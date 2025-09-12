Imobiliário em Cleveland 2025: Mercado Acessível Esquenta com Grandes Desenvolvimentos à Vista

Preços de Casas Estáveis, Vendas Rápidas: O mercado imobiliário de Cleveland continua acessível, porém competitivo. O preço mediano de venda de casas na cidade ficou em torno de $115.000–$128.000 em meados de 2025, cerca de 0–5% maior do que no ano anterior redfin.com hondros.com. As casas ainda são vendidas rapidamente – normalmente em menos de um mês (mediana de ~29 dias no mercado) – com muitas sendo negociadas em apenas 11 dias redfin.com zillow.com. O volume de vendas esfriou um pouco (vendas de julho caíram cerca de 4% em relação ao ano anterior redfin.com), mas a demanda dos compradores continua sólida.

Tendências do Mercado Imobiliário Residencial em Cleveland (2025)

O mercado residencial de Cleveland em 2025 é definido por acessibilidade, crescimento constante dos preços e uma transição gradual para o equilíbrio. Diferente dos mercados costeiros de altos e baixos, os preços das casas em Cleveland evoluem “devagar e sempre, sem extremos” josesellshomes.com. Em meados de 2025, os preços medianos de venda na cidade de Cleveland estão em torno de pouco mais de US$ 100.000 – 67% abaixo da mediana dos EUA – tornando-a um dos maiores mercados acessíveis redfin.com. Segundo a Zillow, o valor típico de uma casa em Cleveland é de cerca de US$ 117.700, um aumento modesto de 1,0% em relação ao ano anterior zillow.com. Pesquisas com corretores classificaram Cleveland até como o 2º mercado imobiliário “mais quente” do país em 2023, devido a fundamentos sólidos e ganhos modestos nos preços realwealth.com.

Tendências de preços: No geral, os valores dos imóveis estão subindo suavemente em toda a região metropolitana. Em meados de 2025, o preço médio das casas em Cleveland foi reportado em torno de $113.500 (≈5% de aumento anual) hondros.com. As taxas de valorização anual variam conforme a área – de praticamente estáveis em alguns bairros da cidade a aumentos de dois dígitos em condados periféricos. Por exemplo, o Condado de Lorain (a oeste de Cleveland) viu os preços saltarem 17,7% em um ano (mediana de ~$263 mil) hondros.com, à medida que compradores buscam casas suburbanas acessíveis. Dentro da cidade, os preços medianos de venda em meados de 2025 variaram de cerca de $108 mil (dados de abril) até $174 mil (junho), dependendo da fonte de dados clappilyhome.com – refletindo diferentes composições de tipos de imóveis. Alguns relatórios locais apontaram que o preço mediano vendido em Cleveland subiu 8–9% ao ano no verão de 2025 clappilyhome.com realwealth.com, embora dados em tempo real da MLS (Redfin) tenham mostrado apenas um leve aumento de +0,4% até julho redfin.com. Essa discrepância sugere que o crescimento de preços na região metropolitana mais ampla (incluindo subúrbios de maior custo) tem sido mais forte do que na cidade propriamente dita. Importante: não há sinal de uma queda brusca ou grande declínio de preços – dados históricos mostram que os valores dos imóveis no nordeste de Ohio raramente caem significativamente, e 2025 está mantendo essa trajetória estável josesellshomes.com.

Volume de vendas e concorrência: A atividade de vendas de casas esfriou em relação à febre de 2021–22, mas continua acelerada em comparação aos padrões históricos. Em julho de 2025, 369 casas foram vendidas na cidade, uma leve queda de 3,9% em relação ao ano anterior (384 vendas) redfin.com redfin.com – indicando um pouco menos de rotatividade, em parte devido à oferta limitada e às taxas de hipoteca mais altas. Ainda assim, a concorrência entre compradores ainda é evidente. As casas em Cleveland normalmente recebem 2+ ofertas e muitas são vendidas pelo preço pedido ou acima dele. A mediana da razão entre preço de venda e preço de anúncio é exatamente 1,00 (100%) zillow.com, o que significa que a casa típica é vendida pelo valor pedido. Na verdade, 38,8% das vendas em meados de 2025 foram fechadas acima do preço de anúncio, contra cerca de 48% abaixo dele zillow.com – uma divisão equilibrada que mostra que nem compradores nem vendedores têm uma vantagem dominante. O Compete Score da Redfin classifica Cleveland como “Muito Competitiva” (72/100), observando que anúncios disputados podem ficar pendentes em cerca de 8 dias com múltiplas ofertas (frequentemente acima do pedido), enquanto a casa média é vendida um pouco abaixo do pedido após algumas semanas redfin.com redfin.com. Em resumo, embora as guerras de lances não sejam tão frequentes quanto durante o boom da pandemia, casas bem precificadas ainda atraem ofertas rápidas em 2025.

Dias no mercado e estoque: Um sinal claro de uma dinâmica em mudança é o tempo no mercado. As casas estão ficando um pouco mais tempo à venda do que no ano passado, dando mais fôlego aos compradores. Em meados de 2025, a mediana de dias no mercado em Cleveland era de cerca de 29 dias, acima dos ~26 dias do verão anterior redfin.com. Outras fontes de dados mostram uma tendência regional mais ampla: os anúncios ficaram em média 41 dias no mercado em junho de 2025 (acima dos 35 dias do ano anterior) clappilyhome.com. O acompanhamento do Zillow mostra que as casas em Cleveland ficam pendentes em uma mediana de 11 dias zillow.com zillow.com – um número que provavelmente reflete anúncios prontos para morar e muito disputados. A conclusão é que, embora imóveis prontos para morar ainda sejam vendidos em uma ou duas semanas, o mercado como um todo moderou para um ritmo mais normal em comparação com as vendas-relâmpago de 2021.

A oferta de moradias finalmente começou a se expandir, aliviando um pouco a pressão. Novos anúncios e o estoque ativo têm apresentado tendência de alta em 2024–25. Em toda a região metropolitana de Cleveland (condados de Cuyahoga, Portage, Summit), os anúncios aumentaram 37,3% em relação ao ano anterior até meados de 2025 hondros.com. No condado de Cuyahoga (que inclui Cleveland), o estoque de moradias em junho de 2025 estava cerca de 2,9% maior do que um ano antes clappilyhome.com clappilyhome.com. Esse influxo gradual de oferta – com mais proprietários anunciando e um aumento nas novas construções – significa que os compradores têm mais opções do que no passado recente. “Em julho, os anúncios ativos subiram novamente nos condados de Cuyahoga, Summit, Medina e Stark, dando mais opções aos compradores”, observa uma atualização de um corretor local outstandingohio.com.

No entanto, a oferta de moradias ainda não alcançou a demanda nem os padrões anteriores à pandemia. Mesmo após os ganhos recentes, o estoque permanece abaixo dos níveis de 2019 no nordeste de Ohio josesellshomes.com josesellshomes.com. Segundo dados do Zillow, a região metropolitana de Cleveland tinha cerca de 1.083 casas à venda em meados de 2025 zillow.com – apenas cerca de 2 a 3 meses de oferta no ritmo atual de vendas. Isso é uma melhora em relação aos recordes mínimos (cerca de 1 mês de oferta) de 2021, mas ainda é pouco. Para contextualizar, um mercado equilibrado costuma ter cerca de 5–6 meses de oferta. Portanto, as condições de mercado favoráveis aos vendedores persistem, embora de forma menos intensa. Os compradores já não enfrentam uma disputa acirrada por cada anúncio, mas as melhores casas ainda vendem rápido. Como afirmou um relatório de meados de 2025, “o equilíbrio pode estar mudando, mas ainda há oportunidades para ambos os lados” – os compradores têm mais opções, mas os vendedores conseguem vendas rápidas e pelo preço cheio se precificarem com sabedoria outstandingohio.com.

Bairros em destaque: O mercado imobiliário de Cleveland é altamente local, com certos bairros e subúrbios apresentando demanda especialmente forte. Áreas que combinam charme histórico, caminhabilidade ou novos empreendimentos são destaques para 2025. Alguns exemplos:

Centro de Cleveland: O distrito central de negócios da cidade se transformou em um paraíso para locatários e ponto quente de investimentos. 94% das unidades residenciais do centro são ocupadas por locatários, e os investidores já perceberam isso ark7.com ark7.com. O preço mediano de venda no centro disparou para cerca de $275.000 (alta de 26,7% ano a ano ) ark7.com no final de 2024, refletindo novos empreendimentos e conversões de condomínios. Apartamentos de alto padrão, como as novas torres City Club e The Lumen, atendem a jovens profissionais atraídos por empregos e entretenimento no centro. Com mais de 90% do estoque habitacional do centro agora composto por aluguéis, a região apresenta uma demanda robusta por investimentos multifamiliares, apoiada por comodidades e um crescente clima de viver-trabalhar-divertir-se.

Em toda a cidade, a acessibilidade continua sendo um grande atrativo. Mesmo os bairros mais caros de Cleveland (Downtown, Tremont, Edgewater, etc.) são uma pechincha em comparação com outras áreas metropolitanas. É por isso que Cleveland continua sendo um dos mercados imobiliários “mais quentes” tanto para investidores de fora quanto para compradores de primeira viagem – seu baixo custo de entrada e a crescente vitalidade urbana são uma combinação rara josesellshomes.com. Enquanto os preços de Cleveland continuarem atraentes, espere interesse contínuo tanto de compradores locais quanto de fora em busca de valor.

Perspectiva do Mercado Imobiliário Comercial (Escritórios, Varejo, Industrial, Multifamiliar)

Os setores de imóveis comerciais de Cleveland apresentam uma perspectiva mista para 2025, com alguns segmentos se recuperando fortemente e outros enfrentando desafios. No geral, a economia diversificada da região metropolitana (saúde, manufatura, sedes corporativas, etc.) está proporcionando uma base estável, mas mudanças pós-pandemia – como trabalho remoto e comércio eletrônico – estão impactando os tipos de propriedades de forma desigual.

