comercial (birouri și retail) datorită rolului său de centru regional de afaceri, iar piețele din Caraibe (precum Republica Dominicană și Costa Rica) beneficiază de pe urma turismului și a achizițiilor de proprietăți de către expatriați, în special în zonele de stațiune și pe litoral. În concluzie, peisajul imobiliar din America Latină este bifurcat: economiile cu rate mai mari sunt în așteptare, în timp ce Mexic (și într-o anumită măsură Brazilia, odată ce ratele scad) se remarcă drept povești de creștere care valorifică tendințele structurale.

Africa: Capital autohton în creștere pe fondul tensiunilor economice

Schimbare pan-africană – Investitorii locali intervin: O tendință notabilă în sectorul imobiliar african în acest an este creșterea investițiilor instituționale interne. Istoric, dezvoltarea proprietăților în Africa s-a bazat puternic pe capital străin sau finanțare pentru dezvoltare, însă acest lucru se schimbă. „Fondurile de pensii și administratorii locali de active intră, în sfârșit, în joc,” a explicat Niyi Adeleye de la Standard Bank propertywheel.co.za. De exemplu, fondurile de pensii nigeriene și-au crescut alocarea pentru sectorul imobiliar cu aproximativ 418% în S1 2025 comparativ cu S1 2024 propertywheel.co.za. Deși de la o bază redusă (aproximativ 9 milioane $ la 51 milioane $), este o creștere semnificativă, reflectând încrederea nou-descoperită în imobiliare ca o clasă de active stabilă, generatoare de venituri. Această injecție de capital local pe termen lung ajută la demararea proiectelor și ar putea reduce dependența de finanțarea externă volatilă propertywheel.co.za. În mod similar, în Africa de Est, schemele de pensii din Kenya și Rwanda explorează investiții imobiliare precum locuințe accesibile și dezvoltări comerciale. Viitorul Africa Property Investment Summit (18–19 septembrie, Cape Town) va evidenția această tendință, prezentând modul în care capitalul local „alimentează creșterea sustenabilă” și chiar înlocuiește unii investitori internaționali propertywheel.co.za propertywheel.co.za. Această maturizare a ecosistemului investițional – cu bănci și fonduri locale care oferă capital permanent – este de bun augur pentru crearea unor piețe imobiliare mai reziliente pe continent propertywheel.co.za.

Africa de Sud – Relaxarea ratelor, recuperare lentă: Africa de Sud, cea mai dezvoltată piață a continentului, înregistrează o redresare timidă datorită relaxării ratelor dobânzilor. Banca de Rezervă a Africii de Sud a scăzut rata repo cu 100 puncte de bază de la sfârșitul lui 2024 (de la 8,25% la 7,25% până la mijlocul lui 2025, și la 7,00% până în septembrie) privateproperty.co.za. Rata dobânzii de bază este acum de 10,5%, în scădere de la 11,75% ooba.co.za. Aceste reduceri – posibile datorită revenirii inflației în intervalul țintă de 3–6% – au început să se resimtă în sectorul imobiliar. Ratele ipotecare scad ușor, îmbunătățind marginal accesibilitatea locuințelor. Totuși, piața imobiliară rămâne sub presiune. După cum notează Global Property Guide, cererea este scăzută pe fondul „șomajului persistent ridicat și a unei economii lente,” iar prețurile locuințelor în termeni reali sunt stabile sau în scădere globalpropertyguide.com. Consumatorii sud-africani sunt sub presiune financiară, iar băncile au înăsprit standardele de creditare după ciclul anterior de creștere a ratelor. Volumul vânzărilor rezidențiale se îmbunătățește doar ușor față de nivelurile slabe din 2024, iar dezvoltatorii raportează dificultăți în lansarea de noi proiecte (mai ales în segmentul accesibil) din cauza costurilor de finanțare încă ridicate și a deficiențelor serviciilor municipale. O schimbare este preferința tot mai mare pentru locuințe mai mici, eficiente energetic, pe măsură ce utilitățile întâmpină probleme – penele de curent (load-shedding) au făcut ca dotări precum panourile solare și invertoarele să fie foarte căutate pe piața imobiliară, influențând prețurile și cererea.

În sectorul comercial, Africa de Sud reflectă tendințele globale: rata de neocupare a birourilor în centrele orașelor (de ex. Johannesburg CBD) este ridicată (intervalul 15–20%) pe fondul reducerii continue a spațiilor de către companii, în timp ce proprietățile logistice și industriale prosperă datorită comerțului electronic și schimburilor comerciale. Un raport recent al unei firme de consultanță a menționat gradul de ocupare a depozitelor ajungând la peste 83% în principalele piețe africane, Africa de Sud bucurându-se de unele dintre cele mai mari chirii și randamente industriale (~8% rată de capitalizare) de pe continent consultancy.africa. Sectorul imobiliar de retail este divizat: mall-urile de top și-au revenit după COVID, cu trafic pietonal în creștere, dar centrele comerciale secundare întâmpină dificultăți pe măsură ce consumatorii reduc cheltuielile.

Piețe emergente și oportunități: În Africa, anumite orașe sunt semnalate ca „de urmărit” pentru investiții imobiliare în 2025. Un sondaj realizat de Estate Intel a menționat Nairobi, Lagos, Accra, Kigali și Johannesburg ca alegeri de top, datorită urbanizării și perspectivelor de creștere estateintel.com. De exemplu, Nairobi înregistrează cerere pentru parcuri logistice moderne și locuințe pentru clasa de mijloc, Lagos are un sector în plină expansiune de retail și dezvoltări mixte, iar stabilitatea din Kigali atrage investitori străini în locuințe accesibile. Cererea de locuințe rămâne imensă în Africa – un continent cu un deficit estimat la 50 de milioane de unități locative. Guvernele iau măsuri: Kenya tocmai a lansat o taxă controversată pentru locuințe pentru a finanța noi case accesibile (deși a întâmpinat opoziție), iar noua administrație din Nigeria prioritizează reforma finanțării locuințelor pentru a permite mai multe credite ipotecare. În Nigeria, Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari raportează o creștere a activității pe măsură ce noul guvern încearcă să reducă inflația și să stabilizeze moneda, ceea ce, dacă va reuși, ar putea debloca finanțarea pentru locuințe. În plus, REITs (Real Estate Investment Trusts) cresc încet – piața REIT din Nigeria a ajuns la aproximativ 600 de milioane de dolari în active, a doua ca mărime din Africa după Africa de Sud instagram.com, oferind un nou vehicul de investiții.

Provocări: În ciuda semnelor pozitive, provocări precum volatilitatea valutară, riscul politic și deficitele de infrastructură continuă să apese asupra multor piețe imobiliare africane. Costurile de finanțare sunt ridicate (ratele dobânzilor locale în Nigeria și Ghana depășesc 20% pentru dezvoltatori), iar încrederea investitorilor poate fi fragilă. Totuși, rolul crescut al capitalului autohton și reformelor economice incrementale semnalează o maturizare. După cum a spus un expert, intrarea fondurilor de pensii și a instituțiilor locale „semnalează un ecosistem investițional în curs de maturizare”, ceea ce probabil va aduce mai multă stabilitate, o guvernanță mai bună și orizonturi pe termen mai lung pentru sectorul imobiliar african propertywheel.co.za. Privind spre viitor, părțile interesate sunt prudent optimiste că 2025 ar putea marca un punct de cotitură în care piețele imobiliare din Africa încep să își valorifice potențialul vast cu o mai mare autosuficiență și reziliență.

Surse:

Reuters – Scăderea ratei ipotecare din SUA & sentimentul privind locuințele ainvest.com reuters.com; Date despre piața din Toronto reuters.com reuters.com

Reuters – Indicele Halifax din Marea Britanie & analiză reuters.com reuters.com; Scădere a investițiilor CRE europene m24sunshine.com m24sunshine.com

Reuters – Avertisment de pierdere pentru Country Garden, dezvoltatori din China reuters.com reuters.com; Bloomberg – Boom al vânzărilor și temeri de prăbușire în Dubai bloomberg.com bloomberg.com; Legea privind proprietatea străină în Arabia Saudită natlawreview.com natlawreview.com

Reuters – Observații privind finanțarea locuințelor în Brazilia reuters.com reuters.com; Rio Times – Proiecții de investiții în Mexic riotimesonline.com riotimesonline.com

PropertyWheel (Africa) – Pensii nigeriene & capital local propertywheel.co.za; GlobalPropertyGuide – Condiții de piață în Africa de Sud globalpropertyguide.com; Reduceri de dobândă SARB privateproperty.co.za.