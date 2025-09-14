부동산 롤러코스터: 모기지 금리 급락, 럭셔리 시장 호황 & ‘좀비랜드’ 사무실 – 글로벌 시장 동향

미국 주택담보대출 금리 급락: 평균 30년 고정금리가 11개월 만에 최저치(~6.35%)를 기록하며 연방준비제도 금리 인하 기대감이 높아지는 가운데, 주택담보대출 신청이 4년 만에 가장 큰 폭으로 증가함 freddiemac.com. 자금 조달 비용이 완화되면서 구매자들이 신중하게 다시 시장에 진입하고 있음.

평균 30년 고정금리가 11개월 만에 최저치(~6.35%)를 기록하며 연방준비제도 금리 인하 기대감이 높아지는 가운데, 주택담보대출 신청이 4년 만에 가장 큰 폭으로 증가함 freddiemac.com. 자금 조달 비용이 완화되면서 구매자들이 신중하게 다시 시장에 진입하고 있음. 유럽의 주택난: EU 지도자들은 “이것은 단순한 주택 위기가 아니라… 사회적 위기”라고 경고하며, 2015년 이후 주택 가격이 20% 이상 급등하고 건축 허가가 20% 감소함에 따라 저렴한 주택 계획 을 약속함 housing.ec.europa.eu. 영국에서는 8월에 18개월 만에 가장 광범위한 가격 하락 이 나타났으며, 높은 인플레이션과 금리 불확실성으로 인해 구매자 수요가 약화됨 reuters.com.

EU 지도자들은 “이것은 단순한 주택 위기가 아니라… 사회적 위기”라고 경고하며, 2015년 이후 주택 가격이 20% 이상 급등하고 건축 허가가 20% 감소함에 따라 을 약속함 housing.ec.europa.eu. 영국에서는 8월에 이 나타났으며, 높은 인플레이션과 금리 불확실성으로 인해 구매자 수요가 약화됨 reuters.com. 아시아는 혼조 – 인도 상승, 중국 하락: 인도 주택 가격 은 부유한 구매자 덕분에 올해 약 6.3% 상승할 것으로 예상되며(예상보다 빠름), 저렴한 주택 공급은 줄어들고 있음 reuters.com reuters.com. 한편, 중국의 부동산 침체 는 계속되고 있으며, 베이징과 상하이 당국은 수요를 회복하기 위해 주택 구매 제한을 완화함 reuters.com reuters.com, 분석가들은 추가적인 주택 지원책을 예상함 reuters.com.

은 부유한 구매자 덕분에 올해 약 6.3% 상승할 것으로 예상되며(예상보다 빠름), 저렴한 주택 공급은 줄어들고 있음 reuters.com reuters.com. 한편, 는 계속되고 있으며, 베이징과 상하이 당국은 수요를 회복하기 위해 주택 구매 제한을 완화함 reuters.com reuters.com, 분석가들은 추가적인 주택 지원책을 예상함 reuters.com. 중동 호황: 아부다비 부동산 시장 이 뜨겁다 – 2025년 1분기 거래량이 34.5% 급증했다 gulfnews.com. 이는 글로벌 투자자들과 경제 비전 프로젝트에 힘입은 것이다. 사우디아라비아는 획기적인 법안 을 승인해 2026년부터 일부 부동산 구역을 외국인 주택 소유 에 개방한다 cbnme.com. 이 조치는 “대규모 국제 투자로 가는 길을 열 것”으로 보인다 cbnme.com.

이 뜨겁다 – 2025년 1분기 거래량이 34.5% 급증했다 gulfnews.com. 이는 글로벌 투자자들과 경제 비전 프로젝트에 힘입은 것이다. 사우디아라비아는 을 승인해 2026년부터 일부 부동산 구역을 에 개방한다 cbnme.com. 이 조치는 “대규모 국제 투자로 가는 길을 열 것”으로 보인다 cbnme.com. 상업용 부동산의 양극화: 산업 및 물류 부동산은 견고함을 유지하고 있다(창고 공실률은 사상 최저치에 근접, 임대료 상승), 소매/호텔업 은 반등하여 호텔 객실 점유율이 팬데믹 이전 수준보다 단 0.6% 낮은 수준까지 회복했다 primior.com. 그러나 오피스 시장 은 전 세계적으로 어려움을 겪고 있다: 미국 오피스 공실률은 약 20%로 사상 최고치에 달했고 reuters.com, 유럽의 투자 시장은 “‘ 좀비랜드 ’… 회복도 없고, 고립된 자산, 유동성도 없다”고 한 펀드 임원이 경고했다 reuters.com.

부동산은 견고함을 유지하고 있다(창고 공실률은 사상 최저치에 근접, 임대료 상승), 은 반등하여 호텔 객실 점유율이 팬데믹 이전 수준보다 단 0.6% 낮은 수준까지 회복했다 primior.com. 그러나 은 전 세계적으로 어려움을 겪고 있다: 미국 오피스 공실률은 약 20%로 사상 최고치에 달했고 reuters.com, 유럽의 투자 시장은 “‘ ’… 회복도 없고, 고립된 자산, 유동성도 없다”고 한 펀드 임원이 경고했다 reuters.com. 럭셔리 & 프라임 부문은 중력에 도전: 고급 부동산은 전반적인 둔화에도 불구하고 호황을 누리고 있다. 콜롬비아에서는 보고타의 신규 고급 단지가 분양 전 단계에서 90%가 팔렸으며, 평방미터당 6,000달러가 넘는 기록적인 가격을 기록했다. 이는 멕시코시티나 리우의 고급 지역보다도 높은 수준이다 bloomberg.com. 그리고 전 세계 주요 도시에서는 고급 콘도에서 프라임 오피스까지 트로피 자산이 안전자산을 찾는 투자자들을 계속 끌어들이고 있다.

