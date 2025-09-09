Οι Παγκόσμιες Αγορές Ακινήτων Ανατρέπονται από Ελπίδες για Μειώσεις Επιτοκίων, Τεράστιες Συμφωνίες & Αναδυόμενα Hotspots

Βασικά Στοιχεία:

Ανακούφιση από τα Επιτόκια στον Ορίζοντα: Ασθενή στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τα στοιχήματα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα ξεκινήσει μειώσεις επιτοκίων ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου , ενδεχομένως μειώνοντας το βασικό της επιτόκιο στο ~3,25–3,50% έως τον Ιανουάριο reuters.com. Η αναμενόμενη στροφή της Fed αναμένεται να μειώσει το κόστος δανεισμού παγκοσμίως , με αναλυτές να λένε ότι θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει επιθετική χαλάρωση» από κεντρικές τράπεζες σε αναδυόμενες αγορές riotimesonline.com, βελτιώνοντας τις συνθήκες χρηματοδότησης ακινήτων.

Παρά το γεγονός ότι τα γραφεία αντιμετωπίζουν υψηλή κενότητα, οι επενδυτές σπεύδουν σε ακίνητα πρώτης γραμμής. Στη Νέα Υόρκη, η , η μεγαλύτερη εξαγορά γραφειακού ακινήτου στο Μανχάταν τα τελευταία τρία χρόνια commercialcafe.com. Η RXR το παρουσιάζει ως στοίχημα «ανάκαμψης γραφείων» – αποκτώντας έναν πύργο-τρόπαιο με έκπτωση, ποντάροντας ότι τα γραφεία κορυφαίας κατηγορίας θα είναι οι μακροπρόθεσμοι νικητές παρά τα προβλήματα του κλάδου commercialcafe.com. Οι μικτές τύχες της Ευρώπης: Η εμπορική ακίνητη περιουσία της Ευρώπης παραμένει σε ύφεση , με τους όγκους επενδύσεων να παραμένουν κοντά σε χαμηλά δεκαετίας reuters.com. «Έχουμε ‘ζόμπι-χώρα’… καμία ανάκαμψη, εγκλωβισμένα περιουσιακά στοιχεία, καμία ρευστότητα», λέει ο επικεφαλής ακινήτων της PGIM στην Ευρώπη, καθώς πολλοί πωλητές αντιστέκονται στις μειώσεις τιμών reuters.com. Ωστόσο, κυνηγοί ευκαιριών παραμονεύουν: στη Βρετανία, ο κολοσσός ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων KKR έδειξε ενδιαφέρον για την εξαγορά της βρετανικής εταιρείας PRS REIT , συμμετέχοντας σε προσφορά £631,6 εκατομμυρίων για το trust ενοικιαζόμενων κατοικιών εν μέσω αποδυναμωμένων τιμών ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο reuters.com reuters.com. Εν τω μεταξύ, οι τιμές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν σε νέο ρεκόρ μέσου όρου £299.331 τον Αύγουστο – αυξημένες κατά 2,2% σε ετήσια βάση reuters.com reuters.com – καθώς η βελτιωμένη προσιτότητα και η ανθεκτική ζήτηση στηρίζουν μια «αργή αλλά σταθερή» άνοδο reuters.com (αν και οι πωλητές μειώνουν τις τιμές περισσότερο από το συνηθισμένο για να προωθήσουν τις καταχωρίσεις reuters.com).

Βόρεια Αμερική: Η πτώση της στέγασης συναντά συμφωνίες μεγάλου βεληνεκούς

Αλλαγές στην Αγορά Κατοικίας: Μετά από χρόνια έντονων αυξήσεων τιμών, η δυναμική της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ έχει σταματήσει. Οι υποψήφιοι αγοραστές είναι σπάνιοι καθώς τα επιτόκια στεγαστικών δανείων παραμένουν υψηλά, και οι πωλητές νιώθουν την πίεση. Σε μεγάλο μέρος της χώρας, τα σπίτια μένουν στην αγορά για περισσότερο και οι πόλεμοι προσφορών έχουν σχεδόν εξαφανιστεί abcnews.go.com abcnews.go.com. Μια έρευνα του Associated Press σημειώνει ότι πολλοί πωλητές έχουν αναγκαστεί να μειώσουν τις τιμές καταχώρισης (μερικές φορές επανειλημμένα) για να προσελκύσουν προσφορές, ή να προσφέρουν προνόμια όπως μείωση επιτοκίου και πιστώσεις για επισκευές abcnews.go.com abcnews.go.com. Η εθνική διάμεση τιμή καταχώρισης τον Ιούλιο ήταν περίπου $439.000 – ελαφρώς αυξημένη ετησίως – αλλά σε πόλεις που ήταν κάποτε «καυτές» όπως το Όστιν, το Μαϊάμι, το Σικάγο και το Ντένβερ, οι διάμεσες τιμές στην πραγματικότητα έπεσαν κατά ~4–5% σε σχέση με ένα χρόνο πριν abcnews.go.com. Το απόθεμα των απούλητων κατοικιών έχει αυξηθεί (οι ενεργές καταχωρίσεις αυξήθηκαν κατά ~25% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο) καθώς περισσότερες νέες κατασκευές βγαίνουν στην αγορά και οι αγοραστές διστάζουν abcnews.go.com. Οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών παραμένουν κολλημένες κοντά σε ιστορικά χαμηλά – 1,3% κάτω από τον ήδη χαμηλό περσινό ρυθμό μέχρι τον Ιούλιο abcnews.go.com. «Γίνεται πιο δύσκολο για τους πωλητές να διαπραγματευτούν σκληρά», αναφέρει το AP, καθώς η ισορροπία ισχύος μετατοπίζεται αργά προς τους αγοραστές abcnews.go.com. Παρ’ όλα αυτά, οι οικονομολόγοι σημειώνουν ότι η προσιτότητα στέγασης σταδιακά βελτιώνεται – η αύξηση των μισθών πλέον ξεπερνά την αύξηση των τιμών των κατοικιών κατά μέσο όρο, και οποιαδήποτε μείωση στα επιτόκια στεγαστικών δανείων θα μπορούσε να απελευθερώσει συσσωρευμένη ζήτηση abcnews.go.com abcnews.go.com.

