Bustadenmarknaden i Columbus 2025: Veksande bustadprisar, store prosjekt og overraskande prognosar

Viktige raske fakta & høgdepunkt

Bustadprisar held fram å stige: Columbus sin median bustadsalgspris nådde om lag $350,000 midt i 2025 , opp ~4–5% frå året før columbusrealtors.com. Ekspertar spår at verdiane vil stige ytterlegare 4–6% i 2025 – raskare enn landsgjennomsnittet capitalcityrei.com. Ingen krasj er i sikte; i staden er moderat verdistigning venta dei komande åra.

Columbus sin eigedomsmarknad rir på sterke økonomiske medvindar inn i 2025. Nedanfor ser vi nærare på kvar sektor – bustad, næring, utleige, investeringsområde – og deler ekspertprognosar for dei neste 3–5 åra.

Bustadmarknadstrendar i Columbus

Bustadssal og prisar: Bustadmarknaden i Columbus held fram med å vere påfallande robust og veks. Data frå midten av 2025 viser at både sal og prisar er på veg oppover. I juni 2025 steig bustadsalet i sentrale Ohio med 11 % samanlikna med året før columbusrealtors.com då kjøparar kom tilbake til marknaden, sjølv med høgare rente. Medianprisen for sal nådde $350 000 – opp 4,5 % frå året før columbusrealtors.com – og i juli låg han på rundt $342 000 (omtrent $18 000 høgare enn juli 2024) thecolumbusteam.com thecolumbusteam.com. Så langt i år ligg prisane om lag 3 % over fjoråret columbusrealtors.com. Kort sagt, bustadverdiane stig framleis, men i eit meir moderat tempo enn under «galskapen» i 2020–2022.

Lager og dagar på marknaden: Etter år med knapt lager, såg Columbus endeleg ei auke i talet på oppførte bustader. Aktive oppføringar midt i 2025 var 20–30 % høgare enn året før thecolumbusteam.com, og nådde nivå som ikkje har vore sett sidan 2016. I juni 2025 var det om lag 5 188 bustader på marknaden (33 % fleire år over år) columbusrealtors.com, og i juli var over 5 600 bustader oppførte thecolumbusteam.com. Denne veksten i lager gir kjøparane litt meir armslag: median dagar på marknaden steig til om lag 25–27 dagar sommaren 2025, samanlikna med om lag 22 dagar i 2024 columbusrealtors.com thecolumbusteam.com. Det er om lag 2,3 månader med tilbod – framleis godt under ein balansert marknad på 5–6 månader thecolumbusteam.com, så seljarane har framleis overtaket totalt sett. Velprisa bustader i god stand får framleis fleire bod, men seljarar må no vere meir realistiske på pris sidan kjøparane får fleire val thecolumbusteam.com.

Verknad av bustadlånsrenter: Aukande bustadlånsrenter har vore ein motvind, men marknaden tilpassar seg. Den gjennomsnittlege 30-års fastrenta låg rundt 7 % tidleg i 2025 columbusrealtors.com. Dette kjølte ned aktiviteten sist vinter – salet i januar 2025 var det lågaste for ein januar sidan 2015 columbusrealtors.com – likevel er meklarane optimistiske. Dersom rentene går ned, kan oppdemd etterspurnad ta av. Faktisk reknar National Association of Realtors med at eit fall frå 7 % til 6 % i renta vil gjere at over 41 000 fleire husstandar i Columbus har råd til ein bustad til medianpris, noko som potensielt kan gi ~4 100 ekstra bustadsal det påfølgjande året columbusrealtors.com. Lokale ekspertar rår kjøparar til ikkje å prøve å time marknaden. “Ikkje vent på at rentene skal falle – er du klar, kjøp bustaden,” seier Allie Whitley, president i Ohio Realtors capitalcityrei.com. Mange ventar at rentene vil stabilisere seg på mellom 5,5 % og 6 % mot slutten av 2025 columbusrealtors.com, noko som vil betre kjøpekrafta litt.

Nabolagsutmerkelser: Columbus er ein by med ulike delmarknader, der nokre av dei heitaste nabolaga krev topp-prisar medan andre tilbyr relativt rimelege alternativ. Prestisjefylte område som Bexley, Dublin, New Albany, Powell, Grandview Heights og Upper Arlington har medianprisar godt over $600 000 thecolumbusteam.com, takka vere topp skular og bustader i høg prisklasse. Realtor.com rangerte til og med Bexley sitt 43209-postnummer som det 10. “heitaste postnummeret” i USA for 2025 basert på etterspurnad frå kjøparar thecolumbusteam.com. På den andre sida får meir rimelege område rundt I-270-beltet auka merksemd frå førstegangskjøparar og investorar. Til dømes hadde lokalsamfunn som Groveport, Lancaster, London (Madison County), Newark og Marion alle median salgspris under $300 000 i juli 2025 – men likevel vart det selt over 25 bustader i kvar av desse same månaden thecolumbusteam.com, noko som viser sterk etterspurnad i dei lågare prisklassane. Columbus City Schools-distriktet (som dekkjer mange urbane nabolag) er òg framleis relativt rimeleg med ein medianpris på om lag $270 000 thecolumbusteam.com. Desse prisforskjellane viser ein to-delt marknad: eksklusive forstader blomstrar, men det er òg ein vekst i tradisjonelt moderat-prisa område der kjøparar leitar etter overkommelege bustader.