북미: 금리 낙관론 속 주택 시장 회복세

금리 하락이 주택 시장 심리에 활력을 불어넣다: 미국에서는 연방준비제도(Fed)가 마침내 금리를 인하할 것이라는 기대감에 따라 모기지 비용이 급격히 하락했다. 30년 고정 모기지 평균 금리는 6.35%(2024년 10월 이후 최저치)로 떨어졌으며, 이는 1년 만에 가장 큰 주간 하락폭이다 freddiemac.com. 프레디맥(Freddie Mac) 분석가들은 “모기지 금리가 올바른 방향으로 가고 있고, 주택 구매자들이 이를 인지하고 있다”고 언급했으며, 주택 구매 신청 건수는 4년 만에 가장 빠른 연간 성장세를 기록했다 freddiemac.com. 차입 비용의 이 같은 하락은 – 다음 주 연준의 금리 인하 가능성이 시장에서 94%로 반영되면서 촉진되고 있다 aljazeera.com – 오랜 여름 침체 이후 구매자들에게 한 줄기 희망을 제공하고 있다.

구매자 우위 시장 등장: 올해 초 높은 금리는 거래를 위축시켰고, 많은 판매자들은 입찰이 거의 없는 상황에 직면했다. 미국 일부 도시에서는 주택 구매자 부족으로 인해 가격 인하가 불가피하거나, 심지어 소유주들이 매물에서 철회하는 사례도 발생하며, 마침내 협상력이 구매자 쪽으로 기울고 있다. 전국적으로 매물은 여전히 부족하지만, 가격과 금리로 인한 부담 증가가 수요를 확실히 억제했다. 이제 자금 조달이 다소 저렴해지면서 부동산 중개인들은 방문객이 다시 늘고 있다고 보고하지만, 구매자들은 끈질긴 인플레이션 등 경제적 불확실성 속에서 여전히 신중한 태도를 보이고 있다. “주택 시장은 분명히 지속되는 불확실성의 영향을 받고 있다”고 왕립공인측량사협회(RICS)의 타런트 파슨스는 언급하며, 광범위한 경제 및 재정 전망에 대한 우려가 “심리에 부담을 주고 있다”고 밝혔다 reuters.com. 캐나다에서도 비슷한 추세가 이어지고 있다. 토론토와 같은 주요 시장에서는 구매자들이 금리 인하를 기다리며 여름 말까지 거래가 정체됐다 reuters.com.

상업용 부동산 스트레스: 북미의 상업용 부동산 상황은 양분되어 있습니다. 아파트와 산업용 부지는 견고함을 유지하고 있습니다 – 미국의 다가구 임대료는 다시 천천히 오르고 있고, 창고 공실률은 약 6~7%로 역사적 저점에 머물러 있습니다 primior.com. 하지만 오피스 부문은 잘 알려진 위기에 처해 있습니다. 원격 및 하이브리드 근무로 인해 미국 오피스 공실률은 20.7%로 전국적으로(역대 최고치) 치솟았으며 reuters.com, 샌프란시스코와 같은 기술 중심지는 무려 27.7% 오피스 공실률을 기록하고 있습니다 – 팬데믹 이전의 세 배 수준입니다 reuters.com. 뉴욕의 다운타운 오피스도 거의 23%가 비어 있습니다 reuters.com. 이처럼 사용되지 않는 업무 공간의 과잉은 “심각한 경제적 충격파”를 도시에 보내고 있으며 reuters.com, 부동산 가치 하락과 오피스 대출에 노출된 지역 은행의 부담을 가중시키고 있습니다. 만기 도래를 앞둔 임대인들은 높은 재융자 비용 속에서 2027년까지 2,900억 달러에 달하는 오피스 모기지 상환에 직면해 있습니다 reuters.com. 이런 어려운 환경에서 많은 소유주와 대출기관들은 연장이나 구조조정으로 채무불이행을 피하려 하고 있습니다. 한 가지 긍정적인 점은 “퀄리티로의 이동”이 진행 중이라는 것입니다 reuters.com. 기업들이 상위 등급 빌딩(더 높은 입주율과 임대료 유지)으로 통합하는 반면, 노후 오피스는 방치되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 전반적인 전망은 신중합니다 – 업계 분석가들은 오피스 시장의 회복이 길고 불균등할 것이라고 말하며, 이는 전반적인 사무실 복귀 추세와 경제적 안정성에 달려 있다고 합니다.

유럽: 주택 위기와 정체된 투자

주거비 부담 한계점에 도달: 유럽은 주거비 부담 비상사태를 공개적으로 인정하고 있다. 9월 10일 국정연설에서 유럽연합 집행위원장 우르줄라 폰 데어 라이엔은 너무 많은 유럽인들에게 “집이 더 이상 안식처가 아니라 불안의 원천이 되었다”고 한탄했다 housing.ec.europa.eu. 그녀는 2015년 이후 주거비가 20% 이상 급등한 반면, 신규 주택 건설은 크게 뒤처졌다고 지적했다(5년간 건축 허가 20% 감소) housing.ec.europa.eu. “이것은 단순한 주택 위기가 아니라 사회적 위기입니다… 유럽의 사회적 결속을 해치고 있습니다,”라고 폰 데어 라이엔은 경고했다 housing.ec.europa.eu. 브뤼셀은 연말까지 유럽 최초의 주거비 부담 완화 계획을 도입할 예정이며, 주거 지원을 위한 국가 보조금 규정 완화, 신규 개발에 대한 행정 절차 간소화, 공급을 압박하는 단기 임대 규제까지 추진할 계획이다 housing.ec.europa.eu housing.ec.europa.eu. 이 문제를 최우선 의제로 올리기 위해 EU 전체 주택 정상회의도 소집될 예정이다 housing.ec.europa.eu.

