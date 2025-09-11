Πυρετός Μειώσεων Επιτοκίων, Τεράστιες Συμφωνίες & Αλλαγές στη Στέγαση: Η Παγκόσμια Αγορά Ακινήτων Εκτοξεύεται στις Αρχές Σεπτεμβρίου 2025

Μειώσεις επιτοκίων Fed στον ορίζοντα: Ασθενή στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τα στοιχήματα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση στα μέσα Σεπτεμβρίου, πιθανότατα κατά 25 μονάδες βάσης (με μικρή πιθανότητα για 50 μονάδες βάσης) reuters.com. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων υποχώρησαν στο ~6,5%, ενισχύοντας τις μετοχές ακινήτων (ο δείκτης κατοικίας +2,1% σε μία μέρα) reuters.com. Η χαλάρωση των πιστωτικών συνθηκών αναμένεται να ενισχύσει τη δανειοδότηση και τις επενδύσεις σε ακίνητα .

Ηνωμένες Πολιτείες: Ελπίδες για Μείωση Επιτοκίων και Προσαρμογές στην Αγορά Κατοικίας

Επιτόκια & Προοπτικές: Η αγορά ακινήτων των ΗΠΑ εισέρχεται στον Σεπτέμβριο με ένα κύμα νομισματικής αισιοδοξίας. Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Αυγούστου ήταν απροσδόκητα αδύναμη, ωθώντας τους επενδυτές να αυξήσουν δραματικά τα στοιχήματα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 16–17 Σεπτεμβρίου reuters.com. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποδηλώνουν μια σχεδόν βέβαιη μείωση επιτοκίου κατά 0,25% (μετά από δύο μειώσεις που έχουν ήδη γίνει σε αυτόν τον κύκλο) και τιμολογούν ακόμη και μια μικρή πιθανότητα για μεγαλύτερη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης reuters.com. «Η έκθεση για τις μισθοδοσίες… δικαιολογεί μια μείωση επιτοκίου στη συνεδρίαση της Fed αργότερα αυτόν τον μήνα», δήλωσε ο αναλυτής της U.S. Bank, Bill Merz reuters.com. Οι ελπίδες για χαλάρωση από τη Fed έχουν ήδη μειώσει το κόστος δανεισμού – το σταθερό στεγαστικό δάνειο 30 ετών είναι περίπου στο 6,5%, από πάνω από 7% στην αρχή του έτους reuters.com. Οι μετοχές ακινήτων σημείωσαν άνοδο με τα νέα: ο τομέας ακινήτων του S&P 500 αυξήθηκε κατά ~1% και ένας δείκτης μετοχών κατοικίας εκτινάχθηκε κατά 2,1% σε μία ημέρα reuters.com, αντανακλώντας τις προσδοκίες ότι το φθηνότερο χρήμα θα αναζωογονήσει τη δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων.

Αγορά Κατοικιών: Ωστόσο, στην πράξη, οι δείκτες της αμερικανικής αγοράς κατοικίας παραμένουν υποτονικοί. Οι πωλήσεις νέων μονοκατοικιών υποχώρησαν κατά 0,6% τον Ιούλιο σε ετήσιο ρυθμό 652.000 reuters.com (παρά την ανοδική αναθεώρηση για τον Ιούνιο), υπογραμμίζοντας μια αγορά που ακόμα «παλεύει σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων στεγαστικών δανείων» reuters.com. Ακόμα και με τα επιτόκια στεγαστικών δανείων να έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά τους, εξακολουθούν να υπερβαίνουν κατά πολύ την αύξηση των εισοδημάτων, κρατώντας την ιδιοκατοίκηση εκτός εμβέλειας για πολλούς. Η διάμεση τιμή νέας κατοικίας τον Ιούλιο ήταν $403.800 – περίπου 5,9% χαμηλότερη από πέρυσι, η μεγαλύτερη πτώση σε 8 μήνες reuters.com reuters.com. Το απόθεμα παραμένει υψηλό (499.000 νέες κατοικίες προς πώληση, κοντά στα επίπεδα του τέλους του 2007) reuters.com, αναγκάζοντας τους κατασκευαστές να προσφέρουν εκπτώσεις: η NAHB αναφέρει ότι το ποσοστό των κατασκευαστών που μειώνουν τιμές έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 τον Αύγουστο reuters.com.

«Οι προκλήσεις στην προσιτότητα και η βραδύτερη αύξηση της απασχόλησης στους περισσότερους κλάδους λειτουργούν ως αντίθετοι άνεμοι για την αγορά κατοικίας… Υπάρχει ελάχιστος λόγος να αναμένουμε αύξηση των πωλήσεων μέχρι το τέλος του έτους», παρατήρησε ο οικονομολόγος της Nationwide Daniel Vielhaber reuters.com, σημειώνοντας ότι ακόμα κι αν η Fed χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική, ο συνδυασμός των εξακολουθητικά υψηλών επιτοκίων στεγαστικών δανείων και μιας εξασθενημένης αγοράς εργασίας θα περιορίσει τη ζήτηση για κατοικίες. Πράγματι, τα επιτόκια στεγαστικών δανείων 30 ετών γύρω στο 6½% αποτελούν ανακούφιση σε σχέση με το 7%+, αλλά είναι διπλάσια από τα επίπεδα κάτω του 3,5% του 2021 – μια πραγματικότητα που αντικατοπτρίζεται στις υποτονικές πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών και στο ότι πολλοί δυνητικοί πωλητές διατηρούν δάνεια με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια (το λεγόμενο φαινόμενο «rate lock»).

Σε θετικό κλίμα, η κατασκευή νέων κατοικιών έχει δείξει ανθεκτικότητα: οι άδειες οικοδομής ανέκαμψαν τον Ιούλιο και η νέα κατασκευή καλύπτει ορισμένα κενά αποθεμάτων. Με την Fed να αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια, η χρηματοδότηση για ανάπτυξη και αγορές κατοικιών θα πρέπει να βελτιωθεί σταδιακά. Η Εθνική Ένωση Μεσιτών προβλέπει ότι τα επιτόκια στεγαστικών δανείων θα μπορούσαν να πέσουν στο 6% έως το τέλος του 2025, κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει την απόκτηση κατοικίας σε επιπλέον 6,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε σύγκριση με έναν κόσμο με επιτόκιο 7%. Οι τιμές κατοικιών αναμένεται να αυξηθούν μετρίως (~2% το 2025) μετά την πρόσφατη πτώση. Εν τω μεταξύ, τα ενοίκια σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά, διατηρώντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για πολυκατοικίες. Συνολικά, η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ φαίνεται να βρίσκεται σε σημείο καμπής – έτοιμη για ανάκαμψη αν (και όταν) επιταχυνθεί η μείωση των επιτοκίων.

Εμπορικά & Κατασκευές: Στον τομέα των εμπορικών ακινήτων, το κλίμα επίσης βελτιώνεται με προσοχή. Ο Δείκτης Τιμών Εμπορικών Ακινήτων της Green Street (CPPI) – που παρακολουθεί τις αξίες των εμπορικών ακινήτων στις ΗΠΑ – αυξήθηκε κατά 1,0% τον Αύγουστο, ανεβάζοντας τις τιμές όλων των ακινήτων κατά 2,7% σε ετήσια βάση greenstreet.com. «Οι τιμές των ακινήτων παραμένουν σταθερές», σημειώνει ο Peter Rothemund, συν-επικεφαλής έρευνας της Green Street. «Η αγορά συναλλαγών είναι υγιής, το χρέος είναι ευρέως διαθέσιμο. Όμως οι επίμονα υψηλές αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου συγκρατούν τις τιμές.» greenstreet.com Με άλλα λόγια, οι προσδοκίες αγοραστών και πωλητών βρίσκουν ισορροπία, αλλά τα υψηλά βασικά επιτόκια (οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων κοντά σε πολυετή υψηλά) εξακολουθούν να περιορίζουν την ανοδική πορεία των αποτιμήσεων.

Με αριθμούς, ο όγκος συναλλαγών CRE ακολουθεί ανοδική πορεία. Τον Ιούλιο σημειώθηκε το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο του 2025, με όγκους 10% πάνω από τον Ιούνιο. Οι πωλήσεις CRE στις ΗΠΑ από την αρχή του έτους ξεπέρασαν τα $160 δισ. μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού – έντονη δραστηριότητα με ηγέτες τους τομείς πολυκατοικιών και logistics (που συνεχίζουν να προσελκύουν επενδυτές λόγω σταθερών ταμειακών ροών). Τα γραφεία, που υστερούσαν τα τελευταία δύο χρόνια, βλέπουν επίσης ευκαιριακές αγορές. Επενδυτές με ρευστότητα αγοράζουν distressed γραφεία με εκπτώσεις, ενώ οι κορυφαίοι πύργοι αρχίζουν να σταθεροποιούνται καθώς η επιστροφή στο γραφείο κερδίζει έδαφος. Για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη, μια κοινοπραξία των Monarch και Keppel μόλις πλήρωσε $500 εκατ. για ένα χαρτοφυλάκιο γραφείων στο Μανχάταν (μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές γραφείων του 2025), ποντάροντας σε μακροπρόθεσμη αστική αναβίωση (πηγή: παράγοντες της αγοράς). Εν τω μεταξύ, τα logistics παραμένουν αστέρια: η διαθεσιμότητα αποθηκών πανεθνικά είναι κοντά σε ιστορικά χαμηλά, και τα ενοίκια αυξάνονται σε κόμβους logistics καθώς η ζήτηση για ηλεκτρονικό εμπόριο παραμένει ισχυρή.

