Clevelandsko tržište nekretnina 2025.: Pristupačno tržište se zagrijava uz velike nadolazeće projekte

Stabilne cijene nekretnina, brza prodaja: Tržište nekretnina u Clevelandu ostaje pristupačno, ali konkurentno. Srednja prodajna cijena kuće u gradu bila je oko 115.000–128.000 USD sredinom 2025., otprilike 0–5% viša nego godinu ranije redfin.com hondros.com. Kuće se i dalje prodaju brzo – obično za manje od mjesec dana (medijan ~29 dana na tržištu) – a mnoge budu pod ugovorom za samo 11 dana redfin.com zillow.com. Obujam prodaje se blago smanjio (prodaja u srpnju niža za ~4% u odnosu na prošlu godinu redfin.com), ali potražnja kupaca i dalje je solidna.

Tržište nekretnina u Clevelandu ostaje pristupačno, ali konkurentno. Srednja prodajna cijena kuće u gradu bila je oko sredinom 2025., otprilike nego godinu ranije redfin.com hondros.com. Kuće se i dalje prodaju brzo – obično za manje od (medijan ~29 dana na tržištu) – a mnoge budu pod ugovorom za samo redfin.com zillow.com. Obujam prodaje se blago smanjio (prodaja u srpnju niža za ~4% u odnosu na prošlu godinu redfin.com), ali potražnja kupaca i dalje je solidna. Raste ponuda, ali i dalje u korist prodavatelja: Nakon godina ograničene ponude, broj oglasa se polako povećava . Aktivni oglasi na području Clevelanda porasli su za ~37% u 2025. u odnosu na prošlu godinu hondros.com, što kupcima daje više izbora. Ipak, snažna potražnja znači da se dobro cijenjene kuće i dalje prodaju po punoj traženoj cijeni ili više – oko 39% prodaja zatvoreno je iznad tražene cijene sredinom 2025. zillow.com. Tržište se uravnotežuje, ali se ne preokreće; prodavatelji s useljivim nekretninama i dalje imaju prednost outstandingohio.com josesellshomes.com.

Nakon godina ograničene ponude, . Aktivni oglasi na području Clevelanda porasli su za u 2025. u odnosu na prošlu godinu hondros.com, što kupcima daje više izbora. Ipak, znači da se dobro cijenjene kuće i dalje prodaju po punoj traženoj cijeni ili više – oko sredinom 2025. zillow.com. Tržište se uravnotežuje, ali se ne preokreće; prodavatelji s useljivim nekretninama i dalje imaju prednost outstandingohio.com josesellshomes.com. Tržište komercijalnih nekretnina mješovito: Clevelandski uredski sektor suočava se s visokom stopom nepopunjenosti (~ 23% ), sporim iznajmljivanjem i stagnacijom najamnina (prosječna tražena cijena ~$21/kvadratna stopa) nmrk.com nmrk.com, dok je industrijsko tržište, nakon vala iseljavanja najmoprimaca, zabilježilo porast nepopunjenosti na ~5% (još uvijek ispod povijesnog prosjeka) nmrk.com nmrk.com. Maloprodajni prostor je svijetla točka – sa nepopunjenošću ispod 5% već pet godina zaredom uz minimalnu novu izgradnju marcusmillichap.com – a višestambeni stanovi su vrlo traženi, s 92%+ popunjenosti i rastom najamnina oko 3%+ godišnje mmgrea.com mmgrea.com.

Clevelandski suočava se s visokom stopom nepopunjenosti (~ ), sporim iznajmljivanjem i stagnacijom najamnina (prosječna tražena cijena ~$21/kvadratna stopa) nmrk.com nmrk.com, dok je tržište, nakon vala iseljavanja najmoprimaca, zabilježilo porast nepopunjenosti na (još uvijek ispod povijesnog prosjeka) nmrk.com nmrk.com. je svijetla točka – sa nepopunjenošću ispod 5% već pet godina zaredom uz minimalnu novu izgradnju marcusmillichap.com – a su vrlo traženi, s i rastom najamnina oko godišnje mmgrea.com mmgrea.com. Potencijal za dobitak i rizici ulaganja: Cleveland nudi visoke prinose i niske ulazne troškove za investitore. Više od 55% gradskih stambenih jedinica je u najmu ark7.com, a četvrti poput centra grada (srednja cijena ~275.000 USD, +26,7% na godišnjoj razini ) i Tremonta ( +28% nedavno) ostvarile su iznadprosječan rast vrijednosti ark7.com ark7.com. Prilike uključuju podcijenjena područja (npr. Collinwood, srednja cijena ~90.000 USD) i snažan potencijal novčanog toka. Ključni rizici proizlaze iz sporog rasta stanovništva u regiji (šire područje Clevelanda je praktički nepromijenjeno, +0,3% prošle godine neo-trans.blog) i gospodarstva koje, iako raznoliko, nije u procvatu. Više kamatne stope također su smanjile pristupačnost, pa su troškovi financiranja i eventualni širi pad tržišta točke na koje treba obratiti pažnju.

Cleveland nudi za investitore. Više od gradskih stambenih jedinica je u najmu ark7.com, a četvrti poput centra grada (srednja cijena ~275.000 USD, ) i Tremonta ( nedavno) ostvarile su iznadprosječan rast vrijednosti ark7.com ark7.com. uključuju podcijenjena područja (npr. Collinwood, srednja cijena ~90.000 USD) i snažan potencijal novčanog toka. Ključni proizlaze iz u regiji (šire područje Clevelanda je praktički nepromijenjeno, +0,3% prošle godine neo-trans.blog) i gospodarstva koje, iako raznoliko, nije u procvatu. Više kamatne stope također su smanjile pristupačnost, pa su troškovi financiranja i eventualni širi pad tržišta točke na koje treba obratiti pažnju. Gospodarstvo, demografija i razvoj oblikuju budućnost: Gospodarstvo Clevelanda se oporavilo na razinu zaposlenosti prije pandemije marcusmillichap.com, a temelje ga zdravstvo (Cleveland Clinic), financije i proizvodnja. Nezaposlenost je oko 3–4%, što podupire potražnju za stanovanjem. Demografski, višedesetljetni pad broja stanovnika u metropoli se stabilizirao: prigradske županije Lorain i Medina rastu (+0,9–1,1% prošle godine), dok gradska jezgra stagnira neo-trans.blog neo-trans.blog. Priljev mladih profesionalaca i umirovljenika u gradske četvrti podiže prihode i vrijednosti nekretnina u atraktivnim zonama poput centra, Ohio Cityja, University Circlea i Tremonta neo-trans.blog neo-trans.blog. U međuvremenu, veliki infrastrukturni i razvojni projekti – od novog Sherwin-Williams sjedišta u centru vrijednog 750 milijuna USD (otvorenje 2025.) do planirane preobrazbe obale jezera oko stadiona Browns – obećavaju preoblikovati tržište nekretnina u narednim godinama.

Trendovi stambenog tržišta nekretnina u Clevelandu (2025.)

Clevelandsko stambeno tržište u 2025. godini obilježavaju pristupačnost, stabilan rast cijena i postupan pomak prema ravnoteži. Za razliku od obalnih tržišta s naglim usponima i padovima, cijene kuća u Clevelandu rastu “polako i postojano, bez ekstremnih skokova ili padova” josesellshomes.com. Sredinom 2025. godine, medijalne prodajne cijene u gradu Clevelandu kreću se u niskim 100.000-ima dolara – 67% niže od američkog medijana – što ga čini jednim od najpristupačnijih većih tržišta redfin.com. Prema Zillovu, tipična vrijednost kuće u Clevelandu iznosi oko 117.700 USD, što je skroman rast od 1,0% na godišnjoj razini zillow.com. Prema anketama agenata za nekretnine, Cleveland je čak rangiran kao #2 “najvruće” tržište nekretnina u SAD-u 2023. godine, zahvaljujući solidnim temeljima i umjerenim rastom cijena realwealth.com.

Cjenovni trendovi: Općenito, vrijednosti nekretnina lagano rastu u cijelom metropolitanskom području. Do sredine 2025., prosječna cijena kuće u Clevelandu iznosila je oko 113.500 USD (≈5% povećanje na godišnjoj razini) hondros.com. Godišnje stope rasta variraju ovisno o području – od gotovo nepromijenjenih u nekim gradskim četvrtima do dvoznamenkastih skokova u okolnim okruzima. Na primjer, Lorain County (zapadno od Clevelanda) zabilježio je skok cijena od 17,7% u godinu dana (medijan ~263.000 USD) hondros.com, jer kupci traže pristupačne kuće u predgrađima. Unutar grada, medijalne prodajne cijene sredinom 2025. kretale su se od oko 108.000 USD (podaci za travanj) do 174.000 USD (lipanj), ovisno o izvoru podataka clappilyhome.com – što odražava različite vrste nekretnina. Neki lokalni izvještaji navode da je medijalna prodajna cijena u Clevelandu porasla za 8–9% na godišnjoj razini do ljeta 2025. clappilyhome.com realwealth.com, iako su podaci iz real-time MLS-a (Redfin) pokazali samo blagi +0,4% porast do srpnja redfin.com. Ova razlika sugerira da je rast cijena u širem metropolitanskom području (uključujući skuplja predgrađa) bio jači nego u samom gradu. Važno je napomenuti da nema znakova pada ili značajnog smanjenja cijena – povijesni podaci pokazuju da vrijednosti nekretnina u sjeveroistočnom Ohiju rijetko znatno padaju, a 2025. nastavlja taj stabilan trend josesellshomes.com.

Obujam prodaje i konkurencija: Aktivnost prodaje nekretnina se ohladila u odnosu na ludilo iz 2021.–22., ali i dalje je živa prema povijesnim standardima. U srpnju 2025. prodano je 369 kuća u gradu, što je blagi pad od 3,9% u odnosu na godinu ranije (384 prodaje) redfin.com redfin.com – što ukazuje na nešto manji promet, dijelom zbog ograničene ponude i viših hipotekarnih stopa. Ipak, konkurencija među kupcima i dalje je očita. Kuće u Clevelandu obično dobiju 2+ ponude i mnoge se prodaju po ili iznad tražene cijene. Omjer medijalne prodajne i tražene cijene je savršenih 1,00 (100%) zillow.com, što znači da se tipična kuća prodaje po traženoj cijeni. Zapravo, 38,8% prodaja sredinom 2025. zaključeno je iznad tražene cijene, naspram ~48% ispod nje zillow.com – uravnotežena podjela koja pokazuje da ni kupci ni prodavatelji nemaju izrazitu prednost. Redfinov Compete Score ocjenjuje Cleveland kao “Vrlo konkurentan” (72/100), napominjući da vruće nekretnine mogu biti rezervirane za ~8 dana uz više ponuda (često iznad tražene cijene), dok se prosječna kuća proda malo ispod tražene nakon nekoliko tjedana redfin.com redfin.com. Ukratko, iako nadmetanja nisu toliko česta kao tijekom pandemijskog procvata, dobro određene cijene kuća i dalje privlače brze ponude u 2025.

Dani na tržištu i zalihe: Jedan jasan znak promjene dinamike je vrijeme na tržištu. Kuće se prodaju nešto dulje nego prošle godine, što kupcima daje više prostora za razmišljanje. Sredinom 2025. medijan dana na tržištu u Clevelandu bio je oko 29 dana, u odnosu na ~26 dana prethodnog ljeta redfin.com. Drugi izvori pokazuju širi regionalni trend: oglasi su u lipnju 2025. u prosjeku bili 41 dan na tržištu (u odnosu na 35 dana godinu ranije) clappilyhome.com. Zillowovo praćenje pokazuje da kuće u Clevelandu budu rezervirane u medijan 11 dana zillow.com zillow.com – brojka koja vjerojatno odražava najatraktivnije, odmah useljive nekretnine. Zaključak je da, iako se uređene nekretnine i dalje prodaju u tjedan ili dva, ukupno tržište se umirilo na normalniji tempo u usporedbi s prodajama koje su se događale u trenu 2021. godine.