지상에서는 이미 여러 유럽 국가에서 가격 조정이 나타나고 있습니다.은 영란은행의 14차례 연속 금리 인상으로 뚜렷하게 식었습니다. 8월에는했다고 RICS 조사에 따르면 밝혀졌습니다 reuters.com . 신규 매수자 문의와 매매 건수는 2020년 중반 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다 reuters.com . “구매자 수요가 줄고 거래가 감소하면서 주택 시장은 분명히 지속되는 불확실성의 영향을 받고 있습니다,”라고 RICS 분석가 타런트 파슨스는 말하며, 경제와에 대한 의구심이 신뢰를 약화시키고 있다고 언급했습니다 reuters.com . 완고한 인플레이션(영국 CPI 8월 기준 약 6.7%)과 상승하는 모기지 비용으로 인해 구매 여력이 한계에 다다랐으며, 전형적인 영국 구매자의 구매력이 약화되어되고 있습니다(조사에 참여한 감정사 중 순 27%가 임대료 상승을 전망, 잠재적 구매자들이 여전히 임차에 머물고 있기 때문) reuters.com . 그 밖에,– EU 최대 경제국 – 역시 고통을 겪고 있습니다: 주택 거래가 둔화되고하여 베를린은 구매자 인센티브를 검토하고 있습니다. 스웨덴, 아일랜드 등 팬데믹 시기에 큰 상승을 보였던 국가들 역시 2025년에는 금리 상승으로 가격이 약세를 보이고 있습니다.

“좀비랜드” 투자 시장: 상업용 부동산에서 유럽이 기대했던 반등은 미미했습니다. 2020~2022년의 심각한 침체 이후, 2025년 초의 낙관론은 암울한 현실로 바뀌었습니다. 매수자와 매도자가 가격에서 큰 차이를 보이면서 거래는 10년 만에 최저치 부근에 머물러 있습니다. 2025년 2분기까지, 유럽/중동/아프리카의 국경 간 부동산 투자는 전년 대비 약 20% 감소했습니다. 이는 10년 만에 최악의 수준입니다 reuters.com. 많은 거래가 매도자가 할인에 동의하지 않는 한 보류되고 있습니다. “우리는 ‘좀비랜드’에 있습니다… 회복도 없고, 고립된 자산만 남았으며, 유동성도 돌아오지 않습니다,”라고 펀드 대기업 PGIM의 유럽 부동산 책임자인 세바스티아노 페란테는 정체된 시장을 설명하며 말했습니다 reuters.com. 잠재적 매수자들은 경제 성장 둔화와 더 높은 수익률의 대안(현재 유럽에서는 사모 대출 자금 조달이 부동산을 훨씬 앞지르고 있음) 때문에 신중한 태도를 보이고 있습니다 reuters.com.

스트레스는 오피스 및 리테일 부문에서 가장 뚜렷하게 나타납니다. 예를 들어 독일은 2025년 상반기에 상업용 부동산 거래가 또다시 2% 감소했습니다 reuters.com. 프랑크푸르트의 문제를 겪고 있는 상징적인 건물인 트리아논 마천루도 시장의 수요를 시험하기 위해 헐값 매물로 나왔습니다 reuters.com. 2급 오피스와 노후 쇼핑센터의 가치는 급락했고, 데이터 센터와 같은 인기 부문조차도 열기가 식었습니다 reuters.com. 그러나 일부 밝은 부분도 있습니다. 임대가 잘 된 물류 시설과 임대 주택 포트폴리오는 구조적으로 공급이 부족한 부문에 투자자들이 베팅하면서 여전히 수요가 있습니다 reuters.com. 도심 핵심 입지의 최고급(“트로피”) 오피스 빌딩도 가치를 유지하고 있습니다. 이들의 공실률은 훨씬 낮으며(종종 시장 평균보다 5%포인트 낮음), 최고급 공간의 임대료는 여전히 오르고 있습니다 primior.com. “시장 일부에서는 회복이 이미 상당히 진행 중이지만, 거의 유동성이 없는 비선호 자산에는 더 큰 고통이 남아 있다”고 Phoenix Group 투자 부문의 Cecile Retaureau는 언급하며, 유럽의 반등이 매우 불균등할 것이라고 경고했습니다 reuters.com.

아시아-태평양: 중국의 침체 vs. 인도의 급등

중국, 부동산 규제 완화: 한때 멈출 줄 몰랐던 중국의 부동산 부문은 현재 개발업체의 부채 위기와 구매자 신뢰 하락으로 특징지어지는 수년간의 침체 속에서 여전히 경제의 주요 약점으로 남아 있습니다. 주택 수요를 자극하기 위한 시도로, 주요 도시 당국은 엄격한 구매 규정을 완화하기 시작했습니다. 8월 말, 상하이는 외곽 순환도로 밖 교외 지역에서 자격을 갖춘 가족(이제는 가족으로 간주되는 1인 가구까지)이 주택을 두 채 이상 구매할 수 있도록 제한을 완화했습니다 reuters.com. 베이징도 비슷한 조치를 취해, 예를 들어 미혼 개인이 첫 주택 구매자로 인정받을 수 있도록 했습니다. 이는 판매를 떠받치기 위한 더 광범위한 정책 변화의 일부입니다. 이러한 지역 조치는 중앙 정부가 “합리적인” 주거 수요를 지원하라고 촉구한 이후에 나왔습니다. 지금까지 그 영향은 미미했습니다. 9월 데이터(곧 발표 예정)는 대도시에서 판매가 소폭 증가했음을 보여줄 것으로 예상되지만, 전국적으로는 여전히 가격이 압박을 받고 있습니다. 정책 입안자들은 추가 지원이 있을 것임을 시사했습니다. 이번 주 중국 재정부는 재정 지원에 “충분한 여지”가 있으며, 부동산 위기로 인한 위험은 통제 가능하다고 강조하며 추가 지출 또는 주택 경기 부양책 가능성을 내비쳤습니다 reuters.com reuters.com. 시장은 또한 인민은행의 움직임을 주시하고 있습니다. 인민은행은 이미 주택담보대출 금리를 인하했으며, 미국의 금리 인하로 위안화에 대한 압력이 줄어들 경우 추가 완화도 가능할 수 있습니다 reuters.com. 목표는 연착륙을 유도하는 것입니다. 당국은 주택 가격과 시장 심리를 안정시키되, 투기적 거품이 다시 일지 않도록 하기를 원합니다. 일부 대형 개발업체가 구조조정 중이고, 비구이위안이 가까스로 디폴트를 피한 상황에서 신뢰 회복이 최우선 과제입니다. 지속적인 반등은 2025년 이후에나 가능할 수 있습니다. S&P의 전망에 따르면 중국의 부동산 판매는 도시 재고가 소진됨에 따라 2025년 하반기에 바닥을 찾을 수 있습니다 bloomberg.com.