Mercado de Escritórios

O setor de escritórios em Cleveland continua enfrentando altas taxas de vacância e uma recuperação lenta. No segundo trimestre de 2025, a taxa de vacância de escritórios na região metropolitana de Cleveland estava em torno de 23,1% nmrk.com. Isso representa um leve aumento (30 pontos-base) em relação ao início do ano, interrompendo uma sequência de melhora na ocupação. Na prática, quase um quarto dos escritórios de Cleveland está vago – um reflexo da demanda morna por locações tradicionais de escritórios após as tendências de trabalho híbrido e consolidações corporativas.

A atividade de locação tem sido anêmica. Apenas cerca de 213.600 pés² foram locados no segundo trimestre de 2025, um dos menores totais trimestrais em 16 anos (comparável ao período difícil do final de 2021) nmrk.com. A absorção líquida voltou a ficar negativa, com –131.000 pés² absorvidos, após quatro trimestres de ganhos nmrk.com. As torres Classe A no centro, em particular, estão enfrentando maiores taxas de vacância à medida que alguns inquilinos reduzem seus espaços. Por outro lado, alguns grandes inquilinos (como a Sherwin-Williams) estão reafirmando seu compromisso com o centro da cidade com novos espaços (mais sobre isso na seção de Desenvolvimento), e parques de escritórios suburbanos tiveram pequenos aumentos de ocupação por parte de usuários do setor médico e de back-office.

Aluguéis: Os aluguéis pedidos para escritórios têm caído sob pressão competitiva. O aluguel médio pedido foi de cerca de $20,99 por pé quadrado no 2º trimestre de 2025 nmrk.com, uma queda de aproximadamente $0,12 em relação ao trimestre anterior. No acumulado do ano, os aluguéis de escritórios em Cleveland tiveram média de $21,05, o que ainda é 2,6% maior em relação ao ano anterior nmrk.com – indicando que os proprietários conseguiram pequenos aumentos em alguns submercados (talvez para espaços premium, com melhorias) mesmo com a desaceleração geral. Os proprietários estão oferecendo mais concessões para atrair inquilinos, e prédios mais antigos podem precisar de reformas (ou conversão para residencial) para competir.

Perspectiva: A perspectiva para escritórios é cautelosa. A vacância deve permanecer elevada nos próximos anos, especialmente no centro, até que o crescimento do emprego ou a reutilização adaptativa absorva parte do espaço excedente. A conclusão da sede de 36 andares da Sherwin-Williams no final de 2025 adicionará novos escritórios de última geração ao estoque, mas pode deixar para trás escritórios antigos desocupados. Por outro lado, o mercado de escritórios de Cleveland não sofre com excesso de construções há décadas, então a questão da vacância é mais motivada pela demanda (trabalho remoto) do que pela oferta. Se mais empresas exigirem retorno ao escritório (como a própria Sherwin-Williams planeja para 2026) ou se Cleveland conseguir atrair novos empregadores, a absorção pode se tornar positiva. Por enquanto, os inquilinos têm vantagem, e o crescimento dos aluguéis provavelmente permanecerá contido (na casa de um dígito baixo ao ano). Os investidores estão sendo seletivos – preferindo escritórios médicos, espaços colaborativos modernos ou projetos de requalificação – devido aos fundamentos desafiadores deste setor.

Mercado de Varejo

O mercado imobiliário de varejo de Cleveland está se saindo melhor do que muitos poderiam esperar, demonstrando resiliência devido à oferta limitada de novos espaços e à demanda constante do consumidor. A vacância no varejo na Grande Cleveland permanece próxima de mínimas históricas. Na verdade, 2025 caminha para ser o quinto ano consecutivo com vacância no varejo abaixo de 5% em toda a região metropolitana marcusmillichap.com. Em meados de 2025, a vacância geral no varejo está aproximadamente na faixa de 4–5%, muito saudável pelos padrões do setor.

Uma das principais razões é a escassez de novas construções de varejo. Os incorporadores têm sido extremamente conservadores – 2025 pode ter o menor número de entregas de varejo já registrado em Cleveland marcusmillichap.com. Com praticamente nenhuma superconstrução e a maioria dos novos projetos já pré-locados, há uma pressão mínima do lado da oferta sobre a vacância. Isso reflete tanto cautela (devido ao lento crescimento populacional do nordeste de Ohio) quanto prioridades em mudança (mais investimentos indo para o setor industrial e de uso misto do que para o varejo independente). A redução na construção “reflete o crescimento populacional desacelerado de Cleveland, que se tornará contração este ano” e o foco em outros tipos de propriedades marcusmillichap.com.

Tendências de demanda: A locação de varejo tem sido um pouco bifurcada por tipo de propriedade. O varejo de inquilino único (pense em grandes lojas independentes ou restaurantes) viu a vacância aumentar cerca de 0,5% em 2024, com alguma suavização especialmente em áreas periféricas como o Condado de Lorain (+1,5% de vacância) marcusmillichap.com. Isso provavelmente se deve a alguns fechamentos ou relocações de lojas. Em contraste, os centros de varejo de múltiplos inquilinos (strip malls, shopping centers) experimentaram uma queda de 50 pontos base na vacância em média, com certos submercados (Oeste e Nordeste de Cleveland) apresentando uma melhora de mais de um ponto percentual marcusmillichap.com. Centros de compras bem localizados com supermercados âncora ou varejistas essenciais continuam em alta demanda.

Geograficamente, a atividade de locação foi mais forte próxima à orla (centro e bairros à beira do lago) e em polos regionais como Akron e North Canton marcusmillichap.com. Em Cleveland propriamente dita, o crescimento do varejo está se direcionando para projetos urbanos de uso misto: por exemplo, empreendimentos planejados no centro e em Midtown incluem varejo no térreo de edifícios residenciais. Vários novos strip centers no Oeste de Cleveland e no Condado de Lorain também estão previstos para abrir, embora a maioria já esteja totalmente pré-locada para restaurantes fast-casual, clínicas médicas, etc. marcusmillichap.com.

Aluguéis e perspectivas: Com a baixa taxa de vacância, os aluguéis do varejo aumentaram, especialmente em locais de destaque. Proprietários de imóveis de varejo de alto padrão (distritos comerciais tradicionais como Crocker Park ou Eton Chagrin) até aumentaram modestamente os aluguéis. Localizações secundárias ainda exigem preços competitivos para ocupar os espaços. No geral, o mercado de varejo de Cleveland está pronto para maior estabilidade. À medida que o emprego retorna aos níveis pré-2020 e o consumo se mantém marcusmillichap.com, os varejistas continuam a expandir com cautela. Categorias como lojas de desconto, supermercados, melhorias para o lar e varejo relacionado à saúde estão crescendo. Um risco é a estagnação populacional contínua – com pequena perda populacional esperada nos próximos anos, Cleveland não está recebendo uma onda de novos consumidores. Mas, como o espaço de varejo per capita já está adequado (ou até insuficiente em algumas comunidades), a vacância deve permanecer baixa. Investidores consideram o varejo de Cleveland atraente por sua alta ocupação e baixa concorrência de novos empreendimentos, focando em centros de bairro bem localizados e varejo de necessidade básica.

Mercado Industrial & Logístico

O imobiliário industrial do nordeste de Ohio tem sido uma potência nos últimos anos, graças à base manufatureira da região e à sua localização logística. No início de 2025, o setor industrial enfrentou um obstáculo, mas os fundamentos de longo prazo permanecem positivos.

Após vários anos de condições extremamente restritas, a taxa de vacância industrial aumentou recentemente – atingindo 5,2% no 2º trimestre de 2025 nmrk.com. Isso foi um aumento de 1,0 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, marcando a maior vacância em vários anos. O aumento foi impulsionado por uma absorção líquida negativa de –2,8 milhões de pés quadrados nesse trimestre nmrk.com – basicamente, várias grandes instalações foram desocupadas quase ao mesmo tempo. De fato, Cleveland viu “uma série de fechamentos e desocupações de destaque” no início de 2025 nmrk.com. Exemplos incluem o fechamento de algumas plantas industriais antigas e inquilinos como distribuidores de comércio eletrônico consolidando espaço após o boom da pandemia. Esse choque em um único trimestre fez do 2º trimestre de 2025 o menor índice de absorção líquida já registrado no mercado nmrk.com.

Apesar disso, o contexto importa. Mesmo em 5,2%, a vacância industrial ainda está abaixo da média de longo prazo da região metropolitana (~7,4%) nmrk.com. A vacância no acumulado do ano em meados de 2025 ficou em apenas 4,7% nmrk.com, indicando que o 2º trimestre foi um ponto fora da curva. E há sinais de recuperação da demanda: o volume de locações voltou a ~2,0 milhões de pés² no 2º trimestre nmrk.com, à medida que novos inquilinos ocuparam parte dos espaços vagos. Galpões e centros de distribuição modernos nos arredores de Cleveland (locais como Strongsville, Solon e ao longo do corredor I-480/I-80) continuam em alta demanda por empresas de logística, fornecedores automotivos e empresas de materiais de construção.

Aluguéis: A história dos aluguéis industriais é de um crescimento extraordinário que agora esfria levemente. Após anos de alta, os aluguéis caíram em 2025: o aluguel médio pedido para imóveis industriais em Cleveland foi de cerca de $5,88/pé² no 2º trimestre de 2025, uma queda de ~3,9% em relação ao ano anterior nmrk.com. Essa leve correção segue um período em que os aluguéis atingiram recordes históricos. O recuo provavelmente reflete proprietários ajustando expectativas após a onda de vacâncias – alguns imóveis industriais mais antigos precisaram reduzir aluguéis para atrair novos inquilinos. No entanto, galpões modernos Classe A ainda têm valores premium, frequentemente bem acima de $6/pé² triple-net, especialmente próximos a entroncamentos rodoviários.