Εμπορικός Τομέας – Προσοχή και Ευκαιριοθηρία: Το τοπίο των εμπορικών ακινήτων στη Βόρεια Αμερική είναι διχασμένο. Από τη μία πλευρά, οι ιδιοκτήτες γραφείων συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες με αυξημένα ποσοστά κενών χώρων λόγω της εξ αποστάσεως εργασίας και του υψηλότερου κόστους δανεισμού. Η πίεση είναι εμφανής σε ορισμένες αγορές – από μισοάδεια κτίρια στο κέντρο της πόλης μέχρι τον κολοσσό των co-working WeWork που παραπαίει (θα κατέθετε αίτηση για Κεφάλαιο 11 αργότερα το φθινόπωρο). Ωστόσο, ακόμη και μέσα σε αυτή τη δυσμενή κατάσταση, μεγάλοι επενδυτές επιλέγουν προσεκτικά κορυφαία ακίνητα στις σημερινές χαμηλές τιμές. Ενδεικτικά: Στα τέλη Αυγούστου, η RXR Realty και οι συνεργάτες της απέκτησαν το 42όροφο 590 Madison Avenue στο Μανχάταν για $1,1 δισεκατομμύρια commercialcafe.com. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία γραφείων στη Νέα Υόρκη τα τελευταία χρόνια, και η RXR τη βλέπει ως μια στρατηγική κίνηση ποντάροντας ότι τα γραφεία υψηλής ποιότητας και καλής τοποθεσίας θα ανακάμψουν, ακόμη κι αν τα παλαιότερα, τυποποιημένα κτίρια γραφείων παραμείνουν «εγκαταλελειμμένα περιουσιακά στοιχεία». Ο πύργος της Plaza District – με γνωστούς ενοικιαστές και πρόσφατες αναβαθμίσεις – πουλήθηκε με σημαντική έκπτωση από τις μέγιστες αποτιμήσεις, δείχνοντας πώς ακόμη και τα κορυφαία ακίνητα έχουν ανατιμολογηθεί. «Αυτό ταιριάζει στη στρατηγική μας για ανάκαμψη των γραφείων», δήλωσε η RXR, παρουσιάζοντας την αγορά ως μακροπρόθεσμο στοίχημα στη μείωση της προσφοράς κορυφαίων χώρων και στη διαρκή ζήτηση από εκλεκτούς ενοικιαστές commercialcafe.com. Παρομοίως, η SL Green Realty – ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης γραφείων στο Μανχάταν – υπέγραψε συμφωνία $160 εκατομμυρίων στις 8 Σεπτεμβρίου για την αγορά δύο κτιρίων γραφείων στο Midtown (346 Madison Ave και ένα γειτονικό ακίνητο), συνεχίζοντας τη συγκέντρωση κορυφαίων τοποθεσιών commercialcafe.com. Και εκτός του τομέα των γραφείων, τα βιομηχανικά ακίνητα παραμένουν σχετικά φωτεινό σημείο: Οι πωλήσεις αποθηκών και εγκαταστάσεων logistics στις ΗΠΑ ανήλθαν σε $33,8 δισεκατομμύρια από την αρχή του έτους έως τον Αύγουστο, ουσιαστικά ισοφαρίζοντας τον όγκο ρεκόρ των δύο προηγούμενων ετών παρά τις οικονομικές αντιξοότητες commercialcafe.com. Αυτό υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, ακόμη κι όταν άλλοι τύποι ακινήτων υστερούν.

Εξελίξεις Πολιτικής και Χρηματοδότησης: Ένα πιθανό σημείο καμπής για την αγορά ακινήτων στη Βόρεια Αμερική είναι η κατεύθυνση των επιτοκίων. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στα μέσα Σεπτεμβρίου. Μετά από έναν χρόνο διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για την ψύξη του πληθωρισμού, οι αγορές είναι όλο και πιο πεπεισμένες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια για πρώτη φορά σε αυτόν τον κύκλο reuters.com. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δίνουν περίπου 88% πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο (κυρίως αναμένοντας μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας, αν και υπάρχει μικρή πιθανότητα για μεγαλύτερη μείωση κατά μισή μονάδα) riotimesonline.com reuters.com. Ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, έχει υπαινιχθεί αυξανόμενους κινδύνους για την αγορά εργασίας που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν χαλάρωση reuters.com. Εάν πράγματι η Fed ξεκινήσει μια σειρά μειώσεων επιτοκίων, αυτό θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες χρηματοδότησης για στεγαστικά και εμπορικά δάνεια. Η Εθνική Ένωση Μεσιτών προβλέπει ότι η χαλάρωση της Fed θα «τελικά [χαλαρώσει] το κόστος δανεισμού στην αγορά εμπορικών ακινήτων.» nar.realtor Τα αμερικανικά στεγαστικά επιτόκια έχουν ήδη υποχωρήσει από τα πρόσφατα υψηλά εν αναμονή, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στους αγοραστές κατοικιών. Αντίστοιχα και στον Καναδά, οι οικονομολόγοι αναμένουν ευρέως ότι η Τράπεζα του Καναδά θα ακολουθήσει με δικές της μειώσεις επιτοκίων μέχρι το φθινόπωρο equalsmoney.com truenorthmortgage.ca, κάτι που θα μπορούσε να αναζωογονήσει τη δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας του Καναδά μετά από επιβράδυνση. Συνολικά, η προοπτική φθηνότερης πίστωσης δίνει μια δόση αισιοδοξίας σε μια κατά τα άλλα υποτονική αγορά ακινήτων στη Βόρεια Αμερική.

Ευρώπη: Οι επενδυτές αναζητούν αξία καθώς οι αγορές ψάχνουν για πυθμένα

Εμπορικά Ακίνητα – Το “Zombieland” Παραμένει: Οι αγορές εμπορικών ακινήτων της Ευρώπης παραμένουν κολλημένες σε χαμηλές ταχύτητες, διαψεύδοντας τις προβλέψεις στις αρχές του 2025 ότι θα υπάρξει ανάκαμψη. Οι όγκοι συναλλαγών παραμένουν κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της δεκαετίας, καθώς αγοραστές και πωλητές διαφωνούν έντονα στις τιμές. Στο πρώτο τρίμηνο, οι πωλήσεις εμπορικών ακινήτων στην Ευρώπη ανήλθαν μόλις σε €47,8 δισ. – σταθερά σε σχέση με ένα χρόνο πριν και μόλις στο μισό του επιπέδου πριν τρία χρόνια reuters.com. Τα προκαταρκτικά στοιχεία του δεύτερου τριμήνου φαίνονται ακόμη πιο αδύναμα: οι διασυνοριακές επενδύσεις σε ακίνητα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική κατρακύλησαν περίπου 20% σε ετήσια βάση, στα €17,2 δισ., σημειώνοντας το χειρότερο δεύτερο τρίμηνο της δεκαετίας reuters.com. “Έχουμε ‘zombieland’… καμία ανάκαμψη, εγκλωβισμένα περιουσιακά στοιχεία, καμία ρευστότητα να επιστρέφει,” παραπονέθηκε ο Sebastiano Ferrante του επενδυτικού κολοσσού PGIM, περιγράφοντας την παράλυση της αγοράς reuters.com. Οι υποψήφιοι αγοραστές απαιτούν μεγάλες εκπτώσεις λόγω των υψηλότερων επιτοκίων και των φόβων ύφεσης, αλλά πολλοί πωλητές αρνούνται να υποχωρήσουν στις τιμές, προτιμώντας να “επεκτείνουν και να προσποιούνται” στα δάνεια αντί να καταγράψουν ζημίες. Αυτό το αδιέξοδο είναι πιο έντονο στον τομέα των γραφείων – ειδικά για περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι πλέον δημοφιλή, όπως παλιά προάστια γραφείων και μισοάδεια εμπορικά κέντρα, τα οποία δυσκολεύονται να βρουν αγοραστές reuters.com reuters.com. Ακόμη και τα data centers, που ήταν πρόσφατα δημοφιλής τομέας, έχουν δει το επενδυτικό ενδιαφέρον να μειώνεται στην Ευρώπη reuters.com. Αντίθετα, ένας τομέας παραμένει ανθεκτικός: τα οικιστικά ακίνητα προς ενοικίαση. Η αγορά ενοικιαζόμενων κατοικιών με χαμηλή προσφορά συνεχίζει να προσελκύει κεφάλαια reuters.com, καθώς η ισχυρή ζήτηση ενοικιαστών και τα ενοίκια συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό την καθιστούν σχετικά ασφαλή. Για παράδειγμα, τα χαρτοφυλάκια πολυκατοικιών της Γερμανίας και άλλα περιουσιακά στοιχεία του “living sector” εξακολουθούν να προσελκύουν προσφορές, ακόμη κι όταν οι πύργοι γραφείων μένουν αδιάθετοι.