Veksande område å følgje med på: Nokre historisk undervurderte nabolag i Columbus er i rask endring. South Central Hilltop (43223) – eit område på vestsida som tidlegare var kjent for høg fattigdom – er no i fyr og flamme, med bustadverdiar som har auka med 18,5 % årleg sidan 2016 brightinvestor.com etter nye investeringar i lokalsamfunnet. Franklinton, like vest for sentrum, har òg opplevd ein oppsving innan kunst og teknologi, noko som har pressa prisane oppover. Linden og delar av Near East Side (som King-Lincoln) har bystøtta fornyingsplanar som tiltrekkjer unge kjøparar og utbyggjarar. I nordaust viser områda rundt Easton og John Glenn-flyplassen (43219) stort potensial – denne sona har hatt 15,7 % årleg prisvekst sidan 2016 brightinvestor.com etter kvart som nye utviklingsprosjekt og arbeidsplassar (Rickenbacker logistikk, osb.) kjem til. I tillegg er småbyane i utkanten av Columbus i sterk vekst: Marysville (NV) og New Albany/Johnstown (NA) opplever ein boom grunna store arbeidsgjevarar (Honda sine fabrikkar, Intel sine framtidige chipfabrikkar), og Pickaway County-område som Teays Valley såg bustadsalet auke med 90 % etter at eit stort forsvarsindustri-prosjekt vart annonsert columbusrealtors.com. For både investorar og bustadkjøparar tilbyr Columbus-marknaden både stabilitet i kjerneområda og eksplosiv vekst i nye, lovande område.

Trendar innan næringseigedom (kontor, handel, industri)

Kontorsektor – Gradvis stabilisering: Kontormarknaden i Columbus er i ein gjenopprettingsfase etter pandemiforstyrrelsar. Ledigheita er framleis høg, men flatar ut. Per andre kvartal 2025 var den totale kontorledigheita om lag 20,7 % – litt ned frå tidlegare toppar (~23–24 % i 2024) cbre.com cushmanwakefield.com. Særleg i sentrum av Columbus er ledigheita høg, over 22 %, då mange selskap har gått over til hybridarbeid og eldre tårnbygg slit med å tiltrekkje seg leigetakarar infabode.com. Likevel går det betre i forstadene. Område som Polaris (nord) og Easton har fått nye leigeavtalar, noko som har bidrege til positiv nettoabsorpsjon på ~185 000 kvadratfot i Q2 2025 cbre.com. Merk at OhioHealth kjøpte to store, ledige kontorbygg (~160 000 kvadratfot) og fylte dei umiddelbart cbre.com. Leigeaktiviteten totalt tok seg opp til ~451 000 kvadratfot fordelt på 17 store leigeavtalar i kvartalet, noko som er over normalt volum cbre.com. Spørjeprisane ligg i snitt på ~$22,23/kvadratfot (full service) – opp ~1,6 % år over år – med kontor i klasse B i forstadene som leiar leigeveksten cbre.com. Nybygginga er avgrensa (berre fire kontorprosjekt på gang, ~63 % førehandsleigd) cbre.com, noko som bør hjelpe marknaden å finne balanse. Trenden går mot flight-to-quality: Klasse A-kontor har 27 % ledig, mot ~16 % for klasse B cbre.com, då leigetakarar samlar seg i nyare bygg med fleire fasilitetar. I åra som kjem, er det venta moderat betring i kontorutnyttinga etter kvart som økonomien veks – men eldre og dårleg plasserte kontor kan bli omgjort (nokre bygg i sentrum er aktuelle for bustadkonvertering, gitt den sterke etterspurnaden etter bustad).

Detaljhandel – Høg etterspurnad, låg tilgang: Detaljeigedom i Columbus er eit lyspunkt, styrkt av folkevekst og forbrukarbruk. Ledigheita i detaljhandelen i storbyområdet nådde eit historisk lågt nivå på ~3,9 % midt i 2025 matthews.com, noko som speglar historisk stram tilgang. Faktisk er Columbus blant dei 15 beste marknadene i USA for detaljhandel, med solid leigevekst (~2,2 % år over år) og praktisk talt ingen overtilbod matthews.com matthews.com. Utbyggjarar har trekt seg tilbake – berre om lag 0,2 % av detaljhandelsarealet er under bygging (berre ~250 000 kvadratfot i røyret) matthews.com matthews.com – så nye prosjekt er sjeldne. Dette har halde opp belegget sjølv om nokre store kjeder har stengt butikkar. Det siste året har Columbus opplevd konkursar frå nasjonale kjeder som Big Lots (hovudkontor i Columbus), Joann’s og Party City, som har etterlate seg nokre store lokale ledige matthews.com. Likevel har marknaden vist seg robust: mindre leigetakarar (restaurantar, tenester, lokale butikkar) har raskt fylt mange lokale under 5 000 kvadratfot, med over 500 000 kvadratfot leigd i Q2 2025 aleine matthews.com. Klasse A & B kjøpesenter er svært konkurranseutsette – utleigarar får ofte fleire tilbod på attraktive lokale. Den einaste slakken er i klasse C-eigedomar (eldre kjøpesenter i mindre attraktive område), som utgjer ~40 % av ledigheita og blir leigd ut seinare på grunn av utdaterte løysingar matthews.com.