Perspectivas: As perspectivas do setor industrial permanecem geralmente fortes. Cleveland se beneficia de localização central, infraestrutura robusta de rodovias/ferrovias e um renascimento da manufatura (incluindo crescimento em aeroespacial, polímeros e potencial cadeia de suprimentos de baterias para veículos elétricos em Ohio). O pico de vacância do início de 2025 deve ser temporário; até 2026, a absorção deve voltar a ser positiva à medida que a economia cresce e os espaços recém-vagos são reaproveitados. Importante notar que a nova construção industrial em Cleveland tem sido moderada (ao contrário dos mercados de rápido crescimento no Sunbelt). Os incorporadores foram seletivos – alguns grandes centros logísticos e parques empresariais – o que manteve a oferta sob controle. Um relatório aponta que a vacância acumulada no ano ainda estava “bem abaixo” da média histórica, ressaltando que os fundamentos seguem saudáveis nmrk.com. Salvo uma grande recessão, a vacância industrial provavelmente voltará a cair para a faixa de 4–5% no próximo ano ou dois. Os aluguéis podem se estabilizar ou retomar crescimento modesto (dígitos baixos a médios ao ano) assim que o excesso de espaços para sublocação for absorvido. Para investidores, o setor industrial de Cleveland oferece boas perspectivas de longo prazo – taxas de capitalização razoavelmente altas e demanda estável – embora 2025 tenha lembrado a todos que nem mesmo o industrial é totalmente à prova de crises.

Mercado Multifamiliar (Apartamentos)

O setor residencial multifamiliar de Cleveland é claramente um destaque, provando sua resiliência durante os recentes ciclos econômicos. Os apartamentos da região apresentam forte ocupação, aluguéis em alta e um pipeline de oferta gerenciável – tornando Cleveland uma queridinha de muitos investidores imobiliários que buscam renda estável.

Ocupação e demanda: A ocupação de apartamentos na Grande Cleveland está em torno de 92–93% em média mmgrea.com mmgrea.com. No final de 2024, a ocupação estabilizou em ~92,5%, apenas um pouco abaixo da média dos últimos 10 anos mmgrea.com. A demanda se recuperou fortemente após um 2023 fraco – quase 1.900 unidades líquidas foram absorvidas em 2024 mmgrea.com, e a absorção permanece positiva em 2025. Essencialmente, há muitos locatários, impulsionados pela grande população jovem adulta de Cleveland, aposentados reduzindo o tamanho da moradia e migração de cidades mais caras. Também contribui o fato de que mais de 55% das unidades habitacionais de Cleveland são alugadas ark7.com (bem acima da média nacional de ~35%), refletindo a grande base de locatários. Todos os segmentos de qualidade – desde novos edifícios de luxo no centro até antigos apartamentos tipo jardim nos subúrbios – têm visto demanda.

Notavelmente, o mercado de aluguel de Cleveland é fortalecido pela relativa acessibilidade. Os locatários têm flexibilidade para se mover entre propriedades de alto padrão e de médio padrão sem sair da região metropolitana, já que até mesmo os aluguéis “de luxo” são moderados pelos padrões nacionais. Isso manteve a ocupação geral equilibrada – sem excesso severo em nenhum segmento. As taxas de ocupação dos submercados geralmente variam de altos 80% (em alguns bolsões com excesso de oferta) até 96-97% em submercados mais disputados.

Crescimento do aluguel: O crescimento do aluguel em Cleveland superou discretamente a média dos EUA nos últimos anos mmgrea.com. Em 2024, Cleveland esteve entre as poucas regiões metropolitanas que alcançaram >3% de aumento anual do aluguel a cada trimestre mmgrea.com. Essa subida constante continuou em 2025 – especialistas projetam que os aluguéis subirão cerca de 3,0% a 3,2% em 2025 mmgrea.com mmgrea.com. Até o quarto trimestre de 2025, o aluguel médio efetivo deve estar aproximadamente 3,2% mais alto em relação ao ano anterior mmgrea.com. Para contextualizar, o crescimento nacional do aluguel desacelerou para menos de 3% em muitos mercados, então Cleveland se destaca por ganhos sustentados. Algumas áreas são particularmente fortes: o submercado West Cleveland/Brooklyn Heights deve liderar com quase 5% de crescimento do aluguel em 2025 mmgrea.com. Todos os dez submercados de Cleveland devem registrar aumentos de aluguel superiores a 2,5% mmgrea.com, destacando a força generalizada. Além disso, notícias locais no final de 2022 apontaram que os aluguéis em Cleveland saltaram cerca de 11% em relação ao ano anterior naquela época realwealth.com, refletindo uma recuperação a partir de níveis historicamente baixos de aluguel. Mesmo que o crescimento do aluguel modere para a faixa de 2–4% daqui para frente, continuará superando a inflação em uma cidade conhecida pela acessibilidade.

Nova oferta: Um dos motivos pelos quais o mercado de apartamentos de Cleveland está tendo um bom desempenho é seu pipeline de oferta controlado. Enquanto algumas cidades do Sunbelt enfrentaram uma enxurrada de novos apartamentos, o ritmo de desenvolvimento em Cleveland tem sido muito mais gradual – embora esteja aumentando. O início das construções multifamiliares aumentou em 2024, com cerca de 2.060 unidades iniciadas em toda a região metropolitana (um aumento de 17,8% em relação a ~1.750 em 2023) mmgrea.com. Cerca de 3.113 unidades estavam em construção no início de 2025 mmgrea.com, o que está acima da média de 10 anos (em cerca de 21%), mas não é excessivo. Para 2025, aproximadamente 2.300 novas unidades de apartamentos estão previstas para serem entregues, um aumento de 500 unidades (28%) em comparação com as entregas de 2024 mmgrea.com mmgrea.com.

Crucialmente, essa nova oferta está concentrada em áreas de alta demanda e permanece dentro da capacidade de absorção do mercado mmgrea.com mmgrea.com. O centro de Cleveland deve receber cerca de 37% das entregas de 2025 (cerca de 850 unidades), e o submercado de East Cleveland (incluindo University Circle e o lado leste interno) cerca de 28% (~803 unidades) mmgrea.com. Na verdade, East Cleveland tem mais de 1.000 unidades em construção, representando mais de um terço de todo o desenvolvimento local – grande parte voltada para trabalhadores do distrito médico e estudantes mmgrea.com. Com a maioria dos novos projetos voltados para bairros populares (e frequentemente oferecendo comodidades modernas que os imóveis antigos não possuem), eles estão encontrando locatários com facilidade.

Analistas observam que, mesmo com o aumento da oferta, a absorção líquida deve acompanhar o ritmo, evitando um excesso mmgrea.com. A previsão é que a taxa de ocupação suba para cerca de 92,6% até o final de 2025, já que a demanda supera levemente a nova oferta mmgrea.com mmgrea.com. Essencialmente, o pipeline de Cleveland – embora em crescimento – é modesto em relação ao tamanho da região metropolitana (novas unidades em 2025 equivalem a cerca de 2,3% do estoque existente, contra cerca de 3,5% nacionalmente) mmgrea.com.

Investimento e perspectivas: Imóveis multifamiliares em Cleveland são atraentes para investidores devido aos seus altos rendimentos e estabilidade. Os cap rates em Cleveland costumam ser mais altos do que nos mercados costeiros, e o crescimento consistente dos aluguéis, além das relações acessíveis entre aluguel e renda, sugerem espaço para mais crescimento. A perspectiva para o mercado de apartamentos é de desempenho estável. Especialistas preveem aumentos contínuos de aluguel de cerca de 3% ao ano e alta ocupação nos próximos anos mmgrea.com. A economia diversificada de Cleveland – “ancorada nos setores financeiro, de saúde e manufatura” – e seus aluguéis acessíveis continuarão sustentando a demanda de locatários mmgrea.com. Salvo um choque econômico, o setor multifamiliar deve permanecer como um pilar de força no mercado imobiliário de Cleveland, oferecendo uma das perspectivas mais positivas entre todos os tipos de propriedades na região.

Oportunidades e Riscos de Investimento

Para investidores imobiliários, o mercado de Cleveland apresenta uma combinação atraente de oportunidade e cautela. Os baixos preços da região metropolitana, aluguéis em alta e bairros em revitalização são atrativos, mas o crescimento lento e desafios históricos limitam o potencial. Veja a seguir as principais oportunidades e riscos:

Oportunidades:

Entrada acessível, fluxo de caixa forte: Cleveland é notoriamente acessível. Com preços medianos de casas em torno de US$ 115 mil redfin.com e muitos imóveis na cidade abaixo de US$ 100 mil, investidores podem adquirir casas para aluguel ou duplexes por uma fração do custo de outras cidades. Essa base baixa, combinada com aluguéis sólidos (o aluguel médio na região metropolitana é de aproximadamente US$ 1.000+ para um apartamento de 2 quartos), pode gerar altas taxas de capitalização. Não é incomum que aluguéis bem escolhidos em Cleveland gerem 8–12%+ de rendimento bruto , muito acima dos mercados costeiros. A população de inquilinos de 55% da cidade significa demanda consistente de locatários ark7.com. Bairros como North Collinwood (mediana de ~US$ 89 mil) ou South Broadway (mediana de ~US$ 71 mil) oferecem preços de entrada muito baixos com predominância de moradias ocupadas por inquilinos – ideal para investidores de valor em busca de fluxo de caixa ark7.com.