Ponuda stambenih jedinica konačno je počela rasti, što je ublažilo dio pritiska. Novi oglasi i aktivna ponuda bilježe porast u 2024.–25. godini. U širem području Clevelanda (okrug Cuyahoga, Portage, Summit), broj oglasa porastao je za 37,3% na godišnjoj razini do sredine 2025. godine hondros.com. U okrugu Cuyahoga (koji uključuje Cleveland), ponuda nekretnina u lipnju 2025. bila je oko 2,9% veća nego godinu ranije clappilyhome.com clappilyhome.com. Ovaj postupan priljev ponude – zahvaljujući većem broju vlasnika koji oglašavaju prodaju i porastu nove gradnje – znači da kupci imaju više opcija nego u nedavnoj prošlosti. “U srpnju je broj aktivnih oglasa ponovno porastao u okruzima Cuyahoga, Summit, Medina i Stark, dajući kupcima više izbora,” navodi jedno lokalno izvješće agenta za nekretnine outstandingohio.com.

Međutim, ponuda stambenih jedinica još uvijek nije dostigla potražnju niti razinu prije pandemije. Čak i nakon nedavnih povećanja, ponuda je i dalje ispod razine iz 2019. u sjeveroistočnom Ohiju josesellshomes.com josesellshomes.com. Prema podacima Zillowa, Cleveland metro imao je oko 1.083 kuće na prodaju sredinom 2025. godine zillow.com – što je dovoljno za samo 2 do 3 mjeseca prodaje prema trenutnom tempu. Ovo je poboljšanje u odnosu na rekordno niske razine (oko 1 mjesec ponude) iz 2021., ali je i dalje malo. Za usporedbu, uravnoteženo tržište često ima oko 5–6 mjeseci ponude. Dakle, uvjeti tržišta povoljni za prodavatelje i dalje traju, iako manje intenzivno. Kupci više ne doživljavaju “navalu” na svaki oglas, ali najbolje kuće se i dalje brzo prodaju. Kako je navedeno u jednom izvješću iz sredine 2025., “ravnoteža se možda mijenja, ali prilike postoje s obje strane” – kupci imaju veći izbor, ali prodavatelji i dalje ostvaruju brze, prodaje po punoj cijeni ako pametno odrede cijenu outstandingohio.com.

Vruće četvrti: Tržište nekretnina u Clevelandu je izrazito lokalizirano, s određenim četvrtima i predgrađima u kojima je potražnja posebno jaka. Područja koja kombiniraju povijesni šarm, mogućnost pješačenja ili novu izgradnju ističu se uoči 2025. godine. Nekoliko primjera:

Centar Clevelanda: Središnja poslovna četvrt grada pretvorila se u raj za najmoprimce i investicijsku vruću točku. 94% stambenih jedinica u centru iznajmljuju najmoprimci, a investitori su to primijetili ark7.com ark7.com. Srednja prodajna cijena u centru skočila je na oko 275.000 USD (porast od 26,7% na godišnjoj razini ) ark7.com krajem 2024., što odražava nove projekte stanova i prenamjene. Luksuzni stanovi, poput novih City Club i The Lumen tornjeva, namijenjeni su mladim profesionalcima koje privlače poslovi i zabava u centru. S više od 90% stambenog fonda u centru koji se sada iznajmljuje, područje pokazuje snažnu potražnju za ulaganja u višestambene zgrade, potpomognutu sadržajima i rastućim životno-poslovno-zabavnim ugođajem.

Središnja poslovna četvrt grada pretvorila se u raj za najmoprimce i investicijsku vruću točku. stambenih jedinica u centru iznajmljuju najmoprimci, a investitori su to primijetili ark7.com ark7.com. Srednja prodajna cijena u centru skočila je na oko (porast od ) ark7.com krajem 2024., što odražava nove projekte stanova i prenamjene. Luksuzni stanovi, poput novih City Club i The Lumen tornjeva, namijenjeni su mladim profesionalcima koje privlače poslovi i zabava u centru. S više od stambenog fonda u centru koji se sada iznajmljuje, područje pokazuje snažnu potražnju za ulaganja u višestambene zgrade, potpomognutu sadržajima i rastućim životno-poslovno-zabavnim ugođajem. Tremont: Moderna četvrt na zapadnoj strani poznata po povijesnoj arhitekturi i restoranima, Tremont je doživio značajan rast vrijednosti nekretnina u posljednjem desetljeću. Jedna analiza bilježi skok od 28,5% u srednjim prodajnim cijenama u Tremontu nedavno ark7.com, iako su Zillow podaci pokazali blago hlađenje do svibnja 2025. (srednja cijena ~349.900 USD, pad 2% na godišnjoj razini kako se pomama smirila) hondros.com. Ipak, Tremont ostaje tražen zbog svog umjetničkog karaktera, galerija i blizine centru. Kuće ovdje postižu neke od najviših cijena u gradu, a investitori gledaju na Tremont i za preprodaju i za luksuzni najam.

Moderna četvrt na zapadnoj strani poznata po povijesnoj arhitekturi i restoranima, Tremont je doživio značajan rast vrijednosti nekretnina u posljednjem desetljeću. Jedna analiza bilježi u srednjim prodajnim cijenama u Tremontu nedavno ark7.com, iako su Zillow podaci pokazali blago hlađenje do svibnja 2025. (srednja cijena ~349.900 USD, kako se pomama smirila) hondros.com. Ipak, Tremont ostaje zbog svog umjetničkog karaktera, galerija i blizine centru. Kuće ovdje postižu neke od najviših cijena u gradu, a investitori gledaju na Tremont i za preprodaju i za luksuzni najam. Ohio City: U neposrednoj blizini centra, Ohio City je još jedna obnovljena četvrt poznata po West Side Marketu, pivnicama i kombinaciji povijesnih i novih nekretnina. Srednja cijena bila je oko 166.700 USD sredinom 2025. (porast od ~ 7% na godišnjoj razini ) clappilyhome.com. Prohodnost i gastronomska ponuda Ohio Cityja čine ga popularnim među mladim kupcima i najmoprimcima. Novi projekti stanova i razvoj parka Irishtown Bend dodatno povećavaju njegovu privlačnost. Često se navodi među “četvrtima na koje treba obratiti pažnju” za život i ulaganje hondros.com.

U neposrednoj blizini centra, Ohio City je još jedna obnovljena četvrt poznata po West Side Marketu, pivnicama i kombinaciji povijesnih i novih nekretnina. Srednja cijena bila je oko sredinom 2025. (porast od ~ ) clappilyhome.com. Prohodnost i gastronomska ponuda Ohio Cityja čine ga popularnim među mladim kupcima i najmoprimcima. Novi projekti stanova i razvoj parka Irishtown Bend dodatno povećavaju njegovu privlačnost. Često se navodi među “četvrtima na koje treba obratiti pažnju” za život i ulaganje hondros.com. University Circle (istočna strana): Ovo obrazovno i medicinsko središte (dom Case Western Reserve University i glavnih bolnica) nastavlja poticati potražnju za stanovanjem. Luksuzni apartmani i gradske kuće niču kako bi služili bolničkom osoblju i studentima. Investitori “ne mogu dovoljno brzo graditi luksuzne stanove” u područjima poput University Circle i obližnje Little Italy neo-trans.blog. U ovim četvrtima sada nije neuobičajeno vidjeti gradske kuće ili renovirane domove čija cijena prelazi 1 milijun dolara – što je bilo rijetkost u prošlosti Clevelanda – zahvaljujući priljevu imućnijih stanovnika i rastu institucija neo-trans.blog.

(istočna strana): Ovo obrazovno i medicinsko središte (dom Case Western Reserve University i glavnih bolnica) nastavlja poticati potražnju za stanovanjem. Luksuzni apartmani i gradske kuće niču kako bi služili bolničkom osoblju i studentima. Investitori “ne mogu dovoljno brzo graditi luksuzne stanove” u područjima poput University Circle i obližnje Little Italy neo-trans.blog. U ovim četvrtima sada nije neuobičajeno vidjeti gradske kuće ili renovirane domove čija cijena prelazi – što je bilo rijetkost u prošlosti Clevelanda – zahvaljujući priljevu imućnijih stanovnika i rastu institucija neo-trans.blog. Collinwood: Povijesno radnička četvrt na krajnjoj istočnoj strani, Collinwood se pretvara u povoljno utočište za umjetnike. Srednja cijena oko 133.500 dolara (porast ~ 5% na godišnjoj razini ) clappilyhome.com čini ga privlačnim za kupce prvi put i investitore koji traže jeftine najmove. Collinwoodov Waterloo Arts District i parkovi uz jezero dodatno povećavaju njegov potencijal. S obzirom na mnogo najmoprimaca i umjerene cijene, označen je kao četvrt s dobrom vrijednošću i potencijalom za rast ark7.com.

Povijesno radnička četvrt na krajnjoj istočnoj strani, Collinwood se pretvara u povoljno utočište za umjetnike. Srednja cijena oko (porast ~ ) clappilyhome.com čini ga privlačnim za kupce prvi put i investitore koji traže jeftine najmove. Collinwoodov Waterloo Arts District i parkovi uz jezero dodatno povećavaju njegov potencijal. S obzirom na mnogo najmoprimaca i umjerene cijene, označen je kao četvrt s dobrom vrijednošću i potencijalom za rast ark7.com. Shaker Heights i predgrađa: U istočnim predgrađima poput Shaker Heights, Cleveland Heights, Lakewood i drugih, potražnja za domovima koji nude više prostora ili škole s najboljom ocjenom ostaje stabilna. Shaker Heights je, primjerice, imao srednju cijenu oko 335.000 dolara (porast 6,4% na godišnjoj razini) clappilyhome.com u svibnju 2025. – što je viši rang za regiju, potaknut povijesnim kućama i školama. Na zapadnoj strani, područja poput Kamm’s Corners (srednja cijena ~234.000 dolara) i Old Brooklyn (srednja cijena ~160.000 dolara) kombiniraju relativnu pristupačnost s jakim osjećajem zajednice clappilyhome.com. Old Brooklyn, četvrt srednje klase, čak je nedavno zabilježila porast od 11,3% u prodajnim cijenama ark7.com kako sve više kupaca otkriva njezinu vrijednost.

Diljem grada, pristupačnost i dalje ostaje ključna prednost. Čak su i najskuplje četvrti Clevelanda (centar, Tremont, Edgewater itd.) povoljne u usporedbi s drugim metropolama. Zato Cleveland ostaje jedno od “najtraženijih” tržišta nekretnina za investitore iz drugih gradova i za kupce koji prvi put kupuju – niska početna cijena i rastuća urbana vitalnost rijetka su kombinacija josesellshomes.com. Sve dok cijene u Clevelandu ostanu privlačne, očekuje se nastavak interesa i lokalnih i vanjskih kupaca koji traže vrijednost.

Izgledi za komercijalne nekretnine (uredi, maloprodaja, industrija, višestambene zgrade)

Clevelandski sektori komercijalnih nekretnina pokazuju mješovite izglede za 2025., s nekim segmentima koji se snažno oporavljaju, dok se drugi suočavaju s izazovima. Općenito, raznolika ekonomija metropole (zdravstvo, proizvodnja, korporativna sjedišta itd.) pruža stabilnu osnovu, ali promjene nakon pandemije – poput rada na daljinu i e-trgovine – ne utječu jednako na sve vrste nekretnina.

Tržište uredskih prostora

Uredski sektor u Clevelandu i dalje se bori s visokom stopom praznih prostora i sporim oporavkom. U drugom tromjesečju 2025. stopa praznih ureda u metropolitanskom području Clevelanda iznosila je oko 23,1% nmrk.com. To je blagi porast (za 30 baznih bodova) u odnosu na početak godine, čime je prekinut niz poboljšanja popunjenosti. U praksi, gotovo četvrtina uredskog prostora u Clevelandu je prazna – što odražava mlaku potražnju za tradicionalnim uredskim najmovima nakon pojave hibridnog rada i korporativnih konsolidacija.

Aktivnost iznajmljivanja bila je anemična. Iznajmljeno je samo oko 213.600 kvadratnih stopa u drugom tromjesečju 2025., što je jedan od najslabijih kvartalnih rezultata u posljednjih 16 godina (usporedivo s padom krajem 2021.) nmrk.com. Neto apsorpcija ponovno je postala negativna, s –131.000 kvadratnih stopa, nakon četiri tromjesečja rasta nmrk.com. Posebno se tornjevi klase A u centru grada suočavaju s većim brojem praznih prostora jer neki najmoprimci smanjuju površine. S pozitivne strane, neki veliki najmoprimci (poput Sherwin-Williamsa) ponovno se obvezuju na centar grada s novim prostorima (više o tome u odjeljku o razvoju), a prigradski uredski parkovi bilježe blagi porast interesa od strane medicinskih i back-office korisnika.