인도의 주택 경기 상승과 주거비 부담 우려: 반면, 인도의 부동산 시장은 활황세를 타고 있지만, 그만큼 우려도 커지고 있습니다. 부동산 전문가들을 대상으로 한 로이터의 새로운 설문조사에 따르면, 인도 주택 가격은 2025년에 6.3%, 2026년에 추가로 7.0% 상승할 것으로 전망됩니다 reuters.com. 이는 지난해 성장률과 이전 전망치를 모두 웃도는 수치입니다. 이러한 가속화는 주로 시장의 상위 부문에서 촉진되고 있습니다. 대도시의 프리미엄 및 고급 주택에 대한 수요가 급증하고 있는데, 이는 부유층의 소득 증가와 NRI(비거주 인도인) 투자 급증 덕분입니다. 동시에, 저렴한 주택 공급은 줄어들고 있습니다. 인도는 현재 약 1,000만 채의 저렴한 주택 부족에 직면해 있으며, 현 추세가 계속된다면 이 부족분은 2030년까지 세 배로 늘어날 수 있습니다 reuters.com. 그 결과, 시장은 양극화되고 있습니다. “이익은 점점 더 소수 계층에 집중되고 있습니다… 피라미드 하단에 있는 사람들은 불리한 상황에 처해 있습니다,”라고 콜리어스 인디아의 전무 이사 아제이 샤르마는 말했습니다 reuters.com. 그는 인도 경제가 빠르게 성장하고 있음에도(지난 분기 7.8% 성장) reuters.com, 중산층 소득은 정체되어 수백만 명의 도시 이주민들이 내 집 마련의 꿈을 이루지 못하고 있다고 지적했습니다. 많은 이들이 어쩔 수 없이 임대에 의존하게 되고, 이로 인해 도시 임대료는 연 5~8%씩 오르고 있습니다. 이는 일반 물가상승률보다도 빠른 속도입니다 reuters.com. “핵심 지역과 교외 지역 모두에서 주거비 부담이 커지면서 더 많은 사람들이 임대를 선택하고, 임대 수요가 늘면서 임대료가 오르고 있습니다,”라고 샤르마는 이 악순환을 설명했습니다 reuters.com. 전문가들은 주거비 부담 격차가 더 벌어질 경우 장기적으로 심각한 결과가 초래될 수 있다고 경고합니다. “부동산의 금융화 이후, 주거비 부담은 개선되지 않았고 오히려 악화되었습니다,”라고 리아세스 포라스의 판카즈 카푸르는 말하며, 인도에서 첫 주택을 구입하는 평균 연령이 30대 초반에서 40대 중반으로 10년 이상 높아졌다고 지적했습니다 reuters.com. 이를 해결하기 위해 정책 입안자들은 생애 최초 주택 구입자를 위한 금리 보조 정책을 도입하고, 개발업체들에게 중간 가격대 프로젝트를 더 많이 출시하도록 독려하고 있지만, 현재까지는 “시장이 프리미엄 주택 쪽으로 크게 쏠려 있다”고 평가됩니다.진입 단계의 구매자들을 배제하고 있습니다 reuters.com.

아시아-태평양 지역의 기타 지역: 이 지역의 다른 부동산 시장들은 엇갈린 양상을 보이고 있습니다. 호주는 2025년에 소폭 회복세를 보이고 있습니다. 지난해 하락 이후, 시드니와 멜버른의 주택 가격이 다시 소폭 상승하고 있으며, 호주중앙은행이 금리 인상을 멈춘 것이 영향을 미쳤습니다. 그러나 일부 지역에서는 높은 가계부채와 주택담보대출 스트레스로 상승폭이 제한되고 있습니다. 일본은 안정세를 유지하고 있으며, 초저금리의 영향으로 주거용과 상업용 부동산 모두에서 견고한 수요가 이어지고 있습니다. 아시아의 오피스 부문은 대체로 서구보다 건강한 편이지만, 일부 약세 지역도 존재합니다. 예를 들어, 홍콩의 오피스 임대료는 중국 본토 기업들의 철수로 압박을 받고 있습니다. 싱가포르와 서울은 두드러진 성과를 보이고 있습니다. 이들 도시의 고급 주택 거래는 견조하며(싱가포르는 이번 분기 펜트하우스 거래가 사상 최고치를 기록), 이에 따라 외국인에 대한 인지세 인상 등 새로운 시장 안정화 조치가 도입되고 있습니다. 전반적으로 투자자들은 금리 추이에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 미국과, 어쩌면 유럽까지 금리 인하로 전환할 경우, 아시아 중앙은행들도 이에 동참할 수 있으며, 이는 2026년 부동산 거래 활성화로 이어질 수 있습니다. 저렴한 자금조달이 가능해지기 때문입니다.

중동: 투자 자석 – 부상하는 걸프 지역

다른 지역들이 어려움에 직면한 가운데, 중동 부동산 시장 – 특히 걸프 지역 – 은 눈에 띄는 상승세를 보이고 있습니다. 높은 석유 수익, 경제 다각화 추진, 그리고 투자 친화적 정책이 결합되어 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아의 부동산 부문을 크게 활성화시키고 있습니다.