Cleveland é notoriamente acessível. Com preços medianos de casas em torno de US$ 115 mil redfin.com e muitos imóveis na cidade abaixo de US$ 100 mil, investidores podem adquirir casas para aluguel ou duplexes por uma fração do custo de outras cidades. Essa base baixa, combinada com aluguéis sólidos (o aluguel médio na região metropolitana é de aproximadamente US$ 1.000+ para um apartamento de 2 quartos), pode gerar altas taxas de capitalização. Não é incomum que aluguéis bem escolhidos em Cleveland gerem , muito acima dos mercados costeiros. A significa demanda consistente de locatários ark7.com. Bairros como oferecem preços de entrada muito baixos com predominância de moradias ocupadas por inquilinos – ideal para investidores de valor em busca de fluxo de caixa ark7.com. Mercados de crescimento subvalorizados: Certos bairros de Cleveland e subúrbios do anel interno estão em ascensão, proporcionando potencial de valorização. Observamos áreas em destaque como Downtown, Tremont, Ohio City, Gordon Square (Detroit-Shoreway) , etc., onde um influxo de jovens profissionais e desenvolvimento impulsionou ganhos significativos nos preços das casas. Apartamentos no centro, por exemplo, valorizaram cerca de 26% recentemente ark7.com, e até mesmo áreas historicamente desvalorizadas como Glenville ou Hough (no lado leste) estão vendo novos empreendimentos e aumento de preços (os preços medianos de anúncio nessas áreas agora estão entre US$ 120 mil e US$ 140 mil) clappilyhome.com. Além disso, mercados suburbanos em condados de Lorain e Medina estão crescendo rapidamente (valores das casas subiram cerca de 2–3% ao ano em média desde 2020, e crescimento populacional de +0,9–1,1% no ano passado) neo-trans.blog, indicando oportunidades em novos loteamentos e aluguéis de casas unifamiliares nessas comunidades em expansão.

Certos bairros de Cleveland e subúrbios do anel interno estão em ascensão, proporcionando potencial de valorização. Observamos áreas em destaque como , etc., onde um influxo de jovens profissionais e desenvolvimento impulsionou ganhos significativos nos preços das casas. Apartamentos no centro, por exemplo, valorizaram cerca de 26% recentemente ark7.com, e até mesmo áreas historicamente desvalorizadas como ou (no lado leste) estão vendo novos empreendimentos e aumento de preços (os preços medianos de anúncio nessas áreas agora estão entre US$ 120 mil e US$ 140 mil) clappilyhome.com. Além disso, mercados suburbanos em estão crescendo rapidamente (valores das casas subiram cerca de 2–3% ao ano em média desde 2020, e crescimento populacional de +0,9–1,1% no ano passado) neo-trans.blog, indicando oportunidades em novos loteamentos e aluguéis de casas unifamiliares nessas comunidades em expansão. Alta Demanda por Aluguel & Nichos de Desenvolvimento: O forte desempenho do setor multifamiliar de Cleveland é uma oportunidade para investidores e incorporadores. Com ocupação de apartamentos acima de 90% e crescimento dos aluguéis superando as tendências nacionais mmgrea.com mmgrea.com, adquirir ou construir imóveis para aluguel é uma estratégia sólida. Há uma demanda particular por habitação de qualidade para a força de trabalho – unidades renovadas para locatários de renda média – assim como uma necessidade contínua de habitação acessível (Cleveland tem uma escassez de unidades acessíveis atualizadas, e esforços estão em andamento para financiar mais). Além disso, segmentos de nicho como moradia estudantil próxima a universidades, consultórios médicos ligados à expansão da saúde, ou instalações de distribuição de última milha para o comércio eletrônico, oferecem oportunidades direcionadas que se beneficiam das forças institucionais e logísticas de Cleveland.

O forte desempenho do setor de Cleveland é uma oportunidade para investidores e incorporadores. Com ocupação de apartamentos acima de 90% e crescimento dos aluguéis superando as tendências nacionais mmgrea.com mmgrea.com, adquirir ou construir imóveis para aluguel é uma estratégia sólida. Há uma demanda particular por habitação de qualidade para a força de trabalho – unidades renovadas para locatários de renda média – assim como uma necessidade contínua de (Cleveland tem uma escassez de unidades acessíveis atualizadas, e esforços estão em andamento para financiar mais). Além disso, segmentos de nicho como próxima a universidades, ligados à expansão da saúde, ou para o comércio eletrônico, oferecem oportunidades direcionadas que se beneficiam das forças institucionais e logísticas de Cleveland. Estabilidade Relativa do Mercado: O mercado imobiliário de Cleveland tende a ser menos volátil do que mercados de alto crescimento. A região não experimentou picos de preços desenfreados nos anos 2010, então também evitou uma supervalorização severa. A história mostra que os valores das casas aqui raramente sofrem grandes oscilações – entre 1980 e 2024, os valores só caíram em poucos anos (principalmente durante a crise de 2008–10) josesellshomes.com. Essa estabilidade pode ser um trunfo para investidores que buscam retornos estáveis e previsíveis. Isso sugere que o risco de queda é limitado; Cleveland pode não explodir da noite para o dia, mas também é improvável que sofra uma queda dramática. Como disse um especialista local, o mercado está “ajustando – não colapsando” em 2025 josesellshomes.com.

Riscos e Desafios:

Crescimento Lento & Demografia: O lado negativo da estabilidade é o crescimento limitado. O crescimento populacional e de empregos em Cleveland é modesto, na melhor das hipóteses. A região metropolitana de cinco condados começou apenas recentemente a apresentar um leve aumento populacional (+0,3% no ano passado após uma década de declínio) neo-trans.blog, e a cidade de Cleveland está basicamente estável (queda de apenas 0,6% desde 2020) neo-trans.blog. Há um “ganho de cérebros” de millennials educados no centro, mas ao mesmo tempo uma perda de algumas famílias para áreas mais afastadas neo-trans.blog. Para investidores, isso significa que a demanda não vai disparar ; a formação de domicílios locatários será estável, mas lenta. Isso aumenta o risco de que, em alguns bairros, a oferta possa superar a demanda (especialmente se muitas novas unidades se concentrarem em uma só área). O crescimento econômico também é moderado – o PIB e a criação de empregos em Cleveland normalmente ficam atrás das médias nacionais. Sem uma economia em expansão ou um surto populacional, a valorização dos imóveis provavelmente permanecerá em dígitos baixos a médios anualmente no longo prazo. Os investidores devem calibrar suas expectativas de acordo.

O lado negativo da estabilidade é o crescimento limitado. O crescimento populacional e de empregos em Cleveland é modesto, na melhor das hipóteses. A região metropolitana de cinco condados começou apenas recentemente a apresentar um leve aumento populacional (+0,3% no ano passado após uma década de declínio) neo-trans.blog, e a cidade de Cleveland está basicamente estável (queda de apenas 0,6% desde 2020) neo-trans.blog. Há um “ganho de cérebros” de millennials educados no centro, mas ao mesmo tempo uma perda de algumas famílias para áreas mais afastadas neo-trans.blog. Para investidores, isso significa que ; a formação de domicílios locatários será estável, mas lenta. Isso aumenta o risco de que, em alguns bairros, a oferta possa superar a demanda (especialmente se muitas novas unidades se concentrarem em uma só área). também é moderado – o PIB e a criação de empregos em Cleveland normalmente ficam atrás das médias nacionais. Sem uma economia em expansão ou um surto populacional, a valorização dos imóveis provavelmente permanecerá em dígitos baixos a médios anualmente no longo prazo. Os investidores devem calibrar suas expectativas de acordo. Infraestrutura & Imóveis Antigos: Cleveland é uma cidade antiga com estoque habitacional envelhecido . Uma grande parte das casas foi construída antes de 1940, e muitos bairros ainda possuem imóveis antigos, às vezes degradados. Isso gera custos mais altos de manutenção e reforma para investidores. Tinta com chumbo, fiação antiga, problemas de telhado e fundação são comuns em casas centenárias. Embora haja potencial de valorização ao reformar esses imóveis (e muitos investidores lucram com isso), os custos podem comprometer os retornos se não forem bem gerenciados. Além disso, algumas áreas do centro sofrem com décadas de desinvestimento – degradação, taxas de vacância mais altas ou bolsões de criminalidade – o que pode ser um desafio para novos investidores. Investidores experientes focam em ruas e áreas onde há reinvestimento público ou privado em andamento.

Cleveland é uma cidade antiga com . Uma grande parte das casas foi construída antes de 1940, e muitos bairros ainda possuem imóveis antigos, às vezes degradados. Isso gera para investidores. Tinta com chumbo, fiação antiga, problemas de telhado e fundação são comuns em casas centenárias. Embora haja potencial de valorização ao reformar esses imóveis (e muitos investidores lucram com isso), os custos podem comprometer os retornos se não forem bem gerenciados. Além disso, algumas áreas do centro sofrem com décadas de desinvestimento – degradação, taxas de vacância mais altas ou bolsões de criminalidade – o que pode ser um desafio para novos investidores. Investidores experientes focam em ruas e áreas onde há reinvestimento público ou privado em andamento. Taxas de Juros & Financiamento: A rápida elevação das taxas de juros hipotecários desde 2022 tem um efeito pronunciado em mercados como Cleveland. Como os preços dos imóveis são baixos, compradores (incluindo investidores) aqui costumam ser mais sensíveis ao valor da prestação mensal. Um salto de 3% para 7% nas taxas de hipoteca reduz significativamente a acessibilidade, mesmo que os valores dos empréstimos sejam menores. Taxas mais altas em 2023–25 afastaram alguns compradores de primeira viagem, reduzindo indiretamente as oportunidades de saída para investidores (reformas demoram mais para vender, por exemplo). Além disso, investidores que dependem de alavancagem enfrentam custos de empréstimo mais altos, o que pode apertar o fluxo de caixa ou inviabilizar certos negócios. Se as taxas permanecerem elevadas, os cap rates podem precisar subir (reduzindo o valor dos imóveis) para atrair compradores, especialmente em ativos comerciais. Esse é um risco para os valores de curto prazo, embora muitos esperem que as taxas se estabilizem ou caiam nos próximos anos, o que aliviaria essa pressão.

