Globale eigedomsmarknader snudde på hovudet av rentekutt-håp, kjempeavtalar og veksande hotspots

Nøkkelfakta:

Rentelette i sikte: Svake jobbtal frå USA har ført til veddemål om at Federal Reserve vil starte med rentekutt alt i midten av september , og potensielt kutte styringsrenta til rundt 3,25–3,50 % innan januar reuters.com. Den venta kursendringa frå Fed er klar til å lette lånekostnadene globalt , og analytikarar seier det kan “løyse ut aggressiv letting” frå sentralbankar i framveksande marknader riotimesonline.com, noko som vil betre finansieringsvilkåra for eigedom.

Nord-Amerika: Fallande bustadmarknad møter storavtalar

Endringar i bustadmarknaden: Etter år med heftig prisauke har farten i den amerikanske bustadmarknaden stoppa opp. Potensielle kjøparar er få medan rentesatsane på bustadlån ligg høgt, og seljarane kjenner presset. Over store delar av landet står bustader lenger ute for sal, og bodkrigar er så godt som borte abcnews.go.com abcnews.go.com. Ei undersøking frå Associated Press viser at mange seljarar har måtta setje ned prisane (av og til fleire gonger) for å lokke til seg bod, eller tilby fordelar som rentenedkjøp og kredittar til utbetringar abcnews.go.com abcnews.go.com. Den nasjonale medianprisen for bustader i juli var om lag $439 000 – litt opp frå året før – men i tidlegare heite byar som Austin, Miami, Chicago og Denver fekk medianprisen faktisk ein nedgang på om lag 4–5 % frå året før abcnews.go.com. Lageret av uselde bustader har auka (aktive oppføringar steig om lag 25 % frå året før i juli) etter kvart som meir nybygg kjem på marknaden og kjøparane nøler abcnews.go.com. Salet av brukte bustader ligg framleis nær rekordlåge nivå – 1,3 % under det svake tempoet frå i fjor til og med juli abcnews.go.com. “Det blir vanskelegare for seljarar å krevje høg pris,” rapporterer AP, ettersom maktbalansen sakte skiftar tilbake mot kjøparane abcnews.go.com. Likevel peikar økonomar på at bustadtilgjengelegheita gradvis blir betre – lønsveksten er no høgare enn bustadprisveksten i snitt, og eit fall i bustadlånsrenta kan utløyse oppdemd etterspurnad abcnews.go.com abcnews.go.com.

Kommersiell sektor – Varsamheit og opportunisme: Nord-Amerikas næringseigedomslandskap er delt. På den eine sida slit kontorutleigarar framleis med høge vakansar grunna heimekontor og høgare lånekostnader. Det er teikn til uro i enkelte marknader – frå halvfulle høghus i sentrum til coworking-giganten WeWork som vaklar (dei søkte om Chapter 11 seinare på hausten). Likevel, sjølv midt i denne dvalen, plukkar storinvestorar ut prime-eigedomar til dagens låge prisar. Eit døme: I slutten av august kjøpte RXR Realty og partnarar den 42-etasjers høgblokka 590 Madison Avenue på Manhattan for 1,1 milliardar dollar commercialcafe.com. Det er den største kontoreiendomshandelen i NYC på fleire år, og RXR ser det som eit strategisk veddemål på at blå-chip, sentralt plasserte kontor vil ta seg opp att, sjølv om eldre, standard kontorbygg blir ståande som “stranda eigedomar.” Plaza District-tårnet – som har profilerte leigetakarar og nyleg oppgraderingar – vart selt med ein betydeleg rabatt frå toppverdiane, noko som viser at sjølv trofé-eigedomar har fått ny prising. “Dette passar inn i vår strategi for kontoropphenting,” sa RXR, og presenterte kjøpet som eit langsiktig spel på minkande tilgang på toppkvalitetslokale og vedvarande etterspurnad frå elitaleigetakarar commercialcafe.com. På same måte signerte SL Green Realty – Manhattans største kontorutleigar – ein avtale på 160 millionar dollar 8. september om å kjøpe to kontorbygg i Midtown (346 Madison Ave og ein naboeigedom), og held fram konsolideringa av prime-eigedomar commercialcafe.com. Og utanfor kontorsegmentet held industrieiendom seg som eit relativt lyspunkt: Sal av lager- og logistikkeigedom i USA utgjorde 33,8 milliardar dollar hittil i år til og med august, og ligg på nivå med rekordvolumet dei to føregåande åra trass økonomisk motvind commercialcafe.com. Dette understrekar investorar si tru på netthandel og forsyningskjedelokale, sjølv om andre eigedomstypar slit.