Στο μέτωπο των κατασκευών, οι Αμερικανοί κατασκευαστές έχουν πολλή δουλειά – ειδικά στη βιομηχανία και τις υποδομές. Ομοσπονδιακά κίνητρα (από τον νόμο CHIPS έως τις πράσινες φορολογικές ελαφρύνσεις) έχουν οδηγήσει σε έκρηξη κατασκευής εργοστασίων, με σχεδόν $223 δισ. σε βιομηχανικά έργα σε εξέλιξη στα μέσα του 2025 fred.stlouisfed.org ycharts.com. Αν και η συνολική δαπάνη για κατασκευές στις ΗΠΑ μειώθηκε ελαφρώς το 2ο τρίμηνο (η ιδιωτική οικιστική οικοδομή παραμένει σε ήπια ύφεση) continuumag.com, η μη οικιστική κατασκευή – εργοστάσια, data centers, δημόσια έργα – καλύπτει το κενό. Αυτή η δυναμική φάνηκε στα τελευταία στοιχεία του ΑΕΠ: οι επιχειρηματικές επενδύσεις σε κτίρια αυξήθηκαν, ενώ οι επενδύσεις σε κατοικίες μειώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο reuters.com. Αν η Fed μειώσει τα επιτόκια, το κόστος χρηματοδότησης για ανάπτυξη θα μειωθεί, πιθανότατα ξεκλειδώνοντας περισσότερα έργα μέχρι το τέλος του έτους.

Ενημέρωση Πολιτικής: Πέρα από τη Fed, οι στεγαστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μπάιντεν παραμένουν στο επίκεντρο. Η Ουάσινγκτον έχει επεκτείνει τα προγράμματα για χρηματοδότηση προσιτής στέγασης και εξετάζει τους θεσμικούς ιδιοκτήτες για αντιανταγωνιστικές πρακτικές (η πρόσφατη συμφωνία Greystar του DOJ αφορούσε φερόμενη χειραγώγηση τιμών ενοικίων μέσω λογισμικού reuters.com). Και κοιτώντας μπροστά, το πολιτικό κλίμα θα μπορούσε να επηρεάσει τα ακίνητα: Με τις εκλογές του 2024 να έχουν τελειώσει και μια νέα θητεία να ξεκινά, οι αγορές παρακολουθούν αν μια κυβέρνηση Τραμπ 2.0 θα μπορούσε να εισαγάγει μέτρα φιλικά προς τους ιδιοκτήτες – η Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Bessent υπέδειξε επερχόμενες προσπάθειες για αντιμετώπιση του υψηλού κόστους στέγασης reuters.com. Προς το παρόν, το κύριο θέμα είναι η Fed: η νομισματική χαλάρωση είναι ο καταλύτης που τόσο η Wall Street όσο και η Main Street περιμένουν για να ξαναζωντανέψει η αμερικανική αγορά ακινήτων.

Ευρώπη: Σταθερές Τιμές και Αναβίωση των Γραφείων

Αγορές Κατοικίας: Οι στεγαστικές αγορές της Ευρώπης παρουσιάζουν μια μικτή αλλά κυρίως ανθεκτική εικόνα στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο – συχνά βαρόμετρο – οι τιμές κατοικιών ανεβαίνουν ξανά μετά την περσινή επιβράδυνση. Η τράπεζα στεγαστικών δανείων Halifax ανέφερε ότι οι βρετανικές τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Αύγουστο, η τρίτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση, φέρνοντας τις τιμές στο +2,2% σε ετήσια βάση reuters.com. Η μέση κατοικία κοστίζει πλέον ρεκόρ £299,331 reuters.com. Αυτή η ανθεκτικότητα διέψευσε τις προσδοκίες (οι αναλυτές προέβλεπαν μόνο +0,1% άνοδο) reuters.com. Η επικεφαλής στεγαστικών δανείων της Halifax, Amanda Bryden, απέδωσε τα εύσημα στην «βελτίωση της προσιτότητας και ανθεκτική ζήτηση», σημειώνοντας ότι παρά την οικονομική αβεβαιότητα, η αγορά κατοικίας του Ηνωμένου Βασιλείου «αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις με άνεση» reuters.com. Πράγματι, τα κόστη δανεισμού – αν και υψηλά σε σχέση με τα πρόσφατα δεδομένα – έχουν σταθεροποιηθεί: η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 5,25% τον Αύγουστο και τα σταθερά στεγαστικά δάνεια έχουν υποχωρήσει ελαφρώς από τα υψηλά του 2023. Οι εγκρίσεις στεγαστικών δανείων στη Βρετανία αυξήθηκαν σε υψηλό εξαμήνου τον Ιούλιο καθώς οι αγοραστές προσαρμόστηκαν στη νέα πραγματικότητα reuters.com.

Αυτό που ειπώθηκε, η ανάκαμψη της βρετανικής αγοράς κατοικίας είναι επιφυλακτική. Ο ανταγωνιστής δανειστής Nationwide κατέγραψε μια ελαφρά μείωση τιμών τον Αύγουστο, υπογραμμίζοντας τις περιφερειακές αποκλίσεις. Τα ενοίκια επίσης εκτοξεύονται: τα μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίων έφτασαν σε νέο ρεκόρ £1.577 το μήνα, αυξημένες κατά 3% σε ένα χρόνο, εντείνοντας την κρίση προσιτότητας για τους ενοικιαστές. Και η πολιτική αβεβαιότητα παραμένει – ο φθινοπωρινός προϋπολογισμός της βρετανικής κυβέρνησης (αναμένεται τον Νοέμβριο) ίσως αυξήσει τους φόρους κληρονομιάς, γεγονός που έχει κάνει κάποιους αγοραστές υψηλής κατηγορίας να διστάζουν. Προς το παρόν, όμως, η τάση είναι θετική: η προσφορά κατοικιών παραμένει περιορισμένη, και οι πρόθυμοι πωλητές έχουν μειώσει τις ζητούμενες τιμές για να κλείσουν συμφωνίες, οδηγώντας σε μια καλοκαιρινή άνοδο των συναλλαγών.

Στην άλλη πλευρά της Μάγχης, οι αγορές κατοικίας της ηπειρωτικής Ευρώπης σταθεροποιούνται μετά από μια ήπια διόρθωση. Η Γερμανία και η Σουηδία, όπου οι τιμές έπεσαν το 2023 λόγω της εκτίναξης των επιτοκίων, βρίσκονται πλέον κοντά στα χαμηλά τους, σύμφωνα με αναλυτές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει διακόψει τον κύκλο χαλάρωσης – μετά από επιθετικές μειώσεις στα τέλη του 2024, το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ βρίσκεται στο 2,0% – και αναμένεται να διατηρηθεί σταθερό στη συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου reuters.com. Αυτό έχει διατηρήσει τα στεγαστικά επιτόκια της ευρωζώνης σχετικά υψηλά (3–4% συνήθως), αλλά με τον πληθωρισμό να κινείται πτωτικά, οι αγορές αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα ξαναρχίσει τις μειώσεις μέχρι τα μέσα του 2026 reuters.com. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, οι στεγαστικοί τόκοι έχουν σταθεροποιηθεί ~3,2% και η δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας ανακάμπτει μερικώς μπαίνοντας στο φθινόπωρο optimhome.com capifrance.fr. Η Ισπανία και η Πορτογαλία συνεχίζουν να προσελκύουν ξένους αγοραστές, γεγονός που στηρίζει τις τιμές στις ηλιόλουστες παραθαλάσσιες αγορές παρά τους εγχώριους περιορισμούς δανεισμού.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν μέτρα πολιτικής για να μετριάσουν τον πόνο στη στέγαση. Η Γερμανία επέκτεινε τους ελέγχους ενοικίων στις μεγάλες πόλεις και συζητά επιδοτήσεις για νέες κατασκευές καθώς οι άδειες οικοδομής έχουν καταρρεύσει. Η Γαλλία και η Ισπανία έχουν εισαγάγει φορολογικές ελαφρύνσεις για αναπτύξεις build-to-rent ώστε να ενισχύσουν την προσφορά. Και σε μια αξιοσημείωτη κίνηση, η Ιταλία ξεκίνησε ένα πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικών δανείων για αγοραστές πρώτης κατοικίας τον Ιούλιο, το οποίο έχει προκαλέσει μια μικρή άνθηση στην αγορά κατοικίας μεταξύ των νέων οικογενειών. Το κυρίαρχο θέμα στην Ευρώπη είναι αυτό της σταθεροποίησης – οι αγορές κατοικίας δεν βρίσκονται πλέον σε ελεύθερη πτώση, αλλά το υψηλό κόστος χρηματοδότησης συγκρατεί την ταχεία αύξηση των τιμών.

Επαγγελματικά Ακίνητα – Τα γραφεία ανακάμπτουν: Στον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων, ο τομέας γραφείων της Ευρώπης δείχνει πρώιμα σημάδια ανάκαμψης, αν και άνισα. Η ώθηση για «επιστροφή στο γραφείο» επηρεάζει ουσιαστικά τις κύριες αγορές γραφείων. Πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και η Φρανκφούρτη βλέπουν τα ποσοστά κενών να μειώνονται και τα ενοίκια να αυξάνονται για χώρους γραφείων υψηλής ποιότητας (“Grade A”) reuters.com reuters.com. Στους βασικούς χρηματοοικονομικούς τομείς του Λονδίνου, τα κενά μειώθηκαν στο ~7% το Α’ τρίμηνο, από το υψηλό της πανδημίας στο 8,7%, και τα ενοίκια για γραφεία υψηλής ποιότητας στην City και το West End είναι κοντά σε ιστορικά υψηλά reuters.com. Εταιρείες από την JPMorgan έως την Amazon έχουν επιβάλει αυστηρότερες πολιτικές φυσικής παρουσίας reuters.com, οδηγώντας μεγάλους ενοικιαστές να εξασφαλίσουν premium γραφεία που προσφέρουν σύγχρονες παροχές και διαπιστευτήρια βιωσιμότητας που αναζητούν οι επιστρέφοντες εργαζόμενοι.