걸프 부동산 호황: 아부다비와 두바이는 계속해서 부동산에 강한 자본 유입을 보이고 있습니다. 아부다비에서는 2025년 1분기 부동산 거래가 253억 디르함(약 69억 달러)에 달했으며, 전년 대비 34.5% 증가한 약 6,900건의 거래가 이루어졌습니다 gulfnews.com. 관계자들은 아부다비의 견고한 경제와 “지속 가능하고 고급스러운 생활”에 대한 매력이 해외 투자자들을 끌어들이는 요인이라고 평가합니다 gulfnews.com. 이번 주 아부다비에서 열린 대형 산업 행사(IREIS 2025)에서 현지 전문가들은 낙관적인 전망을 내놓았습니다. “아부다비 부동산 부문의 모멘텀은 계속 가속화되고 있으며, UAE 전체 부동산 시장도 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다,”라고 UAE 부동산 회사의 회장 Amer Al Ahbabi가 말했습니다 gulfnews.com. 개발업체들은 고급 워터프런트 프로젝트와 신규 빌라 커뮤니티가 매진되고 있으며, 종종 골든 비자를 노리는 외국인 구매자들에게 팔리고 있다고 보고하고 있습니다. 두바이에서는 팬데믹 이후의 호황이 계속 이어지고 있으며, 2025년 현재까지 부동산 판매는 신기록을 세울 것으로 보이고, 국제 구매자의 참여가 특히 높습니다. 주요 부문인 프라임 해변 주택과 프리존 내 상업용 오피스는 입찰 경쟁이 치열합니다. 아부다비와 두바이 모두 혁신을 적극 도입하고 있는데, 디지털 부동산 거래부터 토큰화 시범사업(IREIS 주최 측 언급)까지 현대 투자자 유치를 위해 노력하고 있습니다 gulfnews.com.

사우디아라비아의 대담한 행보: 사우디아라비아 왕국은 비전 2030 개혁의 일환으로, 방금 획기적인 정책 변화를 단행했습니다. 2026년부터 특정 지정 구역에서 외국인 개인의 부동산 소유를 허용하기로 한 것입니다 cbnme.com. 이는 역사적으로 외국인 구매자에게 닫혀 있었던(일부 두바이식 개발 내 거주 프로그램 제외) 시장에 있어 혁명적인 조치입니다. 무함마드 빈 살만 왕세자 주도 하에 사우디 내각이 승인한 이 새로운 법은, 시티스케이프 글로벌을 조직하는 임원인 레이첼 스터지스에 따르면 “국제적 관심과 투자의 급증을 촉진할 것”으로 기대됩니다 cbnme.com cbnme.com. 세계 최대 부동산 컨퍼런스 중 하나인 시티스케이프 글로벌은 11월 리야드에서 개최되며, 전 세계 투자자와 개발자들에게 이러한 기회를 선보일 예정입니다. 지난해 두바이에서 열린 시티스케이프는 외국인 참석자가 37% 증가했으며, 2025년 리야드 행사는 그보다 더 클 것으로 전망됩니다 cbnme.com cbnme.com. 사우디 부동산 시장 개방은 네옴(5,000억 달러 규모의 미래 도시)과 리야드, 제다의 건설 붐과 함께 진행되고 있습니다. 부동산 전문가들은, 만약 사우디가 새 구역에 매력적인 규제 및 세제 프레임워크를 마련한다면, 사우디아라비아가 글로벌 자본 유치 측면에서 “다음 UAE”가 될 수 있다고 말합니다. 이미 미국, 영국, 중국, UAE의 주요 개발업체들이 사우디의 새롭게 자유화된 시장 진출을 모색하고 있다는 보도도 나오고 있습니다 cbnme.com.

중동 및 북아프리카 전역: 이 지역 전반에서 부동산 시장은 2025년에 대체로 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 카타르는 월드컵 이후의 모멘텀을 누리고 있으며, 최신 자료에 따르면 9월 초 도하의 부동산 거래액은 일주일간 3억 9,400만 카타르 리얄(약 1억 800만 달러)에 달해 꾸준한 활동을 보여주고 있습니다 arabnews.pk. 이집트는 경제 혼란 속에서 현지인들이 인플레이션을 헤지하기 위한 선호 자산으로 부동산을 선택하고 있으며, 개발업자들은 억눌린 주택 수요를 공략하기 위해 장기 분할 납부 계획을 제공하고 있습니다. 이스라엘의 주택 가격은 최근 몇 년간 급등했으나, 금리 인상으로 마침내 정체되었지만 신규 주택 공급 부족이 심각해(정치적 불안정에도 불구하고) 여전히 높은 가치를 유지하고 있습니다. 튀르키예는 독특한 사례로 남아 있습니다: 외국인(특히 러시아인, 이란인) 매수세가 리라화 가치 하락에도 이스탄불 부동산을 지탱했으나, 투자이민 관련 신규 규제로 일부 수요가 완화되었습니다. 한편, 걸프 지역의 리테일 및 호텔 부동산은 관광 회복 덕분에 호황을 누리고 있으며, 두바이의 쇼핑몰 운영사와 호텔 리츠(REITs)는 2025년 역대 최고 방문객 수에 힘입어 높은 점유율과 임대료 상승을 보고하고 있습니다.

라틴 아메리카: 침체와 밝은 지점들

라틴 아메리카의 부동산 시장은 여러 면에서 힘든 한 해를 보냈습니다 – 높은 금리로 인해 지역 전반의 주택담보대출이 위축되고, 이전에 과열되었던 시장도 식었습니다. 그러나 이러한 전반적 둔화 속에서도 특히 고급 부동산 부문에서 눈에 띄는 회복력을 보이는 곳들이 있습니다.

콜롬비아 – 고급 부동산, 침체를 거스르다: 아마도 가장 극적인 사례는 콜롬비아 보고타에서 볼 수 있습니다. 이곳에서는 새로운 초고급 콘도 개발이 콜롬비아 전체 주택 시장이 침체되는 가운데에서도 가격 기록을 경신하고 있습니다. Quora로 알려진 이 프로젝트는 고급 주거지 202세대와 오피스, 리테일이 결합된 복합 단지로, 고급 지역의 여러 부지를 합쳐 개발되고 있습니다. 완공까지 3년이 남았음에도 불구하고, 전체 주거지의 90% 이상이 이미 판매되었으며, 546m² 펜트하우스도 포함되어 있습니다. 평방미터당 2,400만 콜롬비아 페소(약 $6,100/m²)라는 가격에 거래되고 있습니다 bloomberg.com. 이는 보고타의 기존 최고가보다 약 33% 높은 수준이며, 멕시코시티의 폴랑코나 리우데자네이루의 이파네마 등 더 부유한 중남미 대도시의 최고급 가격을 능가합니다(참고로, 평방미터당 가격이 더 비쌉니다) bloomberg.com. 이 프로젝트의 성공은 “콜롬비아의 침체된 부동산 시장을 정면으로 거스른다”는 평가를 받고 있습니다. 최근 1년간 건설 자금난과 건설사 파산 급증으로 시장이 어려움을 겪는 가운데서도 말이죠. 현지 및 해외의 부유한 구매자들은 안전한 투자처이자 신분의 상징으로 Quora에 몰려들고 있으며, 이는 중남미 핵심 부동산의 장기적 가치에 대한 신뢰를 보여줍니다. 이 지역의 개발업자들은 보고타의 사례를 들어 최상위 수요는 여전히 강하다고 강조합니다. 정말 독특한 무언가를 만든다면, 침체기에도 구매자는 반드시 나타난다는 것입니다.

중남미 전역의 동향: 그러나 이런 고급 주거지를 제외하면, 많은 중남미 주택 시장은 약세를 보이고 있습니다. 멕시코에서는 팬데믹 기간의 호황 이후, 2025년에는 인플레이션과 대출 금리 상승으로 실질 주택 가격 상승세가 둔화되었습니다. 다만 멕시코시티와 과달라하라 등 일부 지역은 여전히 소폭 상승세를 보이고 있습니다. 브라질은 전환점에 있습니다. 중앙은행이 기준금리(셀릭 금리)를 최고 13.75%에서 9월 기준 12.75%로 인하하기 시작했으며, 이는 브라질 부동산 시장을 점진적으로 회복시킬 전망입니다. 브라질 주택 건설사들은 대출이 다소 저렴해지면서 구매 문의가 늘었다고 보고하고 있으며, 전문가들은 금리 인하가 계속된다면 2026년까지 주택 판매가 증가할 것으로 예상합니다. 칠레와 페루는 2024년 경기 침체로 가격이 하락했으나, 현재는 안정세를 보이고 있습니다. 아르헨티나는 극심한 경제 변동성으로 2025년 부동산 거래가 거의 멈췄으며, 구매자들은 선거 결과와 달러화 도입 가능성을 지켜보고 있습니다. 이곳 부동산은 여전히 대부분 미국 달러로 가격이 매겨져 있어, 대부분의 현지인들에게는 접근이 어렵습니다.

회복의 신호: 상업 부문에서 라틴 아메리카는 긍정적인 모멘텀을 보이고 있습니다. 멕시코에서는 니어쇼어링 공장 투자로 인해 산업용 부동산(창고, 물류)이 호황을 누리고 있으며, 미국-멕시코 국경과 멕시코 중부 지역의 현대식 물류 시설에 대한 수요가 공급을 초과하고 있습니다. 브라질의 농업 비즈니스 호황은 마투 그로수(Mato Grosso)와 같은 주에서 저장 및 유통 부동산 개발을 촉진하고 있습니다. 또한, 코로나19 기간 동안 어려움을 겪었던 소매 부동산은 소비자 지출이 개선되면서 회복 중입니다. 예를 들어, 브라질과 칠레의 쇼핑몰 운영업체들은 방문객 수와 임차인 매출이 2019년 수준으로 반등했다고 보고하고 있습니다. 이러한 상황은 외국인 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 이번 주에도 한 중동의 주요 국부펀드가 라틴 아메리카의 소매 센터 포트폴리오에 투자할 계획을 발표했으며(회복을 기대하며 상대적으로 저렴한 자산을 매입하려는 전략),

전반적으로, 라틴 아메리카의 부동산 전망은 거시경제적 추세에 달려 있습니다. 인플레이션이 억제되고 금리가 계속 하락한다면(브라질, 칠레 등에서 보이는 것처럼), 이 지역은 보다 확장적인 부동산 사이클에 진입할 수 있습니다. 현재로서는 개발업자들이 신중한 태도를 보이고 있으며, 여전히 수익성이 높은 초고가 시장이나(럭셔리) 정부 보조금이 제공되는 저렴한 주택 등 틈새 수요에 집중하고 있습니다. 하지만 보고타의 고급 콘도 붐에서 볼 수 있듯, 시장의 모든 부문이 동시에 움직이지는 않으며, 항상 신뢰와 가격이 치솟는 일부 영역이 존재합니다.

아프리카: 도시 성장과 신흥 기회

전역의 아프리카에서는, 일부 국가에서의 빠른 도시화와 경제 성장으로 인해 주택 부족, 높은 금융 비용과 같은 도전 과제가 지속되고 있음에도 불구하고 전반적으로 긍정적인 부동산 이야기가 전개되고 있습니다. 중산층 증가, 거버넌스 개선, 외국 자본 유입 덕분에 여러 아프리카 도시들이 2025년을 앞두고 주목해야 할 부동산 투자 핫스팟으로 부상하고 있습니다.

떠오르는 주요 도시들: 케냐 나이로비가 그 중 하나입니다. 급성장하는 기술 산업으로 인해 종종 “실리콘 사바나”라고 불리는 나이로비는, 기술 기업과 전문가의 유입으로 현대식 사무실과 고품질 주택에 대한 수요가 증가했습니다. Westlands와 Upper Hill과 같은 주요 비즈니스 지구는 다국적 기업을 유치하며 Grade A 오피스의 점유율을 높이고 있습니다. 주거 측면에서도 나이로비의 부동산 가치는 인상적인 성장을 보이고 있습니다. 일부 교외 지역(예: Athi River, Kitengela)에서는 주택 가격이 전년 대비 20%가량 상승했는데, 이는 새로운 인프라와 중산층 구매자를 끌어들이는 저렴한 주택 프로젝트 덕분입니다 estateintel.com. 케냐 정부와 은행들도 주택 지원에 적극적입니다: 최근 한 주요 은행이 저렴한 주택의 모기지 접근성을 확대하기 위해 3천만 달러 기금을 투입했고 kmrc.co.ke, 국가 주택 기금도 신규 주택 건설 자금을 지원하고 있습니다. 마찬가지로, 나이지리아 라고스는 아프리카 대륙에서 인구가 가장 많은 도시로, 막대한 부동산 수요가 계속되고 있습니다. 높은 금리에도 불구하고, 2천만 명이 넘는 인구와 상업적 역동성으로 인해 주택 공급에 대한 압박이 지속되고 있습니다. Ikoyi와 Victoria Island와 같은 고급 주거지는 엘리트층에게 여전히 높은 가치를 인정받고 있으며, 라고스의 평균 부동산 가격은 2025년까지 중급 주택 기준으로 ₦5천만(약 6만5천 달러)에 이를 것으로 예상됩니다 estateintel.com. 한편, 개발업체들이 젊은 직장인을 겨냥하면서 본토의 더 저렴한 지역도 성장하고 있습니다 estateintel.com. 라고스 주 정부는 대규모 주택 및 신도시 개발을 위한 인센티브를 도입하고 있으며(예: Lekki 자유무역지대 지역은 복합용도 프로젝트를 촉진 중) estateintel.com.

투자자들의 관심을 끄는 다른 도시로는 가나 아크라가 있다. 이곳은 안정적인 정치 환경과 석유 기반 경제로 인해 건설이 증가하고 있다. 가나의 부동산 시장 가치는 2025년까지 약 GH¢5330억에 이를 것으로 전망된다(주거용이 대부분을 차지) estateintel.com. 아크라의 고급 교외 지역인 이스트 레곤과 칸톤먼트는 디아스포라와 외국인 주재원들로부터 고급 아파트에 대한 꾸준한 수요가 있으며, 정부도 증가하는 중산층을 위해 저렴한 주택을 적극적으로 장려하고 있다. 르완다 키갈리는 시장 규모는 작지만 빠른 성장과 혁신적인 접근 방식으로 주목받고 있다. 이 도시는 Green City Kigali와 같은 이니셔티브로 임팩트 투자자를 유치했으며, 지속 가능한 주택 건설을 목표로 하고 주거 및 상업용 부동산에서 9~12% 이상의 임대 수익률을 자랑한다 estateintel.com estateintel.com. 그리고 남아프리카공화국 요하네스버그는 대륙의 금융 중심지로서 여전히 견고하다. 남아공의 경제적 역풍에도 불구하고, 요하네스버그의 주요 오피스 공실률은 샌튼 등 주요 지역에서 약 12%로 개선되었으며 estateintel.com, 전자상거래와 유통 부문이 확장되면서 도시 내 대형 물류 공간의 임대료도 상승 중이다(연 6% 성장) estateintel.com.

대륙 차원의 이니셔티브: 주택 부족 문제를 해결하고 부동산 잠재력을 발굴하기 위한 범아프리카적 움직임도 있습니다. 다자간 기관과 정부는 저렴한 주택 개발을 위한 기금에 협력하고 있습니다. 예를 들어, 케냐의 KMRC(케냐 모기지 리파이낸스 컴퍼니)는 저비용 모기지 대출을 주도해 왔으며, 2025년에는 대규모 저렴 주택 컨퍼런스를 개최했습니다 kmrc.co.ke. 나이지리아는 최근 디아스포라 모기지 프로그램을 출시해 해외 거주 나이지리아인들이 고국의 주택에 더 쉽게 투자할 수 있도록 했습니다 nidcom.gov.ng. 또한 나이지리아 연방 모기지 은행은 국내 주택 소유를 촉진하기 위해 한 자릿수(약 9.75%)의 이자율로 주택 대출을 제공하고 있습니다 naltf.gov.ng. 이러한 노력은 주택 소유를 꿈꾸지만 신용 접근성이 부족한 젊고 성장하는 인구를 겨냥합니다. 성공한다면 점진적으로 주택 소유율을 높이고 아프리카 전역의 건설을 촉진할 수 있습니다.

외국인 투자자들도 주목하고 있습니다: 아프리카를 겨냥한 사모 부동산 펀드가 증가하고 있으며, 이들은 서아프리카의 쇼핑몰부터 이집트의 오피스 파크, 동아프리카의 물류센터까지 다양한 분야에 집중하고 있습니다. 전반적으로 2025년 아프리카 부동산 시장은 성장할 준비가 되어 있으며, 도시화와 투자 증가가 이를 이끌고 있습니다. 한 업계 보고서에 따르면, 핵심은 인구통계와 정책이 유리한 도시와, 대륙의 발전 궤적을 활용할 수 있는 소매 및 산업 부문에 집중하는 것이라고 합니다 estateintel.com estateintel.com. 기회는 방대하지만, 미래를 위한 주택과 인프라를 구축하는 데 필요한 일도 그만큼 많습니다.

