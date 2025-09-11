שווקי הנדל"ן העולמיים מתהפכים בשל תקוות להורדת ריבית, עסקאות ענק ואזורים חמים מזנקים

עובדות מרכזיות:

הקלה בריבית באופק: נתוני תעסוקה חלשים בארה"ב הגבירו את ההערכות כי הפדרל ריזרב יתחיל להוריד ריבית כבר באמצע ספטמבר , וייתכן שיחתוך את הריבית המובילה שלו לכ-3.25–3.50% עד ינואר reuters.com. הציפייה לשינוי כיוון של הפד עשויה להקל על עלויות המימון ברחבי העולם , כאשר אנליסטים טוענים שזה עשוי "לשחרר הקלות אגרסיביות" מצד בנקים מרכזיים בשווקים מתעוררים riotimesonline.com, ולשפר את תנאי המימון בנדל"ן.

נתוני תעסוקה חלשים בארה"ב הגבירו את ההערכות כי הפדרל ריזרב , וייתכן שיחתוך את הריבית המובילה שלו לכ-3.25–3.50% עד ינואר reuters.com. הציפייה לשינוי כיוון של הפד , כאשר אנליסטים טוענים שזה עשוי "לשחרר הקלות אגרסיביות" מצד בנקים מרכזיים בשווקים מתעוררים riotimesonline.com, ולשפר את תנאי המימון בנדל"ן. האטה בשוק הדיור האמריקאי: שוק הדיור האמריקאי, שהיה לוהט בעבר, נוטה כעת לטובת הקונים . "מחסור בקוני דירות" אילץ מוכרים רבים להוריד מחירים או להציע תמריצים abcnews.go.com. ברמה הארצית, מכירות דירות יד שנייה מתחילת השנה עדיין נמוכות בכ-1.3% מהשנה שעברה – שגם היא הייתה בשפל של 30 שנה abcnews.go.com – ובערים מרכזיות כמו אוסטין, מיאמי ולוס אנג'לס נרשמה ירידת מחירים חציונית של כ-4–5% לעומת השנה שעברה בקיץ האחרון drop ~4–5% year-on-year abcnews.go.com.

שוק הדיור האמריקאי, שהיה לוהט בעבר, . "מחסור בקוני דירות" אילץ מוכרים רבים abcnews.go.com. ברמה הארצית, מכירות דירות יד שנייה מתחילת השנה עדיין נמוכות בכ-1.3% מהשנה שעברה – שגם היא הייתה בשפל של 30 שנה abcnews.go.com – ובערים מרכזיות כמו אוסטין, מיאמי ולוס אנג'לס נרשמה ירידת מחירים חציונית של כ-4–5% לעומת השנה שעברה בקיץ האחרון abcnews.go.com. הימורים גדולים בנדל"ן המסחרי בארה"ב: למרות שמשרדים מתמודדים עם שיעורי תפוסה נמוכים, משקיעים מזנקים על נכסים מובילים. בניו יורק, RXR Realty הסכימה לרכוש את 590 Madison Avenue תמורת 1.1 מיליארד דולר , הרכישה הגדולה ביותר של משרד במנהטן בשלוש השנים האחרונות commercialcafe.com. RXR מציגה זאת כמהלך של "התאוששות משרדים" – רכישת מגדל יוקרתי בהנחה, מתוך הימור שמשרדים ברמה הגבוהה ינצחו בטווח הארוך למרות הקשיים בענף commercialcafe.com.

למרות שמשרדים מתמודדים עם שיעורי תפוסה נמוכים, משקיעים מזנקים על נכסים מובילים. בניו יורק, , הרכישה הגדולה ביותר של משרד במנהטן בשלוש השנים האחרונות commercialcafe.com. RXR מציגה זאת כמהלך של "התאוששות משרדים" – רכישת מגדל יוקרתי בהנחה, מתוך הימור שמשרדים ברמה הגבוהה ינצחו בטווח הארוך למרות הקשיים בענף commercialcafe.com. המזל המעורב של אירופה: שוק הנדל"ן המסחרי באירופה ממשיך לדשדש , כאשר היקפי ההשקעות נותרו קרובים לשפל של עשור reuters.com. "אנחנו ב'ארץ הזומבים'… אין התאוששות, נכסים תקועים, אין נזילות," אומר ראש תחום הנדל"ן האירופי של PGIM, כאשר רבים מהמוכרים מסרבים להוריד מחירים reuters.com. עם זאת, ציידי מציאות מתחילים להתעניין: בבריטניה, ענקית ההשקעות הפרטיות KKR אותתה על עניין ברכישת חברת הנדל"ן הבריטית PRS REIT , והצטרפה להצעת רכישה בסך 631.6 מיליון ליש"ט לקרן הדיור להשכרה על רקע ירידת ערכי הנדל"ן בבריטניה reuters.com reuters.com. בינתיים, מחירי הבתים בבריטניה הגיעו לשיא ממוצע של 299,331 ליש"ט באוגוסט – עלייה של 2.2% לעומת השנה שעברה reuters.com reuters.com – כאשר שיפור ברמת ההשגה וביקוש עמיד תומכים בעלייה "איטית אך יציבה" reuters.com (אם כי מוכרים מורידים מחירים יותר מהרגיל כדי למכור נכסים reuters.com).

, כאשר היקפי ההשקעות נותרו קרובים לשפל של עשור reuters.com. "אנחנו ב'ארץ הזומבים'… אין התאוששות, נכסים תקועים, אין נזילות," אומר ראש תחום הנדל"ן האירופי של PGIM, כאשר רבים מהמוכרים מסרבים להוריד מחירים reuters.com. עם זאת, ציידי מציאות מתחילים להתעניין: בבריטניה, ענקית ההשקעות הפרטיות , והצטרפה להצעת רכישה בסך 631.6 מיליון ליש"ט לקרן הדיור להשכרה על רקע ירידת ערכי הנדל"ן בבריטניה reuters.com reuters.com. בינתיים, באוגוסט – עלייה של 2.2% לעומת השנה שעברה reuters.com reuters.com – כאשר שיפור ברמת ההשגה וביקוש עמיד תומכים בעלייה "איטית אך יציבה" reuters.com (אם כי מוכרים מורידים מחירים יותר מהרגיל כדי למכור נכסים reuters.com). הסערה בנדל"ן של סין: מגזר הנדל"ן הסיני נמצא תחת לחץ כבד. שיעור המשרדים הפנויים בערים המרכזיות הגיע לשיאים חדשים (שנזן 30.6%, שנגחאי 22.6% reuters.com reuters.com), מה שמאלץ בעלי נכסים להציע הטבות כמו טעינה חינם לרכב חשמלי והנחות בשכר דירה כדי למשוך שוכרים reuters.com reuters.com. במקביל, משבר החוב בקרב יזמים סינים נמשך – כפי שממחיש הקריסה ההיסטורית של אוורגרנד. הענקית, שבעבר הייתה שווה 50 מיליארד דולר, הוסרה מהבורסה של הונג קונג , ושוויה הצטמק ל-282 מיליון דולר בלבד reuters.com reuters.com. הרשויות מנסות להחזיר את אמון הקונים (שנגחאי אף הקלה על מגבלות רכישת דירות reuters.com), אך עודף דירות לא מכורות ופרויקטים לא גמורים עדיין מכבידים על התחושות בשוק.