Politikk og finansieringsutviklingar: Eit mogleg vendepunkt for nordamerikansk eigedomsmarknad er retninga på rentene. Alle auge er retta mot Federal Reserve sitt møte i midten av september. Etter eit år med høge renter for å kjøle ned inflasjonen, er marknadene i aukande grad overtydde om at Fed vil kutte rentene for første gong i denne syklusen reuters.com. Terminmarknadene gir om lag 88 % sannsyn for eit rentekutt i september (dei fleste ventar eit kvart poeng, sjølv om det er ein liten sjanse for eit større kutt på eit halvt poeng) riotimesonline.com reuters.com. Fed-sjef Jerome Powell har antyda aukande risiko for arbeidsmarknaden som kan rettferdiggjere lettingar reuters.com. Dersom Fed faktisk startar ein serie med rentekutt, vil det forbetre finansieringsvilkåra for bustadlån og næringslån markant. National Association of Realtors spår at Fed-lettingar vil “til slutt [lette] lånekostnadene i næringseigedomsmarknaden.” nar.realtor Amerikanske bustadrenter har allereie gått litt ned frå dei siste toppane i påvente av dette, noko som gir litt pusterom for bustadkjøparar. På same måte i Canada ventar økonomar i stor grad at Bank of Canada vil følgje opp med eigne rentekutt innan hausten equalsmoney.com truenorthmortgage.ca, noko som kan gje ny giv til den kanadiske bustadmarknaden etter ein nedgang. Alt i alt gir utsiktene til billegare kreditt eit snev av optimisme i ein elles slapp nordamerikansk eigedomsmarknad.

Europa: Investorar sirklar rundt verdiar medan marknadene leitar etter botn

Kommersiell eigedom – “Zombieland” held fram: Dei kommersielle eigedomsmarknadene i Europa er framleis fastlåste i låg gir, i strid med spådommane tidlegare i 2025 om at ein oppsving skulle kome. Transaksjonsvoluma ligg nær tiårslåge nivå ettersom kjøparar og seljarar står langt frå kvarandre på pris. I første kvartal utgjorde sal av kommersiell eigedom i Europa berre 47,8 milliardar euro – det same som året før og knapt halvparten av nivået for tre år sidan reuters.com. Førebelse tal for andre kvartal ser endå svakare ut: grensekryssande investeringar i eigedom på tvers av Europa, Midtausten og Afrika fall om lag 20 % år for år til 17,2 milliardar euro, det dårlegaste Q2 på eit tiår reuters.com. “Vi har ‘zombieland’… ingen oppsving, fastlåste verdiar, ingen likviditet som kjem tilbake,” klaga Sebastiano Ferrante frå fonds-giganten PGIM, og skildra marknaden sin lammelse reuters.com. Potensielle kjøparar krev store prisavslag grunna høgare renter og frykt for resesjon, men mange seljarar nektar å rikke seg på pris, og føretrekkjer å “forlenge og late som” på lån i staden for å realisere tap. Denne fastlåsen er mest akutt i kontorsektoren – særleg for eigedomar som har falle i unåde, som gamle kontorbygg i forstader og halvtomme kjøpesenter, som slit med å finne kjøparar reuters.com reuters.com. Sjølv datasenter, som nyleg har vore ein het nisje, har fått kjøparinteressa til å kjølne i Europa reuters.com. Til samanlikning er det éin del som held seg sterk: bustadleigemarknaden. Den underforsynte leigemarknaden for bustader held fram med å trekkje til seg kapital reuters.com, sidan sterk etterspurnad frå leigetakarar og inflasjonsjusterte leiger gjer han relativt trygg. Til dømes er det framleis bod på tyske porteføljar av fleirmannsbustader og andre “bu-sektor”-eigendelar, sjølv om kontortårna står uselde.

Opportunistiske avtalar og bod: Med europeiske eigedomsverdiar som har falle betydeleg frå nivåa før pandemien, er opportunistiske investorar – særleg frå Nord-Amerika og private equity – på jakt etter gode kjøp. Storbritannia har blitt eit fokusområde: svakare verdiar har gjort britiske eigedomsselskap til freistande mål for amerikanske kjøparar reuters.com. Denne veka stadfesta London-noterte PRS REIT, ein utleigar med fokus på utleigebustader for familiar, at dei har fått interesse frå New York-baserte KKR & Co. reuters.com. KKR blei med i ein formell salgsprosess for PRS REIT, som allereie hadde fått eit oppkjøpsbod på £632 millionar i juni reuters.com. PRS REIT sin aksjekurs steig nesten 9 % den 8. september då nyheita kom, noko som speglar håp om at ein bodkrig kan auke verdien reuters.com. KKR sitt trekk er del av ein større trend – 2025 har sett amerikanske investorar jakte på fleire britisk-noterte eigedomstrustar (til dømes la KKR tidlegare inn eit bod på 6,4 milliardar dollar for ingeniørselskapet Spectris og jakta på helse-eigedomsselskapet PHP) reuters.com. Analytikarar peikar på at pressa verdiar og svak pund har gjort britisk eigedom til eit “verdispel” for dollarsterke fond reuters.com. Andre stader i Europa dukkar det no opp nokre naudsal: i Tyskland har bustyraren for Frankfurt sitt landemerke Trianon-skyskraparen lagt tårnet ut for sal i ein sjeldan test av det utfordra marknaden reuters.com. Og i Frankrike og Spania har eit fåtal private avtalar for logistikkparkar og hotell blitt gjennomført med 15–20 % rabatt, noko som tyder på at prisdanninga er i gang. Marknadsobservatørar ventar meir aktivitet mot slutten av 2025 etter kvart som seljarar gradvis aksepterer nye prisnivå.

Bustadmarknaden viser motstandskraft (og ein rekord i Storbritannia): Dei europeiske bustadmarknadene gir eit blanda bilete, men klarer seg generelt betre enn næringsmarknaden. Særleg har bustadprisane i Storbritannia nyleg nådd eit rekordhøgt gjennomsnitt trass i den breiare økonomiske uvissemda. Bustadlånsbanken Halifax rapporterte at gjennomsnittsprisen på ein britisk bustad nådde £299 331 i august, eit nytt toppnivå etter ein månadsauke på 0,3 % (den tredje månaden på rad med vekst) reuters.com reuters.com. Prisane er no 2,2 % høgare enn for eitt år sidan, og overgår med god margin økonomane sine prognosar reuters.com. Denne overraskande styrken kjem etter ein mellombels nedgang seint i 2024; marknaden tok seg opp att tidleg i 2025, hjelpt av betre kjøpekraft (lønene har auka og bustadlånsrentene har stabilisert seg) og siste innspurt av kjøparar som nytta ein no utgått fritak frå dokumentavgift reuters.com. «Bustadmarknaden har vist at den kan takle desse utfordringane,» sa bustadlånsleiaren i Halifax, og peika på at etterspurnaden held seg sterk sjølv om inflasjon og renter har vore høge reuters.com. Samstundes er aktiviteten sterkt påverka av realistisk prising – eigedomsportalen Rightmove observerte at seljarar i juli måtte setje ned prisforventningane meir enn vanleg for å få sal, grunna eit auka overskot av bustader på marknaden reuters.com. Faktisk registrerte konkurrenten Nationwide ein liten nedgang på 0,1 % i prisane i august, noko som viser at ikkje alle målingar er samde, og at prisveksten utanfor dei mest attraktive områda er dempa reuters.com. Leigemarknaden i Storbritannia set òg nye rekordar: gjennomsnittleg annonsert leigepris for nye kontraktar nådde £1 577 per månad, 3 % høgare enn for eitt år sidan og det høgaste nokon gong, ifølgje Rightmove reuters.com. Liknande trendar ser ein over heile Europa – leigene stig fordi potensielle førstegangskjøparar leiger lenger. I byar frå Dublin til Paris er bustadtilbodet framleis stramt, noko som held prisane oppe sjølv om salstala går ned. Også politikken er i endring: i Storbritannia aukar spekulasjonane om at statsbudsjettet til hausten kan føre til høgare eigedomsskatt på dyre bustader <a href=»https://www.reuters.com/world/uk/uk-reuters.com, som har ført til litt meir varsemd i den øvre delen av London-marknaden. Totalt sett held bustadsektoren i Europa seg betre oppe enn næringseigedom, sjølv om 2025 tydeleg har gått over til ein seinare “ny normal” med moderate prisaukar (eller små nedgangar i enkelte område) i staden for den hektiske boomen frå tidlegare år.

Asia-Stillehavet: Kinas utfordringar, politiske omskiftingar & lyspunkt

Kina – Rekordhøge vakanser og redningsforsøk: Kinas enorme eigedomssektor slit framleis med to kriser: fallande etterspurnad i nøkkelsegment (som kontor) og ein gjeldsbyrde blant utbyggjarar. Tala i næringseigedomsmarknaden er oppsiktsvekkjande: vakansegradene i dei største byane har aldri vore høgare. I Shenzhen nådde vakansegraden for kontor av høg standard 30,6 % ved midten av året, med Shanghai på 22,6 %, Guangzhou 22,6 %, og til og med Beijing nesten 20 % tomt reuters.com reuters.com. I motsetnad til vestlege marknader er heimekontor mindre vanleg i Kina, men ein svak økonomi og kostnadskutt i næringslivet har likevel ført til at “tomme kontor… blir stadig vanlegare” i dei store knutepunkta reuters.com. For å kjempe mot dette overskotet, pøser utleigarar og lokale styresmakter på med insentiv. Utbyggjarar kuttar leiga (leigeprisane for kontor av høg standard har falle 20–40 % sidan 2020 i dei fire største byane reuters.com) og lokkar med gratisgoder – til dømes tilbyr eit statleg REIT gratis lading av elbil, fleksible leigeavtalar og dekker til og med nokre straumkostnader for å auke “lojaliteten” reuters.com reuters.com. Bymyndigheitene grip òg inn med støttetiltak: nokre har byrja å subsidiera kontorleige, oppmoda til ombygging av kontor til bustad, og stoppa nye tomtesal for næringsprosjekt reuters.com. Trass i desse tiltaka ventar bransjefolk at “tilhøva vil forbli utfordrande på kort sikt” til overskotet er teke opp reuters.com. Problema er ikkje avgrensa til kontor – til og med Kinas tidlegare blomstrande lagersektor merkar presset, noko Shenzhen International (ein stor logistikkutbyggjar) er døme på, då dei no strevar med å halda på leigetakarar i lagera sine etter kvart som nokre multinasjonale selskap trappar ned reuters.com.

På bustadssida står Kina overfor ei anna, men relatert utfordring:. Det mest dramatiske symbolet,, og markerer slutten på ein epoke. Evergrande – som ein gong hadde ein marknadsverdi på 50 milliardar dollar – fekk aksjane sine kansellerte etter 18 månader med stans i handelen og mislukka restruktureringsforsøk reuters.com reuters.com . Kollapsen (med over 300 milliardar dollar i forpliktingar) reuters.com understrekar den “utan sidestykke gjeldskrisa” som råka kinesisk eigedomsmarknad i 2021 og som framleis ulmar reuters.com . Dusinvis av private utbyggjarar har mislighalde gjelda si, og etterlatt uferdige leilegheiter over heile landet.: styresmaktene har kutta bustadlånsrenter, letta på krav til eigenkapital, og fjerna restriksjonar på bustadkjøp i mange byar for å stimulere salet. Merkverdig noki slutten av august – nyheita om denne justeringa førte faktisk til ein oppgang i eigedomsaksjar reuters.com . Sentralregjeringa pressar òg statlege bankar til å gi meir kreditt til solide utbyggjarar og støtte finansiering av stoppa prosjekt slik at dei kan leverast til kjøparane. Desse tiltaka har hatt ein viss effekt – det var ein kortvarig auke i salet av nye bustader tidleg i september i byar på nivå 1 etter at reglane vart letta. Likevel, sidan mange kinesiske hushald er forsiktige med å kjøpe bustader på førehand frå utbyggjarar i trøbbel. Analytikarar åtvarar om at; som ein investor sa, markerer Evergrande si fjerning frå børsen “slutten på ein epoke for Kinas eigedomsdrevne vekstmodell”, og eit nytt, meir nøkternt kapittel er i ferd med å starte reuters.com

Japan – Aukande renter, aukande interesse (frå investorar): I Japan er eigedomsforteljinga ganske annleis. Landet sin ultralause pengepolitikk er endeleg i endring – Bank of Japan har signalisert at dei gradvis kan gå vekk frå negative renter – og dette får innenlandske investorar til å søkje høgare avkastning i eigedom. Fleire nye eigedomsinvesteringsfond har blitt lansert for å utnytte Japans framleis låge lånekostnader før dei stig. Til dømes kunngjorde Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) eit eigedomsfond på ¥100 milliardar (~$680 millionar) med fokus på mellomstore kontor, bustadbygg og hotell i Tokyo, Osaka og Nagoya reuters.com reuters.com. Dette er MUFG sitt andre store eigedomsfond i år og del av ein “bølge av japanske eigedomsfondslanseringar” i 2025, ifølgje Reuters reuters.com. Forsikringsselskapet Dai-ichi Life og Marubeni lanserte på liknande vis eit eigedomsfond på ¥400 milliardar i juli, og Orix Corp. lanserte eit fond på ¥100 milliardar i februar reuters.com. Globale investorar kastar seg også på: Morgan Stanley har nettopp henta inn ¥131 milliardar (~$885 millionar) til eit Japan-fokusert eigedomsfond, og overgjekk målet sitt bloomberg.com eatonvance.com. Kva driv denne interessa? Eigedomsverdiane i Japan har stige jamt (om enn ikkje til boblenivå), og sjølv om BOJ skulle auke rentene, er avkastninga på prime japansk eigedom framleis attraktiv samanlikna med obligasjonar. I tillegg tilbyr Japan ein stabil trygg hamn med solid etterspurnad frå leigetakarar – særleg innan fleirfamiliebustader og logistikkeigedom – og eit rykte for relativt føreseielege, lågvolatilitetsavkastningar. Analytikarar peikar på at etter tiår med deflasjon viser den japanske eigedomsmarknaden “post-deflasjons-robustheit”, noko som trekkjer til seg utanlandsk kapital (utanlandske investorar står no for om lag 27 % av investeringsvolumet) ainvest.com. I dei komande månadene blir eit viktig punkt å følgje om BOJ kjem med ei første renteheving – i så fall kan det auke lånekostnadene, men også potensielt utløse endå meir kjøp i påvente av leigevekst. For no er stemninga positiv: Japanske eigedomsselskap har auka inntekt…prognosar, og transaksjonsaktiviteten i 2025 ligg an til å slå fjoråret, leia av bustad- og logistikksektorane.

Andre utviklingar i Asia-Stillehavsregionen: Elles i Asia-Stillehavsregionen viser eigedomsmarknadene ei blanding av ulike trendar. Den australske bustadmarknaden har til dømes vist teikn til å kjølne etter ein sterk start på året. Australske sentralbanken heldt styringsrenta uendra tidleg i september, på eit høgt nivå på 4,10 %, og bustadprisane i Sydney og Melbourne har flata ut ettersom kjøparane har nådd grensa for kva dei har råd til. Likevel hindrar mangel på bustader eit kraftig fall, og mange ventar at prisane vil begynne å stige sakte igjen når rentekutt kjem på dagsorden (marknaden ventar at sentralbanken kan lette på politikken i 2024). Den indiske eigedomssektoren er framleis robust – bustadsalet i dei største byane ligg an til å setje rekordar i 2025, takka vere ein veksande middelklasse og urbanisering. Den indiske regjeringa forlenga i september insentiv for rimelege bustader og pressar bankane til å tilby fleire bustadlån til førstegangskjøparar. Sørøst-Asia er òg verdt å merke seg: Vietnam og Filippinane opplever ein byggeboom (nye leilegheiter, kontor, industriparkar) støtta av rask økonomisk vekst, medan eigedomsmarknaden i Singapore, etter ein hektisk periode i 2021–2022, har kjølna på grunn av strenge tiltak og høgare dokumentavgift for utanlandske kjøparar. Alt i alt er utsiktene for eigedomsmarknaden i Asia-Stillehavsregionen todelte – Kina si nedgangstid dreg ned investeringar og etterspurnad etter byggjevarer i regionen, men andre økonomiar som Japan, India og ASEAN-landa fungerer som vekstmotorar som held globale investorar interesserte i regionen.

Midtausten: Blomstrande marknader og dristige politiske grep

Gulf-eigedom på fyr: Eigedomsmarknadene i Midtausten – særleg i dei energirike Gulf-statane – er midti ein bemerkelsesverdig oppgang. Høge oljeinntekter, satsing på økonomisk diversifisering og befolkningsvekst har til saman gitt ein enorm etterspurnad etter eigedom. Ingen stad er dette tydelegare enn i Dei sameinte arabiske emirata, der Dubai og Abu Dhabi held fram med å setje rekordar. Eigedomsmarknaden i Dubai er glovarm, og byggjer vidare på oppgangen etter pandemien. I veka som enda 7. september aleine, vart det registrert eigedomstransaksjonar for over 11,5 milliardar AED (om lag 4 300 avtalar) i Dubai facebook.com. For heile august månad nådde salet 40 milliardar AED (~10,9 milliardar dollar), opp 13,2 % frå året før arabianbusiness.com. Dette talet inkluderte 16 993 bustadtransaksjonar, det høgaste nokon gong på ein månad, ifølgje Dubai sitt Land Department arabianbusiness.com. Oppgangen omfattar begge endar av spekteret: off-plan-segmentet (nye utbyggingar) såg ein auke på 22 % i volum arabianbusiness.com, med investorar som kjøper einingar i nylanserte prosjekt i Dubai sine planlagde område. Samstundes voks sekundærmarknaden (vidaresal) òg med om lag 6 % i verdi arabianbusiness.com, noko som tyder på sunn etterspurnad frå sluttbrukarar i etablerte nabolag. Ein oppsiktsvekkjande avtale illustrerer luksusfeberen: ein villa på Palm Jumeirah vart selt for 161 millionar AED (om lag 44 millionar dollar), ein av dei høgaste prisane nokon gong registrert i Dubai therealestatereports.com. Meklarar seier at ultrarike kjøparar frå Europa, India og Kina står bak den “utan sidestykke” etterspurnaden etter Dubais avgrensa utval av strandvillaer og toppleilegheiter, og pressar luksusprisane til nye høgder. Leigemarknaden blomstrar òg – leigene i Dubai har auka tosifra prosent frå i fjor, og utleigarar krev ofte ein sjekk på forskot då leigetakarar konkurrerer om få ledige einingar.

Abu Dhabi blomstrar òg: eigedomstransaksjonar i hovudstaden i Dei sameinte arabiske emirata utgjorde totalt 61,5 milliardar AED (16,7 milliardar dollar) i fyrste halvår av 2025 arabianbusiness.com, og regjeringa har selt ut nye fasar av store prosjekt på Yas Island og Saadiyat Island. Andre stader i Golfen opplever Saudi-Arabias største byar (Riyadh, Jeddah, Dammam) rask prisvekst på bustader og tomter, driven av offentlege investeringar og ei ung befolkning. Til dømes har gjennomsnittsprisen på villaer i Riyadh auka med om lag 10 % det siste året, og kontorleigene i Riyadhs finansdistrikt er på rekordhøge nivå ettersom selskap strøymer til. Qatar, som nyleg var vertskap for FIFA-VM, opplevde òg ein oppsving: eigedomstransaksjonar nådde 8,9 milliardar QAR (2,4 milliardar dollar) i andre kvartal 2025, opp 29,8 % frå året før instagram.com qa.muqawlat.com, takka vere ny tilførsel på marknaden og ein straum av utanlandske investorar. I heile regionen har sterk BNP-vekst og valuta knytt til amerikanske dollar halde investortilliten høg. Særleg betyr dollarbindinga i Golfen at endringar i amerikanske sentralbankrenter slår direkte inn – dei noverande høge rentene har dempa bustadlånsopptaket noko blant sluttbrukarar, men har òg lokka til seg utanlandsk kapital på jakt etter avkastning i eigedomsmarknaden i Golfen. No, med venta rentekutt frå Fed, ventar utviklarar i Golfen billegare finansiering som kan gje endå meir fart til utviklingsprosjekta.

Politiske endringar – Opnar dører for utanlandske kjøparar: Ein betydeleg politisk endring er på gang i Midtausten som kan bli ein «game-changer» for langsiktige investeringar: Saudi-Arabia liberaliserer eigedomsreglane sine for å tillate utanlandsk eigarskap av eigedom i nøkkelområde. I juli godkjende det saudiarabiske kabinettet ei ny eigedomslov (gjeldande frå januar 2026) som for første gong vil la ikkje-saudiarar kjøpe og eige eigedom fullt ut i utvalde soner i større byar middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com. Dette er eit historisk steg i eit kongedøme der utlendingar til no stort sett har vore avgrensa til kortare leigeavtalar eller svært avgrensa eigarskap gjennom visse prosjekt. Lova har som mål å tiltrekke utanlandske direkteinvesteringar og ekspertise til saudiarabisk eigedomsmarknad som ein del av kronprins Mohammed bin Salman sitt Visjon 2030-initiativ middleeastbriefing.com. Under dei nye reglane vil utanlandske personar og selskap kunne kjøpe eigedom i stader som Riyadh og Jeddah (men dei sensitive heilage byane Mekka og Medina er framleis utilgjengelege eller underlagt spesielle vilkår) middleeastbriefing.com. Myndigheitene håpar dette vil “opne for nye kapitalstraumar” inn i sektoren, auke bustadtilbodet og oppmode internasjonale utbyggjarar til å bygge i saudiarabiske byar middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com. Kunngjeringa har allereie skapt merksemd – eigedomsselskap frå Golfen og globalt ser mot det saudiarabiske marknaden, som opplever ein byggeboom frå store prosjekt (NEOM, Rødehavs-resortutviklingar, osb.). Saudiske styresmakter held òg fram med å investere tungt i bustader for lokalbefolkninga; eigedomssektoren sitt bidrag til saudiarabisk BNP har dobla seg frå 5,9 % til ~12 % mellom 2023 og 2024 middleeastbriefing.com, noko som illustrerer den aukande betydninga utover olje middleeastbriefing.com. I Dei sameinte arabiske emirata, på si side, blir eigedomsreguleringane òg meir investorarvenlege: Dubai har nyleg utvida kriteria for langsiktige “gullvisum” knytt til eigedomsinvestering (senka minimumsinvestment required), og Abu Dhabi reduserte visse transaksjonsgebyr. Desse tiltaka er ein del av strategien til Gulf-statane for å etablere seg som globale investeringsparadis og tiltrekke seg velståande utlendingar.

ESG og teknologitrendar: Bustaden i Midtausten kryssar òg nye trendar som PropTech og ESG (miljø, sosialt ansvar, styring) initiativ. Dei sameinte arabiske emirata, til dømes, tek leiinga på tokenisering av eigedom og kryptotransaksjonar – Dubais reguleringsstyresmakter har etablert eit rammeverk som tillèt eigedomskjøp via digitale eigedelar på lisensierte plattformer therealestatereports.com therealestatereports.com, og nokre utbyggjarar utforskar blokkjedeteknologi for delt eigarskap av eigedom. Berekraft kjem òg høgare på dagsorden; Saudi-Arabias giga-prosjekt skryt alle av grøne byggestandardar og innovative, miljøvenlege design (som NEOM sitt “The Line”-bykonsept). Utbyggjarar over heile regionen må òg handtere høgare byggekostnader og behov for kvalifisert arbeidskraft, sidan det hektiske byggjetempoet av og til overgår tilgangen på materialar og arbeidarar. Likevel er tilliten til eigedomsmarknaden i Midtausten på topp inn mot slutten av 2025. Analytikarar seier regionen har utmerkt seg globalt, og tilbyr vekst og avkastning i ei tid der tradisjonelle marknader saktar ned. Som ein administrerande direktør i eit Dubai-meglingsbyrå sa det: “Folkevekst, infrastrukturleveransar og statleg støtte skaper den perfekte oppskrifta for varig vekst i eigedomsmarknaden” arabianbusiness.com arabianbusiness.com – ein skarp kontrast til motvinden eigedomssektoren i Vesten møter.

Latin-Amerika: Store forventningar når rentekutt nærmar seg

Latin-Amerikas eigedomsmarknader har kome seg gjennom ein vanskeleg periode med skyhøge renter og inflasjon, men det er teikn på at. Eit sentralt tema er den venta endringa i pengepolitikken. Mange sentralbankar i Latin-Amerika hadde aggressivt auka rentene i 2021–2023 for å temje inflasjonen (Brasils styringsrente Selic nådde 15 %, Chiles var over 11 % osv.). Desse tiltaka, sjølv om dei stabiliserte økonomiane, gjorde bustadlån og utviklingsfinansiering svært dyrt, noko som kjølte ned eigedomsaktiviteten. No, med inflasjonen under kontroll og det amerikanske Fed truleg på veg til å kutte, kan Latin-Amerika endeleg få sjå lågare lånekostnader. “Lågare kortsiktige renter i USA gjer det lettare med kutt i LatAm, spesielt Brasil, Colombia, Mexico,” noterte analytikarar i Bank of America riotimesonline.com . Faktisk satsar marknadene på at, og Mexicos Banxico er òg venta å starte lettingar dersom Fed gjer det x.com riotimesonline.com . Dette utsikta har allereie løfta aktivaprisane (t.d. nådde Colombias COLCAP-indeks nyleg eit femårshøgde riotimesonline.com riotimesonline.com ). For eigedomsmarknaden betyr dette billegare kreditt og fornya investeringskapasitet. Utviklarar som hadde utsett prosjekt på grunn av finansieringskostnader, er klare til å ta opp att bygginga når rentene mjuknar.

Hotspots og trendar: I Latin-Amerika er Mexico ein utmerka aktør takka vere den globale nærshore-trenden. Sidan handelskonflikten mellom USA og Kina held fram, etablerer multinasjonale produsentar seg i aukande grad i Mexico for å forsyne det nordamerikanske marknaden. Dette har ført til auka etterspurnad etter næringseigedom – lager, fabrikkar og logistikkanlegg – spesielt langs grensa til USA og rundt Mexico City og Monterrey. Ei nyleg bransjeprognose spår over 652 milliardar pesos (>32 milliardar USD) i eigedomsinvesteringar til Mexico i 2025, ein årleg auke på om lag 15 % adventuresincre.com, der industri, “vertikal” bustad (leilegheiter) og eigedom for turisme leier an adventuresincre.com. Ledig industrilokale i hotspotar som Tijuana og Juárez er nær null, noko som utløyser ein bølgje av nybygging av industriparkar. Bustadmarknaden i Mexico tilpassar seg òg: det er ein boom i byutviklingsprosjekt med blanda bruk (ofte leilegheiter over butikkar og kontor) retta mot unge profesjonelle i byar som Mexico City og Guadalajara. Vidare er utanlandske investorar aktive over heile Latin-Amerika – til dømes har kanadiske og amerikanske pensjonsfond investert i brasilianske logistikklager og colombianske kjøpesenter, då dei ser eit langsiktig vekstpotensial.

Marknadsutvikling: I Brasil, det største marknaden i regionen, er det teikn til ei forsiktig oppgang i eigedomsmarknaden. Brasil hadde eit tøft 2023–2024 med tosifra rente; bustadsal gjekk tregare og ledigheita i kontormarknaden i São Paulo steig. No har likevel inflasjonen gått ned til einsifra nivå, og Sentralbanken i Brasil byrja å kutte rentene i august 2025. Økonomar ventar fleire kutt i 2025, noko som gradvis bør gje meir utlån til bustad og betre forbrukartillit finance.yahoo.com reuters.com. Brasilianske bustadutviklarar melder allereie om auke i førespurnader, og bustadprisane nasjonalt steig om lag 5 % år-over-år (nominelt) fram til midten av 2025 globalpropertyguide.com. Regjeringa reaktiverer òg eit subsidiert bustadprogram (Minha Casa, Minha Vida) for å stimulere bygging av rimelege bustader. På næringssida har dei beste kjøpesentera i Brasil hatt sterk auke i sal etter kvart som økonomien tek seg opp, sjølv om sekundære senter og eldre kontorbygg framleis er under press. I Colombia er utsiktene for eigedomsmarknaden forsiktig optimistiske: sjølv om landet framleis har relativt høg inflasjon (om lag 5 % i august riotimesonline.com) og ei styringsrente på 13,25 %, har sentralbanken signalisert mogleg rentekutt innan årsskiftet. Bustadmarknaden i Colombia har vore robust, med venta vekst i nye bustadsal på ~9 % i 2025 bbvaresearch.com, støtta av statlege subsidier for låginntektskjøparar og ein ung befolkning som driv hushaldsetablering. Argentina, som slit med inflasjon over 100 %, er eit unntak – eigedomsmarknaden der er i stor grad frosen i dollar, og utbyggjarar bygg berre når kostnadene kan dekkast med USD-forskot, og mange transaksjonar skjer kontant. Det er likevel håp om at komande val og eventuelle stabiliseringsplanar kan få fart på den argentinske eigedomsmarknaden frå eit svært lågt nivå.

Innovasjon og ESG: Den latinamerikanske eigedomsmarknaden opplever òg teknologisk og berekraftig innovasjon. PropTech-startups dukkar opp i marknader som Mexico, Brasil og Colombia, og bringer digitalisering til eigedomsannonser, folkefinansiering for eigedom og smartare eigedomsforvaltning. Til dømes har meksikanske oppstartsbedrifter som Habi og La Haus henta inn betydelege midlar for å effektivisere bustadsal på nett adventuresincre.com adventuresincre.com. Berekraft får òg meir merksemd: utbyggjarar i regionens største byar satsar i aukande grad på grøne byggsertifiseringar (LEED, EDGE) – Mexico har no millionar av kvadratmeter sertifiserte grøne bygg, og i Brasil har São Paulo sitt forretningssentrum fleire nye LEED Gold-kontortårn adventuresincre.com adventuresincre.com. Myndigheitene oppmuntrar dette med insentiv; til dømes tilbyr Panama by skattefordelar for LEED-sertifiserte prosjekt.

Oppsummert går Latin-Amerika inn i slutten av 2025 med forsiktig optimisme i eigedomssektoren. Sjølv om utfordringar som politisk usikkerheit og valutauro held fram, er det venta at ei løsare pengepolitisk linje vil vere ein viktig medvind. Kombinert med strukturelle drivkrefter – som Mexicos industriboom, Brasils store bustadmangel og ein veksande teknologisektor – kan regionen oppleve ein betydeleg oppsving i eigedomsmarknaden. Investorar som har stått gjennom perioden med høge renter, posisjonerer seg no for vekst: grensekryssande investeringsfond aukar, og lokale utbyggjarar sikrar seg tomter for framtidige prosjekt i påvente av at 2026 og åra framover vil bringe ein ny oppgangsperiode for dei latinamerikanske eigedomsmarknadene.