전문가 전망 및 마무리 의견

전 세계적으로, 부동산은 2025년 말에 대조의 이야기를 보여주고 있습니다. 한편으로는, 인플레이션 완화와 통화 정책 변화가 숨통을 틔워주고 있습니다. 이는 미국에서 가장 뚜렷하게 나타나고 있는데, 금리 인하 가능성이 이미 주택담보대출 금리를 낮추고 일부 구매자들의 낙관론을 되살리고 있습니다 freddiemac.com. 이 역동성은 주택 시장의 운명이 중앙은행의 움직임과 얼마나 밀접하게 연결되어 있는지를 보여줍니다. JPMorgan의 미국 수석 이코노미스트인 마이클 페롤리가 연준의 입장에 대해 언급했듯이, 현재로서는 금리 인하가 조기에 이루어질 가능성이 더 높아 보입니다 aljazeera.com. 만약 이러한 변화가 현실화된다면, 2026년 부동산 시장에 큰 변화를 가져올 수 있습니다.

반면, 구조적 도전 과제는 여전히 만만치 않습니다. 공급 부족—인도와 유럽의 저렴한 주택이든, 특정 지역의 고품질 오피스 공간이든—은 불평등과 “좌절된 선택지”를 야기하고 있습니다. 이는 한 인도 주택 전문가의 말을 빌리면 그렇습니다 reuters.com. 상업용 부동산의 재편, 특히 오피스 부문에서는 자산의 고통스러운 재평가가 진행 중입니다. 업계 베테랑들은 이 과정이 아직 끝나지 않았으며, 2024~2025년에는 더 많은 부실 매각과 재융자가 있을 것으로 경고합니다 reuters.com. 그럼에도 불구하고, 여기서도 적응이 보입니다. 시장은 “연장과 가장” 조치로 정리되고 있으며, 일부 도시에서는 남는 오피스 공간을 주택이나 생명과학 연구소로 혁신적으로 재활용하는 움직임이 시작되고 있습니다.

아마도 가장 분명한 교훈은 부동산은 매우 지역적이고 세분화되어 있다는 점입니다. 우리는 보고타의 고급 콘도가 사상 최고가에 팔리는 모습을 보면서 bloomberg.com, 동시에 많은 도시에서 신혼부부가 입주할 수 있는 보급형 주택은 점점 더 멀어지고 있습니다. 중동의 개발업자들은 수요를 따라잡기 위해 빠르게 건설해도 부족한 반면, 미국의 오피스 타워는 절반이나 비어 있습니다. 투자자와 정책 입안자에게 이는 광범위한 일반화가 오히려 오해를 불러일으킬 수 있음을 의미합니다. 각 부문과 지역을 그 자체의 펀더멘털로 들여다봐야 합니다.

2025년 9월 12~13일의 최근 헤드라인은 이러한 이중성을 잘 보여줍니다. 정부가 주택의 감당 가능한 가격 문제를 해결하기 위해 분주히 움직이고 있다는 소식housing.ec.europa.eu, Brookfield와 같은 금융업자들이 포트폴리오를 재조정하며(유럽 내 학생 주택 자산 19억 유로 매각을 고려하는 등 업계 리스크 속에서)ainvest.com, 모기지 구제와 신흥 시장의 회복세와 같은 희망적인 신호들도 전해집니다.

요약하자면, 글로벌 부동산 시장은 롤러코스터를 타듯 경기 순환과 구조적 재편을 겪고 있습니다. 2025년 마지막 분기에 접어들면서, 조심스러운 낙관론이 일부에서 나타나고 있습니다. 만약 금리가 실제로 완화된다면, 2026년에는 거래가 전반적으로 해빙될 수 있습니다. 하지만 지난 이틀간의 뉴스를 통해 알 수 있듯, 2025년의 부동산 시장은 여전히 대조적인 모습을 보이고 있습니다. 한 분야는 호황을 누리는 반면, 다른 분야는 바닥을 치고 있습니다. 정보를 꾸준히 파악하고 민첩하게 대응하는 것이 중요합니다. 한 중동 부동산 임원의 말처럼, “지금은 역사적인 순간입니다… 흥미로운 새로운 변화들이 대규모 투자의 길을 열 것입니다”. 하지만 이러한 기회는 어디에 모멘텀이 형성되고 있는지 이해하는 이들에게 유리할 것입니다cbnme.com. 당분간 확실한 것은 세계 부동산 시장이 계속해서 우리를 놀라게 할 것이라는 점입니다. 경제적 변화에 따라 상승하고, 조정하며, 스스로를 재창조할 것입니다.

출처:

로이터 – 프레디맥: 모기지 금리 하락 (2025년 9월 11일) freddiemac.com; 알자지라 – 연준 금리 인하 예상 (2025년 9월 12일) aljazeera.com

로이터 – 영국 주택시장 둔화, RICS 조사 (2025년 9월 10일) reuters.com reuters.com; 유럽연합 집행위원회 – 연설: 주택 위기 (2025년 9월 10일) housing.ec.europa.eu housing.ec.europa.eu

로이터 – 인도 주택 가격 급등 전망 – 설문조사 (2025년 9월 13일) reuters.com reuters.com; 로이터 – 중국 재정 지원, 주택 지원 주목 (2025년 9월 12일) reuters.com reuters.com; 로이터 – 상하이, 주택 구매 규제 완화 (2025년 8월 25일) reuters.com

걸프 뉴스 – 아부다비 부동산 가속화 (2025년 9월 12일) gulfnews.com gulfnews.com; 컨스트럭션 비즈니스 뉴스 ME – 사우디 외국인 소유권 법 (2025년 8월 27일) cbnme.com cbnme.com; 아랍 뉴스 – 카타르 부동산 매매 2025년 9월 초 arabnews.pk

로이터 – 유럽 부동산 “좀비랜드” (2025년 7월 17일) reuters.com reuters.com; 로이터 (보도자료) – 미국 오피스 공실률 사상 최고치 (2025년 8월 25일) reuters.com reuters.com; 프리미어 리서치 – 2025년 상업용 부문 동향 primior.com primior.com

블룸버그 – 보고타 고급 콘도, 침체에도 선전 (2025년 9월 12일) bloomberg.com; 에스테이트인텔 – 2025년 아프리카 부동산 전망 estateintel.com estateintel.com.