Geografisk sett leier Columbus’ forstader detaljhandelsboomen. Etablerte forstader som Westerville, Hilliard og Upper Arlington kan vise til nokre av dei lågaste ledigheitene innan detaljhandel, takka vere aukande dagbefolkning og høge inntekter matthews.com. Polaris-området og Bethel Road-korridoren, til dømes, har under 2,5 % tilgjenge – blant dei strammaste detaljhandelsdelmarknadene i Midtvesten matthews.com. Ny detaljhandelsbygging er oftast skreddarsydde prosjekt eller del av blanda utbyggingar. Eit nyleg døme er opninga av ein 123 000 kvadratfot stor Kroger-matbutikk i Jerome Village i Union County, som er ankeret i eit stort nytt planlagt bustadområde matthews.com. Den totale omsetnaden innan detaljhandel stig òg: Q2 2025 såg om lag 101 millionar dollar i sal av detaljhandelseigedomar, der investorar særleg føretrekk einskildleigde nettoleige-eigedomar (snøggmat, apotek, osb.) og fullt utleigde nabolagssenter til avkastningsratar i midten av 6 %-området matthews.com matthews.com. Konklusjonen – Columbus sin detaljhandelseigedomsmarknad er sterk og ser ut til å halde seg slik, sidan avgrensa ny tilførsel og jamn etterspurnad frå både nasjonale og lokale detaljhandlarar held opp både utleige og leigeprisar.

Industri & logistikk – framleis glovarmt: Den industrielle marknaden i Sentral-Ohio har blomstra dei siste åra og held fram med å vekse. Columbus er eit logistikknutepunkt (av og til kalla “Ohio sitt vegkryss”), og tiltrekk seg lager, distribusjonssenter og no òg høgteknologisk produksjon. Etter ein byggeboom steig ledigheita innan industri kort til om lag 9,0 % seint i 2024, men etterspurnaden har teke seg opp – innan Q2 2025 fall ledigheita til 8,2 % og er på veg nedover cushmanwakefield.com. Store nye anlegg frå selskap som Amazon, FedEx, Dollar Tree og andre har raskt blitt leigde ut. Nettoabsorpsjonen har vore positiv, noko som viser at selskapa treng plass for å betene den veksande forbrukarbasen i regionen. Med Columbus innanfor éin dags lastebilkøyring frå 60 % av USAs befolkning, held selskapa fram med å investere i lager her. Utbyggingsrøyret er framleis aktivt i sentrale logistikkområde (som Rickenbacker flyplassområde, Groveport og vestre Columbus/Hilliard). Det skal seiast at høgare renter har kjølt ned spekulativ industribygging noko samanlikna med den hektiske perioden 2021–22. Leigeprisveksten for industrilokale er solid (midt til høgt einsifra prosent årleg i det siste) grunna sterk konkurranse om moderne distribusjonsanlegg.

Utvikling med blanda bruk: Ein annan merkbar trend er auken av prosjekt med blanda bruk som kombinerer kontor, bustader, handel og underhaldning – ein modell som har blitt vist gjennom Arena District og Bridge Park i Dublin dei siste åra. I sentrum av Columbus er Scioto Peninsula-utviklinga i gang, og skal gi nye bustadeiningar, kontorareal, eit hotell og parkområdeforbetringar ved sida av COSI-museet. På same måte blir Crew Stadium-området (Astor Park) omforma med leilegheiter og næringsareal. Desse sentera med blanda bruk møter preferansane til unge profesjonelle og eldre utan heimebuande barn for gåvenlege “bu-jobb-lev”-miljø. Columbus sitt bysentrum, etter år med fokus på kontor, ser no eit skifte: Downtown Commission har oppmoda til omgjering av kontor til bustad for nokre utdaterte tårn for å skape meir bustader og meir liv etter arbeidstid. Med bustadopptak i sentrum allereie på ~87 % columbusceo.com, er fleire leilegheitsprosjekt sannsynlege, noko som kan gi endå meir liv til bykjernen og støtte handel og serveringsnæringa der. Alt i alt er utsiktene for næringseigedom i Columbus blanda, men generelt positive: industri og handel går godt, kontor er sakte på veg opp att, og ny utvikling er retta mot strategisk vekst med blanda bruk.

Leigemarknad & bustadtilgjengelegheit

Leiger aukar, færre rimelege leilegheiter: Columbus har tradisjonelt vore ein rimeleg leigemarknad, men det endrar seg raskt. I 2024–2025 har leigeveksten roa seg frå dei tosifra hopp under pandemien, men er framleis betydeleg. Median etterspurd leige i Columbus er no om lag $1 350 per månad rent.com. Det er om lag $500 meir enn i 2019, noko som betyr at leigene har auka ~58 % på seks år rent.com. Slike auke pressar leigetakarane sine budsjett – der ein for nokre år sidan kunne få ei grei leilegheit for $800–$900, er no leiger under $1 000 nesten borte. Faktisk er det berre 5 % av leigebustadene i Columbus som er lista under $1 000, ned frå 12,8 % berre eit år tidlegare rent.com rent.com. Dette er endå verre enn landsgjennomsnittet (~7,5 % av utlyste leiger under $1K) rent.com. Kort sagt, leiger under fire siffer er så godt som borte i Columbus, ettersom nye, eksklusive leilegheiter kjem på marknaden og utleigarar av eldre einingar aukar prisane på grunn av høg etterspurnad.