A rápida elevação das desde 2022 tem um efeito pronunciado em mercados como Cleveland. Como os preços dos imóveis são baixos, compradores (incluindo investidores) aqui costumam ser mais sensíveis ao valor da prestação mensal. Um salto de 3% para 7% nas taxas de hipoteca reduz significativamente a acessibilidade, mesmo que os valores dos empréstimos sejam menores. Taxas mais altas em 2023–25 afastaram alguns compradores de primeira viagem, reduzindo indiretamente as oportunidades de saída para investidores (reformas demoram mais para vender, por exemplo). Além disso, investidores que dependem de alavancagem enfrentam custos de empréstimo mais altos, o que pode apertar o fluxo de caixa ou inviabilizar certos negócios. Se as taxas permanecerem elevadas, (reduzindo o valor dos imóveis) para atrair compradores, especialmente em ativos comerciais. Esse é um risco para os valores de curto prazo, embora muitos esperem que as taxas se estabilizem ou caiam nos próximos anos, o que aliviaria essa pressão. Concentração Econômica & Política: Embora diversificada, a economia de Cleveland ainda possui algumas apostas concentradas – por exemplo, forte dependência do setor de saúde (Cleveland Clinic, University Hospitals são grandes empregadores) e da manufatura. Qualquer queda no emprego em saúde ou na produção industrial (por exemplo, devido à automação ou à concorrência global) pode impactar a demanda imobiliária. A região também está competindo para atrair empregos em tecnologia e inovação; o sucesso não é garantido. No lado das políticas, Ohio recentemente proibiu o controle de aluguel local e aumentou o financiamento para créditos de habitação acessível realwealth.com realwealth.com – medidas geralmente favoráveis aos proprietários – mas quaisquer mudanças (como alterações nas avaliações de impostos sobre propriedades ou incentivos) podem modificar o cenário de investimentos. As finanças da cidade de Cleveland e do condado de Cuyahoga dependem fortemente de impostos sobre renda e propriedade; se a população ou a renda diminuírem, aumentos de impostos podem ocorrer, representando um risco de custos de manutenção mais altos no futuro.

Em resumo, Cleveland oferece oportunidades de alto rendimento e agregação de valor para investidores experientes, mas exige uma estratégia de longo prazo e bem fundamentada. Este é um mercado onde se ganha comprando bem (barato) e mantendo para retornos estáveis, em vez de apostar em crescimento explosivo. Muitos investidores de fora do estado têm migrado para Cleveland nos últimos anos em busca de fluxo de caixa – aqueles que pesquisam bem os bairros e mantêm projeções realistas provavelmente encontrarão em Cleveland uma adição recompensadora ao seu portfólio, enquanto quem espera enriquecer rapidamente pode se decepcionar.

Fatores Econômicos e Demográficos que Influenciam o Mercado

A trajetória do mercado imobiliário de Cleveland está intimamente ligada aos seus fundamentos econômicos e demográficos. Os principais fatores incluem crescimento do emprego (ou sua ausência), mudanças populacionais e ambiente de taxas de juros. Em 2025, esses fundamentos desenham um cenário de uma região em recuperação e transição, com pontos fortes em estabilidade e desafios no crescimento.

Emprego e Economia: A economia da Grande Cleveland em 2025 é resiliente, embora não esteja em alta acelerada. A região metropolitana foi fortemente impactada pela pandemia em 2020, mas até meados de 2025 o emprego total está a caminho de retornar ao nível pré-pandemia (2019) marcusmillichap.com. O desemprego na região metropolitana de Cleveland-Elyria caiu para cerca de 3,5–4,0%, comparável às médias nacionais, indicando um mercado de trabalho aquecido. Os ganhos de emprego foram impulsionados pelos setores âncora da região:

Saúde & Biociências: Cleveland Clinic, University Hospitals e MetroHealth empregam coletivamente dezenas de milhares de pessoas e continuam expandindo suas instalações. O setor de saúde tem sido um segmento de crescimento consistente, atraindo empresas de pesquisa biomédica e tecnologia em saúde para a região.

Cleveland Clinic, University Hospitals e MetroHealth empregam coletivamente dezenas de milhares de pessoas e continuam expandindo suas instalações. O setor de saúde tem sido um segmento de crescimento consistente, atraindo empresas de pesquisa biomédica e tecnologia em saúde para a região. Manufatura & Engenharia: Embora esteja longe do seu auge industrial de meados do século, Cleveland ainda conta com grandes fabricantes (aço, automóveis, plásticos, produtos químicos). Empresas como Sherwin-Williams (tintas), Eaton (gestão de energia) e Parker Hannifin (controle de movimento) são Fortune 500 com sede local. Há também novos investimentos em manufatura avançada (por exemplo, contratadas aeroespaciais e de defesa) e planos para fábricas da cadeia de suprimentos de baterias para veículos elétricos em Ohio, que podem beneficiar fornecedores de Cleveland.

Embora esteja longe do seu auge industrial de meados do século, Cleveland ainda conta com grandes fabricantes (aço, automóveis, plásticos, produtos químicos). Empresas como Sherwin-Williams (tintas), Eaton (gestão de energia) e Parker Hannifin (controle de movimento) são Fortune 500 com sede local. Há também novos investimentos em manufatura avançada (por exemplo, contratadas aeroespaciais e de defesa) e planos para fábricas da cadeia de suprimentos de baterias para veículos elétricos em Ohio, que podem beneficiar fornecedores de Cleveland. Finanças & Serviços Profissionais: Grandes empregadores incluem bancos como KeyCorp (sede em Cleveland) e companhias de seguros (Progressive está na região), além de uma cena crescente de startups de tecnologia com apoio de aceleradoras locais. O trabalho remoto permitiu que alguns profissionais morassem em Cleveland enquanto trabalham para as costas, aumentando o pool de talentos.

Grandes empregadores incluem bancos como KeyCorp (sede em Cleveland) e companhias de seguros (Progressive está na região), além de uma cena crescente de startups de tecnologia com apoio de aceleradoras locais. O trabalho remoto permitiu que alguns profissionais morassem em Cleveland enquanto trabalham para as costas, aumentando o pool de talentos. Educação & Governo: Grandes universidades (Case Western, Cleveland State) e o governo local também oferecem empregos estáveis.

Crucialmente, a economia de Cleveland está se diversificando e deixando de ter uma identidade puramente industrial. A cidade atraiu algumas empresas de tecnologia e conta com uma população residencial crescente no centro, que contribui para a economia de serviços. Ainda assim, comparado a grandes metrópoles de alto crescimento, a criação de empregos em Cleveland é modesta. Iniciativas para impulsionar o crescimento – como incentivos do JobsOhio trazendo o projeto de US$ 20 bilhões da Intel para Columbus ou os investimentos da Ford em veículos elétricos perto de Cleveland – estão em andamento, mas os benefícios completos serão vistos ao longo dos anos.

Para o mercado imobiliário, a economia atual oferece uma base sólida: estabilidade no emprego e crescimento de renda sustentam a demanda por moradia. As rendas médias domiciliares têm aumentado na cidade, especialmente com a chegada de residentes de maior renda no centro e em áreas em processo de gentrificação neo-trans.blog. A cidade de Cleveland, na verdade, registrou receita recorde de imposto de renda nos últimos anos, graças a esses jovens profissionais substituindo domicílios de menor renda neo-trans.blog. Isso ajuda mais locatários a pagar apartamentos de Classe A e mais compradores a adquirir casas (mantendo a demanda habitacional estável). O crescimento do PIB da região está em dígitos baixos, mas é positivo.

Um risco é que a base de empregos de Cleveland não está crescendo rapidamente – se o país entrar em recessão, Cleveland pode ver crescimento de empregos estagnado ou negativo, o que suavizaria um pouco a demanda imobiliária. No entanto, como não houve superaquecimento, Cleveland também pode ser menos vulnerável em uma recessão. A ampla variedade de indústrias atua como um amortecedor; por exemplo, a saúde tende a ser resistente a recessões.

Tendências populacionais: A demografia é uma faca de dois gumes para Cleveland. A população da área metropolitana é de aproximadamente 2,06 milhões (Censo de 2020), tornando-a a 34ª maior dos EUA realwealth.com. Durante décadas, esse número estava em declínio, mas dados recentes trazem um sinal cautelosamente otimista: a população da Grande Cleveland aumentou em cerca de 5.600 pessoas (+0,3%) no ano passado, chegando a 1,867 milhão (nos cinco condados centrais) neo-trans.blog. Este foi o segundo ano consecutivo de leve crescimento, embora o total ainda esteja cerca de 0,6% abaixo dos níveis de 2020 devido a perdas anteriores neo-trans.blog neo-trans.blog. Essencialmente, a saída de moradores diminuiu e foi compensada pelo aumento da imigração internacional.

O crescimento é desigual:

Cidade vs Subúrbios: A população da Cidade de Cleveland está quase estabilizada, caindo apenas marginalmente. Passou de cerca de 372 mil em 2020 para cerca de 364 mil em 2022, e estima-se que esteja em torno de 356.000 em 2025 worldpopulationreview.com. Isso representa uma queda anual de cerca de 1% no início da década, mas o ritmo diminuiu. Importante notar que a composição populacional da cidade está mudando – jovens solteiros e casais estão se mudando para lá enquanto algumas famílias saem neo-trans.blog. Essa “troca populacional” significa que domicílios menores e de renda mais alta estão substituindo domicílios maiores e de renda mais baixa, o que na verdade aumenta a demanda por apartamentos de um quarto, condomínios e aluguéis de alto padrão na cidade neo-trans.blog. Isso também explica como as receitas fiscais da cidade aumentaram mesmo com uma leve queda populacional.