Ευκαιριακές Συμφωνίες και Προσφορές: Με τις αξίες των ευρωπαϊκών ακινήτων να έχουν μειωθεί σημαντικά από τα υψηλά προ της πανδημίας,. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει επίκεντρο: reuters.com . Αυτή την εβδομάδα, η εισηγμένη στο Λονδίνο, ιδιοκτήτης που εστιάζει σε ενοικιαζόμενα σπίτια για οικογένειες, επιβεβαίωσε ότι έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από τη νεοϋορκέζικη KKR & Co. reuters.com . Η KKR συμμετείχε σε επίσημη διαδικασία πώλησης για την PRS REIT, η οποία είχε ήδη λάβει προσφορά εξαγοράς ύψους £632 εκατ. τον Ιούνιο reuters.com . Η μετοχή της PRS REIT εκτινάχθηκε σχεδόν 9% στις 8 Σεπτεμβρίου καθώς έγινε γνωστή η είδηση, αντανακλώντας ελπίδες ότι ένας πόλεμος προσφορών θα μπορούσε να αυξήσει την αξία της reuters.com . Η κίνηση της KKR αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης – το 2025 Αμερικανοί επενδυτές έχουν στοχεύσει αρκετά βρετανικά real estate trusts (για παράδειγμα, η KKR νωρίτερα έκανε προσφορά $6,4 δισ. για τη μηχανολογική εταιρεία Spectris και επιδίωξε την εξαγορά της εταιρείας ακινήτων υγείας PHP) reuters.com . Οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι πιεσμένες αποτιμήσεις και η αδύναμη στερλίνα έχουν μετατρέψει τα βρετανικά ακίνητα σε “value play” για τα κεφάλαια με ισχυρό δολάριο reuters.com . Αλλού στην Ευρώπη, κάποιες πωλήσεις distressed ακινήτων αρχίζουν να εμφανίζονται: στη Γερμανία, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας για τον εμβληματικό ουρανοξύστητης Φρανκφούρτης έβγαλε τον πύργο προς πώληση σε μια σπάνια δοκιμή αυτής της προβληματικής αγοράς reuters.com . Και στη Γαλλία και την Ισπανία, μερικές ιδιωτικές συμφωνίες για logistics parks και ξενοδοχεία ολοκληρώθηκαν με εκπτώσεις 15–20%, σηματοδοτώντας ότι. Οι παρατηρητές της αγοράς αναμένουν αυξημένη δραστηριότητα συμφωνιών στα τέλη του 2025 καθώς οι πωλητές αποδέχονται σταδιακά τα νέα επίπεδα τιμών.

Ανθεκτικότητα της Κατοικίας (και Ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο): Οι αγορές κατοικίας στην Ευρώπη παρουσιάζουν μια μικτή εικόνα αλλά γενικά τα πηγαίνουν καλύτερα από τον εμπορικό τομέα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η αγορά κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο μόλις κατέγραψε νέο ρεκόρ μέσης τιμής παρά την ευρύτερη οικονομική αβεβαιότητα. Η εταιρεία χορήγησης στεγαστικών δανείων Halifax ανέφερε ότι η μέση τιμή κατοικίας στη Βρετανία έφτασε τις £299.331 τον Αύγουστο, ένα νέο ιστορικό υψηλό μετά από άνοδο 0,3% σε μηνιαία βάση (ο τρίτος συνεχόμενος μήνας ανόδου) reuters.com reuters.com. Οι τιμές είναι τώρα 2,2% υψηλότερες από πέρυσι, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων reuters.com. Αυτή η απροσδόκητη αντοχή ήρθε μετά από μια προσωρινή πτώση στα τέλη του 2024· η αγορά ανέκαμψε στις αρχές του 2025, βοηθούμενη από τη βελτίωση της προσιτότητας (οι μισθοί αυξήθηκαν και τα επιτόκια στεγαστικών σταθεροποιήθηκαν) και το τελικό κύμα αγοραστών που εκμεταλλεύτηκαν μια πλέον ληγμένη φορολογική ελάφρυνση στο χαρτόσημο reuters.com. «Η αγορά κατοικίας έδειξε ότι μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις», δήλωσε ο επικεφαλής στεγαστικών της Halifax, σημειώνοντας ότι η ζήτηση παραμένει ανθεκτική ακόμη και καθώς ο πληθωρισμός και τα επιτόκια παραμένουν υψηλά reuters.com. Παρ’ όλα αυτά, η δραστηριότητα καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από ρεαλιστικές τιμές – η πλατφόρμα Rightmove παρατήρησε ότι οι πωλητές τον Ιούλιο έπρεπε να μειώσουν τις ζητούμενες τιμές περισσότερο από το συνηθισμένο για να πετύχουν πωλήσεις, λόγω της αυξημένης προσφοράς ακινήτων στην αγορά reuters.com. Μάλιστα, η ανταγωνίστρια εταιρεία Nationwide κατέγραψε μικρή πτώση 0,1% στις τιμές τον Αύγουστο, δείχνοντας ότι δεν συμφωνούν όλοι οι δείκτες και η αύξηση των τιμών εκτός των κεντρικών περιοχών είναι συγκρατημένη reuters.com. Η αγορά ενοικίων στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει επίσης νέα ρεκόρ: το μέσο διαφημιζόμενο ενοίκιο για νέες μισθώσεις έφτασε τις £1.577 το μήνα, 3% υψηλότερο από πέρυσι και το υψηλότερο που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με τη Rightmove reuters.com. Παρόμοιες τάσεις παρατηρούνται σε όλη την Ευρώπη – τα ενοίκια αυξάνονται καθώς οι υποψήφιοι για πρώτη αγορά κατοικίας νοικιάζουν για μεγαλύτερο διάστημα. Σε πόλεις από το Δουβλίνο μέχρι το Παρίσι, η προσφορά κατοικιών παραμένει περιορισμένη, διατηρώντας τις τιμές σχετικά σταθερές ακόμη και όταν ο όγκος των πωλήσεων μειώνεται. Η κυβερνητική πολιτική βρίσκεται επίσης σε μεταβατικό στάδιο: στη Βρετανία, αυξάνονται οι εικασίες ότι ο φθινοπωρινός Προϋπολογισμός θα μπορούσε να αυξήσει τους φόρους ακινήτων σε ακριβά σπίτια <a href=”https://www.reuters.com/world/uk/ukreuters.com, το οποίο έχει εισαγάγει κάποια επιφυλακτικότητα στο ανώτερο τμήμα της αγοράς του Λονδίνου. Συνολικά, ο οικιστικός τομέας της Ευρώπης αντέχει καλύτερα από τα εμπορικά ακίνητα, αν και το 2025 έχει σαφώς μετατοπιστεί σε μια πιο αργή «νέα κανονικότητα» με μέτριες αυξήσεις τιμών (ή ελαφρές μειώσεις σε ορισμένες περιοχές) αντί για τον φρενήρη ρυθμό των προηγούμενων ετών.