Ledigheit og ny tilførsel: Trass i leigeauken, er utleigeledigheita framleis svært låg – ein klassisk ubalanse mellom tilbod og etterspurnad. Ledigheita for leilegheiter i Columbus-området er estimert til rundt 5 % eller litt lågare mot slutten av 2024 colliers.com, noko som er strammare enn i mange samanliknbare byar. Store delar av det siste tiåret har Columbus hatt ei ledigheit på mellom 5–7 %, og nådde rekordlåge nivå rundt 2022–23 då dei kortvarig fall under 5 % i kjølvatnet av bustadjakta etter COVID cushmanwakefield.com. Ledigheita steig litt då tusenvis av nye einingar opna i 2023–24, men opptaket har vore godt. Utbyggjarar har vore aktive: om lag 9 000 fleirmannsbustader er under bygging i regionen (omtrent 4 % av eksisterande bestand) mmgrea.com mmgrea.com. Viktige vekstområde inkluderer Downtown/Short North (over 1 500 einingar under arbeid), Delaware County (1 700+ einingar, t.d. rundt Polaris), og Upper Arlington/OSU-området (~1 900 einingar) mmgrea.com. Denne bølgja av ferdigstillingar førte til at opptektsraten fall litt frå 93,7 % mot slutten av 2023 til ein forventa ~93,4 % innan utgangen av 2024 mmgrea.com mmgrea.com. Likevel startar færre prosjekt opp no grunna høgare byggekostnader og finansieringsrenter mmgrea.com. Som følgje av dette ventar analytikarar at tilbodet vil vekse saktare etter 2025, noko som truleg vil stramme marknaden ytterlegare inn. Columbus sin status som eit veksande teknologisk og finansielt knutepunkt, i tillegg til tilstrøyming av industriarbeidsplassar, betyr at etterspurnaden etter utleige bør halde seg sterk. Byen sin leigebefolkning blir òg styrkt av nærværet til Ohio State University (med ~60 000 studentar, mange utanfor campus) og unge profesjonelle som flyttar frå dyrare område.

Prispress: Baksida av denne varme leigemarknaden er ei forverra pris-tilgjengekrise. Løner har ikkje halde tritt med leigeaukingane, noko som fører til fleire leigetakarar med høge buutgifter. Om lag 48 % av leigetakarhushalda i Columbus brukar no over 30 % av inntekta si på leige rent.com – ein del som har auka betydeleg dei siste åra. Mangelen er størst i den lågaste enden: Columbus har eit anslått underskot på 52 700 rimelege bustadeiningar for låginntektsleigetakarar rent.com. Mange låginntektsleigetakarar sit fast i eldre kontraktar eller subsidierte einingar; faktisk er det slik at sjølv om berre 5 % av dagens utlyste bustader har leige under $1 000, betaler om lag 40 % av alle leigetakarar i Columbus framleis under $1 000 (fordi dei har sikra seg tidlegare prisar eller får støtte) rent.com. Men denne delen var 74 % for ti år sidan rent.com – eit tydeleg bilete på kor mange rimelege einingar som har forsvunne. Nabolag nær sentrum har dei høgaste buutgiftsbelastningane (og òg historisk sett nokre av dei høgaste utkastingsratane). Det er verdt å merke seg at Ohio-lova gir ingen leigekontroll og avgrensa leigetakarvern rent.com, så utleigarar kan fritt auke leiga ved fornying av kontrakt.

Byen og staten svarar med tiltak: Columbus har oppretta eit Affordable Housing Trust, og som nemnt har veljarane godkjent store bustadlån for å finansiere bygging av inntektsavgrensa einingar axios.com ahaco.org. Byen arbeider òg med reformer av reguleringsplanen for å oppmode til fleire leilegheiter, tomannsbustader og “missing middle”-bustader som kan byggast utan ekstra godkjenning, og erstatte utdaterte reglar som gjorde det vanskeleg å byggje anna enn einebustader rent.com. Desse endringane skal opne for meir bustadbygging, særleg fortetting. I tillegg har Ohio vedteke ein First-Time Homebuyer Savings Act (signert i 2022) som gir skattefordelar for sparekontoar til eigenkapital, for å hjelpe leigetakarar å bli eigarar – sjølv om effekten kan kome gradvis.

Investering i fleirfamiliebustader og utsikter: For investorar har fleirfamiliebustader i Columbus vore attraktive grunna relativt rimelege prisar og jamn leigevekst. Avkastningsgraden (cap rates) for leilegheitskompleks her er høgare enn i kystmarknadene (ofte i området 5–6 % for stabiliserte eigedomar), noko som gir god kontantstraum. Investeringsvolumet gjekk ned i 2023 på grunn av høgare rente (salet fall med om lag 31 % frå 2022) mmgrea.com, men tok seg opp att i 2024 då kjøparane justerte forventningane sine. Nasjonale selskap og REIT-ar har vore aktive med å kjøpe nye forstadsleilegheiter og sentrumsnære mellomstore prosjekt. Leigeveksten i Columbus er venta å ligge på rundt 3–4 % årleg på kort sikt mmgrea.com – raskare enn det amerikanske gjennomsnittet – takka vere ein sterk arbeidsmarknad og relativt rimelege bustader for tilflyttarar. Mot slutten av 2025 og vidare, når tilførselen av nye bygg minkar, kan belegget stramme seg til igjen til midt på 95 %-talet, noko som vil gi vedvarande press oppover på leigene. Likevel er leigeauke mykje over inntektsvekst ikkje berekraftig på lang sikt, så marknaden kan etter kvart kjøle seg ned til meir moderate auke (~2–3 % årleg) om lønsveksten heng etter. Alt i alt er leigemarknaden i Columbus framleis verdt å følgje med på – ein “utleigar sin marknad” for no, men med eit akutt behov for fleire rimelege bustader for å halde byen leveleg for arbeidsstyrken.