A população da Cidade de Cleveland está quase estabilizada, caindo apenas marginalmente. Passou de cerca de 372 mil em 2020 para cerca de 364 mil em 2022, e estima-se que esteja em torno de worldpopulationreview.com. Isso representa uma queda anual de cerca de 1% no início da década, mas o ritmo diminuiu. Importante notar que a composição populacional da cidade está mudando – jovens solteiros e casais estão se mudando para lá enquanto algumas famílias saem neo-trans.blog. Essa “troca populacional” significa que domicílios menores e de renda mais alta estão substituindo domicílios maiores e de renda mais baixa, o que na verdade aumenta a demanda por apartamentos de um quarto, condomínios e aluguéis de alto padrão na cidade neo-trans.blog. Isso também explica como as receitas fiscais da cidade aumentaram mesmo com uma leve queda populacional. Condados Suburbanos: Condado de Lorain e Condado de Medina (subúrbios do extremo oeste e sul) estão crescendo mais rápido. A população de Lorain aumentou 2,7% desde 2020 (incluindo +0,9% no ano passado para ~322.000) neo-trans.blog. Medina cresceu cerca de 1,2% desde 2020 para ~184.600, com +1,1% no ano passado neo-trans.blog. Esses condados mais afastados atraem moradores com impostos mais baixos, novos empreendimentos habitacionais e boas escolas neo-trans.blog. Eles estão atraindo tanto ex-moradores de Cleveland quanto alguns recém-chegados. Condados de Lake e Geauga (subúrbios/exúrbios do lado leste) ficaram praticamente estáveis (cada um caiu menos de 0,2% desde 2020) neo-trans.blog. Condado de Cuyahoga (que inclui Cleveland e subúrbios internos) tem sido o grande perdedor historicamente – queda de 1,7% desde 2020 – mas até Cuyahoga teve um pequeno ganho líquido (~+2.000) no ano passado graças a 8.876 imigrantes internacionais compensando as perdas domésticas neo-trans.blog. Então, a sangria quase parou.

Em resumo, a população de Cleveland agora está praticamente estável após décadas de declínio. Isso é uma boa notícia para a habitação: significa que o nível básico de demanda está estável, e em certos pontos, está aumentando. Bairros que recebem jovens moradores (por exemplo, centro, lado oeste próximo) verão aumento na demanda por moradia e pressão nos preços, enquanto alguns subúrbios internos que perdem população podem ver uma demanda menor por moradias desatualizadas. O desafio é que, sem um crescimento populacional robusto, é difícil criar excesso de demanda por moradia além do que é atendido pela construção atual. Por isso, o crescimento dos preços das casas em Cleveland é positivo, mas modesto – a “fatia” populacional não está realmente crescendo rápido.

Demograficamente, Cleveland também tem uma população envelhecida em muitos subúrbios, e uma taxa de natalidade mais baixa, o que significa que o crescimento natural é negativo (mais mortes do que nascimentos no condado) neo-trans.blog. A recente estabilização veio inteiramente da imigração. Caso a política federal de imigração ou a atratividade de Cleveland para imigrantes mude, isso pode afetar a população a longo prazo. Mas, por enquanto, a tendência de refugiados e imigrantes se estabelecerem em Cleveland (atraídos pela acessibilidade e programas comunitários) é um impulso positivo.

Taxas de Juros & Acessibilidade: Fatores macroeconômicos como as taxas de juros têm impacto direto no mercado imobiliário de Cleveland. Em 2025, taxas de hipoteca na faixa de 6–7% clappilyhome.com esticaram a acessibilidade mesmo neste mercado de baixo custo. Taxas mais altas + preços em alta = menor acessibilidade, como observou um agente local, exigindo “orçamentos criativos e soluções de financiamento” para os compradores clappilyhome.com. A renda familiar média em Cleveland é de cerca de US$ 50 mil, então custos de financiamento mais altos podem rapidamente limitar o que os compradores locais podem pagar. Isso provavelmente contribuiu para o crescimento mais lento dos preços recentemente (os preços só podem subir até onde os compradores conseguem pagar). Se as taxas altas persistirem até 2026, podemos ver mais vendedores oferecendo buydowns ou mais compradores recorrendo a financiamentos com taxa ajustável ou empréstimos FHA para fechar a conta. Por outro lado, se a inflação esfriar e as taxas de juros começarem a cair entre 2024–2025 (como algumas previsões indicam), Cleveland pode ver uma onda de demanda reprimida de compradores – muitos de primeira viagem estão aguardando. Isso aumentaria o volume de vendas e poderia acelerar novamente a alta dos preços (embora provavelmente ainda em crescimento de um dígito).

Além disso, a política de Ohio de impedir o controle de aluguel (nenhuma cidade pode impô-lo) realwealth.com permite que investidores aumentem os aluguéis conforme o mercado, mas também gera debate sobre a acessibilidade para os inquilinos. E com novo financiamento estadual para habitação acessível (US$ 500 milhões por ano em créditos fiscais) realwealth.com, podemos ver um aumento no desenvolvimento de moradias acessíveis, o que pode ajudar a aliviar as carências mais graves ao longo do tempo.

Em resumo, as perspectivas econômicas e demográficas de Cleveland são de melhora gradual. Há um movimento positivo – empregos se recuperando, população crescendo aos poucos, rendas aumentando – tudo isso sustenta um mercado imobiliário saudável. Porém, o ritmo é gradual, o que provavelmente impedirá que o mercado superaqueça ou entre em colapso. A demanda por moradia deve permanecer consistentemente sólida, impulsionada pelo emprego estável e pela tendência contínua de pessoas buscando o baixo custo de vida de Cleveland. Os principais fatores de mudança a serem observados são as taxas de juros (por seu efeito na acessibilidade) e qualquer grande vitória (ou perda) em desenvolvimento econômico que possa adicionar ou subtrair milhares de empregos de repente. Até agora, a trajetória é positiva, ainda que pouco empolgante – o que, para investidores e compradores, não é nada ruim.

Projetos de Desenvolvimento e Iniciativas de Infraestrutura

Diversos grandes projetos de desenvolvimento e iniciativas de infraestrutura em andamento na Grande Cleveland estão prestes a influenciar os valores imobiliários nos próximos anos. De megaprojetos no centro a melhorias no transporte, esses investimentos vão moldar a atratividade e o crescimento da região. Aqui estão alguns dos desenvolvimentos mais impactantes:

Sede Global da Sherwin-Williams (Centro): A gigante de tintas Sherwin-Williams está construindo uma nova torre de 36 andares para sua sede global no centro de Cleveland, representando um investimento de US$ 300+ milhões (parte de um projeto de US$ 600 milhões incluindo um centro de P&D) constructiondive.com. Inicialmente prevista para o início de 2025, a inauguração foi adiada para outubro de 2025 constructiondive.com devido a retrabalho na construção. Quando aberta, esse arranha-céu trará cerca de 3.000 funcionários para o centro. A sede (junto com um pavilhão adjacente e garagem) vai modernizar o skyline de Cleveland e deve aumentar o fluxo de pessoas na região do Warehouse District/Public Square. Impacto imobiliário: O compromisso da Sherwin-Williams já estimulou o desenvolvimento nas proximidades – restaurantes, hotéis e conversões de apartamentos antecipando o aumento da demanda. No entanto, a mudança da empresa de seus escritórios atuais significa que alguns espaços antigos serão desocupados. No médio prazo, ter uma sede reluzente ancora a confiança no centro e pode atrair outras empresas ou fornecedores para se instalarem nas proximidades, apoiando a ocupação de escritórios e apartamentos.

A gigante de tintas Sherwin-Williams está construindo uma nova torre de 36 andares para sua sede global no centro de Cleveland, representando um investimento de (parte de um projeto de US$ 600 milhões incluindo um centro de P&D) constructiondive.com. Inicialmente prevista para o início de 2025, a inauguração foi adiada para outubro de 2025 constructiondive.com devido a retrabalho na construção. Quando aberta, esse arranha-céu trará cerca de para o centro. A sede (junto com um pavilhão adjacente e garagem) vai modernizar o skyline de Cleveland e deve aumentar o fluxo de pessoas na região do Warehouse District/Public Square. O compromisso da Sherwin-Williams já estimulou o desenvolvimento nas proximidades – restaurantes, hotéis e conversões de apartamentos antecipando o aumento da demanda. No entanto, a mudança da empresa de seus escritórios atuais significa que alguns espaços antigos serão desocupados. No médio prazo, ter uma sede reluzente ancora a confiança no centro e pode atrair outras empresas ou fornecedores para se instalarem nas proximidades, apoiando a ocupação de escritórios e apartamentos. Reurbanização da Orla do Rio pela Bedrock: Um projeto transformador de uso misto está sendo desenvolvido ao longo do rio Cuyahoga, no centro. A Bedrock (empresa de desenvolvimento de Dan Gilbert) revelou o plano diretor “The Riverfront” , um enorme empreendimento de 3,5 milhões de pés² em 35 acres próximos à Tower City. O plano prevê novos residenciais, escritórios, comércios, parques e um calçadão à beira do rio. A primeira fase já está em andamento: o Cleveland Clinic Global Peak Performance Center , um centro de medicina esportiva e treinamento, está sendo construído na margem leste do rio neo-trans.blog. Com as fases seguintes, isso pode se tornar o próximo grande bairro de Cleveland. O NEOtrans o chama de potencialmente o “décimo megaprojeto” da região, se totalmente realizado neo-trans.blog. Impacto: Esse desenvolvimento vai reconectar o centro ao rio (há muito dominado por estacionamentos e linhas férreas). Novos apartamentos e escritórios ali podem aumentar significativamente o valor dos imóveis na área imediata e tornar o centro mais vibrante 24 horas por dia. É um projeto de vários anos (até 2030 e além), mas os primeiros sinais – como a Bedrock buscando financiamento para infraestrutura – são positivos. Observadores do mercado imobiliário veem isso como ponto zero para o futuro crescimento do centro de Cleveland, transformando terrenos subutilizados em espaços urbanos valiosos.

Um projeto transformador de uso misto está sendo desenvolvido ao longo do rio Cuyahoga, no centro. A Bedrock (empresa de desenvolvimento de Dan Gilbert) revelou o , um enorme empreendimento de em 35 acres próximos à Tower City. O plano prevê novos residenciais, escritórios, comércios, parques e um calçadão à beira do rio. A primeira fase já está em andamento: o , um centro de medicina esportiva e treinamento, está sendo construído na margem leste do rio neo-trans.blog. Com as fases seguintes, isso pode se tornar o próximo grande bairro de Cleveland. O NEOtrans o chama de potencialmente o “décimo megaprojeto” da região, se totalmente realizado neo-trans.blog. Esse desenvolvimento vai reconectar o centro ao rio (há muito dominado por estacionamentos e linhas férreas). Novos apartamentos e escritórios ali podem aumentar significativamente o valor dos imóveis na área imediata e tornar o centro mais vibrante 24 horas por dia. É um projeto de vários anos (até 2030 e além), mas os primeiros sinais – como a Bedrock buscando financiamento para infraestrutura – são positivos. Observadores do mercado imobiliário veem isso como ponto zero para o futuro crescimento do centro de Cleveland, transformando terrenos subutilizados em espaços urbanos valiosos. Transformação da Orla do Lago (North Coast Connector & Plano do Estádio): A orla de Cleveland, especialmente ao redor do Burke Lakefront Airport e do FirstEnergy Stadium (casa do time de futebol americano Browns), há muito é um ativo subdesenvolvido. Grandes mudanças estão em discussão: O North Coast Connector é um plano liderado pela cidade para melhorar a conexão do centro com a orla do lago, criando uma ponte terrestre sobre a rodovia shoreway e os trilhos de trem. A Fase 1 (estimada em ~$284 milhões) neo-trans.blog criaria uma ponte terrestre de parque emblemática ligando o Mall C, próximo à Prefeitura, diretamente à margem da água. Isso abriria novas áreas de parque e locais para desenvolvimento, potencialmente impulsionando novos projetos de uso misto ao longo do lago. O projeto já possui parte do financiamento e pode iniciar a construção até 2026. Estádio dos Browns & Desenvolvimento da Orla: O futuro do estádio de futebol americano de propriedade da cidade (FirstEnergy Stadium) está em debate. Os proprietários dos Browns estão considerando uma grande reforma ou um estádio totalmente novo como parte de um desenvolvimento de $2–$3+ bilhões incluindo varejo, entretenimento e moradias na orla do lago neo-trans.blog. Embora os planos ainda não sejam finais, o conceito prevê transformar a área isolada do estádio em um distrito ativo durante todo o ano (semelhante ao que outras cidades da NFL fizeram). Se avançar (possivelmente entre 2028–2030), isso pode liberar uma grande faixa de imóveis à beira do lago e aumentar dramaticamente os valores nas proximidades. Impacto: Uma orla mais acessível e ativa aumentaria o apelo residencial do centro e poderia levar a condomínios de alto padrão com vista para o lago, novos escritórios e atrações turísticas. É potencialmente um divisor de águas para a imagem de Cleveland – transformando uma orla vazia em um bairro animado à beira do lago – embora dependa de significativa coordenação público-privada e financiamento.

A orla de Cleveland, especialmente ao redor do Burke Lakefront Airport e do FirstEnergy Stadium (casa do time de futebol americano Browns), há muito é um ativo subdesenvolvido. Grandes mudanças estão em discussão: Transporte & Melhorias de Infraestrutura: Diversos investimentos em infraestrutura vão melhorar a conectividade e, consequentemente, a atratividade imobiliária: O Railcar Replacement Program da Greater Cleveland RTA (autoridade de transporte) é uma iniciativa de $ 450 milhões para substituir todos os trens antigos das linhas ferroviárias de Cleveland por veículos modernos de metrô leve neo-trans.blog. Novos trens começam a chegar em 2026, e melhorias nas vias e estações virão em seguida neo-trans.blog. Esta é a primeira grande renovação do sistema de transporte em décadas. Impacto: Um sistema ferroviário mais confiável e eficiente (Linhas Vermelha, Azul/Verde) pode impulsionar o desenvolvimento orientado ao transporte ao redor das estações. A RTA planeja padronizar o sistema para que qualquer trem possa operar em qualquer linha, permitindo um serviço mais flexível e frequente neo-trans.blog. Bairros com estações ferroviárias – por exemplo, Shaker Heights, University Circle, West Park – podem atrair novo interesse para desenvolvimento, sabendo que o transporte será melhorado. Este projeto sinaliza o compromisso da cidade com o transporte público a longo prazo, o que é positivo para os valores próximos aos corredores de transporte neo-trans.blog. Modernização de Rodovias e Aeroportos: ODOT está avançando na modernização do Intercâmbio Central do Innerbelt (junção I-90/I-77) para retificar e reconstruir pontes rodoviárias antigas no centro (~US$ 320 milhões na fase) neo-trans.blog. Isso melhorará o fluxo de tráfego e a segurança até 2027, facilitando os deslocamentos para o centro. Enquanto isso, o Aeroporto Internacional de Cleveland Hopkins tem uma planejada modernização do terminal (Fase 1 ~US$ 1,6 bilhão) neo-trans.blog para reconstruir seu terminal da década de 1950 a partir de 2026. Um aeroporto melhor (e potencialmente mantendo Hopkins como um hub para novos voos) aumenta a atratividade de Cleveland para empresas e residentes – um fator-chave de longo prazo para a demanda imobiliária.

Diversos investimentos em infraestrutura vão melhorar a conectividade e, consequentemente, a atratividade imobiliária: Megaprojetos em Utilidades e Instalações Públicas: Alguns outros grandes projetos podem não criar imóveis diretamente, mas preparam o terreno para uma cidade mais saudável e eficiente: Projeto Clean Lake: Um projeto de esgoto regional do Nordeste de Ohio de $ 3 bilhões (2011–2036) construindo enormes túneis e infraestrutura verde para reduzir drasticamente os transbordamentos de esgoto no Lago Erie neo-trans.blog neo-trans.blog. À medida que se aproxima da conclusão, a qualidade da água do Lago Erie irá melhorar – um benefício para a atratividade de propriedades à beira-mar e para a saúde pública. Centro de Justiça do Condado de Cuyahoga: O condado está considerando um projeto de Tribunal Consolidado (potencialmente até US$ 700 milhões) neo-trans.blog e um novo Campus de Serviços Centrais (US$ 889 milhões) neo-trans.blog para substituir cadeias/escritórios antigos no centro. Se construído (talvez até 2028), a mudança do Centro de Justiça pode liberar um local cívico privilegiado no centro para reurbanização (o local atual do Centro de Justiça pode ser reaproveitado para uso misto). E novas instalações governamentais podem ancorar a reurbanização em qualquer bairro onde forem instaladas. CHEERS (Parque de Resiliência Lakefront East): Um projeto chamado CHEERS visa criar um quebra-mar e área de parque na orla leste do centro (perto da East 55th St), um esforço de US$ 300 milhões para proteger contra erosão e adicionar espaço de lazer neo-trans.blog. Isso pode valorizar propriedades em St. Clair-Superior e Glenville ao oferecer a essas comunidades novos parques à beira do lago.

Alguns outros grandes projetos podem não criar imóveis diretamente, mas preparam o terreno para uma cidade mais saudável e eficiente:

Em essência, Cleveland está vivenciando uma onda sem precedentes de grandes projetos – pelo menos dez megaprojetos acima de US$ 250 milhões cada foram identificados que começaram recentemente ou começarão até 2030 neo-trans.blog. Muitos deles farão com que partes da cidade fiquem muito diferentes até o final da década neo-trans.blog. Para o mercado imobiliário, isso significa novos catalisadores de crescimento: bairros antes estagnados (como a orla do rio, a orla do lago e alguns quarteirões do centro) ganharão nova vida, provavelmente elevando os valores dos terrenos e propriedades próximos. A própria construção traz empregos e demanda temporária por moradia e, uma vez concluídos os projetos, podem elevar permanentemente o perfil de uma área.

Investidores e incorporadores fariam bem em “tirar fotos dessas áreas hoje e compará-las em cinco anos” neo-trans.blog – a implicação é que a mudança está chegando rápido. Locais próximos a esses megaprojetos são as áreas quentes de amanhã neo-trans.blog. Já há especulação imobiliária ocorrendo perto de locais planejados como a orla do rio e ao redor da West 3rd Street, próximo ao estádio. Aqueles com visão de longo prazo estão adquirindo propriedades antecipando uma demanda futura maior.

Claro, nem todos os planos são garantidos (alguns podem fracassar ou atrasar), mas a escala dos projetos já comprometidos (de esgotos a torres de sedes) dá confiança de que Cleveland está investindo em si mesma. Para os moradores, essas melhorias prometem melhor qualidade de vida – mais parques, melhor transporte, aeroportos e hospitais modernizados – o que, por sua vez, atrai pessoas e empresas. Efeito líquido no mercado imobiliário: geralmente positivo, com os maiores ganhos provavelmente no centro e nos bairros adjacentes que se beneficiam diretamente do desenvolvimento.

Previsões e Opiniões de Especialistas (Perspectiva 2025–2030)

Olhando para frente, especialistas do setor imobiliário esperam que o mercado de Cleveland continue em um caminho de crescimento constante e sustentável nos próximos 3 a 5 anos. Embora seja improvável que vejamos booms explosivos, a combinação de acessibilidade, estabilidade econômica e esforços de revitalização urbana é promissora para uma expansão equilibrada. Aqui estão as principais previsões e opiniões:

Previsões de Preço de Casas: A maioria dos analistas projeta que os preços das casas em Cleveland continuarão a subir lentamente no curto prazo. Após ganhos de aproximadamente 0–5% em 2024–25, as previsões apontam para valorização anual de um dígito baixo pelo menos até 2027. Por exemplo, a National Association of Realtors (nacionalmente) prevê cerca de +2% de crescimento nos preços das casas em 2025 e um pouco mais em 2026, e espera-se que Cleveland siga aproximadamente essa tendência, dadas suas condições equilibradas realwealth.com. Corretores locais descrevem o mercado como tendo “crescimento constante”, com preços em alta que provavelmente permanecerão “acessíveis, porém competitivos” hondros.com. Na prática, isso pode significar que o valor mediano das casas em Cleveland, atualmente cerca de US$ 117 mil zillow.com, pode subir para a faixa de US$ 125 mil–US$ 135 mil em alguns anos. Mercados suburbanos com mais demanda (Lorain, Medina) podem apresentar taxas de crescimento um pouco maiores, enquanto alguns bairros da cidade podem ficar estáveis se partirem de uma base alta. Nenhuma grande queda de preços está no radar, a menos que haja um choque econômico externo – o estoque ainda é muito limitado e a demanda suficientemente estável para evitar excesso de oferta.

