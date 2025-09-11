Korkojen laskuodotukset, jättikaupat ja kuumat alueet mullistavat maailman kiinteistömarkkinoita

Keskeiset tiedot:

Pohjois-Amerikka: Asuntomarkkinoiden lasku ja jättikaupat

Asuntomarkkinoiden muutokset: Vuosien kiivaiden hintojen nousun jälkeen Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden vauhti on pysähtynyt. Ostajaehdokkaita on vähän, kun asuntolainojen korot pysyttelevät korkealla, ja myyjät tuntevat paineen. Suurimmassa osassa maata asunnot ovat markkinoilla pidempään ja tarjouskilpailut ovat lähes kadonneet abcnews.go.com abcnews.go.com. Associated Pressin kyselyn mukaan monet myyjät ovat joutuneet alentamaan pyyntihintoja (joskus toistuvasti) houkutellakseen tarjouksia, tai tarjoamaan etuja kuten korkoalennuksia ja korjausrahoja abcnews.go.com abcnews.go.com. Kansallinen mediaanipyyntihinta heinäkuussa oli noin 439 000 dollaria – hieman noussut vuositasolla – mutta aiemmin kuumissa kaupungeissa kuten Austin, Miami, Chicago ja Denver, mediaanihinnat itse asiassa laskivat noin 4–5 % vuoden takaiseen verrattuna abcnews.go.com. Myymättömien asuntojen varasto on kasvanut (aktiivisten ilmoitusten määrä nousi noin 25 % vuodessa heinäkuussa), kun uutta rakentamista tulee markkinoille ja ostajat epäröivät abcnews.go.com. Käytettyjen asuntojen myynti on edelleen jumissa lähellä sukupolvien alhaisimpia tasoja – 1,3 % viime vuoden heikkoa tahtia alempana heinäkuuhun mennessä abcnews.go.com. “Myyjien on yhä vaikeampaa pitää tiukasti kiinni hinnoistaan,” raportoi AP, kun vallan tasapaino siirtyy hitaasti takaisin ostajille abcnews.go.com. Silti taloustieteilijät huomauttavat, että asumisen kohtuuhintaisuus vähitellen paranee – palkkojen kasvu ylittää nyt keskimäärin asuntojen hintojen nousun, ja mahdollinen asuntolainakorkojen lasku voisi vapauttaa patoutunutta kysyntää abcnews.go.com abcnews.go.com.

Kaupallinen sektori – Varovaisuutta ja opportunismia: Pohjois-Amerikan liikekiinteistömarkkinat ovat jakautuneet kahtia. Toisaalta toimistokiinteistöjen omistajat kamppailevat edelleen etätyön ja korkeampien lainakustannusten nostamien vajaakäyttöasteiden kanssa. Joillakin markkinoilla on nähtävissä ahdinkoa – puolityhjistä keskustan torneista coworking-jätti WeWorkin horjumiseen (yhtiö hakeutui myöhemmin syksyllä Chapter 11 -konkurssiin). Silti jopa tämän alakuloisuuden keskellä suuret sijoittajat poimivat tarkoin valittuja huippukohteita tämän päivän alhaisilla hinnoilla. Esimerkkinä: Elokuun lopulla RXR Realty ja kumppanit ostivat 42-kerroksisen 590 Madison Avenue -kiinteistön Manhattanilla 1,1 miljardilla dollarilla commercialcafe.com. Kyseessä on suurin NYC:n toimistokauppa vuosiin, ja RXR pitää sitä strategisena vetona, jossa uskotaan, että ensiluokkaiset, hyvällä paikalla sijaitsevat toimistot toipuvat, vaikka vanhemmat, tavanomaiset toimistorakennukset jäisivätkin ”jumittuneiksi omaisuuseriksi”. Plaza Districtin torni – jossa on nimekkäitä vuokralaisia ja tuoreita parannuksia – myytiin huomattavalla alennuksella huippuarvoihin verrattuna, mikä osoittaa, että jopa arvokiinteistöjen hinnat ovat laskeneet. “Tämä sopii toimistojen elpymisstrategiaamme,” RXR totesi ja kuvaili ostoa pitkäaikaiseksi panostukseksi huippulaadukkaan tilan vähenevään tarjontaan ja vaativien vuokralaisten pysyvään kysyntään commercialcafe.com. Samoin SL Green Realty – Manhattanin suurin toimistokiinteistöjen omistaja – solmi 160 miljoonan dollarin kaupan 8. syyskuuta kahdesta Midtownin toimistokiinteistöstä (346 Madison Ave ja viereinen kiinteistö), jatkaen huippusijaintien konsolidointia commercialcafe.com. Ja toimistosegmentin ulkopuolella teollisuuskiinteistöt ovat edelleen suhteellisen valopilkku: Yhdysvaltojen varasto- ja logistiikkakiinteistöjen myynti oli yhteensä 33,8 miljardia dollaria tammi-elokuussa, mikä vastaa lähes kahden edellisvuoden ennätysmäärää taloudellisista vastatuulista huolimatta commercialcafe.com. Tämä korostaa sijoittajien luottamusta verkkokauppaan ja toimitusketjujen tiloihin, vaikka muut kiinteistötyypit kärsivät.

Politiikka ja rahoituskehitys: Pohjois-Amerikan kiinteistömarkkinoiden mahdollinen käännekohta on korkojen suunta. Kaikkien katseet ovat Yhdysvaltain keskuspankin syyskuun puolivälin kokouksessa. Vuoden ajan korkealla pidettyjen korkojen jälkeen inflaation hillitsemiseksi markkinat ovat yhä vakuuttuneempia siitä, että Fed laskee korkoja ensimmäistä kertaa tässä syklissä reuters.com. Futuurit antavat noin 88 %:n todennäköisyyden syyskuun koronlaskulle (suurin osa odottaa neljännespisteen laskua, mutta pieni mahdollisuus on myös puolen pisteen laskuun) riotimesonline.com reuters.com. Fedin puheenjohtaja Jerome Powell on vihjannut työmarkkinoiden kasvavista riskeistä, jotka voisivat oikeuttaa keventämisen reuters.com. Jos Fed todella aloittaa sarjan koronlaskuja, se parantaisi rahoitusehtoja asuntolainoille ja yrityslainoille merkittävästi. National Association of Realtors ennustaa, että Fedin kevennykset “lopulta [helpottavat] lainakustannuksia liikekiinteistömarkkinoilla.” nar.realtor Yhdysvaltain asuntolainakorot ovat jo hieman laskeneet viimeaikaisista huipuista odotusten myötä, mikä tuo helpotusta asunnonostajille. Myös Kanadassa ekonomistit odottavat laajasti, että Kanadan keskuspankki seuraa perässä omilla koronlaskuillaan syksyyn mennessä equalsmoney.com truenorthmortgage.ca, mikä voisi elvyttää Kanadan asuntomarkkinoita hidastumisen jälkeen. Kaiken kaikkiaan halvemman luoton näkymä tuo annoksen optimismia muuten vaisuihin Pohjois-Amerikan kiinteistömarkkinoihin.

Eurooppa: Sijoittajat etsivät arvoa markkinoiden hakiessa pohjaa

Liikekiinteistöt – “Zombieland” jatkuu: Euroopan liikekiinteistömarkkinat pysyvät matalakierroksilla, uhaten ennusteita vuoden 2025 alussa, joiden mukaan elpymisen piti alkaa. Transaktiovolyymit ovat lähellä vuosikymmenen alhaisimpia tasoja, sillä ostajat ja myyjät ovat edelleen kaukana toisistaan hinnoissa. Ensimmäisellä neljänneksellä Euroopan liikekiinteistökauppojen kokonaisarvo oli vain 47,8 miljardia euroa – sama kuin vuotta aiemmin ja tuskin puolet kolmen vuoden takaisesta tasosta reuters.com. Alustavat toisen neljänneksen tiedot näyttävät vielä heikommilta: kiinteistösijoitukset Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa laskivat noin 20 % vuoden takaisesta 17,2 miljardiin euroon, mikä on heikoin Q2 kymmeneen vuoteen reuters.com. “Meillä on ‘zombieland’… ei elpymistä, jumissa olevia omaisuuseriä, ei palaavaa likviditeettiä,” valitteli Sebastiano Ferrante rahastojätti PGIM:stä, kuvaten markkinoiden lamaantumista reuters.com. Potentiaaliset ostajat vaativat suuria alennuksia korkeiden korkojen ja taantumapelkojen vuoksi, mutta monet myyjät eivät suostu tinkimään hinnoista, vaan mieluummin “jatkavat ja teeskentelevät” lainojen kanssa kuin realisoivat tappioita. Tämä pattitilanne on pahin toimistosektorilla – erityisesti epäsuosittujen kohteiden, kuten vanhenevien lähiötoimistojen ja puolityhjien ostoskeskusten kohdalla, joille ei tahdo löytyä ostajia reuters.com reuters.com. Jopa datakeskukset, jotka ovat olleet viime aikoina kuuma markkina, ovat menettäneet sijoittajien kiinnostusta Euroopassa reuters.com. Sen sijaan yksi segmentti pysyy vahvana: asuntovuokrauskiinteistöt. Alitarjottu vuokra-asuntomarkkina houkuttelee yhä pääomaa reuters.com, sillä vahva vuokrakysyntä ja inflaatioon sidotut vuokrat tekevät siitä suhteellisen turvallisen. Esimerkiksi Saksan asuinkerrostalojen portfoliot ja muut “living sector” -kohteet saavat edelleen tarjouksia, vaikka toimistotornit jäävät hyllylle.

Opportunistiset kaupat ja tarjoukset: Kun eurooppalaisten kiinteistöjen arvot ovat laskeneet merkittävästi pandemiaa edeltävistä huipuista, opportunistiset sijoittajat – erityisesti Pohjois-Amerikasta ja pääomasijoitusyhtiöistä – etsivät nyt löytöjä. Iso-Britanniasta on tullut keskipiste: heikommat arvostukset ovat tehneet brittiläisistä kiinteistöyhtiöistä houkuttelevia kohteita yhdysvaltalaisille ostajille reuters.com. Tällä viikolla Lontoon pörssissä noteerattu PRS REIT, perheasuntoihin keskittynyt vuokranantaja, vahvisti herättäneensä kiinnostusta New Yorkin KKR & Co:lta reuters.com. KKR liittyi PRS REITin viralliseen myyntiprosessiin, joka oli jo saanut 632 miljoonan punnan ostotarjouksen kesäkuussa reuters.com. PRS REITin osakekurssi nousi lähes 9 % syyskuun 8. päivänä uutisten myötä, mikä heijastaa toiveita siitä, että tarjouskilpailu voisi nostaa sen arvoa reuters.com. KKR:n liike on osa laajempaa trendiä – vuonna 2025 yhdysvaltalaiset sijoittajat ovat havitelleet useita Isossa-Britanniassa listattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä (esimerkiksi KKR teki aiemmin 6,4 miljardin dollarin tarjouksen insinööritoimisto Spectrisistä ja tavoitteli terveydenhuollon vuokranantaja PHP:ta) reuters.com. Analyytikot huomauttavat, että paineessa olevat arvostukset ja heikko punta ovat tehneet Ison-Britannian kiinteistöistä “arvopeliä” dollarivarakkaille rahastoille reuters.com. Muualla Euroopassa joitakin ahdingossa olevia myyntejä on viimein ilmestynyt: Saksassa Frankfurtin maamerkin, Trianon-pilvenpiirtäjän, selvitysmies laittoi tornin myyntiin harvinaisena testinä vaikeuksissa olevilla markkinoilla reuters.com. Ranskassa ja Espanjassa on puolestaan suljettu muutamia yksityisiä logistiikkapuistojen ja hotellien kauppoja 15–20 %:n alennuksella, mikä viittaa siihen, että hintojen etsintä on käynnissä. Markkinaseuraajat odottavat lisää kauppoja vuoden 2025 lopulla, kun myyjät vähitellen hyväksyvät uudet hintatasot.

Asuntojen kestävyys (ja ennätys Isossa-Britanniassa): Euroopan asuntomarkkinat antavat vaihtelevan kuvan, mutta pärjäävät yleisesti paremmin kuin liikekiinteistöpuoli. Erityisesti Ison-Britannian asuntomarkkinat saavuttivat juuri ennätyskorkean keskihinnan laajemmasta taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta. Asuntolainayhtiö Halifax raportoi, että brittiläisen kodin keskimääräinen hinta nousi elokuussa 299 331 puntaan, mikä on uusi kaikkien aikojen huippu 0,3 %:n kuukausittaisen nousun jälkeen (kolmas peräkkäinen nousukuukausi) reuters.com reuters.com. Hinnat ovat nyt 2,2 % korkeammat kuin vuosi sitten, mikä ylittää selvästi ekonomistien ennusteet reuters.com. Tämä yllättävä vahvuus tuli lyhytaikaisen notkahduksen jälkeen loppuvuonna 2024; markkina elpyi alkuvuonna 2025, kun ostovoima parani (palkat ovat nousseet ja asuntolainakorot vakiintuneet) ja ostajat hyödynsivät viimeisenä mahdollisuutena nyt päättyneen leimaverovapautuksen reuters.com. ”Asuntomarkkinat ovat osoittaneet, että ne kestävät nämä haasteet hyvin,” sanoi Halifaxin asuntolainapäällikkö ja totesi, että kysyntä pysyy vahvana vaikka inflaatio ja korot ovat edelleen korkealla reuters.com. Toisaalta, toimeliaisuutta ohjaa vahvasti realistinen hinnoittelu – asuntopalvelu Rightmove huomautti, että myyjien oli heinäkuussa laskettava pyyntihintojaan tavallista enemmän saadakseen kauppoja aikaan, koska markkinoilla oli tavallista enemmän kohteita tarjolla reuters.com. Itse asiassa kilpaileva lainanantaja Nationwide kirjasi elokuussa pienen 0,1 %:n laskun hinnoissa, mikä osoittaa, etteivät kaikki mittarit ole yhteneväisiä ja hintojen kasvu ydinkeskustojen ulkopuolella on vaisua reuters.com. Vuokramarkkinat Isossa-Britanniassa rikkovat myös uusia ennätyksiä: uusien vuokrasopimusten keskimääräinen ilmoitettu vuokra nousi 1 577 puntaan kuukaudessa, mikä on 3 % enemmän kuin vuosi sitten ja korkein koskaan Rightmoven mukaan reuters.com. Samanlaisia trendejä nähdään koko Euroopassa – vuokrat nousevat, kun ensiasunnon ostajat vuokraavat pidempään. Kaupungeissa Dublinista Pariisiin asuntotarjonta on niukkaa, mikä pitää hinnat suhteellisen korkeina, vaikka myyntimäärät hidastuvat. Myös hallituksen politiikka on muutoksessa: Britanniassa spekuloidaan, että syksyn budjetissa saatetaan nostaa kiinteistöveroja kalliista asunnoista reuters.com, mikä on tuonut hieman varovaisuutta Lontoon markkinoiden yläpäähän. Kaiken kaikkiaan Euroopan asuntosektori pärjää paremmin kuin liikekiinteistöt, vaikka vuosi 2025 onkin selvästi siirtynyt hitaampaan ”uuteen normaaliin”, jossa hinnat nousevat maltillisesti (tai laskevat hieman joillakin alueilla) aiempien vuosien kiivaan nousun sijaan.

Aasia-Tyynenmeren alue: Kiinan vaikeudet, politiikan käänteet & valopilkut

Kiina – Ennätystyhjät tilat ja pelastustoimet: Kiinan laaja kiinteistösektori kamppailee edelleen kahden kriisin kanssa: kysynnän hiipuminen keskeisillä osa-alueilla (kuten toimistotilat) ja rakennuttajien velkataakka. Liikekiinteistöjen saralla luvut ovat huomiota herättäviä: tyhjäkäyttöasteet huipputason kaupungeissa eivät ole koskaan olleet korkeampia. Shenzhenin A-luokan toimistotilojen tyhjäkäyttöaste oli 30,6 % vuoden puolivälissä, Shanghaissa 22,6 %, Guangzhoussa 22,6 % ja jopa Pekingissä lähes 20 % tiloista tyhjillään reuters.com reuters.com. Toisin kuin länsimaissa, etätyöskentely on Kiinassa harvinaisempaa, mutta heikko talous ja yritysten kululeikkaukset ovat silti johtaneet siihen, että ”tyhjät toimistot… ovat yhä yleisempiä” suurissa keskuksissa reuters.com. Tämän ylitarjonnan torjumiseksi vuokranantajat ja paikallishallinnot kasaavat kannustimia. Rakennuttajat laskevat vuokria (A-luokan toimistovuokrat ovat laskeneet 20–40 % vuodesta 2020 neljässä suurimmassa kaupungissa reuters.com) ja tarjoavat ilmaisetuja – esimerkiksi eräs valtion omistama REIT tarjoaa vuokralaisille ilmaista sähköauton latausta, joustavia vuokraehtoja ja jopa kattaa osan käyttömenoista lisätäkseen ”sitoutuneisuutta” reuters.com reuters.com. Myös kaupunkiviranomaiset tulevat apuun tukitoimilla: jotkut ovat alkaneet tukea toimistovuokria, kannustaa toimistojen muuttamista asunnoiksi ja keskeyttää uusien liiketonttien myynnin reuters.com. Näistä toimista huolimatta sisäpiiriläiset odottavat, että ”tilanne pysyy haastavana lähitulevaisuudessa”, kunnes ylimääräinen tarjonta on imeytynyt reuters.com. Ongelmat eivät rajoitu toimistoihin – jopa Kiinan aiemmin kukoistanut varastosektori tuntee paineen, kuten näkyy Shenzhen Internationalin (suuri logistiikkarakennuttaja) pyrkimyksistä pitää vuokralaiset varastoissaan, kun jotkut monikansalliset yritykset supistavat toimintaansa reuters.com.

Asuntoasuntopuolella Kiina kohtaa erilaisen mutta siihen liittyvän haasteen:. Dramaattisin symboli,, mikä päätti yhden aikakauden. Evergrande – jonka markkina-arvo oli aikanaan 50 miljardia dollaria – menetti osakkeensa 18 kuukauden kaupankäyntikiellon ja epäonnistuneiden uudelleenjärjestelyjen jälkeen reuters.com reuters.com . Sen romahdus (yli 300 miljardin dollarin veloilla) reuters.com korostaa ”ennennäkemätöntä velkakriisiä”, joka iski Kiinan kiinteistömarkkinoihin vuonna 2021 ja jatkaa kytemistään reuters.com . Kymmenet yksityiset rakennuttajat ovat jättäneet velkansa maksamatta, jättäen keskeneräisiä asuntoja ympäri maata.: viranomaiset ovat laskeneet asuntolainakorkoja, helpottaneet käsirahan vaatimuksia ja poistaneet asunnonostorajoituksia monissa kaupungeissa myynnin vauhdittamiseksi. Huomionarvoista on, ettäelokuun lopussa – uutinen tästä politiikkamuutoksesta sai itse asiassa kiinteistöosakkeet nousuun reuters.com . Keskushallinto painostaa myös valtionpankkeja myöntämään lisää luottoa vakavaraisille rakennuttajille ja tukemaan rahoitusta kesken jääneille hankkeille, jotta ne voidaan toimittaa ostajille. Näillä toimilla on ollut jonkin verran vaikutusta – uusien asuntojen myynti piristyi hetkellisesti syyskuun alussa suurimmissa kaupungeissa sääntöjen höllennyttyä. Kuitenkin, sillä monet kiinalaiset kotitaloudet suhtautuvat varauksella ennakkomyyntiasuntojen ostamiseen vaikeuksissa olevilta rakennuttajilta. Analyytikot varoittavat, että; kuten eräs sijoittaja totesi, Evergranden pörssistä poistaminen ”merkitsee Kiinan kiinteistövetoinen kasvumallin aikakauden loppua”, ja uusi, maltillisempi luku on alkamassa reuters.com

Japani – Nousevat korot, kasvava kiinnostus (sijoittajilta): Japanissa kiinteistömarkkinoiden tarina on varsin erilainen. Maan erittäin löysä rahapolitiikka on vihdoin muuttumassa – Japanin keskuspankki on viitannut siihen, että se saattaa vähitellen luopua negatiivisista koroista – ja tämä saa kotimaiset sijoittajat hakemaan korkeampia tuottoja kiinteistöistä. Useita uusia kiinteistösijoitusrahastoja on perustettu hyödyntämään Japanin yhä matalia lainakustannuksia ennen niiden nousua. Esimerkiksi Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ilmoitti 100 miljardin jenin (~680 miljoonaa dollaria) kiinteistörahastosta, joka keskittyy keskisuuriin toimistoihin, asuinrakennuksiin ja hotelleihin Tokiossa, Osakassa ja Nagojassa reuters.com reuters.com. Tämä on MUFG:n toinen suuri kiinteistörahasto tänä vuonna ja osa ”japanilaisten kiinteistörahastojen lanseerausaaltoa” vuonna 2025 Reutersin mukaan reuters.com. Vakuutusyhtiö Dai-ichi Life ja Marubeni julkistivat vastaavasti 400 miljardin jenin kiinteistörahaston heinäkuussa, ja Orix Corp. lanseerasi 100 miljardin jenin rahaston helmikuussa reuters.com. Myös kansainväliset sijoittajat ryntäävät mukaan: Morgan Stanley keräsi juuri 131 miljardia jeniä (~885 miljoonaa dollaria) Japaniin keskittyvään kiinteistörahastoon, ylittäen tavoitteensa bloomberg.com eatonvance.com. Mikä tätä kiinnostusta ajaa? Japanin kiinteistöjen arvot ovat nousseet tasaisesti (vaikkakaan eivät kuplatasolle), ja vaikka keskuspankki nostaisi korkoja, tuotto parhaista japanilaisista kiinteistöistä on edelleen houkutteleva suhteessa joukkovelkakirjoihin. Lisäksi Japani tarjoaa vakaan turvasataman, jossa on vahvaa vuokralaisten kysyntää – erityisesti asuinkiinteistöissä ja logistiikkakiinteistöissä – sekä maine suhteellisen ennustettavista, matalan volatiliteetin tuotoista. Analyytikot huomauttavat, että vuosikymmenten deflaation jälkeen Japanin kiinteistömarkkina osoittaa ”deflaation jälkeistä kestävyyttä”, mikä houkuttelee ulkomaista pääomaa (ulkomaiset sijoittajat muodostavat nyt arviolta 27 % sijoitusvolyymeista) ainvest.com. Tulevina kuukausina keskeinen seurattava asia on nostaako keskuspankki korkoa ensimmäistä kertaa – jos näin käy, se voi nostaa lainakustannuksia, mutta myös mahdollisesti kiihdyttää ostamista vuokratuottojen kasvun odotuksessa. Toistaiseksi tunnelma on myönteinen: Japanin kiinteistöyhtiöt ovat nostaneet tulosennusteitaanngs-ennusteet, ja transaktiotoiminta vuonna 2025 on matkalla ylittämään viime vuoden, asuin- ja logistiikkasektoreiden johdolla.

Muut Aasian ja Tyynenmeren alueen kehitykset: Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella kiinteistömarkkinoilla nähdään vaihtelevia trendejä. Australian asuntomarkkinat ovat esimerkiksi osoittaneet viilenemisen merkkejä vahvan vuoden alun jälkeen. Australian keskuspankki piti ohjauskorkonsa ennallaan syyskuun alussa, korkealla 4,10 %:n tasolla, ja asuntojen hinnat Sydneyssä ja Melbournessa ovat tasaantuneet ostajien saavuttaessa hintakattonsa. Kuitenkin tarjonnan puute estää jyrkän laskun, ja monet odottavat hintojen alkavan jälleen nousta hitaasti, kun koronlaskut tulevat näköpiiriin (markkinat odottavat keskuspankin keventävän rahapolitiikkaa vuonna 2024). Intian kiinteistösektori pysyy vahvana – asuntojen myynti suurissa kaupungeissa on matkalla kohti ennätyksiä vuonna 2025, kiitos kasvavan keskiluokan ja kaupungistumisen. Intian hallitus jatkoi syyskuussa kannustimia kohtuuhintaiseen asumiseen ja painostaa pankkeja tarjoamaan enemmän asuntolainoja ensiasunnon ostajille. Kaakkois-Aasia on myös huomionarvoinen: Vietnamissa ja Filippiineillä nähdään rakentamisen buumi (uusia asuntoja, toimistoja, teollisuuspuistoja) nopean talouskasvun tukemana, kun taas Singaporen kiinteistömarkkinat ovat vilkkaan 2021–2022 jälkeen viilentyneet tiukkojen jäähdyttävien toimien ja korkeampien leimaverojen vuoksi ulkomaalaisille ostajille. Kaiken kaikkiaan Aasian ja Tyynenmeren alueen kiinteistönäkymät ovat kaksijakoiset – Kiinan taantuma hidastaa alueellisia investointivirtoja ja rakennusmateriaalien kysyntää, mutta muut taloudet kuten Japani, Intia ja ASEAN-maat tarjoavat kasvumoottoreita, jotka pitävät kansainväliset sijoittajat kiinnostuneina alueesta.

Lähi-itä: Kukoistavat markkinat ja rohkeat poliittiset toimet

Gulfin kiinteistömarkkinat liekeissä: Lähi-idän kiinteistömarkkinat – erityisesti energiaa rikkaille Persianlahden valtioille – ovat poikkeuksellisen nousukauden keskellä. Korkeat öljytulot, talouden monipuolistamispyrkimykset ja väestönkasvu ovat yhdessä kiihdyttäneet kiinteistökysyntää. Tämä näkyy erityisen selvästi Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, jossa Dubai ja Abu Dhabi jatkavat ennätysten rikkomista. Dubain kiinteistömarkkinat käyvät kuumina, jatkaen pandemiaa seurannutta nousua. Pelkästään viikolla, joka päättyi 7. syyskuuta, Dubaissa kirjattiin yli 11,5 miljardin AED:n arvoiset kiinteistökaupat (noin 4 300 kauppaa) facebook.com. Koko elokuun aikana myynti nousi 40 miljardiin AED:hen (~10,9 miljardia dollaria), 13,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin arabianbusiness.com. Tähän lukuun sisältyi 16 993 asuntokauppaa, enemmän kuin koskaan aiemmin yhden kuukauden aikana Dubain maanmittauslaitoksen tietojen mukaan arabianbusiness.com. Nousu kattaa molemmat ääripäät: uudiskohteiden segmentti kasvoi 22 % volyymissa arabianbusiness.com, kun sijoittajat ostivat asuntoja uusista projekteista Dubain suunnitelluissa yhteisöissä. Samanaikaisesti myös jälkimarkkinat (jälleenmyynti) kasvoivat noin 6 % arvossa arabianbusiness.com, mikä osoittaa vahvaa loppukäyttäjien kysyntää vakiintuneilla alueilla. Yksi otsikoihin noussut kauppa korostaa luksuskiinteistöjen kysyntää: Palm Jumeirahilla sijaitseva huvila myytiin 161 miljoonalla AED:llä (noin 44 miljoonaa dollaria), mikä on yksi korkeimmista koskaan Dubaissa maksetuista hinnoista therealestatereports.com. Välittäjien mukaan superrikkaat ostajat Euroopasta, Intiasta ja Kiinasta ajavat “ennennäkemätöntä” kysyntää Dubain rajalliselle merenrantahuviloiden ja -kattohuoneistojen tarjonnalle, nostaen luksushinnat uusiin ennätyksiin. Myös vuokramarkkinat käyvät kuumina – Dubain vuokrat nousivat kaksinumeroisin prosentein vuodessa, ja vuokranantajat vaativat usein yhtä shekkiä etukäteen, kun vuokralaiset kilpailevat harvoista asunnoista.

Abu Dhabi kukoistaa myös: kiinteistökauppojen arvo Yhdistyneiden arabiemiirikuntien pääkaupungissa oli yhteensä 61,5 miljardia AED (16,7 miljardia dollaria) vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla arabianbusiness.com, ja hallitus on myynyt loppuun uusia vaiheita suurista projekteista Yas Islandilla ja Saadiyat Islandilla. Muualla Persianlahdella Saudi-Arabian suurissa kaupungeissa (Riyadh, Jeddah, Dammam) asuntojen ja maan hinnat kasvavat nopeasti, mikä johtuu valtion menojen kasvusta ja nuoresta väestöstä. Esimerkiksi Riyadhin keskimääräiset huvilahinnat nousivat noin 10 % viime vuoden aikana, ja toimistovuokrat Riyadhin finanssialueella ovat kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla, kun yritykset ryntäävät kaupunkiin. Qatar, joka juuri isännöi FIFA:n jalkapallon MM-kisoja, koki myös nousun: kiinteistökauppojen arvo oli 8,9 miljardia QAR (2,4 miljardia dollaria) vuoden 2025 toisella neljänneksellä, kasvua 29,8 % edellisvuoteen verrattuna instagram.com qa.muqawlat.com, kiitos uuden tarjonnan ja ulkomaisten sijoittajien virran. Koko alueella vahva BKT:n kasvu ja valuuttojen kytkentä Yhdysvaltain dollariin ovat pitäneet sijoittajien luottamuksen korkealla. Erityisesti Persianlahden dollarikytkökset tarkoittavat, että Yhdysvaltain keskuspankin korkomuutokset siirtyvät suoraan – nykyiset korkeat korot ovat jonkin verran hillinneet asuntolainojen ottamista loppukäyttäjien keskuudessa, mutta ne ovat myös houkutelleet tuottoa etsivää ulkomaista pääomaa Persianlahden kiinteistömarkkinoille. Nyt, kun Fedin odotetaan keventävän rahapolitiikkaa, Persianlahden kehittäjät odottavat edullisempaa rahoitusta vauhdittamaan megaprojektien kehityshankkeita entisestään.

Politiikkamuutokset – Ovet auki ulkomaisille ostajille: Lähi-idässä on käynnissä merkittävä politiikan muutos, joka voi mullistaa pitkäaikaiset sijoitukset: Saudi-Arabia vapauttaa kiinteistölainsäädäntöään salliakseen ulkomaalaisten omistaa kiinteistöjä keskeisillä alueilla. Heinäkuussa Saudi-Arabian hallitus hyväksyi uuden kiinteistölain (voimaan tammikuussa 2026), joka ensimmäistä kertaa sallii ei-saudiarabialaisten ostaa ja omistaa kiinteistöjä suoraan suurten kaupunkien määrätyillä alueilla middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com. Tämä on historiallinen askel valtakunnassa, jossa ulkomaalaiset ovat tähän asti olleet pääasiassa rajoitettuja lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin tai hyvin rajoitettuun omistukseen tiettyjen hankkeiden kautta. Lain tavoitteena on houkutella suoria ulkomaisia investointeja ja asiantuntemusta Saudi-Arabian kiinteistöalalle osana kruununprinssi Mohammed bin Salmanin Vision 2030 -aloitetta middleeastbriefing.com. Uusien sääntöjen mukaan ulkomaiset yksityishenkilöt ja yritykset voivat ostaa kiinteistöjä esimerkiksi Riadista ja Jeddasta (vaikka herkät pyhät kaupungit Mekka ja Medina pysyvät edelleen poissuljettuina tai erityisehtojen alaisina) middleeastbriefing.com. Hallitus toivoo tämän “avaavan uusia pääomavirtoja” alalle, lisäävän asuntotarjontaa ja kannustavan kansainvälisiä rakennuttajia rakentamaan Saudi-Arabian kaupunkeihin middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com. Ilmoitus on jo herättänyt kiinnostusta – Persianlahden alueen ja kansainväliset kiinteistöyhtiöt tarkkailevat Saudi-markkinoita, joilla on käynnissä rakennusbuumi suurhankkeiden (NEOM, Punaisenmeren lomakehitykset jne.) ansiosta. Saudi-viranomaiset jatkavat myös merkittäviä investointeja paikallisten asuntotuotantoon; kiinteistöalan osuus Saudi-Arabian BKT:sta on kaksinkertaistunut 5,9 %:sta noin 12 %:iin vuosien 2023 ja 2024 välillä middleeastbriefing.com, mikä osoittaa alan kasvavaa merkitystä öljyn ulkopuolella middleeastbriefing.com. Samaan aikaan Arabiemiirikunnissa kiinteistösääntely muuttuu myös sijoittajaystävällisemmäksi: Dubai laajensi äskettäin pitkäaikaisten “kultaisen viisumin” oikeutusta kiinteistösijoituksiin (alentamalla vähimmäisinvestment required), ja Abu Dhabi alensi tiettyjä transaktiomaksuja. Nämä toimenpiteet ovat osa Persianlahden valtioiden strategiaa asemoida itsensä globaaleiksi sijoitusparatiiseiksi ja houkutella varakkaita ulkomaalaisia.

ESG ja teknologiset trendit: Lähi-idän kiinteistöbuumi risteää myös uusien trendien, kuten PropTechin ja ESG-aloitteiden (ympäristö, sosiaalinen vastuu, hallintotapa), kanssa. Esimerkiksi Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat edelläkävijöitä kiinteistöjen tokenisoinnissa ja kryptotransaktioissa – Dubain sääntelyviranomaiset ovat luoneet puitteet, jotka mahdollistavat kiinteistöjen ostamisen digitaalisilla varoilla lisensoiduilla alustoilla therealestatereports.com therealestatereports.com, ja jotkut kehittäjät tutkivat lohkoketjua kiinteistöjen osittaisomistukseen. Kestävyys nousee myös yhä tärkeämmäksi; Saudi-Arabian jättihankkeet korostavat vihreitä rakennusstandardeja ja innovatiivisia ympäristöystävällisiä suunnitteluratkaisuja (kuten NEOMin “The Line” -kaupunkikonsepti). Kehittäjät koko alueella kohtaavat myös korkeampia rakennuskustannuksia ja tarvetta osaavalle työvoimalle, sillä rakentamisen kiivas tahti ylittää toisinaan materiaalien ja työntekijöiden saatavuuden. Siitä huolimatta luottamus Lähi-idän kiinteistömarkkinoihin on huipussaan vuoden 2025 loppua kohti. Analyytikot sanovat, että alue on noussut globaalisti erottuvaksi menestyjäksi, tarjoten kasvua ja tuottoja aikana, jolloin perinteiset markkinat hidastuvat. Kuten eräs Dubain kiinteistötoimiston toimitusjohtaja totesi, “Väestönkasvu, infrastruktuurin kehittäminen ja hallituksen tuki luovat täydellisen reseptin kestävälle kiinteistöjen kasvulle” arabianbusiness.com arabianbusiness.com – jyrkkä vastakohta länsimaiden kiinteistösektoreiden vastatuulille.

Latinalainen Amerikka: Suuret odotukset, kun korkojen lasku lähestyy

Latinalaisen Amerikan kiinteistömarkkinat ovat selvinneet haastavasta ajanjaksosta, jolloin korot ja inflaatio olivat pilvissä, mutta on merkkejä siitä, että. Keskeinen teema on odotettu rahapolitiikan muutos. Monet Latinalaisen Amerikan keskuspankit nostivat aggressiivisesti korkoja vuosina 2021–2023 hillitäkseen inflaatiota (Brasilian ohjauskorko Selic nousi 15 %:iin, Chilen yli 11 %:iin jne.). Nämä toimet vakauttivat talouksia, mutta tekivät asuntolainoista ja rakennushankkeiden rahoituksesta hyvin kalliita, mikä viilensi kiinteistötoimintaa. Nyt, kun inflaatio on saatu hallintaan ja Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan alkavan laskea korkoja, Latinalaisessa Amerikassa lainakustannukset saattavat vihdoin laskea. ”Matalammat lyhyen aikavälin korot Yhdysvalloissa mahdollistavat koronlaskut Latinalaisessa Amerikassa, erityisesti Brasiliassa, Kolumbiassa ja Meksikossa,” Bank of American analyytikot totesivat riotimesonline.com . Markkinat uskovatkin, että, ja Meksikon Banxicon odotetaan myös aloittavan keventämisen, jos Fed tekee niin x.com riotimesonline.com . Tämä näkymä on jo nostanut omaisuuserien hintoja (esim. Kolumbian COLCAP-osakeindeksi saavutti juuri viiden vuoden huippunsa riotimesonline.com riotimesonline.com ). Kiinteistöalalla tämä tarkoittaa edullisempaa luottoa ja uutta investointikapasiteettia. Rakennuttajat, jotka olivat lykänneet hankkeita rahoituskustannusten vuoksi, ovat valmiita jatkamaan rakentamista, kun korot laskevat.

Hotspotit ja trendit: Latinalaisessa Amerikassa Meksiko on poikkeuksellinen menestyjä globaalin nearshoring-trendin ansiosta. Koska Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset kauppajännitteet jatkuvat, monikansalliset valmistajat perustavat yhä useammin toimintojaan Meksikoon toimittaakseen Pohjois-Amerikan markkinoille. Tämä on lisännyt teollisuuskiinteistöjen kysyntää räjähdysmäisesti – varastot, tehtaat ja logistiikkatilat – erityisesti Yhdysvaltojen rajan tuntumassa sekä Mexico Cityn ja Monterreyn alueilla. Alan tuore ennuste arvioi, että vuonna 2025 Meksikoon virtaa yli 652 miljardia pesoa (>32 miljardia USD) kiinteistösijoituksia, mikä on noin 15 %:n vuotuinen kasvu adventuresincre.com, ja teollisuus-, “vertikaalinen” asuinkiinteistö- (kerrostalot) ja matkailukiinteistösektorit johtavat kehitystä adventuresincre.com. Teollisuuskiinteistöjen vajaakäyttöaste kuumilla alueilla, kuten Tijuanassa ja Juárezissa, on lähes nolla, mikä on käynnistänyt uuden teollisuuspuistojen rakennusbuumin. Myös Meksikon asuntomarkkinat mukautuvat: kaupungeissa kuten Mexico Cityssä ja Guadalajarassa on käynnissä sekakäyttöisten kaupunkikehityshankkeiden buumi (usein asuntoja liike- ja toimistotilojen yläpuolella), jotka on suunnattu nuorille ammattilaisille. Lisäksi ulkomaiset sijoittajat ovat aktiivisia koko Latinalaisessa Amerikassa – esimerkiksi kanadalaiset ja yhdysvaltalaiset eläkerahastot ovat sijoittaneet brasilialaisiin logistiikkavarastoihin ja kolumbialaisiin ostoskeskuksiin, nähden pitkän aikavälin kasvupotentiaalia.

Markkinakehitys: Brasiliassa, alueen suurimmalla markkinalla, on orastava kiinteistömarkkinoiden elpyminen käynnissä. Brasilia kohtasi vaikean vuoden 2023–2024 kaksinumeroisten korkojen kanssa; asuntokauppa hidastui ja São Paulon toimistomarkkinoiden vajaakäyttöaste nousi. Inflaatio on kuitenkin laskenut yksinumeroiseksi, ja Brasilian keskuspankki aloitti korkojen laskun elokuussa 2025. Taloustieteilijät odottavat lisää koronlaskuja vuonna 2025, mikä pitäisi vähitellen elvyttää asuntolainoitusta ja kuluttajaluottamusta finance.yahoo.com reuters.com. Brasilian asuntorakentajat raportoivat jo kysynnän kasvusta, ja asuntojen hinnat nousivat valtakunnallisesti noin 5 % vuodessa (nimellisesti) vuoden 2025 puoliväliin mennessä globalpropertyguide.com. Hallitus on myös aktivoimassa uudelleen tuettua asuntorakennusohjelmaa (Minha Casa, Minha Vida) edistääkseen kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista. Liikekiinteistöissä Brasilian parhaat ostoskeskukset ovat nähneet myynnin elpyvän vahvasti talouden toipuessa, vaikka toissijaiset ostoskeskukset ja vanhemmat toimistorakennukset ovat edelleen paineen alla. Kolumbiassa kiinteistönäkymät ovat varovaisen optimistiset: vaikka maassa on edelleen suhteellisen korkea inflaatio (noin 5 % elokuussa riotimesonline.com) ja ohjauskorko 13,25 %, keskuspankki on viestinyt mahdollisesta koronlaskusta vuoden loppuun mennessä. Kolumbian asuntomarkkinat ovat olleet kestäviä, ja uusien asuntojen myynnin odotetaan kasvavan noin 9 % vuonna 2025 bbvaresearch.com, mihin vaikuttavat valtion tuet pienituloisille ostajille ja nuori väestörakenne, joka lisää kotitalouksien muodostumista. Argentiina, joka kamppailee yli 100 %:n inflaation kanssa, on poikkeus – sen kiinteistömarkkinat ovat suurelta osin jäässä dollarimääräisinä, rakentajat rakentavat vain, jos kustannukset voidaan kattaa USD-ennakkomyynnillä, ja monet kaupat tehdään käteisellä. Toivoa kuitenkin on, että tulevat vaalit ja mahdollinen vakauttamissuunnitelma voisivat lopulta elvyttää Argentiinan kiinteistötoimintaa hyvin matalalta tasolta.

Innovaatio ja ESG: Latinalaisen Amerikan kiinteistöalalla nähdään myös teknologista ja kestävää innovaatiota. PropTech-startupit nousevat esiin markkinoilla kuten Meksiko, Brasilia ja Kolumbia, tuoden digitalisaatiota kiinteistöilmoituksiin, joukkorahoitusta kiinteistöihin ja älykkäämpää kiinteistönhallintaa. Esimerkiksi meksikolaiset startupit kuten Habi ja La Haus ovat keränneet merkittävästi pääomaa asuntokauppojen virtaviivaistamiseksi verkossa adventuresincre.com adventuresincre.com. Kestävyys saa myös jalansijaa: alueen suurkaupunkien kehittäjät tavoittelevat yhä useammin vihreän rakentamisen sertifikaatteja (LEED, EDGE) – Meksikossa on nyt miljoonia neliöitä sertifioituja vihreitä rakennuksia, ja Brasiliassa São Paulon liikekeskuksissa on useita uusia LEED Gold -toimistotorneja adventuresincre.com adventuresincre.com. Hallitukset kannustavat tätä erilaisin kannustimin; esimerkiksi Panama City tarjoaa verovapautuksia LEED-sertifioiduille hankkeille.

Yhteenvetona: Latinalainen Amerikka astuu loppuvuoteen 2025 varovaisen optimistisesti kiinteistöalallaan. Vaikka haasteet, kuten poliittinen epävarmuus ja valuuttakurssien vaihtelu, jatkuvat, odotettavissa oleva kevyempi rahapoliittinen linja on merkittävä myötätuuli. Yhdistettynä rakenteellisiin ajureihin – kuten Meksikon valmistusbuumiin, Brasilian suureen asuntopulaan ja kasvavaan teknologiasektoriin – alueella voi olla edessään merkittävä kiinteistöalan elpyminen. Sijoittajat, jotka selvisivät korkean korkotason myrskystä, asemoituvat nyt kasvuun: rajat ylittävät sijoitusrahastot ovat kasvussa ja paikalliset kehittäjät hankkivat maata tulevia hankkeita varten odottaen, että vuosi 2026 ja siitä eteenpäin tuovat uuden noususuhdanteen Latinalaisen Amerikan kiinteistömarkkinoille.