Investeringsmoglegheiter og “hotspots”

Investorstemning: Columbus har fanga merksemda til eigedomsinvestorar over heile landet som ein høgvekstmarknad med moderate kostnader – ofte rangert som ein “framveksande” marknad i Midtvesten. Kombinasjonen av jobbvekst, tilflytting og relativt låge inngangsprisar (samanlikna med kystbyar) gir sterkt potensial for avkastning. Som eit teikn på denne interessa kjøpte institusjonelle investorar (store selskap, REIT-ar, iBuyers) over 7 % av alle bustader som vart selde i Columbus tidleg i 2025 douglasandassociatesrealty.com, ein merkbar del (sjølv om det er lågare enn i Sunbelt-marknadene). Lokale “fix-and-flippers” og utanbys kjøparar satsar på dei meir rimelege nabolaga i Columbus for einebustad-til-leige og verdi-auke-flippar. Byen sin stabile økonomi (styrkt av det offentlege, Ohio State University og fleire Fortune 500-hovudkontor som Nationwide og Cardinal Health) gir investorar tru på at bustadetterspurnaden vil halde seg sterk sjølv i nedgangstider.

Nabolag med høge moglegheiter: Nokre av dei beste ROI-områda er dei som er i endring – med låge inngangskostnader og stigande leige-/bustadverdiar. Vi har allereie trekt fram 43223 (Hilltop), der bustader som kunne kjøpast for under $100K for nokre år sidan har auka kraftig i verdi etter kvart som området blir betre, og har gitt tosifra årleg verdistigning brightinvestor.com. På same måte tilbyr Linden-området (nord-sentrale Columbus) rimelege eigedomar og ser byinvesteringar i infrastruktur og kriminalitetsreduksjon, noko som gjer det til eit spekulativt val for langsiktig verdistigning. På sørsida har områda rundt Parsons Avenue Corridor og Near East (Olde Towne East, King-Lincoln) historiske hus som blir renovert og nye bygg som fyller tomme tomter – potensialet for betydelege eigenkapitalgevinstar er framleis til stades. For dei som ser på kjøp-og-behald-utleige, gir nabolag som Northeast Columbus (43219) ein god balanse: medianleiga for 2-roms er om lag $1,150, som berre er ~26 % av medianinntekta i området brightinvestor.com (eit sunt forhold mellom leige og inntekt), og området har hatt over 6,5 % befolkningsvekst sidan 2018 brightinvestor.com, noko som signaliserer vedvarande etterspurnad. Verdistigningsraten der ~15 %/år har vore framifrå brightinvestor.com.

Utanfor bykjernen er første krans-forstader og eksurbane småbyar òg attraktive mål. Til dømes gir Whitehall og Reynoldsburg på austsida solide utleigeavkastningar og tener på vekst som spreier seg frå Columbus. Delaware County i nord, eit av dei raskast veksande fylka i Ohio, har nye bustadfelt som veks fram – tomte- og bustadverdiar har stige jamt, men har framleis potensial etter kvart som utbygginga held fram. Med Intel og andre selskap på veg til Licking County, ser byar som Johnstown, Newark, Heath og Pataskala allereie auka etterspurnad etter bustader (og investorkjøp i påvente av framtidig vekst). I vest kan London og West Jefferson (Madison County) utvikle seg til pendlarforstader til Columbus i løpet av det neste tiåret, og representerer langsiktige investeringar.

Avkastning og risikoar: Investorane i Columbus har historisk sett hatt påliteleg kontantstraum – relativt høge avkastningsratar – men med stigande prisar har avkastninga vorte noko pressa. Ein typisk einebustad til utleige i eit arbeidarklasseområde i Columbus kan framleis oppnå ein avkastningsrate på om lag 7–8 %, noko som er attraktivt, men konkurransen om slike eigedomar har auka. Samstundes må flippere og oppussarar vere meir selektive sidan høgare rente gjer haldekostnadene dyrare. Den gode nyheita: kjøparinteressa for renoverte førstegangsbustader er sterk, så vellukka oppussingsprosjekt i marknadssegmentet under $300 000 blir ofte selt raskt. Utviklingsmoglegheiter finst det òg mange av: byens satsing på meir bustadbygging kan opne for regulering til rekkehus, tilleggsbustader (ADU-ar) og små fleirmannsbustader i område der dette tidlegare ikkje var tillate. Omgjering av eksisterande bygg er eit anna spor – til dømes mindre næringsbygg eller lager i urbane Columbus som blir gjort om til loftsleilegheiter eller bygg med blanda bruk.

Dei viktigaste risikoane å følgje med på er rentenivået (som påverkar finansieringskostnader og investorkjøpekraft) og moglegheita for at ein resesjon kan dempe etterspurnaden. Likevel er Columbus noko skjerma av sitt mangfald av næringar. Investorane er generelt optimistiske til Columbus på 3–5 års sikt, og ventar vidare leigevekst og verdistigning, særleg etter kvart som store prosjekt (Intel, m.m.) aukar rekrutteringa. Som ein lokal eigedomsmeklar sa: “Selskapa ser konkurransefortrinnet i Columbus og vil inn – og det vil investorane òg” columbusregion.com columbusregion.com. Alt i alt tilbyr Columbus eit fruktbart grunnlag for eigedomsinvesteringar, med moglegheiter frå flipping av hundre år gamle hus i revitaliserte byområde til å byggje nye utleigebustader i byens vekstområde.