מגזר הנדל"ן הסיני נמצא תחת לחץ כבד. (שנזן 30.6%, שנגחאי 22.6% reuters.com reuters.com), מה שמאלץ בעלי נכסים להציע הטבות כמו טעינה חינם לרכב חשמלי והנחות בשכר דירה כדי למשוך שוכרים reuters.com reuters.com. במקביל, – כפי שממחיש הקריסה ההיסטורית של אוורגרנד. הענקית, שבעבר הייתה שווה 50 מיליארד דולר, , ושוויה הצטמק ל-282 מיליון דולר בלבד reuters.com reuters.com. הרשויות מנסות להחזיר את אמון הקונים (שנגחאי אף הקלה על מגבלות רכישת דירות reuters.com), אך עודף דירות לא מכורות ופרויקטים לא גמורים עדיין מכבידים על התחושות בשוק. הדגשים מאסיה-פסיפיק: שוק הנדל"ן ביפן מושך הון חדש כאשר עידן הריביות האפסיות מתקרב לסיומו. קבוצת מיצובישי UFJ משיקה קרן נדל"ן יפנית של 100 מיליארד ין (680 מיליון דולר) reuters.com – בין שלל קרנות חדשות שמכוונות למשרדים, מגורים ומלונות בטוקיו ואוסקה, בזמן שהמחירים עולים. ברחבי האזור, אוסטרליה והודו מדווחות על ביקוש יציב, אך עלויות ריבית גבוהות יותר בוחנות את יכולת ההשתכרות.

כאשר עידן הריביות האפסיות מתקרב לסיומו. קבוצת מיצובישי UFJ משיקה reuters.com – בין שלל קרנות חדשות שמכוונות למשרדים, מגורים ומלונות בטוקיו ואוסקה, בזמן שהמחירים עולים. ברחבי האזור, אוסטרליה והודו מדווחות על ביקוש יציב, אך עלויות ריבית גבוהות יותר בוחנות את יכולת ההשתכרות. המזרח התיכון פורח ומבצע רפורמות: שוק הנדל"ן במפרץ משגשג על רקע רוחות כלכליות חזקות. דובאי רשמה מכירות נדל"ן בהיקף של 40 מיליארד דירהם (10.9 מיליארד דולר) באוגוסט, עלייה של 13% משנה לשנה arabianbusiness.com, על רקע עסקאות שיא (כולל 161 מיליון דירהם (~44 מיליון דולר) עבור וילה בפאלם ג'ומיירה, אחת העסקאות היקרות בתולדות דובאי therealestatereports.com). אוכלוסיית איחוד האמירויות עברה זה עתה את רף 4 מיליון, מה שמגביר את הביקוש לפרויקטים חדשים ולבתים יוקרתיים arabianbusiness.com. במקביל, ערב הסעודית אישרה חוק תקדימי שיפתח את שוק הנדל"ן שלה למשקיעים זרים החל מינואר 2026 middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com – מהלך שמטרתו להזרים הון בינלאומי ולתמוך ביעדי הגיוון של חזון 2030, כאשר ממשלות המפרץ בונות על פיתוח נדל"ן כמנוע צמיחה.

על רקע רוחות כלכליות חזקות. דובאי רשמה מכירות נדל"ן בהיקף של 40 מיליארד דירהם (10.9 מיליארד דולר) באוגוסט, עלייה של 13% משנה לשנה arabianbusiness.com, על רקע עסקאות שיא (כולל (~44 מיליון דולר) עבור וילה בפאלם ג'ומיירה, אחת העסקאות היקרות בתולדות דובאי therealestatereports.com). אוכלוסיית איחוד האמירויות עברה זה עתה את רף 4 מיליון, מה שמגביר את הביקוש לפרויקטים חדשים ולבתים יוקרתיים arabianbusiness.com. במקביל, החל מינואר 2026 middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com – מהלך שמטרתו להזרים הון בינלאומי ולתמוך ביעדי הגיוון של חזון 2030, כאשר ממשלות המפרץ בונות על פיתוח נדל"ן כמנוע צמיחה. מגמות אמריקה הלטינית: השוק באמריקה הלטינית צפוי לעלייה בנדל"ן כאשר ייתכן שסוף סוף הריביות שם יירדו במקביל לפד. בנק אוף אמריקה מציין כי הורדות ריבית של הפד יאפשרו הקלה מוניטרית "אגרסיבית" בברזיל, קולומביה, מקסיקו ואחרות riotimesonline.com – הקלה לאחר תקופה של ריביות מקומיות גבוהות במיוחד. במקסיקו, בום של ייצור בקרבת השוק האמריקאי מושך משקיעים לפארקים תעשייתיים ולדיור: המדינה צפויה למשוך מעל 652 מיליארד פסו (~32 מיליארד דולר) בהשקעות נדל"ן ב-2025, עלייה של 15%, בהובלת ביקוש למתקני לוגיסטיקה, דירות חדשות ופיתוחי תיירות adventuresincre.com. גם בברזיל ובקולומביה מצפים כי ירידת עלויות המימון תחזיר לחיים עסקאות נדל"ן מסחרי ופעילות בנייה לקראת 2026.

צפון אמריקה: שוק דיור מדשדש לצד עסקאות ענק

שינויים בשוק הדיור: לאחר שנים של עליות מחירים קדחתניות, המומנטום של שוק הדיור האמריקאי נעצר. קונים פוטנציאליים מעטים כאשר ריביות המשכנתא נשארות גבוהות, והמוכרים מרגישים את הלחץ. ברוב חלקי המדינה, בתים נשארים בשוק זמן רב יותר ומלחמות ההצעות כמעט ונעלמו abcnews.go.com abcnews.go.com. סקר של סוכנות הידיעות AP מציין שמוכרים רבים נאלצו להוריד את מחירי הרישום (לעיתים מספר פעמים) כדי למשוך הצעות, או להציע הטבות כמו הורדת ריבית והחזרי תיקונים abcnews.go.com abcnews.go.com. מחיר הרישום החציוני הארצי ביולי עמד על כ-439,000 דולר – עלייה קלה משנה לשנה – אך בערים שבעבר היו חמות כמו אוסטין, מיאמי, שיקגו ודנבר, המחירים החציוניים למעשה ירדו בכ-4–5% מהשנה שעברה abcnews.go.com. המלאי של בתים שלא נמכרו תפח (רשימות פעילות קפצו בכ-25% משנה לשנה ביולי) כאשר יותר בנייה חדשה מגיעה לשוק והקונים מהססים abcnews.go.com. מכירות של בתים קיימים נותרות תקועות קרוב לשפל דורי – נמוכות ב-1.3% מהקצב החלש של השנה שעברה עד יולי abcnews.go.com. "נהיה קשה יותר למוכרים לעמוד על שלהם," מדווחת AP, כאשר מאזן הכוחות עובר לאט לאט חזרה לכיוון הקונים abcnews.go.com. עם זאת, כלכלנים מציינים כי הנגישות לדיור משתפרת בהדרגה – קצב עליית השכר כעת עוקף את קצב עליית מחירי הבתים בממוצע, וכל ירידה בריביות המשכנתא עשויה לשחרר ביקוש כבוש abcnews.go.com abcnews.go.com.

מגזר מסחרי – זהירות ואופורטוניזם: הנוף של הנדל"ן המסחרי בצפון אמריקה מפוצל. מצד אחד, בעלי משרדים ממשיכים להיאבק עם שיעורי תפוסה נמוכים שנגרמו מעבודה מרחוק ועלויות מימון גבוהות יותר. מצוקה ניכרת בחלק מהשווקים – ממגדלי משרדים חצי ריקים במרכזי הערים ועד ענקית חללי העבודה המשותפים WeWork המתנדנדת (ובהמשך השנה תגיש בקשה לפשיטת רגל, פרק 11). אך גם בתוך הדכדוך, משקיעים גדולים בוחרים נכסים מובחרים בערכים הנמוכים של היום. דוגמה לכך: בסוף אוגוסט, RXR Realty ושותפיה רכשו את 590 Madison Avenue במנהטן, בניין בן 42 קומות, תמורת 1.1 מיליארד דולר commercialcafe.com. זו עסקת המשרדים הגדולה ביותר בניו יורק בשנים האחרונות, ו-RXR רואה בכך הימור אסטרטגי שמשרדים איכותיים וממוקמים היטב יתאוששו, גם אם בנייני משרדים ישנים יותר יישארו "נכסים תקועים". מגדל Plaza District – שבו דיירים בולטים ושדרוגים אחרונים – נמכר בהנחה משמעותית מהערכות השיא, מה שממחיש שגם נכסי יוקרה עברו התאמת ערך. "זה מתאים לאסטרטגיית ההתאוששות שלנו בשוק המשרדים," אמרו ב-RXR, והציגו את הרכישה כמהלך לטווח ארוך על רקע היצע מצטמצם של שטחים איכותיים וביקוש מתמשך מצד דיירי עילית commercialcafe.com. באופן דומה, SL Green Realty – בעלת המשרדים הגדולה במנהטן – סגרה עסקה ב-160 מיליון דולר ב-8 בספטמבר לרכישת שני בנייני משרדים במידטאון (346 Madison Ave ונכס סמוך), והמשיכה לרכז נכסים מובחרים commercialcafe.com. ומחוץ לסגמנט המשרדים, הנדל"ן התעשייתי נותר נקודת אור יחסית: מכירות מחסנים ומתקני לוגיסטיקה בארה"ב הסתכמו ב-33.8 מיליארד דולר מתחילת השנה ועד אוגוסט, כמעט תואם את היקף השיא של השנתיים הקודמות למרות רוחות נגד כלכליות commercialcafe.com. הדבר מדגיש את אמון המשקיעים במסחר האלקטרוני ובמתקני שרשרת האספקה, גם כאשר סוגי נכסים אחרים מדשדשים.

התפתחויות במדיניות ומימון: נקודת מפנה פוטנציאלית עבור שוק הנדל"ן בצפון אמריקה היא כיוון הריבית. כל העיניים נשואות לפגישת הפדרל ריזרב באמצע ספטמבר. לאחר שנה של שמירה על ריביות גבוהות כדי לצנן את האינפלציה, השווקים משוכנעים יותר ויותר ש-הפד יוריד ריבית לראשונה במחזור הנוכחי reuters.com. החוזים העתידיים מעניקים הסתברות של כ-88% להורדת ריבית בספטמבר (רובם מצפים לרבע אחוז, אם כי יש סיכוי קטן להורדה של חצי אחוז) riotimesonline.com reuters.com. יו"ר הפד ג'רום פאוול רמז לסיכונים גוברים בשוק העבודה שעשויים להצדיק הקלה reuters.com. אם הפד אכן יתחיל ב-סדרת הורדות ריבית, זה ישפר משמעותית את תנאי המימון למשכנתאות והלוואות מסחריות. איגוד המתווכים הלאומי צופה שהקלה מצד הפד "בסופו של דבר [תקל] על עלויות המימון בשוק הנדל"ן המסחרי." nar.realtor שיעורי המשכנתאות בארה"ב כבר ירדו מעט מהשיאים האחרונים בציפייה, מה שמספק הקלה מסוימת לרוכשי דירות. גם בקנדה, כלכלנים מצפים ברובם ש-בנק קנדה ילך בעקבותיו עם הורדות ריבית משלו עד הסתיו equalsmoney.com truenorthmortgage.ca, מה שעשוי להחיות את פעילות הדיור בקנדה לאחר האטה. בסך הכול, הציפייה לאשראי זול יותר מזרימה אופטימיות לשוק הנדל"ן הצפון-אמריקאי, שהיה עד כה פושר.

אירופה: משקיעים מחפשים ערך כשהשווקים מחפשים תחתית

נדל"ן מסחרי – "ארץ הזומבים" נמשכת: שוקי הנדל"ן המסחרי באירופה ממשיכים להיתקע בהילוך נמוך, בניגוד לתחזיות מתחילת 2025 שציפו להתאוששות. היקפי העסקאות מרחפים קרוב לשפל של עשור כאשר הפער בין קונים למוכרים במחיר נותר גדול. ברבעון הראשון, הסתכמו מכירות הנדל"ן המסחרי באירופה ב-47.8 מיליארד אירו בלבד – ללא שינוי משנה קודמת וכמעט חצי מהרמה של שלוש שנים קודם לכן reuters.com. נתונים ראשוניים לרבעון השני נראים אף חלשים יותר: השקעות חוצות גבולות בנדל"ן ברחבי אירופה, המזרח התיכון ואפריקה צנחו בכ-20% לעומת השנה שעברה ל-17.2 מיליארד אירו, מה שמסמן את הרבעון השני הגרוע ביותר בעשור reuters.com. "יש לנו 'ארץ זומבים'… אין התאוששות, נכסים תקועים, אין נזילות שחוזרת," התלונן סבסטיאנו פרנטה מענקית הקרנות PGIM, שתיאר את השיתוק בשוק reuters.com. קונים פוטנציאליים דורשים הנחות חדות בשל עליית הריבית ופחד ממיתון, אך רבים מהמוכרים מסרבים להתגמש במחיר, ומעדיפים "להאריך ולהעמיד פנים" בהלוואות מאשר להכיר בהפסדים. המבוי הסתום הזה חריף במיוחד במגזר המשרדים – במיוחד בנכסים לא מבוקשים כמו משרדים ישנים בפרברים ומרכזי קניות חצי ריקים, שמתקשים למצוא קונים כלשהם reuters.com reuters.com. אפילו מרכזי נתונים, נישה שהייתה חמה לאחרונה, חווים ירידה בהתעניינות המשקיעים באירופה reuters.com. לעומת זאת, מגזר אחד נותר עמיד: נדל"ן מגורים להשכרה. שוק הדיור להשכרה הסובל ממחסור בהיצע ממשיך למשוך הון reuters.com, שכן הביקוש החזק של שוכרים ושכר דירה צמוד מדד הופכים אותו לבטוח יחסית. לדוגמה, תיקי דיור רב-משפחתיים בגרמניה ונכסי "מגורים" אחרים עדיין זוכים להצעות, בעוד מגדלי משרדים נותרים ללא דורש.

עסקאות והצעות אופורטוניסטיות: עם ירידת ערכי הנדל"ן באירופה באופן משמעותי מהשיאים שלפני המגפה, משקיעים אופורטוניסטיים – במיוחד מצפון אמריקה ומהון פרטי – מחפשים מציאות. בריטניה הפכה למוקד: הערכות נמוכות יותר הפכו את חברות הנדל"ן הבריטיות ליעד מפתה עבור רוכשים אמריקאים. השבוע,, בעל נכסים המתמקד בדיור להשכרה למשפחות, אישר כי משך עניין מ-KKR & Co מניו יורק. KKR הצטרפה לתהליך מכירה רשמי של PRS REIT, שכבר קיבלה הצעת רכישה בסך 632 מיליון ליש"ט ביוני. מחיר המניה של PRS REIT זינק כמעט ב-9% ב-8 בספטמבר עם פרסום החדשות, מה שמשקף תקווה שמלחמת הצעות תעלה את ערכה. המהלך של KKR הוא חלק ממגמה רחבה יותר – 2025 ראתה משקיעים אמריקאים עוקבים אחרי מספר קרנות נדל"ן בריטיות ציבוריות (למשל, KKR הגישה מוקדם יותר הצעה של 6.4 מיליארד דולר לרכישת חברת ההנדסה Spectris ורדפה אחרי בעלת הנכסים הרפואיים PHP). אנליסטים מציינים כי הערכות לחוצות וליש"ט חלשה הפכו את הנדל"ן הבריטי ל"משחק ערך" עבור קרנות עתירות דולרים. במקומות אחרים באירופה, מתחילות להופיע מכירות נכסים במצוקה: בגרמניה, המנהל המיוחד של גורד השחקיםבפרנקפורט העמיד את המגדל למכירה, במה שנחשב למבחן נדיר בשוק הבעייתי הזה. ובצרפת ובספרד, נסגרו מספר עסקאות פרטיות לפארקי לוגיסטיקה ומלונות בהנחות של 15–20%, מה שמאותת כי תהליך גילוי מחירים בעיצומו. משקיפי שוק צופים גידול בעסקאות בסוף 2025 כאשר המוכרים יקבלו בהדרגה את רמות המחירים החדשות.

חוסן בשוק הדיור (ושיא חדש בבריטניה): שוקי הדיור באירופה מציגים תמונה מעורבת אך בדרך כלל מתפקדים טוב יותר מהתחום המסחרי. ראוי לציון, מחירי הדיור בבריטניה הגיעו לשיא ממוצע חדש למרות חוסר הוודאות הכלכלית הרחבה. חברת המשכנתאות Halifax דיווחה כי המחיר הממוצע לבית בבריטניה הגיע ל-£299,331 באוגוסט, שיא כל הזמנים חדש לאחר עלייה חודשית של 0.3% (החודש השלישי ברציפות של עליות) reuters.com reuters.com. המחירים כעת גבוהים ב-2.2% לעומת שנה שעברה, ועוקפים בקלות את תחזיות הכלכלנים reuters.com. החוזק המפתיע הזה הגיע לאחר ירידה זמנית בסוף 2024; השוק התאושש בתחילת 2025, בסיוע שיפור ביכולת ההשתכרות (השכר עלה וריביות המשכנתאות התייצבו) ומבול אחרון של קונים שניצלו את הפטור ממס רכישה שכבר פג reuters.com. "שוק הדיור הראה שהוא יודע להתמודד עם האתגרים הללו," אמר ראש תחום המשכנתאות ב-Halifax, וציין כי הביקוש נותר עמיד גם כאשר האינפלציה והריביות נותרו גבוהות reuters.com. עם זאת, הפעילות מונעת במידה רבה על ידי תמחור ריאלי – פורטל הנדל"ן Rightmove ציין כי מוכרים ביולי נאלצו להוריד את מחירי הבקשה יותר מהרגיל כדי לבצע מכירות, בשל עודף גובר של נכסים בשוק reuters.com. למעשה, חברת המשכנתאות המתחרה Nationwide רשמה ירידת מחירים קלה של 0.1% באוגוסט, מה שממחיש שלא כל המדדים מסכימים וצמיחת המחירים מחוץ לאזורים היוקרתיים מתונה reuters.com. שוק השכירות בבריטניה גם הוא שוברת שיאים: שכר הדירה הממוצע המפורסם לחוזים חדשים הגיע ל-£1,577 לחודש, 3% יותר משנה שעברה והשיא הגבוה ביותר אי פעם, לפי Rightmove reuters.com. מגמות דומות נראות ברחבי אירופה – שכר הדירה עולה כאשר רוכשי דירות פוטנציאליים שוכרים לתקופה ארוכה יותר. בערים מדבלין ועד פריז, ההיצע נותר מצומצם, מה ששומר על מחירים יציבים יחסית גם כאשר היקף העסקאות יורד. גם מדיניות הממשלה נמצאת בתהליך שינוי: בבריטניה, גוברת הספקולציה כי תקציב הסתיו עשוי להעלות מסים על נכסים יקרים <a href="https://www.reuters.com/world/uk/ukreuters.com, אשר הזרימה מידה מסוימת של זהירות לקצה העליון של שוק לונדון. בסך הכול, מגזר המגורים באירופה מחזיק מעמד טוב יותר מאשר הנדל"ן המסחרי, אם כי ברור שב-2025 חלה מעבר ל"נורמלי החדש" האיטי יותר של עליות מחירים מתונות (או ירידות קלות באזורים מסוימים) במקום הבום הסוער של השנים הקודמות.

אסיה-פסיפיק: הצרות של סין, תפניות במדיניות ונקודות אור

סין – שיאי משרות פנויות ומאמצי חילוץ: מגזר הנדל"ן העצום של סין ממשיך להתמודד עם שתי משברים: ירידה בביקושים במגזרים מרכזיים (כמו משרדים) ועומס חוב בקרב יזמים. בתחום הנדל"ן המסחרי, המספרים בולטים: שיעורי המשרדים הפנויים בערים המובילות מעולם לא היו גבוהים יותר. שיעור המשרדים הפנויים בדרגת A בשנז'ן הגיע ל-30.6% באמצע השנה, בשנגחאי 22.6%, בגואנגג'ואו 22.6%, ואפילו בבייג'ינג כמעט 20% ריקים reuters.com reuters.com. בניגוד לשווקים מערביים, עבודה מהבית פחות נפוצה בסין, אך כלכלה חלשה וקיצוצים בעלויות מצד חברות הובילו לכך ש"משרדים ריקים… הופכים נפוצים יותר ויותר" במרכזים הגדולים reuters.com. כדי להילחם בעודף הזה, בעלי נכסים ורשויות מקומיות מציעים תמריצים. יזמים מורידים מחירי שכירות (שכר הדירה למשרדי דרגת A ירד ב-20–40% מאז 2020 בארבע הערים הגדולות reuters.com) ומציעים הטבות – לדוגמה, קרן ריט בבעלות ממשלתית מציעה לשוכרים טעינה חינם לרכב חשמלי, תנאי שכירות גמישים ואפילו כיסוי חלק מהוצאות החשמל כדי לחזק את "הדביקות" reuters.com reuters.com. גם הרשויות העירוניות מתערבות עם צעדי תמיכה: חלקן החלו לסבסד שכירות משרדים, לעודד הסבות של משרדים לדיור, ולהפסיק מכירת קרקעות חדשות לפרויקטים מסחריים reuters.com. למרות המאמצים הללו, גורמים בענף צופים ש"המצב יישאר מאתגר בטווח הקרוב" עד שההיצע העודף ייספג reuters.com. המצב הקשה לא מוגבל רק למשרדים – אפילו מגזר המחסנים המשגשג של סין בעבר מרגיש את הלחץ, כפי שממחישה שנז'ן אינטרנשיונל (חברת פיתוח לוגיסטי גדולה) שמנסה לשמר שוכרים במחסניה כאשר חלק מהחברות הרב-לאומיות מצמצמות פעילות reuters.com.

בצד המגורים, סין מתמודדת עם אתגר שונה אך קשור:. הסמל הדרמטי ביותר,, מה שמסמן את סיומה של תקופה. אוורגרנד – שבעבר התהדרה בשווי שוק של 50 מיליארד דולר – ראתה את מניותיה מבוטלות לאחר 18 חודשי השעיה וניסיונות כושלים להסדר חוב reuters.com reuters.com . קריסתה (עם למעלה מ-300 מיליארד דולר התחייבויות) reuters.com מדגישה את "משבר החוב חסר התקדים" שפגע בנדל"ן הסיני ב-2021 וממשיך להחמיר reuters.com . עשרות יזמים פרטיים פשטו רגל, והותירו דירות לא גמורות ברחבי המדינה.: הרשויות הורידו את ריביות המשכנתאות, הקלו את דרישות ההון העצמי, והסירו מגבלות רכישת דירות בערים רבות כדי לעודד מכירות. ראוי לציין כיבסוף אוגוסט – והחדשות על שינוי מדיניות זה אף עוררו עליות במניות הנדל"ן reuters.com . הממשלה המרכזית גם לוחצת על הבנקים הממשלתיים להעניק יותר אשראי ליזמים בריאים ולתמוך במימון פרויקטים תקועים כדי שניתן יהיה למסור אותם לרוכשים. לצעדים אלה הייתה השפעה מסוימת – נרשמה התאוששות קלה במכירות דירות חדשות בתחילת ספטמבר בערי הדרג הראשון לאחר הקלת הכללים. עם זאת, ה, שכן משקי בית סיניים רבים חוששים לרכוש דירות מקבלנים במצוקה. אנליסטים מזהירים כי; כפי שאמר משקיע אחד, מחיקת אוורגרנד "מסמלת את סיומה של תקופה במודל הצמיחה המונע על ידי נדל"ן בסין", ופרק חדש, מתון יותר, מתחיל reuters.com

יפן – שיעורי ריבית עולים, עניין גובר (מצד משקיעים): ביפן, הנרטיב של שוק הנדל"ן שונה למדי. עמדת המדיניות המוניטרית הרופפת במיוחד של המדינה מתחילה סוף סוף להשתנות – הבנק של יפן אותת כי ייתכן שיתחיל בהדרגה להתרחק מריביות שליליות – וזה גורם למשקיעים מקומיים לחפש תשואות גבוהות יותר בנדל"ן. מספר קרנות השקעה חדשות בנדל"ן הושקו כדי לנצל את עלויות המימון הנמוכות ביפן לפני שהן יעלו. לדוגמה, קבוצת מיצובישי UFJ הפיננסית (MUFG) הודיעה על קרן נדל"ן בגובה 100 מיליארד ין (~680 מיליון דולר) המתמקדת במשרדים בינוניים, בנייני מגורים ומלונות בטוקיו, אוסקה ונגויה reuters.com reuters.com. זו הקרן השנייה בגודלה של MUFG השנה, וחלק מ"גל של השקות קרנות נדל"ן יפניות" ב-2025, לפי רויטרס reuters.com. גם חברת הביטוח דאי-איצ'י לייף ומרובני השיקו ביולי קרן נדל"ן בגובה 400 מיליארד ין, ואוריקס קורפ. השיקה קרן בגובה 100 מיליארד ין בפברואר reuters.com. גם משקיעים גלובליים מצטרפים בהמוניהם: מורגן סטנלי גייסה לאחרונה 131 מיליארד ין (~885 מיליון דולר) לקרן נדל"ן המתמקדת ביפן, מעבר ליעד שלה bloomberg.com eatonvance.com. מה מניע את העניין הזה? ערכי הנדל"ן ביפן עולים בהתמדה (אם כי לא ברמות בועתיות), וגם אם הבנק של יפן יעלה את הריבית, התשואות על נדל"ן יפני מובחר עדיין אטרקטיביות יחסית לאג"ח. בנוסף, יפן מציעה מקלט יציב עם ביקוש חזק לשוכרים – במיוחד בנכסי מגורים מרובי-משפחות ולוגיסטיקה – ומוניטין של תשואות יציבות יחסית ובתנודתיות נמוכה. אנליסטים מציינים כי לאחר עשרות שנים של דפלציה, שוק הנדל"ן היפני מפגין "חוסן פוסט-דפלציוני", מה שמושך הון זר (משקיעים זרים מהווים כיום כ-27% מהיקף ההשקעות) ainvest.com. בחודשים הקרובים, נקודת המעקב המרכזית תהיה האם הבנק של יפן יבצע העלאת ריבית ראשונה – אם כן, זה עשוי להעלות את עלויות המימון אך גם לעודד רכישות נוספות בציפייה לעליית שכר דירה. לעת עתה, הסנטימנט חיובי: חברות הנדל"ן היפניות העלו תחזיות רווח…תחזיות הרווחים, ופעילות העסקאות ב-2025 נמצאת במסלול לעקוף את זו של השנה שעברה, בהובלת מגזרי המגורים והלוגיסטיקה.

התפתחויות נוספות באסיה-פסיפיק: בשאר אזור אסיה-פסיפיק, שוקי הנדל"ן מציגים מגמות מעורבות. שוק הדיור של אוסטרליה, למשל, מראה סימני התקררות לאחר פתיחה חזקה של השנה. הבנק המרכזי של אוסטרליה השאיר את הריבית ללא שינוי בתחילת ספטמבר, ברמה גבוהה של 4.10%, ומחירי הבתים בסידני ומלבורן התייצבו כאשר הקונים הגיעו לגבולות יכולת ההשתכרות שלהם. עם זאת, מחסור בהיצע מונע ירידה חדה, ורבים מצפים שהמחירים יחזרו לעלות באיטיות כאשר הפחתות ריבית יהיו באופק (השווקים צופים שהבנק המרכזי יוריד ריבית ב-2024). מגזר הנדל"ן של הודו נותר חזק – מכירות הדיור בערים הגדולות בדרך לשבור שיאים ב-2025, הודות למעמד ביניים מתרחב ולהגירה עירונית. ממשלת הודו האריכה בספטמבר תמריצים לדיור בר השגה ודוחפת את הבנקים להציע יותר משכנתאות לרוכשים ראשונים. דרום-מזרח אסיה גם היא בולטת: וייטנאם והפיליפינים חוות בום בבנייה (דירות חדשות, משרדים, פארקים תעשייתיים) בתמיכת צמיחה כלכלית מהירה, בעוד ששוק הנדל"ן של סינגפור, לאחר טירוף בשנים 2021–2022, התקרר בעקבות צעדי ריסון מחמירים ומסים גבוהים יותר על רוכשים זרים. בסך הכול, תחזית הנדל"ן של אזור אסיה-פסיפיק מפוצלת – ההאטה של סין מעכבת את זרימת ההשקעות האזורית ואת הביקוש לסחורות בנייה, אך כלכלות אחרות כמו יפן, הודו ומדינות ASEAN מספקות מנועי צמיחה שממשיכים למשוך משקיעים גלובליים לאזור.

המזרח התיכון: שווקים משגשגים ומהלכים מדיניים נועזים

נדל"ן במפרץ בוער: שוקי הנדל"ן במזרח התיכון – במיוחד במדינות המפרץ העשירות באנרגיה – נמצאים בעיצומו של גל עליות יוצא דופן. הכנסות הנפט הגבוהות, מהלכי גיוון כלכלי וגידול אוכלוסייה חברו יחד כדי להאיץ את הביקוש לנדל"ן. אין מקום שבו זה בולט יותר מאשר באיחוד האמירויות הערביות, שם דובאי ואבו דאבי ממשיכות לשבור שיאים. שוק הנדל"ן של דובאי לוהט במיוחד, וממשיך את העליות שלאחר המגפה. בשבוע שהסתיים ב-7 בספטמבר בלבד, נרשמו בדובאי עסקאות נדל"ן בשווי של מעל 11.5 מיליארד דירהם (כ-4,300 עסקאות) facebook.com. בחודש אוגוסט כולו, הגיעו המכירות ל-40 מיליארד דירהם (~10.9 מיליארד דולר), עלייה של 13.2% לעומת השנה הקודמת arabianbusiness.com. נתון זה כלל 16,993 עסקאות מגורים, המספר הגבוה ביותר אי פעם בחודש אחד, לפי נתוני מחלקת הקרקעות של דובאי arabianbusiness.com. הבום כולל את שני קצות הסקאלה: סגמנט הפרויקטים החדשים (off-plan) רשם זינוק של 22% בנפח העסקאות arabianbusiness.com, כאשר משקיעים רוכשים יחידות בפרויקטים חדשים בקהילות המתוכננות של דובאי. במקביל, שוק היד השנייה (מכירה חוזרת) צמח גם הוא בכ-6% בערך arabianbusiness.com, מה שמעיד על ביקוש בריא מצד משתמשי קצה בשכונות הוותיקות. עסקה אחת שתפסה כותרות ממחישה את הטירוף סביב נדל"ן יוקרתי: וילה בפאלם ג'ומיירה נמכרה ב-161 מיליון דירהם (כ-44 מיליון דולר), אחד המחירים הגבוהים ביותר שנרשמו אי פעם בדובאי therealestatereports.com. מתווכים אומרים שרוכשים אולטרה-עשירים מאירופה, הודו וסין מניעים ביקוש "חסר תקדים" למלאי המוגבל של אחוזות ודירות יוקרה על קו המים בדובאי, ודוחפים את מחירי היוקרה לשיאים חדשים. גם שוק השכירות פורח – שכר הדירה בדובאי זינק בעשרות אחוזים משנה לשנה, ובעלי דירות דורשים לעיתים קרובות שיק אחד מראש כאשר שוכרים מתחרים על דירות נדירות.

אבו דאבי גם משגשגת: עסקאות נדל"ן בבירת איחוד האמירויות הסתכמו ב-61.5 מיליארד דירהם (16.7 מיליארד דולר) במחצית הראשונה של 2025 arabianbusiness.com , והממשלה מוכרת שלבים חדשים של פרויקטים גדולים באי יאס ובאי סעדיאת., הערים המרכזיות בערב הסעודית (ריאד, ג'דה, דמאם) חוות עליית מחירים מהירה בדיור ובקרקעות, מונעת על ידי הוצאות ממשלתיות ואוכלוסייה צעירה. לדוגמה, מחירי הווילות הממוצעים בריאד קפצו בכ-10% בשנה האחרונה, ודמי השכירות למשרדים ברובע הפיננסי של ריאד בשיא כל הזמנים כאשר חברות נוהרות פנימה., שזה עתה אירחה את גביע העולם בכדורגל, גם היא ראתה עלייה: עסקאות נדל"ן הגיעו ל-8.9 מיליארד ריאל קטרי (2.4 מיליארד דולר) ברבעון השני של 2025, עלייה של qa.muqawlat.com , בזכות היצע חדש שנכנס לשוק וגל של משקיעים זרים. ברחבי האזור,. ראוי לציין כי ההצמדה לדולר במפרץ גורמת לכך ששינויים בריבית הפד האמריקאי עוברים ישירות – הריביות הגבוהות הנוכחיות ציננו במידת מה את נטילת המשכנתאות על ידי משתמשי קצה, אך גם משכו גל של הון זר המחפש תשואה לנדל"ן במפרץ. כעת, עם ציפייה להקלה מצד הפד, יזמי המפרץ מצפים למימון זול יותר שידחוף עוד יותר את קווי הפיתוח של מגה-פרויקטים.

שינויים במדיניות – פתיחת דלתות לרוכשים זרים: שינוי מדיניות משמעותי מתרחש במזרח התיכון שעשוי לשנות את כללי המשחק עבור השקעות לטווח ארוך: ערב הסעודית מקלה את חוקי הנדל"ן שלה כדי לאפשר בעלות זרה על נכסים באזורים מרכזיים. ביולי, ממשלת סעודיה אישרה חוק נדל"ן חדש (שייכנס לתוקף בינואר 2026) שיאפשר לראשונה ללא-סעודים לרכוש ולהחזיק נדל"ן בבעלות מלאה באזורים ייעודיים בערים מרכזיות middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com. מדובר במהלך היסטורי בממלכה שבה עד כה זרים היו מוגבלים בעיקר לחכירות קצרות טווח או לבעלות מוגבלת מאוד דרך פרויקטים מסוימים. מטרת החוק היא למשוך השקעות זרות ישירות ומומחיות לתחום הנדל"ן הסעודי כחלק מיוזמת החזון 2030 של יורש העצר מוחמד בן סלמאן middleeastbriefing.com. לפי הכללים החדשים, יחידים וחברות זרות יוכלו לרכוש נכסים במקומות כמו ריאד וג'דה (אם כי הערים הקדושות מכה ומדינה יישארו מחוץ לתחום או יהיו כפופות לתנאים מיוחדים) middleeastbriefing.com. הממשלה מקווה שצעד זה "יפתח זרמי הון חדשים" לענף, יגדיל את היצע הדיור, ויעודד יזמים בינלאומיים לבנות בערים הסעודיות middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com. ההכרזה כבר יצרה עניין – חברות נדל"ן מהאזור ומהעולם בוחנות את השוק הסעודי, שנמצא בעיצומו של בום בנייה מפרויקטים רחבי היקף (NEOM, פיתוחי נופש בים האדום ועוד). הרשויות הסעודיות ממשיכות גם להשקיע רבות בדיור לאזרחים; תרומת ענף הנדל"ן לתמ"ג הסעודי הוכפלה מ-5.9% לכ-12% בין 2023 ל-2024 middleeastbriefing.com, מה שממחיש את חשיבותו הגוברת מעבר לנפט middleeastbriefing.com. בינתיים, באיחוד האמירויות, הרגולציה על נכסי נדל"ן הופכת לידידותית יותר למשקיעים גם כן: דובאי הרחיבה לאחרונה את הזכאות ל"ויזות זהב" ארוכות טווח הקשורות להשקעות נדל"ן (הורידה את סף ההשקעה המינימלי…ההשקעה הנדרשת), ואבו דאבי הפחיתה עמלות מסוימות על עסקאות. מהלכים אלה הם חלק מהאסטרטגיה של מדינות המפרץ לבסס את עצמן כמקלטי השקעות גלובליים ולמשוך גולים אמידים.

מגמות ESG וטכנולוגיה: הבום בנדל"ן במזרח התיכון מצטלב גם עם מגמות חדשות כמו PropTech ויוזמות ESG (סביבתיות, חברתיות, וממשל תאגידי). איחוד האמירויות, לדוגמה, מובילה בטוקניזציה של נדל"ן ועסקאות קריפטו – הרגולטורים של דובאי הקימו מסגרת המאפשרת רכישת נכסים באמצעות נכסים דיגיטליים בפלטפורמות מורשות therealestatereports.com therealestatereports.com, וחלק מהיזמים בוחנים את השימוש בבלוקצ'יין לבעלות חלקית על נכסים. קיימות הופכת גם היא לנושא מרכזי; כל מיזמי הענק של ערב הסעודית מדגישים תקני בנייה ירוקה ועיצובים חדשניים ידידותיים לסביבה (כמו קונספט העיר "The Line" של NEOM). יזמים ברחבי האזור מתמודדים גם עם עלויות בנייה גבוהות יותר ועם צורך בעובדים מיומנים, כאשר קצב הבנייה המהיר לעיתים עוקף את היצע החומרים והעובדים. למרות זאת, האמון בנדל"ן במזרח התיכון נמצא בשיאו לקראת סוף 2025. אנליסטים אומרים שהאזור הפך למוביל עולמי בולט, ומציע צמיחה ותשואות בתקופה שבה שווקים מסורתיים מאטים. כפי שאמר מנכ"ל של סוכנות דובאית, "הצמיחה הדמוגרפית, פיתוח התשתיות, ותמיכת הממשלה יוצרים מתכון מושלם לצמיחה מתמשכת בנדל"ן" arabianbusiness.com arabianbusiness.com – ניגוד חד לרוחות הנגד איתן מתמודדים שוקי הנדל"ן במערב.

אמריקה הלטינית: תקוות גדולות עם התקרבות להקלה בריבית

שוקי הנדל"ן של אמריקה הלטינית עברו תקופה מאתגרת של ריביות ואינפלציה גבוהות במיוחד, אך יש סימנים לכך ש. נושא מרכזי הוא השינוי הצפוי במדיניות המוניטרית. בנקים מרכזיים רבים באמריקה הלטינית העלו את הריבית באגרסיביות בשנים 2021–2023 כדי לרסן את האינפלציה (הריבית הבסיסית של ברזיל, Selic, הגיעה ל-15%, של צ'ילה עברה את ה-11% וכו'). צעדים אלה, אף שייצבו את הכלכלות, הפכו את המשכנתאות והמימון לפיתוח ליקרים מאוד, מה שצינן את פעילות הנדל"ן. כעת, כאשר האינפלציה נמצאת בשליטה והבנק הפדרלי האמריקאי צפוי להתחיל להוריד ריבית, אמריקה הלטינית עשויה סוף סוף לראות ירידה בעלויות המימון. "ריביות קצרות טווח נמוכות יותר בארה"ב מאפשרות הורדות ריבית באמריקה הלטינית, במיוחד בברזיל, קולומביה, מקסיקו," ציינו אנליסטים של בנק אוף אמריקה riotimesonline.com . אכן, השווקים מהמרים ש-, וגם בנק מקסיקו (Banxico) צפוי להתחיל להקל אם הפד יעשה זאת x.com riotimesonline.com . ציפייה זו כבר תרמה לעליית מחירי הנכסים (למשל, מדד המניות הקולומביאני COLCAP הגיע לשיא של חמש שנים riotimesonline.com riotimesonline.com ). עבור שוק הנדל"ן, המשמעות היא אשראי זול יותר ויכולת השקעה מחודשת. יזמים שדחו פרויקטים בשל עלויות מימון צפויים לחדש את הבנייה כאשר הריביות ירדו.

מוקדי פעילות ומגמות: בתוך אמריקה הלטינית, מקסיקו בולטת כביצועיסטית מובילה הודות למגמת הנירשור העולמית. ככל שמתחי הסחר בין ארה"ב לסין נמשכים, יצרנים רב-לאומיים מקימים יותר ויותר פעילות במקסיקו כדי לספק את השוק הצפון-אמריקאי. הדבר הוביל לביקוש מרקיע שחקים לנכסי נדל"ן תעשייתיים – מחסנים, מפעלים ומתקני לוגיסטיקה – במיוחד לאורך הגבול עם ארה"ב ובסביבת מקסיקו סיטי ומונטריי. תחזית עדכנית בענף צופה השקעות נדל"ן של מעל 652 מיליארד פסו (יותר מ-32 מיליארד דולר) שיזרמו למקסיקו ב-2025, קפיצה שנתית של כ-15% adventuresincre.com, כאשר הסקטורים המובילים הם נדל"ן תעשייתי, מגורים "אנכיים" (דירות), ונדל"ן תיירותי adventuresincre.com. שיעור התפוסה בנדל"ן תעשייתי במוקדים כמו טיחואנה וחוארז כמעט אפס, מה שמעודד גל חדש של בניית פארקים תעשייתיים. גם שוק הנדל"ן למגורים במקסיקו משתנה: ישנה פריחה בפיתוחים עירוניים מעורבי שימושים (לעיתים דירות מעל שטחי מסחר ומשרדים) המיועדים לאנשי מקצוע צעירים בערים כמו מקסיקו סיטי וגוודלחרה. בנוסף, משקיעים זרים פעילים ברחבי אמריקה הלטינית – לדוגמה, קרנות פנסיה קנדיות ואמריקאיות משקיעות במחסני לוגיסטיקה בברזיל ובמרכזי קניות בקולומביה, מתוך ראיית פוטנציאל צמיחה ארוך טווח.

ביצועי שוק: ב-ברזיל, השוק הגדול ביותר באזור, מתרקמת התאוששות זהירה בשוק הנדל"ן. ברזיל התמודדה עם שנים קשות ב-2023–2024 עם ריביות דו-ספרתיות; מכירות הבתים הואטו ושיעור הוואקנסי בשוק המשרדים של סאו פאולו עלה. עם זאת, האינפלציה ירדה לרמה חד-ספרתית, ו-הבנק המרכזי של ברזיל החל להוריד ריביות באוגוסט 2025. כלכלנים מצפים להורדות נוספות ב-2025, מה שאמור להחיות בהדרגה את שוק המשכנתאות ואת אמון הצרכנים finance.yahoo.com reuters.com. יזמי מגורים בברזיל כבר מדווחים על עלייה בפניות, ומחירי הדיור ברמה הארצית עלו בכ-5% משנה לשנה (במונחים נומינליים) עד אמצע 2025 globalpropertyguide.com. הממשלה גם מפעילה מחדש תוכנית דיור מסובסדת (Minha Casa, Minha Vida) כדי לעודד בניית דירות ברות-השגה. בצד המסחרי, קניונים מובילים בברזיל רשמו התאוששות חזקה במכירות עם התאוששות הכלכלה, אם כי קניונים משניים ומבני משרדים ישנים עדיין נמצאים תחת לחץ. ב-קולומביה, התחזית לנדל"ן זהירה אך אופטימית: למרות שהמדינה עדיין מתמודדת עם אינפלציה יחסית גבוהה (כ-5% באוגוסט riotimesonline.com) וריבית מדיניות של 13.25%, הבנק המרכזי רמז על אפשרות להורדת ריבית עד סוף השנה. שוק הדיור בקולומביה הפגין עמידות, עם תחזית לצמיחה של כ~9% במכירות דירות חדשות ב-2025 bbvaresearch.com, בסיוע סובסידיות ממשלתיות לרוכשים בעלי הכנסה נמוכה ודמוגרפיה צעירה שמניעה הקמת משקי בית. ארגנטינה, המתמודדת עם אינפלציה של מעל 100%, נותרה חריגה – שוק הנדל"ן שלה כמעט קפוא במונחי דולרים, יזמים בונים רק כאשר העלויות מכוסות במכירות מוקדמות בדולרים, ורבות מהעסקאות מתבצעות במזומן. עם זאת, יש תקווה כי הבחירות הקרובות וכל תוכנית ייצוב עשויים בסופו של דבר להחיות את פעילות הנדל"ן בארגנטינה מרמה נמוכה מאוד.

חדשנות ו-ESG: שוק הנדל"ן באמריקה הלטינית רואה גם חדשנות טכנולוגית ובר-קיימא. סטארטאפים בתחום PropTech צצים בשווקים כמו מקסיקו, ברזיל וקולומביה, ומביאים דיגיטציה לרישומי נכסים, מימון המונים לנדל"ן וניהול נכסים חכם יותר. לדוגמה, סטארטאפים מקסיקניים כמו Habi ו-La Haus גייסו הון משמעותי כדי לייעל את תהליך מכירת הבתים באינטרנט adventuresincre.com adventuresincre.com. גם הקיימות צוברת תאוצה: יזמים בערים הגדולות באזור שואפים יותר ויותר להסמכות בנייה ירוקה (LEED, EDGE) – במקסיקו יש כיום מיליוני רגל רבועה של בניינים ירוקים מוסמכים, ובברזיל, מרכזי העסקים של סאו פאולו כוללים מספר מגדלי משרדים חדשים בדרגת LEED Gold adventuresincre.com adventuresincre.com. ממשלות מעודדות זאת באמצעות תמריצים; לדוגמה, עיר פנמה מציעה הקלות מס לפרויקטים עם הסמכת LEED.

לסיכום, אמריקה הלטינית נכנסת לסוף 2025 עם אופטימיות זהירה בענף הנדל"ן שלה. למרות אתגרים כמו אי-ודאות פוליטית ותנודתיות במטבע, המעבר הצפוי למדיניות מוניטרית מקלה יותר הוא רוח גבית משמעותית. בשילוב עם מניעים מבניים – כמו בום הייצור במקסיקו, מחסור הדיור הגדול בברזיל וצמיחת מגזר הטכנולוגיה – האזור עשוי לראות התאוששות משמעותית בשוק הנדל"ן. משקיעים ששרדו את תקופת הריביות הגבוהות ממקמים עצמם כעת לצמיחה: קרנות השקעה חוצות גבולות נמצאות בעלייה, ויזמים מקומיים רוכשים קרקעות לפרויקטים עתידיים מתוך ציפייה ש2026 והלאה יביאו גל צמיחה מחודש לשוקי הנדל"ן באמריקה הלטינית.

מקורות: רויטרס; AP/ABC News; האיגוד הלאומי של סוכני הנדל"ן; רויטרס (מדד הליפקס); רויטרס (קלייר ג'ים בהונג קונג); רויטרס (מיהו אורנקה בטוקיו); רויטרס (רייצ'ל ג'וב ואחרים, לונדון); רויטרס; Arabian Business; Gulf News; Middle East Briefing; The Rio Times; Adventures in CRE reuters.com riotimesonline.com abcnews.go.com abcnews.go.com abcnews.go.com commercialcafe.com commercialcafe.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com arabianbusiness.com therealestatereports.com middleeastbriefing.com adventuresincre.com

[הטמע רוחב="100%"]https://www.youtube.com/embed/gOlgMmBp-5s[/הטמע]