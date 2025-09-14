Τρενάκι του Τρόμου στην Αγορά Ακινήτων: Κατάρρευση Επιτοκίων Στεγαστικών, Άνοδος Πολυτελών Ακινήτων & Γραφεία σε «Ζώνη Νεκρών» – Παγκόσμια Επισκόπηση Αγοράς

Οι αμερικανικά επιτόκια στεγαστικών δανείων κατακρημνίζονται: Τα μέσο επιτόκιο 30ετούς στεγαστικού δανείου έφτασε σε χαμηλό 11 μηνών (~6,35%) εν μέσω αυξανόμενων στοιχημάτων για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, προκαλώντας το ισχυρότερο άλμα σε αιτήσεις στεγαστικών δανείων εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια freddiemac.com. Οι αγοραστές επανεμφανίζονται με προσοχή καθώς το κόστος χρηματοδότησης μειώνεται.

Τα μέσο επιτόκιο 30ετούς στεγαστικού δανείου έφτασε σε χαμηλό 11 μηνών (~6,35%) εν μέσω αυξανόμενων στοιχημάτων για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, προκαλώντας το ισχυρότερο άλμα σε αιτήσεις στεγαστικών δανείων εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια freddiemac.com. Οι αγοραστές επανεμφανίζονται με προσοχή καθώς το κόστος χρηματοδότησης μειώνεται. Η στεγαστική κρίση της Ευρώπης: Οι ηγέτες της ΕΕ προειδοποιούν «αυτή είναι κάτι περισσότερο από μια στεγαστική κρίση… είναι κοινωνική κρίση», δεσμευόμενοι για ένα Σχέδιο Προσιτής Στέγασης καθώς οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν πάνω από 20% από το 2015 ενώ οι οικοδομικές άδειες μειώθηκαν κατά 20% housing.ec.europa.eu. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Αύγουστο σημειώθηκαν οι ευρύτερες πτώσεις τιμών των τελευταίων 18 μηνών καθώς ο υψηλός πληθωρισμός και η αβεβαιότητα των επιτοκίων αποδυναμώνουν τη ζήτηση των αγοραστών reuters.com.

Οι ηγέτες της ΕΕ προειδοποιούν «αυτή είναι κάτι περισσότερο από μια στεγαστική κρίση… είναι κοινωνική κρίση», δεσμευόμενοι για ένα καθώς οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν πάνω από 20% από το 2015 ενώ οι οικοδομικές άδειες μειώθηκαν κατά 20% housing.ec.europa.eu. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Αύγουστο σημειώθηκαν οι καθώς ο υψηλός πληθωρισμός και η αβεβαιότητα των επιτοκίων αποδυναμώνουν τη ζήτηση των αγοραστών reuters.com. Μικτή εικόνα στην Ασία – Άνοδος στην Ινδία, πτώση στην Κίνα: Οι τιμές κατοικιών στην Ινδία αναμένεται να αυξηθούν κατά ~6,3% φέτος (ταχύτερα από το αναμενόμενο) χάρη σε εύπορους αγοραστές, παρότι η προσιτή προσφορά μειώνεται reuters.com reuters.com. Εν τω μεταξύ, η ύφεση στην αγορά ακινήτων της Κίνας συνεχίζεται – οι αρχές στο Πεκίνο και τη Σαγκάη χαλάρωσαν τα όρια αγοράς κατοικίας για να τονώσουν τη ζήτηση reuters.com reuters.com, με τους αναλυτές να αναμένουν περαιτέρω μέτρα στήριξης της στέγασης reuters.com.

αναμένεται να αυξηθούν κατά ~6,3% φέτος (ταχύτερα από το αναμενόμενο) χάρη σε εύπορους αγοραστές, παρότι η προσιτή προσφορά μειώνεται reuters.com reuters.com. Εν τω μεταξύ, η συνεχίζεται – οι αρχές στο Πεκίνο και τη Σαγκάη χαλάρωσαν τα όρια αγοράς κατοικίας για να τονώσουν τη ζήτηση reuters.com reuters.com, με τους αναλυτές να αναμένουν περαιτέρω μέτρα στήριξης της στέγασης reuters.com. Άνθηση στη Μέση Ανατολή: Η αγορά ακινήτων του Άμπου Ντάμπι είναι σε έξαρση – οι συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 34,5% το πρώτο τρίμηνο του 2025 gulfnews.com – ενισχυμένες από παγκόσμιους επενδυτές και έργα οικονομικού οράματος. Η Σαουδική Αραβία ενέκρινε έναν ιστορικό νόμο για το άνοιγμα επιλεγμένων ζωνών ακινήτων σε ξένη ιδιοκτησία κατοικίας από το 2026 cbnme.com, μια κίνηση που αναμένεται να «ανοίξει το δρόμο για σημαντικές διεθνείς επενδύσεις» cbnme.com.

είναι σε έξαρση – οι συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 34,5% το πρώτο τρίμηνο του 2025 gulfnews.com – ενισχυμένες από παγκόσμιους επενδυτές και έργα οικονομικού οράματος. Η Σαουδική Αραβία ενέκρινε έναν για το άνοιγμα επιλεγμένων ζωνών ακινήτων σε από το 2026 cbnme.com, μια κίνηση που αναμένεται να «ανοίξει το δρόμο για σημαντικές διεθνείς επενδύσεις» cbnme.com. Διαφοροποίηση στην εμπορική ακίνητη περιουσία: Τα ακίνητα βιομηχανίας και logistics παραμένουν ανθεκτικά (τα κενά αποθηκών κοντά σε ιστορικά χαμηλά και τα ενοίκια αυξάνονται), ενώ τα λιανικής/φιλοξενίας έχουν ανακάμψει με τη πληρότητα των ξενοδοχείων να υπολείπεται μόλις 0,6% των προ-πανδημικών επιπέδων primior.com. Όμως οι αγορές γραφείων παγκοσμίως αντιμετωπίζουν δυσκολίες: τα κενά γραφείων στις ΗΠΑ έφτασαν σε ιστορικό υψηλό ~20% reuters.com, και η επενδυτική αγορά της Ευρώπης έχει κολλήσει σε « ζώνη ζόμπι »… χωρίς ανάκαμψη, εγκλωβισμένα περιουσιακά στοιχεία, χωρίς ρευστότητα, προειδοποίησε ένας διαχειριστής κεφαλαίων reuters.com.

Τα ακίνητα παραμένουν ανθεκτικά (τα κενά αποθηκών κοντά σε ιστορικά χαμηλά και τα ενοίκια αυξάνονται), ενώ τα έχουν ανακάμψει με τη πληρότητα των ξενοδοχείων να υπολείπεται μόλις 0,6% των προ-πανδημικών επιπέδων primior.com. Όμως οι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν δυσκολίες: τα κενά γραφείων στις ΗΠΑ έφτασαν σε ιστορικό υψηλό ~20% reuters.com, και η επενδυτική αγορά της Ευρώπης έχει κολλήσει σε « »… χωρίς ανάκαμψη, εγκλωβισμένα περιουσιακά στοιχεία, χωρίς ρευστότητα, προειδοποίησε ένας διαχειριστής κεφαλαίων reuters.com. Η πολυτελής & prime κατηγορία αψηφά τη βαρύτητα: Η αγορά ακινήτων υψηλής κατηγορίας ανθεί παρά τη γενικότερη επιβράδυνση. Στην Κολομβία, ένα νέο πολυτελές συγκρότημα στη Μπογκοτά πούλησε το 90% των μονάδων προ-κατασκευής σε τιμές ρεκόρ (πάνω από $6.000 ανά τ.μ.) – ακόμη υψηλότερα από ακριβές συνοικίες της Πόλης του Μεξικού ή του Ρίο bloomberg.com. Και σε παγκόσμιες πρωτεύουσες, τα «τρόπαια» ακίνητα (από πολυτελή διαμερίσματα έως prime γραφεία) συνεχίζουν να προσελκύουν αγοραστές που αναζητούν ασφαλείς επενδύσεις.

Βόρεια Αμερική: Η αγορά κατοικίας ανακάμπτει εν μέσω αισιοδοξίας για τα επιτόκια

Οι χαμηλότεροι ρυθμοί αύξησης ενισχύουν το κλίμα στην αγορά κατοικίας: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κόστος στεγαστικών δανείων έχει μειωθεί απότομα λόγω των προσδοκιών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα μειώσει τελικά τα επιτόκια. Το μέσο σταθερό στεγαστικό δάνειο 30 ετών έπεσε στο 6,35% (το χαμηλότερο από τον Οκτώβριο του 2024), σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση σε έναν χρόνο freddiemac.com. «Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και οι αγοραστές το έχουν παρατηρήσει», σημείωσαν οι αναλυτές της Freddie Mac, καθώς οι αιτήσεις για αγορά κατοικίας εκτοξεύτηκαν με τον ταχύτερο ετήσιο ρυθμό αύξησης των τελευταίων τεσσάρων ετών freddiemac.com. Αυτή η πτώση στο κόστος δανεισμού – που τροφοδοτείται από μια πιθανότητα 94% που αποδίδει η αγορά για μείωση επιτοκίων από τη Fed την επόμενη εβδομάδα aljazeera.com – προσφέρει μια αχτίδα ανακούφισης στους αγοραστές μετά από μια μακρά καλοκαιρινή ύφεση.

Αναδύεται αγορά υπέρ των αγοραστών: Τα υψηλότερα επιτόκια νωρίτερα φέτος είχαν παγώσει τη δραστηριότητα, αφήνοντας πολλούς πωλητές με ελάχιστες προσφορές. Σε ορισμένες πόλεις των ΗΠΑ, οι ελλείψεις αγοραστών κατοικίας αναγκάζουν σε μειώσεις τιμών ή ακόμη και ωθούν ιδιοκτήτες να αποσύρουν τα ακίνητα από τις λίστες, μεταφέροντας τελικά το πλεονέκτημα στους αγοραστές. Το απόθεμα παραμένει περιορισμένο σε εθνικό επίπεδο, αλλά η αύξηση των πιέσεων προσιτότητας (από τιμές και επιτόκια) έχει σαφώς συγκρατήσει τη ζήτηση. Τώρα, με τη χρηματοδότηση λίγο φθηνότερη, οι μεσίτες αναφέρουν ανανεωμένη επισκεψιμότητα – ωστόσο οι αγοραστές παραμένουν επιφυλακτικοί εν μέσω οικονομικών αβεβαιοτήτων όπως ο επίμονος πληθωρισμός. «Η αγορά κατοικίας επηρεάζεται σαφώς από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα», παρατήρησε ο Tarrant Parsons του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), αναφέροντας ανησυχίες για το ευρύτερο οικονομικό και δημοσιονομικό περιβάλλον που «βαραίνουν το κλίμα» reuters.com. Στον Καναδά, παρόμοιες τάσεις επιμένουν: μεγάλες αγορές όπως το Τορόντο είδαν τις πωλήσεις να σταματούν προς τα τέλη του καλοκαιριού καθώς οι αγοραστές περίμεναν μείωση επιτοκίων reuters.com.

Άγχος στην εμπορική ακίνητη περιουσία: Η εικόνα της εμπορικής ακίνητης περιουσίας στη Βόρεια Αμερική είναι διχασμένη. Τα διαμερίσματα και οι βιομηχανικοί χώροι παραμένουν σταθεροί – τα ενοίκια πολυκατοικιών στις ΗΠΑ αυξάνονται ξανά αργά και τα ποσοστά κενών αποθηκών παραμένουν κοντά σε ιστορικά χαμηλά γύρω στο ~6-7% primior.com. Όμως ο τομέας των γραφείων βρίσκεται σε μια καλά τεκμηριωμένη κρίση. Η εξ αποστάσεως και υβριδική εργασία έχουν ωθήσει το ποσοστό κενών γραφείων στις ΗΠΑ στο 20,7% πανεθνικά (ιστορικό υψηλό) reuters.com, με τεχνολογικά κέντρα όπως το Σαν Φρανσίσκο να βλέπουν ένα εντυπωσιακό 27,7% κενών γραφείων – τριπλάσιο από τα προ πανδημίας επίπεδα reuters.com. Ακόμα και τα γραφεία στο κέντρο της Νέας Υόρκης είναι σχεδόν κατά 23% άδεια reuters.com. Αυτή η υπερπροσφορά αχρησιμοποίητων χώρων εργασίας «στέλνει σοβαρά οικονομικά σοκ» στις πόλεις reuters.com, διαβρώνοντας τις αξίες των ακινήτων και πιέζοντας τις περιφερειακές τράπεζες που είναι εκτεθειμένες σε δάνεια γραφείων. Οι ιδιοκτήτες που αντιμετωπίζουν λήξεις χρεών πρέπει να διαχειριστούν $290 δισεκατομμύρια σε υποθήκες γραφείων που λήγουν έως το 2027 εν μέσω υψηλότερου κόστους αναχρηματοδότησης reuters.com. Σε αυτό το δύσκολο κλίμα, πολλοί ιδιοκτήτες και δανειστές καταφεύγουν σε παρατάσεις ή αναδιαρθρώσεις για να αποτρέψουν αθετήσεις πληρωμών. Μια αχτίδα αισιοδοξίας: μια «φυγή προς την ποιότητα» βρίσκεται σε εξέλιξη reuters.com, καθώς οι εταιρείες συγκεντρώνονται σε κτίρια πρώτης κατηγορίας (που διατηρούν υψηλότερη πληρότητα και ενοίκια) ενώ τα παλαιότερα γραφεία μαραζώνουν. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική προοπτική είναι επιφυλακτική – οι αναλυτές του κλάδου λένε ότι η ανάκαμψη της αγοράς γραφείων θα είναι μακρά και άνιση, εξαρτώμενη από τις ευρύτερες τάσεις επιστροφής στο γραφείο και τη σταθερότητα της οικονομίας.

Ευρώπη: Κρίση στέγασης και στασιμότητα επενδύσεων

Η προσιτότητα της στέγασης σε σημείο καμπής: Η Ευρώπη αναγνωρίζει ανοιχτά μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την προσιτότητα της στέγασης. Στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στις 10 Σεπτεμβρίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τη λύπη της που για πάρα πολλούς Ευρωπαίους «το σπίτι έχει γίνει πηγή άγχους» αντί για ασφάλεια housing.ec.europa.eu. Σημείωσε ότι το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί πάνω από 20% από το 2015, ενώ η κατασκευή νέων κατοικιών έχει μείνει πολύ πίσω (οι άδειες οικοδομής έχουν μειωθεί κατά 20% σε πέντε χρόνια) housing.ec.europa.eu. «Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια κρίση στέγασης – είναι μια κοινωνική κρίση… που διαρρηγνύει τον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης», προειδοποίησε η φον ντερ Λάιεν housing.ec.europa.eu. Οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να εισαγάγουν το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Στέγασης μέχρι το τέλος του έτους, με στόχο να χαλαρώσουν τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της στέγασης, να μειώσουν τη γραφειοκρατία για νέες αναπτύξεις και ακόμη και να ρυθμίσουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που περιορίζουν την προσφορά housing.ec.europa.eu housing.ec.europa.eu. Μια πανευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής για τη Στέγαση συγκαλείται για να τεθεί αυτό το ζήτημα στην κορυφή της ατζέντας housing.ec.europa.eu.

Στο έδαφος, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ήδη βλέπουν διορθώσεις τιμών. Η αγορά κατοικίας της Βρετανίας έχει ψυχρανθεί αισθητά υπό το βάρος των 14 διαδοχικών αυξήσεων επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας. Τον Αύγουστο, οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση σε ενάμιση χρόνο, σύμφωνα με την έρευνα RICS reuters.com. Οι νέες ερωτήσεις αγοραστών και οι όγκοι πωλήσεων έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2020 reuters.com. «Με τη ζήτηση των αγοραστών να μειώνεται και τις συμφωνημένες πωλήσεις να βρίσκονται σε πτώση, η αγορά κατοικίας αισθάνεται ξεκάθαρα τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας», δήλωσε ο αναλυτής της RICS, Tarrant Parsons, σημειώνοντας ότι οι αμφιβολίες για την οικονομία και την μελλοντική πορεία των επιτοκίων αποδυναμώνουν την εμπιστοσύνη reuters.com. Η επίμονη πληθωριστική πίεση (ο ΔΤΚ του Ηνωμένου Βασιλείου ~6,7% τον Αύγουστο) και το αυξανόμενο κόστος στεγαστικών δανείων έχουν φέρει την προσιτότητα στα όρια – η αγοραστική δύναμη ενός τυπικού Βρετανού αγοραστή έχει διαβρωθεί τόσο ώστε αναμένεται πλέον άνοδος των ενοικίων (καθαρό +27% των εκτιμητών προβλέπουν υψηλότερα ενοίκια, καθώς οι υποψήφιοι αγοραστές παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ενοικίαση) reuters.com. Αλλού, η Γερμανία – η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ – νιώθει επίσης την πίεση: οι συναλλαγές ακινήτων έχουν επιβραδυνθεί και οι τιμές έχουν πέσει ~6% από το υψηλότερο σημείο τους, ωθώντας το Βερολίνο να εξετάσει κίνητρα για αγοραστές. Η Σουηδία, η Ιρλανδία και άλλες χώρες που είδαν μεγάλες αυξήσεις κατά την περίοδο της πανδημίας έχουν επίσης δει τις τιμές να μαλακώνουν το 2025 εν μέσω υψηλότερου κόστους δανεισμού.

Ασία-Ειρηνικός: Η ύφεση της Κίνας έναντι της εκτίναξης της Ινδίας

«Αγορά επενδύσεων “Zombieland”:» Στην εμπορική ακίνητη περιουσία, η αναμενόμενη ανάκαμψη της Ευρώπης έχει αποδειχθεί υποτονική. Μετά από μια σοβαρή ύφεση το 2020–2022, η αρχική αισιοδοξία για το 2025 έχει δώσει τη θέση της στη ζοφερή πραγματικότητα – οι συναλλαγές παραμένουν κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της δεκαετίας καθώς οι αγοραστές και οι πωλητές παραμένουν πολύ μακριά ως προς την τιμή. Μέχρι το Β’ τρίμηνο του 2025,, το χειρότερο της δεκαετίας reuters.com . Πολλές συμφωνίες έχουν παγώσει εκτός αν οι πωλητές υποχωρήσουν σε εκπτώσεις. «Έχουμε ‘zombieland’… καμία ανάκαμψη, εγκλωβισμένα περιουσιακά στοιχεία, καμία ρευστότητα που να επιστρέφει,» δήλωσε ο Sebastiano Ferrante, επικεφαλής ευρωπαϊκών ακινήτων στον επενδυτικό κολοσσό PGIM, περιγράφοντας την ακινητοποιημένη αγορά reuters.com . Οι υποψήφιοι αγοραστές είναι επιφυλακτικοί λόγω της ασθενούς οικονομικής ανάπτυξης και των εναλλακτικών με υψηλότερες αποδόσεις (η άντληση κεφαλαίων για ιδιωτικά δάνεια πλέον ξεπερνά κατά πολύ τα ακίνητα στην Ευρώπη) reuters.com .Το άγχος είναι πιο ορατό στους τομείς των. Η Γερμανία, για παράδειγμα, σημείωσε άλλη μία πτώση 2% στις πωλήσεις εμπορικών ακινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2025 reuters.com , και εμβληματικά ακίνητα όπως ο προβληματικόςτης Φρανκφούρτης διατίθενται προς πώληση υπό πίεση ως δοκιμή της όρεξης της αγοράς reuters.com . Οι αξίες για δευτερεύοντα γραφεία και παλαιότερα εμπορικά κέντρα έχουν καταρρεύσει, ενώ ακόμα και τομείς με έντονη δραστηριότητα όπως τα data centers έχουν παρουσιάσει κάμψη reuters.com . Ωστόσο, υπάρχουν επιλεγμένες φωτεινές εξαιρέσεις: καλά μισθωμένεςκαιπαραμένουν σε ζήτηση, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε τομείς με διαρθρωτική έλλειψη προσφοράς reuters.com . Κτίρια γραφείων κορυφαίας ποιότητας (“τρόπαια”) σε κεντρικές τοποθεσίες πόλεων διατηρούν επίσης την αξία τους – τα ποσοστά κενών τους είναι πολύ χαμηλότερα (συχνά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τους μέσους όρους της αγοράς) και τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται για τους καλύτερους χώρους primior.com . «Σε ορισμένα τμήματα της αγοράς η ανάκαμψη βρίσκεται σε καλό δρόμο… ωστόσο, υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι της μόδας, με σχεδόν μηδενική ρευστότητα και περισσότερες δυσκολίες να έρχονται», σημείωσε η Cecile Retaureau του επενδυτικού βραχίονα της Phoenix Group, προειδοποιώντας ότι η ανάκαμψη της Ευρώπης θα είναι πολύ άνιση reuters.com

Η Κίνα χαλαρώνει τους περιορισμούς στην ακίνητη περιουσία: Ο κάποτε ασταμάτητος τομέας ακινήτων της Κίνας παραμένει ένα βασικό αδύναμο σημείο στην οικονομία της, η οποία βρίσκεται τώρα σε πολυετή ύφεση που χαρακτηρίζεται από κρίσεις χρέους των κατασκευαστών και μειωμένη εμπιστοσύνη των αγοραστών. Σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τη ζήτηση για κατοικίες, οι αρχές στις μεγαλύτερες πόλεις έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν τους αυστηρούς κανόνες αγοράς. Στα τέλη Αυγούστου, η Σαγκάη χαλάρωσε τα όρια ώστε οι επιλέξιμες οικογένειες (και ακόμη και οι άγαμοι ενήλικες, που πλέον αντιμετωπίζονται ως οικογένειες) να μπορούν να αγοράσουν περισσότερα από ένα σπίτια σε προάστια έξω από τον εξωτερικό δακτύλιο της πόλης reuters.com. Το Πεκίνο προχώρησε σε παρόμοιες κινήσεις, επιτρέποντας για παράδειγμα σε άγαμα άτομα να πληρούν τις προϋποθέσεις ως αγοραστές πρώτης κατοικίας – μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής στροφής για την ενίσχυση των πωλήσεων. Αυτά τα τοπικά μέτρα ακολούθησαν τις εκκλήσεις της κεντρικής κυβέρνησης για στήριξη των «λογικών» αναγκών στέγασης. Μέχρι στιγμής, ο αντίκτυπος είναι μέτριος: τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου (που αναμένονται σύντομα) αναμένεται να δείξουν μια μικρή αύξηση των πωλήσεων στις μεγάλες πόλεις, αλλά οι τιμές σε εθνικό επίπεδο εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν δείξει ότι έρχεται περισσότερη βοήθεια – το Υπουργείο Οικονομικών της Κίνας αυτή την εβδομάδα επέμεινε ότι υπάρχει «άφθονος χώρος» για δημοσιονομική στήριξη και ότι οι κίνδυνοι από την κρίση ακινήτων είναι ελεγχόμενοι, υπονοώντας πιθανές νέες δαπάνες ή μέτρα τόνωσης της αγοράς κατοικίας reuters.com reuters.com. Οι αγορές παρακολουθούν επίσης τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, η οποία έχει μειώσει τα επιτόκια στεγαστικών δανείων και θα μπορούσε να τα μειώσει περαιτέρω αν οι μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ μειώσουν την πίεση στο γιουάν reuters.com. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια ομαλή προσγείωση: οι αξιωματούχοι θέλουν να σταθεροποιήσουν τις τιμές των κατοικιών και το κλίμα χωρίς να αναζωπυρώσουν μια κερδοσκοπική φούσκα. Με ορισμένους μεγάλους κατασκευαστές σε διαδικασία αναδιάρθρωσης (και την Country Garden να αποφεύγει οριακά τη χρεοκοπία), η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι υψίστης σημασίας. Οποιαδήποτε διαρκής ανάκαμψη ενδέχεται να μην έρθει πριν το 2025 – οι προβλέψεις της S&P δείχνουν ότι οι πωλήσεις ακινήτων στην Κίνα θα μπορούσαν να βρουν πάτο το β’ εξάμηνο του 2025 καθώς απορροφάται το απόθεμα των αστικών περιοχών bloomberg.com.

Η ανοδική πορεία της αγοράς κατοικίας στην Ινδία και οι φόβοι για την προσιτότητα: Σε αντίθεση, η αγορά ακινήτων της Ινδίας βρίσκεται σε έντονα ανοδική τροχιά – αλλά μια τροχιά που εγείρει τις δικές της ανησυχίες. Μια νέα δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ ειδικών ακινήτων διαπιστώνει ότι οι τιμές κατοικιών στην Ινδία αναμένεται να αυξηθούν κατά 6,3% το 2025 και άλλο ένα 7,0% το 2026 reuters.com, ξεπερνώντας τόσο την περσινή ανάπτυξη όσο και τις προηγούμενες προβλέψεις. Αυτή η επιτάχυνση τροφοδοτείται κυρίως από το ανώτερο τμήμα της αγοράς: η ζήτηση για πολυτελείς και premium κατοικίες στις μεγάλες πόλεις εκτοξεύεται, χάρη στην αύξηση των εισοδημάτων των πλουσίων και στην άνοδο των επενδύσεων από Ινδούς του εξωτερικού (NRI). Ταυτόχρονα, η προσφορά προσιτής στέγασης έχει μειωθεί – η Ινδία αντιμετωπίζει σήμερα έλλειμμα περίπου 10 εκατομμυρίων προσιτών κατοικιών, ένα έλλειμμα που θα μπορούσε να τριπλασιαστεί έως το 2030 αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις reuters.com. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά δύο ταχυτήτων. «Τα κέρδη τα καρπώνεται όλο και περισσότερο ένα μικρό τμήμα του πληθυσμού… όσοι βρίσκονται στη χαμηλότερη πλευρά της πυραμίδας είναι σε μειονεκτική θέση», παρατήρησε ο Ajay Sharma, διευθύνων σύμβουλος της Colliers India reuters.com. Σημείωσε ότι ενώ η οικονομία της Ινδίας αναπτύσσεται γοργά (7,8% το τελευταίο τρίμηνο) reuters.com, τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης έχουν σταματήσει να αυξάνονται, καθιστώντας την ιδιοκτησία κατοικίας απρόσιτη για εκατομμύρια αστικούς μετανάστες. Πολλοί αναγκάζονται να νοικιάζουν, γεγονός που με τη σειρά του ωθεί τα ενοίκια στις πόλεις να αυξάνονται κατά 5–8% ετησίως – ταχύτερα και από τον γενικό πληθωρισμό reuters.com. «Καθώς η προσιτότητα τόσο στις κεντρικές όσο και στις προαστιακές περιοχές μειώνεται, περισσότεροι άνθρωποι νοικιάζουν – και όσο περισσότεροι νοικιάζουν, τόσο αυξάνονται τα ενοίκια», είπε ο Sharma, εξηγώντας τον φαύλο κύκλο reuters.com. Οι αναλυτές προειδοποιούν για μακροπρόθεσμες συνέπειες αν το χάσμα προσιτότητας διευρυνθεί. «Μετά τη χρηματοοικονομικοποίηση των ακινήτων, δεν βελτιώσαμε την προσιτότητα· τη χειροτερέψαμε», δήλωσε ο Pankaj Kapoor της Liases Foras, σημειώνοντας ότι η μέση ηλικία του αγοραστή πρώτης κατοικίας στην Ινδία έχει αυξηθεί κατά πάνω από μια δεκαετία, από τις αρχές των 30 στα μέσα των 40 reuters.com. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν θεσπίσει επιδοτήσεις επιτοκίων για αγοραστές πρώτης κατοικίας και έχουν πιέσει τους κατασκευαστές να λανσάρουν περισσότερα έργα μεσαίας κατηγορίας, αλλά μέχρι στιγμής η «αγορά κλίνει έντονα προς τις πολυτελείς κατοικίες» και οι τιμές…αποκλείοντας τους αγοραστές αρχικού επιπέδου reuters.com

Αλλού στην Ασία-Ειρηνικό: Οι υπόλοιπες αγορές ακινήτων της περιοχής παρουσιάζουν μια μικτή εικόνα. Η Αυστραλία βλέπει μια μέτρια ανάκαμψη το 2025 – μετά από μια πτώση πέρυσι, οι τιμές κατοικιών στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη ανεβαίνουν ξανά καθώς η Κεντρική Τράπεζα παγώνει τις αυξήσεις επιτοκίων. Ωστόσο, το υψηλό ιδιωτικό χρέος και το άγχος στεγαστικών δανείων σε ορισμένες περιοχές περιορίζουν τα περιθώρια ανόδου. Η Ιαπωνία παραμένει σταθερή, με ισχυρή ζήτηση τόσο για κατοικίες όσο και για εμπορικά ακίνητα (βοηθούμενη από τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια). Ο τομέας γραφείων στην Ασία είναι γενικά υγιέστερος από ό,τι στη Δύση, αν και υπάρχουν εστίες αδυναμίας – π.χ. τα ενοίκια γραφείων στο Χονγκ Κονγκ δέχονται πιέσεις καθώς οι κινεζικές εταιρείες περιορίζουν τη δραστηριότητά τους. Η Σιγκαπούρη και η Σεούλ ξεχωρίζουν· οι πωλήσεις πολυτελών κατοικιών τους είναι ισχυρές (η Σιγκαπούρη σημείωσε ρεκόρ σε συμφωνίες ρετιρέ αυτό το τρίμηνο), οδηγώντας σε νέα μέτρα ψύξης όπως υψηλότεροι φόροι μεταβίβασης για ξένους. Σε όλη την περιοχή, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις τάσεις των επιτοκίων: με τις ΗΠΑ και πιθανώς την Ευρώπη να περνούν σε φάση μείωσης, οι ασιατικές κεντρικές τράπεζες ίσως ακολουθήσουν, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει τη δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων το 2026 μέσω φθηνότερης χρηματοδότησης.

Μέση Ανατολή: Επενδυτικός Μαγνήτης – Η άνοδος του Κόλπου

Ενώ άλλες περιοχές αντιμετωπίζουν προκλήσεις, οι αγορές ακινήτων της Μέσης Ανατολής – ειδικά στον Κόλπο – βρίσκονται στη μέση μιας αξιοσημείωτης άνθησης. Τα υψηλά έσοδα από το πετρέλαιο, οι προσπάθειες οικονομικής διαφοροποίησης και οι φιλοεπενδυτικές πολιτικές έχουν συνδυαστεί για να εκτοξεύσουν τους τομείς ακινήτων στα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία.

Η αγορά ακινήτων στον Κόλπο ανθεί: Το Αμπού Ντάμπι και το Ντουμπάι συνεχίζουν να βλέπουν ισχυρές εισροές κεφαλαίων στην αγορά ακινήτων. Στο Αμπού Ντάμπι, οι συναλλαγές ακινήτων ανήλθαν σε 25,3 δισ. AED το πρώτο τρίμηνο του 2025 (≈6,9 δισ. δολάρια), αυξημένες κατά 34,5% σε ετήσια βάση σε σχεδόν 6.900 συμφωνίες gulfnews.com. Αξιωματούχοι αποδίδουν την επιτυχία στην ανθεκτική οικονομία του εμιράτου και στην ελκυστικότητά του για «βιώσιμη, πολυτελή διαβίωση» που προσελκύει ξένους επενδυτές gulfnews.com. Σε μια μεγάλη κλαδική εκδήλωση (IREIS 2025) που πραγματοποιήθηκε στο Αμπού Ντάμπι αυτή την εβδομάδα, τοπικοί ειδικοί εξέφρασαν αισιοδοξία. «Η δυναμική στον τομέα ακινήτων του Αμπού Ντάμπι συνεχίζει να επιταχύνεται, καθώς η ευρύτερη αγορά ακινήτων των ΗΑΕ προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον από επενδυτές», δήλωσε ο Amer Al Ahbabi, πρόεδρος εταιρείας ακινήτων των ΗΑΕ gulfnews.com. Οι κατασκευαστές αναφέρουν ότι πολυτελή παραθαλάσσια έργα και νέες κοινότητες βιλών εξαντλούνται, συχνά σε ξένους αγοραστές που επιδιώκουν Golden Visas. Στο Ντουμπάι, η μετα-πανδημική άνθηση συνεχίζεται – οι πωλήσεις ακινήτων το 2025 μέχρι σήμερα οδεύουν προς νέα ρεκόρ, με τη συμμετοχή διεθνών αγοραστών να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Βασικά τμήματα όπως τα πολυτελή παραθαλάσσια σπίτια και τα εμπορικά γραφεία σε ελεύθερες ζώνες γνωρίζουν «μάχες» προσφορών. Τόσο το Αμπού Ντάμπι όσο και το Ντουμπάι έχουν επίσης υιοθετήσει την καινοτομία: από ψηφιακές συναλλαγές ακινήτων έως δοκιμές tokenization (όπως σημειώνουν οι διοργανωτές του IREIS) για να προσελκύσουν σύγχρονους επενδυτές gulfnews.com.

Οι μεγάλες κινήσεις της Σαουδικής Αραβίας: Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του Vision 2030, μόλις εφάρμοσε μια σημαντική αλλαγή πολιτικής: θα επιτρέψει σε αλλοδαπούς ιδιώτες να αποκτούν ακίνητα σε ορισμένες καθορισμένες ζώνες από το 2026 cbnme.com. Πρόκειται για ένα επαναστατικό βήμα για μια αγορά που ιστορικά ήταν κλειστή σε εξωτερικούς αγοραστές (εκτός από ορισμένα προγράμματα διαμονής σε αναπτύξεις τύπου Ντουμπάι). Ο νέος νόμος, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας υπό τον Πρίγκιπα Διάδοχο Mohammed bin Salman, αναμένεται να «καταλύσει μια αύξηση του διεθνούς ενδιαφέροντος και των επενδύσεων», σύμφωνα με τη Rachel Sturgess, στέλεχος που οργανώνει το Cityscape Global cbnme.com cbnme.com. Το Cityscape Global – ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια ακινήτων στον κόσμο – θα πραγματοποιηθεί στο Ριάντ τον Νοέμβριο και αναμένεται να παρουσιάσει αυτές τις ευκαιρίες σε ένα κοινό παγκόσμιων επενδυτών και αναπτυξιακών εταιρειών. Το περσινό Cityscape στο Ντουμπάι σημείωσε αύξηση 37% στη συμμετοχή ξένων, και η διοργάνωση του 2025 στο Ριάντ προβλέπεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη cbnme.com cbnme.com. Το άνοιγμα της αγοράς ακινήτων της Σαουδικής Αραβίας συμβαδίζει με τα μεγα-έργα όπως το NEOM (η φουτουριστική πόλη των $500 δισ.) και μια κατασκευαστική άνθηση σε Ριάντ και Τζέντα. Παρατηρητές της αγοράς ακινήτων λένε ότι η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να γίνει το «επόμενο ΗΑΕ» όσον αφορά την προσέλκυση παγκόσμιου κεφαλαίου, ειδικά αν θεσπίσει ελκυστικά ρυθμιστικά και φορολογικά πλαίσια στις νέες ζώνες. Ήδη, αναφορές δείχνουν ότι μεγάλοι developers από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα και τα ΗΑΕ εξετάζουν την είσοδό τους στη νεοφιλελεύθερη αγορά της Σαουδικής Αραβίας cbnme.com.

Ευρύτερη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική: Σε όλη την περιοχή, η αγορά ακινήτων βρίσκεται σε γενικά θετική πορεία το 2025. Το Κατάρ απολαμβάνει τη δυναμική μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο – τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι συναλλαγές ακινήτων στη Ντόχα στις αρχές Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 394 εκατ. QAR (~108 εκατ. δολάρια) σε μία εβδομάδα, αντανακλώντας σταθερή δραστηριότητα arabnews.pk. Η Αίγυπτος, εν μέσω οικονομικής αναταραχής, βλέπει τα ακίνητα ως προτιμώμενο περιουσιακό στοιχείο για τους ντόπιους ώστε να αντισταθμίσουν τον πληθωρισμό· οι κατασκευαστές προσφέρουν παρατεταμένα προγράμματα πληρωμής για να αξιοποιήσουν τη συσσωρευμένη ζήτηση για στέγαση. Οι τιμές κατοικιών στο Ισραήλ, που εκτοξεύτηκαν τα τελευταία χρόνια, έχουν τελικά σταθεροποιηθεί λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, αλλά η σοβαρή έλλειψη νέων κατοικιών διατηρεί τις αξίες υψηλές (παρά την πολιτική αστάθεια). Η Τουρκία παραμένει μια ιδιαίτερη περίπτωση: οι αγορές από ξένους (ειδικά Ρώσους, Ιρανούς) έχουν στηρίξει την αγορά ακινήτων της Κωνσταντινούπολης, ακόμη και με τη βουτιά της λίρας· ωστόσο, οι νέοι κανονισμοί για την απόκτηση υπηκοότητας μέσω επενδύσεων έχουν μετριάσει μέρος αυτής της ζήτησης. Εν τω μεταξύ, τα εμπορικά και ξενοδοχειακά ακίνητα στον Κόλπο γνωρίζουν άνθηση χάρη στην ανάκαμψη του τουρισμού – οι διαχειριστές εμπορικών κέντρων και τα REITs ξενοδοχείων στο Ντουμπάι αναφέρουν υψηλή πληρότητα και αύξηση ενοικίων, ενισχυμένα από αριθμό-ρεκόρ επισκεπτών το 2025.

Λατινική Αμερική: Υφέσεις και Φωτεινά Σημεία

Οι αγορές ακινήτων της Λατινικής Αμερικής είχαν μια δύσκολη χρονιά σε πολλούς τομείς – τα υψηλά επιτόκια σε όλη την περιοχή έχουν περιορίσει τη χορήγηση στεγαστικών δανείων και έχουν ψύξει αγορές που προηγουμένως ήταν «καυτές». Ωστόσο, μέσα σε αυτή τη γενική επιβράδυνση, υπάρχουν εντυπωσιακές εστίες ανθεκτικότητας, ιδιαίτερα στον τομέα πολυτελείας.

Κολομβία – η πολυτέλεια αψηφά την ύφεση: Ίσως το πιο δραματικό παράδειγμα προέρχεται από την Μπογκοτά, Κολομβία, όπου μια νέα υπερπολυτελής ανάπτυξη διαμερισμάτων σπάει ρεκόρ τιμών ακόμη και καθώς η ευρύτερη αγορά κατοικίας της Κολομβίας βρίσκεται σε ύφεση. Το έργο, γνωστό ως Quora, είναι ένα πολυτελές συγκρότημα 202 διαμερισμάτων συν γραφείων και καταστημάτων, που ανεγείρεται από μια συνένωση ακινήτων σε μια αριστοκρατική συνοικία. Παρά το γεγονός ότι απομένουν τρία χρόνια για την ολοκλήρωσή του, πάνω από το 90% των κατοικιών του έχουν πουληθεί – συμπεριλαμβανομένων ρετιρέ 546 m² – σε τιμές γύρω στα 24 εκατομμύρια κολομβιανά πέσο ανά τετραγωνικό μέτρο (περίπου $6.100/m²) bloomberg.com. Αυτό είναι περίπου 33% υψηλότερο από το προηγούμενο ρεκόρ τιμής στη Μπογκοτά και ξεπερνά ακόμη και τις τιμές πολυτελείας σε πλουσιότερες πρωτεύουσες της Λατινικής Αμερικής (για σύγκριση, είναι ακριβότερο ανά m² από πολυτελείς μονάδες στο Polanco της Πόλης του Μεξικού ή την Ipanema του Ρίο ντε Τζανέιρο) bloomberg.com. Η επιτυχία αυτού του έργου «αψηφά κατάφωρα τον ταλαιπωρημένο κτηματομεσιτικό τομέα της Κολομβίας», ο οποίος κατά τα άλλα έχει πληγεί από κρίση χρηματοδότησης κατασκευών και αύξηση πτωχεύσεων κατασκευαστικών εταιρειών τον τελευταίο χρόνο. Πλούσιοι αγοραστές, τόσο ντόπιοι όσο και διεθνείς, έχουν συρρεύσει στο Quora ως ασφαλή επένδυση και σύμβολο κύρους, υποδηλώνοντας εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη αξία των ακινήτων πρώτης κατηγορίας στη Λατινική Αμερική. Οι κατασκευαστές στην περιοχή επισημαίνουν το παράδειγμα της Μπογκοτά ως απόδειξη ότι η ζήτηση στην κορυφή παραμένει ισχυρή – αν δημιουργήσεις κάτι πραγματικά μοναδικό, οι αγοραστές θα έρθουν, ακόμη και σε περίοδο ύφεσης.

Περιφερειακές τάσεις: Εκτός από τέτοιες εστίες, ωστόσο, πολλές αγορές κατοικίας της Λατινικής Αμερικής αδυνατίζουν. Στο Μεξικό, μετά την άνθηση της πανδημίας, η αύξηση των τιμών των κατοικιών έχει επιβραδυνθεί το 2025 σε πραγματικούς όρους λόγω του πληθωρισμού και των υψηλότερων επιτοκίων δανείων, αν και περιοχές όπως η Πόλη του Μεξικού και η Γουαδαλαχάρα εξακολουθούν να σημειώνουν μέτρια αύξηση. Η Βραζιλία βρίσκεται σε σημείο καμπής: η κεντρική τράπεζα έχει αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια (με το επιτόκιο Selic να πέφτει στο 12,75% τον Σεπτέμβριο από το ανώτατο 13,75%), κάτι που θα πρέπει σταδιακά να αναζωογονήσει την αγορά ακινήτων της Βραζιλίας. Οι Βραζιλιάνοι κατασκευαστές κατοικιών αναφέρουν αυξημένες ερωτήσεις από αγοραστές καθώς τα στεγαστικά δάνεια γίνονται λίγο πιο προσιτά, και οι αναλυτές αναμένουν ότι οι πωλήσεις κατοικιών θα αυξηθούν το 2026 αν συνεχιστούν οι μειώσεις επιτοκίων. Η Χιλή και το Περού παρουσίασαν πτώση τιμών το 2024 εν μέσω υφεσιακών συνθηκών, αλλά φαίνεται να σταθεροποιούνται τώρα. Στην Αργεντινή, μια ακραία εξαίρεση λόγω της οικονομικής της αστάθειας, οι συναλλαγές ακινήτων έχουν σχεδόν παγώσει το 2025 καθώς οι αγοραστές αναμένουν το αποτέλεσμα των εκλογών και μια πιθανή δολαριοποίηση – τα ακίνητα εξακολουθούν να τιμολογούνται κυρίως σε δολάρια ΗΠΑ εκεί ως αντιστάθμιση, καθιστώντας τα απρόσιτα για τους περισσότερους ντόπιους.

Σημάδια ανάκαμψης: Στον εμπορικό τομέα, η Λατινική Αμερική παρουσιάζει κάποια θετική δυναμική. Η βιομηχανική ακίνητη περιουσία (αποθήκες, logistics) ανθεί στο Μεξικό λόγω επενδύσεων σε εργοστάσια κοντά στις ΗΠΑ· η ζήτηση για σύγχρονες εγκαταστάσεις logistics κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού και στην κεντρική περιοχή του Μεξικού ξεπερνά την προσφορά. Η άνθηση του αγροτικού τομέα στη Βραζιλία ενισχύει την ανάπτυξη ακινήτων αποθήκευσης και διανομής σε πολιτείες όπως το Mato Grosso. Επίσης, η λιανική ακίνητη περιουσία, που αντιμετώπισε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της COVID, ανακάμπτει καθώς βελτιώνεται η καταναλωτική δαπάνη – για παράδειγμα, οι διαχειριστές εμπορικών κέντρων στη Βραζιλία και τη Χιλή αναφέρουν ότι η επισκεψιμότητα και οι πωλήσεις των ενοικιαστών επιστρέφουν στα επίπεδα του 2019. Αυτό προσελκύει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών: μόλις αυτή την εβδομάδα, ένα μεγάλο κρατικό ταμείο της Μέσης Ανατολής ανακοίνωσε σχέδια να επενδύσει σε χαρτοφυλάκιο εμπορικών κέντρων στη Λατινική Αμερική (επιδιώκοντας να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία με σχετική έκπτωση, ποντάροντας στην ανάκαμψη).

Συνολικά, οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων στη Λατινική Αμερική εξαρτώνται από τις μακροοικονομικές τάσεις. Αν ο πληθωρισμός συγκρατηθεί και τα επιτόκια συνεχίσουν να μειώνονται (όπως στη Βραζιλία, τη Χιλή κ.λπ.), η περιοχή θα μπορούσε να εισέλθει σε έναν πιο επεκτατικό κύκλο ακινήτων. Προς το παρόν, οι κατασκευαστές είναι προσεκτικοί – εστιάζοντας είτε στην πολύ υψηλή κατηγορία (που παραμένει κερδοφόρα) είτε σε εξειδικευμένη ζήτηση (όπως η προσιτή στέγαση όπου υπάρχουν κρατικές επιδοτήσεις). Όμως, όπως δείχνει η άνθηση των πολυτελών διαμερισμάτων στη Μπογκοτά, δεν κινούνται όλες οι αγορές με τον ίδιο ρυθμό και πάντα υπάρχουν τμήματα όπου η εμπιστοσύνη – και οι τιμές – εκτοξεύονται.

Αφρική: Αστική Ανάπτυξη και Αναδυόμενες Ευκαιρίες

Σε όλη την Αφρική, η ταχεία αστικοποίηση και η οικονομική ανάπτυξη σε επιλεγμένες χώρες στηρίζουν μια γενικά θετική αφήγηση για τα ακίνητα, παρότι παραμένουν προκλήσεις όπως η έλλειψη στέγης και το υψηλό κόστος χρηματοδότησης. Πολλές αφρικανικές πόλεις αποτελούν πλέον επενδυτικά hotspots ακινήτων που αξίζει να παρακολουθήσουμε ενόψει του 2025, χάρη στην άνοδο της μεσαίας τάξης, τη βελτίωση της διακυβέρνησης και τις εισροές ξένων κεφαλαίων.

Βασικές πόλεις σε άνοδο: Το Ναϊρόμπι, Κένυα είναι ένα τέτοιο κέντρο. Συχνά αποκαλείται “Silicon Savannah” λόγω της ακμάζουσας τεχνολογικής του σκηνής, η εισροή τεχνολογικών εταιρειών και επαγγελματιών στο Ναϊρόμπι έχει αυξήσει τη ζήτηση τόσο για σύγχρονα γραφεία όσο και για ποιοτική στέγαση. Κύριες επιχειρηματικές περιοχές όπως οι Westlands και Upper Hill έχουν προσελκύσει πολυεθνικές εταιρείες, αυξάνοντας την πληρότητα σε γραφεία Κατηγορίας Α. Στον οικιστικό τομέα, οι αξίες ακινήτων στο Ναϊρόμπι έχουν παρουσιάσει εντυπωσιακή ανάπτυξη – σε ορισμένες προαστιακές περιοχές (π.χ. Athi River, Kitengela), οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν περίπου κατά 20% ετησίως, εν μέρει λόγω νέων υποδομών και έργων προσιτής στέγασης που προσελκύουν αγοραστές μεσαίας τάξης estateintel.com. Η κυβέρνηση της Κένυας και οι τράπεζες στηρίζουν ενεργά τη στέγαση: ένα ταμείο $30 εκατομμυρίων ενισχύθηκε πρόσφατα από μια μεγάλη τράπεζα για την επέκταση της πρόσβασης σε στεγαστικά δάνεια για προσιτές κατοικίες kmrc.co.ke, και ένα εθνικό Ταμείο Στέγασης βοηθά στη χρηματοδότηση νέων μονάδων. Παρομοίως, η Λάγος, Νιγηρία, η πολυπληθέστερη πόλη της ηπείρου, συνεχίζει να παρουσιάζει τεράστια ζήτηση για ακίνητα. Παρά τα υψηλά επιτόκια, ο τεράστιος πληθυσμός της Λάγος (20+ εκατομμύρια) και η εμπορική της δυναμική διατηρούν την πίεση στην προσφορά στέγασης. Οι πολυτελείς γειτονιές όπως οι Ikoyi και Victoria Island παραμένουν ιδιαίτερα περιζήτητες από τις ελίτ – οι μέσες τιμές ακινήτων στη Λάγος αναμένεται να φτάσουν περίπου τα ₦50 εκατομμύρια (περίπου $65.000) ανά μονάδα έως το 2025 για κατοικίες μεσαίας κατηγορίας estateintel.com – ενώ πιο προσιτές περιοχές στην ενδοχώρα επίσης αναπτύσσονται καθώς οι κατασκευαστές στοχεύουν νέους επαγγελματίες estateintel.com. Η κυβέρνηση της Πολιτείας της Λάγος εφαρμόζει κίνητρα για μαζική στέγαση και νέες αστικές αναπτύξεις (π.χ. η περιοχή Lekki Free Trade Zone ενισχύει έργα μικτής χρήσης) estateintel.com.

Άλλες πόλεις που προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών περιλαμβάνουν την, όπου το σταθερό πολιτικό κλίμα και η οικονομία που τροφοδοτείται από το πετρέλαιο έχουν οδηγήσει σε αύξηση των κατασκευών. Η αξία της αγοράς ακινήτων της Γκάνας προβλέπεται να φτάσει περίπου ταέως το 2025 (με τα οικιστικά ακίνητα να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος) estateintel.com . Ακριβές συνοικίες της Άκκρα όπως το East Legon και τα Cantonments βλέπουν σταθερή ζήτηση για πολυτελή διαμερίσματα από τη διασπορά και τους ξένους, ενώ η κυβέρνηση προωθεί επίσης προσιτή στέγαση για τη μεσαία τάξη που αυξάνεται. Ηείναι μια μικρότερη αγορά αλλά αξιοσημείωτη για τη γρήγορη ανάπτυξη και την καινοτόμο προσέγγισή της – η πόλη έχει προσελκύσει επενδυτές με κοινωνικό αντίκτυπο με πρωτοβουλίες όπως το Green City Kigali, που στοχεύει στην κατασκευή βιώσιμων κατοικιών και παρουσιάζει αποδόσεις ενοικίων άνω του 9–12% σε οικιστικά και εμπορικά ακίνητα estateintel.com estateintel.com . Και το, η οικονομική πρωτεύουσα της ηπείρου, παραμένει ανθεκτικό: παρά τις οικονομικές αντιξοότητες της Νότιας Αφρικής, τα κενά σε γραφεία υψηλής ποιότητας στο Γιοχάνεσμπουργκ έχουν βελτιωθεί σε ~12% σε κορυφαίες περιοχές όπως το Sandton estateintel.com , και τα ενοίκια βιομηχανικών ακινήτων γύρω από την πόλη αυξάνονται (~6% ετήσια αύξηση για μεγάλους χώρους logistics) καθώς ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου και της διανομής επεκτείνεται estateintel.com

Ηπειρωτικές πρωτοβουλίες: Υπάρχει επίσης μια ευρύτερη παν-αφρικανική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στέγασης και την αξιοποίηση του δυναμικού της αγοράς ακινήτων. Πολυμερείς θεσμοί και κυβερνήσεις συνεργάζονται για τη δημιουργία ταμείων για την ανάπτυξη προσιτής στέγασης – για παράδειγμα, η KMRC της Κένυας (Kenya Mortgage Refinance Company) έχει πρωτοστατήσει στη χορήγηση χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων και διοργάνωσε ένα μεγάλο Συνέδριο Προσιτής Στέγασης το 2025 kmrc.co.ke. Η Νιγηρία πρόσφατα ξεκίνησε ένα Πρόγραμμα Στεγαστικών Δανείων για τη Διασπορά ώστε να διευκολύνει τους Νιγηριανούς του εξωτερικού να επενδύσουν ευκολότερα σε κατοικίες στην πατρίδα nidcom.gov.ng, και η Federal Mortgage Bank of Nigeria προσφέρει στεγαστικά δάνεια με μονοψήφιο επιτόκιο (περίπου 9,75%) για την ενίσχυση της εγχώριας ιδιοκατοίκησης naltf.gov.ng. Αυτές οι προσπάθειες απευθύνονται σε έναν νεανικό, αυξανόμενο πληθυσμό που επιθυμεί να αποκτήσει δικό του σπίτι αλλά συχνά δεν έχει πρόσβαση σε πίστωση. Αν πετύχουν, θα μπορούσαν σταδιακά να αυξήσουν τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης και να ενισχύσουν την οικοδομική δραστηριότητα σε όλη την Αφρική.

Οι ξένοι επενδυτές το προσέχουν: τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια ακινήτων που στοχεύουν την Αφρική έχουν αυξηθεί, εστιάζοντας σε τα πάντα, από εμπορικά κέντρα στη Δυτική Αφρική μέχρι επιχειρηματικά πάρκα στην Αίγυπτο και κέντρα logistics στην Ανατολική Αφρική. Συνολικά, η αγορά ακινήτων της Αφρικής το 2025 βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, με κινητήριες δυνάμεις την αστικοποίηση και την αυξανόμενη επενδυτική δραστηριότητα. Όπως ανέφερε μια έκθεση του κλάδου, το κλειδί θα είναι η εστίαση σε πόλεις με ευνοϊκά δημογραφικά χαρακτηριστικά και πολιτικές, και σε τομείς όπως το λιανικό εμπόριο και η βιομηχανία που μπορούν να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή πορεία της ηπείρου estateintel.com estateintel.com. Η ευκαιρία είναι τεράστια – αλλά το ίδιο και η δουλειά που απαιτείται για την κατασκευή κατοικιών και υποδομών για το μέλλον.

Άποψη ειδικών και τελικές σκέψεις

Σε όλο τον κόσμο, η αγορά ακινήτων είναι μια ιστορία αντιθέσεων στα τέλη του 2025. Από τη μία πλευρά, η υποχώρηση του πληθωρισμού και οι μεταβολές στη νομισματική πολιτική προσφέρουν ανακούφιση – πουθενά πιο εμφανώς από ό,τι στις ΗΠΑ, όπου η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων έχει ήδη ρίξει τα επιτόκια στεγαστικών δανείων και έχει αναζωπυρώσει μια κάποια αισιοδοξία στους αγοραστές freddiemac.com. Αυτή η δυναμική υπογραμμίζει το πόσο στενά συνδέονται οι τύχες της στέγασης με τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών. Όπως παρατήρησε ο Michael Feroli, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στη JPMorgan, σχετικά με τη στάση της Fed, η οδός της μικρότερης αντίστασης φαίνεται πλέον να είναι η χαλάρωση των επιτοκίων νωρίτερα παρά αργότερα aljazeera.com – μια αλλαγή που, αν υλοποιηθεί, θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα για τις αγορές ακινήτων το 2026.

Από την άλλη πλευρά, οι διαρθρωτικές προκλήσεις παραμένουν αποθαρρυντικές. Ελλείψεις στην προσφορά – είτε πρόκειται για προσιτές κατοικίες στην Ινδία και την Ευρώπη είτε για ποιοτικά γραφεία σε ορισμένες περιοχές – οδηγούν σε ανισότητες και «απογοητευτικές επιλογές», για να δανειστούμε τα λόγια ενός Ινδού ειδικού στη στέγαση reuters.com. Η αναταραχή στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων, ειδικά στα γραφεία, αναγκάζει σε μια επώδυνη αναπροσαρμογή των αξιών· βετεράνοι του κλάδου προειδοποιούν ότι η διαδικασία απέχει πολύ από το να έχει ολοκληρωθεί, με περισσότερες πωλήσεις υπό πίεση και αναχρηματοδοτήσεις να αναμένονται το 2024–2025 reuters.com. Ωστόσο, ακόμη και εδώ, η προσαρμογή είναι ορατή: οι αγορές εξισορροπούνται μέσω μέτρων «επέκτασης και προσποίησης», ενώ καινοτόμες επαναχρησιμοποιήσεις πλεοναζόντων γραφείων σε κατοικίες ή εργαστήρια βιοεπιστημών ξεκινούν σε ορισμένες πόλεις.

Ίσως το πιο ξεκάθαρο συμπέρασμα είναι ότι η αγορά ακινήτων είναι έντονα τοπική και κατακερματισμένη. Βλέπουμε πολυτελή διαμερίσματα στη Μπογκοτά να πωλούνται σε τιμές ρεκόρ bloomberg.com ενώ τα πρώτα σπίτια σε πολλές πόλεις γίνονται απρόσιτα για νέες οικογένειες. Βλέπουμε κατασκευαστές στη Μέση Ανατολή να μην προλαβαίνουν να καλύψουν τη ζήτηση, την ώρα που αμερικανικοί πύργοι γραφείων μένουν μισοάδειοι. Για επενδυτές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αυτό σημαίνει ότι οι γενικεύσεις μπορεί να παραπλανούν – πρέπει να εξετάζει κανείς κάθε τομέα και περιοχή με βάση τα δικά τους θεμελιώδη στοιχεία.

Οι πρόσφατοι τίτλοι ειδήσεων από τις 12–13 Σεπτεμβρίου 2025 αποτυπώνουν καλά αυτή τη διχοτομία. Μιλούν για κυβερνήσεις που αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την προσιτότητα της στέγασης housing.ec.europa.eu, για χρηματοδότες όπως η Brookfield που αναδιαρθρώνουν χαρτοφυλάκια (εξετάζοντας μια πώληση φοιτητικών ακινήτων αξίας €1,9 δισ. στην Ευρώπη εν μέσω κινδύνων του κλάδου) ainvest.com, και για ενθαρρυντικά σημάδια όπως η ελάφρυνση στεγαστικών δανείων και η αναζωπύρωση των αναδυόμενων αγορών.

Συνοψίζοντας, η παγκόσμια αγορά ακινήτων διανύει ένα τρενάκι κυκλικών μεταβολών και δομικής αναδιάταξης. Καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, συγκρατημένη αισιοδοξία εμφανίζεται σε ορισμένους τομείς – αν τα επιτόκια πράγματι μειωθούν, το 2026 θα μπορούσε να δει μια ευρείας κλίμακας ανάκαμψη στις συναλλαγές. Όμως, όπως μας υπενθυμίζουν τα νέα των τελευταίων δύο ημερών, τα ακίνητα το 2025 παραμένουν ένα τοπίο αντιθέσεων: άνθηση σε έναν τομέα, πτώση σε άλλον. Η ενημέρωση και η ευελιξία είναι κρίσιμες. Με τα λόγια ενός στελέχους ακινήτων της Μέσης Ανατολής, «Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή… συναρπαστικές νέες αλλαγές θα ανοίξουν το δρόμο για σημαντικές επενδύσεις», αλλά αυτές οι ευκαιρίες θα ευνοήσουν όσους κατανοούν πού χτίζεται η δυναμική cbnme.com. Προς το παρόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι οι αγορές ακινήτων του κόσμου θα συνεχίσουν να μας εκπλήσσουν – ανεβαίνοντας, διορθώνοντας και επανεφευρίσκοντας τον εαυτό τους ως απάντηση στους οικονομικούς ανέμους.

Πηγές:

Reuters – Freddie Mac: Οι στεγαστικοί δείκτες πέφτουν (11 Σεπ 2025) freddiemac.com; Al Jazeera – Η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια (12 Σεπ 2025) aljazeera.com

Reuters – Η αγορά κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβραδύνεται, έρευνα RICS (10 Σεπ 2025) reuters.com reuters.com; Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Κατάσταση της Ένωσης: Κρίση στέγασης (10 Σεπ 2025) housing.ec.europa.eu housing.ec.europa.eu

Reuters – Οι τιμές των κατοικιών στην Ινδία θα εκτοξευθούν – δημοσκόπηση (13 Σεπ 2025) reuters.com reuters.com; Reuters – Αναμένεται δημοσιονομική και στεγαστική στήριξη στην Κίνα (12 Σεπ 2025) reuters.com reuters.com; Reuters – Η Σαγκάη χαλαρώνει τους περιορισμούς αγοράς κατοικίας (25 Αυγ 2025) reuters.com

Gulf News – Η αγορά ακινήτων του Αμπού Ντάμπι επιταχύνεται (12 Σεπ 2025) gulfnews.com gulfnews.com; Construction Business News ME – Νόμος για ξένη ιδιοκτησία στη Σαουδική Αραβία (27 Αυγ 2025) cbnme.com cbnme.com; Arab News – Πωλήσεις ακινήτων στο Κατάρ αρχές Σεπ 2025 arabnews.pk

Reuters – Η ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων ως “ζώνη ζόμπι” (17 Ιουλίου 2025) reuters.com reuters.com; Reuters (Τύπος) – Ρεκόρ κενών γραφείων στις ΗΠΑ (25 Αυγούστου 2025) reuters.com reuters.com; Primior Research – Τάσεις στον εμπορικό τομέα 2025 primior.com primior.com

Bloomberg – Τα πολυτελή διαμερίσματα στη Μπογκοτά αψηφούν την ύφεση (12 Σεπτεμβρίου 2025) bloomberg.com; EstateIntel – Προοπτικές ακινήτων στην Αφρική 2025 estateintel.com estateintel.com.