Viktige økonomiske drivkrefter som påverkar eigedomsmarknaden

Fleire makroøkonomiske faktorar driv eigedomsmarknaden i Columbus til nye høgder:

Folkevekst: Enkelt sagt, fleire folk = større etterspurnad etter bustader. Columbus-området (folketal ~2,3 millionar) har lagt til om lag 50–60 personar dagleg dei siste åra gjennom ei blanding av jobbdriven tilflytting og naturleg vekst spectrumnews1.com. Det tilsvarar om lag 10 000+ nye innbyggjarar kvart år . Columbus er no den nest raskast veksande storbyregionen i Midtvesten (etter Indianapolis) og er venta å få 700 000 fleire innbyggjarar innan 2050 rent.com. Denne jamne veksten ligg til grunn for behovet for nye bustader, leilegheiter og butikkar. Det er verdt å merke seg at veksten i regionen ikkje er ein kortvarig boom, men ein langsiktig trend – sjølv på 2010-talet voks Columbus medan andre byar i Ohio krympa. Ein mangfaldig tilstrøyming av unge yrkesaktive, familiar og innvandrarar aukar etterspurnaden etter bustader på tvers av marknaden.

Utvikling av infrastruktur svarer både på vekst og legg til rette for meir av det. Faktisk vart Columbus rangert som for å effektivt samordne investeringar i infrastruktur med næringsvekst columbusregion.com. Regionen har målretta jakta på føderale midlar til prosjekt: nylege tilskot finansierer utviding av flyplassen (ein ny terminal ved John Glenn Columbus International), oppgraderingar ved Rickenbacker Inland Port, og forbetringar av motorvegar som I-70/I-71-krysset i sentrum columbusregion.com. Eit omformande initiativ er , ein plan om å innføre høgkapasitets kollektivtransport (Bus Rapid Transit-linjer) langs viktige korridorar som West Broad Street og Northwest Corridor til Dublin. Ved å forbetre kollektivtransport og mobilitet, ønskjer Columbus å støtte nye bustad- og næringsområde langs desse rutene. Etter Shaun Simpson, ein lokal eigedomsmeklar, vil prosjekt som LinkUS “føre til meir bygging, og viktigast, meir bygging av rimelege bustader” i sentrum og langs korridorane capitalcityrei.com. I tillegg er Columbus i samtalar om det føreslåtte som kan knyte Columbus til Cleveland og Cincinnati med tog for første gong på fleire tiår – eit langsiktig prosjekt som kan auke sentral-Ohio si attraktivitet ytterlegare. Alle desse infrastrukturtiltaka – vegar, kollektiv, forsyningar – , opnar nye utbyggingsområde, og fører ofte til auka eigedomsverdiar (til dømes har eigedomar nær framtidige kollektivstasjonar allereie vekt investorar si interesse). Utdannings- og forskingsinstitusjonar: Nærværet av Ohio State University , eit av dei største universiteta i landet, er ein stabil økonomisk motor. OSU sysselset ikkje berre titusenvis direkte (inkludert ved det anerkjende Wexner Medical Center), men skaper òg forsking, helsetenester og oppstartsverksemd som gir ringverknader inn i eigedomsmarknaden. Universitetet si utviding av West Campus i 2020 til eit “Innovasjonsdistrikt” gir nye laboratorium, kontor og bustader retta mot studentar og unge profesjonelle, og integrerer seg endå meir med byen. Andre høgskular (Columbus State, Capital University, m.fl.), pluss ein stor studentpopulasjon (over 110 000 studentar i storbyområdet), gir stabil etterspurnad etter utleigebustader og førstegangsbustader sidan mange nyutdanna vel å bli verande i Columbus.

Nærværet av , eit av dei største universiteta i landet, er ein stabil økonomisk motor. OSU sysselset ikkje berre titusenvis direkte (inkludert ved det anerkjende Wexner Medical Center), men skaper òg forsking, helsetenester og oppstartsverksemd som gir ringverknader inn i eigedomsmarknaden. Universitetet si utviding av West Campus i 2020 til eit “Innovasjonsdistrikt” gir nye laboratorium, kontor og bustader retta mot studentar og unge profesjonelle, og integrerer seg endå meir med byen. Andre høgskular (Columbus State, Capital University, m.fl.), pluss ein stor studentpopulasjon (over 110 000 studentar i storbyområdet), gir og førstegangsbustader sidan mange nyutdanna vel å bli verande i Columbus. Livskvalitet og kostnadsfordelar: I motsetnad til kystmarknader der høge kostnader driv folk bort, tilbyr Columbus eit relativt rimeleg (sjølv om det strammar seg til) alternativ. Selskap og arbeidstakarar som flyttar frå dyre byar finn lågare skattar, billegare eigedom og ei sentral plassering. Columbus får ofte gode plasseringar i rangeringar som “beste stadene for unge profesjonelle” og “beste byar for teknologijobbar”. Dette positive omdømmet tiltrekkjer talent, som igjen tiltrekkjer arbeidsgjevarar – ein god sirkel som tener eigedomsmarknaden. Dei kulturelle og fritidsmessige tilboda – frå Columbus sitt pulserande sentrum med kunst og idrettslag til byens store parkanlegg – spelar òg ei rolle i å trekkje til seg nye innbyggjarar. Kort sagt, Columbus er “kult” no på ein måte det kanskje ikkje var for 20 år sidan, og den oppfatninga driv etterspurnaden etter bustader frå tilflyttarar som ønskjer ein urban, men likevel rimeleg livsstil.

Oppsummert: Columbus sine økonomiske grunnprinsipp er svært sterke. Folkevekst og jobbvekst driv bustadbehovet raskare enn tilbodet klarer å følgje med, infrastrukturforbetringar opnar for ny utbygging, og byens varierte økonomi (statleg forvaltning, universitet, konsern-hovudkontor, helsevesen, finans, logistikk og no teknologi/industri) gir eit stabilt fundament. Desse faktorane tilseier at eigedomsmarknaden i Columbus truleg vil halde fram i positiv retning dei neste åra, med mindre det kjem ei nasjonal økonomisk krise.

Politiske og reguleringsmessige endringar som påverkar utbygging

Omfattande endring av reguleringsplanen: Eit av dei mest avgjerande lokale politiske grepa er Columbus si første heilskaplege omskriving av reguleringsplanen på fleire tiår. Byen oppdaterer reguleringsplanane for å oppmuntre til meir bustadbygging og forenkle godkjenningsprosessane rent.com. Under den gamle planen var store delar av Columbus avsett til einebustader, og det å få godkjenning for leilegheiter eller prosjekt med blanda bruk innebar ein langvarig dispensasjonsprosess. Den nye planen (framleis under utarbeiding i 2025) er venta å gjere det lovleg med høgare bustadtettleik i fleire område, tillate ting som tomannsbustader, rekkehus og sekundære bueiningar i tradisjonelle nabolag, og å gjere heile byggjesaksprosessen raskare. Ordførar Andrew Ginther si administrasjon understrekar at desse endringane er avgjerande for å møte bustadmangelen og utfordringane med prisnivået. I praksis prøver Columbus å fjerne reguleringshinder slik at privat sektor kan byggje fleire bustader – særleg “det manglande mellomleddet” (bygg med 2-4 bueiningar, små leilegheiter) som kan vere rimelegare enn store einebustader eller luksuriøse høghus. Denne vekstvenlege haldninga bør, dei neste åra, føre til meir fortettingsprosjekt, kreativ gjenbruk av ledige tomter, og kanskje høgare bustadtettleik nær kollektivlinjer. Nabolagsgrupper følgjer nøye med på forslaga, sidan debatten om fortetting versus nabolagskarakter held fram, men utviklinga peikar mot vekst.

Initiativ for rimeleg bustad: Bystyret i Columbus og Franklin County har gjort utanfor vanlege økonomiske satsingar på rimeleg bustad. Veljarane godkjende i 2022 eit obligasjonslån på 200 millionar dollar øyremerkt rimeleg bustad – den største investeringa av sitt slag i byens historie axios.com ahaco.org. Desse midlane blir brukte som lån og tilskot til utbyggjarar for å byggje inntektsavgrensa leilegheiter, ta vare på eksisterande rimelege bustader (til dømes ved å rehabilitere eldre bustadkompleks), og støtte eigarprogram for låginntektskjøparar. I 2024 hadde byen hjelpt til med å finansiere tusenvis av einingar gjennom desse obligasjonsmidlane columbus.gov. Med dette som grunnlag har ordførar Ginther foreslått eit nytt bustadobligasjonslån på 500 millionar dollar for valet i 2024 10tv.com, som, om det blir vedteke, vil gje ein kraftig auke i arbeidet med å skaffe rimelege bustader det neste tiåret. Desse obligasjonane blir kombinerte med statlege og føderale skatteinsentiv for å tette finansieringsgap i rimelege prosjekt som marknaden elles ikkje ville bygd. Verknaden for utvikling: vi vil sjå fleire bustadbygg med blanda inntekt, kollektivorienterte rimelege bustader (ofte langs planlagde LinkUS-korridorar), og kanskje også grunnfond eller leige-til-eige-modellar som held einingane rimelege på lang sikt. Columbus brukar òg verkemiddel som skattefritak for å lokke utbyggjarar til å inkludere rimelege einingar i prosjekt til marknadspris (til dømes kan ein utbyggjar få 15 års eigedomsskattfritak på eit nytt leilegheitsbygg om 20 % av einingane blir leigde ut til under marknadspris). I løpet av dei neste åra er målet med desse tiltaka å skape tusenvis av rimelege utleigebustader og bidra til å stabilisere den lågaste delen av leigemarknaden, noko som indirekte gagnar heile marknaden ved å hindre fordriving og heimløyse etter kvart som byen veks.

Endringar på delstatsnivå: Politikk i delstaten Ohio påverkar òg eigedomsmarknaden i Columbus. Dei siste åra har Ohio innført eit Førstegongskjøparar sparekonto-program (som tillèt inntil $5 000/år i skattefrie innskot til framtidige innskot for førstegongskjøparar) for å oppmuntre til bustadeige. Delstaten har òg auka løyvingane til Ohio Housing Finance Agency, som gir støtte til innskot og lån med låg rente. Sjølv om dette ikkje er spesifikt for Columbus, hjelper det fleire leigetakarar å bli kjøparar, noko som kan gi ein liten auke i etterspurnaden etter rimelege bustader. På den andre sida har eigedomsskattesystemet i Ohio ført til bratte auke i verdsettinga av bustader (og dermed skattar) i 2023, særleg i Franklin og nabofylka – nokre opplevde 20–40 % hopp i verdi. Dette har skapt uro blant huseigarar med fast inntekt. Politikarar diskuterer moglegheiter for lettelsar eller endringar i kor ofte takseringar skal skje. Høge eigedomsskattar kan påverke bustadtilgjengelegheita og er noko å følgje med på; som eigedomsmeklar Shaun Simpson påpeika, betyr aukande skattar og forsikringskostnader at “bustadprisen ikkje er like viktig som betalinga” som eigarane må budsjettere for capitalcityrei.com. Dersom skattane held fram med å stige, kan det dempe prisane noko, eller i det minste gjere kjøparar meir forsiktige i bodrundar.

Eit anna område er utleige og leigetakarrettar. Leiinga i Columbus har vurdert ordningar for å beskytte leigetakarar (til dømes krav om lengre varsel ved husleigeauke eller juridisk hjelp til leigetakarar som står i fare for utkastelse). Og sjølv om Ohio hindrar byar i å innføre husleigekontroll, er det aukande støtte til tiltak for å hjelpe leigetakarar. Betydningsfulle nye lokale forskrifter (til dømes avgrensing av søknadsgebyr eller krav om registrering av utleigebustader) kan påverke utleigarsida av marknaden.

Oppsummert: politikken er i utvikling for å støtte Columbus sin raske vekst – med mål om å leggje til rette for meir utbygging og dempe ulempene ved ein svært heit marknad. Omlegginga av reguleringsplanar og bustadlån er særleg viktige; dei viser at Columbus satsar på å vekse “oppover, ikkje berre utover” og å prøve å halde bustader tilgjengelege medan etterspurnaden aukar. Desse endringane, saman med statlege insentiv, bør skape eit miljø der utviklarar får fleire moglegheiter til å bygge og der offentleg-private samarbeid formar neste bølgje av eigedomsprosjekt i Columbus.

Utsikter og prognose: 2025 og vidare

Kva ventar for eigedomsmarknaden i Columbus dei neste 3–5 åra? Dei fleste meiner utviklinga blir jamn vekst heller enn ein dramatisk boom eller bust. Her er ei oppsummering av ekspertprognosar og datadrevne framskrivingar:

Prognosar for bustadprisar: Bustadanalysefolk spår vidare prisauke i Columbus ut tiåret, men i eit moderat tempo. Prognosane til Realtor.com og lokale ekspertar ventar at bustadverdiane i Columbus vil stige med om lag 3 % til 5 % årleg på kort sikt (med 2025 truleg i øvre ende, rundt +4–6 %) capitalcityrei.com. Dette er raskare enn den venta nasjonale gjennomsnittet. Grunnen: Etterspurnaden etter bustad i Columbus vil halde seg sterk på grunn av folkevekst og jobbvekst, men høgare bustadlånsrenter og auka tilbod bør halde prisauken innanfor eit berekraftig nivå, i motsetnad til dei 10 %+ årlege hopp vi har sett nyleg. Til dømes: ingen stor “kollaps” er i vente – ulikt midten av 2000-talet har Columbus ikkje hatt hemningslaus spekulativ overbygging, og utlånspraksisen er framleis solid, så det er ingen boble som kan sprekke. Sjølv om den amerikanske økonomien skulle få ein mild resesjon, kan bustadprisane i Columbus flate ut midlertidig, men den underliggande mangelen på bustader i forhold til veksten gir ein botn. Eit samrøystes anslag frå eit rådgjevingsselskap innan eigedom seier at bustadprisane i Columbus vil vekse ~15–20 % samla dei neste 5 åra (omtrent i takt med inflasjon og lønsvekst) openpathinvestments.com. Det betyr at eit hus verdt $300 000 i dag kan vere verdt rundt $345 000–$360 000 innan 2030. Merk at eventuelle framtidige kutt i bustadlånsrenta truleg vil auke prisveksten ved å styrke kjøpekrafta; motsett, om rentene skulle stige over dei siste toppane, kan prisveksten bremse til nær null ei stund fordi det blir vanskelegare å ha råd til å kjøpe.

Kvar næringssegment har si eiga prognose: Store prosjekt i horisonten: Andre halvdel av 2020-talet vil bli prega av megaprosjekt som blir realiserte. Intels chip-fabrikkar er venta å delvis kome i drift rundt 2025–2026 (med full drift innan 2030) spectrumnews1.com spectrumnews1.com. Når det skjer, vil tusenvis av høgtlønte teknologiarbeidarar strøyme til, noko som truleg vil auke bustadprisane særleg i den nordaustlege delen av byen og presse utbyggjarar til å bygge meir bustader der. På same måte vil Hondas nye fabrikkar for elbilrelatert produksjon (forventa ferdig ~2026) gi arbeidsplassar hovudsakleg nordvest og sørvest for Columbus. LinkUS kollektivlinjene kan få den første BRT-ruta under bygging innan 2025–26 om finansieringa kjem på plass, noko som kan stimulere til kollektivnære utbyggingar langs desse korridorane (t.d. leilegheitsklynger i vestlege og nordaustlege delar av Columbus langs framtidige BRT-stopp). I sentrum vil Scioto Peninsula og andre blanda bruk-prosjekt (Peninsula-fasar, North Market Tower, osv.) gi hundrevis av nye bustader og attraksjonar innan 2026, gjere bylivet meir attraktivt og kanskje auke etterspurnaden etter leilegheiter. Alle desse prosjekta har eit fellestrekk: dei aukar attraktiviteten og kapasiteten i sentrale Ohio, noko som styrkar eigedomsmarknaden .

Konklusjon: Bustadmarknaden i Columbus inn i 2025 er grunnleggjande sterk og posisjonert for vekst. Forvent at bustadprisane held fram med å stige i eit sunt énsifra tempo, at leigeprisane aukar vidare sjølv om noko av presset på tilgjengelegheit blir teke tak i, og at næringsutviklinga følgjer regionen si utvikling til eit større og meir dynamisk storbyområde. Som ein leiar innan næringsutvikling sa det: Columbus “tek modige grep, landar store prosjekt og held fokus på langsiktig vekst som løftar heile regionen” columbusregion.com. For bustadkjøparar, investorar og næringsliv er Columbus, Ohio ein marknad full av moglegheiter – og dei neste åra vil truleg berre forsterke denne trenden.

Kjelder: