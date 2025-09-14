Bustadmarknadens berg-og-dal-bane: Rentehopp, luksusboom og kontor i ‘Zombieland’ – Global marknadsoppsummering

Amerikanske bustadlånsrenter stuper: Gjennomsnittleg 30-års bustadlånsrente nådde eit 11-månaders lågpunkt (~6,35 %) midt i aukande forventningar om rentekutt frå Federal Reserve, noko som førte til den kraftigaste auken i bustadlånssøknader på over fire år freddiemac.com. Kjøparar går forsiktig inn att i marknaden etter kvart som finansieringskostnadene lettar.

Nord-Amerika: Bustadmarknaden tek seg opp i takt med renteforventningar

Avkjølingsrater styrker bustadstrua: I USA har bustadlånskostnadene falle kraftig på forventningar om at Federal Reserve endeleg vil kutte rentene. Den gjennomsnittlege 30-årige fastrenta på bustadlån fall til 6,35 % (det lågaste sidan oktober 2024), noko som markerer den største vekenedgangen på eitt år freddiemac.com. “Bustadlånsrentene går i rett retning, og bustadkjøparane har merka det,” noterte analytikarar i Freddie Mac, då søknader om bustadkjøp auka med den raskaste årlege veksten på fire år freddiemac.com. Dette fallet i lånekostnader – dreven av ein 94 % marknadsimplisert sjanse for eit Fed-kutt neste veke aljazeera.com – gir eit glimt av lettelse for kjøparar etter ein lang sommar med låg aktivitet.

Kjøparmarknad på veg: Høgare renter tidlegare i år kjølte ned aktiviteten, og mange seljarar fekk få bod. I nokre amerikanske byar mangel på bustadkjøparar tvingar fram priskutt eller får eigarar til å trekke seg frå sal, noko som endeleg gir kjøparane meir makt. Det er framleis lite bustadtilbod på landsbasis, men den kraftige auken i press på kjøpekraft (frå prisar og renter) har tydeleg dempa etterspurnaden. No, med litt billegare finansiering, rapporterer meklarar om auka visningar – men kjøparane er framleis forsiktige på grunn av økonomiske motkrefter som vedvarande inflasjon. “Bustadmarknaden kjenner tydeleg effekten av den pågåande uvisse,” observerte Tarrant Parsons ved Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), og peika på uro rundt den breiare økonomiske og finanspolitiske situasjonen som “tyngjer stemninga” reuters.com. I Canada held liknande trendar fram: store marknader som Toronto såg salet stoppe opp mot slutten av sommaren då kjøparane venta på rentekutt reuters.com.

Kommersiell eigedomsstress: Nord-Amerika sitt bilete av kommersiell eigedom er todelt. Leilegheiter og industrieiendom held seg solide – amerikanske multifamilie-leiger aukar sakte igjen og lagerledigeheita held seg nær historisk låge nivå rundt ~6-7% primior.com. Men kontorsektoren er i ein veldokumentert krise. Fjern- og hybridarbeid har pressa amerikansk kontorledigeheit opp til 20,7% nasjonalt (eit rekordhøgt nivå) reuters.com, med teknologibyar som San Francisco som ser heile 27,7% kontorledigeheit – tre gonger så høgt som før pandemien reuters.com. Til og med kontora i New York sentrum står nesten 23% tomme reuters.com. Dette overflodet av ubrukt kontorplass “sender sterke økonomiske sjokkbølgjer” gjennom byane reuters.com, tærer på eigedomsverdiane og pressar regionale bankar som er eksponert mot kontorlån. Utleigarar som møter forfall på gjeld må handtere $290 milliardar i kontorlån som forfell innan 2027, samstundes som refinansieringskostnadene er høgare reuters.com. I dette tøffe klimaet tyr mange eigarar og långivarar til forlengingar eller omstruktureringar for å unngå mislighald. Eit lyspunkt: ein “flight to quality” er i gang reuters.com, der selskap samlar seg i toppbygg (som held høgare utleige og leigeprisar) medan eldre kontorbygg står tomme. Likevel er den samla utsikta forsiktig – bransjeanalytikarar seier at kontormarknaden si opphenting vil bli lang og ujamn, og avheng av breiare tilbake-til-kontor-trendar og økonomisk stabilitet.

Europa: Bustadkrise og stansa investeringar

Bustadprisar på bristepunktet: Europa erkjenner ope ein bustadkrise når det gjeld prisnivå. I sin tale om unionens tilstand 10. september uttrykte presidenten for Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, sorg over at for altfor mange europearar har “heimen blitt ei kjelde til uro” i staden for tryggleik housing.ec.europa.eu. Ho påpeikte at bustadkostnadene har auka med over 20 % sidan 2015, medan bygginga av nye bustader har sakket kraftig akterut (byggjeløyve ned 20 % på fem år) housing.ec.europa.eu. “Dette er meir enn ein bustadkrise – det er ein sosial krise… som riv i stykker det sosiale stoffet i Europa,” åtvara von der Leyen housing.ec.europa.eu. Brussel planlegg å innføre den første europeiske planen for rimelege bustader nokon gong innan årsskiftet, med mål om å løyse opp i reglane for statsstøtte til bustadstøtte, kutte byråkrati for nybygg, og til og med regulere korttidsutleige som pressar tilbodet housing.ec.europa.eu housing.ec.europa.eu. Eit EU-dekkande bustadstoppmøte skal haldast for å setje dette temaet øvst på dagsordenen housing.ec.europa.eu.

På bakken ser fleire europeiske land allereie prisjusteringar. Den britiske bustadmarknaden har kjølna merkbart under vekta av 14 renteaukingar på rad frå Bank of England. I august hadde bustadprisane i Storbritannia sitt mest utbreidde fall på eit og eit halvt år, ifølgje RICS-undersøkinga reuters.com. Etterspurnaden frå nye kjøparar og salgsvolum har falle til sitt lågaste nivå sidan midten av 2020 reuters.com. “Med kjøparinteressa på veg ned og avtalte sal i tilbakegang, kjenner bustadmarknaden tydeleg effekten av vedvarande usikkerheit,” sa RICS-analytikar Tarrant Parsons, og peika på at tvil om økonomien og framtidig renteutvikling svekkjer tilliten reuters.com. Seig inflasjon (britisk KPI ~6,7 % i august) og aukande bustadlånskostnader har pressa kjøpekrafta til bristepunktet – ein typisk britisk kjøpar har fått så svekka kjøpekraft at leigene no er venta å stige (nett +27 % av takstmenn ventar høgare leiger framover, sidan potensielle kjøparar blir verande i leigemarknaden) reuters.com. Andre stader kjenner også Tyskland – EU si største økonomi – på smerta: bustadtransaksjonane har gått tregare og prisane har falle ~6 % frå toppen, noko som har fått Berlin til å vurdere insentiv for kjøparar. Sverige, Irland og andre som hadde store prisaukingar under pandemien, har òg sett prisane mjukne i 2025 som følgje av høgare rentekostnader.

«Zombieland»-investeringsmarknad: I næringseigedom har den europeiske oppsvinget ein hadde håpa på, vore dempa. Etter ein kraftig nedgang frå 2020 til 2022, har den tidlege optimismen for 2025 vike for ein dyster realitet – transaksjonane ligg nær tiårslåg, då kjøparar og seljarar framleis står langt frå kvarandre på pris. Gjennom andre kvartal 2025, det svakaste på ti år reuters.com . Mange avtalar er sette på vent med mindre seljarane går med på prisavslag. «Vi har ‘zombieland’… ingen oppgang, fastlåste verdiar, ingen likviditet som kjem tilbake,» sa Sebastiano Ferrante, leiar for europeisk eigedom i fonds-giganten PGIM, og skildra den fastlåste marknaden reuters.com . Potensielle kjøparar er forsiktige grunna svak økonomisk vekst og alternativ med høgare avkastning (innhenting av privat kreditt overgår no eigedom i Europa med god margin) reuters.com

Det største presset er mest synleg i kontor- og detaljhandelssegmenta. Tyskland, til dømes, opplevde enda ein nedgang på 2 % i sal av næringseigedom i første halvår 2025 reuters.com, og ikoniske eigedomar som Frankfurt sitt problematiske Trianon-skyskrapar er lagt ut for naudsal som ein test på marknadsinteressa reuters.com. Verdien på sekundære kontorbygg og eldre kjøpesenter har stupt, og sjølv populære sektorar som datasenter har kjølna reuters.com. Nokre lyspunkt finst likevel: godt utleigde logistikkbygg og utleigebustadporteføljar er framleis etterspurde, då investorar satsar på segment med strukturell underdekning reuters.com. Kontorbygg av topp kvalitet (“trofébygg”) i sentrale byområde held òg verdien – der er ledigheita langt lågare (ofte 5 prosentpoeng under marknadsgjennomsnittet) og leigene stig framleis for dei beste lokala primior.com. “I nokre delar av marknaden er oppgangen godt i gang… men det finst upopulære eigedomar med nesten ingen likviditet og meir smerte i vente,” sa Cecile Retaureau frå investeringsavdelinga i Phoenix Group, og åtvara om at oppgangen i Europa vil bli svært ujamn reuters.com.

Asia-Pacific: Kinas nedtur mot Indias oppsving

Kina lettar på eigedomsrestriksjonar: Kinas tidlegare ustoppelige eigedomssektor er framleis eit svakt punkt i økonomien, no inne i ein fleirårig nedgang prega av gjeldskriser blant utbyggjarar og sviktande kjøpartru. For å auke etterspurnaden etter bustader, har styresmaktene i dei største byane byrja å mjuke opp strenge kjøpsreglar. I slutten av august letta Shanghai på restriksjonane slik at kvalifiserte familiar (og til og med einslege vaksne, som no blir rekna som familiar) kan kjøpe meir enn éin bustad i forstadsområda utanfor ytre ringveg reuters.com. Beijing har gjort liknande grep, til dømes ved å la ugifte personar kvalifisere som førstegangskjøparar – ein del av eit breiare politisk skifte for å støtte salet. Desse lokale tiltaka følgde sentralregjeringa sine oppmodingar om å støtte “rimelege” bustadbehov. Så langt har effekten vore moderat: September-tala (ventast snart) er venta å vise ein liten auke i salet i dei store byane, men prisane på landsbasis er framleis under press. Myndigheitene har signalisert at meir hjelp er på veg – Kinas finansdepartement insisterte denne veka på at det er “godt med handlingsrom” for finanspolitisk støtte og at risikoen frå eigedomskrisa er handterbar, noko som hintar om mogleg nye utgifter eller bustadstimuli reuters.com reuters.com. Marknadene følgjer også med på Kinas sentralbank, som har kutta bustadlånsrenter og kan lette ytterlegare dersom amerikanske rentekutt reduserer presset på yuanen reuters.com. Målet er å få til ei mjuk landing: styresmaktene vil stabilisere bustadprisane og stemninga utan å blåse opp ein ny spekulativ boble. Med nokre store utbyggjarar i omstrukturering (og Country Garden så vidt unngjekk mislighald), er det avgjerande å gjenreise tilliten. Ein varig oppgang kjem kanskje ikkje før seinare i 2025 – S&P sine prognosar tyder på at Kinas bustadsal kan finne botnen i andre halvår 2025 etter kvart som lageret i byane blir absorbert bloomberg.com.

Indias bustadssyklus og frykt for manglande bustadsløyve: I motsetnad til dette, Indias eigedomsmarknad opplever ein sterk oppgang – men ein oppgang som vekkjer eigne bekymringar. Ei ny Reuters-undersøking blant eigedomsekspertar viser at indiske bustadprisar er venta å stige 6,3 % i 2025 og ytterlegare 7,0 % i 2026 reuters.com, noko som overgår både fjorårets vekst og tidlegare prognosar. Denne akselerasjonen er i stor grad driven av den øvre delen av marknaden: etterspurnaden etter premium- og luksusbustader i dei største byane eksploderer, takka vere aukande inntekter blant dei rike og ein auke i NRI-investeringar (indarar busett i utlandet). Samstundes har tilgangen på bustader til overkomeleg pris minka – India manglar om lag 10 millionar rimelege bustader i dag, eit underskot som kan tredoblast innan 2030 om dagens trendar held fram reuters.com. Resultatet er ein marknad i to hastigheiter. “Gevinstane blir i aukande grad fanga av ein liten del av befolkninga… dei som er på nedre del av pyramiden er i ein ulempe,” observerte Ajay Sharma, administrerande direktør i Colliers India reuters.com. Han peika på at sjølv om Indias økonomi veks raskt (7,8 % siste kvartal) reuters.com, har middelklasseinntektene stagnert, noko som gjer bustadkjøp uoppnåeleg for millionar av urbane migrantar. Mange blir tvinga til å leige i staden, noko som igjen pressar urbane leigeprisar opp 5–8 % årleg – raskare enn den generelle prisstigninga reuters.com. “Etter kvart som bustadsløyva i både sentrale og forstadsområde går ned, leiger fleire – og når fleire leiger, går leigene opp,” sa Sharma, og forklarte den vonde sirkelen reuters.com. Analytikarar åtvarar mot langsiktige konsekvensar dersom gapet i bustadsløyve veks. “Etter finansialiseringa av eigedomsmarknaden har vi ikkje forbetra bustadsløyva; vi har forverra ho,” sa Pankaj Kapoor frå Liases Foras, og peika på at gjennomsnittsalderen for førstegongskjøparar i India har stige med godt over eit tiår, frå tidleg i 30-åra til midten av 40-åra reuters.com. For å møte dette har styresmaktene innført rentestøtte for førstegongskjøparar og pressa utbyggjarar til å lansere fleire mellomklasseprosjekt, men så langt “heller marknaden sterkt mot premiumbustader” og prstenger ute førstegangskjøpere reuters.com.

Andre stader i Asia-Stillehavsregionen: Dei andre eigedomsmarknadene i regionen viser eit blanda bilete. Australia opplever ein moderat oppsving i 2025 – etter ein nedgang i fjor, stig bustadprisane i Sydney og Melbourne sakte opp att ettersom sentralbanken har pause i rentehevingane. Likevel set høg hushaldsgjeld og pressa bustadlån i enkelte område ein stoppar for oppsida. Japan er stabilt, med solid etterspurnad etter både bustad- og næringseigedom (hjelpt av svært låge renter). Kontormarknaden i Asia er generelt betre enn i Vesten, sjølv om det finst svake punkt – til dømes er kontorleigene i Hong Kong under press fordi kinesiske selskap trekkjer seg tilbake. Singapore og Seoul er blant dei som gjer det best; salet av luksusbustader har vore sterkt (Singapore hadde rekordhøge penthouse-sal denne kvartalen), noko som har ført til nye tiltak for å kjøle ned marknaden, som høgare dokumentavgift for utlendingar. I heile regionen følgjer investorar nøye med på renteutviklinga: dersom USA og kanskje Europa går over til å kutte rentene, kan asiatiske sentralbankar følgje etter, noko som kan auke aktiviteten i eigedomsmarknaden i 2026 gjennom billegare finansiering.

Midtausten: Investormagnet – Golfen på veg opp

Medan andre regionar slit med utfordringar, er eigedomsmarknadene i Midtausten – særleg i Golfen – midt i ein bemerkelsesverdig oppgang. Høge oljeinntekter, satsing på økonomisk diversifisering og investeringsvennlege tiltak har til saman gitt eigedomssektoren i UAE og Saudi-Arabia eit kraftig løft.

Gulfen sin eigedomsmarknad blomstrar: Abu Dhabi og Dubai opplever framleis sterke kapitalstraumar inn i eigedom. I Abu Dhabi utgjorde eigedomstransaksjonar 25,3 milliardar AED i Q1 2025 (≈6,9 mrd. USD), opp 34,5 % frå året før fordelt på nesten 6 900 avtalar gulfnews.com. Myndigheitene gir den robuste økonomien i emiratet og tiltrekkinga for “berekraftig, eksklusiv livsstil” æra for å lokke utanlandske investorar gulfnews.com. På eit stort bransjearrangement (IREIS 2025) i Abu Dhabi denne veka, uttrykte lokale ekspertar optimisme. “Farten i eigedomssektoren i Abu Dhabi held fram med å auke, medan den breiare eigedomsmarknaden i Dei sameinte arabiske emirata opplever aukande interesse frå investorar,” sa Amer Al Ahbabi, styreleiar i eit UAE-eigedomsselskap gulfnews.com. Utviklarar rapporterer at luksuriøse vasskantsprosjekt og nye villafelt vert utselde, ofte til utanlandske kjøparar som ønskjer Golden Visa. I Dubai har oppsvinget etter pandemien halde fram – eigedomssalet i 2025 så langt ligg an til å setje nye rekordar, med internasjonale kjøparar spesielt godt representerte. Viktige segment som eksklusive strandbustader og kontor i friområde opplever bodkrigar. Både Abu Dhabi og Dubai har òg teke i bruk innovasjon: frå digitale eigedomstransaksjonar til tokeniseringsforsøk (slik IREIS-arrangørane peikar på) for å tiltrekke moderne investorar gulfnews.com.

Saudi-Arabias store grep: Kongeriket Saudi-Arabia, midt i sine Visjon 2030-reformer, har nettopp vedtatt ei banebrytande politisk endring: dei vil tillate utanlandske personar å eige eigedom i visse utpeikte soner frå og med 2026 cbnme.com. Dette er eit revolusjonerande steg for ein marknad som historisk har vore stengd for utanlandske kjøparar (bortsett frå nokre opphaldsløyveprogram i Dubai-liknande utbyggingar). Den nye lova, godkjend av det saudiarabiske kabinettet under kronprins Mohammed bin Salman, er venta å “utløyse ein auke i internasjonal interesse og investeringar,” ifølgje Rachel Sturgess, ein leiar som organiserer Cityscape Global cbnme.com cbnme.com. Cityscape Global – ein av verdas største eigedoms-konferansar – skal haldast i Riyadh i november og er klar til å vise fram desse moglegheitene for eit publikum av globale investorar og utbyggjarar. Fjorårets Cityscape i Dubai såg ein auke på 37 % i utanlandsk deltaking, og 2025-utgåva i Riyadh er venta å bli endå større cbnme.com cbnme.com. Opninga av den saudiarabiske eigedomsmarknaden skjer samtidig med megaprosjekt som NEOM (den futuristiske byen til 500 milliardar dollar) og ein byggeboom i Riyadh og Jeddah. Eigedomsanalytikarar seier Saudi-Arabia kan bli det “neste UAE” når det gjeld å tiltrekke seg global kapital, særleg om dei får på plass attraktive regulatoriske og skattemessige rammeverk i dei nye sonene. Allereie no tyder rapportar på at store utbyggjarar frå USA, Storbritannia, Kina og UAE vurderer å gå inn i Saudi-Arabias nyleg liberaliserte marknad cbnme.com.

Vidare Midtausten og Nord-Afrika: Over heile regionen er eigedomsmarknaden på ein generelt positiv kurs i 2025. Qatar nyt godt av ein etter-VM-momentum – dei siste tala viser at eigedomstransaksjonar i Doha tidleg i september utgjorde QAR 394 millionar (~$108M) på ei veke, noko som reflekterer jamn aktivitet arabnews.pk. Egypt, midt i økonomisk uro, har sett eigedom som ein føretrekt eigedel for lokalbefolkninga for å sikre seg mot inflasjon; utbyggjarar tilbyr utvida betalingsplanar for å møte oppdemd bustadettersprurnad. Israel sine bustadprisar, som har stige kraftig dei siste åra, har endeleg flata ut ettersom høgare renter bit, men ein alvorleg mangel på nye bustader held verdiane oppe (trass i politisk ustabilitet). Tyrkia er framleis eit unikt tilfelle: utanlandske kjøp (særleg frå russarar, iranarar) har halde oppe eigedomsmarknaden i Istanbul sjølv om liraen har stupt i verdi; nye reglar for statsborgarskap mot investering har likevel dempa noko av etterspurnaden. Samstundes blomstrar Gulfens detaljhandel og hotell-eigedom takka vere oppsving i turismen – kjøpesenteroperatørar og hotell-REITs i Dubai rapporterer om høg beleggsprosent og leigevekst, støtta av rekordmange besøkande i 2025.

Latin-Amerika: Nedgangar og lyspunkt

Eigedomsmarknadene i Latin-Amerika har hatt eit utfordrande år på mange område – høge renter over heile regionen har dempa bustadlånsveksten og kjølt ned tidlegare heite marknader. Likevel finst det i denne generelle nedgangen slående lommer av motstandskraft, særleg i luksussegmentet.

Colombia – luksus trosser nedgangen: Kanskje det mest dramatiske eksempelet kjem frå Bogotá, Colombia, der eit nytt ultra-luksuriøst leilegheitsprosjekt slår prisrekordar sjølv om den generelle bustadmarknaden i Colombia er i nedgang. Prosjektet, kjent som Quora, er eit eksklusivt kompleks med 202 leilegheiter pluss kontor og butikkar, som reiser seg frå ein samling eigedomar i eit velståande område. Sjølv om det er tre år til ferdigstilling, er over 90 % av bustadene selde – inkludert toppleilegheiter på 546 m² – til prisar rundt 24 millionar colombianske pesos per kvadratmeter (omtrent $6 100/m²) bloomberg.com. Det er om lag 33 % høgare enn den førre rekordprisen i Bogotá og overgår til og med topp-prisar i rikare latinamerikanske hovudstader (til samanlikning er det dyrare per m² enn luksuseiningar i Polanco i Mexico City eller Ipanema i Rio de Janeiro) bloomberg.com. Suksessen til dette prosjektet “trosser Colombias hardt ramma eigedomssektor”, som elles har vore prega av finansieringskrise for bygging og ein auke i konkursar blant byggjeselskap det siste året. Rike kjøparar, både lokale og internasjonale, har strøymt til Quora som ei trygg investering og eit status-symbol, noko som tyder på tillit til den langsiktige verdien av førsteklasses latinamerikansk eigedom. Utviklarar i regionen peikar på Bogotá som eit bevis på at etterspurnaden i det øvste sjiktet held seg sterk – om du bygg noko verkeleg unikt, kjem kjøparane, sjølv i nedgangstider.

Regionale trendar: Utanfor slike enklavar, derimot, er mange bustadmarknader i Latin-Amerika på veg nedover. I Mexico, etter ein boom under pandemien, har bustadprisveksten kjølna i 2025 reelt sett på grunn av inflasjon og høgare lånerenter, sjølv om område som Mexico City og Guadalajara framleis ser moderat prisauke. Brasil er ved eit vendepunkt: sentralbanken har byrja å kutte rentene (med Selic-renta ned til 12,75 % i september frå ein topp på 13,75 %), noko som gradvis bør gje nytt liv til eigedomsmarknaden i Brasil. Brasilianske bustadbyggjarar rapporterer om fleire førespurnader frå kjøparar etter kvart som bustadlån blir litt meir overkommelege, og analytikarar ventar at bustadsalet vil ta seg opp inn i 2026 om rentekutta held fram. Chile og Peru opplevde prisfall i 2024 under resesjon, men ser no ut til å stabilisere seg. I Argentina, ein ekstrem utstikkar med si økonomiske ustabilitet, har eigedomstransaksjonane nærast stoppa opp i 2025 medan kjøparar ventar på utfallet av valet og mogleg dollarisering – eigedom blir framleis stort sett prisa i amerikanske dollar der som ein sikring, noko som gjer det uoppnåeleg for dei fleste lokale.

Teikn på oppsving: På den kommersielle sida er det positiv framdrift i Latin-Amerika. Industriell eigedom (lager, logistikk) blomstrar i Mexico på grunn av nærflytting av fabrikkinvesteringar; etterspurnaden etter moderne logistikkanlegg langs grensa mellom USA og Mexico og i det sentrale Mexico overgår tilbodet. Brasils landbruksboom driv fram utvikling av lager- og distribusjonseigedom i statar som Mato Grosso. Og detaljeigedom, som sleit under COVID, er på veg tilbake etter kvart som forbrukarane brukar meir – til dømes rapporterer kjøpesenteroperatørar i Brasil og Chile at besøkstal og leigetakaromsetning er tilbake på nivå med 2019. Dette tiltrekkjer seg interesse frå utanlandske investorar: berre denne veka kunngjorde eit stort statleg fond frå Midtausten planar om å investere i ein portefølje av kjøpesenter i Latin-Amerika (dei ønskjer å kjøpe eigedomar til relativt låge prisar, og satsar på oppgang).

Samla sett er utsiktene for eigedomsmarknaden i Latin-Amerika avhengige av makroøkonomiske trendar. Dersom inflasjonen kan dempast og rentene held fram med å falle (slik vi ser i Brasil, Chile, osv.), kan regionen gå inn i ein meir ekspansiv eigedomssyklus. For no er utbyggjarane forsiktige – dei satsar enten på det aller øvste marknadssegmentet (som framleis er lønnsamt) eller nisjedelar (som rimeleg bustad der det finst statlege subsidier). Men som luksusleilegheitsboomen i Bogotá viser, beveger ikkje alle delar av marknaden seg likt, og det finst alltid lommer der tilliten – og prisane – skyt i vêret.

Afrika: Urban vekst og nye moglegheiter

På tvers av Afrika er rask urbanisering og økonomisk vekst i utvalde land grunnlaget for ein generelt positiv eigedomsmarknad, sjølv om utfordringar som bustadmangel og høge finansieringskostnader held fram. Fleire afrikanske byar er no hotspots for eigedomsinvesteringar å følgje med på inn mot 2025, takka vere veksande middelklasse, betre styring og auka utanlandsk kapital.

Viktige byar på frammarsj: Nairobi, Kenya er eit slikt knutepunkt. Ofte kalla “Silicon Savannah” på grunn av den blomstrande teknologiscena, har tilstrøyminga av teknologiselskap og profesjonelle i Nairobi ført til auka etterspurnad etter både moderne kontor og bustader av høg kvalitet. Forretningsdistrikt som Westlands og Upper Hill har tiltrekt seg multinasjonale selskap, noko som har ført til høgare belegg i kontorbygg av klasse A. På bustadsmarknaden har eigedomsverdiane i Nairobi vist imponerande vekst – i enkelte forstadsområde (t.d. Athi River, Kitengela) har bustadprisane stige om lag 20 % år for år, delvis på grunn av ny infrastruktur og prosjekt for rimelege bustader som tiltrekkjer seg kjøparar frå middelklassen estateintel.com. Den kenyanske staten og bankane støttar aktivt bustadmarknaden: ein fond på 30 millionar dollar vart nyleg tilført av ein stor bank for å utvide tilgangen til bustadlån for rimelege bustader kmrc.co.ke, og eit nasjonalt bustadfond bidreg til finansiering av nye einingar. På same måte opplever Lagos, Nigeria, den mest folkerike byen på kontinentet, stor etterspurnad etter eigedom. Trass i høge renter held Lagos, med sin enorme folkesetnad (over 20 millionar) og kommersielle driv, oppe presset på bustadtilbodet. Luksuriøse nabolag som Ikoyi og Victoria Island er framleis høgt verdsette blant eliten – gjennomsnittsprisen på eigedom i Lagos er venta å nærme seg ₦50 millionar (om lag $65 000) per eining innan 2025 for bustader i mellomklassen estateintel.com – medan meir rimelege område på fastlandet òg veks etter kvart som utbyggjarar rettar seg mot unge profesjonelle estateintel.com. Lagos State-regjeringa rullar ut insentiv for massebustader og nye byutviklingsprosjekt (t.d. Lekki Free Trade Zone-området, som stimulerer til prosjekt med blanda bruk) estateintel.com.

Andre byar som tiltrekker seg investorar, inkluderer, der eit stabilt politisk klima og ein oljedriven økonomi har ført til auke i byggeaktiviteten. Verdien på eigedomsmarknaden i Ghana er venta å nå om laginnan 2025 (med bustader som den største delen) estateintel.com . Eksklusive forstader i Accra som East Legon og Cantonments opplever jamn etterspurnad etter luksusleilegheiter frå diasporaen og utanlandske arbeidarar, sjølv om regjeringa òg fremjar rimelege bustader for den veksande middelklassen.er ein mindre marknad, men merksemdsverdig for si raske vekst og innovative tilnærming – byen har tiltrekt seg investorar med initiativ som Green City Kigali, som har som mål å byggje berekraftige bustader og kan vise til leigeavkastning over 9–12 % på bustad- og næringseigedomar estateintel.com estateintel.com . Og, kontinentet sin finansielle hovudstad, held seg robust: trass i økonomiske utfordringar i Sør-Afrika, har ledige toppkontor i Joburg betra seg til om lag 12 % i sentrale område som Sandton estateintel.com , og industrileiger rundt byen aukar (~6 % årleg vekst for store logistikklokale) etter kvart som netthandel og distribusjonssektoren veks estateintel.com

Kontinentale initiativ: Det er òg eit breiare panafrikansk initiativ for å ta tak i bustadmangelen og frigjere potensialet i eigedomsmarknaden. Multilaterale institusjonar og styresmakter samarbeider om fond for utvikling av rimelege bustader – til dømes har Kenyas KMRC (Kenya Mortgage Refinance Company) vore ein pådrivar for utlån av rimelege bustadlån og arrangerte ein stor konferanse om rimelege bustader i 2025 kmrc.co.ke. Nigeria lanserte nyleg eit Diaspora-lånsprogram for å gjere det lettare for nigerianarar i utlandet å investere i bustader i heimlandet nidcom.gov.ng, og Federal Mortgage Bank of Nigeria tilbyr bustadlån med énsifra rente (om lag 9,75 %) for å auke bustadeigarskapen i landet naltf.gov.ng. Desse tiltaka rettar seg mot ei ung, veksande befolkning som ønskjer å eige bustad, men som ofte manglar tilgang til kreditt. Om dei lukkast, kan dei gradvis auke bustadeigarskapen og stimulere til byggjeaktivitet over heile Afrika.

Utanlandske investorar legg merke til dette: private eigedomsfond som rettar seg mot Afrika har auka, med fokus på alt frå kjøpesenter i Vest-Afrika til kontorparkar i Egypt og logistikksenter i Aust-Afrika. Totalt sett er eigedomsmarknaden i Afrika i 2025 klar for vekst, driven av urbanisering og aukande investeringar. Som ein bransjerapport seier, vil nøkkelen vere å fokusere på byar med gode demografiske føresetnader og politikk, og sektorar som handel og industri som kan dra nytte av kontinentet si utvikling estateintel.com estateintel.com. Moglegheitene er store – men det er òg arbeidet som må til for å byggje bustader og infrastruktur for framtida.

Ekspertutsikter og avsluttande tankar

Over heile verda er eigedomsmarknaden ei historie om kontrastar mot slutten av 2025. På den eine sida gir avtakande inflasjon og endringar i pengepolitikken ein viss lettelse – ingen stad er dette meir synleg enn i USA, der moglegheita for rentekutt allereie har ført til lågare bustadlånsrenter og tent eit visst kjøparhåp freddiemac.com. Denne dynamikken understrekar kor tett bustadmarknaden er knytt til sentralbankane sine grep. Som Michael Feroli, sjeføkonom for USA i JPMorgan, påpeika om Fed sin posisjon, verkar det no som den lettaste vegen er å senke rentene før heller enn seinare aljazeera.com – ei endring som, om ho skjer, kan snu opp ned på eigedomsmarknadene i 2026.

På den andre sida er dei strukturelle utfordringane framleis store. Mangel på tilbod – anten det gjeld rimelege bustader i India og Europa eller kontor av høg kvalitet enkelte stader – driv fram ulikskap og “frustrerte val”, for å låne orda til ein indisk bustadekspert reuters.com. Uroa i næringseigedom, særleg innan kontor, tvingar fram ein smertefull omprising av verdiar; bransjeveteranar åtvarar om at prosessen langt frå er over, og at fleire naudsal og refinansieringar truleg kjem i 2024–2025 reuters.com. Likevel ser vi også tilpassing: marknadene ryddar opp gjennom “forleng og lat som”-tiltak, og nyskapande bruk av overflødige kontor til bustader eller laboratorium for livsvitskap har starta i enkelte byar.

Kanskje det klåraste poenget er at eigedomsmarknaden er svært lokal og delt opp. Vi ser luksusleilegheiter i Bogotá som blir selde til rekordprisar bloomberg.com medan førstegongsbustader i mange byar er uoppnåelege for unge familiar. Vi ser utviklarar i Midtausten som ikkje klarer å byggje fort nok til å møte etterspurnaden, samstundes som amerikanske kontorbygg står halvfulle. For investorar og politikarar betyr dette at generelle påstandar kan vere misvisande – ein må vurdere kvar sektor og region ut frå eigne føresetnader.

De siste overskriftene frå 12.–13. september 2025 fangar denne dikotomien godt. Dei fortel om styresmakter som hastar med å ta tak i bustadprisar housing.ec.europa.eu, om finansfolk som Brookfield som omorganiserer porteføljar (vurderer eit sal av studentbustad-eigedomar i Europa til €1,9 milliardar midt i sektor-risikoar) ainvest.com, og om håpefulle teikn som bustadlånslindring og oppsving i framveksande marknader.

Oppsummert er den globale eigedomsmarknaden på ei berg-og-dal-bane av sykliske endringar og strukturell omorganisering. Når vi går inn i siste kvartal av 2025, er det varsam optimisme i enkelte miljø – om rentene faktisk går ned, kan 2026 sjå ein brei oppgang i transaksjonar. Men som dei siste to dagane med nyheiter minner oss om, er eigedomsmarknaden i 2025 framleis eit landskap av kontrastar: i sterk vekst i eitt segment, i botn i eit anna. Å halde seg oppdatert og tilpassingsdyktig er avgjerande. Med orda til ein eigedomsleiar i Midtausten: “This is an historic moment… exciting new changes will pave the way for significant investments”, men desse moglegheitene vil gå til dei som forstår kvar momentet byggjer seg opp cbnme.com. For no er det einaste sikre at verdas eigedomsmarknader vil halde fram med å overraske oss – stige, korrigere og finne seg sjølv på nytt i møte med dei økonomiske vindane.