Vendas e Estoque: Podemos ver os volumes de vendas voltarem a crescer em 2025–2026, à medida que as taxas de juros se estabilizam. No início de 2023, as taxas altas fizeram as vendas de casas caírem cerca de 26% ano a ano no nordeste de Ohio realwealth.com, mas a atividade vem se normalizando desde então. Caso as taxas de hipoteca caiam para a faixa de 5–6% nos próximos anos, muitos compradores que estavam à margem voltarão ao mercado. Pesquisas com corretores sugerem que a queda nas vendas de casas irá se recuperar à medida que as taxas se estabilizam, trazendo o mercado de volta a um ritmo mais típico realwealth.com. O estoque deve se expandir lentamente à medida que novas construções – especialmente casas unifamiliares em áreas periféricas – aumentam para atender à demanda. No entanto, o ritmo da construção provavelmente permanecerá abaixo do necessário (já que Ohio enfrenta escassez de mão de obra e custos mais altos de materiais) realwealth.com, o que significa que a região não terá um excesso repentino de construções. Assim, o mercado de vendedores pode suavizar para um mercado equilibrado em alguns momentos, mas não se espera um excesso prolongado de oferta. Podemos finalmente chegar a um estoque de 4–5 meses de casas até o final desta década, aliviando a pressão sobre os preços, mas mantendo boas opções para os compradores.

Aluguéis e Multifamiliar: As perspectivas para o mercado de aluguel são robustas. A forte demanda por aluguel em Cleveland “deve continuar” em 2024 e além realwealth.com. A vacância deve permanecer baixa (provavelmente abaixo de 5% em toda a região metropolitana) e os aluguéis continuarão subindo modestamente. Empresas de consultoria imobiliária como a MMG projetam que Cleveland irá “manter um sólido crescimento dos aluguéis” de aproximadamente 3% ao ano até 2025 mmgrea.com. Algumas previsões até apontaram aumentos de aluguel de dois dígitos em 2022; embora esse ritmo tenha diminuído, podemos ver um crescimento acumulado dos aluguéis de 10–15% nos próximos cinco anos. A nova oferta de apartamentos testará o mercado, mas, dada a disciplina do pipeline, especialistas acreditam que a absorção acompanhará as entregas mmgrea.com. No geral, Cleveland é vista como um mercado favorável ao proprietário, sem controle de aluguel e com fatores positivos de demanda, tornando provável que os aluguéis superem a inflação no médio prazo.

Setores Comerciais:

Escritórios: O consenso é que o mercado de escritórios de Cleveland vai se recuperar lentamente . A vacância pode permanecer na faixa de 20–25% por alguns anos, depois melhorar gradualmente se espaços obsoletos forem removidos ou reaproveitados. Algumas previsões nacionais (Emerging Trends da PwC) classificam mercados do Meio-Oeste como Cleveland em posições mais baixas para investimentos em escritórios devido a esses desafios scribd.com. No entanto, com pouca nova oferta e potenciais projetos econômicos (como a sede da Sherwin-Williams trazendo empregos para o centro), o setor de escritórios até 2030 pode se estabilizar em um equilíbrio mais saudável (talvez vacância na casa dos 15%). Não espere crescimento significativo dos aluguéis – provavelmente estável ou até 1% ao ano – mas também sem colapso.

O consenso é que o mercado de escritórios de Cleveland . A vacância pode permanecer na faixa de 20–25% por alguns anos, depois melhorar gradualmente se espaços obsoletos forem removidos ou reaproveitados. Algumas previsões nacionais (Emerging Trends da PwC) classificam mercados do Meio-Oeste como Cleveland em posições mais baixas para investimentos em escritórios devido a esses desafios scribd.com. No entanto, com pouca nova oferta e potenciais projetos econômicos (como a sede da Sherwin-Williams trazendo empregos para o centro), o setor de escritórios até 2030 pode se estabilizar em um equilíbrio mais saudável (talvez vacância na casa dos 15%). Não espere crescimento significativo dos aluguéis – provavelmente estável ou até 1% ao ano – mas também sem colapso. Industrial: Especialistas estão otimistas quanto ao setor industrial no Meio-Oeste. Após um tropeço em 2025, a vacância industrial de Cleveland deve voltar a ficar abaixo de 5%. Novos mega-projetos em Ohio (por exemplo, a fábrica de chips da Intel, a fábrica de baterias da Honda/LG) vão criar indiretamente milhares de empregos auxiliares e necessidades logísticas em todo o estado realwealth.com realwealth.com. Cleveland, sendo um centro de transporte, tende a se beneficiar desse crescimento industrial. Espere uma absorção positiva renovada e talvez alguns projetos de galpões build-to-suit próximos ao aeroporto CLE ou entroncamentos rodoviários. Os aluguéis podem voltar a subir alguns pontos percentuais ao ano assim que os atuais espaços vagos forem ocupados.

Especialistas estão otimistas quanto ao setor industrial no Meio-Oeste. Após um tropeço em 2025, a vacância industrial de Cleveland deve voltar a ficar abaixo de 5%. (por exemplo, a fábrica de chips da Intel, a fábrica de baterias da Honda/LG) vão criar indiretamente milhares de empregos auxiliares e necessidades logísticas em todo o estado realwealth.com realwealth.com. Cleveland, sendo um centro de transporte, tende a se beneficiar desse crescimento industrial. Espere uma absorção positiva renovada e talvez alguns projetos de galpões build-to-suit próximos ao aeroporto CLE ou entroncamentos rodoviários. Os aluguéis podem voltar a subir alguns pontos percentuais ao ano assim que os atuais espaços vagos forem ocupados. Varejo: As perspectivas para o varejo são estáveis-positivas. Enquanto o consumo se mantiver e poucos novos shoppings forem construídos, a vacância do varejo em Cleveland deve permanecer baixa. Podemos até ver uma compressão adicional da vacância para menos de 4% se não houver fechamento de grandes lojas âncora. Os aluguéis para pontos comerciais de destaque podem subir com a inflação. Empreendimentos de uso misto no centro (como novos comércios com apartamentos acima) vão adicionar inventário moderno de varejo, o que pode atrair novas marcas para Cleveland. O maior fator será a população/renda – o varejo prospera se mais pessoas se mudarem para o centro ou se o turismo aumentar. Ambos estão subindo lentamente, o que é um bom sinal. A previsão da Marcus & Millichap para 2025 basicamente aponta que, com poucas entregas e o emprego de volta aos níveis de 2019, o varejo de Cleveland está pronto para uma “compressão adicional” da vacância marcusmillichap.com.

Sentimento dos especialistas: Corretores e analistas locais mantêm um tom de “otimismo cauteloso”. Eles destacam a acessibilidade de Cleveland como um atrativo: um relatório de 2025 coloca Cleveland entre as três principais grandes metrópoles em crescimento de preços (apesar dos ganhos modestos) justamente porque partiu de uma base tão acessível hondros.com. Analistas do Zillow também apontaram Cleveland como um mercado para ficar de olho em 2023 devido aos seus fundamentos sólidos. A expectativa é que Cleveland supere muitos mercados de alto custo em termos percentuais simplesmente porque tem mais espaço para crescer e menos risco de retração.

Ao mesmo tempo, especialistas reconhecem que Cleveland não está imune às forças nacionais. Se os EUA entrarem em recessão em 2024, as vendas de imóveis e a construção em Cleveland provavelmente cairão temporariamente. As altas taxas de juros já esfriaram a euforia; se as taxas subirem ainda mais, isso pode estagnar os preços até que os compradores se ajustem. Além disso, o destino de Cleveland pode ser impulsionado ou prejudicado por políticas públicas – por exemplo, esforços agressivos para atrair imigrantes ou trabalhadores remotos podem aumentar a população, enquanto cortes no emprego institucional (fechamento de fábricas ou cortes no orçamento de hospitais) podem prejudicar a demanda.

Resumo da perspectiva para 3–5 anos: Espere crescimento gradual, não uma corrida do ouro. Os valores dos imóveis devem se valorizar modestamente, mantendo Cleveland como uma das melhores relações custo-benefício do país. Os aluguéis subirão moderadamente, sustentando o interesse dos investidores. Novos empreendimentos e infraestrutura vão aumentar o apelo da cidade passo a passo, possivelmente acelerando os ganhos de preço nas proximidades imediatas desses projetos. O mercado imobiliário de Cleveland provavelmente continuará sua escalada “lenta e constante”, como disse um corretor, em vez de experimentar grandes oscilações josesellshomes.com. Para compradores, isso significa que comprar mais cedo pode garantir custos baixos antes de aumentos graduais. Para investidores, significa retornos confiáveis, mesmo que não sejam ganhos rápidos. E para a comunidade, significa um mercado mais saudável e revitalizado, que apoia o crescimento sem excluir a população – um equilíbrio que muitas cidades de rápido crescimento invejariam.

Em conclusão, os mercados imobiliário e comercial de Cleveland em 2025 estão notavelmente mais saudáveis do que há uma década, e a previsão indica mais desse fortalecimento gradual. Com desenvolvimento inteligente, resiliência econômica e aquela valiosa vantagem de acessibilidade, a região metropolitana de Cleveland está posicionada para prosperar silenciosamente na segunda metade da década de 2020, oferecendo oportunidades estáveis para investidores, compradores de imóveis e incorporadores.

