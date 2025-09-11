Zinssenkungsfieber, Mega-Deals & Wohnungsmarktveränderungen: Globaler Immobilienboom Anfang September 2025

Fed-Zinssenkungen in Sicht: Schwache US-Arbeitsmarktdaten befeuerten Wetten darauf, dass die US-Notenbank (Federal Reserve) auf ihrer Sitzung Mitte September die Zinsen senken wird, wahrscheinlich um 25 Basispunkte (mit einer geringen Chance auf 50 Basispunkte) reuters.com. Die Hypothekenzinsen sanken auf etwa 6,5 %, was Immobilienaktien beflügelte (Immobilienindex +2,1 % an einem Tag) reuters.com. Lockerere Kreditbedingungen dürften die Immobilienkreditvergabe und Investitionen ankurbeln .

Vereinigte Staaten: Zinssenkungshoffnungen und Anpassungen am Wohnungsmarkt

Zinssätze & Ausblick: Der US-Immobilienmarkt startet mit einer Welle von monetärem Optimismus in den September. Der Arbeitsmarktbericht für August fiel überraschend schwach aus, was Investoren dazu veranlasste, ihre Wetten darauf, dass die Federal Reserve die Zinsen senken wird bei ihrer Sitzung am 16.–17. September, deutlich zu erhöhen reuters.com. Die Futures deuten auf eine beinahe sichere Zinssenkung um 0,25 % hin (nachdem in diesem Zyklus bereits zwei Senkungen erfolgt sind) und preisen sogar eine kleine Chance auf eine größere Senkung um 50 Basispunkte ein reuters.com. „Der Arbeitsmarktbericht… rechtfertigt eine Zinssenkung bei der Fed-Sitzung später in diesem Monat“, sagte US-Bank-Analyst Bill Merz reuters.com. Hoffnungen auf eine Lockerung der Fed haben die Kreditkosten bereits gesenkt – die 30-jährige Festhypothek liegt bei etwa 6,5 %, nach über 7 % zu Jahresbeginn reuters.com. Immobilienaktien reagierten mit Kursgewinnen auf die Nachricht: Der S&P 500 Immobiliensektor stieg um etwa 1 % und ein Index für Wohnungsbauaktien sprang an einem Tag um 2,1 % nach oben reuters.com, was die Erwartung widerspiegelt, dass günstigere Kredite die Immobilienaktivität wiederbeleben werden.

Wohnimmobilienmarkt: Doch vor Ort bleiben die US-Immobilienindikatoren verhalten. Die Verkäufe neuer Einfamilienhäuser sanken im Juli um 0,6 % auf eine Jahresrate von 652.000 reuters.com (trotz einer Aufwärtskorrektur für Juni) und unterstreichen damit einen Markt, der weiterhin „in einem Umfeld hoher Hypothekenzinsen zu kämpfen hat“ reuters.com. Selbst wenn die Hypothekenzinsen von ihren Höchstständen zurückgegangen sind, übersteigen sie das Einkommenswachstum bei Weitem, sodass Wohneigentum für viele unerreichbar bleibt. Der Medianpreis für neue Häuser lag im Juli bei 403.800 $ – etwa 5,9 % niedriger als vor einem Jahr, der stärkste Rückgang seit 8 Monaten reuters.com reuters.com. Das Angebot bleibt hoch (499.000 neue Häuser zum Verkauf, nahe dem Niveau von Ende 2007) reuters.com, was die Bauunternehmen zu Preisnachlässen zwingt: Laut NAHB erreichte der Anteil der Bauunternehmen, die Preise senken, im August den höchsten Stand seit 2022 reuters.com.

„Erschwinglichkeitsprobleme und ein langsameres Beschäftigungswachstum in den meisten Branchen wirken als Gegenwind für den Immobilienmarkt… Es gibt wenig Grund, bis zum Jahresende mit einer Belebung der Verkäufe zu rechnen“, beobachtete der Nationwide-Ökonom Daniel Vielhaber reuters.com und merkte an, dass selbst wenn die Fed ihre Politik lockert, die Kombination aus nach wie vor hohen Hypothekenzinsen und einem schwächeren Arbeitsmarkt die Wohnungsnachfrage begrenzen wird. Tatsächlich sind Hypothekenzinsen für 30 Jahre von etwa 6½ % eine Erleichterung gegenüber über 7 %, aber sie sind doppelt so hoch wie die unter 3,5 % von 2021 – eine Realität, die sich in schwachen Verkäufen bestehender Häuser und vielen potenziellen Verkäufern widerspiegelt, die auf extrem niedrig verzinsten Krediten sitzen (der sogenannte „Rate-Lock“-Effekt).

Positiv zu vermerken ist, dass der Wohnungsbau sich als widerstandsfähig erwiesen hat: Baubeginne von Einfamilienhäusern erholten sich im Juli und Neubauten schließen einige Lücken im Bestand reuters.com. Da die Fed voraussichtlich die Zinsen senken wird, sollte sich die Finanzierung für Entwicklung und Hauskäufe allmählich verbessern. Die National Association of Realtors prognostiziert, dass Hypothekenzinsen im Jahr 2025 durchschnittlich etwa 6,0 % betragen werden, was im Vergleich zu einer 7%-Zinswelt für zusätzlich 6,2 Millionen Haushalte den Erwerb von Wohneigentum ermöglichen könnte reuters.com reuters.com. Die Immobilienpreise werden nach dem jüngsten Rückgang voraussichtlich moderat steigen (~2 % im Jahr 2025) reuters.com. In der Zwischenzeit liegen Mieten in vielen US-Städten nahe an Rekordhöhen, was das Investoreninteresse an Mehrfamilienhausprojekten aufrechterhält. Insgesamt scheint sich der US-Immobilienmarkt allmählich zu stabilisieren – und ist bereit für einen Aufschwung, falls (und wenn) die Zinssenkungen an Fahrt gewinnen.

Gewerbe & Bau: Auch im Bereich der Gewerbeimmobilien verbessert sich die Stimmung vorsichtig. Der Commercial Property Price Index (CPPI) von Green Street – der die Werte von US-Gewerbeimmobilien verfolgt – stieg im August um 1,0 %, womit die Preise für alle Immobilienarten im Jahresvergleich um 2,7 % gestiegen sind greenstreet.com. „Die Immobilienpreise sind stabil“, sagt Peter Rothemund, Co-Leiter der Forschung bei Green Street. „Der Transaktionsmarkt ist gesund, Fremdkapital ist breit verfügbar. Aber hartnäckig hohe Treasury-Renditen haben die Preise gebremst.“ greenstreet.com Mit anderen Worten: Die Erwartungen von Käufern und Verkäufern finden ein Gleichgewicht, aber hohe Basiszinsen (10-jährige Treasury-Renditen nahe Mehrjahreshöchstständen) begrenzen weiterhin das Aufwärtspotenzial der Bewertungen.

Nach den Zahlen entwickelt sich dasnach oben. Im Juli wurde dasverzeichnet, mit einem Volumen, das 10 % über dem von Juni lag lightboxre.com . Die US-CRE-Verkäufe übertrafen bis zum Spätsommer einen Wert von 160 Milliarden US-Dollar lightboxre.com – eine starke Aktivität, angeführt von den Sektoren(die weiterhin Investoren wegen ihrer stabilen Cashflows anziehen). Auch, die Nachzügler der letzten zwei Jahre, erleben nun opportunistische Käufe. Investoren mit viel Kapitalzu Schnäppchenpreisen heraus, während erstklassige Türme sich zu stabilisieren beginnen, da die Rückkehr ins Büro an Fahrt gewinnt. Zum Beispiel hat inein Joint Venture von Monarch und Keppel gerade 500 Mio. US-Dollar für ein Büroportfolio in Manhattan gezahlt (einer der größten Büro-Deals 2025) und setzt damit auf eine langfristige urbane Erholung (Quelle: Marktinsider). Unterdessen bleibtein Star: Die Lagerhaus-Leerstandsquote ist landesweit nahe dem Allzeittief, undin Logistikzentren, da die E-Commerce-Nachfrage stark bleibt.

Auf der Baustellenseite sind Amerikas Bauunternehmen beschäftigt – besonders im Bereich Fertigung und Infrastruktur. Staatliche Anreize (vom CHIPS Act bis zu grünen Energie-Steuergutschriften) haben einen Boom beim Fabrikbau ausgelöst, mit fast 223 Milliarden US-Dollar an laufenden Fertigungsprojekten Mitte 2025 fred.stlouisfed.org ycharts.com. Obwohl die gesamten US-Bauausgaben im zweiten Quartal leicht zurückgingen (privater Wohnungsbau weiterhin in einem leichten Abschwung) continuumag.com, füllt der Nichtwohnungsbau – Fabriken, Rechenzentren, öffentliche Bauprojekte – die Lücke. Diese Dynamik zeigte sich in den jüngsten BIP-Daten: Die Investitionen der Unternehmen in Gebäude stiegen, während die Wohnungsbauinvestitionen das dritte Quartal in Folge zurückgingen reuters.com. Sollte die Fed die Zinsen senken, werden die Finanzierungskosten für Entwicklungen sinken, was wahrscheinlich bis Jahresende weitere Projekte ermöglicht.

Politik-Update: Über die Fed hinaus bleiben die Wohnungsinitiativen der Biden-Regierung im Fokus. Washington hat Programme für die Finanzierung von bezahlbarem Wohnraum ausgeweitet und nimmt institutionelle Vermieter wegen wettbewerbswidriger Praktiken unter die Lupe (der jüngste Greystar-Vergleich des Justizministeriums befasste sich mit angeblicher Mietpreisabsprache durch Software reuters.com). Mit Blick nach vorn könnte das politische Klima die Immobilienbranche beeinflussen: Nach der Wahl 2024 und dem Beginn einer neuen Amtszeit beobachten die Märkte, ob eine Trump-Regierung 2.0 eigentümerfreundliche Maßnahmen einführen könnte – US-Finanzministerin Bessent deutete bevorstehende Bemühungen an, um hohe Wohnkosten anzugehen reuters.com. Im Moment steht jedoch die Fed im Mittelpunkt: Geldpolitische Lockerung ist der Auslöser, auf den sowohl Wall Street als auch Main Street warten, um den US-Immobilienmarkt wieder anzukurbeln.

Europa: Stabile Preise und ein Büro-Revival

Wohnimmobilienmärkte: Die europäischen Wohnungsmärkte zeigen Anfang September ein gemischtes, aber überwiegend widerstandsfähiges Bild. Im Vereinigten Königreich – oft ein Frühindikator – steigen die Immobilienpreise wieder nach der Abkühlung im letzten Jahr. Der Hypothekenanbieter Halifax berichtete, dass die britischen Hauspreise im August um 0,3 % gestiegen sind, der dritte monatliche Anstieg in Folge, was die Preise im Jahresvergleich um +2,2 % steigen ließ reuters.com. Das durchschnittliche Haus kostet nun einen Rekordwert von £299.331 reuters.com. Diese Stärke widersprach den Erwartungen (Analysten hatten nur einen Anstieg von +0,1 % prognostiziert) reuters.com. Amanda Bryden, Leiterin des Hypothekengeschäfts bei Halifax, führte dies auf „verbesserte Erschwinglichkeit und robuste Nachfrage“ zurück und merkte an, dass der britische Wohnungsmarkt trotz wirtschaftlicher Unsicherheit „diese Herausforderungen gelassen meistert“ reuters.com. Tatsächlich haben sich die Kreditkosten – obwohl sie nach aktuellen Maßstäben hoch sind – stabilisiert: Die Bank of England beließ ihren Leitzins im August bei 5,25 %, und Festhypotheken sind von ihren Höchstständen 2023 leicht gesunken. Die Hypothekenzusagen in Großbritannien stiegen im Juli auf ein Sechsmonatshoch, da sich Käufer an die neue Normalität anpassten reuters.com.

Das gesagt, ist der britische Wohnungsaufschwung vorsichtig. Der konkurrierende Kreditgeber Nationwide verzeichnete im August einen leichten Preisrückgang von 0,1 % reuters.com, was regionale Unterschiede hervorhebt. Auch die Mieten steigen stark: Die durchschnittlich ausgeschriebenen Mieten erreichten mit 1.577 £ pro Monat einen Rekordwert, ein Anstieg von 3 % innerhalb eines Jahres reuters.com, was den Erschwinglichkeitsdruck für Mieter verschärft. Und politische Unsicherheit steht bevor – der Herbsthaushalt der britischen Regierung (fällig im November) könnte die Grundsteuern auf teure Immobilien erhöhen, was einige Käufer im oberen Preissegment zögern lässt reuters.com. Vorerst ist der Trend jedoch positiv: Die Nachfrage übersteigt das Angebot, und motivierte Verkäufer haben die Angebotspreise gesenkt, um Abschlüsse zu erzielen reuters.com, was im Sommer zu einem Anstieg der Transaktionen geführt hat.

Auf der anderen Seite des Kanals stabilisieren sich die Wohnungsmärkte Kontinentaleuropas nach einer milden Korrektur. Deutschland und Schweden, wo die Preise 2023 angesichts steigender Zinsen gefallen sind, befinden sich laut Analysten nun nahe ihrer Tiefpunkte. Die Europäische Zentralbank hat ihren Lockerungszyklus pausiert – nach aggressiven Senkungen Ende 2024 liegt der Einlagensatz der EZB bei 2,0 % – und wird voraussichtlich auf ihrer Sitzung am 11. September keine Änderung vornehmen reuters.com. Dadurch bleiben die Hypothekenzinsen im Euroraum relativ hoch (typischerweise 3–4 %), aber da die Inflation sinkt, erwarten die Märkte, dass die EZB bis Mitte 2026 wieder mit Zinssenkungen beginnt reuters.com. In Frankreich zum Beispiel haben sich die Hypothekenzinsen bei etwa 3,2 % stabilisiert und die Wohnungsaktivität erholt sich teilweise zum Herbst hin optimhome.com capifrance.fr. Spanien und Portugal ziehen weiterhin ausländische Käufer an, was die Preise in sonnigen Küstenmärkten trotz inländischer Kreditbeschränkungen stützt.

Mehrere europäische Länder ergreifen, um die Wohnungsnot zu lindern.hat die Mietpreisbremse in Großstädten ausgeweitet und diskutiert Subventionen für Neubauten, da die Baugenehmigungen stark zurückgegangen sind.undhaben Steuererleichterungen für Build-to-Rent-Projekte eingeführt, um das Angebot zu erhöhen. Und in einer bemerkenswertenhatim Juli ein Hypothekenzuschussprogramm für Ersterwerber gestartet, das einen kleinen Immobilienboom bei jungen Familien ausgelöst hat. Das übergeordnete Thema in Europa ist eine– die Wohnungsmärkte befinden sich nicht mehr im freien Fall, aber die hohen Finanzierungskosten bremsen ein rasches Preiswachstum.

Gewerbeimmobilien – Büros auf dem Weg der Besserung: Auf der gewerblichen Seite zeigt der europäische Bürosektor erste Anzeichen einer Erholung, wenn auch uneinheitlich. Die Rückkehr ins Büro (“return to office”) beeinflusst die wichtigsten Büromärkte spürbar. Städte wie London, Paris und Frankfurt verzeichnen sinkende Leerstandsquoten und steigende Mieten für hochwertige (“Grade A”) Büroflächen reuters.com reuters.com. In den zentralen Finanzdistrikten Londons sanken die Leerstände im 1. Quartal auf etwa 7 %, nach einem Pandemie-Höchststand von 8,7 %, und die Spitzenmieten für Büros in der City und im West End sind nahe an Rekordhöhen reuters.com. Unternehmen von JPMorgan bis Amazon haben strengere Präsenzpflichten eingeführt reuters.com, sodass große Nutzer Premium-Büros sichern, die moderne Ausstattung und Nachhaltigkeitsstandards bieten, wie sie von zurückkehrenden Mitarbeitern gewünscht werden.

„Das Pendel ist umgeschlagen… Wir haben aufgestaute Nachfrage und ein geringeres Angebot an hochwertigem Flächenangebot“, beobachtet Lee Elliott, Leiter der Strategie bei Knight Frank reuters.com, und beschreibt, wie Arbeitgebervorgaben einen Flight to Quality auslösen. Tatsächlich wollen inzwischen so viele Unternehmen erstklassige Flächen, dass Angebotsengpässe entstehen könnten. Etwa 30 große Unternehmen suchen jeweils nach mehr als 10.000 m² in London – zusammen benötigen sie deutlich mehr Fläche, als verfügbar ist – und „ehrlich gesagt, wird es nicht genug Platz … selbst für die Hälfte von ihnen geben“, warnt Kevin Darvishi vom Entwickler Stanhope reuters.com.

Die Kehrseite ist, dasszu kämpfen haben. Die Büro-Leerstandsquote im gesamten Londoner Stadtgebiet erreichte im, den höchsten Stand seit über 20 Jahren reuters.com , da Mieter ältere Gebäude zugunsten besserer Objekte verlassen oder hybride Arbeitsmodelle in den Vororten annehmen.waren schleppend: Die Büroverkäufe 2024 waren die niedrigsten seit 2009, und das Volumen im ersten Quartal 2025 sank im Jahresvergleich um 18 % reuters.com . Hoheund Unsicherheit bei der Bewertung von Büros (aufgrund der langfristigen Auswirkungen von Remote-Arbeit) hielten viele Investoren zurück. Zwei prestigeträchtige Büroverkäufe in London – Brookfields 100 Bishopsgate Tower und Nuveens „Can of Ham“-Gebäude – wurden, nachdem die Gebote weit unter dem geforderten Preis lagen reuters.com . Allerdings ändert sich die Stimmung. In Paris deutet das rund 700 Millionen Euro schwere Angebot von Blackstone für einen repräsentativen Bürokomplex reuters.com darauf hin, dass globale Investoren beim richtigen Objekt zum richtigen Preis zugreifen werden. Und in einem der größten Londoner Deals seit der Pandemie hat inrev.org (nach Fertigstellung 2026) – ein Forward Sale, der Vertrauen in die Zukunft des Marktes signalisiert.

Logistik und Einzelhandel: Abseits der Büros bleibt europäische Logistikimmobilie stark nachgefragt. Die Leerstandsquoten für moderne Lager liegen in vielen Ländern unter 5 %, und die Mieten für Distributionszentren steigen weiter, angetrieben durch E-Commerce und die Umstrukturierung der Lieferketten nach COVID. Südeuropa erlebt einen Boom beim Bau von Lagerhäusern (z. B. erreichten die Logistikinvestitionen in Spanien laut CBRE-Daten im ersten Halbjahr 1,3 Mrd. €). Unterdessen ist Einzelhandelsimmobilie zweigeteilt. Erstklassige Einkaufsstraßen und Luxusstandorte in Paris, Mailand und London florieren wieder, da der Tourismus zurückkehrt, aber sekundäre Einkaufszentren und Einzelhandelsparks in Vororten stehen durch E-Commerce und vorsichtige Konsumenten vor Herausforderungen. Bemerkenswert ist, dass Transaktionen mit Einkaufszentren zugenommen haben, da einige opportunistische Käufer auf Schnäppchenjagd gehen – so verkaufte Unibail-Rodamco beispielsweise einen Anteil an Westfield London mit hohem Abschlag und setzte damit neue Maßstäbe für die Bewertung von Einkaufszentren.

Wirtschaftlicher Hintergrund: Das makroökonomische Bild in Europa verbessert sich allmählich für Immobilien. Die Inflation hat sich von ihren Höchstständen im Jahr 2022 abgeschwächt, was die realen Einkommen stärkt. Die Wirtschaft der Eurozone hat sich als widerstandsfähiger erwiesen als erwartet – „robuste Binnennachfrage“ in Europa gleicht externe Gegenwinde aus, bemerkte ein EZB-Beamter reuters.com. Auch die Regierungen legen nach: Deutschland zum Beispiel setzt einen „signifikanten fiskalischen Impuls“ durch Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben frei reuters.com, was die Nachfrage nach Gewerbeflächen und Arbeiterwohnungen ankurbeln könnte. Die Haltung der EZB bleibt vorsichtig: Das einflussreiche Vorstandsmitglied Isabel Schnabel (eine bekannte Falke) sagte gegenüber Reuters, sie sehe angesichts weiterhin bestehender Inflationsrisiken derzeit keinen Bedarf für weitere Zinssenkungen reuters.com reuters.com. Sie warnte sogar, dass Faktoren wie Handelszölle, Staatsausgaben und alternde Bevölkerungen zu einer höheren strukturellen Inflation führen könnten, was bedeutet, dass die globalen Zentralbanken die Zinsen wieder früher anheben könnten, als die Märkte denken, falls der Preisdruck anhält reuters.com reuters.com. Für Immobilien bedeutet das, dass auf ein Zeitfenster niedriger Zinsen eine Straffung folgen könnte, wenn die Wirtschaft heiß läuft – ein Szenario, das es Ende 2025 zu beobachten gilt.

Zusammengefasst sind die europäischen Immobilienmärkte Anfang September 2025 von Widerstandsfähigkeit und Neuausrichtung geprägt. Die Wohnimmobilienpreise steigen in wichtigen Märkten wie Großbritannien und Frankreich leicht an, auch wenn die Erschwinglichkeit weiterhin angespannt ist. Die gewerblichen Sektoren sind zweigeteilt – glänzend bei erstklassigen Büros und Logistik, aber rückständig bei älteren Bürobeständen und Teilen des Einzelhandels. Mit stabilisierenden und möglicherweise bis 2026 weiter sinkenden Zinsen sind die Voraussetzungen für eine anhaltende, allmähliche Erholung gegeben, vorausgesetzt, die Region meistert ihre verbleibenden wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen (Energiekosten, Kriegsfolgen usw.). Für den Moment sind europäische Immobilienexperten vorsichtig optimistisch: Das Schlimmste des Abschwungs scheint vorbei zu sein, und der Fokus richtet sich darauf, wie man von aufkommenden Wachstumsfeldern profitieren kann.

China & Asien-Pazifik: Krise und Reaktion in China, Erholungsschimmer anderswo

Chinas Immobilien-Turbulenzen: Der chinesische Immobilienmarkt – historisch ein Kraftzentrum des globalen Immobiliensektors – steckt Stand Anfang September 2025 weiterhin in einer Flaute. Jahrelange staatliche Entschuldung und Zahlungsausfälle von Bauträgern haben die Branche in eine langanhaltende Krise gestürzt. Die neuesten Daten zeigen, dass die Preise für Neubauten im Juli um 0,3 % zum Vormonat gesunken sind, was einen weiteren Rückgang markiert, und sie lagen 2,8 % niedriger als vor einem Jahr reuters.com reuters.com. Von 70 beobachteten Großstädten verzeichneten 60 im Juli Preisrückgänge reuters.com, was das Ausmaß der Krise verdeutlicht. Während das Tempo des Rückgangs in den Metropolen leicht nachgelassen hat (die jährlichen Preisrückgänge verringern sich in Shanghai, Peking usw. leicht) reuters.com, ist eine klare Trendwende nicht in Sicht. „Eine deutliche Trendwende und Stabilisierung sind noch nicht absehbar. Die Regierung sollte umgehend ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Stabilisierung des Immobilienmarktes auflegen ohne Verzögerung“, forderte Li Kai, Chief Investment Officer des Beijing Shengao Fund, und spiegelt damit den weit verbreiteten Ruf nach entschlossenerem Handeln wider reuters.com.

Die politischen Entscheidungsträger in Peking bemühen sich tatsächlich, das Vertrauen zu stärken. In den letzten Wochen haben lokale Regierungen eine Vielzahl von Unterstützungsmaßnahmen eingeführt. Viele Städte haben die Anforderungen an die Anzahlung gesenkt und die Beschränkungen für den Immobilienkauf gelockert. Bemerkenswert ist, dass die Stadt Peking im August bestimmte Käuferregelungen in den Vororten aufgehoben hat (außerhalb des Fünften Rings), um die Nachfrage anzukurbeln reuters.com. Andere Städte bieten Bargeldzuschüsse und Steuererleichterungen für Immobilienkäufer an. Die Hypothekenzinsen für Erstkäufer wurden in mehreren Provinzen nach einer Anweisung der People’s Bank of China gesenkt. Diese einzelnen Maßnahmen haben jedoch bisher nur das Schlimmste verhindert, aber keine Erholung bewirkt. Die Immobilienverkäufe nach Fläche gingen in den ersten sieben Monaten 2025 um 4,0 % zurück, und die Immobilieninvestitionen brachen um 12 % im Jahresvergleich ein reuters.com – ein klarer Beleg dafür, dass sowohl Bauträger als auch Käufer weiterhin äußerst vorsichtig sind.

Diedominieren weiterhin die Schlagzeilen., einst Chinas größter privater Wohnungsbauer, ist zum Sinnbild der Krise geworden. Nachdem das Unternehmen reuters.com , arbeitet Country Garden an einer umfassenden. In einer etwas positiven Nachricht gab das Unternehmen am 18. August bekannt, dass es reuters.com . Anleihegläubiger, die 77 % des Wertes vertreten, haben dem Vorschlag zugestimmt – über der erforderlichen Schwelle von 75 % reuters.com – was darauf hindeutet, dass der Deal wahrscheinlich zustande kommt. Dies wird eine Reduzierung der Schuldenlast um geschätzte 78 % beinhalten reuters.com . Dennoch bleibt Country Garden unter einer(mit einer Gerichtsanhörung im Januar 2026), bis die Restrukturierung abgeschlossen ist reuters.com , und seine Notlage hat das Vertrauen in der gesamten Branche erschüttert., ein weiterer ehemaliger Riese, durchläuft nach seinem historischen Zahlungsausfall ebenfalls eine schmerzhafte Restrukturierung.

Die menschlichen Auswirkungen sind erheblich: Millionen chinesischer Haushalte, die im Voraus für Wohnungen bezahlt haben, warten auf verzögerte Bauarbeiten, lokale Regierungen sehen sich Einnahmeausfällen aus Landverkäufen gegenüber und Banken kämpfen mit steigenden faulen Krediten, die mit Immobilien verbunden sind. Die Zentralregierung hat wiederholt Unterstützung zugesagt – die Regierung von Präsident Xi betont die Etablierung eines „neuen Entwicklungsmodells“ für Immobilien, das weniger spekulativ ist reuters.com. Die People’s Bank of China erklärte im Februar, sie werde „die Einrichtung eines neuen Modells der Immobilienentwicklung unterstützen, um den von der Krise betroffenen Sektor zu stabilisieren“ reuters.com – was auf eine längerfristige strukturelle Lösung hindeutet, die möglicherweise mehr Mietwohnungen und weniger schuldengetriebene Zersiedelung umfasst. Kurzfristig haben die Regulierungsbehörden die Rückzahlungsfristen für Kredite von Bauträgern verlängert und staatliche Banken ermutigt, Projekte zu refinanzieren, um die Fertigstellung von bereits verkauften Wohnungen sicherzustellen (um verärgerte Käufer zu besänftigen).

Bisher haben diese Maßnahmen einen völligen Zusammenbruch verhindert, aber die Immobilienbranche nicht wieder zu dem Wachstumsmotor gemacht, der sie einst war. Die Immobilienaktivität, die früher mehr als ein Viertel des chinesischen BIP ausmachte, ist deutlich zurückgegangen. Ökonomen der ING stellen fest, dass die Wiederherstellung des Vertrauens entscheidend ist, da chinesische Haushalte einen hohen Anteil ihres Vermögens in Immobilien halten – „die Etablierung eines Preistiefs ist einer der wichtigsten Faktoren, um das Vertrauen wiederherzustellen und eine Erholung des Konsums anzustoßen“, sagte ING reuters.com. Die Regierung steht vor einem Dilemma: wie sie die Wohnungsnachfrage wiederbeleben kann, ohne eine neue Schuldenblase zu erzeugen. Analysten erwarten allgemein weitere Konjunkturmaßnahmen in den kommenden Monaten – vielleicht weitere Hypothekenzinssenkungen, Lockerungen der Kaufquoten in den Top-Städten oder sogar direkte staatliche Käufe von unverkauften Beständen. Das kommende Quartal wird aufschlussreich sein, da traditionell die Zeit „Goldener September, Silberner Oktober“ Chinas Hochsaison für Immobilienkäufe ist; ein Ausbleiben eines Verkaufsanstiegs in diesen Monaten könnte Peking dazu veranlassen, stärkere Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen.

Asien-Pazifik insgesamt: Außerhalb des chinesischen Festlands entwickeln sich andere große Immobilienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum unterschiedlich:

Hongkong: Der Immobilienmarkt des Finanzzentrums zeigt vorsichtige Anzeichen einer Bodenbildung nach einer Korrektur von etwa 15 % in den letzten zwei Jahren. Hongkongs größter Entwickler, Sun Hung Kai Properties, meldete gerade, dass sein Gewinn um 0,5 % gestiegen ist für das am 30. Juni 2025 endende Jahr, da der Immobilienmarkt der Stadt „Anzeichen einer Bodenbildung zeigte“ sg.finance.yahoo.com. Der bereinigte Gewinn erreichte 21,9 Mrd. HK$, etwas mehr als im Vorjahr chinadailyhk.com. Das Management von Sun Hung Kai stellte eine verbesserte Stimmung und eine Belebung der Transaktionen im 2. Quartal 2025 fest. Besonders das Luxussegment Hongkongs erholt sich, gestützt durch Festlandchinesen und lokale vermögende Käufer, die von Preisdellen profitieren. Allerdings haben steigende Zinsen (die HK Monetary Authority folgt der Fed) den Massenmarkt schwach gehalten – Hypothekenkosten von fast 4 % und eine wirtschaftliche Abschwächung belasten die Nachfrage. Dennoch glauben Analysten, dass die Immobilienpreise in Hongkong ab Ende 2025 wieder moderat steigen könnten , da Festlandchina die Reisebeschränkungen lockert und einige Kapitalabflüsse einen sicheren Hafen suchen. Auch die Bürovermietung in Hongkong hat sich stabilisiert, mit Höchstständen bei den Leerständen im Central und zurückkehrenden Festlandfirmen , die erstklassige Flächen zu reduzierten Mieten übernehmen.

Der Immobilienmarkt des Finanzzentrums zeigt vorsichtige Anzeichen einer Bodenbildung nach einer Korrektur von etwa 15 % in den letzten zwei Jahren. Hongkongs größter Entwickler, Sun Hung Kai Properties, meldete gerade, dass sein Gewinn für das am 30. Juni 2025 endende Jahr, da der Immobilienmarkt der Stadt „Anzeichen einer Bodenbildung zeigte“ sg.finance.yahoo.com. Der bereinigte Gewinn erreichte 21,9 Mrd. HK$, etwas mehr als im Vorjahr chinadailyhk.com. Das Management von Sun Hung Kai stellte eine verbesserte Stimmung und eine Belebung der Transaktionen im 2. Quartal 2025 fest. Besonders das Hongkongs erholt sich, gestützt durch Festlandchinesen und lokale vermögende Käufer, die von Preisdellen profitieren. Allerdings haben steigende Zinsen (die HK Monetary Authority folgt der Fed) den Massenmarkt schwach gehalten – Hypothekenkosten von fast 4 % und eine wirtschaftliche Abschwächung belasten die Nachfrage. Dennoch glauben Analysten, dass , da Festlandchina die Reisebeschränkungen lockert und einige Kapitalabflüsse einen sicheren Hafen suchen. Auch die Bürovermietung in Hongkong hat sich stabilisiert, mit Höchstständen bei den Leerständen im Central und , die erstklassige Flächen zu reduzierten Mieten übernehmen. Japan: Der Immobilienmarkt in Tokio bleibt robust. Ultra-niedrige Zinsen (die Bank of Japan hat ihre Zinskurvensteuerung erst kürzlich leicht angepasst) unterstützen weiterhin günstige Finanzierungen . Die Büro-Leerstandsquote in Tokio ist niedrig (~3–4 %) und die Mieten steigen in Toplagen wie Marunouchi. Bemerkenswert ist das hohe Interesse ausländischer Investoren an Japan – der schwache Yen hat japanische Immobilien in Dollar gerechnet um 20–30 % günstiger gemacht als vor einigen Jahren. In einem aufsehenerregenden Deal kündigten GIC (Singapurs Staatsfonds) und ESR Cayman im August ein 1,2-Mrd.-Dollar-Joint-Venture zum Erwerb und zur Entwicklung von Logistikzentren in Japan an, in Erwartung eines E-Commerce-Booms. Auch die Immobilienpreise in Japan steigen, besonders in den Vororten, da Homeoffice zu Umzügen führt, wenn auch in moderatem Tempo. Der Erfolg der japanischen Regierung bei der Eindämmung der Inflation (Kern-CPI ~2,5 %) bedeutet, dass sie es nicht eilig hat, die Zinsen stark anzuheben – eine Haltung, die die Immobilienwerte voraussichtlich weiter stützen wird.

Der Immobilienmarkt in bleibt robust. Ultra-niedrige Zinsen (die Bank of Japan hat ihre Zinskurvensteuerung erst kürzlich leicht angepasst) unterstützen weiterhin . Die Büro-Leerstandsquote in Tokio ist niedrig (~3–4 %) und in Toplagen wie Marunouchi. Bemerkenswert ist das hohe Interesse ausländischer Investoren an Japan – der schwache Yen hat japanische Immobilien in Dollar gerechnet um 20–30 % günstiger gemacht als vor einigen Jahren. In einem aufsehenerregenden Deal kündigten GIC (Singapurs Staatsfonds) und ESR Cayman im August ein 1,2-Mrd.-Dollar-Joint-Venture zum Erwerb und zur Entwicklung von an, in Erwartung eines E-Commerce-Booms. Auch die Immobilienpreise in Japan steigen, besonders in den Vororten, da Homeoffice zu Umzügen führt, wenn auch in moderatem Tempo. Der Erfolg der japanischen Regierung bei der (Kern-CPI ~2,5 %) bedeutet, dass sie es nicht eilig hat, die Zinsen stark anzuheben – eine Haltung, die die Immobilienwerte voraussichtlich weiter stützen wird. Sonstiges Asien: Der Immobilienmarkt in Singapur kühlt sich unter einer Reihe von Regierungsmaßnahmen (höhere Stempelsteuern für Ausländer, strenge Kreditlimits) leicht ab, aber die Preise liegen nach einem Anstieg von 2020–2024 auf Rekordniveau. Australien erlebt diesen Frühling eine Wiederbelebung des Wohnungsmarkts: Nach einem Rückgang 2022–23 steigen die Hauspreise in Sydney und Melbourne wieder (jährlich im mittleren einstelligen Prozentbereich), dank Zinssenkungen der Reserve Bank of Australia und der Rückkehr der Einwanderung. Indien, unten ausführlicher beschrieben, ist ein relativer Outperformer, während Südostasien ein gemischtes Bild bietet – z. B. befindet sich Vietnam in einem Baurezessionszyklus (seine Entwickler stehen vor Liquiditätsengpässen ähnlich wie in China, wenn auch in kleinerem Maßstab), während Indonesien und Malaysia angesichts der wirtschaftlichen Erholung und im Fall Malaysias durch staatliche Förderung von bezahlbarem Wohnraum ein stabiles Wachstum ihrer Immobilienmärkte verzeichnen. Der Wohnungsmarkt Südkoreas hat nach einer starken Korrektur den Boden gefunden, da die Regierung die Kreditbeschränkungen gelockert hat; die Wohnungspreise in Seoul steigen seit dem 2. Quartal 2025 wieder leicht an.

Insgesamt befindet sich die Asien-Pazifik-Region außerhalb Chinas weitgehend im Erholungsmodus nach der Pandemie und den Zinsschocks. Allerdings bleibt Chinas Immobilienkrise das größte regionale Risiko – allein ihr Ausmaß (sowohl finanziell als auch in Bezug auf die Bautätigkeit) bedeutet, dass eine anhaltende Schwäche dort alles belasten könnte, von der Rohstoffnachfrage (Stahl, Kupfer) bis hin zur internationalen Anlegerstimmung. Derzeit ist die Immobilienentwicklung in Asien zweigeteilt: China in der Krise vs. mehrere andere Märkte widerstandsfähig oder im Aufschwung. Alle blicken auf Peking, um zu sehen, ob es zumindest eine sanfte Landung für seinen Immobiliensektor bis 2026 erreichen kann.

Schwellenländer: Hohes Wachstum und große Projekte im Fokus

Abseits von den USA, Europa und Ostasien gibt es im Immobiliensektor der Schwellenländer in diesem Zeitraum eigene bedeutende Entwicklungen, die oft durch hohes Wachstumspotenzial und politische Eingriffe gekennzeichnet sind:

Indien – Starkes Wachstum, politische Rückenwinde: Indiens Immobilienmarkt sticht weltweit als ein seltener Fall von beschleunigtem Wachstum hervor. Die Immobilienpreise in den großen indischen Städten steigen kräftig, unterstützt durch rasche Urbanisierung, steigende Einkommen (bei einigen) und eine kulturelle Vorliebe für Wohneigentum. Eine Reuters-Umfrage unter Immobilienexperten prognostiziert, dass die indischen Immobilienpreise 2025 um 6,5 % steigen werden, zusätzlich zu einem Anstieg von etwa 4 % im Jahr 2024 reuters.com. Einige Hotspots wie Mumbai und Delhi NCR könnten in diesem Jahr Preise von +8 % verzeichnen reuters.com. Die Nachfrage ist besonders stark im mittleren bis gehobenen Wohnsegment; ein JLL-Bericht stellte fest, dass Premium-Wohnungen (>₹1 crore) 62 % der Verkäufe im ersten Halbjahr 2025 ausmachten, was einen Anstieg wohlhabender Käufer widerspiegelt timesofindia.indiatimes.com.

Dieses Wachstum geht jedoch mit einer Herausforderung bei der Erschwinglichkeit einher. Die indischen Immobilienpreise haben sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt und das Lohnwachstum bei weitem übertroffen reuters.com. „Für Millionen, denke ich, wird Wohneigentum zu einer fernen Fata Morgana“, warnte Pankaj Kapoor, Geschäftsführer des Forschungsunternehmens Liases Foras reuters.com reuters.com. Auch die Mieten steigen stark an (prognostiziert +7–10 % im kommenden Jahr) reuters.com, was es Erstkäufern erschwert zu sparen. Um diese Probleme anzugehen, ergreifen sowohl die Zentral- als auch die Landesregierungen in Indien Maßnahmen. Am bemerkenswertesten ist, dass der nationale GST-Rat am 1. September beschlossen hat, die GST (Waren- und Dienstleistungssteuer) auf Zement von 28 % auf 18 % zu senken, wirksam ab 22. September 2025 economictimes.indiatimes.com. Zement ist ein wichtiger Baustoff (macht etwa 10–12 % der Baukosten aus) economictimes.indiatimes.com economictimes.indiatimes.com, daher sollte diese Steuersenkung die gesamten Baukosten für Wohnraum schätzungsweise um 5–7 % senken economictimes.indiatimes.com economictimes.indiatimes.com. Branchenexperten begrüßten die Maßnahme: „Diese Steuersenkung… führt direkt zu niedrigeren Projektkosten und verbessertem Cashflow… ein starker Impuls für die Erschwinglichkeit von Wohnraum“, sagte Siddharth Surana, Partner bei einer Immobilienberatung <a href=“https://economictimes.indiatimes.com/wealth/real-estate/big-cheer-for-homebuyers-homes-maWenn die Bauherren die Einsparungen weitergeben, könnten Käufer von sich im Bau befindlichen Wohnungen eine spürbare Preisentlastung pro Quadratmeter sehen economictimes.indiatimes.com. Zusätzlich hat die Reserve Bank of India einen sanften Zinssenkungszyklus eingeleitet (nachdem sie ihren Repo-Satz lange bei 6,5 % gehalten hatte, senkte sie ihn im August um 25 Basispunkte), was die notorisch hohen Hypothekenzinsen (derzeit ~9 % für viele Kreditnehmer) allmählich senken sollte. In Kombination mit staatlichen Subventionen für Ersterwerber und einer enormen aufgestauten Wohnungsnachfrage in städtischen Gebieten wird erwartet, dass der Wohnungssektor in Indien weltweit ein Lichtblick bleibt. Die Hauptrisiken sind eine lokale Überversorgung (einige Städte haben große unverkaufte Bestände im Luxussegment) und das allgemeine wirtschaftliche Umfeld, aber derzeit ist die Dynamik stark.

Lateinamerika: In Lateinamerika profitieren die Immobilienmärkte von nachlassender Inflation und dem Ende der geldpolitischen Straffung. Brasilien hat bereits 2025 seinen Leitzins um 100 Basispunkte gesenkt, da die Inflation dort unter 5 % gefallen ist. Niedrigere Zinsen führen zu günstigeren Hypothekenkrediten. Der brasilianische Wohnungsmarkt, insbesondere in São Paulo, zieht an – Bauträger berichten von verbesserten Verkäufen neuer Eigentumswohnungen und einer Stabilisierung der Preise nach einem kleinen Rückgang. Die brasilianische Regierung hat zudem das aktualisierte „Minha Casa, Minha Vida“-Wohnungsbauprogramm wiederbelebt, um den Bau erschwinglicher Wohnungen anzukurbeln. Mexiko erlebt derweil einen Produktionsboom (Nearshoring von US-Unternehmen), der die Nachfrage nach Industrieimmobilien entlang der US-Grenze ankurbelt; Industrie-Mieten in Städten wie Monterrey und Tijuana erreichen Rekordhöhen, da amerikanische und asiatische Firmen riesige Lagerhallen und Fabriken anmieten. Der mexikanische Wohnungsmarkt bleibt stabil, mit moderatem Preiswachstum von etwa 4–5 % jährlich, begünstigt durch eine junge Bevölkerung und staatliche Wohnungsbaudarlehen über Infonavit. Andere Märkte wie Chile und Kolumbien haben aufgrund hoher Zinsen eine Abschwächung des Wohnungsmarktes erlebt, aber da diese Zentralbanken nun mit Zinssenkungen beginnen (Chile besonders aggressiv), wird bis 2026 ein Aufschwung erwartet.

Naher Osten – Mega-Projekt-Boom: Der Nahe Osten, gestärkt durch Petrodollar-Einnahmen aus zwei Jahren hoher Ölpreise, startet gigantische Immobilien- und Infrastrukturprojekte, die die Skylines der Region neu gestalten. Saudi-Arabien steht mit seinem Vision-2030-Plan an vorderster Front und treibt zahlreiche Entwicklungen voran. Das auffälligste Projekt ist NEOM, eine futuristische Stadt im Wert von 500 Milliarden US-Dollar in der nordwestlichen Wüste, mit „The Line“ (einer 170 km langen linearen Stadt), der Industriezone Oxagon und einer riesigen nachhaltigen Tourismusregion. Berichte aus NEOM Anfang September heben rasche Baufortschritte hervor: Das NEOM Green Hydrogen Project – das weltweit größte grüne Wasserstoffwerk – ist zu über 80 % fertiggestellt an seinen verschiedenen Standorten fuelcellsworks.com und soll bis 2026 die Produktion aufnehmen. Darüber hinaus ist das Oxagon-Hafengebiet und das Fertigungszentrum von NEOM in eine neue Entwicklungsphase eingetreten; Newsweek berichtet von einem „Beginn einer neuen Phase“ an dem, was als „die größte Baustelle der Welt“ gilt. Die saudischen Behörden drängen darauf, greifbare Fortschritte zu zeigen, um Skeptiker zum Schweigen zu bringen, obwohl es Gerüchte über Kostendruck und sogar Personalumbesetzungen innerhalb der NEOM-Belegschaft gibt, da die Regierung nach Effizienz strebt semafor.com. Dennoch ist das schiere Ausmaß der Bauarbeiten (Zehntausende Arbeiter vor Ort, Milliarden für Tunnelbau und Fundamente der beiden 500 m hohen parallelen Wolkenkratzerwände von The Line) beispiellos. Diese Projekte, zusammen mit anderen wie dem Red Sea Giga-Resort und der Unterhaltungsstadt Qiddiya bei Riad, sorgen für einen regionalen Bauboom.

Anderswo am Golf bleibt der Immobilienmarkt von Dubai weiterhin heiß. Die Preise für Luxusimmobilien in Dubai sind Berichten zufolge um etwa 20 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen, und auch hochwertige Gewerbeflächen sind gefragt, da Kryptofirmen, Hedgefonds und vermögende Privatpersonen in das Emirat umziehen. Diese Woche brachte Dubais Emaar Properties eine neue Tranche von Villen am Meer auf den Markt, die innerhalb weniger Stunden ausverkauft war – ein Zeichen für die anhaltende Investoren-Nachfrage, insbesondere von russischen, indischen und chinesischen Käufern. Katar investiert seinen LNG-Gewinn in inländische Immobilien (Ausbau der Infrastruktur und des Wohnungsbaus in Doha im Vorfeld künftiger Veranstaltungen) und im Ausland (sein Staatsfonds hat laut Marktgerüchten gerade einen bedeutenden Anteil an einem bekannten Bürohochhaus in Manhattan erworben).

Afrika: In Afrika sind Immobiliengeschichten stärker lokal geprägt. Die Gewerbeimmobilien in Südafrika sind stabil, sehen sich aber Gegenwind durch langsames Wirtschaftswachstum und Stromausfälle ausgesetzt (was Büros mit Notstromversorgung wertvoller macht). Nigeria erlebt einen Immobilienboom in den gehobenen Vierteln von Lagos, da Investoren aus der Diaspora und Einheimische sich gegen Inflation absichern, indem sie reale Vermögenswerte kaufen – die Grundstückspreise in Teilen von Lagos sind in zwei Jahren um 50 % gestiegen. Unterdessen kämpfen Kenia und Ghana mit hohen Zinsen, die ihre Wohnungsmärkte abgekühlt haben; ein neuer Trend ist jedoch, dass chinesische Entwickler in afrikanische Projekte für bezahlbaren Wohnraum investieren (kürzlich kündigte ein chinesisches Unternehmen ein 100-Millionen-Dollar-Wohnungsbauprojekt in Nairobi an).

Zusammengefasst bieten Schwellenländer insgesamt Bereiche mit starkem Immobilienwachstum (Indien, Golfstaaten, Teile von Lateinamerika) und anhaltenden Herausforderungen (einige afrikanische und kleinere Märkte). Viele Schwellenländer nutzen politische Instrumente – sei es durch Steuersenkungen wie Indiens Senkung der GST auf Zement oder durch die Lenkung staatlicher Mittel in Wohnungsbauprogramme – um den Sektor zu stimulieren, da sie die Bedeutung des Immobiliensektors für die wirtschaftliche Aktivität und soziale Stabilität erkennen. Für internationale Investoren auf der Suche nach Rendite werden einige dieser Märkte (insbesondere mit verbesserten makroökonomischen Fundamentaldaten und junger Demografie) zunehmend attraktiv, auch wenn Währungs- und politische Risiken weiterhin wichtige Faktoren bleiben.

Große Deals & Investmenttrends: Großes Geld in Bewegung

Auch im September 2025 gab es einige aufsehenerregende Immobilientransaktionen und Investitionsbewegungen weltweit, die zeigen, wohin das Kapital fließt:

Rekordmäßige Kapitalallokation: Globale Investoren erhöhen nach einem vorsichtigen Jahr 2024 wieder ihr Engagement. Savills berichtet, dass im ersten Halbjahr 2025 weltweit rund 380 Milliarden US-Dollar in Immobilien investiert wurden marketsgroup.org. Sowohl Käufer als auch Verkäufer sind sich bei der Preisgestaltung nun näher, und viele Nutzermärkte bleiben grundsätzlich stark – Faktoren, die Geschäftsabschlüsse ermöglicht haben marketsgroup.org. Bemerkenswert ist, dass im 2. Quartal 2025 weltweit CRE-Transaktionen im Wert von 193 Mrd. US-Dollar stattfanden , nur 5 % weniger als im 2. Quartal 2024 marketsgroup.org. Dies deutet darauf hin, dass sich der Markt weitgehend an höhere Zinsen angepasst hat. Innerhalb dieser Zahlen erreichten Bürotransaktionen weltweit im 2. Quartal 45 Mrd. US-Dollar , ein Anstieg um 12 % gegenüber dem Vorjahr marketsgroup.org, da das Investorenvertrauen in Büros wieder zunimmt (die USA führten diesen Anstieg mit einem Plus von 50 % von einer niedrigen Basis an) marketsgroup.org. Im Gegensatz dazu beliefen sich Investitionen im Living-Sektor (Wohnungsvermietung) im 2. Quartal auf 58 Mrd. US-Dollar, 9 % weniger als im Vorjahr – allerdings sorgte eine starke Aktivität im 1. Quartal dafür, dass das H1-Gesamtergebnis im Jahresvergleich um +8 % stieg marketsgroup.org, wobei Seniorenwohnen/Pflegeimmobilien als herausragender Teilsektor (+80 % YTD auf 15 Mrd. US-Dollar) marketsgroup.org neue Chancen durch demografische Entwicklungen bieten. Industrie/Logistik verzeichnete im 2. Quartal Investitionen von 42 Mrd. US-Dollar (–10 % YoY), was im ersten Halbjahr im Vergleich zum Rekordniveau des Vorjahres nahezu unverändert ist marketsgroup.org. Die zentrale Botschaft: Die globalen Kapitalströme in Immobilien erholen sich , und Investoren sind wieder selektiv bereit, große Deals abzuschließen.

Globale Investoren erhöhen nach einem vorsichtigen Jahr 2024 wieder ihr Engagement. marketsgroup.org. Sowohl nun näher, und viele Nutzermärkte bleiben grundsätzlich stark – Faktoren, die Geschäftsabschlüsse ermöglicht haben marketsgroup.org. Bemerkenswert ist, dass , nur 5 % weniger als im 2. Quartal 2024 marketsgroup.org. Dies deutet darauf hin, dass sich der Markt weitgehend an höhere Zinsen angepasst hat. Innerhalb dieser Zahlen , ein Anstieg um 12 % gegenüber dem Vorjahr marketsgroup.org, da das Investorenvertrauen in Büros wieder zunimmt (die USA führten diesen Anstieg mit einem Plus von 50 % von einer niedrigen Basis an) marketsgroup.org. Im Gegensatz dazu beliefen sich im 2. Quartal auf 58 Mrd. US-Dollar, 9 % weniger als im Vorjahr – allerdings sorgte eine starke Aktivität im 1. Quartal dafür, dass das H1-Gesamtergebnis im Jahresvergleich um +8 % stieg marketsgroup.org, wobei als herausragender Teilsektor (+80 % YTD auf 15 Mrd. US-Dollar) marketsgroup.org neue Chancen durch demografische Entwicklungen bieten. verzeichnete im 2. Quartal Investitionen von 42 Mrd. US-Dollar (–10 % YoY), was im ersten Halbjahr im Vergleich zum Rekordniveau des Vorjahres nahezu unverändert ist marketsgroup.org. Die zentrale Botschaft: , und Investoren sind wieder selektiv bereit, große Deals abzuschließen. Mega-Deals und M&A: Mehrere große Deals verdeutlichen diesen Trend. In den USA war eine der größten Transaktionen der letzten Zeit Blackstone Real Estate’s Übernahme von Retail Opportunity Investments Corp für 4 Milliarden US-Dollar zur Privatisierung (angekündigt Ende 2024) reuters.com – dieser Deal wurde im 1. Quartal 2025 abgeschlossen und erweiterte Blackstones Einzelhandelsportfolio erheblich. Aktuell ist der Private-Equity-Riese KKR Berichten zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen, ein Portfolio von Sunbelt-Apartmentanlagen für über 1,5 Milliarden US-Dollar zu kaufen (Quelle: Marktrumors), in der Hoffnung auf migrationsgetriebene Mietnachfrage. REIT-Privatisierungen nehmen ebenfalls zu: Analysten spekulieren, dass mehrere unterbewertete Büro- und Einkaufscenter-REITs Zielobjekte werden könnten, falls ihre Aktienkurse weiterhin deutlich unter den Vermögenswerten liegen.

Mehrere verdeutlichen diesen Trend. In den USA war eine der größten Transaktionen der letzten Zeit (angekündigt Ende 2024) reuters.com – dieser Deal wurde im 1. Quartal 2025 abgeschlossen und erweiterte Blackstones Einzelhandelsportfolio erheblich. Aktuell ist der Private-Equity-Riese Berichten zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen, ein Portfolio von Sunbelt-Apartmentanlagen für über 1,5 Milliarden US-Dollar zu kaufen (Quelle: Marktrumors), in der Hoffnung auf migrationsgetriebene Mietnachfrage. nehmen ebenfalls zu: Analysten spekulieren, dass mehrere unterbewertete Büro- und Einkaufscenter-REITs Zielobjekte werden könnten, falls ihre Aktienkurse weiterhin deutlich unter den Vermögenswerten liegen. Grenzüberschreitende Investitionen: Grenzüberschreitende Immobilieninvestitionen nehmen wieder zu, da Reisen und Geschäfte sich normalisieren. Souveräne Vermögensfonds aus dem Nahen Osten und Asien sind aktiv auf der Suche nach Prestigeobjekten im Westen. So hat die Qatar Investment Authority (QIA) kürzlich ihren Anteil an Empire State Realty Trust erhöht, und Singapurs GIC hat sich im August mit Norwegens NBIM zusammengeschlossen, um eine Beteiligung an einem Bürokomplex in San Francisco zu erwerben. Nordamerikanische Investoren blicken ebenfalls ins Ausland: Kanadas Brookfield und CPP Investments haben gemeinsam ein Portfolio von Studentenwohnheimen im Vereinigten Königreich für rund 750 Mio. £ erworben und sehen Wert im Bereich Studentenunterkünfte.

Grenzüberschreitende Immobilieninvestitionen nehmen wieder zu, da Reisen und Geschäfte sich normalisieren. sind aktiv auf der Suche nach Prestigeobjekten im Westen. So hat die Qatar Investment Authority (QIA) kürzlich ihren Anteil an erhöht, und hat sich im August mit Norwegens NBIM zusammengeschlossen, um eine Beteiligung an einem Bürokomplex in San Francisco zu erwerben. blicken ebenfalls ins Ausland: Kanadas Brookfield und CPP Investments haben gemeinsam ein Portfolio von Studentenwohnheimen im Vereinigten Königreich für rund 750 Mio. £ erworben und sehen Wert im Bereich Studentenunterkünfte. Große Deals in Europa: Auch Europa hat in den letzten Monaten einige bedeutende Transaktionen erlebt. Spanien zog einen bemerkenswerten Deal an, als CBRE Investment Management 300 Mio. € in einen spanischen Wohnungsentwickler (Värde Partners-Tochter) investierte , um von der Wohnungsnot in Spanien zu profitieren inrev.org inrev.org. In London hat Google neben dem bereits erwähnten Kauf des State Street-Büros den Buyout seines Londoner HQ-Gebäudes für 804 Mio. £ von einem Joint Venture abgeschlossen (und sich so die langfristige Kontrolle über den Campus gesichert). Deutschland sah, wie Union Investment einen Frankfurter Büroturm für 500 Mio. € erwarb, der an die Deutsche Bank vermietet ist – ein Zeichen des Vertrauens in erstklassige deutsche Büros. Und in Zentraleuropa kaufte ein Konsortium von Investoren aus Österreich und Israel eine Mehrheitsbeteiligung an einem Portfolio polnischer Einkaufszentren für 300 Mio. €, was opportunistische Schritte im Einzelhandel widerspiegelt.

Auch Europa hat in den letzten Monaten einige bedeutende Transaktionen erlebt. zog einen bemerkenswerten Deal an, als CBRE Investment Management , um von der Wohnungsnot in Spanien zu profitieren inrev.org inrev.org. In hat Google neben dem bereits erwähnten Kauf des State Street-Büros den Buyout seines Londoner HQ-Gebäudes für 804 Mio. £ von einem Joint Venture abgeschlossen (und sich so die langfristige Kontrolle über den Campus gesichert). sah, wie Union Investment einen Frankfurter Büroturm für 500 Mio. € erwarb, der an die Deutsche Bank vermietet ist – ein Zeichen des Vertrauens in erstklassige deutsche Büros. Und in kaufte ein Konsortium von Investoren aus Österreich und Israel eine Mehrheitsbeteiligung an einem Portfolio polnischer Einkaufszentren für 300 Mio. €, was opportunistische Schritte im Einzelhandel widerspiegelt. Asien-Pazifik-Deals: In Australien hat der Industrieimmobilien-Riese Goodman Group gemeinsam mit APG (niederländischer Pensionsfonds) einen Logistikpark im Wert von 600 Mio. AUD am Stadtrand von Sydney erworben und profitiert damit vom E-Commerce-Boom. China verzeichnet aufgrund der inländischen Krise weniger Großtransaktionen, aber interessant ist, dass ausländische Private-Equity-Firmen (darunter Bain Capital) den Kauf notleidender Gewerbeimmobilien in China zu hohen Abschlägen prüfen – ein Trend, den man beobachten sollte, falls die Politik die Regeln für Auslandsinvestitionen lockert. Indien erlebte einen Meilenstein bei REIT-Deals: Brookfield India REIT vereinbarte den Kauf von zwei Bürohochhäusern in Gurgaon von RMZ Corp für rund 400 Mio. USD, was eine Konsolidierung im wachstumsstarken indischen Büro-REIT-Sektor markiert.

In hat der Industrieimmobilien-Riese Goodman Group gemeinsam mit APG (niederländischer Pensionsfonds) einen Logistikpark im Wert von 600 Mio. AUD am Stadtrand von Sydney erworben und profitiert damit vom E-Commerce-Boom. verzeichnet aufgrund der inländischen Krise weniger Großtransaktionen, aber interessant ist, dass ausländische Private-Equity-Firmen (darunter Bain Capital) den Kauf notleidender Gewerbeimmobilien in China zu hohen Abschlägen prüfen – ein Trend, den man beobachten sollte, falls die Politik die Regeln für Auslandsinvestitionen lockert. erlebte einen Meilenstein bei REIT-Deals: Brookfield India REIT vereinbarte den Kauf von zwei Bürohochhäusern in Gurgaon von RMZ Corp für rund 400 Mio. USD, was eine Konsolidierung im wachstumsstarken indischen Büro-REIT-Sektor markiert. Bau-/Entwicklungsaktivitäten: Auf der Entwicklungsseite gehen einige Unternehmen mutige Wetten ein. Hyundai (der Autohersteller) kündigte einen gigantischen Investitionsplan von 26 Mrd. USD in US-Produktionsstätten (E-Auto-Werke und Batteriefabriken) lightboxre.com an, was – obwohl es sich um eine Industrieinvestition handelt – eine enorme Pipeline an Immobilienentwicklungen (Fabriken, Arbeiterwohnungen usw.) in Südstaaten wie Georgia und Alabama bedeutet. Ebenso treiben Intel und Partner ihre Chipfabriken-Projekte im Wert von über 20 Mrd. USD in Ohio voran – eines der größten Bauprojekte der US-Geschichte. Solche Projekte verwischen die Grenzen zwischen industriellen Unternehmensinvestitionen und Immobilien, da sie riesige Flächen, Bauvorhaben und oft die Entstehung ganzer neuer Gemeinden erfordern.

Auf der Entwicklungsseite gehen einige Unternehmen mutige Wetten ein. (der Autohersteller) kündigte einen gigantischen (E-Auto-Werke und Batteriefabriken) lightboxre.com an, was – obwohl es sich um eine Industrieinvestition handelt – eine enorme Pipeline an Immobilienentwicklungen (Fabriken, Arbeiterwohnungen usw.) in Südstaaten wie Georgia und Alabama bedeutet. Ebenso treiben und Partner ihre Chipfabriken-Projekte im Wert von über 20 Mrd. USD in Ohio voran – eines der größten Bauprojekte der US-Geschichte. Solche Projekte verwischen die Grenzen zwischen industriellen Unternehmensinvestitionen und Immobilien, da sie riesige Flächen, Bauvorhaben und oft die Entstehung ganzer neuer Gemeinden erfordern. Nachhaltigkeit und Immobilienkapital: Ein bemerkenswerter Trend bei den Deals 2025 ist die Betonung von nachhaltigen und grünen Immobilien. Investoren berücksichtigen zunehmend Energieeffizienz und CO2-Fußabdruck. So war beispielsweise eine kürzliche Green-Bond-Emission eines europäischen Immobilienunternehmens über 500 Mio. USD stark überzeichnet – ein Zeichen, dass für umweltfreundliche Projekte reichlich Kapital vorhanden ist. Einige der großen Deals, wie Blackstones Büroangebot in Paris und die Büroverkäufe in London, sind an Sanierungspläne zur Erfüllung neuer Energiestandards geknüpft. Dieser ESG-Fokus beeinflusst die Bewertungen: Gebäude, die wirtschaftlich nicht auf neue Standards gebracht werden können, werden mit hohen Abschlägen gehandelt (der sogenannte „Brown Discount“). Umgekehrt erzielen Objekte mit starken grünen Merkmalen Premiumpreise und mehr Bieter. Es ist mit mehr Retrofit-orientierten Übernahmen und möglicherweise Abriss/Neuentwicklung veralteter Bestände in den kommenden Jahren als Teil dieses grünen Wandels zu rechnen.

Expertenkommentar: Führungskräfte der Immobilienbranche äußern angesichts dieser Entwicklungen vorsichtigen Optimismus. „Wir sehen erneutes Investoreninteresse in allen Sektoren – die Preisfindungsphase scheint vorbei zu sein“, sagte ein Geschäftsführer von Savills und bezog sich dabei auf das gestiegene Investitionsvolumen im ersten Halbjahr. Ein weiterer Branchenveteran, Hamid Moghadam, CEO von Prologis (dem weltweit größten Logistikvermieter), kommentierte auf einer kürzlich stattgefundenen Konferenz: „Die Marktgrundlagen für Logistik bleiben weltweit solide… Selbst bei höheren Zinsen hält der [Lager-]Flächenmangel und das Mietwachstum an, daher investieren wir über den gesamten Zyklus hinweg“ (wie die laufenden Expansionsprojekte von Prologis zeigen). Andererseits warnen einige, dass noch nicht alle Probleme überwunden sind. Wie ein europäischer Fondsmanager treffend bemerkte: „Sinkende Zinsen sind die gute Nachricht, aber sie kommen auch, weil die Wirtschaften sich abschwächen – man muss jetzt sehr genau auswählen, wo man in Immobilien investiert.“ Das fasst die aktuelle Stimmung zusammen: vorsichtiger Optimismus. Es werden Deals abgeschlossen und bestimmte Märkte sind heiß, aber kluge Investoren sind wählerisch und konzentrieren sich auf hochwertige Vermögenswerte oder auf Sondersituationen mit solider langfristiger Nachfrage.

Fazit: Die erste Septemberwoche 2025 zeigt eine globale Immobilienlandschaft an einem Wendepunkt. Lockerere Geldpolitik und robuste Nachfragesegmente (von US-Lagerhäusern über indische Wohnungen bis hin zu Londoner Büros) bringen wieder Leben in die Märkte, auch wenn Herausforderungen wie Chinas Immobilienprobleme und anhaltende Erschwinglichkeitsprobleme bestehen bleiben. Große Deals und steigende Kapitalflüsse deuten darauf hin, dass das Investorenvertrauen – mit Vorsicht – zurückkehrt. Mit Zinssenkungen am Horizont und vielen Märkten, die ihre Bewertungen angepasst haben, positionieren sich Immobilienakteure für einen möglichen Aufschwung. Wie es ein Experte treffend formulierte: „Wir haben den Schock hinter uns und befinden uns in der Erholung – aber es ist eine selektive Erholung.“ Die kommenden Monate werden zeigen, wie tief und breit diese Erholung tatsächlich ist, aber derzeit neigt die globale Immobilienbranche erstmals seit mehreren Jahren zum Optimismus.