Ασία-Ειρηνικός: Τα προβλήματα της Κίνας, οι στροφές πολιτικής & τα φωτεινά σημεία

Κίνα – Ρεκόρ Κενών και Προσπάθειες Διάσωσης: Ο τεράστιος τομέας ακινήτων της Κίνας συνεχίζει να παλεύει με διπλή κρίση: καταρρέουσα ζήτηση σε βασικά τμήματα (όπως τα γραφεία) και υπερχρέωση μεταξύ των κατασκευαστών. Στον τομέα των εμπορικών ακινήτων, οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: τα ποσοστά κενών σε πόλεις πρώτης κατηγορίας δεν ήταν ποτέ υψηλότερα. Τα κενά σε γραφεία κατηγορίας Α στο Shenzhen έφτασαν το 30,6% στα μέσα του έτους, με τη Σαγκάη στο 22,6%, τη Γκουανγκζού 22,6% και ακόμη και το Πεκίνο σχεδόν 20% άδειο reuters.com reuters.com. Σε αντίθεση με τις δυτικές αγορές, η εργασία από το σπίτι είναι λιγότερο συνηθισμένη στην Κίνα, αλλά μια αδύναμη οικονομία και οι περικοπές κόστους από τις εταιρείες έχουν αφήσει παρ’ όλα αυτά «άδεια γραφεία… όλο και πιο συνηθισμένο φαινόμενο» στα μεγάλα κέντρα reuters.com. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η υπερπροσφορά, οι ιδιοκτήτες και οι τοπικές αρχές προσφέρουν συνεχώς κίνητρα. Οι κατασκευαστές μειώνουν τα ενοίκια (τα ενοίκια γραφείων κατηγορίας Α έχουν πέσει 20–40% από το 2020 στις τέσσερις μεγάλες πόλεις reuters.com) και προσφέρουν επιπλέον παροχές – για παράδειγμα, ένα κρατικό REIT προσφέρει στους ενοικιαστές δωρεάν φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, ευέλικτους όρους μίσθωσης και καλύπτει ακόμη και ορισμένες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για να ενισχύσει τη «δεσμευτικότητα» reuters.com reuters.com. Οι δημοτικές αρχές επίσης παρεμβαίνουν με μέτρα στήριξης: ορισμένες έχουν αρχίσει να επιδοτούν τα ενοίκια γραφείων, να ενθαρρύνουν τη μετατροπή γραφείων σε κατοικίες και να σταματούν τις νέες πωλήσεις γης για εμπορικά έργα reuters.com. Παρά τις προσπάθειες αυτές, οι γνώστες του κλάδου αναμένουν ότι «οι συνθήκες θα παραμείνουν δύσκολες βραχυπρόθεσμα» μέχρι να απορροφηθεί η υπερβάλλουσα προσφορά reuters.com. Η δυσπραγία δεν περιορίζεται στα γραφεία – ακόμη και ο άλλοτε ακμάζων τομέας αποθηκών της Κίνας αισθάνεται την πίεση, όπως φαίνεται από την Shenzhen International (μεγάλος κατασκευαστής logistics) που αγωνίζεται να διατηρήσει ενοικιαστές στις αποθήκες της καθώς ορισμένες πολυεθνικές περιορίζουν τη δραστηριότητά τους reuters.com.

Στον τομέα της κατοικίας, η Κίνα αντιμετωπίζει μια διαφορετική αλλά σχετική πρόκληση: οι συνέπειες της κρίσης χρέους των κατασκευαστών έχουν αποδυναμώσει την εμπιστοσύνη των αγοραστών. Το πιο δραματικό σύμβολο, η China Evergrande Group, διαγράφηκε επίσημα από το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ στις 25 Αυγούστου, τερματίζοντας μια εποχή. Η Evergrande – που κάποτε είχε κεφαλαιοποίηση 50 δισ. δολαρίων – είδε τις μετοχές της να ακυρώνονται μετά από 18 μήνες αναστολής διαπραγμάτευσης και αποτυχημένες προσπάθειες αναδιάρθρωσης reuters.com reuters.com. Η κατάρρευσή της (με πάνω από 300 δισ. δολάρια υποχρεώσεις) reuters.com υπογραμμίζει την «άνευ προηγουμένου κρίση χρέους» που έπληξε την κινεζική αγορά ακινήτων το 2021 και συνεχίζει να υποβόσκει reuters.com. Δεκάδες ιδιωτικοί κατασκευαστές έχουν χρεοκοπήσει, αφήνοντας ημιτελή διαμερίσματα σε όλη τη χώρα. Το Πεκίνο βρίσκεται πλέον σε κατάσταση διάσωσης: οι αρχές έχουν μειώσει τα επιτόκια στεγαστικών δανείων, χαλάρωσαν τις απαιτήσεις προκαταβολής και ήραν περιορισμούς αγοράς κατοικίας σε πολλές πόλεις για να τονώσουν τις πωλήσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Σαγκάη μόλις αφαίρεσε ορισμένους περιορισμούς αγοράς κατοικίας στα τέλη Αυγούστου – η είδηση αυτής της πολιτικής αλλαγής προκάλεσε μάλιστα άνοδο στις μετοχές ακινήτων reuters.com. Η κεντρική κυβέρνηση ασκεί επίσης πιέσεις στις κρατικές τράπεζες να επεκτείνουν τη χορήγηση πιστώσεων σε υγιείς κατασκευαστές και να στηρίξουν τη χρηματοδότηση για σταματημένα έργα ώστε να παραδοθούν στους αγοραστές. Αυτά τα μέτρα είχαν κάποια επίδραση – υπήρξε μια σύντομη αύξηση των πωλήσεων νέων κατοικιών στις αρχές Σεπτεμβρίου στις πόλεις πρώτης κατηγορίας μετά τη χαλάρωση των κανόνων. Ωστόσο, η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη, καθώς πολλά κινεζικά νοικοκυριά διστάζουν να αγοράσουν διαμερίσματα υπό κατασκευή από προβληματικούς κατασκευαστές. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης θα πάρει χρόνο· όπως το έθεσε ένας επενδυτής, η διαγραφή της Evergrande «σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το κινεζικό μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στα ακίνητα», και ξεκινά ένα νέο, πιο νηφάλιο κεφάλαιο reuters.com.