Najamnine: Tražene najamnine za urede su blago pale pod pritiskom konkurencije. Prosječna tražena najamnina iznosila je oko $20,99 po kvadratnom stopalu u drugom tromjesečju 2025. nmrk.com, što je pad od otprilike $0,12 u odnosu na prethodno tromjesečje. Od početka godine, prosječne najamnine za urede u Clevelandu iznosile su $21,05, što je još uvijek 2,6% više u odnosu na prošlu godinu nmrk.com – što pokazuje da su vlasnici uspjeli ostvariti male poraste u nekim podtržištima (možda za premium prostore ili prostore s novim uređenjem) iako se ukupni zamah usporava. Vlasnici nude više ustupaka kako bi privukli najmoprimce, a starije zgrade možda će trebati nadogradnje (ili prenamjenu u stambene) kako bi bile konkurentne.

Izgledi: Izgledi za uredski sektor su oprezni. Očekuje se da će stopa nepopunjenosti ostati povišena u sljedećih nekoliko godina, osobito u centru grada, sve dok rast zaposlenosti ili adaptivna prenamjena ne apsorbiraju dio viška prostora. Dovršetak 36-katnog sjedišta Sherwin-Williamsa krajem 2025. dodat će novi, suvremeni uredski prostor u ponudu, ali bi mogao ostaviti prazne starije urede. S pozitivne strane, na tržištu ureda u Clevelandu nije bilo prekomjerne izgradnje desetljećima, pa je problem nepopunjenosti više uzrokovan slabijom potražnjom (rad na daljinu) nego prevelikom ponudom. Ako više tvrtki uvede obavezni povratak u urede (kao što Sherwin-Williams planira za 2026.) ili ako Cleveland privuče nove poslodavce, apsorpcija bi mogla postati pozitivna. Za sada, najmoprimci imaju prednost, a rast najamnina vjerojatno će ostati prigušen (niskih jednoznamenkastih postotaka godišnje). Investitori su selektivni – preferiraju medicinske urede, moderne kolaborativne prostore ili projekte prenamjene – s obzirom na izazovne temeljne pokazatelje u ovom sektoru.

Tržište maloprodaje

Clevelandski maloprodajni nekretninski sektor stoji bolje nego što bi mnogi očekivali, pokazujući otpornost zahvaljujući ograničenoj novoj ponudi i stabilnoj potrošačkoj potražnji. Stope nepopunjenosti maloprodajnih prostora u širem području Clevelanda ostaju blizu rekordno niskih razina. Zapravo, 2025. će vjerojatno biti peta uzastopna godina s manje od 5% nepopunjenosti maloprodajnih prostora na razini metropole marcusmillichap.com. Sredinom 2025., ukupna nepopunjenost maloprodajnih prostora iznosi otprilike 4–5%, što je vrlo zdravo prema standardima industrije.

Glavni razlog je nedostatak nove maloprodajne izgradnje. Investitori su bili izuzetno konzervativni – 2025. bi mogla imati najmanje maloprodajnih isporuka zabilježenih u Clevelandu marcusmillichap.com. Budući da gotovo nema prekomjerne izgradnje i većina novih projekata je unaprijed iznajmljena, postoji minimalan pritisak na ponudu u pogledu slobodnih prostora. Ovo odražava i oprez (zbog sporog rasta stanovništva u sjeveroistočnom Ohiju) i promjenu prioriteta (više ulaganja ide u industrijske i mješovite projekte nego u samostalnu maloprodaju). Smanjena izgradnja “odražava usporavanje rasta stanovništva u Clevelandu, koje će se ove godine pretvoriti u pad” i fokus na druge vrste nekretnina marcusmillichap.com.

Trendovi potražnje: Izdavanje maloprodajnih prostora bilo je donekle podijeljeno prema vrsti nekretnine. Maloprodaja s jednim zakupcem (poput samostalnih velikih trgovina ili restorana) zabilježila je porast slobodnih prostora od ~0,5% u 2024., s blagim slabljenjem posebno u rubnim područjima poput okruga Lorain (+1,5% slobodnih prostora) marcusmillichap.com. To je vjerojatno posljedica nekoliko zatvaranja ili preseljenja trgovina. Suprotno tome, maloprodajni centri s više zakupaca (trgovački centri, šoping centri) doživjeli su pad slobodnih prostora za 50 baznih bodova u prosjeku, pri čemu su određena podtržišta (zapadni i sjeveroistočni Cleveland) zabilježila poboljšanje za više od jednog postotnog boda marcusmillichap.com. Dobro pozicionirani trgovački centri s trgovinama prehrambenih proizvoda ili osnovnim trgovcima i dalje su vrlo traženi.

Geografski gledano, najveća aktivnost iznajmljivanja bila je uz obalu (centar grada i četvrti uz jezero) te u regionalnim središtima poput Akrona i North Cantona marcusmillichap.com. U samom Clevelandu, rast maloprodaje usmjeren je prema urbanim mješovitim projektima: na primjer, planirani projekti u centru i Midtownu uključuju maloprodaju u prizemlju stambenih zgrada. Nekoliko novih trgovačkih centara u zapadnom Clevelandu i okrugu Lorain također je predviđeno za otvaranje, iako su većinom unaprijed iznajmljeni restoranima brze usluge, medicinskim klinikama itd. marcusmillichap.com.

Najamnine i izgledi: Uz nisku stopu slobodnih prostora, najamnine za maloprodaju su blago porasle, posebno za vrhunske lokacije. Vlasnici najkvalitetnijih maloprodajnih prostora (tradicionalne trgovačke četvrti poput Crocker Parka ili Eton Chagrina) čak su i umjereno povećali najamnine. Sekundarne lokacije i dalje zahtijevaju konkurentne cijene kako bi se popunio prostor. Općenito, maloprodajno tržište Clevelanda je na putu daljnje stabilnosti. Kako se zaposlenost vraća na razine prije 2020. i potrošnja ostaje stabilna marcusmillichap.com, trgovci nastavljaju s opreznim širenjem. Kategorije poput diskontnih trgovina, trgovina prehrambenim proizvodima, poboljšanja doma i maloprodaje povezane sa zdravstvom rastu. Jedan od rizika je stalna stagnacija stanovništva – s blagim gubitkom stanovništva koji se očekuje u narednim godinama, Cleveland ne dobiva val novih potrošača. No, budući da je maloprodajni prostor po stanovniku već optimalno prilagođen (ili čak nedostatan u nekim zajednicama), stopa slobodnih prostora trebala bi ostati niska. Investitori smatraju da je maloprodaja u Clevelandu atraktivna zbog visoke popunjenosti i male nove konkurencije, s fokusom na dobro smještene kvartovske centre i maloprodaju temeljenu na osnovnim potrebama.

Industrijsko i logističko tržište

Industrijski nekretninski sektor sjeveroistočnog Ohija bio je pokretačka snaga posljednjih godina, zahvaljujući proizvodnoj bazi regije i logističkoj lokaciji. Početkom 2025. industrijski sektor je naišao na prepreku, ali dugoročne osnove ostaju pozitivne.

Nakon višegodišnjeg razdoblja izuzetno niske slobodne površine, stopa slobodnih industrijskih prostora nedavno je porasla – dosegnuvši 5,2% u 2. kvartalu 2025. nmrk.com. To je bilo punih 1,0 postotni bod više nego prethodnog kvartala, što je najviša stopa slobodnih prostora u nekoliko godina. Skok je uzrokovan neviđenih –2,8 milijuna kvadratnih stopa negativne apsorpcije u tom kvartalu nmrk.com – zapravo, nekoliko velikih objekata ispražnjeno je gotovo odjednom. Doista, Cleveland je zabilježio “niz zatvaranja i iseljenja velikih korisnika” početkom 2025. nmrk.com. Primjeri uključuju zatvaranje nekih starijih proizvodnih pogona i korisnike poput e-trgovinskih distributera koji konsolidiraju prostore nakon pandemijskog procvata. Ovaj šok u jednom kvartalu učinio je 2. kvartal 2025. najnižom neto apsorpcijom zabilježenom na tržištu nmrk.com.

Unatoč tome, kontekst je važan. Čak i na 5,2%, industrijska nepopunjenost je i dalje ispod dugoročnog prosjeka metropole (~7,4%) nmrk.com. Nepopunjenost od početka godine sredinom 2025. u prosjeku je iznosila samo 4,7% nmrk.com, što ukazuje da je drugo tromjesečje bilo iznimka. I postoje znakovi da potražnja ponovno raste: volumen zakupa se oporavio na ~2,0 milijuna SF u drugom tromjesečju nmrk.com, jer su novi najmoprimci popunili dio prostora. Moderni skladišni i distribucijski centri na periferiji Clevelanda (lokacije poput Strongsvillea, Solona i uz koridor I-480/I-80) i dalje su vrlo traženi od strane logističkih tvrtki, dobavljača automobilske industrije i tvrtki za građevinske materijale.

Najamnine: Priča o industrijskim najamninama je priča o izvanrednom rastu koji se lagano usporava. Nakon godina rasta, najamnine su zapravo pale u 2025.: prosječna tražena industrijska najamnina u Clevelandu iznosila je oko $5,88/SF u drugom tromjesečju 2025., što je pad od ~3,9% na godišnjoj razini nmrk.com. Ova blaga korekcija dolazi nakon razdoblja kada su najamnine skočile na rekordne razine. Povlačenje vjerojatno odražava prilagodbu očekivanja najmodavaca nakon vala nepopunjenosti – neki stariji industrijski prostori morali su sniziti najamnine kako bi privukli nove najmoprimce. Međutim, moderni skladišni prostori klase A i dalje postižu premijske cijene, često znatno iznad $6/SF triple-net, osobito oni blizu međudržavnih čvorišta.

Izgledi: Izgledi industrijskog sektora ostaju općenito snažni. Cleveland ima koristi od središnje lokacije, snažne cestovne/željezničke infrastrukture i renesanse proizvodnje (uključujući rast u zrakoplovstvu, polimerima i potencijalnom lancu opskrbe baterijama za električna vozila u Ohiju). Očekuje se da će skok nepopunjenosti početkom 2025. biti privremen; do 2026. apsorpcija bi trebala postati pozitivna kako gospodarstvo raste i novoiseljeni prostori se prenamijene. Važno je napomenuti da je nova industrijska izgradnja u Clevelandu bila umjerena (za razliku od tržišta Sunbelt regije s visokim rastom). Investitori su gradili selektivno – nekoliko velikih logističkih objekata i poslovnih parkova – što je uglavnom držalo ponudu pod kontrolom. Jedno izvješće navodi da je nepopunjenost od početka godine na tržištu i dalje “znatno ispod” povijesnog prosjeka, što naglašava da su temeljni pokazatelji općenito zdravi nmrk.com. Ako ne dođe do velike recesije, industrijska nepopunjenost vjerojatno će se vratiti prema 4–5% u sljedećih godinu ili dvije. Najamnine bi se mogle stabilizirati ili nastaviti umjereno rasti (niskim do srednjim jednoznamenkastim postotcima godišnje) nakon što se apsorbira višak prostora za podnajam. Za investitore, industrijski nekretninski sektor Clevelanda nudi solidne dugoročne izglede – razumno visoke stope kapitalizacije i stabilnu potražnju – iako je 2025. podsjetila sve da ni industrija nije potpuno otporna na sve.

Tržište višestambenih (stambenih zgrada) jedinica

Clevelandski višestambeni stambeni sektor jasno je iznad prosjeka, dokazujući svoju otpornost kroz nedavne ekonomske cikluse. Stanovi u regiji uživaju visoku popunjenost, rast najamnina i upravljiv lanac nove ponude – što Cleveland čini omiljenim među mnogim investitorima u nekretnine koji traže stabilan prihod.

Popunjenost i potražnja: Popunjenost stanova u širem Clevelandu iznosi oko 92–93% u prosjeku mmgrea.com mmgrea.com. Do kraja 2024. popunjenost se stabilizirala na ~92,5%, što je tek neznatno ispod desetogodišnjeg prosjeka mmgrea.com. Potražnja se snažno oporavila nakon slabije 2023. – gotovo 1.900 neto jedinica apsorbirano je u 2024. mmgrea.com, a apsorpcija ostaje pozitivna i u 2025. U suštini, stanara ima u izobilju, potaknuto velikom populacijom mladih odraslih u Clevelandu, umirovljenicima koji se sele u manje stanove i doseljavanjem iz skupljih gradova. Također pomaže što je više od 55% stambenih jedinica u Clevelandu u najmu ark7.com (znatno više od nacionalnog prosjeka od ~35%), što odražava veliku bazu najmoprimaca. Svi segmenti kvalitete – od novih luksuznih nebodera u centru do starijih prigradskih zgrada s vrtom – bilježe potražnju.

Posebno je važno što je tržište najma u Clevelandu ojačano relativnom pristupačnošću. Stanari imaju fleksibilnost prelaska između luksuznih i srednje klase nekretnina bez napuštanja metropole, budući da su čak i “luksuzne” najamnine umjerene prema nacionalnim standardima. To je održalo ukupnu popunjenost uravnoteženom – nema ozbiljnog viška u nijednom segmentu. Stope popunjenosti po podregijama uglavnom se kreću od visokih 80% (u nekoliko preizgrađenih područja) do 96-97% u najtraženijim podregijama.

Rast najamnina: Rast najamnina u Clevelandu tiho je nadmašio američki prosjek u posljednjih nekoliko godina mmgrea.com. U 2024. godini, Cleveland je bio među rijetkim metropolama koje su ostvarile >3% godišnjeg povećanja najamnina u svakom tromjesečju mmgrea.com. Ovaj stabilan rast nastavio se i u 2025. – stručnjaci predviđaju da će najamnine porasti otprilike 3,0% do 3,2% u 2025. godini mmgrea.com mmgrea.com. Do četvrtog tromjesečja 2025., očekuje se da će prosječna efektivna najamnina biti oko 3,2% viša na godišnjoj razini mmgrea.com. Za usporedbu, nacionalni rast najamnina usporio je ispod 3% u mnogim tržištima, pa se Cleveland ističe po kontinuiranom rastu. Neka područja su posebno snažna: West Cleveland/Brooklyn Heights podtržište očekuje se da će predvoditi s gotovo 5% rasta najamnina u 2025. godini mmgrea.com. Sva deset podtržišta Clevelanda predviđa se da će imati >2,5% povećanja najamnina mmgrea.com, što naglašava široku snagu tržišta. Dodatno, lokalne vijesti krajem 2022. zabilježile su da su najamnine u Clevelandu skočile oko 11% na godišnjoj razini u to vrijeme realwealth.com, što odražava nadoknađivanje povijesno niskih razina najamnina. Čak i ako se rast najamnina ublaži na raspon od 2–4% u budućnosti, i dalje će nadmašivati inflaciju u gradu poznatom po pristupačnosti.

Nova ponuda: Jedan od razloga zašto tržište stanova u Clevelandu bilježi dobre rezultate je njegova umjerena ponuda novih stanova. Dok su se neki gradovi Sunbelta suočili s navalom novih stanova, tempo razvoja u Clevelandu bio je znatno postepeniji – iako raste. Početak izgradnje višestambenih objekata porastao je u 2024., s otprilike 2.060 započetih jedinica na razini metropolitanskog područja (povećanje od 17,8% u odnosu na ~1.750 u 2023.) mmgrea.com. Oko 3.113 jedinica bilo je u izgradnji početkom 2025. mmgrea.com, što je iznad desetogodišnjeg prosjeka (za ~21%), ali nije pretjerano. Za 2025. predviđa se isporuka otprilike 2.300 novih stanova, što je povećanje za 500 jedinica (28%) u odnosu na završetke u 2024. mmgrea.com mmgrea.com.

Ključno je da je ova nova ponuda koncentrirana u područjima s velikom potražnjom i ostaje unutar kapaciteta tržišta za apsorpciju mmgrea.com mmgrea.com. Očekuje se da će centar Clevelanda primiti ~37% isporuka u 2025. (oko 850 jedinica), a istočni Cleveland (uključujući University Circle i unutarnju istočnu stranu) oko 28% (~803 jedinice) mmgrea.com. Zapravo, istočni Cleveland ima više od 1.000 jedinica u izgradnji, što predstavlja više od trećine svih lokalnih projekata – a većina je namijenjena radnicima medicinskog distrikta i studentima mmgrea.com. Budući da je većina novih projekata usmjerena na popularne četvrti (i često nudi moderne pogodnosti koje stariji stanovi nemaju), lako pronalaze najmoprimce.

Analitičari napominju da se, čak i uz porast ponude, očekuje da će neto apsorpcija pratiti tempo, čime se sprječava prezasićenost mmgrea.com. Prognoza je da će popunjenost porasti na oko 92,6% do kraja 2025. godine jer potražnja blago nadmašuje novu ponudu mmgrea.com mmgrea.com. U suštini, pipeline u Clevelandu – iako raste – skroman je u odnosu na veličinu metropolitanskog područja (nove jedinice u 2025. čine oko 2,3% postojećeg fonda, naspram oko 3,5% na nacionalnoj razini) mmgrea.com.

Investicije i prognoza: Višestambene nekretnine u Clevelandu privlačne su investitorima zbog jakih prinosa i stabilnosti. Kapitalizacijske stope u Clevelandu često su više nego na obalnim tržištima, a dosljedan rast najamnina i pristupačan omjer najamnine i prihoda sugeriraju daljnji prostor za rast. Izgledi za tržište stanova su stabilne performanse. Stručnjaci predviđaju kontinuirano povećanje najamnina od oko 3% godišnje i visoku popunjenost tijekom sljedećih nekoliko godina mmgrea.com. Raznolika ekonomija Clevelanda – “utemeljena na financijskom, zdravstvenom i proizvodnom sektoru” – i pristupačne najamnine nastavit će podržavati potražnju za najmom mmgrea.com. Osim u slučaju ekonomskog šoka, višestambeni sektor trebao bi ostati stup snage na tržištu nekretnina u Clevelandu, nudeći jednu od najpozitivnijih prognoza od svih vrsta nekretnina ovdje.

Investicijske prilike i rizici

Za investitore u nekretnine, tržište Clevelanda predstavlja privlačnu kombinaciju prilika i opreza. Niske cijene u metrou, rastuće najamnine i revitalizirajuće četvrti su privlačne, ali spor rast i naslijeđeni izazovi ublažavaju potencijal. Evo pregleda ključnih prilika i rizika:

Prilike:

Pristupačan ulaz, snažan novčani tok: Cleveland je poznat po pristupačnosti. Srednja cijena kuće je oko 115.000 dolara redfin.com, a mnoge gradske nekretnine su ispod 100.000 dolara, pa investitori mogu kupiti kuće za najam ili dvoetažne stanove za djelić cijene u odnosu na druge gradove. Ova niska početna cijena, u kombinaciji sa solidnim najamninama (srednja najamnina u metropoli je otprilike 1.000+ dolara za dvosobni stan), može donijeti visoke stope kapitalizacije. Nije neuobičajeno da pažljivo odabrane nekretnine za najam u Clevelandu ostvaruju 8–12%+ bruto prinosa , što je znatno više od obalnih tržišta. U gradu je 55% stanovništva podstanari , što znači stalnu potražnju za najmom ark7.com. Kvartovi poput North Collinwood (srednja cijena ~89.000 dolara) ili South Broadway (srednja cijena ~71.000 dolara) nude vrlo niske ulazne cijene s pretežno stanarima u najmu – idealno za investitore koji traže novčani tok ark7.com.

Cleveland je poznat po pristupačnosti. Srednja cijena kuće je oko 115.000 dolara redfin.com, a mnoge gradske nekretnine su ispod 100.000 dolara, pa investitori mogu kupiti kuće za najam ili dvoetažne stanove za djelić cijene u odnosu na druge gradove. Ova niska početna cijena, u kombinaciji sa solidnim najamninama (srednja najamnina u metropoli je otprilike 1.000+ dolara za dvosobni stan), može donijeti visoke stope kapitalizacije. Nije neuobičajeno da pažljivo odabrane nekretnine za najam u Clevelandu ostvaruju , što je znatno više od obalnih tržišta. U gradu je , što znači stalnu potražnju za najmom ark7.com. Kvartovi poput nude vrlo niske ulazne cijene s pretežno stanarima u najmu – idealno za investitore koji traže novčani tok ark7.com. Podcijenjena tržišta rasta: Određene četvrti Clevelanda i unutarnja prigradska naselja su u usponu, nudeći potencijal za aprecijaciju. Zabilježili smo žarišta poput Downtown, Tremont, Ohio City, Gordon Square (Detroit-Shoreway) , itd., gdje je priljev mladih profesionalaca i razvoj doveo do značajnog rasta cijena nekretnina. Na primjer, vrijednost stanova u centru nedavno je porasla za oko 26% ark7.com, a čak i povijesno zapostavljena područja poput Glenville ili Hough (na istočnoj strani) bilježe novi razvoj i rast cijena (srednje cijene oglašenih nekretnina u tim područjima sada su 120.000–140.000 dolara) clappilyhome.com. Osim toga, prigradska tržišta u okruzima Lorain i Medina brzo rastu (vrijednosti kuća rastu oko 2–3% godišnje u prosjeku od 2020., a prošle godine je zabilježen rast stanovništva od +0,9–1,1%) neo-trans.blog, što ukazuje na prilike u novim naseljima i najmu obiteljskih kuća u tim rastućim zajednicama.

Određene četvrti Clevelanda i unutarnja prigradska naselja su u usponu, nudeći potencijal za aprecijaciju. Zabilježili smo žarišta poput , itd., gdje je priljev mladih profesionalaca i razvoj doveo do značajnog rasta cijena nekretnina. Na primjer, vrijednost stanova u centru nedavno je porasla za oko 26% ark7.com, a čak i povijesno zapostavljena područja poput ili (na istočnoj strani) bilježe novi razvoj i rast cijena (srednje cijene oglašenih nekretnina u tim područjima sada su 120.000–140.000 dolara) clappilyhome.com. Osim toga, prigradska tržišta u brzo rastu (vrijednosti kuća rastu oko 2–3% godišnje u prosjeku od 2020., a prošle godine je zabilježen rast stanovništva od +0,9–1,1%) neo-trans.blog, što ukazuje na prilike u novim naseljima i najmu obiteljskih kuća u tim rastućim zajednicama. Velika potražnja za najmom i razvojne niše: Snažan učinak segmenta višestambenih zgrada u Clevelandu predstavlja priliku za investitore i developere. S popunjenošću stanova iznad 90% i rastom najamnina koji nadmašuje nacionalne trendove mmgrea.com mmgrea.com, kupnja ili izgradnja najma je dobra strategija. Posebno je velika potražnja za kvalitetnim stanovima za radničku klasu – renoviranim jedinicama za stanare sa srednjim primanjima – kao i stalna potreba za priuštivim stanovanjem (Cleveland ima manjak obnovljenih priuštivih stanova, a u tijeku su napori za financiranje novih). Također, nišni segmenti poput studentskog smještaja u blizini sveučilišta, medicinskih ureda povezanih s proširenjem zdravstvene skrbi ili distribucijskih centara za posljednju milju za e-trgovinu, nude ciljane prilike koje koriste institucionalne i logističke prednosti Clevelanda.

Snažan učinak u Clevelandu predstavlja priliku za investitore i developere. S popunjenošću stanova iznad 90% i rastom najamnina koji nadmašuje nacionalne trendove mmgrea.com mmgrea.com, kupnja ili izgradnja najma je dobra strategija. Posebno je velika potražnja za kvalitetnim stanovima za radničku klasu – renoviranim jedinicama za stanare sa srednjim primanjima – kao i stalna potreba za (Cleveland ima manjak obnovljenih priuštivih stanova, a u tijeku su napori za financiranje novih). Također, nišni segmenti poput u blizini sveučilišta, povezanih s proširenjem zdravstvene skrbi ili za e-trgovinu, nude ciljane prilike koje koriste institucionalne i logističke prednosti Clevelanda. Relativna stabilnost tržišta: Nekretnine u Clevelandu obično su manje volatilne od tržišta s visokim rastom. Regija nije doživjela nagli rast cijena u 2010-ima, pa je tako izbjegla i ozbiljnu precijenjenost. Povijest pokazuje da vrijednosti nekretnina ovdje rijetko bilježe velike oscilacije – između 1980. i 2024. vrijednosti su pale samo u nekoliko godina (uglavnom tijekom krize 2008.–10.) josesellshomes.com. Ova stabilnost može biti prednost za investitore koji traže stabilne, predvidljive prinose. To sugerira da je rizik od pada ograničen; Cleveland možda neće doživjeti nagli procvat, ali je isto tako malo vjerojatno da će doći do dramatičnog pada. Kako je jedan lokalni stručnjak rekao, tržište se “prilagođava – ne ruši” u 2025. josesellshomes.com.

Rizici i izazovi:

Spor Rast & Demografija: Druga strana stabilnosti je ograničen rast. Stanovništvo i rast zaposlenosti u Clevelandu su u najboljem slučaju umjereni. Metropola od pet okruga tek je počela lagano rasti u broju stanovnika (+0,3% prošle godine nakon desetljeća pada) neo-trans.blog, a sam grad Cleveland je praktički na istom (pao je samo 0,6% od 2020.) neo-trans.blog. U centru grada bilježi se “brain gain” obrazovanih milenijalaca, ali istovremeno dolazi do gubitka nekih obitelji koje sele u vanjska područja neo-trans.blog. Za investitore to znači da potražnja neće naglo porasti ; formiranje novih najmoprimaca bit će stabilno, ali sporo. To povećava rizik da bi u nekim četvrtima ponuda mogla premašiti potražnju (posebno ako se previše novih jedinica koncentrira na jednom području). Ekonomski rast je također umjeren – BDP i otvaranje radnih mjesta u Clevelandu obično zaostaju za nacionalnim prosjekom. Bez snažnog gospodarskog buma ili naglog rasta stanovništva, rast cijena nekretnina vjerojatno će dugoročno ostati u niskim do srednjim jednoznamenkastim postocima godišnje. Investitori moraju tome prilagoditi svoja očekivanja.

Druga strana stabilnosti je ograničen rast. Stanovništvo i rast zaposlenosti u Clevelandu su u najboljem slučaju umjereni. Metropola od pet okruga tek je počela lagano rasti u broju stanovnika (+0,3% prošle godine nakon desetljeća pada) neo-trans.blog, a sam grad Cleveland je praktički na istom (pao je samo 0,6% od 2020.) neo-trans.blog. U centru grada bilježi se “brain gain” obrazovanih milenijalaca, ali istovremeno dolazi do gubitka nekih obitelji koje sele u vanjska područja neo-trans.blog. Za investitore to znači da ; formiranje novih najmoprimaca bit će stabilno, ali sporo. To povećava rizik da bi u nekim četvrtima ponuda mogla premašiti potražnju (posebno ako se previše novih jedinica koncentrira na jednom području). je također umjeren – BDP i otvaranje radnih mjesta u Clevelandu obično zaostaju za nacionalnim prosjekom. Bez snažnog gospodarskog buma ili naglog rasta stanovništva, rast cijena nekretnina vjerojatno će dugoročno ostati u niskim do srednjim jednoznamenkastim postocima godišnje. Investitori moraju tome prilagoditi svoja očekivanja. Stara infrastruktura i nekretnine: Cleveland je star grad sa starijim stambenim fondom . Velik dio kuća izgrađen je prije 1940., a mnoge četvrti još uvijek imaju stare, ponekad oronule nekretnine. To stvara više troškove održavanja i renovacije za investitore. Olovna boja, stare instalacije, problemi s krovom i temeljima česti su u stogodišnjim kućama. Iako postoji potencijal u renoviranju tih nekretnina (i mnogi investitori to rade profitabilno), troškovi mogu pojesti dobit ako se ne upravlja pažljivo. Dodatno, neka gradska područja pate od desetljeća neulaganja – zapuštenost, veće stope praznih nekretnina ili džepovi kriminala – što može biti izazovno za nove investitore. Iskusni investitori drže se ulica i područja gdje grad ili privatni sektor kontinuirano ulažu.

Cleveland je star grad sa . Velik dio kuća izgrađen je prije 1940., a mnoge četvrti još uvijek imaju stare, ponekad oronule nekretnine. To stvara za investitore. Olovna boja, stare instalacije, problemi s krovom i temeljima česti su u stogodišnjim kućama. Iako postoji potencijal u renoviranju tih nekretnina (i mnogi investitori to rade profitabilno), troškovi mogu pojesti dobit ako se ne upravlja pažljivo. Dodatno, neka gradska područja pate od desetljeća neulaganja – zapuštenost, veće stope praznih nekretnina ili džepovi kriminala – što može biti izazovno za nove investitore. Iskusni investitori drže se ulica i područja gdje grad ili privatni sektor kontinuirano ulažu. Kamatne stope i financiranje: Nagli rast kamatnih stopa na hipotekarne kredite od 2022. ima izražen učinak na tržišta poput Clevelanda. Budući da su cijene nekretnina niske, kupci (uključujući investitore) ovdje su često osjetljiviji na mjesečnu ratu. Skok kamate s 3% na 7% značajno smanjuje pristupačnost, čak i ako su iznosi kredita manji. Više stope u razdoblju 2023.–25. udaljile su neke kupce prvi put, neizravno smanjujući mogućnosti izlaska investitora (npr. preprodaje traju dulje). Štoviše, investitori koji se oslanjaju na zaduživanje suočavaju se s višim troškovima financiranja, što može smanjiti novčani tok ili učiniti određene poslove neisplativima. Ako stope ostanu visoke, kapitalizacijske stope možda će morati rasti (smanjujući vrijednost nekretnina) kako bi privukle kupce, osobito u komercijalnim segmentima. To je rizik za kratkoročne vrijednosti, iako mnogi očekuju da će se stope stabilizirati ili pasti u narednim godinama, što bi ublažilo taj pritisak.

Nagli rast od 2022. ima izražen učinak na tržišta poput Clevelanda. Budući da su cijene nekretnina niske, kupci (uključujući investitore) ovdje su često osjetljiviji na mjesečnu ratu. Skok kamate s 3% na 7% značajno smanjuje pristupačnost, čak i ako su iznosi kredita manji. Više stope u razdoblju 2023.–25. udaljile su neke kupce prvi put, neizravno smanjujući mogućnosti izlaska investitora (npr. preprodaje traju dulje). Štoviše, investitori koji se oslanjaju na zaduživanje suočavaju se s višim troškovima financiranja, što može smanjiti novčani tok ili učiniti određene poslove neisplativima. Ako stope ostanu visoke, (smanjujući vrijednost nekretnina) kako bi privukle kupce, osobito u komercijalnim segmentima. To je rizik za kratkoročne vrijednosti, iako mnogi očekuju da će se stope stabilizirati ili pasti u narednim godinama, što bi ublažilo taj pritisak. Ekonomska koncentracija i politika: Iako je gospodarstvo Clevelanda raznoliko, još uvijek postoje određene koncentrirane oklade – npr. velika ovisnost o zdravstvu (Cleveland Clinic, University Hospitals su veliki poslodavci) i proizvodnji. Svaki pad zaposlenosti u zdravstvu ili industrijskoj proizvodnji (recimo zbog automatizacije ili globalne konkurencije) mogao bi utjecati na potražnju za nekretninama. Regija se također natječe za privlačenje tehnoloških i inovacijskih poslova; uspjeh nije zajamčen. S političke strane, Ohio je nedavno zabranio lokalnu kontrolu najamnina i povećao financiranje za kredite za pristupačno stanovanje realwealth.com realwealth.com – općenito potezi u korist iznajmljivača – ali svaka promjena (poput promjena u procjeni poreza na imovinu ili poticaja) mogla bi promijeniti investicijski krajolik. Proračuni grada Clevelanda i okruga Cuyahoga uvelike ovise o porezima na dohodak i imovinu; ako dođe do pada stanovništva ili prihoda, mogli bi uslijediti porezni nameti, što predstavlja rizik od viših troškova držanja u budućnosti.

Zaključno, Cleveland nudi prilike za visoke prinose i dodavanje vrijednosti za iskusne investitore, ali zahtijeva dugoročnu, realnu strategiju. Ovo je tržište na kojem se pobjeđuje pametnom (jeftinom) kupnjom i držanjem za stabilne prinose, umjesto oslanjanja na eksplozivan rast. Mnogi investitori iz drugih saveznih država posljednjih su godina pohrlili u Cleveland zbog novčanog toka – oni koji dobro prouče četvrti i drže se realnih projekcija vjerojatno će Clevelandu dodati vrijednost u svom portfelju, dok bi oni koji očekuju brzu zaradu mogli biti razočarani.

Ekonomski i demografski čimbenici koji utječu na tržište

Putanja tržišta nekretnina u Clevelandu usko je povezana s njegovim ekonomskim i demografskim osnovama. Ključni čimbenici uključuju rast zaposlenosti (ili njegov izostanak), promjene u broju stanovnika i okruženje kamatnih stopa. U 2025. godini ti temelji prikazuju regiju u oporavku i tranziciji, sa snagama u stabilnosti i izazovima u rastu.

Zaposlenost i gospodarstvo: Gospodarstvo šireg područja Clevelanda u 2025. godini je otporno, iako ne i iznimno snažno. Metropola je teško pogođena pandemijom 2020., ali do sredine 2025. ukupna zaposlenost je na putu da se vrati na razinu prije pandemije (2019.) marcusmillichap.com. Nezaposlenost u metropoli Cleveland-Elyria pala je na oko 3,5–4,0%, što je usporedivo s nacionalnim prosjekom, što ukazuje na zategnuto tržište rada. Dobitak radnih mjesta potaknut je ključnim industrijama regije:

Zdravstvo i biotehnologija: Cleveland Clinic, University Hospitals i MetroHealth zajedno zapošljavaju desetke tisuća ljudi i nastavljaju širiti svoje objekte. Zdravstvo je dosljedno rastući sektor, privlačeći biomedicinska istraživanja i zdravstveno-tehnološke tvrtke u to područje.

Cleveland Clinic, University Hospitals i MetroHealth zajedno zapošljavaju desetke tisuća ljudi i nastavljaju širiti svoje objekte. Zdravstvo je dosljedno rastući sektor, privlačeći biomedicinska istraživanja i zdravstveno-tehnološke tvrtke u to područje. Proizvodnja i inženjering: Iako je daleko od svog industrijskog vrhunca iz sredine stoljeća, Cleveland se i dalje može pohvaliti velikim proizvođačima (čelik, automobili, plastika, kemikalije). Tvrtke poput Sherwin-Williams (boje), Eaton (upravljanje energijom) i Parker Hannifin (upravljanje kretanjem) su Fortune 500 kompanije sa sjedištem u gradu. Također postoje nova ulaganja u naprednu proizvodnju (npr. zrakoplovni i obrambeni ugovaratelji) i planovi za tvornice lanca opskrbe baterijama za električna vozila u Ohiju, što bi moglo koristiti dobavljačima iz Clevelanda.

Iako je daleko od svog industrijskog vrhunca iz sredine stoljeća, Cleveland se i dalje može pohvaliti velikim proizvođačima (čelik, automobili, plastika, kemikalije). Tvrtke poput Sherwin-Williams (boje), Eaton (upravljanje energijom) i Parker Hannifin (upravljanje kretanjem) su Fortune 500 kompanije sa sjedištem u gradu. Također postoje nova ulaganja u naprednu proizvodnju (npr. zrakoplovni i obrambeni ugovaratelji) i planovi za tvornice lanca opskrbe baterijama za električna vozila u Ohiju, što bi moglo koristiti dobavljačima iz Clevelanda. Financije i profesionalne usluge: Među najvećim poslodavcima su banke poput KeyCorp (sjedište u Clevelandu) i osiguravajuća društva (Progressive je u regiji), kao i rastuća scena tehnoloških startupa uz podršku lokalnih akceleratora. Rad na daljinu omogućio je nekim profesionalcima da žive u Clevelandu, a rade za obalne gradove, čime se povećava bazen talenata.

Među najvećim poslodavcima su banke poput KeyCorp (sjedište u Clevelandu) i osiguravajuća društva (Progressive je u regiji), kao i rastuća scena tehnoloških startupa uz podršku lokalnih akceleratora. Rad na daljinu omogućio je nekim profesionalcima da žive u Clevelandu, a rade za obalne gradove, čime se povećava bazen talenata. Obrazovanje i javna uprava: Velika sveučilišta (Case Western, Cleveland State) i lokalna uprava također osiguravaju stabilno zapošljavanje.

Ključno je da se gospodarstvo Clevelanda diverzificira i udaljava od isključivo industrijskog identiteta. Grad je privukao neke tehnološke tvrtke i bilježi rastuću rezidencijalnu populaciju u centru koja doprinosi uslužnom sektoru. Ipak, u usporedbi s metropolama visokog rasta, otvaranje novih radnih mjesta u Clevelandu je umjereno. Inicijative za poticanje rasta – poput poticaja JobsOhio koji dovode Intelov projekt od 20 milijardi dolara u Columbus ili Fordovih ulaganja u električna vozila blizu Clevelanda – su u tijeku, ali puni učinci će se vidjeti kroz godine.

Za nekretnine, trenutačno gospodarstvo pruža čvrstu osnovu: stabilnost zaposlenja i rast prihoda podupiru potražnju za stanovanjem. Srednji prihodi kućanstava rastu u gradu, osobito s priljevom stanovnika s višim primanjima u centru i u područjima koja se gentrificiraju neo-trans.blog. Grad Cleveland je zapravo zabilježio rekordne prihode od poreza na dohodak posljednjih godina, zahvaljujući tim mladim profesionalcima koji zamjenjuju kućanstva s nižim prihodima neo-trans.blog. To omogućuje većem broju najmoprimaca da si priušte stanove klase A i većem broju kupaca da si priušte kuće (održavajući potražnju za stanovanjem stabilnom). Regionalni rast BDP-a je u niskim jednoznamenkastim postocima, ali pozitivan.

Jedan od rizika je što zaposlenost u Clevelandu ne raste brzo – ako država uđe u recesiju, Cleveland bi mogao zabilježiti stagnaciju ili pad zaposlenosti, što bi donekle smanjilo potražnju za nekretninama. Ipak, budući da nije došlo do pregrijavanja tržišta, Cleveland bi mogao biti manje ranjiv u slučaju pada. Široka raznolikost industrija djeluje kao zaštita; primjerice, zdravstvo je obično otporno na recesiju.

Trendovi stanovništva: Demografija je dvosjekli mač za Cleveland. Stanovništvo metropolitanskog područja iznosi otprilike 2,06 milijuna (popis 2020.), što ga čini 34. najvećim u SAD-u realwealth.com. Desetljećima je taj broj opadao, ali najnoviji podaci daju oprezno optimističan znak: stanovništvo šireg područja Clevelanda poraslo je za ~5.600 ljudi (+0,3%) prošle godine na 1,867 milijuna (za pet osnovnih okruga) neo-trans.blog. Ovo je bila druga godina zaredom s blagim rastom, iako je ukupni broj još uvijek ~0,6% ispod razine iz 2020. zbog ranijih gubitaka neo-trans.blog neo-trans.blog. U suštini, iseljavanje se usporilo i nadoknađeno je dobitkom međunarodnih doseljenika.

Rast nije ravnomjeran:

Grad vs. predgrađa: Stanovništvo grada Clevelanda se gotovo stabiliziralo, opadajući samo neznatno. Smanjilo se s ~372 tisuće u 2020. na ~364 tisuće u 2022., a procjenjuje se da će biti oko 356.000 u 2025. worldpopulationreview.com. To je oko 1% godišnjeg pada početkom desetljeća, ali tempo se usporava. Važno je da se sastav gradskog stanovništva mijenja – mladi samci i parovi doseljavaju dok neke obitelji sele van neo-trans.blog. Ova “zamjena stanovništva” znači da kućanstva s većim prihodima i manjim brojem članova zamjenjuju kućanstva s nižim prihodima i više članova, što zapravo povećava potražnju za jednosobnim stanovima, kondominijima i luksuznim najmovima u gradu neo-trans.blog. To također objašnjava kako gradski porezni prihodi rastu čak i ako je broj stanovnika blago smanjen.

Stanovništvo grada Clevelanda se gotovo stabiliziralo, opadajući samo neznatno. Smanjilo se s ~372 tisuće u 2020. na ~364 tisuće u 2022., a procjenjuje se da će biti oko worldpopulationreview.com. To je oko 1% godišnjeg pada početkom desetljeća, ali tempo se usporava. Važno je da se sastav gradskog stanovništva mijenja – mladi samci i parovi doseljavaju dok neke obitelji sele van neo-trans.blog. Ova “zamjena stanovništva” znači da kućanstva s većim prihodima i manjim brojem članova zamjenjuju kućanstva s nižim prihodima i više članova, što zapravo povećava potražnju za jednosobnim stanovima, kondominijima i luksuznim najmovima u gradu neo-trans.blog. To također objašnjava kako gradski porezni prihodi rastu čak i ako je broj stanovnika blago smanjen. Prigradske županije: Lorain County i Medina County (najzapadnija i južna predgrađa) najbrže rastu. Stanovništvo Loraina poraslo je za 2,7% od 2020. (uključujući +0,9% prošle godine na ~322.000) neo-trans.blog. Medina je narasla za ~1,2% od 2020. na ~184.600, s +1,1% prošle godine neo-trans.blog. Ove vanjske županije privlače stanovnike nižim porezima, novim stambenim projektima i dobrim školama neo-trans.blog. Privlače i bivše stanovnike Clevelanda i neke novopridošlice. Lake i Geauga županije (istočna predgrađa/eksteritorijalna područja) bile su otprilike na istom (svaka pala za manje od 0,2% od 2020.) neo-trans.blog. Cuyahoga County (koja uključuje Cleveland i unutarnja predgrađa) povijesno je najveći gubitnik – pala je za 1,7% od 2020. – ali čak je i Cuyahoga prošle godine zabilježila mali neto porast (~+2.000) zahvaljujući 8.876 međunarodnih imigranata koji su nadoknadili domaće gubitke neo-trans.blog. Dakle, “krvarenje” je gotovo zaustavljeno.

Ukratko, stanovništvo Clevelanda sada je otprilike stabilno nakon desetljeća pada. To je dobra vijest za tržište nekretnina: znači da je osnovna razina potražnje stabilna, a u određenim dijelovima i raste. Kvartovi koji privlače mlade stanovnike (npr. centar, zapadni dio) vidjet će povećanu potražnju za stanovanjem i pritisak na cijene, dok neka unutarnja predgrađa koja gube stanovništvo mogu očekivati slabiju potražnju za zastarjelim stanovima. Izazov je što bez snažnog rasta stanovništva teško je stvoriti višak potražnje za stanovanjem iznad onoga što se zadovoljava trenutnom izgradnjom. Zato je rast cijena nekretnina u Clevelandu pozitivan, ali umjeren – “kolač” stanovništva zapravo ne raste brzo.

Demografski, Cleveland također ima stareće stanovništvo u mnogim predgrađima i nižu stopu nataliteta, što znači da je prirodni prirast negativan (više umrlih nego rođenih u županiji) neo-trans.blog. Nedavna stabilizacija u potpunosti je rezultat imigracije. Ako se federalna imigracijska politika ili privlačnost Clevelanda za imigrante promijeni, to bi moglo utjecati na dugoročnu populaciju. No, za sada je trend doseljavanja izbjeglica i imigranata u Cleveland (privučeni pristupačnošću i programima za zajednicu) koristan poticaj.

Kamatne stope i pristupačnost: Makro faktori poput kamatnih stopa imaju izravan utjecaj na tržište nekretnina u Clevelandu. U 2025. godini, hipotekarne stope koje se kreću u rasponu od 6–7% clappilyhome.com rastežu pristupačnost čak i na ovom tržištu s niskim troškovima. Više stope + rast cijena = smanjena pristupačnost, kako je primijetio jedan lokalni agent, što zahtijeva “kreativno budžetiranje i rješenja za kredite” za kupce clappilyhome.com. Srednji prihod kućanstva u Clevelandu iznosi oko 50.000 dolara, pa viši troškovi financiranja mogu brzo ograničiti koliko lokalni kupci mogu platiti. To je vjerojatno pridonijelo sporijem rastu cijena u posljednje vrijeme (cijene mogu rasti samo onoliko brzo koliko kupci mogu platiti). Ako visoke stope potraju do 2026., mogli bismo vidjeti više prodavatelja koji nude smanjenje kamata ili više kupaca koji se okreću hipotekama s promjenjivom kamatnom stopom ili FHA kreditima kako bi izračun bio povoljniji. S druge strane, ako inflacija oslabi i kamatne stope počnu padati do 2024.–2025. (kako neki predviđaju), Cleveland bi mogao doživjeti nalet potražnje kupaca koja je do sada bila suzdržana – mnogi kupci prvi put čekaju priliku. To bi poboljšalo obujam prodaje i moglo ponovno ubrzati rast cijena (iako vjerojatno i dalje jednoznamenkasti rast).

Dodatno, politika Ohija o sprječavanju kontrole najamnina (nijedan grad je ne može uvesti) realwealth.com znači da investitori mogu podizati najamnine prema tržištu, ali to također izaziva raspravu o pristupačnosti za najmoprimce. A s novim državnim financiranjem za pristupačno stanovanje (500 milijuna dolara godišnje u poreznim olakšicama) realwealth.com, mogli bismo vidjeti porast razvoja pristupačnih stanova, što bi s vremenom moglo pomoći u ublažavanju najtežih nestašica.

U sažetku, ekonomska i demografska perspektiva Clevelanda je sporo poboljšanje. Postoji napredak – oporavak radnih mjesta, lagani porast stanovništva, rast prihoda – što sve podupire zdravo tržište nekretnina. Ipak, tempo je postupan, što će vjerojatno spriječiti tržište da se pregrije ili uruši. Potražnja za stanovanjem trebala bi ostati dosljedno solidna, potaknuta stabilnim zapošljavanjem i stalnim trendom ljudi koji traže niske troškove života u Clevelandu. Ključni faktori na koje treba obratiti pažnju su kamatne stope (zbog utjecaja na pristupačnost) i eventualni veliki ekonomski razvojni uspjesi (ili gubici) koji bi mogli iznenada dodati ili oduzeti tisuće radnih mjesta. Za sada je smjer pozitivan, iako neuzbudljiv – što za investitore i kupce nekretnina uopće nije loša stvar.

Razvojni projekti i infrastrukturne inicijative

Nekoliko velikih razvojnih projekata i infrastrukturnih inicijativa koji su u tijeku u širem području Clevelanda spremni su utjecati na vrijednosti nekretnina u narednim godinama. Od megaprojekata u centru grada do nadogradnje javnog prijevoza, ova ulaganja oblikovat će poželjnost i rast regije. Evo nekih od najutjecajnijih projekata:

Sherwin-Williams Global Headquarters (Centar grada): Div gigant Sherwin-Williams gradi novi globalni toranj sjedišta od 36 katova u centru Clevelanda, što predstavlja ulaganje od preko 300 milijuna dolara (dio projekta od 600 milijuna dolara koji uključuje i R&D centar) constructiondive.com. Prvotno planirano za početak 2025., otvaranje je odgođeno za listopad 2025. constructiondive.com zbog ponovnih radova na izgradnji. Kada se otvori, ovaj neboder će dovesti oko 3.000 zaposlenika u centar grada. Sjedište (zajedno s paviljonom i garažom u blizini) modernizirat će obrise Clevelanda i trebali bi povećati promet pješaka u Warehouse District/Public Square području. Utjecaj na nekretnine: Sherwin-Williamsova predanost već je potaknula razvoj u blizini – restorani, hoteli i prenamjene stanova očekuju povećanu potražnju. Međutim, preseljenje tvrtke iz sadašnjih ureda znači da će neki stariji prostori biti ispražnjeni. Srednjoročno, sjajno novo sjedište jača povjerenje u centar grada i može privući druge tvrtke ili dobavljače da se okupe u blizini, podržavajući popunjenost ureda i stanova.

Div gigant Sherwin-Williams gradi novi globalni toranj sjedišta od 36 katova u centru Clevelanda, što predstavlja (dio projekta od 600 milijuna dolara koji uključuje i R&D centar) constructiondive.com. Prvotno planirano za početak 2025., otvaranje je odgođeno za listopad 2025. constructiondive.com zbog ponovnih radova na izgradnji. Kada se otvori, ovaj neboder će dovesti oko u centar grada. Sjedište (zajedno s paviljonom i garažom u blizini) modernizirat će obrise Clevelanda i trebali bi povećati promet pješaka u Warehouse District/Public Square području. Sherwin-Williamsova predanost već je potaknula razvoj u blizini – restorani, hoteli i prenamjene stanova očekuju povećanu potražnju. Međutim, preseljenje tvrtke iz sadašnjih ureda znači da će neki stariji prostori biti ispražnjeni. Srednjoročno, sjajno novo sjedište jača povjerenje u centar grada i može privući druge tvrtke ili dobavljače da se okupe u blizini, podržavajući popunjenost ureda i stanova. Bedrockova obnova riječnog područja: Transformativni projekt mješovite namjene razvija se uz rijeku Cuyahoga u centru grada. Bedrock (razvojna tvrtka Dana Gilberta) predstavila je glavni plan “The Riverfront” , ogroman razvoj od 3,5 milijuna kvadratnih stopa na 35 jutara blizu Tower Cityja. Plan predviđa nove stambene, uredske, trgovačke prostore, parkove i šetnicu uz rijeku. Prva faza je već u tijeku: Cleveland Clinic Global Peak Performance Center , sportsko-medicinski i trening centar, niče na istočnoj obali rijeke neo-trans.blog. U kombinaciji s kasnijim fazama, ovo bi mogla postati sljedeća velika gradska četvrt Clevelanda. NEOtrans to naziva potencijalno “desetim megaprojektom” regije ako se u potpunosti realizira neo-trans.blog. Utjecaj: Ovaj razvoj ponovno će povezati centar grada s rijekom (dugo dominiranom parkiralištima i željezničkim prugama). Novi stanovi i uredi tamo mogli bi znatno povećati vrijednost nekretnina u neposrednoj blizini i učiniti centar grada življim 24/7. To je višegodišnji projekt (do 2030. i dalje), ali rani znakovi – poput Bedrockovog lobiranja za infrastrukturno financiranje – su pozitivni. Promatrači tržišta nekretnina ovo vide kao početnu točku za budući rast centra Clevelanda, pretvarajući neiskorišteno zemljište u vrijedni urbani prostor.

Transformativni projekt mješovite namjene razvija se uz rijeku Cuyahoga u centru grada. Bedrock (razvojna tvrtka Dana Gilberta) predstavila je , ogroman razvoj od na 35 jutara blizu Tower Cityja. Plan predviđa nove stambene, uredske, trgovačke prostore, parkove i šetnicu uz rijeku. Prva faza je već u tijeku: , sportsko-medicinski i trening centar, niče na istočnoj obali rijeke neo-trans.blog. U kombinaciji s kasnijim fazama, ovo bi mogla postati sljedeća velika gradska četvrt Clevelanda. NEOtrans to naziva potencijalno “desetim megaprojektom” regije ako se u potpunosti realizira neo-trans.blog. Ovaj razvoj ponovno će povezati centar grada s rijekom (dugo dominiranom parkiralištima i željezničkim prugama). Novi stanovi i uredi tamo mogli bi znatno povećati vrijednost nekretnina u neposrednoj blizini i učiniti centar grada življim 24/7. To je višegodišnji projekt (do 2030. i dalje), ali rani znakovi – poput Bedrockovog lobiranja za infrastrukturno financiranje – su pozitivni. Promatrači tržišta nekretnina ovo vide kao početnu točku za budući rast centra Clevelanda, pretvarajući neiskorišteno zemljište u vrijedni urbani prostor. Transformacija obale jezera (North Coast Connector & plan za stadion): Obala Clevelanda, osobito oko Burke Lakefront Airporta i FirstEnergy Stadiuma (doma NFL-ovih Browns-a), dugo je bila nedovoljno iskorišten resurs. U tijeku su velike rasprave o promjenama: North Coast Connector je plan koji vodi grad s ciljem boljeg povezivanja centra grada s obalom jezera stvaranjem kopnenog mosta iznad autoceste uz obalu i željezničkih pruga. Faza 1 (procijenjena na ~$284 milijuna) neo-trans.blog stvorila bi prepoznatljiv parkovski kopneni most koji bi povezivao Mall C kod Gradske vijećnice izravno s obalom vode. Time bi se otvorile nove parkovne površine i lokacije za razvoj, što bi potencijalno potaknulo nove projekte mješovite namjene uz jezero. Djelomično je financiran i izgradnja bi mogla započeti do 2026. godine. Browns stadion i razvoj obale: Raspravlja se o budućnosti gradskog nogometnog stadiona (FirstEnergy Stadium). Vlasnici Brownsa razmatraju ili veliku renovaciju ili potpuno novi stadion kao dio većeg $2–$3+ milijarde vrijednog razvoja koji uključuje maloprodaju, zabavu i stanovanje na obali jezera neo-trans.blog. Iako planovi još nisu konačni, koncept predviđa transformaciju izoliranog područja stadiona u cjelogodišnju četvrt (slično kao u drugim NFL gradovima). Ako se projekt nastavi (moguće do 2028.–2030.), mogao bi otvoriti veliki dio nekretnina uz obalu i značajno povećati vrijednosti u blizini. Utjecaj: Pristupačnija i aktivnija obala povećala bi privlačnost stanovanja u centru i mogla dovesti do luksuznih stanova s pogledom na jezero, novih ureda i turističkih atrakcija. To bi potencijalno moglo promijeniti imidž Clevelanda – pretvarajući praznu obalu u živahnu četvrt uz jezero – iako ovisi o značajnoj javno-privatnoj koordinaciji i financiranju.

Obala Clevelanda, osobito oko Burke Lakefront Airporta i FirstEnergy Stadiuma (doma NFL-ovih Browns-a), dugo je bila nedovoljno iskorišten resurs. U tijeku su velike rasprave o promjenama: Unapređenja javnog prijevoza i infrastrukture: Nekoliko infrastrukturnih ulaganja poboljšat će povezanost i time atraktivnost nekretnina: Program zamjene željezničkih vagona Greater Cleveland RTA (prijevozna uprava) je 450 milijuna dolara vrijedan projekt za zamjenu svih zastarjelih vlakova na željezničkim linijama Clevelanda modernim lakim željezničkim vozilima neo-trans.blog. Novi vlakovi počinju stizati 2026., a prateće nadogradnje pruga i stanica slijede neo-trans.blog. Ovo je prva sveobuhvatna obnova javnog prijevoza u desetljećima. Utjecaj: Pouzdaniji i učinkovitiji željeznički sustav (Red Line, Blue/Green Lines) mogao bi potaknuti razvoj orijentiran na javni prijevoz oko stanica. RTA planira standardizirati sustav tako da svaki vlak može voziti na bilo kojoj liniji, omogućujući fleksibilniju i češću uslugu neo-trans.blog. Četvrti sa željezničkim stanicama – npr. Shaker Heights, University Circle, West Park – mogle bi ponovno postati zanimljive za razvoj jer će javni prijevoz biti poboljšan. Ovaj projekt pokazuje predanost grada javnom prijevozu na duge staze, što je pozitivno za vrijednosti nekretnina uz koridore javnog prijevoza neo-trans.blog. Modernizacija autocesta i zračnih luka: ODOT nastavlja s modernizacijom Innerbelt Central Interchangea (spoj I-90/I-77) kako bi ispravio i obnovio dotrajale mostove u centru grada (faza od oko 320 milijuna dolara) neo-trans.blog. Ovo će poboljšati protok prometa i sigurnost do 2027., olakšavajući svakodnevna putovanja u centar. U međuvremenu, Međunarodna zračna luka Cleveland Hopkins planira modernizaciju terminala (Faza 1 ~1,6 milijardi dolara) neo-trans.blog kojom će se obnoviti terminal iz 1950-ih, a radovi bi trebali započeti do 2026. Bolja zračna luka (i potencijalno zadržavanje Hopkinsa kao čvorišta za nove letove) povećava atraktivnost Clevelanda za tvrtke i stanovnike – ključan dugoročni faktor za potražnju nekretnina.

Nekoliko infrastrukturnih ulaganja poboljšat će povezanost i time atraktivnost nekretnina: Megaprojekti u komunalnoj infrastrukturi i javnim objektima: Nekoliko drugih velikih projekata možda neće izravno stvoriti nekretnine, ali postavljaju temelje za zdraviji i učinkovitiji grad: Projekt Clean Lake: Projekt Regionalne kanalizacije sjeveroistočnog Ohija vrijedan 3 milijarde dolara (2011.–2036.) gradi ogromne tunele i zelenu infrastrukturu kako bi drastično smanjio prelijevanje kanalizacije u jezero Erie neo-trans.blog neo-trans.blog. Kako se približava završetku, kvaliteta vode u jezeru Erie će se poboljšati – što će povećati poželjnost nekretnina uz obalu i javno zdravlje. Pravosudni centar okruga Cuyahoga: Okrug razmatra projekt Konsolidiranog suda (potencijalno do 700 milijuna dolara) neo-trans.blog i novi Central Services Campus (889 milijuna dolara) neo-trans.blog za zamjenu zastarjelih zatvora/ureda u centru. Ako se izgrade (možda do 2028.), preseljenje Pravosudnog centra moglo bi osloboditi atraktivnu lokaciju u centru za prenamjenu (sadašnji prostor Pravosudnog centra mogao bi se prenamijeniti u mješovitu namjenu). Novi državni objekti mogli bi biti sidro za obnovu u kojoj god četvrti budu smješteni. CHEERS (Park otpornosti na istočnoj obali jezera): Projekt pod nazivom CHEERS ima za cilj izgraditi zaštitni zid i parkovne površine na istočnoj obali jezera u centru (blizu East 55th St), što je ulaganje od 300 milijuna dolara za zaštitu od erozije i dodavanje prostora za rekreaciju neo-trans.blog. Ovo bi moglo povećati vrijednost nekretnina u St. Clair-Superior i Glenvilleu dajući tim zajednicama nove parkove uz jezero.

Nekoliko drugih velikih projekata možda neće izravno stvoriti nekretnine, ali postavljaju temelje za zdraviji i učinkovitiji grad:

U suštini, Cleveland doživljava neviđeni val velikih projekata – identificirano je najmanje deset megaprojekata, svaki preko 250 milijuna dolara, koji su ili nedavno započeli ili će započeti do 2030. godine neo-trans.blog. Mnogi od njih će do kraja desetljeća znatno promijeniti izgled dijelova grada neo-trans.blog. Za nekretnine to znači nove pokretače rasta: četvrti koje su nekad stagnirale (poput područja uz rijeku, jezero i nekih blokova u centru) dobit će novi život, što će vjerojatno povećati vrijednost okolnog zemljišta i nekretnina. Sama izgradnja donosi radna mjesta i privremenu potražnju za smještajem, a nakon završetka projekata, oni mogu trajno podići profil tog područja.

Investitori i developeri mudro bi trebali “danas fotografirati ova područja i usporediti ih za pet godina” neo-trans.blog – što implicira da promjene dolaze brzo. Mjesta u blizini ovih megaprojekata su vruće zone sutrašnjice neo-trans.blog. Već sada se špekulira zemljištem u blizini planiranih lokacija poput područja uz rijeku i oko West 3rd Street kod stadiona. Oni s dugoročnom vizijom okupljaju nekretnine očekujući veću buduću potražnju.

Naravno, nisu svi planovi zajamčeni (neki mogu propasti ili se odgoditi), ali sama veličina već potvrđenih projekata (od kanalizacije do poslovnih tornjeva) ulijeva povjerenje da Cleveland ulaže u sebe. Za stanovnike, ova poboljšanja obećavaju bolju kvalitetu života – više parkova, bolji javni prijevoz, modernizirane zračne luke i bolnice – što zauzvrat privlači ljude i tvrtke. Neto učinak na nekretnine: općenito pozitivan, s najjačim rastom vjerojatno u centru i susjednim četvrtima koje izravno profitiraju od razvoja.

Prognoze i mišljenja stručnjaka (izgledi za 2025.–2030.)

Gledajući unaprijed, stručnjaci za nekretnine očekuju da će tržište Clevelanda ostati na putu stabilnog, održivog rasta u sljedeće 3–5 godina. Iako je malo vjerojatno da ćemo vidjeti eksplozivne skokove, kombinacija pristupačnosti, ekonomske stabilnosti i napora na urbanoj revitalizaciji daje dobre izglede za uravnoteženu ekspanziju. Evo ključnih prognoza i stavova:

Prognoze cijena kuća: Većina analitičara predviđa da će cijene kuća u Clevelandu nastaviti lagano rasti u bliskoj budućnosti. Nakon otprilike 0–5% rasta u 2024.–25., prognoze predviđaju nisku jednoznamenkastu godišnju aprecijaciju barem do 2027. Na primjer, Nacionalna udruga agenata za nekretnine (na nacionalnoj razini) očekuje oko +2% rasta cijena kuća u 2025. i nešto više u 2026., a očekuje se da će Cleveland otprilike pratiti taj trend s obzirom na uravnotežene uvjete realwealth.com. Lokalni agenti opisuju tržište kao ono s “stalnim rastom” gdje će rastuće cijene vjerojatno ostati “pristupačne, ali konkurentne” hondros.com. U praksi, to bi moglo značiti da bi srednja vrijednost kuće u Clevelandu, koja je sada oko 117.000 USD zillow.com, mogla porasti na raspon od 125.000 do 135.000 USD u nekoliko godina. Prigradska tržišta s većom potražnjom (Lorain, Medina) mogla bi zabilježiti nešto veće stope rasta, dok bi neka gradska naselja mogla ostati na istoj razini ako kreću s visoke osnovice. Nema značajnih padova cijena na vidiku osim u slučaju vanjskog ekonomskog šoka – ponuda je i dalje premala, a potražnja dovoljno stabilna da spriječi preveliku ponudu.

Prodaja i ponuda: Možemo očekivati da će se obujam prodaje ponovno povećati do 2025.–2026. kako se kamatne stope stabiliziraju. Početkom 2023. visoke kamate uzrokovale su pad prodaje kuća za oko 26% na godišnjoj razini u sjeveroistočnom Ohiju realwealth.com, ali se aktivnost od tada normalizira. Ako kamate na hipotekarne kredite padnu na raspon od 5–6% u narednim godinama, mnogi kupci koji su čekali ponovno će ući na tržište. Istraživanja agenata sugeriraju da će se pad prodaje kuća oporaviti kako se stope stabiliziraju, vraćajući tržište u uobičajeniji ritam realwealth.com. Ponuda se očekuje da će se polako povećavati kako nova gradnja – osobito obiteljskih kuća u okolnim područjima – raste kako bi zadovoljila potražnju. Ipak, tempo gradnje vjerojatno će ostati ispod potrebnog (jer se Ohio suočava s nedostatkom radne snage i višim troškovima materijala) realwealth.com, što znači da regija neće iznenada pretjerano izgraditi. Tako bi se tržište prodavatelja moglo povremeno ublažiti prema uravnoteženom tržištu, ali dugotrajna prevelika ponuda se ne očekuje. Možda ćemo do kraja ovog desetljeća napokon dosegnuti zalihu kuća za 4–5 mjeseci, što će smanjiti pritisak na cijene, ali i dalje ostaviti dobar izbor za kupce.

Najamnine i višestambene nekretnine: Izgledi za tržište najma su snažni. Snažna potražnja za najmom u Clevelandu “očekuje se da će se nastaviti” i u 2024. i kasnije realwealth.com. Očekuje se da će slobodni stanovi ostati na niskoj razini (vjerojatno ispod 5% na razini metropole), a najamnine će nastaviti umjereno rasti. Savjetodavne tvrtke za nekretnine poput MMG-a predviđaju da će Cleveland “održati solidan rast najamnina” od otprilike 3% godišnje do 2025. mmgrea.com. Neke prognoze su čak zabilježile dvoznamenkasti rast najamnina u 2022.; iako se taj tempo usporio, mogli bismo vidjeti kumulativni rast najamnina od 10–15% u sljedećih pet godina. Nova ponuda stanova testirat će tržište, ali s obzirom na disciplinu u izgradnji, stručnjaci vjeruju da će potražnja odgovarati isporukama mmgrea.com. Sve u svemu, Cleveland se smatra tržištem naklonjenim iznajmljivačima bez kontrole najamnina i s pozitivnim pokretačima potražnje, što čini vjerojatnim da će najamnine u srednjem roku nadmašiti inflaciju.

Komercijalni sektori:

Uredi: Prevladava mišljenje da će se tržište uredskih prostora u Clevelandu oporavljati polako . Slobodni uredi mogli bi ostati u rasponu od 20–25% još nekoliko godina, a zatim se postupno poboljšavati ako se zastarjeli prostori uklone ili prenamijene. Neke nacionalne prognoze (PwC-jev Emerging Trends) rangiraju tržišta Srednjeg zapada poput Clevelanda niže po izgledu za ulaganja u urede zbog tih izazova scribd.com. Ipak, s malo nove ponude i potencijalnim gospodarskim projektima (poput sjedišta Sherwin-Williamsa koji donosi radna mjesta u centar), uredski sektor bi do 2030. mogao doseći zdraviju ravnotežu (možda srednje dvoznamenkaste stope slobodnih prostora). Ne očekujte značajan rast najamnina – vjerojatno će biti stabilne ili rasti do 1% godišnje – ali ni kolaps nije izgledan.

Prevladava mišljenje da će se tržište uredskih prostora u Clevelandu . Slobodni uredi mogli bi ostati u rasponu od 20–25% još nekoliko godina, a zatim se postupno poboljšavati ako se zastarjeli prostori uklone ili prenamijene. Neke nacionalne prognoze (PwC-jev Emerging Trends) rangiraju tržišta Srednjeg zapada poput Clevelanda niže po izgledu za ulaganja u urede zbog tih izazova scribd.com. Ipak, s malo nove ponude i potencijalnim gospodarskim projektima (poput sjedišta Sherwin-Williamsa koji donosi radna mjesta u centar), uredski sektor bi do 2030. mogao doseći zdraviju ravnotežu (možda srednje dvoznamenkaste stope slobodnih prostora). Ne očekujte značajan rast najamnina – vjerojatno će biti stabilne ili rasti do 1% godišnje – ali ni kolaps nije izgledan. Industrija: Stručnjaci su optimistični u pogledu industrije na Srednjem zapadu. Nakon zastoja u 2025., očekuje se da će slobodni industrijski prostori u Clevelandu ponovno pasti ispod 5%. Novi mega-projekti u Ohiju (npr. Intelova tvornica čipova, Honda/LG-ova tvornica baterija) neizravno će stvoriti tisuće dodatnih radnih mjesta i logističkih potreba diljem države realwealth.com realwealth.com. Cleveland, kao prometno čvorište, ima koristi od tog industrijskog rasta. Očekuje se ponovno pozitivno upijanje ponude i možda neki projekti skladišta po mjeri u blizini zračne luke CLE ili čvorišta autocesta. Najamnine bi mogle ponovno rasti za nekoliko posto godišnje nakon što se trenutni prazni prostori popune.

Stručnjaci su optimistični u pogledu industrije na Srednjem zapadu. Nakon zastoja u 2025., očekuje se da će slobodni industrijski prostori u Clevelandu ponovno pasti ispod 5%. (npr. Intelova tvornica čipova, Honda/LG-ova tvornica baterija) neizravno će stvoriti tisuće dodatnih radnih mjesta i logističkih potreba diljem države realwealth.com realwealth.com. Cleveland, kao prometno čvorište, ima koristi od tog industrijskog rasta. Očekuje se ponovno pozitivno upijanje ponude i možda neki projekti skladišta po mjeri u blizini zračne luke CLE ili čvorišta autocesta. Najamnine bi mogle ponovno rasti za nekoliko posto godišnje nakon što se trenutni prazni prostori popune. Maloprodaja: Izgledi za maloprodaju su stabilno-pozitivni. Sve dok se potrošnja potrošača održava i gradi minimalno novih trgovačkih centara, maloprodajna praznina u Clevelandu trebala bi ostati niska. Zapravo bismo mogli vidjeti daljnje smanjenje praznina ispod 4% ako ne dođe do zatvaranja velikih trgovina. Najamnine za vrhunsku maloprodaju mogle bi blago porasti s inflacijom. Projekti mješovite namjene u centru grada (poput novih trgovina s apartmanima iznad) dodat će modernu maloprodajnu ponudu, što bi moglo privući nove brendove u Cleveland. Najveći faktor bit će broj stanovnika/prihod – maloprodaja cvjeta ako se više ljudi preseli u centar grada ili se poveća turizam. Oba pokazatelja polako rastu, što je dobar znak. Marcus & Millichapova prognoza za 2025. u biti navodi da je uz malo novih projekata i zaposlenost na razini iz 2019., maloprodaja u Clevelandu spremna za “daljnje smanjenje” praznina marcusmillichap.com.

Mišljenje stručnjaka: Lokalni agenti za nekretnine i analitičari zadržavaju ton “opreznog optimizma”. Naglašavaju pristupačnost Clevelanda kao magnet: jedno izvješće za 2025. navodi Cleveland među tri najbolja velika metro područja po rastu cijena (unatoč umjerenim dobicima) upravo zato što je krenuo s tako pristupačne razine hondros.com. Zillowovi analitičari također su označili Cleveland kao tržište koje treba pratiti 2023. zbog njegovih čvrstih temelja. Očekuje se da će Cleveland nadmašiti mnoga skupa tržišta u postotku upravo zato što ima više prostora za rast i manji rizik od pada.

Istovremeno, stručnjaci priznaju da Cleveland nije imun na nacionalne utjecaje. Ako bi SAD ušao u recesiju 2024., prodaja i izgradnja kuća u Clevelandu vjerojatno bi privremeno pala. Visoke kamatne stope već su ohladile tržište; ako bi stope dodatno porasle, to bi moglo zaustaviti rast cijena dok se kupci ne prilagode. Također, na Clevelandovu sreću mogu utjecati javne politike – primjerice, agresivne mjere za privlačenje imigranata ili radnika na daljinu mogle bi povećati broj stanovnika, dok bi rezovi u institucionalnom zapošljavanju (zatvaranje tvornica ili smanjenje proračuna bolnica) mogli smanjiti potražnju.

Zaključak za 3–5 godina: Očekujte postupan rast, a ne zlatnu groznicu. Vrijednosti nekretnina trebale bi umjereno rasti, zadržavajući Cleveland kao jednu od najboljih kombinacija pristupačnosti i vrijednosti u zemlji. Najamnine će umjereno rasti, održavajući interes investitora. Novi projekti i infrastruktura postupno će povećavati privlačnost grada, što bi moglo ubrzati rast cijena u neposrednoj blizini tih projekata. Nekretnine u Clevelandu vjerojatno će nastaviti “polagani i postojani” rast, kako je rekao jedan agent, umjesto da dožive velike oscilacije josesellshomes.com. Za kupce to znači da bi kupnja ranije mogla osigurati niže troškove prije postupnih povećanja. Za investitore to znači pouzdane prinose, ako ne i brze preprodaje. A za zajednicu to znači zdravije, obnovljeno tržište koje podržava rast bez izbacivanja stanovništva – ravnotežu kojoj bi mnogi gradovi s brzim rastom mogli zavidjeti.

Zaključno, stambeno i komercijalno tržište u Clevelandu 2025. godine su znatno zdraviji nego prije deset godina, a prognoze ukazuju na daljnje postepeno jačanje. Pametnim razvojem, gospodarskom otpornošću i uvijek vrijednom prednošću pristupačnosti, metropolitansko područje Clevelanda je pozicionirano da tiho napreduje u drugoj polovici 2020-ih, nudeći stabilne prilike za investitore, kupce nekretnina i developere.

Izvori: