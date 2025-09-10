Imóveis em Cincinnati 2025: Preços de Casas em Alta, Novos Empreendimentos e Mudanças Surpreendentes no Mercado

Fatos e Principais Conclusões

Preços das Casas Continuam Subindo: O preço mediano das casas na Grande Cincinnati atingiu aproximadamente $310.000 (acumulado do ano de 2025), um aumento de cerca de 5% em relação a 2024 cincyrealtoralliance.com. Em meados de 2025, os preços locais das casas estavam subindo cerca de 6–7% ao ano, superando as tendências nacionais uc.edu uc.edu.

Os aluguéis de apartamentos na região metropolitana cresceram moderadamente (~2,5–3% em 2024) e estão previstos para subir ~3,7% em 2025 mmgrea.com. A taxa de ocupação está alta, em 94%+ mmgrea.com (vacância de ~5–6%), sustentando retornos de aluguel saudáveis. Os cap rates típicos de multifamiliares estão agora entre meados de 5% e início de 6% irr.com, acima das baixas taxas de 2021–22, atraindo investidores focados em valor.

Tendências do Mercado Imobiliário Residencial em 2025

Crescimento dos Preços dos Imóveis e Atividade de Vendas

O mercado imobiliário de Cincinnati permaneceu forte em 2025, contrariando qualquer conversa sobre uma desaceleração. O preço mediano de venda das casas em toda a região da Grande Cincinnati atingiu cerca de US$ 327.000 em julho de 2025, um aumento anual de 5,5% cincyrealtoralliance.com. No acumulado do ano, o preço mediano está próximo de US$ 310.000, alta de aproximadamente 5,1% em relação ao ano anterior cincyrealtoralliance.com. Na verdade, o crescimento do preço das casas em Cincinnati superou a média dos EUA por vários meses uc.edu, com um salto de ~6,7% de junho de 2024 a junho de 2025 uc.edu. Essa valorização sólida ocorre mesmo enquanto alguns mercados costeiros mais caros apresentaram estagnação ou quedas. Especialistas locais em imóveis atribuem a alta aos fundamentos sólidos de Cincinnati: alta demanda e oferta limitada, em vez de uma bolha especulativa. Diferente das cidades superaquecidas do Sunbelt, Cincinnati não teve um grande salto de preços no início da década, então os ganhos recentes “provavelmente refletem uma correção moderada ou um ajuste, e não um superaquecimento” uc.edu. Em outras palavras, o Meio-Oeste está vendo um crescimento constante, já que continua mais acessível do que as regiões costeiras.

Vendas de casas têm apresentado resultados mistos, mas geralmente saudáveis. Em julho de 2025, o número de casas vendidas (1.719 fechamentos) ficou praticamente estável (queda de apenas 0,6% em relação ao ano anterior) cincyrealtoralliance.com. No entanto, no acumulado do ano as vendas estão, na verdade, cerca de 3,3% maiores em comparação a 2024 cincyrealtoralliance.com cincyrealtoralliance.com. Isso sugere que, apesar das taxas de juros mais altas, a demanda dos compradores em Cincinnati permaneceu resiliente. O volume total em dólares vendidos subiu quase 10% no acumulado do ano, ultrapassando US$ 3,86 bilhões até a metade do ano cincyrealtoralliance.com cincyrealtoralliance.com – um sinal claro de que os preços mais altos mais do que compensaram qualquer leve queda no número de transações. Corretores observam que “a força geral do mercado permanece clara tanto no volume em dólares quanto nas tendências do acumulado do ano”, mesmo com uma leve queda nas vendas em unidades cincyrealtoralliance.com.

Um dos motivos pelos quais Cincinnati continua a atrair compradores no mercado é sua relativa acessibilidade. O valor típico de uma casa é em torno de US$ 250.000 zillow.com (Índice de Valor de Casas da Zillow), e mesmo após os aumentos recentes, esta região metropolitana continua sendo uma pechincha em comparação aos preços medianos nacionais (que estão em torno de US$ 400 mil). Para compradores locais, isso significa que muitas casas ainda estão ao alcance, e os pagamentos mensais de hipoteca – embora mais altos do que há alguns anos – muitas vezes são mais vantajosos do que o aluguel. Para investidores, os valores em Cincinnati facilitam a obtenção de sólidos índices de aluguel sobre preço (muitas vezes melhores do que em mercados costeiros caros). Em resumo, a proposta de valor do mercado imobiliário de Cincinnati continua impulsionando a atividade.

Estoque, Listagens e Velocidade de Venda

A oferta de casas à venda em Cincinnati tem sido notoriamente limitada nos últimos anos, mas 2025 trouxe algum alívio. O estoque ativo em meados de 2025 está significativamente maior em relação aos níveis mínimos do ano passado – cerca de 2.976 casas estavam no mercado em julho, um aumento de 34,6% em relação ao ano anterior cincyrealtoralliance.com. Os vendedores estão ganhando confiança, como evidenciado por um aumento de 9,6% nas novas listagens (2.415 casas listadas em julho) em comparação com o mesmo período de 2024 cincyrealtoralliance.com. Embora o estoque esteja crescendo, é importante manter a perspectiva: a região de Cincinnati ainda tem apenas cerca de 1,7 mês de oferta no ritmo atual de vendas (estimado aproximadamente a partir das vendas de julho versus listagens ativas), o que está bem abaixo dos 5–6 meses considerados um mercado equilibrado. As listagens continuam a ser vendidas rapidamente, com a mediana de dias no mercado em apenas 7 dias cincyrealtoralliance.com. Isso é um pouco mais lento do que os rapidíssimos 6 dias de um ano atrás, mas por qualquer medida histórica, uma mediana de uma semana para vender uma casa significa um mercado extremamente aquecido onde muitas listagens ainda recebem múltiplas ofertas.

Crucialmente, o mix de estoque continua sendo um desafio. “Casas de entrada” acessíveis são escassas, como observado por especialistas locais uc.edu. Grande parte das novas construções na área de Cincinnati tem se concentrado em casas unifamiliares de alto padrão ou empreendimentos multifamiliares, deixando um vazio de casas de preço médio e tamanho familiar para compradores de primeira viagem uc.edu. A faixa de preço de US$ 200 mil a US$ 300 mil – atraente para famílias jovens – tem uma oferta particularmente restrita. Essa escassez de casas com preços moderados é uma das razões pelas quais os preços das casas existentes continuam subindo: compradores de primeira viagem e aqueles que buscam uma casa maior estão competindo por um número limitado de listagens. Casas prontas para morar em bons bairros frequentemente ainda recebem ofertas acima do preço pedido (cerca de 39% das vendas estavam acima do valor anunciado em meados de 2025 zillow.com), embora a euforia tenha diminuído em comparação ao pico de 2021.

Taxas de Hipoteca e Acessibilidade

Outro fator que limita a oferta é o efeito "lock-in" das taxas de juros mais altas. Muitos proprietários refinanciaram ou compraram casas com taxas de hipoteca de 3–4% em 2020–2021; com as taxas agora na faixa de 6–7% hondros.com hondros.com, menos pessoas estão dispostas a vender e abrir mão de seus empréstimos baratos. Essa dinâmica limitou o estoque de revenda em todo o país. Em Cincinnati, há sinais de que esse bloqueio está diminuindo ligeiramente – talvez devido a eventos de vida, aumento do patrimônio ou simplesmente pela atração de lucrar com preços mais altos. O aumento de 9,6% nas novas listagens em relação ao ano anterior indica que mais proprietários estão testando o mercado, o que é um desenvolvimento positivo para os compradores cincyrealtoralliance.com. À medida que o estoque aumenta, os compradores estão tendo mais opções: as guerras de lances são um pouco menos comuns do que durante o boom da pandemia, e o crescimento dos preços, embora sólido, moderou para dígitos médios. Ainda assim, até que a oferta aumente muito mais, o mercado permanece favorável aos vendedores na maioria dos segmentos, e casas bem precificadas em áreas desejadas "continuam a vender rapidamente" cincyrealtoralliance.com

As taxas de juros lançam uma longa sombra sobre o cenário imobiliário de 2025. Após aumentos agressivos do Federal Reserve, as taxas de hipoteca de 30 anos ficaram na faixa de 6–7% durante a primavera e o verão hondros.com hondros.com. Isso é aproximadamente o dobro das taxas de hipoteca que os compradores tinham há poucos anos, afetando diretamente a acessibilidade. Por exemplo, o pagamento mensal de uma casa mediana de $300 mil é agora várias centenas de dólares mais alto do que seria com 3% de juros. Muitos compradores de primeira viagem sentiram a pressão dos custos de empréstimo mais altos – alguns tiveram que reduzir sua faixa de preço ou pausar a busca. Como resultado, a demanda de compradores em Cincinnati mudou ligeiramente: a febre esfriou de “altíssima” para apenas “alta”. Corretores relatam menos guerras de lances extremas, e os compradores estão negociando cada vez mais preço e condições, especialmente para casas que permaneceram no mercado além da primeira semana.

Dito isso, a relativa acessibilidade de Cincinnati oferece uma proteção. Os compradores locais ajustaram suas expectativas (por exemplo, aceitando um trajeto um pouco mais longo ou uma casa que precisa de pequenas reformas) para fazer os números fecharem. Soluções criativas de financiamento ganharam popularidade, como redução da taxa paga pelo vendedor, ARMs ou assistência para entrada, para reduzir a diferença de acessibilidade hondros.com. A renda familiar média na região (em torno de $70K–$75K) ainda pode sustentar a compra de uma casa com preço mediano com um orçamento cuidadoso, considerando os impostos e o custo de vida mais baixos de Cincinnati em comparação com as metrópoles costeiras. Para aqueles que foram excluídos do mercado de compra, alugar se torna a opção padrão, o que, por sua vez, manteve a ocupação dos aluguéis alta (mais sobre o mercado de aluguel em breve). A grande questão é para onde vão as taxas: analistas sugerem que se as taxas de hipoteca caírem no final de 2025 ou 2026, uma nova onda de demanda reprimida de compradores pode ser liberada hondros.com. Por outro lado, se as taxas permanecerem elevadas ou subirem ainda mais, podemos ver uma continuação do “impasse” entre vendedores (que estão confortáveis em permanecer onde estão) e compradores (que aguardam condições melhores). Por enquanto, as taxas estáveis, porém altas, de 2025 criaram um impasse para alguns, mas não uma paralisação total – as casas ainda estão sendo negociadas em um ritmo sólido devido à força demográfica e econômica subjacente em Cincinnati.

Mercado de Aluguel e Investimento Residencial

Forte Demanda por Aluguel e Aluguéis em Alta

O mercado de habitação para aluguel de Cincinnati em 2025 está robusto, beneficiando-se das mesmas forças que impulsionam o mercado de compra: crescimento populacional, aumento de empregos e oferta habitacional restrita. O aluguel médio de apartamentos na região metropolitana é de aproximadamente $1.100–$1.400 por mês (variando conforme o tamanho da unidade) apartments.com apartments.com. Isso é cerca de 30% menor que a média dos EUA – um dos principais motivos que tornam a cidade atraente para novos moradores e trabalhadores remotos. Mesmo assim, os aluguéis têm subido. Em 2024, Cincinnati registrou um crescimento de aluguel em torno de 2,5–3,0%, e a previsão para 2025 é de aceleração para ~3,7% de crescimento até o final do ano mmgrea.com. Em meados de 2025, muitos proprietários estavam implementando renovações de contrato com aumento de 3–5%, especialmente em apartamentos de preço moderado Classe B/C, que continuam em alta demanda.

As taxas de ocupação para apartamentos estão muito altas – cerca de 94%+, com tendência de aumento para 95% até o final de 2025 mmgrea.com. Isso implica uma vacância de apenas ~5–6%, o que é mais restrito do que a média dos EUA e sinaliza um mercado favorável aos proprietários. Na prática, aluguéis bem conservados não ficam vagos por muito tempo. O único leve abrandamento ocorreu no segmento de luxo de alto padrão (multifamiliar Classe A): com vários novos edifícios sofisticados sendo inaugurados, há mais concorrência nesse nicho (nacionalmente, a vacância de apartamentos Classe A é de ~7% irr.com, e a experiência de Cincinnati é semelhante em áreas do centro/uptown onde novos projetos foram entregues). No entanto, apartamentos de preço moderado – propriedades em submercados suburbanos ou prédios mais antigos próximos ao centro urbano estão com ocupação próxima de 95–97%. O crescimento dos aluguéis nesses segmentos está superando o de luxo; muitos apartamentos Classe B/C em Cincinnati devem ter aumentos de aluguel de 4–5% em 2025.

Vários fatores impulsionam a forte demanda por aluguel. Primeiro, como mencionado, as altas taxas de hipoteca adiaram a compra de imóveis para algumas famílias mais jovens, mantendo-as no mercado de aluguel por mais tempo. Segundo, o crescente mercado de trabalho de Cincinnati e o influxo de novos residentes (incluindo formados universitários que permanecem na cidade e profissionais que se mudam de cidades mais caras) garantem um fluxo constante de locatários em busca de moradia. Bairros que passaram por revitalização – Over-the-Rhine, Walnut Hills, Oakley e partes do norte de Kentucky – são particularmente populares para aluguel, oferecendo comodidades modernas a preços razoáveis. Terceiro, a onda de novas construções de apartamentos nos últimos anos indica que os incorporadores também apostam em uma demanda sustentada por aluguel. Mesmo com milhares de novas unidades entregues em 2023–2024, o mercado absorveu a maioria delas sem aumento na vacância mmgrea.com. No norte de Kentucky, por exemplo, um aumento de novos complexos ao longo da I-71 em Florence adicionou muitas unidades e ainda assim obteve uma boa taxa de locação, demonstrando demanda reprimida por aluguéis modernos na região metropolitana mmgrea.com.

Rendimentos de Aluguel e Imóveis para Investimento

Para investidores imobiliários, o setor de aluguel de Cincinnati oferece retornos atraentes. Os rendimentos brutos de aluguel (aluguel anual como porcentagem do preço de compra) na região geralmente variam de 6% a 10%+ para casas unifamiliares e propriedades multifamiliares menores, dependendo do bairro e do estado do imóvel. Investidores de mercados com custos mais altos costumam se surpreender positivamente ao descobrir que, em Cincinnati, um duplex de $200.000 pode gerar mais de $1.800 em aluguel mensal, por exemplo, o que representa um retorno sobre o investimento mais forte do que obteriam nas costas. As taxas de capitalização (cap rates), que refletem o retorno do investimento após despesas, vêm sendo ajustadas para cima no último ano, acompanhando o aumento das taxas de juros. Segundo referências nacionais, os cap rates de multifamiliares estão em torno de 5,5–6,0% em meados de 2025 irr.com. Cincinnati provavelmente está acima dessas médias devido ao seu perfil do Meio-Oeste – ou seja, investidores podem encontrar oportunidades acima de 6% de cap rate, especialmente em edifícios de apartamentos com potencial de valorização ou portfólios de aluguel mais antigos. Em comparação, há dois anos as taxas de capitalização eram consideravelmente menores (muitos apartamentos de alta qualidade estavam abaixo de 5%), então essa mudança atraiu investidores que precisam de uma margem melhor sobre os custos de financiamento.

A atividade de investimento em 2025 tem se concentrado especialmente em multifamiliares de pequeno a médio porte (por exemplo, edifícios de 10 a 100 unidades) e portfólios de aluguel de casas unifamiliares. Esses segmentos atraem sindicadores locais e compradores privados de outros estados, atraídos pela economia estável de Cincinnati e pelo potencial de valorização. A previsão da Marcus & Millichap para Cincinnati em 2025 destacou que taxas de capitalização mais altas têm impulsionado transações de menor escala, e as perspectivas de valorização do mercado estão atraindo compradores privados interessados em reformar e reposicionar imóveis para obter lucro institutionalpropertyadvisors.com. Áreas com estoque habitacional mais antigo – como Price Hill, Norwood e partes de Covington/Newport – estão vendo investidores adquirirem imóveis deteriorados ou abaixo do valor de mercado, investindo em melhorias e, depois, aumentando os aluguéis devido à alta demanda. Cálculos de rendimento de aluguel continuam favoráveis: com preços medianos de casas unifamiliares em torno de $250 mil e aluguéis médios de ~$1.200, até mesmo uma casa básica de 3 quartos pode frequentemente alcançar um rendimento líquido acima de 5% após despesas, o que é competitivo no cenário atual.

Claro, os investidores também enfrentam desafios. As taxas de juros mais altas aumentaram os custos de financiamento, tornando mais difícil fechar negócios. Os credores estão mais conservadores nas avaliações e exigindo mais capital próprio. Os impostos sobre a propriedade aumentaram após as recentes reavaliações (as avaliações do Condado de Hamilton subiram cerca de 28% em média, resultando em contas de impostos cerca de 12% mais altas) wvxu.org, o que pode reduzir o fluxo de caixa do proprietário, a menos que os aluguéis sejam aumentados. Além disso, os custos de manutenção e seguro estão subindo com a inflação. Investidores experientes, portanto, precisam ser diligentes na gestão dos imóveis e seletivos nas aquisições. A boa notícia é que o crescimento dos aluguéis e a ocupação em Cincinnati oferecem uma proteção – enquanto o mercado de trabalho local permanecer sólido, os proprietários podem esperar poucas inadimplências e aumentos constantes de aluguel nos próximos anos. No geral, os aluguéis residenciais em Cincinnati apresentam uma oportunidade equilibrada: não é o crescimento explosivo dos mercados do Sunbelt, mas um retorno confiável “lento e constante”, com potencial de valorização se você comprar o imóvel certo em um bairro em desenvolvimento.

Tendências do Setor de Imóveis Comerciais em 2025

Mercado de Escritórios: Altas Vagas e Busca por Qualidade

O setor de imóveis de escritórios de Cincinnati em 2025 é uma história de dois mercados: prédios novos ou com muitos atrativos estão recebendo interesse, enquanto espaços de escritórios mais antigos e comuns enfrentam dificuldades. A taxa geral de vacância de escritórios ficou em torno de 25% em 2025 – um nível historicamente muito elevado. Após atingir o pico de 26,1% no final de 2024, a taxa de vacância melhorou ligeiramente para 25,2% no segundo trimestre de 2025 cushmanwakefield.com, mas cerca de um quarto de todo o espaço de escritórios está vazio. O distrito comercial central (CBD) do centro de Cincinnati tem sido notavelmente fraco, já que alguns grandes empregadores reduziram seus espaços e o trabalho remoto/híbrido continua comum. Segundo uma análise comercial, as taxas de capitalização de escritórios Classe A no CBD subiram para cerca de 8,2% (aumento de ~0,2 pontos), pois os investidores exigem retornos maiores para assumir o risco de locação irr.com. A vacância de escritórios Classe A no CBD está em torno de 21% e Classe B em torno de 20% irr.com – ainda altas, mas esses números indicam que prédios suburbanos e de qualidade inferior provavelmente têm vacância ainda maior, elevando a média metropolitana para mais de 25%. De fato, muitas empresas optaram por se consolidar em locais privilegiados ou novos empreendimentos, deixando para trás escritórios mais antigos. O resultado é um aumento na diferença de desempenho: escritórios de alto padrão, bem localizados e com comodidades modernas mantêm seu valor, enquanto prédios desatualizados ficam estagnados.

A atividade de locação em 2025 tem sido relativamente modesta. A absorção líquida (espaço ocupado menos espaço desocupado) apresentou tendências ligeiramente negativas ou estáveis no início de 2025 – um relatório apontou uma absorção líquida de cerca de -15.000 SF no 1º trimestre, já que as desocupações superaram por pouco as novas ocupações colliers.com. Alguns pontos positivos incluem o crescimento nos nichos de escritórios médicos e ciências da vida, e alguns contratos de locação notáveis no centro, onde empresas se mudaram para espaços aprimorados (muitas vezes reduzindo a metragem quadrada, mas optando por maior qualidade por metro quadrado). A construção de novos escritórios é praticamente nula, exceto por projetos sob medida – os incorporadores recuaram na construção especulativa de escritórios diante da demanda fraca e do financiamento mais restrito irr.com. Uma exceção são os usos especializados: por exemplo, um novo hub de inovação ou edifício de escritórios afiliado a universidades ainda pode avançar graças ao apoio institucional. Mas, para o proprietário típico de escritórios, 2025 é sobre reaproveitamento criativo e marketing agressivo do espaço existente, em vez de construir novos.

Os proprietários estão respondendo à alta vacância e às mudanças nas preferências dos inquilinos de várias maneiras. Há uma clara “busca por qualidade”: as empresas dispostas a alugar geralmente procuram o melhor espaço que podem pagar, ou seja, edifícios Classe A com recursos como sistemas de ar aprimorados, plantas flexíveis, academia e alimentação no local, e estacionamento ou acesso fácil ao transporte público. Os proprietários investiram em reformas – desde renovação de lobbies até a adição de espaços colaborativos – para tornar edifícios antigos mais atraentes. Os incentivos são generosos: carência de aluguel, altos valores para melhorias de inquilino (TI) e prazos de locação mais curtos e flexíveis estão sendo oferecidos para atrair inquilinos. Mesmo assim, especialistas não preveem um retorno rápido aos níveis de ocupação pré-pandemia. O excesso de espaço levou alguns proprietários e a cidade a considerarem conversões de escritórios para residenciais. Com a demanda por moradia no centro em alta, várias torres de escritórios subutilizadas estão sendo estudadas para conversão em apartamentos ou uso misto. Embora complexa e cara, essa reutilização adaptativa pode gradualmente reduzir o excesso de escritórios e trazer vitalidade ao centro urbano. Em resumo, o mercado de escritórios de Cincinnati em 2025 está lento, mas estabilizando: a vacância permanece alta, mas parece ter se estabilizado, e medidas proativas estão sendo tomadas para “ajustar” o estoque de escritórios para uma nova era de trabalho.

Industrial & Logística: Forte Crescimento, Baixa Vacância

Em forte contraste com os escritórios, o setor imobiliário industrial na Grande Cincinnati está em alta. A localização estratégica da região – no cruzamento de centros populacionais do Meio-Oeste e ao longo de importantes corredores logísticos – continua impulsionando a demanda por armazéns, centros de distribuição e espaços industriais. No segundo trimestre de 2025, a taxa de vacância industrial era de apenas 5,8%, mesmo após uma onda de novas construções, e essa vacância está ligeiramente menor do que no ano anterior cushmanwakefield.com. Essencialmente, o mercado tem absorvido novos espaços industriais quase tão rápido quanto são construídos. Nos últimos anos, milhões de pés quadrados de armazéns modernos foram entregues, especialmente ao redor do Aeroporto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) e do corredor I-75, do norte de Kentucky até o sudoeste de Ohio. Notavelmente, o centro aéreo da Amazon no CVG (inaugurado em 2021) impulsionou um boom de desenvolvimento logístico nos condados de Boone e Kenton. Só em 2024, mais de 1 milhão de pés quadrados de espaço industrial foi entregue no segundo trimestre colliers.com, e a atividade permaneceu alta em 2025 com projetos importantes como parques logísticos em Monroe (ao norte de Cincinnati) e centros de atendimento de e-commerce próximos ao aeroporto.

A vacância estável ou em queda apesar desse crescimento de oferta indica uma demanda robusta de locatários. E-commerce, distribuição de varejo, operadores logísticos terceirizados (3PLs) e fabricantes estão todos em expansão. O mercado industrial da Grande Cincinnati se beneficia de estar a um dia de transporte rodoviário de uma grande parte da população dos EUA. Empresas têm alugado grandes armazéns para otimizar suas cadeias de suprimentos – uma tendência acelerada pelas mudanças da pandemia e agora sustentada pelo consumo resiliente. Os aluguéis de espaços industriais têm apresentado tendência de alta devido à vacância apertada, embora Cincinnati ainda seja mais acessível do que polos logísticos costeiros. Os proprietários têm um poder de precificação moderado, e os investidores perceberam: propriedades industriais continuam em alta demanda, e as taxas de capitalização neste setor estão entre as mais baixas de qualquer classe de ativo comercial (geralmente na faixa de 5–6%). Nacionalmente, há sinais de enfraquecimento em alguns mercados com excesso de oferta (Dallas, Indianápolis, etc.), mas o pipeline de desenvolvimento de Cincinnati tem sido moderado o suficiente para evitar desafios de excesso de oferta mmgrea.com. De fato, um relatório destacou que Cincinnati tinha cerca de 4,9 milhões de pés quadrados de espaço industrial em construção no final de 2024, abaixo do pico de 2022 e relativamente em linha com as médias históricas mmgrea.com mmgrea.com. Esse crescimento disciplinado ajudou a manter a vacância baixa e o crescimento dos aluguéis positivo.

Principais submercados que estão passando por ações industriais incluem os condados do norte de Kentucky (com locais como Florence e Walton abrigando grandes novos empreendimentos) e Nordeste de Cincinnati (Condados de Butler/Warren ao redor de Monroe, onde há terrenos disponíveis próximos à I-75). Essas áreas lideram a atividade até 2025 mmgrea.com mmgrea.com. Outra tendência é o surgimento de galpões de preenchimento um pouco menores, mais próximos da cidade, atendendo à entrega de última milha para varejistas online. No front de investimentos, os ativos industriais de Cincinnati estão atraindo investidores nacionais e até globais – por exemplo, fundos de investimento imobiliário (REITs) e private equity adquiriram portfólios de galpões locais, apostando na manutenção da alta ocupação. As perspectivas para o setor industrial permanecem positivas: embora possa haver um leve aumento na vacância à medida que os projetos restantes em construção sejam entregues, a vacância de mercado em Cincinnati deve permanecer confortavelmente abaixo de 7% até 2025. Com o crescimento de empregos em logística e melhorias de infraestrutura (veja a atualização da Ponte Brent Spence abaixo) fortalecendo a rede de transporte, Cincinnati está consolidando seu status como um polo logístico do Meio-Oeste. Em resumo, o setor imobiliário industrial é um destaque – oferecendo aos proprietários/investidores renda estável e proporcionando à economia regional crescimento na forma de novos galpões e os empregos que vêm com eles.

Varejo e Uso Misto: Resiliência e Revitalização

O setor imobiliário de varejo em Cincinnati demonstrou uma resiliência surpreendente em 2025. Após um desafiador 2020–2021, o varejo físico se adaptou e, em muitos casos, se recuperou. Em todo o mercado combinado Cincinnati/Dayton, a vacância em centros de compras se manteve abaixo de 6,0% por nove trimestres consecutivos (até o início de 2025) cushmanwakefield.com. Isso significa que a onda de fechamentos de lojas durante a pandemia praticamente cessou, e muitas vitrines vazias foram reocupadas. A demanda é mais forte por varejo suburbano bem localizado (pense em centros ancorados por supermercados, centros de estilo de vida e agrupamentos de grandes lojas em subúrbios em crescimento). Varejo essencial e empresas de serviços – supermercados, redes de materiais de construção, restaurantes fast-casual, clínicas médicas, etc. – continuam a expandir e ocupar espaços. Por exemplo, vários novos projetos ancorados por supermercados nos condados de Warren e Butler estão em construção ou foram recentemente inaugurados, impulsionados pelo crescimento habitacional nessas áreas. Os aluguéis de espaços comerciais subiram um pouco, especialmente para locais privilegiados, embora os proprietários geralmente foquem mais na composição e estabilidade dos inquilinos do que em aumentar o aluguel rapidamente. Dados nacionais mostram taxas de capitalização de centros comunitários e de bairro em torno de 7,1% em média irr.com, e Cincinnati está aproximadamente alinhada com isso, refletindo uma perspectiva relativamente neutra em relação ao risco por parte dos investidores.

Corredores urbanos de varejo em Cincinnati (como o Banks no centro, Over-the-Rhine e bairros como Hyde Park ou Oakley) também estão passando por um ressurgimento. O fluxo de pedestres melhorou à medida que escritórios e eventos atraem pessoas de volta ao centro, e a população residencial nessas áreas está crescendo. Over-the-Rhine, por exemplo, agora conta com uma faixa vibrante de boutiques, bares e restaurantes impulsionados por sua base residencial descolada e apelo turístico. Ainda existem desafios – alguns shoppings antigos e centros comerciais em localizações menos ideais continuam enfrentando dificuldades. Um projeto de destaque é a requalificação do antigo Tri-County Mall em Springdale em um enorme complexo de uso misto (“Artisan Village”), que já iniciou as obras e pretende transformar um shopping abandonado em apartamentos, escritórios e novo varejo. Isso reflete uma tendência mais ampla: reaproveitamento de propriedades de varejo com baixo desempenho. Em alguns casos, grandes lojas estão sendo convertidas em academias, espaços de entretenimento ou centros de distribuição. O único grande shopping tradicional da região, o Kenwood Towne Centre, permanece saudável com locatários de alto padrão, mas os shoppings secundários foram em sua maioria requalificados ou estão em listas de observação.

O mercado de investimentos em varejo em Cincinnati está ativo para o produto certo. Imóveis de locação líquida de inquilino único (como farmácias ou fast food com contratos corporativos de longo prazo) estão em alta demanda por compradores de troca 1031 em busca de renda estável. Enquanto isso, desenvolvedores e investidores locais têm buscado oportunidades de valorização: por exemplo, adquirindo um centro comercial meio vazio e trazendo novos inquilinos (talvez uma cervejaria local ou creche) para revitalizá-lo. O capital privado é atraído pela base de consumidores estável de Cincinnati – a população e o consumo da região não estão crescendo de forma explosiva, mas são confiáveis, o que torna os imóveis de varejo aqui uma aposta relativamente segura se comprados a um preço razoável. Um relatório da Institutional Property Advisors observou que taxas de capitalização mais altas estão impulsionando a atividade de transações para ativos de varejo menores, e as perspectivas de valorização de Cincinnati (como a renovação de centros antigos) estão atraindo compradores que veem espaço para melhorias institutionalpropertyadvisors.com. O principal desafio para o varejo é o comportamento do consumidor em evolução: o comércio eletrônico continua crescendo (pressionando os varejistas a estratégias omnichannel), e o varejo orientado à experiência é fundamental. Cincinnati abraçou isso com projetos como o Factory 52 em Norwood (uma antiga fábrica transformada em complexo de entretenimento de uso misto) e expansões de áreas de alimentação ao ar livre e espaços para eventos em distritos comerciais.

No geral, o mercado imobiliário de varejo de Cincinnati em 2025 está estável e até otimista. Ao focar em varejo experiencial, de serviços e de necessidades diárias – e ao reaproveitar espaços obsoletos – o mercado manteve as taxas de vacância baixas. Com nenhum excesso de oferta de novos empreendimentos de varejo (os incorporadores estão muito cautelosos, construindo principalmente projetos pré-locados), os centros comerciais existentes devem continuar com alta ocupação. Enquanto o mercado de trabalho se mantiver e o consumo permanecer saudável, espera-se que o varejo em Cincinnati continue em seu caminho atual de crescimento moderado e reinvenção criativa.

Multifamiliar & Desenvolvimento de Uso Misto: Pipeline de Construção e Taxas de Capitalização

Multifamiliar é frequentemente categorizado com imóveis residenciais, mas projetos de apartamentos maiores são fundamentalmente parte de investimento em imóveis comerciais. Em Cincinnati, o setor multifamiliar tem sido extremamente ativo em termos de desenvolvimento. Nos últimos anos, houve recorde de construções: cerca de 3.800 novas unidades de apartamentos foram entregues em 2024, quase um recorde histórico (um pouco abaixo do recorde de 3.900 unidades em 2023) mmgrea.com. Esse boom se concentrou tanto no núcleo urbano quanto em subúrbios selecionados. Por exemplo, o norte de Kentucky liderou com 37% das novas unidades no último ano – especialmente ao redor de Florence e do corredor I-71/75 mmgrea.com – e o nordeste de Cincinnati (por exemplo, Mason, Liberty Twp) também contribuiu com uma grande parcela mmgrea.com. Apesar dos custos de construção e taxas de juros mais altos, os incorporadores avançaram com projetos já em andamento, frequentemente citando a alta ocupação e o crescimento dos aluguéis em Cincinnati como justificativa.

No entanto, à medida que avançamos em 2025, o pipeline começa a se moderar. Novos inícios de projetos multifamiliares quase dobraram em 2024 (mais de 4.000 unidades iniciadas contra 2.000 em 2023) mmgrea.com, mas uma retração é esperada em seguida. As previsões mostram que as entregas de 2025 cairão cerca de 13% para cerca de 3.299 unidades mmgrea.com, e uma queda ainda mais acentuada é provável em 2026, já que menos projetos estão sendo financiados. Isso é um esfriamento natural, à medida que incorporadores e credores ficam cautelosos com o potencial excesso de oferta e custos de financiamento mais altos. Mesmo com 4.900 unidades em construção no final de 2024 (cerca de 26% acima da média de 10 anos em desenvolvimento) mmgrea.com mmgrea.com, o boom de apartamentos em Cincinnati tem sido modesto em comparação com cidades do Sun Belt. Até agora, a região metropolitana evitou um excesso de oferta sério: as taxas de vacância subiram apenas ligeiramente com todas essas novas entregas, e a ocupação média permanece acima de 94% mmgrea.com – um testemunho da capacidade da região de absorver novas moradias, graças à demanda consistente.

De uma perspectiva de investimento, o multifamiliar em Cincinnati é visto como um ativo de risco relativamente baixo e retorno estável. Como mencionado anteriormente, as taxas de capitalização para propriedades de apartamentos aumentaram com a elevação das taxas de juros. Além das taxas de capitalização de ~5,5–6,0% típicas para propriedades estabilizadas irr.com, muitos investidores oportunistas estão em busca de negócios na faixa de 6–7%+ onde há algum potencial de valorização (por exemplo, uma propriedade mais antiga que pode ser reformada para aumentar os aluguéis). O sentimento é que mercados do Meio-Oeste como Cincinnati oferecem bons fundamentos de longo prazo sem os preços inflacionados dos mercados costeiros. Corroborando isso, a análise da IRR de meados de 2025 observou que o multifamiliar está se estabilizando nacionalmente, liderado por regiões metropolitanas do Norte e do Meio-Oeste à medida que a nova oferta nessas áreas desacelera e a demanda permanece sólida irr.com. Cincinnati se encaixa nesse cenário – já passou em grande parte do pico de sua onda de construção, e seu crescimento de aluguel é “saudável em áreas centrais, de alta barreira e mercados acessíveis” irr.com, assim como em outras cidades do Meio-Oeste onde a habitação está em modo de recuperação, mas não há excesso de oferta.

Empreendimentos de uso misto são outra parte importante do cenário. Muitos dos novos projetos não são apenas apartamentos isolados; incluem componentes de varejo ou fazem parte de esforços de revitalização de bairros. Por exemplo, no centro e em Over-the-Rhine, desenvolvedores converteram prédios históricos em lofts acima de restaurantes e lojas no nível da rua. Em polos suburbanos como Liberty Center ou Newport on the Levee, varejo, entretenimento, escritórios e apartamentos coexistem, criando mini ambientes urbanos. Esses polos de uso misto são cada vez mais populares, atendendo ao desejo das pessoas por comodidades acessíveis a pé. Eles também geram efeitos de sinergia nos valores imobiliários: os moradores pagam um valor extra para viver perto de lojas e cafés, e os lojistas se beneficiam de uma base de clientes já existente. Os gestores públicos de Cincinnati frequentemente apoiaram esses projetos por meio de incentivos fiscais (como isenção de IPTU para novas unidades residenciais, embora essas políticas tenham sido ajustadas para garantir distribuição equitativa). Em resumo, propriedades multifamiliares e de uso misto continuam sendo a base do crescimento de Cincinnati, oferecendo moradia tão necessária e remodelando o tecido urbano com nova energia.

Forças Econômicas e Demográficas de Mercado

Crescimento do Emprego e Saúde Econômica

A saúde do mercado imobiliário de Cincinnati em 2025 é sustentada por uma economia regional sólida. A região metropolitana de Cincinnati (que abrange o sudoeste de Ohio, norte de Kentucky e sudeste de Indiana) tem apresentado um crescimento constante de empregos desde o fim da pandemia. Até o final de 2024, a região registrou um aumento anual de empregos de cerca de 2,7%, e a taxa de desemprego caiu para um baixo 3,2% mmgrea.com. Indo para meados de 2025, o desemprego subiu um pouco (em torno de 5,0% em Ohio no meio do ano jfs.ohio.gov, com a região metropolitana de Cincinnati próxima de 5,2% em julho fred.stlouisfed.org) à medida que a força de trabalho se expandiu e setores sensíveis à taxa de juros (como algumas áreas de manufatura ou finanças) desaceleraram um pouco. Mas, no geral, o desemprego permanece próximo dos níveis historicamente baixos, e a taxa está aproximadamente em linha com a média nacional (~4–5%). Em essência, quase todo mundo que quer um emprego tem um, o que é positivo para a demanda por moradia.

A economia de Cincinnati é diversificada, o que proporciona resiliência. Os maiores setores de emprego da região incluem saúde (grandes sistemas hospitalares e empresas biomédicas), serviços corporativos e profissionais (empresas da Fortune 500 como Procter & Gamble, Kroger, Fifth Third Bank e Federated Financial têm sede aqui), manufatura (de peças aeroespaciais a bens de consumo), logística e distribuição (graças ao aeroporto e à rede rodoviária), e um setor de tecnologia e startups em crescimento. Essa diversidade significa que nenhuma queda em um setor isolado pode afundar o mercado. Em 2025, o crescimento salarial tem sido sólido, e o aumento de empregos com salários mais altos em tecnologia, fintech e manufatura avançada tem sido positivo para o mercado imobiliário (mais trabalhadores de renda média e alta buscando moradias de qualidade). A taxa de participação da força de trabalho em Cincinnati também supera a média dos EUA cincinnatichamber.com, indicando uma população em idade ativa robusta e engajada no emprego.

Notavelmente, o crescimento de empregos na região desde 2021 tem sido um pouco mais lento do que o ritmo nacional cincinnatichamber.com – provavelmente devido a um crescimento populacional mais moderado e menos oscilações extremas vistas em cidades em rápido crescimento do Sun Belt. Cincinnati não adicionou empregos tão rapidamente quanto, por exemplo, Austin ou Nashville, mas também não sobreaqueceu. Em vez disso, seguiu uma trajetória mais estável, com alguns meses de fortes ganhos e alguns meses estáveis cincinnatichamber.com. Os principais motores de crescimento incluem expansões no comércio eletrônico (Amazon contratando para seu hub aéreo e armazéns), saúde (Cincinnati Children’s Hospital e outros expandindo continuamente suas instalações) e o setor de serviços profissionais (por exemplo, Deloitte e outras empresas ampliando escritórios locais). O “efeito Intel” das enormes fábricas de semicondutores sendo construídas em Columbus, Ohio, também traz benefícios indiretos, já que alguns fornecedores e a demanda por moradia se espalham para o sudoeste de Ohio.

Um fator a ser observado é o ambiente de taxas de juros – se as taxas altas persistirem, certos setores como imóveis, construção civil e fabricação de bens duráveis podem desacelerar suas contratações. Mas, em 2025, qualquer enfraquecimento nessas áreas tem sido compensado pela força em outras, como hospitalidade (se recuperando com a retomada do turismo e convenções), educação e gastos do governo (projetos de infraestrutura geram empregos). Em resumo, a economia de Cincinnati em 2025 oferece uma base sólida: o desemprego está baixo, os empregos são diversos e os níveis de renda estão subindo modestamente. Essa vitalidade econômica alimenta diretamente o setor imobiliário – pessoas com empregos estáveis formam famílias, alugam apartamentos, compram casas e frequentam negócios, mantendo o ciclo virtuoso em andamento.

Tendências Populacionais e Padrões Migratórios

Na frente demográfica, a população de Cincinnati está crescendo modestamente. A área metropolitana tem se mantido em torno de 2,26 milhões de residentes, com estimativas recentes mostrando um crescimento lento mas positivo. De 2022 a 2024, a MSA de Cincinnati cresceu cerca de 1,75% reddit.com, indicando um ganho líquido modesto de residentes. Isso não é, de forma alguma, um surto como o do Sun Belt, mas reverte qualquer estagnação e mostra que a região está atraindo mais pessoas do que está perdendo. O crescimento não é uniforme em toda a área: condados suburbanos externos como Warren County (ao norte da cidade) têm algumas das taxas de crescimento mais rápidas (projeção de aumento de quase 29% até 2050) wvxu.org, devido a novos empreendimentos habitacionais e à chegada de famílias jovens. Em contraste, o condado de Hamilton (onde fica a cidade de Cincinnati) está crescendo mais devagar (talvez ~5% até a projeção de 2050) wvxu.org – está essencialmente estável, com a cidade propriamente dita mantendo-se ou subindo levemente após décadas de declínio. Isso significa que a maior parte do crescimento populacional ocorre nos subúrbios e exúrbios, embora a cidade de Cincinnati tenha visto bolsões de crescimento (a população do centro/OTR aumentou com todos os novos apartamentos, por exemplo).

Um elemento crucial do crescimento tem sido a migração. O aumento natural (nascimentos menos mortes) em muitas áreas metropolitanas do Meio-Oeste é baixo ou até negativo devido ao envelhecimento da população. O segredo de Cincinnati tem sido a imigração, especialmente internacional. De fato, demógrafos observam que o estado de Ohio estaria encolhendo se não fosse pelos imigrantes internacionais, e Cincinnati é um exemplo claro x.com. As universidades da cidade, instituições médicas e esforços de reassentamento de refugiados trazem pessoas de todo o mundo. A região conta com mais de 107.000 imigrantes vivendo na Grande Cincinnati healthcareaccessnow.org, e esse número tem aumentado. Os imigrantes têm contribuído para tudo, desde a revitalização de certos bairros (por exemplo, o influxo de imigrantes hispânicos e africanos em áreas como Price Hill) até o preenchimento de empregos altamente qualificados em tecnologia e medicina.

A migração interna é um pouco mais variada – historicamente, Cincinnati perdia alguns residentes para estados do Sun Belt. Mas, curiosamente, dados recentes mostram ganhos líquidos de certos grandes centros urbanos. Notavelmente, Nova York é a principal fonte de migrantes líquidos para Cincinnati wvxu.org, ou seja, mais pessoas se mudaram de NYC para Cincinnati do que o contrário. Isso reflete uma tendência mais ampla de arbitragem do custo de vida e trabalho remoto: alguns profissionais percebem que podem vender um pequeno apartamento no Brooklyn e comprar uma casa espaçosa em Cincinnati, ficando com a diferença e desfrutando de um estilo de vida mais barato e familiar. Outras regiões de origem incluem Chicago, Detroit e até mesmo a Califórnia em certa medida – lugares onde os custos são altos ou as indústrias são voláteis. A reputação de Cincinnati como uma cidade habitável e acessível, com opções culturais (como um zoológico de alto nível, museus de arte, times profissionais de esportes e uma cena gastronômica em ascensão) ajuda a atrair e reter pessoas, especialmente à medida que a cidade se torna mais vibrante e diversa.

No entanto, o crescimento populacional não é garantido a longo prazo. O relatório “State of the Region” da Cincinnati USA Regional Chamber apresenta cenários: uma projeção “básica” de +248.000 pessoas até 2050 (que é moderada), um cenário de baixo crescimento com quase nenhum ganho, e um cenário de alto crescimento de +600.000 se políticas ousadas forem adotadas wvxu.org wvxu.org. Essencialmente, para realmente impulsionar a população, a região precisaria redobrar os esforços para atrair e reter talentos – manter mais graduados universitários (Cincinnati tem muitos estudantes da Geração Z, mas perde alguns Millennials para cidades maiores wvxu.org wvxu.org), ser acolhedora para novos moradores e construir moradia suficiente para todos wvxu.org. Isso destaca por que o desenvolvimento habitacional é tão crucial: se a região não oferecer opções de moradia amplas e diversificadas, pode limitar o crescimento. Por outro lado, se conseguir criar um ambiente inclusivo e rico em oportunidades, Cincinnati pode atrair uma parcela maior de migrantes fugindo dos altos custos costeiros ou de questões climáticas. Por enquanto, o crescimento moderado que estamos vendo é suficiente para sustentar a demanda imobiliária sem sobrecarregar a infraestrutura. É um cenário “cachinhos dourados” do ponto de vista demográfico – aumento populacional suficiente para ocupar novas casas e lojas, mas não tanto a ponto de causar grandes tensões ou bolhas.

Taxas de Juros, Inflação e o Clima Financeiro

Forças macroeconômicas mais amplas estão sempre em jogo no mercado imobiliário. Em 2025, dois fatores-chave são taxas de juros e inflação. Os aumentos das taxas pelo Federal Reserve de 2022–2023 tinham como objetivo conter a inflação e, em 2025, a inflação de fato arrefeceu em relação ao seu pico. No entanto, um efeito colateral é que os custos de empréstimos permanecem altos. Como discutido, as taxas de hipoteca em torno de 6–7% estão impactando as vendas residenciais. Da mesma forma, negócios de imóveis comerciais têm registrado taxas de empréstimos mais altas (frequentemente 6–8% para investidores, dependendo do tipo/qualidade do imóvel). Isso significa que os cap rates foram ajustados para cima em todas as classes de ativos – notamos escritórios em torno de 8%, multifamiliares em torno de 5–6%, varejo em torno de 7%, industrial em torno de 5–6%. Os credores estão mais conservadores nas avaliações e exigem mais capital próprio, o que desacelera a velocidade das transações. Alguns investidores altamente alavancados foram pressionados, embora ainda não tenha havido uma onda de estresse em Cincinnati (em parte porque o mercado não viu tanta alavancagem especulativa como, por exemplo, ativos de prestígio nas costas).

Uma oportunidade neste cenário é para players bem capitalizados comprarem ativos com desconto relativo. Se as taxas de juros se estabilizarem ou caírem no final de 2025/2026, aqueles que compraram durante o ambiente de taxas altas podem ver ganhos acima da média (tanto pela compressão do cap rate quanto pela melhora dos fluxos de caixa). Assim, alguns investidores experientes veem 2025 como um momento para adquirir seletivamente – especialmente em setores como escritórios, onde os preços estão baixos, ou em terrenos para desenvolvimento, onde há menos concorrência devido aos altos custos de construção.

A inflação nos materiais de construção e na mão de obra continua sendo um problema, embora tenha moderado em relação aos picos de dois dígitos de 2021. Ainda assim, construir uma casa ou um apartamento em 2025 custa significativamente mais do que antes da pandemia. Isso levou a margens mais apertadas para incorporadores e, em alguns casos, a projetos adiados ou cancelados (por exemplo, se uma proposta de construção vier 20% acima do orçamento, o projeto pode não ser viável a menos que os aluguéis ou preços de venda possam ser maiores). Para os proprietários de imóveis existentes, a inflação nos custos operacionais (impostos sobre a propriedade, utilidades, manutenção, seguro) pode pressionar a renda líquida. Muitos contratos comerciais têm reajustes atrelados ao IPC ou aumentos anuais que ajudam os proprietários a acompanhar, e locadores residenciais podem ajustar os aluguéis anualmente. Mas geralmente há um atraso; por exemplo, um aumento repentino nos prêmios de seguro reduz os lucros até que os aumentos de aluguel compensem.

A condição fiscal do governo local é outra consideração – aqui, Cincinnati está prestes a se beneficiar dos recursos da venda da ferrovia, que vão melhorar a infraestrutura sem aumentar os impostos locais wvxu.org. Isso é positivo para o mercado imobiliário porque melhor infraestrutura e serviços municipais normalmente aumentam o valor dos imóveis e tornam a região mais atraente. Além disso, o custo de fazer negócios em Cincinnati (impostos, utilidades, salários) permanece moderado, o que ajuda a atrair empregadores – um ciclo virtuoso para o setor imobiliário. Políticas em nível estadual (como as leis relativamente favoráveis aos proprietários em Ohio e o imposto de renda moderado) também moldam o cenário; Ohio vem reduzindo gradualmente as alíquotas do imposto de renda estadual, o que pode aumentar a renda disponível e potencialmente o gasto com moradia.

Em resumo, o clima financeiro em 2025 é de cautela elevada, mas com estabilidade subjacente. Compradores e incorporadores precisam lidar com financiamentos caros e garantir que os negócios sejam avaliados de forma mais conservadora. Ainda assim, há confiança de que os fundamentos de Cincinnati podem suportar esse período: a inflação não está mais desenfreada, os empregos estão estáveis e, se/quando as taxas de juros eventualmente caírem, o setor imobiliário pode ver um novo surto de atividade devido à demanda reprimida.

Principais Desenvolvimentos e Projetos de Infraestrutura

Desenvolvimento Urbano e Revitalização de Imóveis

Cincinnati está passando por uma onda de desenvolvimentos transformadores em 2025 que vão moldar seu horizonte e bairros por muitos anos. À frente está a ambiciosa requalificação do Distrito de Convenções do Centro. A cidade aprovou um plano de US$ 800 milhões para revitalizar a área ao redor do Duke Energy Convention Center visitcincy.com. O destaque é um novo hotel sede da Marriott (com cerca de 800+ quartos) previsto para iniciar as obras no final de 2025 visitcincy.com. Este reluzente hotel de grande porte preencherá uma lacuna há muito reconhecida na infraestrutura de convenções de Cincinnati – um hotel moderno e grande para atrair conferências maiores. Paralelamente, o próprio centro de convenções está programado para expansão/renovação. O projeto também incluirá lojas no nível da rua e melhorias em praças públicas. A expectativa é que, ao abrir por volta de 2027, esse distrito impulsione significativamente o turismo no centro, as viagens de negócios e os desenvolvimentos derivados (restaurantes, locais de entretenimento etc., voltados para os participantes de convenções). Para o setor imobiliário, isso significa que a atividade comercial no centro recebe um novo impulso, podendo catalisar mais investimentos em quarteirões próximos (conversões residenciais, requalificação de estacionamentos, etc.).

Atravessando o rio Ohio, o norte de Kentucky está passando por um renascimento na orla do rio. A cidade de Covington, diretamente em frente ao centro de Cincinnati, tem um enorme projeto de requalificação de 23 acres em andamento em seu Central Riverfront wvxu.org. Este terreno era anteriormente o centro de processamento de impostos do IRS (agora demolido), e os planos preveem um bairro de uso misto com escritórios, apartamentos, lojas e áreas de parque, reconectando Covington ao rio. Em 2025, as obras de infraestrutura estão em andamento e incorporadores estão sendo atraídos. É um dos maiores locais de requalificação urbana da região e espera-se que crie um novo distrito de destino quando estiver concluído (talvez em uma década). Da mesma forma, Newport, KY (logo a leste de Covington) continua seu projeto Ovation em várias fases – uma casa de shows foi inaugurada recentemente, e novos componentes residenciais e comerciais estão em construção, dando ainda mais vida à orla do Kentucky.

Perto da Universidade de Cincinnati, guindastes também pontilham o horizonte. A demanda por moradia estudantil e o desejo por ambientes universitários urbanos mais vibrantes levaram a empreendimentos de grande altura na região de Uptown. Um grande projeto é o Expo on Calhoun, uma torre de uso misto que oferece centenas de leitos estudantis ao lado do campus (exemplo hipotético; os nomes reais podem variar). A própria UC tem investido em novos dormitórios e prédios acadêmicos. Esses empreendimentos não apenas atendem aos estudantes, mas também liberam moradias nos bairros vizinhos (menos estudantes competindo por casas antigas em Clifton, por exemplo, tornando-as disponíveis para jovens profissionais ou famílias). Além disso, incorporadoras privadas estão enxergando oportunidades no corredor “Eds and Meds”: expansões do campus médico (como novos laboratórios de pesquisa ou alas hospitalares para UC Health e Cincinnati Children’s) frequentemente incluem garagens e melhorias no varejo ao nível da rua que aumentam o apelo da área.

A revitalização de bairros também é um tema central. Over-the-Rhine (OTR), que tem sido o símbolo do renascimento urbano por uma década, continua a evoluir. Em 2025, a atenção se volta para áreas adjacentes como Pendleton, Walnut Hills e West End. Em Walnut Hills, por exemplo, vários novos prédios residenciais e a reforma do histórico Paramount Building estão trazendo novos moradores e lojas para a esquina McMillan/Peebles. No West End, a presença do novo estádio de futebol FC Cincinnati (TQL Stadium inaugurado em 2021) está impulsionando o desenvolvimento de projetos de uso misto e bares de entretenimento esportivo nas proximidades. Também há foco em projetos de habitação acessível nessas áreas em reurbanização para garantir comunidades de renda mista – por exemplo, a cidade financiou alguns empreendimentos de crédito fiscal para habitação de baixa renda (LIHTC) em OTR e West End para compensar preocupações com deslocamento.

Uma tendência fascinante é a conversão de antigos prédios de escritórios em residências ou hotéis. Com o mercado de escritórios em baixa, incorporadoras têm mirado alguns edifícios históricos do centro para reuso adaptativo. Por exemplo, os antigos andares de escritórios da Carew Tower podem ser parcialmente convertidos para outros usos, e o prédio vazio de escritórios na 4th & Walnut foi adquirido por uma incorporadora de apartamentos. Esses projetos são complexos (exigindo mudanças em layouts, encanamento, etc.), mas Cincinnati tem experiência – muitos dos cobiçados lofts no distrito comercial central são antigos escritórios ou armazéns. Cada conversão bem-sucedida ajuda a absorver o excedente de escritórios enquanto traz vida ao centro com novos moradores 24/7.

Melhorias em Transporte e Infraestrutura

Melhorias em infraestrutura podem transformar o mercado imobiliário ao aumentar a acessibilidade e a qualidade de vida. Cincinnati em 2025 está no meio de algumas iniciativas históricas de infraestrutura, graças em parte ao financiamento federal e aos esforços locais:

Corredor da Ponte Brent Spence: Este é, sem dúvida, o maior projeto de infraestrutura da região em décadas. A Ponte Brent Spence, que transporta as rodovias I-75/I-71 sobre o Rio Ohio, é notoriamente sobrecarregada e funcionalmente obsoleta. Um projeto está em andamento para construir uma nova ponte adjacente a ela, com o objetivo de destravar esse gargalo logístico. O governo federal comprometeu fundos significativos (mais de US$ 1,6 bilhão) para isso no final de 2022, e até 2025 as obras iniciais já começaram (como desmatamento e relocação de utilidades). Quando concluída (previsão para o final desta década), expandirá a capacidade e reduzirá drasticamente os atrasos de deslocamento e transporte de cargas entre Ohio e Kentucky. Impacto imobiliário: bairros próximos ao corredor da I-75 podem ver redução do tráfego nas ruas locais (já que o fluxo na rodovia melhora) e maior atratividade para centros de distribuição e empresas que dependem de transporte. Covington também planeja cobrir trechos da rodovia com parques, potencialmente reconectando bairros que foram divididos – um ponto positivo para a renovação urbana.

Este é, sem dúvida, o maior projeto de infraestrutura da região em décadas. A Ponte Brent Spence, que transporta as rodovias I-75/I-71 sobre o Rio Ohio, é notoriamente sobrecarregada e funcionalmente obsoleta. Um projeto está em andamento para construir uma nova ponte adjacente a ela, com o objetivo de destravar esse gargalo logístico. O governo federal comprometeu fundos significativos (mais de US$ 1,6 bilhão) para isso no final de 2022, e até 2025 as obras iniciais já começaram (como desmatamento e relocação de utilidades). Quando concluída (previsão para o final desta década), expandirá a capacidade e entre Ohio e Kentucky. Impacto imobiliário: bairros próximos ao corredor da I-75 podem ver redução do tráfego nas ruas locais (já que o fluxo na rodovia melhora) e maior atratividade para centros de distribuição e empresas que dependem de transporte. Covington também planeja cobrir trechos da rodovia com parques, potencialmente reconectando bairros que foram divididos – um ponto positivo para a renovação urbana. Substituição do Viaduto Western Hills: O Viaduto Western Hills é uma ponte crítica que liga o West Side de Cincinnati ao centro, e está sendo totalmente reconstruído em um projeto de US$ 398 milhões. As obras começaram em 2022 e continuam até 2025 e além. Este novo viaduto garante uma conexão segura e moderna para os milhares que o utilizam diariamente. Também inclui melhorias para pedestres/ciclistas. Isso é fundamental para o valor dos imóveis dos moradores do West Side – quanto mais fácil e seguro o deslocamento para empregos e lazer, mais atraentes permanecem esses bairros do oeste.

O Viaduto Western Hills é uma ponte crítica que liga o West Side de Cincinnati ao centro, e está sendo totalmente reconstruído em um projeto de US$ 398 milhões. As obras começaram em 2022 e continuam até 2025 e além. Este novo viaduto garante uma conexão segura e moderna para os milhares que o utilizam diariamente. Também inclui melhorias para pedestres/ciclistas. Isso é fundamental para o valor dos imóveis dos moradores do West Side – quanto mais fácil e seguro o deslocamento para empregos e lazer, mais atraentes permanecem esses bairros do oeste. Alargamento da I-75 “Thru the Valley”: Ao norte da cidade, uma série de projetos está alargando e modernizando a I-75 pelo Condado de Hamilton (entre a Paddock Road e a I-275). Conforme listado no site de projetos do Departamento de Transportes de Ohio, isso aborda um dos pontos de congestionamento mais crônicos da região transportation.ohio.gov. Com a adição de faixas e melhorias nos acessos, subúrbios como Evendale, Sharonville e Blue Ash se beneficiarão de um tráfego mais fluido. Isso pode impulsionar novos parques comerciais ou relocação de escritórios próximos aos acessos melhorados e sustentar o forte mercado industrial local.

Ao norte da cidade, uma série de projetos está alargando e modernizando a I-75 pelo Condado de Hamilton (entre a Paddock Road e a I-275). Conforme listado no site de projetos do Departamento de Transportes de Ohio, isso aborda um dos pontos de congestionamento mais crônicos da região transportation.ohio.gov. Com a adição de faixas e melhorias nos acessos, subúrbios como Evendale, Sharonville e Blue Ash se beneficiarão de um tráfego mais fluido. Isso pode impulsionar novos parques comerciais ou relocação de escritórios próximos aos acessos melhorados e sustentar o forte mercado industrial local. Malha Viária e Transporte Público no Centro: Enquanto Cincinnati inaugurou a famosa linha de bonde Cincinnati Bell Connector em 2016, ligando o centro e OTR, discute-se a expansão até Uptown (região da UC). Ainda não há financiamento total, mas em 2025 a ideia ganhou força com a nova liderança da cidade e potenciais subsídios federais para transporte. Se acontecer nos próximos anos, tal extensão pode impulsionar o desenvolvimento ao longo da linha (desenvolvimento orientado ao transporte). Enquanto isso, a cidade tem investido em ruas completas , ciclovias e melhorias para pedestres no centro/OTR – por exemplo, convertendo algumas ruas para mão dupla, adicionando extensões de calçada, etc., tornando o núcleo urbano mais caminhável e atraente para moradores e lojistas.

Enquanto Cincinnati inaugurou a famosa linha de bonde Cincinnati Bell Connector em 2016, ligando o centro e OTR, discute-se a expansão até Uptown (região da UC). Ainda não há financiamento total, mas em 2025 a ideia ganhou força com a nova liderança da cidade e potenciais subsídios federais para transporte. Se acontecer nos próximos anos, tal extensão pode impulsionar o desenvolvimento ao longo da linha (desenvolvimento orientado ao transporte). Enquanto isso, a cidade tem investido em , ciclovias e melhorias para pedestres no centro/OTR – por exemplo, convertendo algumas ruas para mão dupla, adicionando extensões de calçada, etc., tornando o núcleo urbano mais caminhável e atraente para moradores e lojistas. A Ciclovia & Parques “Crown”: A Cincinnati Riding Or Walking Network (CROWN) é uma iniciativa para criar um circuito de trilha urbana de 34 milhas conectando vários bairros. Trechos dela (como a trilha Wasson Way pelos bairros do leste) estão em construção. Quando totalmente conectada, será uma grande comodidade, efetivamente como a BeltLine de Atlanta em menor escala. Trilhas costumam valorizar imóveis próximos e estimular o desenvolvimento adjacente (por exemplo, novos apartamentos promovendo “ao lado da ciclovia” como diferencial).

A Cincinnati Riding Or Walking Network (CROWN) é uma iniciativa para criar um circuito de trilha urbana de 34 milhas conectando vários bairros. Trechos dela (como a trilha Wasson Way pelos bairros do leste) estão em construção. Quando totalmente conectada, será uma grande comodidade, efetivamente como a BeltLine de Atlanta em menor escala. Trilhas costumam valorizar imóveis próximos e estimular o desenvolvimento adjacente (por exemplo, novos apartamentos promovendo “ao lado da ciclovia” como diferencial). Beira-rio e Proteção contra Inundações: A região também está investindo em suas margens de rio – novos parques (por exemplo, a extensão do Smale Riverfront Park), infraestrutura de mitigação de enchentes (vital devido às ocasionais inundações do Rio Ohio) e até explorando a possibilidade de cobrir parte da Fort Washington Way (a rodovia que corta o centro da cidade e a beira do rio) para criar novos lotes de desenvolvimento. Se essa visão de cobertura se concretizar, pode resultar em novos imóveis de alto valor entre o centro e o desenvolvimento The Banks.

Não se pode falar de infraestrutura sem mencionar a única e exclusiva venda da Cincinnati Southern Railway que ocorreu. No final de 2023, os eleitores aprovaram a venda da ferrovia municipal para a Norfolk Southern por US$ 1,6 bilhão, e esses fundos estão bloqueados em um fundo fiduciário, gerando retornos anuais para a infraestrutura da cidade wvxu.org wvxu.org. A partir do ano fiscal de 2026, a cidade receberá cerca de US$ 56 milhões por ano (em comparação com os cerca de US$ 20–25 milhões que costumava receber em taxas de arrendamento) wvxu.org. Em 2025, os líderes da cidade já orçaram o primeiro uso desse dinheiro sob um plano chamado “Cincy on Track” wvxu.org wvxu.org. Os projetos incluem recapeamento de ruas (a cidade tem muitas ruas antigas), conserto de pontes e encostas propensas a deslizamentos, melhorias em parques e centros recreativos, e aprimoramento das instalações da cidade wvxu.org wvxu.org. Com o tempo, essa injeção consistente de recursos irá melhorar gradualmente o ambiente construído de Cincinnati – ruas mais lisas, parques mais bonitos, melhores estações de transporte – tudo isso contribui positivamente para a atratividade imobiliária. É essencialmente um investimento de longo prazo na qualidade de vida que pode tornar os bairros mais atraentes (especialmente aqueles que eram menos atendidos e que agora receberão recursos para infraestrutura).

Em resumo, as melhorias de infraestrutura em Cincinnati estão a todo vapor. Elas vão desde grandes rodovias e pontes até ruas locais e comodidades. O efeito cumulativo nos próximos anos será uma conectividade aprimorada (dentro da região metropolitana e com outros mercados), infraestrutura pública mais segura e moderna, e provavelmente um estímulo ao desenvolvimento em áreas adjacentes a esses projetos. O mercado imobiliário geralmente acompanha a infraestrutura – por exemplo, assim que a nova Brent Spence Bridge estiver pronta e o tráfego fluir melhor, pode-se prever mais empresas de logística se instalando próximas às rodovias interestaduais ou mais trabalhadores de Kentucky dispostos a morar em Ohio (ou vice-versa), agora que o deslocamento ficou mais fácil, impulsionando sutilmente a demanda habitacional entre os dois lados do rio. Da mesma forma, um novo parque ou trilha pode transformar uma área antes negligenciada no próximo endereço cobiçado. Cincinnati está aproveitando este momento de recursos federais e financiamentos locais únicos para preparar o terreno para crescimento futuro, o que é um bom sinal para a saúde de longo prazo do mercado imobiliário.

Atualizações de Políticas e Influência do Governo

Política Habitacional, Zoneamento e Iniciativas Fiscais

A política do governo local em Cincinnati e na região desempenha um papel fundamental na configuração do cenário imobiliário. Uma área de foco em 2025 é a acessibilidade habitacional e a reforma do zoneamento. Com o aumento dos preços das casas, os funcionários da cidade estão sob pressão para garantir que Cincinnati continue sendo habitável para famílias de classe média e trabalhadora. O programa de Isenção Fiscal Residencial da cidade, que foi creditado por estimular muita construção nova e renovação em bairros ao isentar impostos sobre a propriedade por 10–15 anos sobre o valor melhorado, foi reformulado nos últimos anos para ser mais direcionado. Em bairros de alto valor (como o centro, OTR, Hyde Park), o benefício da isenção foi reduzido ou limitado, enquanto em bairros em dificuldades permaneceu generoso. O objetivo era incentivar o desenvolvimento onde é mais necessário e evitar subsídios excessivos a projetos de luxo. Em 2025, há um debate contínuo sobre se esses ajustes tiveram sucesso ou se são necessárias novas mudanças para estimular o tipo certo de habitação. Desenvolvedores argumentam que as isenções ainda são necessárias devido aos altos custos de construção e aos aluguéis/preços relativamente modestos em Cincinnati em comparação com as costas. Defensores da comunidade querem que mais benefícios sejam direcionados a projetos de habitação acessível.

No que diz respeito ao zoneamento, Cincinnati tem explorado formas de incentivar mais densidade e variedade habitacional. Uma tendência em muitas cidades é eliminar o zoneamento exclusivo para residências unifamiliares para permitir dúplex ou ADUs (unidades residenciais acessórias) em mais áreas. Cincinnati não fez uma eliminação total, mas no final de 2024 a cidade aprovou uma nova lei de ADU facilitando para os proprietários adicionarem uma edícula ou casa de hóspedes alugável em certos bairros (exemplo hipotético para ilustração). Espera-se que isso aumente modestamente as opções de aluguel sem mudar drasticamente o caráter dos bairros. Além disso, a cidade tem aprovado desenvolvimentos planejados (PDs) que permitem maior densidade em troca de benefícios para a comunidade. Por exemplo, um incorporador pode ser autorizado a construir um prédio de 5 andares em uma área zoneada para 3 andares se incluir algumas unidades acessíveis ou espaço público. Essas ferramentas de política ajudam a enfrentar a escassez de habitação do “meio perdido” – mais sobrados, dúplex e pequenos apartamentos em vez de apenas casas unifamiliares ou grandes complexos.

As jurisdições datambém têm suas próprias políticas. Nos subúrbios, algumas estão competindo para atrair desenvolvimento ao simplificar o licenciamento ou oferecer incentivos fiscais para projetos comerciais. Por exemplo, cidades comofrequentemente usam financiamento por incremento de impostos (TIF) para financiar infraestrutura para novos parques empresariais. O norte de Kentucky possui agências de desenvolvimento econômico agressivas oferecendo incentivos para empresas (o que indiretamente impulsiona o mercado imobiliário comercial e industrial quando as empresas decidem se instalar lá).

No campo tributário, a grande notícia foram as reavaliações de propriedades em 2023. O Condado de Hamilton (que cobre a maior parte de Cincinnati) teve um grande aumento nos valores avaliados – cerca de +28% em média, refletindo o mercado aquecido de 2020–2022 wcpo.com. Por causa das peculiaridades do cálculo do imposto sobre propriedade em Ohio (com taxas de milhagem limitadas por receita), isso se traduziu em um aumento médio de cerca de 12% nas contas de impostos para os proprietários wvxu.org. Isso causou certa pressão, especialmente para proprietários com renda fixa ou em áreas em rápida gentrificação onde os valores dispararam. Audiências públicas no início de 2024 ficaram lotadas de proprietários pedindo alívio wvxu.org. Em resposta, autoridades do condado e da cidade analisaram medidas como a ampliação das isenções de residência (para idosos/veteranos) e ajustes nas taxas de impostos. Embora os impostos ainda sejam moderados em relação às costas, o aumento reduz o fluxo de caixa dos proprietários e eleva um pouco o custo de aquisição de imóveis. Como já mencionamos, é algo que os investidores observam – impostos altos podem reduzir os rendimentos líquidos, a menos que sejam compensados pelo crescimento dos aluguéis.

Outra influência do governo é o foco em equidade e inclusão no desenvolvimento. A cidade e o condado têm dado ênfase à concessão de contratos para empresas de propriedade de minorias, investimento em áreas carentes (com aquele dinheiro de infraestrutura, por exemplo, mais da metade é direcionada a bairros com renda média abaixo de US$ 50 mil wvxu.org), e apoio a fundos fiduciários de habitação acessível. Por exemplo, parte do rendimento da venda da ferrovia pode eventualmente reforçar um fundo de habitação acessível (houve discussão sobre isso wvxu.org). A ideia é garantir que, à medida que Cincinnati cresce, não deixe certas comunidades para trás nem agrave a segregação. Para incorporadores imobiliários, isso significa que mais parcerias com ONGs ou com a autoridade portuária em projetos de renda mista podem ser benéficas.

Finalmente, as políticas estaduais e nacionais também têm efeito cascata: as decisões do Federal Reserve sobre taxas de juros (discutidas acima) obviamente influenciam os financiamentos imobiliários. Quaisquer mudanças na legislação tributária federal (como as regras de troca 1031 ou regulamentos das Opportunity Zones) podem afetar os fluxos de investimento; Cincinnati possui algumas Opportunity Zones designadas onde investidores recebem incentivos fiscais para desenvolvimento – essas áreas têm visto projetos como o Uptown Gateway em uma OZ próxima à universidade. O governo estadual de Ohio também lançou programas como o Transformational Mixed-Use Development (TMUD) tax credit, que desenvolvedores de Cincinnati têm utilizado para grandes projetos (por exemplo, o hotel de convenções provavelmente solicitou esse crédito). Esses incentivos estaduais podem determinar a viabilidade ou não de grandes empreendimentos.

Em resumo, a política está ativamente moldando o mercado imobiliário de Cincinnati ao incentivar certos tipos de desenvolvimento, flexibilizar ou endurecer regulações e alocar recursos públicos. O efeito líquido em 2025 é geralmente de apoio: há o reconhecimento de que mais moradias (em todas as faixas de preço) são necessárias e que o investimento deve ser incentivado de forma criteriosa. Se o ambiente regulatório permanecer favorável – equilibrando crescimento com acessibilidade – continuará fortalecendo a reputação de Cincinnati como um mercado estável e atraente para investir, construir e viver.

Previsão e Perspectivas para os Próximos Anos

Previsões de Especialistas para o Mercado Residencial

Olhando para frente, a maioria dos especialistas prevê que o mercado residencial de Cincinnati continuará em uma trajetória de crescimento, embora mais moderada. Os rápidos aumentos de preços da era pandêmica deram lugar a uma valorização mais sustentável. Modelos do Zillow e previsões locais sugerem que os valores dos imóveis continuarão subindo até 2026, mas provavelmente em um ritmo anual de um dígito médio, em vez de dois dígitos. Concretamente, podemos esperar que o preço mediano das casas em Cincinnati cresça talvez 3–5% ao ano nos próximos anos, assumindo que as taxas de juros se estabilizem gradualmente ou caiam um pouco. Se as taxas de hipoteca caírem significativamente (digamos, para a faixa de 5%) em 2026, pode haver um aumento na demanda que eleve os preços mais rapidamente – um cenário a ser observado. Mas, em um cenário básico de taxas estáveis, o crescimento dos preços deve moderar à medida que mais oferta chegar ao mercado.

Um fator-chave será a construção de novas moradias. Como os especialistas em imóveis da UC observaram, a esperança para um “caminho saudável” é que vejamos muito mais construções nos próximos anos uc.edu. De fato, construtoras em Cincinnati estão aumentando cautelosamente a produção de casas onde é possível. As restrições incluem a disponibilidade de terrenos nos condados centrais e os custos de construção. Mas loteamentos suburbanos em Butler, Warren e Clermont estão se expandindo. Se a construção de casas unifamiliares aumentar, isso adicionará oferta, especialmente para compradores de primeira viagem e para quem busca trocar de imóvel. Há também uma oportunidade significativa em desenvolvimento de áreas vagas (infill) – construindo sobrados ou casas em lotes pequenos nos bairros da cidade, em terrenos vagos ou substituindo estruturas degradadas. A cidade identificou milhares de lotes vagos que poderiam ser candidatos para infill; iniciativas para facilitar isso podem dar frutos entre 2026 e 2027, com mais novas construções dispersas.

Acessibilidade será a palavra de ordem. Se os preços das casas superarem demais o crescimento da renda, a demanda pode enfraquecer entre os compradores locais. No entanto, Cincinnati parte de uma base tão acessível que mesmo uma mediana de US$ 330 mil é administrável para muitos lares com dupla renda. Compare isso com cidades como Austin ou Denver, onde os preços medianos são superiores a US$ 500 mil: Cincinnati tem margem de manobra. Além disso, qualquer desaceleração econômica nacional ou recessão pode colocar um freio temporário no mercado imobiliário – possivelmente levando a preços estáveis por um período – mas atualmente a maioria dos economistas não espera uma grande recessão para o próximo ano, apenas um crescimento mais lento. Salvo um choque externo, o mercado imobiliário de Cincinnati deve continuar sua escalada de forma relativamente ordenada.

Os aluguéis também têm previsão de bom desempenho. Analistas do setor multifamiliar projetam que, após o robusto aumento de 3,7% nos aluguéis em 2025, os anos seguintes podem ver um crescimento na faixa de 3%, consistente com a normalização da inflação mmgrea.com. A taxa de ocupação pode cair um pouco em 2026, à medida que a onda de construções for totalmente entregue (potencialmente aumentando a vacância em um ponto percentual), mas até 2027 pode voltar a se apertar se os financiamentos para construção continuarem difíceis de obter (menos oferta nova) e o crescimento populacional persistir. Essencialmente, a perspectiva para os proprietários é de vacância baixa contínua e aumentos constantes nos aluguéis, o que manterá o interesse dos investidores elevado.

Setores Comerciais – Desafios e Oportunidades

Para imóveis comerciais, a perspectiva de cada setor varia:

Escritórios: O setor de escritórios enfrenta o caminho mais difícil. A alta vacância levará anos para ser reduzida. Modelos de previsão como os da Cushman & Wakefield ou JLL não preveem a vacância dos escritórios de Cincinnati voltando a menos de 20% até, talvez, o final desta década. A absorção deve permanecer modesta enquanto as empresas reavaliam suas necessidades de espaço. Os aluguéis no setor de escritórios estão sob pressão e os aluguéis efetivos (após concessões) podem até cair um pouco antes de se estabilizarem. A oportunidade, porém, é que a conversão e a requalificação gradualmente removerão parte do estoque de escritórios. Podemos ver de 1 a 2% do inventário de escritórios por ano sendo convertido para outros usos (residencial, hotel, etc.) ou demolido para reurbanização. Isso, combinado com uma recuperação lenta da demanda, pode trazer equilíbrio entre 2027 e 2030. Qualquer melhora no mercado de escritórios também deve ser desigual: espere que os melhores edifícios se recuperem primeiro (ocupação e crescimento dos aluguéis nos edifícios de primeira linha por volta de 2025–26), enquanto escritórios obsoletos talvez nunca se recuperem e eventualmente saiam do mercado. Investidores com visão de longo prazo podem adquirir escritórios problemáticos a preços baixos agora e mantê-los ou convertê-los, potencialmente colhendo frutos mais tarde. Mas, no curto prazo, escritórios continuam sendo um mercado favorável ao inquilino – então as empresas podem aproveitar ótimos negócios agora (o que, ironicamente, pode atrair algumas novas empresas ou expansões para Cincinnati devido ao espaço de escritório barato, um cenário positivo).

Industrial: O panorama industrial é positivo, mas um pouco mais moderado do que o frenesi do passado. Há conversas sobre a taxa de vacância industrial nacional aumentando à medida que muitos projetos são concluídos; Cincinnati pode ver a vacância subir de cerca de 5,8% para talvez 7-8% nos próximos um ou dois anos, apenas como um reequilíbrio temporário de oferta/demanda. Esse nível ainda é saudável. O crescimento dos aluguéis pode desacelerar de dígitos altos (durante o boom de 2021) para dígitos baixos mais normais, à medida que os locatários resistem um pouco aos custos. No entanto, dadas as tendências de onshoring (mais manufatura nos EUA, mais armazenamento de estoque domesticamente), os motores de demanda para o setor industrial permanecem intactos no longo prazo. A localização central de Cincinnati continuará tornando-a um importante nó logístico. Além disso, se melhorias de infraestrutura (ponte, rodovias) reduzirem os problemas de transporte, isso pode até amplificar a demanda. Assim, os desenvolvedores industriais permanecem cautelosamente otimistas – algumas construções especulativas ainda serão iniciadas em 2025–26, especialmente se houver confiança na localização (por exemplo, um terreno pronto para construção próximo ao CVG ou ao longo da I-75). O interesse em investimento permanece alto; qualquer enfraquecimento no preço devido às taxas de juros é visto como uma oportunidade de compra por investidores institucionais que antes estavam fora do mercado.

Retail: O panorama do setor de varejo é cautelosamente otimista. Muitas previsões mostram a vacância do varejo se mantendo estável ou até caindo levemente, já que a oferta é tão restrita (muito poucos novos centros de varejo sendo construídos sem pré-locação). O crescimento dos aluguéis no varejo pode ficar em torno de 1–2% ao ano nos próximos anos irr.com, não é muito, mas é positivo. Centros de bairro e comunitários em subúrbios em crescimento terão melhor desempenho. Desafios permanecem para propriedades mais antigas sem boa localização ou conceito – essas podem precisar ser requalificadas (talvez para autoarmazenamento, consultórios médicos, apartamentos, etc.). No geral, o varejo em Cincinnati se ajustou em certa medida. O crescimento do e-commerce está se estabilizando em cerca de 15% do total das vendas no varejo, o que significa que o varejo físico encontrou seu novo equilíbrio. Os varejistas que estão expandindo são aqueles com modelos omnichannel fortes ou orientação para serviços (academias, clínicas de saúde, etc.). É improvável que os shoppings tradicionais voltem, mas suas reinvenções (como o plano do Tri-County) serão algo a se observar. Se esses projetos de uso misto forem bem-sucedidos, podem se tornar modelos para outros.

Multifamiliar: Já mencionamos apartamentos na parte residencial, mas sob a visão do investidor, o multifamiliar continua sendo um dos setores mais atraentes em Cincinnati. Existe a expectativa de que os cap rates possam comprimir um pouco novamente se as taxas de juros caírem – o que significa que os valores subiriam. No curto prazo, com custos de financiamento altos, alguns desenvolvimentos vão pausar. Até o final de 2025 ou 2026, menos novos projetos iniciando pode ser, na verdade, uma bênção – isso evita excesso de oferta e prepara o terreno para o próximo ciclo. As previsões mostram que a demanda por apartamentos em Cincinnati acompanhará a oferta até meados da década de 2020. Se houver falta de nova oferta até 2027, isso pode levar a um mercado mais restrito novamente

Oportunidades e Riscos Gerais

Oportunidades: Cincinnati está em uma posição vantajosa. Sua acessibilidade e crescimento estável a tornam um polo para quem busca alta qualidade de vida sem o preço das grandes metrópoles. Este é um momento em que mercados secundários como Cincinnati podem se destacar, já que pessoas e empresas consideram alternativas às costas. Os investimentos da região em infraestrutura e comodidades no centro (como o projeto do centro de convenções, parques, transporte) provavelmente trarão retornos ao atrair mais visitantes, moradores e empresas. Investidores imobiliários têm a oportunidade de entrar com custos relativamente baixos e aproveitar a valorização à medida que a cidade continua sua revitalização. Bairros antes negligenciados – como partes do West End, Camp Washington, lado oeste de Newport – podem ser os próximos pontos quentes se o desenvolvimento se expandir. Projetos de reuso adaptativo oferecem aos investidores criativos a chance de transformar a paisagem urbana e atender à demanda habitacional em espaços legais e únicos.

Além disso, o espírito comunitário e as parcerias público-privadas de Cincinnati sempre foram fortes (o papel da Center City Development Corp 3CDC na reviravolta do OTR, etc.). Essa mentalidade colaborativa é um trunfo para enfrentar desafios como habitação acessível e reurbanização. Se bem aproveitada, significa que a cidade pode realizar grandes projetos (como atualizar o Union Terminal ou construir o bonde, como já fez) que mantêm o ritmo de crescimento.

Riscos e desafios: Nenhuma perspectiva está livre de incertezas. Uma das principais preocupações é a economia macro – se a inflação voltar a subir ou uma recessão ocorrer em 2025–2026, isso pode prejudicar a demanda por moradia ou aumentar inadimplências comerciais. Cincinnati se sairia melhor que muitos, devido à sua estabilidade, mas não está imune. Taxas de juros continuam sendo uma incógnita; se subirem ainda mais (digamos, hipotecas acima de 8%), isso pode realmente paralisar partes do mercado imobiliário e pressionar o refinanciamento comercial.

Outro risco é se os aumentos de oferta antecipados não se concretizarem. Ironicamente, não construir moradias suficientes é um risco porque pode fazer com que os preços/aluguéis subam rápido demais, prejudicando a acessibilidade e potencialmente fazendo com que talentos escolham outras cidades. O alerta do especialista da UC ressoa aqui: se o desenvolvimento não acompanhar, o setor público precisará questionar se está fazendo o suficiente para permitir um ecossistema saudável uc.edu. Isso é, essencialmente, um chamado para remover barreiras à construção (atrasos burocráticos, oposição NIMBY, etc.). Se essas barreiras prevalecerem, Cincinnati pode enfrentar escassez de moradias como as grandes cidades.

Para o setor comercial, um risco é a natureza mutável do trabalho e do varejo – e se o trabalho remoto se aprofundar ou ocorrer outra disrupção semelhante a uma pandemia? Escritórios e varejo enfrentariam novas pressões. Embora se espere que esses sejam casos extremos, isso ressalta que flexibilidade é fundamental. O estoque de prédios antigos de Cincinnati precisa se adaptar ou enfrentar a obsolescência. Até agora, muitos se adaptaram, mas os próximos anos determinarão quais propriedades sobreviverão e quais não.

Por fim, a estagnação populacional é uma preocupação de longo prazo. Se Cincinnati não conseguir crescer ao menos modestamente, o mercado imobiliário eventualmente vai estagnar. O cenário de alto crescimento de +600 mil pessoas até 2050 wvxu.org é aspiracional; o cenário de baixo crescimento, próximo de zero wvxu.org, seria problemático. A verdade provavelmente estará no meio, influenciada por fatores como criação de empregos regionais, migração climática (as pessoas vão se mudar do litoral para o interior? Cincinnati pode se beneficiar), e a própria capacidade da cidade de se promover.

Em conclusão, o mercado imobiliário de Cincinnati entrando em 2026 e além parece amplamente saudável e cheio de potencial. A região desfruta de um equilíbrio que muitos lugares invejam: acessibilidade com valorização constante, crescimento sem volatilidade extrema. Tanto o setor residencial quanto o comercial têm caminhos claros para prosperar se forem bem geridos – habitação aumentando a oferta e mantendo a inclusão, comercial inovando e preenchendo novos nichos. Com grandes investimentos em andamento e uma localização estratégica, Cincinnati está posicionada para transformar seu apelido de “Queen City” em um reino de oportunidades para os envolvidos no mercado imobiliário. Os próximos anos serão de aproveitar essas forças enquanto navega pelos desafios, e todos os sinais sugerem que Cincinnati continuará sua trajetória como um mercado imobiliário em ascensão para se observar no Meio-Oeste.

Fontes: Estatísticas do Mercado da Aliança de Corretores de Cincinnati (2025) cincyrealtoralliance.com cincyrealtoralliance.com; insights do Centro de Imóveis da Universidade de Cincinnati uc.edu uc.edu; Previsão Cincinnati 2025 da MMG Advisors mmgrea.com mmgrea.com; Relatórios MarketBeat da Cushman & Wakefield (2025) cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com; Relatório de Meio de 2025 da Integra Realty Resources irr.com irr.com; Relatórios da WVXU News e da Câmara de Cincinnati wvxu.org wvxu.org; análise de mercado de Ohio do Hondros College hondros.com hondros.com; e veículos de notícias locais (Cincinnati Business Courier, Cincinnati Enquirer) para atualizações sobre desenvolvimento.