Ιαπωνία – Αυξανόμενα Επιτόκια, Αυξανόμενο Ενδιαφέρον (από Επενδυτές): Στην Ιαπωνία, η αφήγηση για τα ακίνητα είναι αρκετά διαφορετική. Η εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική της χώρας αλλάζει επιτέλους – η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει δώσει σήμα ότι ίσως σταδιακά απομακρυνθεί από τα αρνητικά επιτόκια – και αυτό ωθεί τους εγχώριους επενδυτές να αναζητήσουν υψηλότερες αποδόσεις στα ακίνητα. Πολλά νέα επενδυτικά κεφάλαια ακινήτων έχουν ξεκινήσει για να εκμεταλλευτούν το ακόμη χαμηλό κόστος δανεισμού στην Ιαπωνία πριν αυτό αυξηθεί. Για παράδειγμα, ο όμιλος Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ανακοίνωσε ένα επενδυτικό κεφάλαιο ακινήτων ύψους ¥100 δισ. (~$680 εκατ.) με εστίαση σε μεσαίου μεγέθους γραφεία, οικιστικά κτίρια και ξενοδοχεία στο Τόκιο, την Οσάκα και τη Ναγκόγια reuters.com reuters.com. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο ακινήτων της MUFG φέτος και μέρος ενός «κύματος λανσαρισμάτων ιαπωνικών κεφαλαίων ακινήτων» το 2025, σύμφωνα με το Reuters reuters.com. Η ασφαλιστική Dai-ichi Life και η Marubeni παρουσίασαν παρομοίως ένα κεφάλαιο ακινήτων ύψους ¥400 δισ. τον Ιούλιο, ενώ η Orix Corp. ξεκίνησε ένα κεφάλαιο ¥100 δισ. τον Φεβρουάριο reuters.com. Και οι παγκόσμιοι επενδυτές συμμετέχουν δυναμικά: Η Morgan Stanley μόλις συγκέντρωσε ¥131 δισ. (~$885 εκατ.) για ένα κεφάλαιο ακινήτων με επίκεντρο την Ιαπωνία, ξεπερνώντας τον στόχο της bloomberg.com eatonvance.com. Τι οδηγεί αυτό το ενδιαφέρον; Οι αξίες των ακινήτων στην Ιαπωνία αυξάνονται σταθερά (αν και όχι σε επίπεδα φούσκας), και ακόμη κι αν η Τράπεζα της Ιαπωνίας αυξήσει τα επιτόκια, οι αποδόσεις στα κορυφαία ιαπωνικά ακίνητα παραμένουν ελκυστικές σε σχέση με τα ομόλογα. Επιπλέον, η Ιαπωνία προσφέρει ένα σταθερό καταφύγιο με ισχυρή ζήτηση ενοικιαστών – ειδικά σε πολυκατοικίες και ακίνητα logistics – και φήμη για σχετικά προβλέψιμες, χαμηλής μεταβλητότητας αποδόσεις. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι μετά από δεκαετίες αποπληθωρισμού, η αγορά ακινήτων της Ιαπωνίας δείχνει «ανθεκτικότητα μετά τον αποπληθωρισμό», προσελκύοντας ξένα κεφάλαια (οι ξένοι επενδυτές πλέον αντιπροσωπεύουν εκτιμώμενο 27% των επενδυτικών όγκων) ainvest.com. Τους επόμενους μήνες, ένα βασικό σημείο παρακολούθησης θα είναι αν η Τράπεζα της Ιαπωνίας προχωρήσει σε πρώτη αύξηση επιτοκίων – αν συμβεί αυτό, μπορεί να αυξήσει το κόστος δανεισμού αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω τις αγορές ενόψει αναμενόμενης αύξησης ενοικίων. Προς το παρόν, το κλίμα είναι θετικό: Οι ιαπωνικές εταιρείες ακινήτων έχουν αυξήσει τα κέρδηοι προβλέψεις ενοικίων, και η δραστηριότητα συναλλαγών το 2025 είναι σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει αυτή του περασμένου έτους, με επικεφαλής τους τομείς της κατοικίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Άλλες Εξελίξεις στην Ασία-Ειρηνικό: Σε άλλα μέρη της Ασίας-Ειρηνικού, οι αγορές ακινήτων παρουσιάζουν ένα μικτό σύνολο τάσεων. Η αγορά κατοικίας της Αυστραλίας, για παράδειγμα, έχει δείξει σημάδια επιβράδυνσης μετά από ένα ισχυρό ξεκίνημα στη χρονιά. Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο σταθερό στις αρχές Σεπτεμβρίου, διατηρώντας το σε υψηλό επίπεδο 4,10%, και οι τιμές κατοικιών στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη έχουν σταθεροποιηθεί καθώς οι αγοραστές φτάνουν τα όρια της αγοραστικής τους δύναμης. Ωστόσο, η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων αποτρέπει μια απότομη πτώση, και πολλοί αναμένουν ότι οι τιμές θα αρχίσουν να ανεβαίνουν αργά μόλις οι μειώσεις επιτοκίων φανούν στον ορίζοντα (οι αγορές αναμένουν ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας θα χαλαρώσει την πολιτική της το 2024). Ο τομέας ακινήτων της Ινδίας παραμένει ισχυρός – οι πωλήσεις κατοικιών σε μεγάλες πόλεις οδεύουν προς ρεκόρ το 2025, χάρη στη διευρυνόμενη μεσαία τάξη και τη μετανάστευση προς τις πόλεις. Η ινδική κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο επέκτεινε τα κίνητρα για προσιτή στέγαση και πιέζει τις τράπεζες να προσφέρουν περισσότερα στεγαστικά δάνεια σε αγοραστές πρώτης κατοικίας. Η Νοτιοανατολική Ασία είναι επίσης αξιοσημείωτη: το Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες γνωρίζουν άνθηση στην κατασκευή (νέες πολυκατοικίες, γραφεία, βιομηχανικά πάρκα) που υποστηρίζεται από ταχεία οικονομική ανάπτυξη, ενώ η αγορά ακινήτων της Σιγκαπούρης, μετά από μια φρενήρη περίοδο 2021–2022, έχει επιβραδυνθεί λόγω αυστηρών μέτρων και υψηλότερων φόρων χαρτοσήμου για ξένους αγοραστές. Συνολικά, οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων στην Ασία-Ειρηνικό είναι διχασμένες – η ύφεση της Κίνας αποτελεί τροχοπέδη στις περιφερειακές επενδυτικές ροές και τη ζήτηση δομικών υλικών, αλλά άλλες οικονομίες όπως η Ιαπωνία, η Ινδία και οι χώρες της ASEAN προσφέρουν κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης που διατηρούν το ενδιαφέρον των παγκόσμιων επενδυτών στην περιοχή.

Μέση Ανατολή: Ανθηρές Αγορές και Τολμηρές Πολιτικές Κινήσεις

Ακίνητα του Κόλπου σε Άνοδο: Οι αγορές ακινήτων στη Μέση Ανατολή – ειδικά στα πλούσια σε ενέργεια κράτη του Κόλπου – βρίσκονται στη μέση μιας αξιοσημείωτης ανόδου. Τα υψηλά έσοδα από το πετρέλαιο, οι προσπάθειες για οικονομική διαφοροποίηση και η αύξηση του πληθυσμού έχουν συνδυαστεί για να εκτοξεύσουν τη ζήτηση για ακίνητα. Πουθενά αυτό δεν είναι πιο εμφανές από ό,τι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι συνεχίζουν να καταγράφουν ρεκόρ. Η αγορά ακινήτων του Ντουμπάι είναι «καυτή», συνεχίζοντας το ράλι μετά την πανδημία. Την εβδομάδα που έληξε στις 7 Σεπτεμβρίου μόνο, το Ντουμπάι κατέγραψε πάνω από 11,5 δισ. AED σε συναλλαγές ακινήτων (περίπου 4.300 συμφωνίες) facebook.com. Για ολόκληρο τον Αύγουστο, οι πωλήσεις έφτασαν τα 40 δισ. AED (~10,9 δισ. δολάρια), αυξημένες κατά 13,2% σε σχέση με πέρυσι arabianbusiness.com. Αυτός ο αριθμός περιλάμβανε 16.993 συναλλαγές κατοικιών, τις περισσότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ σε έναν μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Γης του Ντουμπάι arabianbusiness.com. Η άνθηση καλύπτει και τα δύο άκρα της αγοράς: ο τομέας off-plan (νέες αναπτύξεις) σημείωσε αύξηση 22% στον όγκο arabianbusiness.com, με επενδυτές να αγοράζουν μονάδες σε νέα έργα σε ολόκληρες τις προγραμματισμένες κοινότητες του Ντουμπάι. Ταυτόχρονα, η δευτερογενής αγορά (μεταπώληση) αυξήθηκε επίσης κατά ~6% σε αξία arabianbusiness.com, υποδεικνύοντας υγιή ζήτηση από τελικούς χρήστες σε καθιερωμένες γειτονιές. Μια συμφωνία που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας υπογραμμίζει τον «πυρετό» για πολυτελή ακίνητα: μια βίλα στο Palm Jumeirah πουλήθηκε για 161 εκατ. AED (περίπου 44 εκατ. δολάρια), μία από τις υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί ποτέ στο Ντουμπάι therealestatereports.com. Μεσίτες λένε ότι υπερ-πλούσιοι αγοραστές από την Ευρώπη, την Ινδία και την Κίνα οδηγούν την «άνευ προηγουμένου» ζήτηση για τα περιορισμένα παραθαλάσσια αρχοντικά και ρετιρέ του Ντουμπάι, εκτοξεύοντας τις τιμές πολυτελείας σε νέα ύψη. Η αγορά ενοικίων ανθεί επίσης – τα ενοίκια στο Ντουμπάι αυξήθηκαν διψήφια ποσοστά σε ετήσια βάση και οι ιδιοκτήτες συχνά ζητούν μία επιταγή προκαταβολικά καθώς οι ενοικιαστές ανταγωνίζονται για τις λίγες διαθέσιμες μονάδες.

Το Άμπου Ντάμπι επίσης ευημερεί: οι συναλλαγές ακινήτων στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ ανήλθαν σε 61,5 δισ. AED (16,7 δισ. δολάρια) το πρώτο εξάμηνο του 2025 arabianbusiness.com , και η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα νέα στάδια μεγάλων έργων στο Yas Island και το Saadiyat Island., οι μεγάλες πόλεις της Σαουδικής Αραβίας (Ριάντ, Τζέντα, Νταμάμ) βιώνουν ταχεία αύξηση τιμών σε κατοικίες και γη, λόγω κυβερνητικών δαπανών και νεανικού πληθυσμού. Για παράδειγμα, οι μέσες τιμές βίλας στη Ριάντ αυξήθηκαν περίπου 10% τον τελευταίο χρόνο, και τα ενοίκια γραφείων στη χρηματοοικονομική συνοικία της Ριάντ βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά καθώς οι εταιρείες συρρέουν., αμέσως μετά τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA, είδε επίσης άνοδο: οι συναλλαγές ακινήτων έφτασαν τα 8,9 δισ. QAR (2,4 δισ. δολάρια) το δεύτερο τρίμηνο του 2025, αυξημένες κατά qa.muqawlat.com , χάρη στη νέα προσφορά που διατίθεται και στην εισροή ξένων επενδυτών. Σε όλη την περιοχή,. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι συνδέσεις των νομισμάτων του Κόλπου με το δολάριο σημαίνουν ότι οι αλλαγές επιτοκίων της Fed μεταδίδονται άμεσα – τα τρέχοντα υψηλά επιτόκια έχουν κάπως περιορίσει τη λήψη στεγαστικών δανείων από τελικούς χρήστες, αλλά έχουν επίσης προσελκύσει εισροή ξένων κεφαλαίων που αναζητούν αποδόσεις στην αγορά ακινήτων του Κόλπου. Τώρα, με την αναμενόμενη χαλάρωση της Fed, οι κατασκευαστές του Κόλπου αναμένουν φθηνότερη χρηματοδότηση για να ενισχύσουν περαιτέρω τους αναπτυξιακούς αγωγούς των μεγα-έργων.

Αλλαγές Πολιτικής – Άνοιγμα Πόρτας σε Ξένους Αγοραστές: Μια σημαντική αλλαγή πολιτικής βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι για μακροπρόθεσμες επενδύσεις: Η Σαουδική Αραβία φιλελευθεροποιεί τους νόμους ακινήτων της ώστε να επιτρέψει την ξένη ιδιοκτησία ακινήτων σε βασικές περιοχές. Τον Ιούλιο, το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας ενέκρινε έναν νέο νόμο για τα ακίνητα (σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2026) που για πρώτη φορά θα επιτρέπει σε μη Σαουδάραβες να αγοράζουν και να κατέχουν ακίνητα πλήρως σε καθορισμένες ζώνες μεγάλων πόλεων middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com. Πρόκειται για μια ιστορική κίνηση σε ένα βασίλειο όπου μέχρι τώρα οι ξένοι περιορίζονταν κυρίως σε βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ή πολύ περιορισμένη ιδιοκτησία μέσω ορισμένων έργων. Ο νόμος στοχεύει να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις και τεχνογνωσία στον τομέα των ακινήτων της Σαουδικής Αραβίας ως μέρος της πρωτοβουλίας Vision 2030 του Πρίγκιπα Διαδόχου Mohammed bin Salman middleeastbriefing.com. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ξένοι ιδιώτες και εταιρείες θα μπορούν να αγοράζουν ακίνητα σε μέρη όπως το Ριάντ και η Τζέντα (αν και οι ιερές πόλεις Μέκκα και Μεδίνα παραμένουν απαγορευμένες ή υπόκεινται σε ειδικές προϋποθέσεις) middleeastbriefing.com. Η κυβέρνηση ελπίζει ότι αυτό θα «ξεκλειδώσει νέες ροές κεφαλαίων» στον τομέα, θα αυξήσει την προσφορά κατοικιών και θα ενθαρρύνει διεθνείς κατασκευαστές να χτίσουν σε σαουδαραβικές πόλεις middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com. Η ανακοίνωση έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό – εταιρείες ακινήτων με έδρα τον Κόλπο και παγκοσμίως έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη σαουδαραβική αγορά, η οποία βιώνει μια άνθηση κατασκευών από μεγάλης κλίμακας έργα (NEOM, τα θέρετρα της Ερυθράς Θάλασσας κ.λπ.). Οι σαουδαραβικές αρχές συνεχίζουν επίσης να επενδύουν σημαντικά στη στέγαση των ντόπιων· η συμβολή του τομέα ακινήτων στο ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας έχει διπλασιαστεί από 5,9% σε ~12% μεταξύ 2023 και 2024 middleeastbriefing.com, γεγονός που δείχνει τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία του πέρα από το πετρέλαιο middleeastbriefing.com. Στα ΗΑΕ, την ίδια στιγμή, οι κανονισμοί για τα ακίνητα γίνονται επίσης πιο φιλικοί προς τους επενδυτές: το Ντουμπάι επέκτεινε πρόσφατα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις μακροπρόθεσμες «χρυσές βίζες» που συνδέονται με επενδύσεις σε ακίνητα (μειώνοντας το ελάχιστο επενη απαιτούμενη επένδυση), και το Αμπού Ντάμπι μείωσε ορισμένα τέλη συναλλαγών. Αυτές οι κινήσεις αποτελούν μέρος της στρατηγικής των κρατών του Κόλπου να εδραιωθούν ως παγκόσμιοι επενδυτικοί παράδεισοι και να προσελκύσουν εύπορους αλλοδαπούς.

Τάσεις ESG και Τεχνολογίας: Η άνθηση της αγοράς ακινήτων στη Μέση Ανατολή διασταυρώνεται επίσης με νέες τάσεις όπως το PropTech και οι πρωτοβουλίες ESG (περιβαλλοντικές, κοινωνικές, διακυβέρνησης). Τα ΗΑΕ, για παράδειγμα, ηγούνται στην τοκενoποίηση ακινήτων και συναλλαγές με κρυπτονομίσματα – οι ρυθμιστικές αρχές του Ντουμπάι έχουν θεσπίσει ένα πλαίσιο που επιτρέπει αγορές ακινήτων μέσω ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε αδειοδοτημένες πλατφόρμες therealestatereports.com therealestatereports.com, και ορισμένοι κατασκευαστές εξερευνούν το blockchain για κατακερματισμένη ιδιοκτησία ακινήτων. Η βιωσιμότητα ανεβαίνει επίσης στην ατζέντα· τα γιγαντιαία έργα της Σαουδικής Αραβίας προβάλλουν όλα πρότυπα πράσινης δόμησης και καινοτόμα οικολογικά σχέδια (όπως η ιδέα της πόλης “The Line” στη NEOM). Οι κατασκευαστές σε όλη την περιοχή αντιμετωπίζουν επίσης υψηλότερα κόστη κατασκευής και ανάγκη για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, καθώς ο φρενήρης ρυθμός οικοδόμησης μερικές φορές ξεπερνά την προσφορά υλικών και εργατών. Παρ’ όλα αυτά, η εμπιστοσύνη στην αγορά ακινήτων της Μέσης Ανατολής είναι στα ύψη μπαίνοντας στο τέλος του 2025. Αναλυτές λένε ότι η περιοχή έχει αναδειχθεί ως κορυφαίος παίκτης παγκοσμίως, προσφέροντας ανάπτυξη και αποδόσεις σε μια περίοδο που οι παραδοσιακές αγορές επιβραδύνουν. Όπως το έθεσε ένας CEO μεσιτικού γραφείου στο Ντουμπάι, «Η αύξηση του πληθυσμού, η παράδοση υποδομών και η κυβερνητική στήριξη δημιουργούν την τέλεια συνταγή για διαρκή ανάπτυξη στην αγορά ακινήτων» arabianbusiness.com arabianbusiness.com – μια έντονη αντίθεση με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι τομείς ακινήτων στη Δύση.

Λατινική Αμερική: Μεγάλες Προσδοκίες καθώς Πλησιάζει η Ελάφρυνση των Επιτοκίων

Οι αγορές ακινήτων της Λατινικής Αμερικής έχουν αντέξει μια δύσκολη περίοδο με εξαιρετικά υψηλά επιτόκια και πληθωρισμό, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι. Ένα κεντρικό θέμα είναι η αναμενόμενη στροφή στη νομισματική πολιτική. Πολλές κεντρικές τράπεζες της Λατινικής Αμερικής είχαν αυξήσει επιθετικά τα επιτόκια το 2021–2023 για να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό (το βασικό επιτόκιο Selic της Βραζιλίας έφτασε το 15%, της Χιλής ξεπέρασε το 11% κ.λπ.). Αυτές οι κινήσεις, ενώ σταθεροποίησαν τις οικονομίες, έκαναν τα στεγαστικά δάνεια και τη χρηματοδότηση ανάπτυξης πολύ ακριβά, με αποτέλεσμα να μειωθεί η δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων. Τώρα, με τον πληθωρισμό να τίθεται υπό έλεγχο και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αναμένεται να ξεκινήσει μειώσεις, η Λατινική Αμερική θα μπορούσε επιτέλους να δει το κόστος δανεισμού να μειώνεται. «Τα χαμηλότερα βραχυπρόθεσμα επιτόκια στις ΗΠΑ διευκολύνουν τις μειώσεις στη Λατινική Αμερική, ειδικά στη Βραζιλία, την Κολομβία, το Μεξικό,» σημείωσαν αναλυτές της Bank of America riotimesonline.com . Πράγματι, οι αγορές στοιχηματίζουν ότι, και η Banxico του Μεξικού επίσης αναμένεται να ξεκινήσει χαλάρωση αν το κάνει και η Fed x.com riotimesonline.com . Αυτή η προοπτική έχει ήδη ενισχύσει τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων (π.χ., ο δείκτης μετοχών COLCAP της Κολομβίας μόλις έφτασε σε υψηλό πενταετίας riotimesonline.com riotimesonline.com ). Για τα ακίνητα, η συνέπεια είναι φθηνότερη πίστωση και ανανεωμένη επενδυτική ικανότητα. Οι κατασκευαστές που είχαν αναβάλει έργα λόγω του κόστους χρηματοδότησης είναι έτοιμοι να ξαναρχίσουν την οικοδόμηση μόλις τα επιτόκια μειωθούν.