«Το εκκρεμές έχει στραφεί… Υπάρχει συσσωρευμένη ζήτηση και μικρότερη προσφορά ποιοτικών χώρων», παρατηρεί ο Lee Elliott, επικεφαλής στρατηγικής στην Knight Frank reuters.com, περιγράφοντας πώς οι εντολές των εργοδοτών οδηγούν σε φυγή προς την ποιότητα. Μάλιστα, τόσες πολλές εταιρείες πλέον θέλουν χώρους κορυφαίας κατηγορίας που ενδέχεται να προκύψουν ελλείψεις προσφοράς. Περίπου 30 μεγάλες εταιρείες αναζητούν καθεμία πάνω από 100.000 τ.π. στο Λονδίνο – συνολικά χρειάζονται χώρους πολύ περισσότερους από όσους είναι διαθέσιμοι – και «ειλικρινά δεν θα υπάρχει αρκετός χώρος… ούτε για τους μισούς» από αυτούς, προειδοποιεί ο Kevin Darvishi της εταιρείας ανάπτυξης Stanhope reuters.com.

Η άλλη όψη είναι ότι τα δευτερεύοντα γραφεία αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Το ποσοστό κενών γραφείων σε όλο το μετρό του Λονδίνου έφτασε το 11%, το υψηλότερο των τελευταίων 20 ετών, καθώς οι ενοικιαστές εγκαταλείπουν παλαιότερα κτίρια για καλύτερα ή υιοθετούν την υβριδική εργασία στα προάστια. Οι συναλλαγές γραφείων ήταν υποτονικές: οι πωλήσεις γραφείων το 2024 ήταν οι χαμηλότερες από το 2009, και οι όγκοι του πρώτου τριμήνου του 2025 μειώθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση. Τα υψηλά επιτόκια χρηματοδότησης και η αβεβαιότητα στην αποτίμηση των γραφείων (λόγω της μακροπρόθεσμης επίδρασης της απομακρυσμένης εργασίας) κράτησαν πολλούς επενδυτές στο περιθώριο. Δύο εμβληματικές πωλήσεις γραφείων στο Λονδίνο – ο πύργος 100 Bishopsgate της Brookfield και το κτίριο "Can of Ham" της Nuveen – ακυρώθηκαν αφού οι προσφορές ήταν πολύ χαμηλότερες από την τιμή ζήτησης. Ωστόσο, το κλίμα αλλάζει. Στο Παρίσι, η προσφορά περίπου 700 εκατ. ευρώ της Blackstone για ένα εμβληματικό κτίριο γραφείων δείχνει ότι οι παγκόσμιοι επενδυτές θα κινηθούν γρήγορα για το σωστό ακίνητο στη σωστή τιμή. Και σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες του Λονδίνου μετά την πανδημία, η State Street συμφώνησε να αγοράσει το 40 Leadenhall Street για £333 εκατ. (με την ολοκλήρωση το 2026) – μια προπώληση που δείχνει εμπιστοσύνη στο μέλλον της αγοράς.

Logistics και Λιανική: Εκτός των γραφείων, τα ευρωπαϊκά logistics ακίνητα παραμένουν σε υψηλή ζήτηση. Τα ποσοστά κενών για σύγχρονες αποθήκες είναι κάτω του 5% σε πολλές χώρες, και οι ενοικιάσεις για κέντρα διανομής συνεχίζουν να αυξάνονται, λόγω του ηλεκτρονικού εμπορίου και της αναδιάρθρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας μετά την COVID. Η Νότια Ευρώπη βλέπει έκρηξη στην κατασκευή αποθηκών (π.χ. οι επενδύσεις logistics στην Ισπανία έφτασαν τα €1,3 δισ. το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της CBRE). Την ίδια στιγμή, τα ακίνητα λιανικής είναι διχασμένα. Οι κύριες τοποθεσίες high street και πολυτελούς λιανικής σε Παρίσι, Μιλάνο και Λονδίνο ευημερούν ξανά καθώς ανακάμπτει ο τουρισμός, αλλά τα δευτερεύοντα εμπορικά κέντρα και τα προαστιακά retail parks αντιμετωπίζουν προκλήσεις από το ηλεκτρονικό εμπόριο και τους επιφυλακτικούς καταναλωτές. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι συναλλαγές εμπορικών κέντρων έχουν αυξηθεί καθώς ορισμένοι ευκαιριακοί αγοραστές αναζητούν ευκαιρίες – για παράδειγμα, η Unibail-Rodamco πούλησε μερίδιο στο Westfield London με μεγάλη έκπτωση, επαναπροσδιορίζοντας τις αποτιμήσεις των malls.

Οικονομικό Υπόβαθρο: Η μακροοικονομική εικόνα στην Ευρώπη βελτιώνεται σταδιακά για τα ακίνητα. Ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει από τα υψηλά του 2022, ενισχύοντας τα πραγματικά εισοδήματα. Η οικονομία της ευρωζώνης αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο – «η ισχυρή εγχώρια ζήτηση» στην Ευρώπη αντισταθμίζει τα εξωτερικά εμπόδια, σημείωσε ένας αξιωματούχος της ΕΚΤ reuters.com. Οι κυβερνήσεις επίσης εντείνουν τις προσπάθειές τους: η Γερμανία, για παράδειγμα, δρομολογεί ένα «σημαντικό δημοσιονομικό ερέθισμα» μέσω δαπανών για υποδομές και άμυνα reuters.com, το οποίο θα μπορούσε να τονώσει τη ζήτηση για εμπορικούς χώρους και στέγαση εργαζομένων. Η στάση της ΕΚΤ παραμένει προσεκτική: η επιδραστική μέλος του διοικητικού συμβουλίου Isabel Schnabel (γνωστή για τη σκληρή της στάση) δήλωσε στο Reuters ότι δεν βλέπει ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων τώρα, δεδομένων των συνεχιζόμενων ανοδικών κινδύνων για τον πληθωρισμό reuters.com reuters.com. Προειδοποίησε μάλιστα ότι παράγοντες όπως οι δασμοί στο εμπόριο, οι δημοσιονομικές δαπάνες και η γήρανση του πληθυσμού μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερο διαρθρωτικό πληθωρισμό, πράγμα που σημαίνει ότι οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως ίσως αυξήσουν ξανά τα επιτόκια νωρίτερα απ’ ό,τι νομίζουν οι αγορές αν οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν reuters.com reuters.com. Για τα ακίνητα, αυτό σημαίνει ότι ένα παράθυρο χαμηλότερων επιτοκίων θα μπορούσε να ακολουθηθεί από αυστηροποίηση αν οι οικονομίες «υπερθερμανθούν» – ένα σενάριο που πρέπει να παρακολουθείται στα τέλη του 2025.

Συνοψίζοντας, οι αγορές ακινήτων της Ευρώπης στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025 χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα και αναπροσαρμογή. Η αγορά κατοικίας σημειώνει μικρή άνοδο σε βασικές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, αν και η προσιτότητα παραμένει περιορισμένη. Οι εμπορικοί τομείς είναι διχασμένοι – διαπρέπουν στα πρωτοκλασάτα γραφεία και τα logistics, αλλά υστερούν στα παλαιότερα γραφεία και σε ορισμένα καταστήματα λιανικής. Με τα επιτόκια να σταθεροποιούνται και ενδεχομένως να κατευθύνονται χαμηλότερα το 2026, το έδαφος διαμορφώνεται για μια συνεχιζόμενη σταδιακή ανάκαμψη, εφόσον η περιοχή διαχειριστεί τις εναπομείνασες οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις (ενεργειακό κόστος, επιπτώσεις πολέμου κ.λπ.). Προς το παρόν, οι επαγγελματίες ακινήτων στην Ευρώπη είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι: η χειρότερη φάση της ύφεσης φαίνεται να έχει περάσει και η προσοχή στρέφεται στο πώς θα αξιοποιηθούν οι αναδυόμενες εστίες ανάπτυξης.

Κίνα & Ασία-Ειρηνικός: Κρίση και Αντίδραση στην Κίνα, Αναλαμπές Ανάκαμψης Αλλού

Αναταραχή στην Αγορά Ακινήτων της Κίνας: Η κινεζική αγορά ακινήτων – ιστορικά μια υπερδύναμη του παγκόσμιου τομέα ακινήτων – παραμένει βυθισμένη σε ύφεση στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025. Χρόνια κυβερνητικής απομόχλευσης και αθετήσεων υποχρεώσεων από κατασκευαστές έχουν αφήσει τον τομέα σε παρατεταμένη ύφεση. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές νέων κατοικιών μειώθηκαν κατά 0,3% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, σημειώνοντας άλλη μια πτώση, και ήταν μειωμένες κατά 2,8% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα reuters.com reuters.com. Από τις 70 μεγάλες πόλεις που παρακολουθούνται, οι 60 είδαν πτώση τιμών τον Ιούλιο reuters.com, υπογραμμίζοντας το πόσο διαδεδομένη είναι η κακοδαιμονία. Ενώ ο ρυθμός πτώσης επιβραδύνθηκε ελαφρώς στις πόλεις πρώτης κατηγορίας (οι ετήσιες πτώσεις τιμών περιορίζονται ελαφρώς στη Σαγκάη, το Πεκίνο κ.λπ.) reuters.com, δεν διαφαίνεται σαφής αντιστροφή της τάσης. «Μια σαφής αντιστροφή και σταθεροποίηση δεν είναι ακόμη ορατή. Η κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει ένα πλήρες πακέτο μέτρων σταθεροποίησης της αγοράς ακινήτων χωρίς καθυστέρηση», τόνισε ο Li Kai, επικεφαλής επενδύσεων της Beijing Shengao Fund, εκφράζοντας ένα κοινό αίτημα για πιο επιθετική δράση reuters.com.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής του Πεκίνου πράγματι αγωνίζονται να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν εισαγάγει μια πληθώρα μέτρων στήριξης. Πολλές πόλεις μείωσαν τις απαιτήσεις προκαταβολής και χαλάρωσαν τους περιορισμούς αγοράς κατοικίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι η πόλη του Πεκίνου τον Αύγουστο κατάργησε ορισμένους κανόνες επιλεξιμότητας αγοραστών σε προάστια (εκτός του Πέμπτου Περιφερειακού Δακτυλίου) για να τονώσει τη ζήτηση reuters.com. Άλλες πόλεις προσφέρουν επιδόματα μετρητών και φορολογικές ελαφρύνσεις σε αγοραστές κατοικιών. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων για αγοραστές πρώτης κατοικίας έχουν μειωθεί σε αρκετές επαρχίες μετά από οδηγία της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας. Ωστόσο, αυτά τα αποσπασματικά μέτρα μέχρι στιγμής έχουν μόνο περιορίσει την αιμορραγία, χωρίς να έχουν προκαλέσει ανάκαμψη. Οι πωλήσεις ακινήτων κατά επιφάνεια μειώθηκαν κατά 4,0% τους πρώτους επτά μήνες του 2025, και οι επενδύσεις σε ακίνητα κατρακύλησαν κατά 12% σε ετήσια βάση reuters.com – σαφής ένδειξη ότι τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι αγοραστές παραμένουν εξαιρετικά επιφυλακτικοί.

Η οικονομική δυσπραγία των developers συνεχίζει να κυριαρχεί στους τίτλους των ειδήσεων. Η Country Garden, κάποτε ο μεγαλύτερος ιδιωτικός κατασκευαστής κατοικιών στην Κίνα, έχει γίνει εμβληματική της κρίσης. Αφού αθέτησε πληρωμές σε ομόλογα αξίας $11 δισ. εκτός Κίνας στα τέλη του 2023 reuters.com , η Country Garden εργάζεται πάνω σε μια τεράστια αναδιάρθρωση χρέους ύψους $14,1 δισ. Σε μια θετική εξέλιξη, η εταιρεία ανακοίνωσε στις 18 Αυγούστου ότι κέρδισε τη στήριξη μιας βασικής ομάδας τραπεζικών πιστωτών (που κατέχουν το 49% του εξωτερικού της χρέους) για το σχέδιο αναδιάρθρωσης reuters.com . Ομολογιούχοι που εκπροσωπούν το 77% της αξίας έχουν αποδεχθεί την πρόταση – πάνω από το όριο του 75% που απαιτείται reuters.com – γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμφωνία πιθανότατα θα προχωρήσει. Αυτό θα περιλαμβάνει μείωση του χρέους κατά εκτιμώμενο 78% reuters.com . Παρ’ όλα αυτά, η Country Garden παραμένει υπό αίτηση εκκαθάρισης (με ακρόαση στο δικαστήριο να έχει οριστεί για τον Ιανουάριο του 2026) μέχρι να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση reuters.com , και η δοκιμασία της έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη σε ολόκληρο τον κλάδο. Η China Evergrande Group, ένας ακόμη πρώην γίγαντας, υφίσταται παρόμοια μια επώδυνη αναδιάρθρωση μετά τη δική της ιστορική αθέτηση πληρωμών. Ηείναι σημαντική: εκατομμύρια κινεζικά νοικοκυριά που έχουν προπληρώσει για σπίτια περιμένουν καθυστερημένες κατασκευές, οι τοπικές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ελλείμματα εσόδων από πωλήσεις γης και οι τράπεζες παλεύουν με την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που συνδέονται με την ακίνητη περιουσία. Η κεντρική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα– η διοίκηση του Προέδρου Σι δίνει έμφαση στην καθιέρωση ενός «νέου μοντέλου ανάπτυξης» για τα ακίνητα που θα είναι λιγότερο κερδοσκοπικό reuters.com . Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας τον Φεβρουάριο δήλωσε ότι θα «στηρίξει τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης ακινήτων για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση του τομέα που έχει πληγεί από την κρίση» reuters.com – υπονοώντας μια μακροπρόθεσμη διαρθρωτική λύση, που ενδεχομένως να περιλαμβάνει περισσότερη ενοικιαζόμενη στέγαση και λιγότερη ανάπτυξη με δανεισμό. Βραχυπρόθεσμα, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν παρατείνει τις προθεσμίες αποπληρωμής δανείων για τους κατασκευαστές και έχουν ενθαρρύνει τις κρατικές τράπεζες να αναχρηματοδοτήσουν έργα ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των προπωλημένων κατοικιών (για να κατευνάσουν τους εξοργισμένους αγοραστές).

Μέχρι στιγμής, αυτά τα μέτρα έχουν αποτρέψει την πλήρη κατάρρευση αλλά δεν έχουν επαναφέρει την αγορά ακινήτων ως την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης που ήταν κάποτε. Η δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων, που παλαιότερα συνεισέφερε πάνω από το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της Κίνας, έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Οι οικονομολόγοι της ING σημειώνουν ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι κρίσιμη επειδή τα κινεζικά νοικοκυριά έχουν μεγάλο μέρος του πλούτου τους σε ακίνητα – «η διαμόρφωση ενός πυθμένα στις τιμές είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την τόνωση της κατανάλωσης», ανέφερε η ING reuters.com. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα δίλημμα: πώς να αναζωογονήσει τη ζήτηση για κατοικίες χωρίς να ξαναφουσκώσει μια φούσκα χρέους. Οι αναλυτές αναμένουν ευρέως περισσότερα μέτρα τόνωσης τους επόμενους μήνες – ίσως περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων στεγαστικών δανείων, χαλάρωση των ποσοστώσεων αγοράς κατοικίας στις μεγάλες πόλεις ή ακόμη και άμεσες κρατικές αγορές απούλητων αποθεμάτων. Το επόμενο τρίμηνο θα είναι καθοριστικό, καθώς παραδοσιακά η περίοδος «Χρυσός Σεπτέμβριος, Ασημένιος Οκτώβριος» είναι η κορύφωση της αγοραστικής περιόδου κατοικιών στην Κίνα· μια αποτυχία αύξησης των πωλήσεων αυτούς τους μήνες θα μπορούσε να ωθήσει το Πεκίνο να λάβει πιο ισχυρά μέτρα στήριξης.

Ευρύτερη Ασία-Ειρηνικός: Εκτός της ηπειρωτικής Κίνας, άλλες μεγάλες αγορές ακινήτων της Ασίας-Ειρηνικού ακολουθούν διαφορετικές πορείες:

Χονγκ Κονγκ: Η αγορά κατοικίας του χρηματοοικονομικού κέντρου δείχνει δειλά σημάδια σταθεροποίησης μετά από μια διόρθωση περίπου 15% τα τελευταία δύο χρόνια. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής του Χονγκ Κονγκ, η Sun Hung Kai Properties, μόλις ανέφερε ότι το κέρδος της αυξήθηκε κατά 0,5% για το έτος που έληξε τον Ιούνιο του 2025, καθώς η αγορά ακινήτων της πόλης «έδειξε σημάδια σταθεροποίησης» sg.finance.yahoo.com. Τα υποκείμενα κέρδη έφτασαν τα 21,9 δισ. HK$, ελαφρώς υψηλότερα από πέρυσι chinadailyhk.com. Η διοίκηση της Sun Hung Kai σημείωσε βελτιωμένο κλίμα και αύξηση των συναλλαγών στο Β’ τρίμηνο του 2025. Το τμήμα πολυτελείας του Χονγκ Κονγκ ειδικά ανακάμπτει, ενισχυμένο από αγοραστές υψηλής καθαρής αξίας από την ηπειρωτική Κίνα και ντόπιους που εκμεταλλεύονται τις πτώσεις τιμών. Ωστόσο, τα αυξανόμενα επιτόκια (η Νομισματική Αρχή του Χονγκ Κονγκ ακολουθεί τη Fed) διατηρούν την ευρεία αγορά υποτονική – τα κόστη στεγαστικών δανείων κοντά στο 4% και η οικονομική επιβράδυνση επιβαρύνουν τη ζήτηση. Παρ’ όλα αυτά, με την ηπειρωτική Κίνα να χαλαρώνει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και κάποιες εκροές κεφαλαίων να αναζητούν ασφαλές καταφύγιο, οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι τιμές κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε μέτρια ανάπτυξη στα τέλη του 2025 . Η ενοικίαση γραφείων στο Χονγκ Κονγκ επίσης σταθεροποιήθηκε, με τα κενά στο Central να φτάνουν στο ανώτατο σημείο και κινεζικές εταιρείες να επιστρέφουν για να αποκτήσουν κορυφαίους χώρους με μειωμένα ενοίκια.

Χονγκ Κονγκ: Η αγορά κατοικίας του χρηματοοικονομικού κέντρου δείχνει δειλά σημάδια σταθεροποίησης μετά από μια διόρθωση περίπου 15% τα τελευταία δύο χρόνια. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής του Χονγκ Κονγκ, η Sun Hung Kai Properties, μόλις ανέφερε ότι το κέρδος της αυξήθηκε κατά 0,5% για το έτος που έληξε τον Ιούνιο του 2025, καθώς η αγορά ακινήτων της πόλης «έδειξε σημάδια σταθεροποίησης». Τα υποκείμενα κέρδη έφτασαν τα 21,9 δισ. HK$, ελαφρώς υψηλότερα από πέρυσι. Η διοίκηση της Sun Hung Kai σημείωσε βελτιωμένο κλίμα και αύξηση των συναλλαγών στο Β' τρίμηνο του 2025. Το τμήμα πολυτελείας του Χονγκ Κονγκ ειδικά ανακάμπτει, ενισχυμένο από αγοραστές υψηλής καθαρής αξίας από την ηπει

Η αγορά ακινήτων του παραμένει ανθεκτική. Τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια (η Τράπεζα της Ιαπωνίας μόλις πρόσφατα προχώρησε σε μικρή προσαρμογή της καμπύλης αποδόσεων) συνεχίζουν να στηρίζουν . Τα κενά γραφείων στο Τόκιο είναι χαμηλά (~3–4%) και σε κεντρικές περιοχές όπως το Marunouchi. Αξιοσημείωτο είναι το υψηλό ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για την Ιαπωνία – το αδύναμο γεν έχει κάνει τα ιαπωνικά ακίνητα 20–30% φθηνότερα σε δολάρια σε σχέση με πριν λίγα χρόνια. Σε μια σημαντική συμφωνία, το GIC (κρατικό ταμείο της Σιγκαπούρης) και η ESR Cayman ανακοίνωσαν τον Αύγουστο κοινοπραξία $1,2 δισ. για την απόκτηση και ανάπτυξη , ποντάροντας στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι τιμές κατοικιών στην Ιαπωνία επίσης αυξάνονται σταδιακά, ειδικά στα προάστια καθώς η τηλεργασία οδηγεί σε μετακινήσεις, αν και ο ρυθμός είναι μέτριος. Η επιτυχία της ιαπωνικής κυβέρνησης στην (βασικός ΔΤΚ ~2,5%) σημαίνει ότι δεν βιάζεται να αυξήσει απότομα τα επιτόκια, στάση που πιθανότατα θα συνεχίσει να στηρίζει τις αξίες ακινήτων. Υπόλοιπη Ασία: Η αγορά ακινήτων της Σιγκαπούρης ψύχεται ελαφρώς λόγω μιας σειράς κυβερνητικών μέτρων (υψηλότεροι φόροι μεταβίβασης για ξένους, αυστηρά όρια δανεισμού), αλλά οι τιμές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά μετά την άνοδο 2020–2024. Η Αυστραλία βλέπει αναζωπύρωση στην αγορά κατοικίας αυτή την άνοιξη: μετά από πτώση το 2022–23, οι τιμές κατοικιών στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη αυξάνονται ξανά (ετήσιος ρυθμός μεσαίων μονοψήφιων ποσοστών) χάρη στις μειώσεις επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας και την επιστροφή της μετανάστευσης. Η Ινδία, όπως αναλύεται παρακάτω, υπεραποδίδει σχετικά, ενώ η Νοτιοανατολική Ασία παρουσιάζει μικτή εικόνα – π.χ., το Βιετνάμ βρίσκεται σε ύφεση κατασκευών (οι κατασκευαστές του αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας παρόμοια με της Κίνας, αν και σε μικρότερη κλίμακα), ενώ η Ινδονησία και η Μαλαισία απολαμβάνουν σταθερή ανάπτυξη στις αγορές κατοικίας τους εν μέσω οικονομικής ανάκαμψης και, στην περίπτωση της Μαλαισίας, κυβερνητικής ώθησης για προσιτή στέγαση. Η αγορά κατοικίας της Νότιας Κορέας, μετά από απότομη διόρθωση, έχει σταθεροποιηθεί καθώς η κυβέρνηση χαλάρωσε τους περιορισμούς δανεισμού· οι τιμές διαμερισμάτων στη Σεούλ έχουν αρχίσει να αυξάνονται από το Β’ τρίμηνο του 2025.

Συνολικά, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού εκτός Κίνας βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό σε φάση ανάκαμψης από την πανδημία και τα σοκ των επιτοκίων. Ωστόσο, η ύφεση στην αγορά ακινήτων της Κίνας παραμένει ο μεγαλύτερος περιφερειακός κίνδυνος – το τεράστιο μέγεθός της (τόσο σε οικονομικούς όρους όσο και σε δραστηριότητα κατασκευών) σημαίνει ότι μια παρατεταμένη αδυναμία εκεί θα μπορούσε να επηρεάσει τα πάντα, από τη ζήτηση εμπορευμάτων (χάλυβας, χαλκός) έως το επενδυτικό κλίμα διεθνώς. Προς το παρόν, το αφήγημα για τα ακίνητα στην Ασία είναι διχασμένο: Κίνα σε κρίση έναντι αρκετών άλλων αγορών που αντέχουν ή ανακάμπτουν. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Πεκίνο για να δουν αν μπορεί να επιτύχει τουλάχιστον μια ήπια προσγείωση για τον τομέα ακινήτων της καθώς πλησιάζουμε το 2026.

Αναδυόμενες Αγορές: Υψηλή Ανάπτυξη και Μεγάλα Έργα στο Επίκεντρο

Πέρα από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ανατολική Ασία, η αγορά ακινήτων στις αναδυόμενες αγορές έχει τις δικές της σημαντικές εξελίξεις αυτήν την περίοδο, συχνά με χαρακτηριστικά υψηλής αναπτυξιακής δυναμικής σε συνδυασμό με παρεμβάσεις πολιτικής:

Ινδία – Ισχυρή Ανάπτυξη, Ουράνιοι Άνεμοι Πολιτικής: Η αγορά κατοικίας της Ινδίας ξεχωρίζει παγκοσμίως ως μια σπάνια περίπτωση επιταχυνόμενης ανάπτυξης. Οι τιμές ακινήτων στις μεγάλες ινδικές πόλεις αυξάνονται με υγιή ρυθμό, υποστηριζόμενες από ταχεία αστικοποίηση, αυξανόμενα εισοδήματα (για κάποιους) και μια πολιτισμική προτίμηση στην ιδιοκατοίκηση. Δημοσκόπηση του Reuters σε ειδικούς ακινήτων προβλέπει ότι οι τιμές κατοικιών στην Ινδία θα αυξηθούν κατά 6,5% το 2025, επιπλέον μιας αύξησης ~4% το 2024 reuters.com. Ορισμένες περιοχές όπως η Μουμπάι και το Δελχί NCR ενδέχεται να δουν τιμές +8% φέτος reuters.com. Η ζήτηση είναι ιδιαίτερα ισχυρή για κατοικίες μεσαίας και υψηλής κατηγορίας· μια έκθεση της JLL σημείωσε ότι τα πολυτελή σπίτια (>₹1 crore) αποτελούσαν το 62% των πωλήσεων στο Α’ εξάμηνο του 2025, αντανακλώντας αύξηση στους ευκατάστατους αγοραστές timesofindia.indiatimes.com.

Ωστόσο, αυτή η ανάπτυξη συνοδεύεται από μια. Οι τιμές των κατοικιών στην Ινδία έχουν σχεδόν, ξεπερνώντας κατά πολύ την αύξηση των μισθών reuters.com . «Για εκατομμύρια ανθρώπους, νομίζω ότι η ιδιοκτησία κατοικίας γίνεται ένα μακρινό όνειρο», προειδοποίησε ο Pankaj Kapoor, διευθύνων σύμβουλος της ερευνητικής εταιρείας Liases Foras reuters.com reuters.com . Τα ενοίκια επίσης εκτοξεύονται (προβλεπόμενη αύξηση +7–10% το επόμενο έτος) reuters.com , γεγονός που δυσκολεύει τους αγοραστές πρώτης κατοικίας να αποταμιεύσουν. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, τόσο η κεντρική όσο και οι πολιτειακές κυβερνήσεις στην Ινδία λαμβάνουν μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, την 1η Σεπτεμβρίου το εθνικό συμβούλιο GST αποφάσισε να, με ισχύ από economictimes.indiatimes.com . Τοείναι βασικό υλικό κατασκευής (αντιπροσωπεύει περίπου το 10–12% του κόστους οικοδόμησης) economictimes.indiatimes.com economictimes.indiatimes.com , οπότε αυτή η μείωση φόρου αναμένεται να economictimes.indiatimes.com . Οι ειδικοί του κλάδου χαιρέτισαν την κίνηση: «Αυτή η μείωση του συντελεστή… μεταφράζεται άμεσα σε χαμηλότερο κόστος έργων και βελτιωμένες ταμειακές ροές… μια ισχυρή ώθηση στην προσιτότητα της στέγασης», δήλωσε ο Siddharth Surana, εταίρος σε συμβουλευτική εταιρεία ακινήτων economictimes.indiatimes.com . Εάν οι κατασκευαστές μεταβιβάσουν τις αποταμιεύσεις, οι αγοραστές κατοικιών υπό κατασκευή θα μπορούσαν να δουν αισθητή μείωση τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο economictimes.indiatimes.com . Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας έχει ξεκινήσει έναν(αφού διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 6,5% για μεγάλο διάστημα, το μείωσε κατά 25 μονάδες βάσης τον Αύγουστο), κάτι που θα πρέπει σταδιακά να μειώσει τα διαβόητα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων (αυτή τη στιγμή ~9% για πολλούς δανειολήπτες). Σε συνδυασμό με τις κρατικές επιδοτήσεις για αγοραστές πρώτης κατοικίας και τη μεγάλη συσσωρευμένη ζήτηση για στέγαση στις αστικές περιοχές, ο οικιστικός τομέας της Ινδίας αναμένεται να παραμείνει. Οι κύριοι κίνδυνοι είναι η τοπική υπερπροσφορά (ορισμένες πόλεις έχουν μεγάλα αποθέματα απούλητων κατοικιών στην πολυτελή κατηγορία) και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, αλλά προς το παρόν η δυναμική είναι ισχυρή.

Λατινική Αμερική: Στη Λατινική Αμερική, οι αγορές ακινήτων επωφελούνται από την υποχώρηση του πληθωρισμού και το τέλος της νομισματικής σύσφιξης. Η Βραζιλία έχει δει την κεντρική της τράπεζα να μειώνει τα επιτόκια κατά 100 μονάδες βάσης ήδη το 2025, καθώς ο πληθωρισμός εκεί έπεσε κάτω από 5%. Τα χαμηλότερα επιτόκια μεταφράζονται σε φθηνότερη στεγαστική πίστη. Η αγορά κατοικίας της Βραζιλίας, ειδικά στο Σάο Πάολο, ανακάμπτει – οι κατασκευαστές αναφέρουν βελτιωμένες πωλήσεις νέων διαμερισμάτων και σταθεροποίηση των τιμών μετά από μια μικρή πτώση. Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση έχει επίσης επανεκκινήσει ένα ανανεωμένο πρόγραμμα στέγασης «Minha Casa, Minha Vida» για την ενίσχυση της κατασκευής προσιτών κατοικιών. Το Μεξικό, εν τω μεταξύ, βιώνει μια βιομηχανική άνθηση (μεταφορά παραγωγής από αμερικανικές εταιρείες), η οποία αυξάνει τη ζήτηση για βιομηχανικά ακίνητα κατά μήκος των συνόρων με τις ΗΠΑ· τα ενοίκια βιομηχανικών ακινήτων σε πόλεις όπως το Μοντερέι και την Τιχουάνα φτάνουν σε ιστορικά υψηλά, καθώς αμερικανικές και ασιατικές εταιρείες μισθώνουν τεράστιες αποθήκες και εργοστάσια. Η αγορά κατοικίας στο Μεξικό παραμένει σταθερή, με μέτρια αύξηση τιμών ~4-5% ετησίως, ενισχυμένη από τον νεανικό πληθυσμό και τα κρατικά στεγαστικά δάνεια μέσω του Infonavit. Άλλες αγορές όπως η Χιλή και η Κολομβία έχουν παρουσιάσει επιβράδυνση στην αγορά κατοικίας λόγω υψηλών επιτοκίων, αλλά καθώς οι κεντρικές τους τράπεζες ξεκινούν μειώσεις (η Χιλή ιδιαίτερα επιθετικά), αναμένεται ανάκαμψη έως το 2026.

Μέση Ανατολή – Έκρηξη Μεγα-Έργων: Η Μέση Ανατολή, με άφθονα πετροδολάρια από τα δύο τελευταία χρόνια υψηλών τιμών πετρελαίου, ξεκινά γιγαντιαία έργα ακινήτων και υποδομών που αναδιαμορφώνουν τους ορίζοντες της περιοχής. Η Σαουδική Αραβία ηγείται με το σχέδιο Vision 2030, προωθώντας πολλαπλές αναπτύξεις. Το πιο εντυπωσιακό είναι το NEOM, μια φουτουριστική πόλη 500 δισ. δολαρίων στη βορειοδυτική έρημο, με τη «The Line» (μια γραμμική πόλη 170 χλμ.), τη βιομηχανική πόλη Oxagon και μια τεράστια βιώσιμη τουριστική περιοχή. Αναφορές από το NEOM στις αρχές Σεπτεμβρίου τονίζουν ταχεία πρόοδο των κατασκευών: το έργο NEOM Green Hydrogen – που προορίζεται να γίνει το μεγαλύτερο εργοστάσιο πράσινου υδρογόνου στον κόσμο – είναι άνω του 80% ολοκληρωμένο σε διάφορες τοποθεσίες fuelcellsworks.com, με στόχο να ξεκινήσει παραγωγή έως το 2026. Επιπλέον, το λιμάνι και το βιομηχανικό κέντρο Oxagon του NEOM μπήκαν σε νέα φάση ανάπτυξης, με το Newsweek να αναφέρει «έναρξη νέας φάσης» σε αυτό που είναι «το μεγαλύτερο εργοτάξιο στον κόσμο.» Οι σαουδαραβικές αρχές πιέζουν να δείξουν απτά αποτελέσματα για να σιγήσουν τους σκεπτικιστές, αν και υπάρχουν φήμες για πιέσεις κόστους και ακόμη και ανακατατάξεις προσωπικού στο εργατικό δυναμικό του NEOM, καθώς η κυβέρνηση αναζητά αποδοτικότητα semafor.com. Παρ’ όλα αυτά, η τεράστια κλίμακα των κατασκευών (δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στο εργοτάξιο, δισεκατομμύρια δολάρια για σήραγγες και θεμέλια για τους δύο παράλληλους ουρανοξύστες ύψους 500μ. της The Line) είναι πρωτοφανής. Αυτά τα έργα, μαζί με άλλα όπως το γιγαντιαίο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας και την πόλη ψυχαγωγίας Qiddiya κοντά στο Ριάντ, δημιουργούν μια περιφερειακή κατασκευαστική έκρηξη.

Αλλού στον Κόλπο, η αγορά ακινήτων τουπαραμένει σε άνθηση. Οι τιμές των πολυτελών κατοικιών στο Ντουμπάι έχουν αναφερθεί ότι, ενώ και οιβρίσκονται σε ζήτηση καθώς εταιρείες κρυπτονομισμάτων, hedge funds και εύπορα άτομα μετακομίζουν στο εμιράτο. Αυτή την εβδομάδα, η Emaar Properties του Ντουμπάι λάνσαρε μια νέα σειρά παραθαλάσσιων βιλών που εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, αντανακλώντας τη, ιδιαίτερα από Ρώσους, Ινδούς και Κινέζους αγοραστές. Τοεπενδύει τα κέρδη του από το LNG σε εγχώρια ακίνητα (επεκτείνοντας τις υποδομές και τη στέγαση της Ντόχα ενόψει μελλοντικών εκδηλώσεων) και στο εξωτερικό (το κρατικό του ταμείο μόλις απέκτησε σημαντικό μερίδιο σε έναν εμβληματικό πύργο γραφείων στο Μανχάταν, σύμφωνα με φήμες της αγοράς).

Αφρική: Στην Αφρική, οι ιστορίες ακινήτων είναι πιο τοπικές. Τα εμπορικά ακίνητα της Νότιας Αφρικής παραμένουν σταθερά αλλά αντιμετωπίζουν αντίθετους ανέμους από τη χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και τις ελλείψεις ρεύματος (καθιστώντας τα γραφεία με εφεδρική παροχή ρεύματος πιο πολύτιμα). Η Νιγηρία βιώνει άνθηση ακινήτων στις ακριβές γειτονιές του Λάγος καθώς επενδυτές της διασποράς και ντόπιοι αντισταθμίζουν τον πληθωρισμό αγοράζοντας πραγματικά περιουσιακά στοιχεία – οι τιμές γης σε περιοχές του Λάγος έχουν αυξηθεί κατά 50% σε δύο χρόνια. Εν τω μεταξύ, η Κένυα και η Γκάνα παλεύουν με υψηλά επιτόκια που έχουν ψυχράνει τις αγορές κατοικίας τους· ωστόσο, μια νέα τάση είναι οι Κινέζοι κατασκευαστές που επενδύουν σε αφρικανικά έργα προσιτής στέγασης (πρόσφατα μια κινεζική εταιρεία ανακοίνωσε έργο στέγασης $100 εκατ. στο Ναϊρόμπι).

Συνοψίζοντας, οι αναδυόμενες αγορές συνολικά παρουσιάζουν θύλακες ισχυρής ανάπτυξης ακινήτων (Ινδία, κράτη του Κόλπου, τμήματα της Λατινικής Αμερικής) και συνεχιζόμενες προκλήσεις (ορισμένες αφρικανικές και μικρότερες αγορές). Πολλές αναδυόμενες οικονομίες αξιοποιούν πολιτικά εργαλεία – είτε μειώνοντας φόρους όπως η μείωση του GST στο τσιμέντο στην Ινδία, είτε διοχετεύοντας κρατικά κεφάλαια σε προγράμματα στέγασης – για να τονώσουν τον κλάδο, αναγνωρίζοντας τη σημασία των ακινήτων τόσο για την οικονομική δραστηριότητα όσο και για την κοινωνική σταθερότητα. Για τους διεθνείς επενδυτές που αναζητούν αποδόσεις, κάποιες από αυτές τις αγορές (ειδικά με βελτιούμενα μακροοικονομικά θεμελιώδη και νεανικό πληθυσμό) γίνονται όλο και πιο ελκυστικές, αν και ο συναλλαγματικός και ο πολιτικός κίνδυνος παραμένουν βασικές παράμετροι.

Μεγάλες Συμφωνίες & Τάσεις Επενδύσεων: Μεγάλα Κεφάλαια σε Κίνηση

Ο Σεπτέμβριος 2025 έχει επίσης δει μερικές συμφωνίες ακινήτων που τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας και επενδυτικές κινήσεις σε όλο τον κόσμο, δείχνοντας πού κατευθύνεται το κεφάλαιο:

Εγγραφή Ανάπτυξης Κεφαλαίου: Οι παγκόσμιοι επενδυτές αυξάνουν ξανά το ρυθμό τους μετά από μια επιφυλακτική στάση το 2024. Η Savills αναφέρει ότι περίπου 380 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύθηκαν σε ακίνητα παγκοσμίως στο πρώτο εξάμηνο του 2025 marketsgroup.org. Τόσο οι αγοραστές όσο και οι πωλητές είναι πλέον πιο ευθυγραμμισμένοι στις τιμές , και πολλές αγορές χρήσης παραμένουν θεμελιωδώς ισχυρές – παράγοντες που έχουν ξεκλειδώσει τη σύναψη συμφωνιών marketsgroup.org. Αξιοσημείωτο είναι ότι, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν 193 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες συναλλαγές επαγγελματικών ακινήτων , μόλις 5% λιγότερο από το δεύτερο τρίμηνο του 2024 marketsgroup.org. Αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά έχει σε μεγάλο βαθμό προσαρμοστεί στα υψηλότερα επιτόκια. Μέσα σε αυτά τα νούμερα, οι συναλλαγές γραφείων παγκοσμίως έφτασαν τα 45 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο , σημειώνοντας αύξηση 12% σε ετήσια βάση marketsgroup.org, καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα γραφεία άρχισε να ανακάμπτει (οι ΗΠΑ οδήγησαν αυτή την άνοδο με αύξηση 50% από χαμηλή βάση) marketsgroup.org. Αντίθετα, οι επενδύσεις στον τομέα κατοικίας (ενοικιαζόμενη κατοικία) ανήλθαν σε 58 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, μειωμένες κατά 9% σε σχέση με πέρυσι – αν και η ισχυρή δραστηριότητα του πρώτου τριμήνου διατήρησε το συνολικό ποσό του πρώτου εξαμήνου στο +8% σε ετήσια βάση marketsgroup.org, με τον τομέα στέγασης ηλικιωμένων/φροντίδας ηλικιωμένων να ξεχωρίζει (+80% από την αρχή του έτους στα 15 δισ. δολάρια) marketsgroup.org καθώς τα δημογραφικά δεδομένα δημιουργούν νέες ευκαιρίες. Ο βιομηχανικός/λογιστικός τομέας είδε επενδύσεις 42 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο (–10% σε ετήσια βάση), ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με τα περσινά ρεκόρ αν δούμε το πρώτο εξάμηνο συνολικά marketsgroup.org. Το γενικό μήνυμα: οι παγκόσμιες ροές κεφαλαίων σε ακίνητα ανακάμπτουν , και οι επενδυτές είναι επιλεκτικά πρόθυμοι να προχωρήσουν ξανά σε μεγάλες συμφωνίες.

Οι παγκόσμιοι επενδυτές αυξάνουν ξανά το ρυθμό τους μετά από μια επιφυλακτική στάση το 2024. marketsgroup.org. Τόσο οι , και πολλές αγορές χρήσης παραμένουν θεμελιωδώς ισχυρές – παράγοντες που έχουν ξεκλειδώσει τη σύναψη συμφωνιών marketsgroup.org. Αξιοσημείωτο είναι ότι, , μόλις 5% λιγότερο από το δεύτερο τρίμηνο του 2024 marketsgroup.org. Αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά έχει σε μεγάλο βαθμό προσαρμοστεί στα υψηλότερα επιτόκια. Μέσα σε αυτά τα νούμερα, , σημειώνοντας αύξηση 12% σε ετήσια βάση marketsgroup.org, καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα γραφεία άρχισε να ανακάμπτει (οι ΗΠΑ οδήγησαν αυτή την άνοδο με αύξηση 50% από χαμηλή βάση) marketsgroup.org. Αντίθετα, ανήλθαν σε 58 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, μειωμένες κατά 9% σε σχέση με πέρυσι – αν και η ισχυρή δραστηριότητα του πρώτου τριμήνου διατήρησε το συνολικό ποσό του πρώτου εξαμήνου στο +8% σε ετήσια βάση marketsgroup.org, με τον τομέα να ξεχωρίζει (+80% από την αρχή του έτους στα 15 δισ. δολάρια) marketsgroup.org καθώς τα δημογραφικά δεδομένα δημιουργούν νέες ευκαιρίες. είδε επενδύσεις 42 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο (–10% σε ετήσια βάση), ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με τα περσινά ρεκόρ αν δούμε το πρώτο εξάμηνο συνολικά marketsgroup.org. Το γενικό μήνυμα: , και οι επενδυτές είναι επιλεκτικά πρόθυμοι να προχωρήσουν ξανά σε μεγάλες συμφωνίες. Mega-Deals και M&A: Αρκετές μεγάλες συμφωνίες αποτυπώνουν αυτή την τάση. Στις ΗΠΑ, μία από τις μεγαλύτερες πρόσφατες συναλλαγές ήταν η εξαγορά της Retail Opportunity Investments Corp από τη Blackstone Real Estate έναντι 4 δισ. δολαρίων για να την καταστήσει ιδιωτική εταιρεία (ανακοινώθηκε στα τέλη του 2024) reuters.com – η συμφωνία αυτή ολοκληρώθηκε το Α’ τρίμηνο του 2025, επεκτείνοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιο λιανικής της Blackstone. Πιο άμεσα, ο κολοσσός private equity KKR φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την αγορά χαρτοφυλακίου συγκροτημάτων διαμερισμάτων Sunbelt για πάνω από $1,5 δισ. (πηγή: φήμες αγοράς), ποντάροντας στη ζήτηση ενοικίων που τροφοδοτείται από τη μετανάστευση. Οι ιδιωτικοποιήσεις REIT επίσης αυξάνονται: αναλυτές εικάζουν ότι αρκετά υποτιμημένα REIT γραφείων και εμπορικών κέντρων μπορεί να αποτελέσουν στόχους αν οι μετοχές τους παραμείνουν σημαντικά υποτιμημένες σε σχέση με τις αξίες των περιουσιακών τους στοιχείων.

Αρκετές αποτυπώνουν αυτή την τάση. Στις ΗΠΑ, μία από τις μεγαλύτερες πρόσφατες συναλλαγές ήταν (ανακοινώθηκε στα τέλη του 2024) reuters.com – η συμφωνία αυτή ολοκληρώθηκε το Α’ τρίμηνο του 2025, επεκτείνοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιο λιανικής της Blackstone. Πιο άμεσα, ο κολοσσός private equity φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την αγορά χαρτοφυλακίου συγκροτημάτων διαμερισμάτων Sunbelt για πάνω από $1,5 δισ. (πηγή: φήμες αγοράς), ποντάροντας στη ζήτηση ενοικίων που τροφοδοτείται από τη μετανάστευση. επίσης αυξάνονται: αναλυτές εικάζουν ότι αρκετά υποτιμημένα REIT γραφείων και εμπορικών κέντρων μπορεί να αποτελέσουν στόχους αν οι μετοχές τους παραμείνουν σημαντικά υποτιμημένες σε σχέση με τις αξίες των περιουσιακών τους στοιχείων. Διασυνοριακές Επενδύσεις: Οι διασυνοριακές επενδύσεις σε ακίνητα αυξάνονται ξανά καθώς η ταξιδιωτική και επιχειρηματική δραστηριότητα επανέρχεται στο φυσιολογικό. Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής και της Ασίας αναζητούν ενεργά εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία στη Δύση. Για παράδειγμα, η Qatar Investment Authority (QIA) πρόσφατα αύξησε το μερίδιό της στην Empire State Realty Trust , και η GIC της Σιγκαπούρης συνεργάστηκε με τη νορβηγική NBIM για την αγορά μεριδίου σε συγκρότημα γραφείων στο Σαν Φρανσίσκο τον Αύγουστο. Οι επενδυτές της Βόρειας Αμερικής επίσης κοιτούν στο εξωτερικό: οι Brookfield και CPP Investments του Καναδά απέκτησαν από κοινού χαρτοφυλάκιο φοιτητικής στέγασης στο Ηνωμένο Βασίλειο για περίπου £750 εκατ., βλέποντας αξία στον τομέα της φοιτητικής διαμονής.

Οι διασυνοριακές επενδύσεις σε ακίνητα αυξάνονται ξανά καθώς η ταξιδιωτική και επιχειρηματική δραστηριότητα επανέρχεται στο φυσιολογικό. αναζητούν ενεργά εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία στη Δύση. Για παράδειγμα, η Qatar Investment Authority (QIA) πρόσφατα αύξησε το μερίδιό της στην , και η συνεργάστηκε με τη νορβηγική NBIM για την αγορά μεριδίου σε συγκρότημα γραφείων στο Σαν Φρανσίσκο τον Αύγουστο. επίσης κοιτούν στο εξωτερικό: οι Brookfield και CPP Investments του Καναδά απέκτησαν από κοινού χαρτοφυλάκιο φοιτητικής στέγασης στο Ηνωμένο Βασίλειο για περίπου £750 εκατ., βλέποντας αξία στον τομέα της φοιτητικής διαμονής. Μεγάλες Συμφωνίες στην Ευρώπη: Η Ευρώπη έχει δει το μερίδιό της σε σημαντικές συναλλαγές τους τελευταίους μήνες. Η Ισπανία προσέλκυσε μια αξιοσημείωτη συμφωνία όταν η CBRE Investment Management επένδυσε €300 εκατ. σε ισπανική εταιρεία ανάπτυξης κατοικιών (μονάδα της Värde Partners) για να εκμεταλλευτεί την έλλειψη κατοικιών στην Ισπανία inrev.org inrev.org. Στο Λονδίνο , εκτός από την προαναφερθείσα αγορά γραφείων State Street, η Google ολοκλήρωσε την εξαγορά του κτιρίου των κεντρικών της γραφείων στο Λονδίνο έναντι £804 εκατ. από κοινοπραξία (εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμο έλεγχο της πανεπιστημιούπολής της). Η Γερμανία είδε την Union Investment να αποκτά έναν πύργο γραφείων αξίας €500 εκατ. στη Φρανκφούρτη, μισθωμένο στη Deutsche Bank – ένδειξη εμπιστοσύνης στα κορυφαία γερμανικά γραφεία. Και στην Κεντρική Ευρώπη , κοινοπραξία επενδυτών από την Αυστρία και το Ισραήλ αγόρασε πλειοψηφικό πακέτο σε χαρτοφυλάκιο πολωνικών εμπορικών κέντρων έναντι €300 εκατ., αντανακλώντας ευκαιριακές κινήσεις στη λιανική.

Η Ευρώπη έχει δει το μερίδιό της σε σημαντικές συναλλαγές τους τελευταίους μήνες. προσέλκυσε μια αξιοσημείωτη συμφωνία όταν η CBRE Investment Management επένδυσε για να εκμεταλλευτεί την έλλειψη κατοικιών στην Ισπανία inrev.org inrev.org. Στο , εκτός από την προαναφερθείσα αγορά γραφείων State Street, η Google ολοκλήρωσε την εξαγορά του κτιρίου των κεντρικών της γραφείων στο Λονδίνο έναντι £804 εκατ. από κοινοπραξία (εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμο έλεγχο της πανεπιστημιούπολής της). Η είδε την Union Investment να αποκτά έναν πύργο γραφείων αξίας €500 εκατ. στη Φρανκφούρτη, μισθωμένο στη Deutsche Bank – ένδειξη εμπιστοσύνης στα κορυφαία γερμανικά γραφεία. Και στην , κοινοπραξία επενδυτών από την Αυστρία και το Ισραήλ αγόρασε πλειοψηφικό πακέτο σε χαρτοφυλάκιο πολωνικών εμπορικών κέντρων έναντι €300 εκατ., αντανακλώντας ευκαιριακές κινήσεις στη λιανική. Συμφωνίες Ασίας-Ειρηνικού: Στην Αυστραλία , ο κολοσσός βιομηχανικών ακινήτων Goodman Group συνεργάστηκε με την APG (ολλανικό συνταξιοδοτικό ταμείο) για την αγορά ενός logistics park αξίας 600 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας στα προάστια του Σίδνεϊ, εκμεταλλευόμενοι το κύμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Κίνα έχει λιγότερες μεγάλες συναλλαγές λόγω της εγχώριας κρίσης, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ξένα private equity (συμπεριλαμβανομένης της Bain Capital) εξετάζουν την αγορά προβληματικών εμπορικών ακινήτων στην Κίνα με μεγάλες εκπτώσεις – μια τάση που αξίζει να παρακολουθήσουμε αν η πολιτική χαλαρώσει τους κανόνες για ξένες επενδύσεις. Η Ινδία είδε μια ιστορική συμφωνία REIT: η Brookfield India REIT συμφώνησε να αγοράσει δύο πύργους γραφείων στη Γκουρουγκράμ από την RMZ Corp για περίπου 400 εκατ. δολάρια, σηματοδοτώντας ενοποίηση στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο των ινδικών office REITs.

Στην , ο κολοσσός βιομηχανικών ακινήτων Goodman Group συνεργάστηκε με την APG (ολλανικό συνταξιοδοτικό ταμείο) για την αγορά ενός logistics park αξίας 600 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας στα προάστια του Σίδνεϊ, εκμεταλλευόμενοι το κύμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. έχει λιγότερες μεγάλες συναλλαγές λόγω της εγχώριας κρίσης, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ξένα private equity (συμπεριλαμβανομένης της Bain Capital) εξετάζουν την αγορά προβληματικών εμπορικών ακινήτων στην Κίνα με μεγάλες εκπτώσεις – μια τάση που αξίζει να παρακολουθήσουμε αν η πολιτική χαλαρώσει τους κανόνες για ξένες επενδύσεις. είδε μια ιστορική συμφωνία REIT: η Brookfield India REIT συμφώνησε να αγοράσει δύο πύργους γραφείων στη Γκουρουγκράμ από την RMZ Corp για περίπου 400 εκατ. δολάρια, σηματοδοτώντας ενοποίηση στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο των ινδικών office REITs. Κινήσεις Κατασκευής/Ανάπτυξης: Στον τομέα της ανάπτυξης, ορισμένες εταιρείες παίρνουν τολμηρά στοιχήματα. Η Hyundai (ο κατασκευαστής αυτοκινήτων) ανακοίνωσε ένα τεράστιο επενδυτικό πλάνο 26 δισ. δολαρίων σε εγκαταστάσεις παραγωγής στις ΗΠΑ (εργοστάσια ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών) lightboxre.com, το οποίο, αν και βιομηχανική κίνηση, συνεπάγεται τεράστιο αναπτυξιακό pipeline ακινήτων (εργοστάσια, κατοικίες εργαζομένων κ.λπ.) σε νότιες πολιτείες όπως η Τζόρτζια και η Αλαμπάμα. Αντίστοιχα, η Intel και οι συνεργάτες της προχωρούν με τα έργα chip fab άνω των 20 δισ. δολαρίων στο Οχάιο – από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα στην ιστορία των ΗΠΑ. Τέτοιου είδους έργα θολώνουν τα όρια μεταξύ βιομηχανικών εταιρικών επενδύσεων και ακινήτων, καθώς απαιτούν τεράστιες εκτάσεις, κατασκευές και συχνά δημιουργούν ολόκληρες νέες κοινότητες.

Στον τομέα της ανάπτυξης, ορισμένες εταιρείες παίρνουν τολμηρά στοιχήματα. Η (ο κατασκευαστής αυτοκινήτων) ανακοίνωσε ένα τεράστιο (εργοστάσια ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών) lightboxre.com, το οποίο, αν και βιομηχανική κίνηση, συνεπάγεται τεράστιο αναπτυξιακό pipeline ακινήτων (εργοστάσια, κατοικίες εργαζομένων κ.λπ.) σε νότιες πολιτείες όπως η Τζόρτζια και η Αλαμπάμα. Αντίστοιχα, η και οι συνεργάτες της προχωρούν με τα έργα chip fab άνω των 20 δισ. δολαρίων στο Οχάιο – από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα στην ιστορία των ΗΠΑ. Τέτοιου είδους έργα θολώνουν τα όρια μεταξύ βιομηχανικών εταιρικών επενδύσεων και ακινήτων, καθώς απαιτούν τεράστιες εκτάσεις, κατασκευές και συχνά δημιουργούν ολόκληρες νέες κοινότητες. Βιωσιμότητα και Κεφάλαιο Ακινήτων: Μια αξιοσημείωτη τάση στις συμφωνίες του 2025 είναι η έμφαση στα βιώσιμα και πράσινα ακίνητα. Οι επενδυτές λαμβάνουν όλο και περισσότερο υπόψη την ενεργειακή απόδοση και το ανθρακικό αποτύπωμα. Για παράδειγμα, πρόσφατη έκδοση πράσινου ομολόγου 500 εκατ. δολαρίων από ευρωπαϊκή εταιρεία ακινήτων υπερκαλύφθηκε, δείχνοντας ότι το κεφάλαιο είναι άφθονο για φιλικά προς το περιβάλλον έργα. Μερικές από τις μεγάλες συμφωνίες, όπως η προσφορά της Blackstone για γραφεία στο Παρίσι και οι πωλήσεις γραφείων στο Λονδίνο, είναι υπό την προϋπόθεση σχεδίων ανακαίνισης για να πληρούν τα νέα ενεργειακά πρότυπα. Αυτή η εστίαση στο ESG επηρεάζει τις αποτιμήσεις: κτίρια που δεν μπορούν να αναβαθμιστούν οικονομικά στα νέα πρότυπα διαπραγματεύονται με μεγάλες εκπτώσεις (το λεγόμενο “brown discount”). Αντίθετα, ακίνητα με ισχυρά πράσινα διαπιστευτήρια προσελκύουν υψηλότερες τιμές και περισσότερους ενδιαφερόμενους. Αναμένεται περισσότερες εξαγορές με επίκεντρο την ανακαίνιση και πιθανώς κατεδαφίσεις/αναπτύξεις παλαιού αποθέματος τα επόμενα χρόνια ως μέρος αυτής της πράσινης μετάβασης.

Σχόλιο ειδικού: Στελέχη της αγοράς ακινήτων εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία εν μέσω αυτών των εξελίξεων. «Βλέπουμε ανανεωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον σε όλους τους τομείς – η φάση ανακάλυψης τιμών φαίνεται να έχει τελειώσει», δήλωσε ένας διευθύνων σύμβουλος της Savills, αναφερόμενος στην αύξηση των επενδυτικών όγκων το πρώτο εξάμηνο. Ένας άλλος βετεράνος του κλάδου, ο Hamid Moghadam, CEO της Prologis (του μεγαλύτερου ιδιοκτήτη logistics στον κόσμο), σχολίασε σε πρόσφατο συνέδριο: «Τα θεμελιώδη της αγοράς logistics παραμένουν ισχυρά παγκοσμίως… Ακόμα και με υψηλότερα επιτόκια, η έλλειψη [αποθηκευτικών] χώρων και η αύξηση των ενοικίων συνεχίζονται, οπότε επενδύουμε σε όλο τον κύκλο» (όπως αποδεικνύεται από τα συνεχιζόμενα έργα επέκτασης της Prologis). Από την άλλη πλευρά, κάποιοι προειδοποιούν ότι δεν έχουν ξεπεραστεί όλα τα προβλήματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ένας διαχειριστής ευρωπαϊκού fund, «Η μείωση των επιτοκίων είναι το καλό νέο, αλλά συμβαίνει επειδή οι οικονομίες επιβραδύνουν – πρέπει πλέον να επιλέγεις προσεκτικά τα ακίνητα στα οποία επενδύεις». Αυτό συνοψίζει το τρέχον κλίμα: συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι συμφωνίες προχωρούν και ορισμένες αγορές είναι “καυτές”, αλλά οι συνετοί επενδυτές είναι επιλεκτικοί, εστιάζοντας σε ακίνητα υψηλής ποιότητας ή σε distressed ευκαιρίες με ισχυρή μακροπρόθεσμη ζήτηση.

Συμπέρασμα: Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2025 αποκαλύπτει ένα παγκόσμιο τοπίο ακινήτων σε σημείο καμπής. Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και οι ισχυρές εστίες ζήτησης (από αποθήκες στις ΗΠΑ μέχρι κατοικίες στην Ινδία και γραφεία στο Λονδίνο) δίνουν νέα πνοή στις αγορές, παρότι παραμένουν προκλήσεις από τα προβλήματα ακινήτων της Κίνας έως τα συνεχιζόμενα ζητήματα προσιτότητας. Μεγάλες συμφωνίες και αυξανόμενες ροές κεφαλαίων δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών επιστρέφει – με προσοχή. Με τις μειώσεις επιτοκίων να διαφαίνονται και πολλές αγορές να έχουν επαναπροσδιορίσει τις αποτιμήσεις τους, οι παίκτες της αγοράς ακινήτων τοποθετούνται για πιθανή άνοδο. Όπως το έθεσε συνοπτικά ένας ειδικός, «Έχουμε ξεπεράσει το σοκ και μπαίνουμε στην ανάκαμψη – αλλά είναι μια επιλεκτική ανάκαμψη». Οι επόμενοι μήνες θα δοκιμάσουν το βάθος και το εύρος αυτής της ανάκαμψης, αλλά προς το παρόν, η παγκόσμια αγορά ακινήτων γέρνει προς την αισιοδοξία για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.