Σημεία ενδιαφέροντος και Τάσεις: Στη Λατινική Αμερική, το Μεξικό ξεχωρίζει ως κορυφαίος παίκτης χάρη στην παγκόσμια τάση του nearshoring. Καθώς οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας συνεχίζονται, οι πολυεθνικές βιομηχανίες στήνουν όλο και περισσότερο τις δραστηριότητές τους στο Μεξικό για να προμηθεύουν την αγορά της Βόρειας Αμερικής. Αυτό έχει οδηγήσει σε εκρηκτική ζήτηση για βιομηχανικά ακίνητα – αποθήκες, εργοστάσια και εγκαταστάσεις logistics – ειδικά κατά μήκος των συνόρων με τις ΗΠΑ και γύρω από την Πόλη του Μεξικού και το Μοντερέι. Πρόσφατη πρόβλεψη του κλάδου προβλέπει πάνω από 652 δισεκατομμύρια πέσος (>$32 δισεκατομμύρια USD) επενδύσεων σε ακίνητα να εισρέουν στο Μεξικό το 2025, μια ετήσια αύξηση περίπου 15% adventuresincre.com, με τους τομείς βιομηχανικών, “κάθετων” κατοικιών (διαμερίσματα) και τουριστικών ακινήτων να ηγούνται adventuresincre.com. Η διαθεσιμότητα βιομηχανικών ακινήτων σε σημεία ενδιαφέροντος όπως η Τιχουάνα και η Χουάρες είναι σχεδόν μηδενική, προκαλώντας κύμα νέας κατασκευής βιομηχανικών πάρκων. Η αγορά κατοικιών στο Μεξικό επίσης προσαρμόζεται: υπάρχει άνθηση σε μικτές αστικές αναπτύξεις (συχνά με διαμερίσματα πάνω από εμπορικούς και επαγγελματικούς χώρους) που απευθύνονται σε νέους επαγγελματίες σε πόλεις όπως η Πόλη του Μεξικού και η Γκουανταλαχάρα. Επιπλέον, οι ξένοι επενδυτές είναι ενεργοί σε όλη τη Λατινική Αμερική – για παράδειγμα, καναδικά και αμερικανικά συνταξιοδοτικά ταμεία επενδύουν σε βραζιλιάνικες αποθήκες logistics και κολομβιανά εμπορικά κέντρα, βλέποντας μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Απόδοση Αγοράς: Στη Βραζιλία, τη μεγαλύτερη αγορά της περιοχής, διαφαίνεται μια δειλή ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων. Η Βραζιλία αντιμετώπισε μια δύσκολη περίοδο 2023–2024 με διψήφια επιτόκια· οι πωλήσεις κατοικιών επιβραδύνθηκαν και η εμπορική κενότητα στην αγορά γραφείων του Σάο Πάολο αυξήθηκε. Ωστόσο, ο πληθωρισμός έχει μειωθεί σε μονοψήφια ποσοστά και η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας ξεκίνησε τη μείωση των επιτοκίων τον Αύγουστο του 2025. Οι οικονομολόγοι αναμένουν περισσότερες μειώσεις το 2025, κάτι που θα πρέπει σταδιακά να αναζωογονήσει τη στεγαστική πίστη και την καταναλωτική εμπιστοσύνη finance.yahoo.com reuters.com. Οι κατασκευαστές κατοικιών στη Βραζιλία ήδη αναφέρουν αύξηση των ερωτημάτων, ενώ οι τιμές των κατοικιών σε εθνικό επίπεδο αυξήθηκαν περίπου 5% σε ετήσια βάση (σε ονομαστικούς όρους) μέχρι τα μέσα του 2025 globalpropertyguide.com. Η κυβέρνηση επανενεργοποιεί επίσης ένα επιδοτούμενο στεγαστικό πρόγραμμα (Minha Casa, Minha Vida) για να τονώσει την κατασκευή προσιτών κατοικιών. Στον εμπορικό τομέα, τα κορυφαία εμπορικά κέντρα της Βραζιλίας έχουν δει τις πωλήσεις να ανακάμπτουν δυναμικά καθώς η οικονομία ανακάμπτει, αν και τα δευτερεύοντα εμπορικά κέντρα και τα παλαιότερα κτίρια γραφείων παραμένουν υπό πίεση. Στην Κολομβία, οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων είναι συγκρατημένα αισιόδοξες: ενώ η χώρα εξακολουθεί να έχει σχετικά υψηλό πληθωρισμό (περίπου 5% τον Αύγουστο riotimesonline.com) και επιτόκιο πολιτικής 13,25%, η κεντρική τράπεζα έχει δώσει σήμα για πιθανή μείωση των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους. Η αγορά κατοικίας της Κολομβίας έχει δείξει ανθεκτικότητα, με τις πωλήσεις νέων κατοικιών να προβλέπεται να αυξηθούν κατά ~9% το 2025 bbvaresearch.com, με τη βοήθεια κρατικών επιδοτήσεων για αγοραστές χαμηλού εισοδήματος και ενός νεανικού δημογραφικού που ενισχύει τη δημιουργία νοικοκυριών. Η Αργεντινή, που παλεύει με πληθωρισμό άνω του 100%, παραμένει η εξαίρεση – η αγορά ακινήτων της είναι ουσιαστικά παγωμένη σε όρους δολαρίου, με τους κατασκευαστές να χτίζουν μόνο όταν τα κόστη μπορούν να καλυφθούν με προπωλήσεις σε δολάρια ΗΠΑ και πολλές συναλλαγές να γίνονται με μετρητά. Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα ότι οι επερχόμενες εκλογές και οποιοδήποτε σχέδιο σταθεροποίησης θα μπορούσαν τελικά να αναζωογονήσουν τη δραστηριότητα της αγοράς ακινήτων της Αργεντινής από μια πολύ χαμηλή βάση.

Καινοτομία και ESG: Η αγορά ακινήτων στη Λατινική Αμερική βλέπει επίσης τεχνολογική και βιώσιμη καινοτομία. PropTech startups εμφανίζονται σε αγορές όπως το Μεξικό, η Βραζιλία και η Κολομβία, φέρνοντας ψηφιοποίηση στις καταχωρίσεις ακινήτων, crowdfunding για ακίνητα και πιο έξυπνη διαχείριση ακινήτων. Για παράδειγμα, μεξικανικές startups όπως οι Habi και La Haus έχουν συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια για να απλοποιήσουν τις διαδικτυακές πωλήσεις κατοικιών adventuresincre.com adventuresincre.com. Η βιωσιμότητα κερδίζει επίσης έδαφος: οι κατασκευαστές στις μεγάλες πόλεις της περιοχής επιδιώκουν όλο και περισσότερο πιστοποιήσεις πράσινων κτιρίων (LEED, EDGE) – το Μεξικό έχει πλέον εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια πιστοποιημένων πράσινων κτιρίων, και στη Βραζιλία, τα εμπορικά κέντρα του Σάο Πάολο διαθέτουν αρκετούς νέους πύργους γραφείων LEED Gold adventuresincre.com adventuresincre.com. Οι κυβερνήσεις ενθαρρύνουν αυτή την τάση με κίνητρα· π.χ., η Πόλη του Παναμά προσφέρει φορολογικές ελαφρύνσεις για έργα με πιστοποίηση LEED.

Συνοψίζοντας, η Λατινική Αμερική εισέρχεται στα τέλη του 2025 με συγκρατημένη αισιοδοξία στον τομέα των ακινήτων της. Παρόλο που προκλήσεις όπως η πολιτική αβεβαιότητα και η νομισματική μεταβλητότητα παραμένουν, η πιθανή στροφή προς χαλαρότερη νομισματική πολιτική αποτελεί σημαντικό θετικό παράγοντα. Σε συνδυασμό με διαρθρωτικούς μοχλούς – όπως η άνθηση της μεταποίησης στο Μεξικό, το μεγάλο έλλειμμα στέγασης στη Βραζιλία και ο αναπτυσσόμενος τεχνολογικός τομέας – η περιοχή θα μπορούσε να δει μια ουσιαστική ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων. Οι επενδυτές που άντεξαν την περίοδο των υψηλών επιτοκίων τώρα τοποθετούνται για ανάπτυξη: τα διασυνοριακά επενδυτικά κεφάλαια αυξάνονται και οι τοπικοί κατασκευαστές εξασφαλίζουν γη για μελλοντικά έργα, προβλέποντας ότι το 2026 και μετά θα φέρει έναν νέο ανοδικό κύκλο για τις αγορές ακινήτων της Λατινικής Αμερικής.

