Globale Immobilienmärkte durch Zinssenkungshoffnungen, Mega-Deals und boomende Hotspots auf den Kopf gestellt

Wichtige Fakten:

Nordamerika: Schwächelnder Wohnungsmarkt trifft auf Großdeals

Verschiebungen auf dem Wohnungsmarkt: Nach Jahren fieberhafter Preisanstiege ist die Dynamik des US-Wohnungsmarktes ins Stocken geraten. Potenzielle Käufer sind rar, da die Hypothekenzinsen hoch bleiben, und Verkäufer spüren den Druck. In weiten Teilen des Landes stehen Häuser länger auf dem Markt und Bietergefechte sind so gut wie verschwunden abcnews.go.com abcnews.go.com. Eine Umfrage der Associated Press stellt fest, dass viele Verkäufer die Angebotspreise senken mussten (manchmal wiederholt), um Angebote anzulocken, oder Anreize wie Zinsvergünstigungen und Reparaturgutschriften bieten abcnews.go.com abcnews.go.com. Der landesweite mittlere Angebotspreis lag im Juli bei etwa 439.000 $ – leicht höher als im Vorjahr – aber in ehemals boomenden Städten wie Austin, Miami, Chicago und Denver sanken die mittleren Preise tatsächlich um etwa 4–5 % im Vergleich zum Vorjahr abcnews.go.com. Das Angebot an unverkauften Häusern ist gestiegen (aktive Angebote stiegen im Juli im Jahresvergleich um etwa 25 %), da mehr Neubauten auf den Markt kommen und Käufer zögern abcnews.go.com. Die Verkäufe bestehender Häuser verharren weiterhin auf einem generationentiefen Niveau – sie lagen bis Juli 1,3 % unter dem ohnehin schwachen Vorjahreswert abcnews.go.com. „Es wird für Verkäufer immer schwieriger, einen harten Preis durchzusetzen“, berichtet AP, da das Kräfteverhältnis langsam wieder zugunsten der Käufer kippt abcnews.go.com. Dennoch stellen Ökonomen fest, dass die Erschwinglichkeit von Wohnraum sich allmählich verbessert – das Lohnwachstum übertrifft im Durchschnitt nun das Wachstum der Immobilienpreise, und jeder Rückgang der Hypothekenzinsen könnte aufgestaute Nachfrage freisetzen abcnews.go.com abcnews.go.com.

Gewerbesektor – Vorsicht und Opportunismus: Die nordamerikanische Gewerbeimmobilienlandschaft ist gespalten. Einerseits haben Bürovermieter weiterhin zu kämpfen mit durch Homeoffice und höhere Kreditkosten erhöhten Leerstandsquoten. In einigen Märkten ist die Notlage offensichtlich – von halbleeren Bürotürmen in Innenstädten bis hin zum Coworking-Riesen WeWork, der ins Wanken gerät (und später im Herbst Insolvenz nach Chapter 11 anmelden würde). Doch selbst inmitten der Flaute suchen Großinvestoren gezielt nach erstklassigen Objekten zu den derzeit niedrigen Preisen. Ein Beispiel: Ende August erwarben RXR Realty und Partner das 42-stöckige 590 Madison Avenue in Manhattan für 1,1 Milliarden US-Dollar commercialcafe.com. Es ist das größte Büroimmobiliengeschäft in New York City seit Jahren, und RXR sieht darin eine strategische Wette darauf, dass erstklassige, gut gelegene Büros sich erholen werden, auch wenn ältere, standardisierte Bürogebäude „gestrandete Vermögenswerte“ bleiben. Der Plaza District Tower – mit namhaften Mietern und kürzlichen Modernisierungen – wurde mit deutlichem Abschlag gegenüber den Höchstbewertungen verkauft, was zeigt, dass selbst Spitzenobjekte neu bewertet werden. „Das passt zu unserer Büro-Erholungsstrategie“, sagte RXR und bezeichnete den Kauf als langfristiges Investment in ein schrumpfendes Angebot an hochwertigem Raum und anhaltende Nachfrage von Top-Mietern commercialcafe.com. Ähnlich schloss SL Green Realty – der größte Bürovermieter Manhattans – am 8. September einen Deal über 160 Millionen US-Dollar zum Kauf von zwei Bürogebäuden in Midtown (346 Madison Ave und eine angrenzende Immobilie) ab und setzt damit die Konsolidierung erstklassiger Standorte fort commercialcafe.com. Und außerhalb des Bürosegments bleibt der Industriesektor ein vergleichsweise heller Fleck: US-weit beliefen sich die Verkäufe von Lager- und Logistikimmobilien bis August auf 33,8 Milliarden US-Dollar und erreichten damit trotz wirtschaftlicher Gegenwinde nahezu das Rekordniveau der beiden Vorjahre commercialcafe.com. Das unterstreicht das Vertrauen der Investoren in E-Commerce- und Logistikimmobilien, während andere Immobilienarten schwächeln.

Politik- und Finanzierungsentwicklungen: Ein potenzieller Wendepunkt für nordamerikanische Immobilien ist die Richtung der Zinssätze. Alle Augen richten sich auf die Fed-Sitzung Mitte September. Nach einem Jahr hoher Zinsen zur Abkühlung der Inflation sind die Märkte zunehmend davon überzeugt, dass die Fed die Zinsen zum ersten Mal in diesem Zyklus senken wird reuters.com. Termingeschäfte sehen eine Wahrscheinlichkeit von etwa 88 % für eine Zinssenkung im September (meist wird ein Viertelpunkt erwartet, es besteht jedoch eine geringe Chance auf eine größere Senkung um einen halben Punkt) riotimesonline.com reuters.com. Fed-Chef Jerome Powell hat auf steigende Risiken für den Arbeitsmarkt hingewiesen, die eine Lockerung rechtfertigen könnten reuters.com. Sollte die Fed tatsächlich eine Serie von Zinssenkungen einleiten, würde dies die Finanzierungsbedingungen für Hypotheken und Geschäftskredite deutlich verbessern. Die National Association of Realtors prognostiziert, dass eine Lockerung durch die Fed „schließlich [die Kreditkosten im gewerblichen Immobilienmarkt senken wird.“ nar.realtor. Die US-Hypothekenzinsen sind bereits in Erwartung gesunken und verschaffen Hauskäufern etwas Erleichterung. Auch in Kanada erwarten Ökonomen weithin, dass die Bank of Canada im Herbst mit eigenen Zinssenkungen folgt equalsmoney.com truenorthmortgage.ca, was die kanadische Immobilienaktivität nach einer Flaute wiederbeleben könnte. Insgesamt sorgt die Aussicht auf günstigere Kredite für einen Schub an Optimismus in einer ansonsten schwachen nordamerikanischen Immobilienlandschaft.

Europa: Investoren suchen nach Wert, während die Märkte einen Boden suchen

Gewerbeimmobilien – „Zombieland“ bleibt bestehen: Die europäischen Gewerbeimmobilienmärkte bleiben im Leerlauf stecken und trotzen damit den Prognosen vom Anfang 2025, dass eine Erholung einsetzen würde. Die Transaktionsvolumina bewegen sich nahe dem Tiefstand des Jahrzehnts, da Käufer und Verkäufer bei den Preisen weit auseinanderliegen. Im ersten Quartal beliefen sich die Verkäufe von Gewerbeimmobilien in Europa auf lediglich 47,8 Milliarden Euro – unverändert gegenüber dem Vorjahr und kaum halb so hoch wie vor drei Jahren reuters.com. Vorläufige Daten für das zweite Quartal sehen sogar noch schwächer aus: Die grenzüberschreitenden Investitionen in Immobilien in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sanken im Jahresvergleich um etwa 20 % auf 17,2 Milliarden Euro und markieren damit das schwächste zweite Quartal seit einem Jahrzehnt reuters.com. „Wir haben ‘Zombieland’… keine Erholung, gestrandete Vermögenswerte, keine Liquidität kehrt zurück“, klagte Sebastiano Ferrante vom Fondsgiganten PGIM und beschrieb damit die Lähmung des Marktes reuters.com. Potenzielle Käufer fordern angesichts höherer Zinsen und Rezessionsängsten hohe Abschläge, aber viele Verkäufer weigern sich, bei den Preisen nachzugeben und ziehen es vor, Kredite zu „verlängern und so zu tun, als ob“ anstatt Verluste zu realisieren. Diese Pattsituation ist besonders ausgeprägt im Bürosektor – insbesondere bei unbeliebten Objekten wie veralteten Büros in Vororten und halbleeren Einkaufszentren, für die sich kaum noch Bieter finden reuters.com reuters.com. Selbst Rechenzentren, bis vor Kurzem noch ein heißes Nischensegment, verzeichnen in Europa ein nachlassendes Investoreninteresse reuters.com. Im Gegensatz dazu bleibt ein Segment widerstandsfähig: Wohnimmobilien zur Vermietung. Der unterversorgte Mietwohnungsmarkt zieht weiterhin Kapital an reuters.com, da die starke Mieternachfrage und inflationsgebundene Mieten ihn relativ sicher machen. So werden beispielsweise deutsche Mehrfamilienhaus-Portfolios und andere „Living Sector“-Assets weiterhin nachgefragt, während Bürotürme im Regal stehen.

Opportunistische Geschäfte und Gebote: Da die Immobilienwerte in Europa seit den Höchstständen vor der Pandemie deutlich gesunken sind, sind opportunistische Investoren – insbesondere aus Nordamerika und dem Private Equity – auf der Suche nach Schnäppchen. Das Vereinigte Königreich ist dabei in den Fokus gerückt: Schwächere Bewertungen haben britische Immobilienunternehmen zu attraktiven Zielen für US-Käufer gemacht reuters.com. In dieser Woche bestätigte das in London gelistete Unternehmen PRS REIT, ein Vermieter mit Schwerpunkt auf Familienmietwohnungen, dass es Interesse von KKR & Co. aus New York erhalten hat reuters.com. KKR beteiligte sich an einem formellen Verkaufsprozess für PRS REIT, das bereits im Juni ein Übernahmeangebot in Höhe von 632 Millionen Pfund erhalten hatte reuters.com. Der Aktienkurs von PRS REIT sprang am 8. September um fast 9 % nach oben, als die Nachricht bekannt wurde, was die Hoffnung widerspiegelt, dass ein Bieterwettstreit den Wert steigern könnte reuters.com. Der Schritt von KKR ist Teil eines breiteren Trends – 2025 haben US-Investoren mehrere in Großbritannien gelistete Immobilienfonds ins Visier genommen (so hatte KKR zuvor ein Angebot über 6,4 Milliarden Dollar für das Ingenieurunternehmen Spectris abgegeben und den Gesundheitsimmobilienvermieter PHP verfolgt) reuters.com. Analysten stellen fest, dass gestresste Bewertungen und ein schwaches Pfund britische Immobilien für dollargestützte Fonds in den „Value Play“-Bereich gebracht haben reuters.com. Anderswo in Europa tauchen nun endlich einige Notverkäufe auf: In Deutschland hat der Insolvenzverwalter des Frankfurter Wahrzeichens Trianon-Hochhaus den Turm zum Verkauf gestellt – ein seltener Test für diesen angeschlagenen Markt reuters.com. Und in Frankreich und Spanien wurden einige private Geschäfte für Logistikparks und Hotels mit Abschlägen von 15–20 % abgeschlossen, was darauf hindeutet, dass die Preisfindung im Gange ist. Marktbeobachter erwarten für Ende 2025 mehr Transaktionen, da Verkäufer die neuen Preisniveaus allmählich akzeptieren.

Widerstandsfähigkeit des Wohnungsmarktes (und ein Rekord im Vereinigten Königreich): Die europäischen Wohnungsmärkte zeigen ein gemischtes Bild, entwickeln sich aber im Allgemeinen besser als der Gewerbesektor. Bemerkenswert ist, dass die britischen Immobilienpreise gerade ein Rekordhoch beim Durchschnittspreis erreicht haben, trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit. Der Hypothekengeber Halifax berichtete, dass der durchschnittliche britische Hauspreis im August £299.331 erreichte, ein neuer Allzeitrekord nach einem monatlichen Anstieg von 0,3 % (der dritte Monat in Folge mit Zuwächsen) reuters.com reuters.com. Die Preise liegen nun 2,2 % höher als vor einem Jahr und übertreffen damit deutlich die Prognosen der Ökonomen reuters.com. Diese überraschende Stärke folgt auf einen vorübergehenden Rückgang Ende 2024; der Markt erholte sich Anfang 2025, begünstigt durch eine verbesserte Erschwinglichkeit (die Löhne sind gestiegen und die Hypothekenzinsen haben sich stabilisiert) und den letzten Ansturm von Käufern, die eine inzwischen ausgelaufene Stempelsteuervergünstigung nutzten reuters.com. „Der Wohnungsmarkt hat gezeigt, dass er mit diesen Herausforderungen umgehen kann“, sagte der Hypothekenchef von Halifax und stellte fest, dass die Nachfrage weiterhin widerstandsfähig bleibt, selbst wenn Inflation und Zinsen hoch bleiben reuters.com. Allerdings wird die Aktivität stark von realistischen Preisen bestimmt – das Immobilienportal Rightmove beobachtete, dass Verkäufer im Juli die Angebotspreise stärker als üblich senken mussten, um Verkäufe zu erzielen, da das Angebot an Immobilien auf dem Markt gestiegen ist reuters.com. Tatsächlich verzeichnete der konkurrierende Kreditgeber Nationwide im August einen leichten Preisrückgang von 0,1 %, was zeigt, dass nicht alle Kennzahlen übereinstimmen und das Preiswachstum außerhalb der Top-Lagen verhalten ist reuters.com. Der Mietmarkt im Vereinigten Königreich erreicht ebenfalls neue Rekorde: Die durchschnittlich ausgeschriebenen Mieten für neue Verträge stiegen auf £1.577 pro Monat, 3 % mehr als vor einem Jahr und der höchste Wert aller Zeiten, laut Rightmove reuters.com. Ähnliche Trends sind in ganz Europa zu beobachten – die Mieten steigen, da potenzielle Erstkäufer länger mieten. In Städten von Dublin bis Paris bleibt das Wohnungsangebot knapp, was die Preise relativ stabil hält, auch wenn die Verkaufszahlen zurückgehen. Auch die Regierungspolitik ist im Wandel: In Großbritannien wird zunehmend spekuliert, dass das Herbst-Budget die Immobiliensteuern für teure Häuser erhöhen könnte <a href=“https://www.reuters.com/world/uk/ukreuters.com, was etwas Vorsicht am oberen Ende des Londoner Marktes eingebracht hat. Insgesamt schlägt sich der Wohnimmobiliensektor in Europa besser als der Gewerbeimmobilienmarkt, obwohl 2025 eindeutig zu einer langsameren „neuen Normalität“ mit moderaten Preisanstiegen (oder leichten Rückgängen in einigen Bereichen) übergegangen ist, anstatt des hektischen Booms der Vorjahre.

Asien-Pazifik: Chinas Probleme, politische Kurswechsel & Lichtblicke

China – Rekord-Leerstände und Rettungsbemühungen: Chinas riesiger Immobiliensektor kämpft weiterhin mit zwei Krisen: nachlassende Nachfrage in wichtigen Segmenten (wie Büros) und einem Schuldenüberhang bei den Entwicklern. Im Bereich der Gewerbeimmobilien sind die Zahlen auffällig: Die Leerstandsquoten in den Städten der obersten Kategorie waren noch nie so hoch. In Shenzhen erreichten die Leerstände von Grade-A-Büros bis zur Jahresmitte 30,6 %, in Shanghai 22,6 %, in Guangzhou 22,6 % und selbst in Peking stehen fast 20 % leer reuters.com reuters.com. Anders als in westlichen Märkten ist das Arbeiten von zu Hause in China weniger verbreitet, aber eine schwache Wirtschaft und Kostensenkungen der Unternehmen haben dennoch dazu geführt, dass „leere Büros… immer häufiger“ in den großen Zentren zu finden sind reuters.com. Um diesem Überangebot entgegenzuwirken, setzen Vermieter und lokale Regierungen verstärkt Anreize ein. Entwickler senken die Mieten (die Mieten für Grade-A-Büros sind seit 2020 in den vier größten Städten um 20–40 % gefallen reuters.com) und bieten zusätzliche Vergünstigungen an – zum Beispiel bietet ein staatlicher REIT den Mietern kostenloses Laden von Elektrofahrzeugen, flexible Mietverträge und übernimmt sogar teilweise Nebenkosten, um die „Bindung“ zu erhöhen reuters.com reuters.com. Auch die Stadtverwaltungen greifen mit Unterstützungsmaßnahmen ein: Einige haben begonnen, Büromieten zu subventionieren, Umwandlungen von Büros in Wohnungen zu fördern und den Verkauf neuer Grundstücke für Gewerbeprojekte zu stoppen reuters.com. Trotz dieser Bemühungen erwarten Insider, dass „die Bedingungen kurzfristig schwierig bleiben werden“, bis das Überangebot abgebaut ist reuters.com. Die Schwäche beschränkt sich nicht nur auf Büros – selbst Chinas einst florierender Lagerhaussektor bekommt die Auswirkungen zu spüren, wie das Beispiel von Shenzhen International (ein großer Logistikentwickler) zeigt, der darum kämpft, Mieter in seinen Lagerhäusern zu halten, da einige multinationale Unternehmen sich zurückziehen reuters.com.

Auf der Wohnungsseite steht China vor einer anderen, aber verwandten Herausforderung:. Das dramatischste Symbol,und beendete damit eine Ära. Evergrande – das einst eine Marktkapitalisierung von 50 Milliarden US-Dollar vorweisen konnte – sah seine Aktien nach 18 Monaten Aussetzung und gescheiterten Restrukturierungsversuchen annulliert reuters.com reuters.com . Sein Zusammenbruch (mit über 300 Milliarden US-Dollar Verbindlichkeiten) reuters.com unterstreicht die „beispiellose Schuldenkrise“, die 2021 den chinesischen Immobilienmarkt traf und weiterhin schwelt reuters.com . Dutzende private Bauträger sind in Zahlungsverzug geraten, was zu unfertigen Wohnungen im ganzen Land geführt hat.: Die Behörden haben Hypothekenzinsen gesenkt, Anforderungen an Anzahlungen gelockert und in vielen Städten Beschränkungen für den Immobilienkauf aufgehoben, um den Verkauf anzukurbeln. Bemerkenswert ist, dass– die Nachricht über diese politische Anpassung löste tatsächlich eine Rallye bei Immobilienaktien aus reuters.com . Die Zentralregierung setzt außerdem staatliche Banken unter Druck, gesunden Bauträgern mehr Kredite zu gewähren und die Finanzierung für ins Stocken geratene Projekte zu unterstützen, damit diese an Käufer übergeben werden können. Diese Maßnahmen haben einige Wirkung gezeigt – es gab Anfang September nach der Lockerung der Regeln einen kurzen Anstieg der Verkäufe neuer Wohnungen in Städten der ersten Kategorie. Allerdings, da viele chinesische Haushalte davor zurückschrecken, Vorverkaufswohnungen von angeschlagenen Bauträgern zu kaufen. Analysten warnen, dass; wie ein Investor es ausdrückte, signalisiert das Delisting von Evergrande das „Ende einer Ära des immobiliengetriebenen Wachstumsmodells Chinas“, und ein neues, nüchterneres Kapitel beginnt reuters.com

Japan – Steigende Zinsen, steigendes Interesse (von Investoren): In Japan ist die Immobilienlage ganz anders. Die ultralockere Geldpolitik des Landes beginnt sich endlich zu ändern – die Bank of Japan hat signalisiert, dass sie sich allmählich von Negativzinsen entfernen könnte – und das veranlasst inländische Investoren, höhere Renditen bei Immobilien zu suchen. Mehrere neue Immobilienfonds wurden aufgelegt, um von den in Japan noch niedrigen Kreditkosten zu profitieren, bevor diese steigen. Zum Beispiel hat die Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) einen Immobilienfonds in Höhe von 100 Milliarden Yen (~680 Millionen US-Dollar) angekündigt, der sich auf mittelgroße Büros, Wohngebäude und Hotels in Tokio, Osaka und Nagoya konzentriert reuters.com reuters.com. Dies ist der zweite große Immobilienfonds von MUFG in diesem Jahr und Teil einer „Welle von japanischen Immobilienfonds-Neuauflagen“ im Jahr 2025, so Reuters reuters.com. Der Versicherer Dai-ichi Life und Marubeni haben im Juli ebenfalls einen Immobilienfonds in Höhe von 400 Milliarden Yen aufgelegt, und Orix Corp. startete im Februar einen Fonds über 100 Milliarden Yen reuters.com. Auch globale Investoren steigen ein: Morgan Stanley hat gerade 131 Milliarden Yen (~885 Millionen US-Dollar) für einen Japan-Immobilienfonds eingesammelt und damit das Ziel übertroffen bloomberg.com eatonvance.com. Was treibt dieses Interesse an? Die Immobilienwerte in Japan steigen stetig (wenn auch nicht auf Blasenniveau), und selbst wenn die BOJ die Zinsen anhebt, bleiben die Renditen für erstklassige japanische Immobilien im Vergleich zu Anleihen attraktiv. Darüber hinaus bietet Japan einen stabilen Zufluchtsort mit solider Mieternachfrage – insbesondere bei Mehrfamilienhäusern und Logistikimmobilien – und einen Ruf für relativ vorhersehbare, schwankungsarme Renditen. Analysten stellen fest, dass nach Jahrzehnten der Deflation der japanische Immobilienmarkt eine „post-deflationäre Widerstandsfähigkeit“ zeigt, was ausländisches Kapital anzieht (ausländische Investoren machen nun schätzungsweise 27 % des Investitionsvolumens aus) ainvest.com. In den kommenden Monaten wird ein wichtiger Beobachtungspunkt sein, ob die BOJ eine erste Zinserhöhung vornimmt – falls ja, könnten die Kreditkosten steigen, aber auch potenziell noch mehr Käufe auslösen, in Erwartung von Mietwachstum. Derzeit ist die Stimmung positiv: Die japanischen Immobilienunternehmen haben die Gewinne…ngs-Prognosen, und die Transaktionsaktivität im Jahr 2025 ist auf dem besten Weg, die des Vorjahres zu übertreffen, angeführt von den Bereichen Wohnen und Logistik.

Weitere Entwicklungen im asiatisch-pazifischen Raum: Anderswo im asiatisch-pazifischen Raum zeigen die Immobilienmärkte ein gemischtes Bild. Der australische Wohnungsmarkt beispielsweise zeigt nach einem starken Jahresbeginn Anzeichen einer Abkühlung. Die Reserve Bank of Australia beließ ihren Leitzins Anfang September unverändert bei einem hohen Wert von 4,10 %, und die Immobilienpreise in Sydney und Melbourne haben sich abgeflacht, da Käufer an ihre finanzielle Belastungsgrenze stoßen. Ein Mangel an Angeboten verhindert jedoch einen starken Abschwung, und viele erwarten, dass die Preise wieder langsam steigen, sobald Zinssenkungen in Aussicht stehen (die Märkte rechnen damit, dass die RBA 2024 die Geldpolitik lockern könnte). Der indische Immobiliensektor bleibt robust – die Wohnungsverkäufe in den wichtigsten Städten steuern dank einer wachsenden Mittelschicht und Urbanisierung auf Rekordwerte im Jahr 2025 zu. Die indische Regierung verlängerte im September die Anreize für bezahlbaren Wohnraum und drängt Banken, mehr Hypotheken an Erstkäufer zu vergeben. Südostasien ist ebenfalls bemerkenswert: Vietnam und die Philippinen erleben einen Bauboom (neue Eigentumswohnungen, Büros, Industrieparks), unterstützt durch rasches Wirtschaftswachstum, während der Immobilienmarkt in Singapur nach einem turbulenten 2021–2022 aufgrund strenger Abkühlungsmaßnahmen und höherer Stempelsteuern für ausländische Käufer abgekühlt ist. Insgesamt ist der Ausblick für den Immobilienmarkt im asiatisch-pazifischen Raum gespalten – Chinas Abschwung bremst die regionalen Investitionsströme und die Nachfrage nach Baurohstoffen, aber andere Volkswirtschaften wie Japan, Indien und die ASEAN-Länder bieten Wachstumsmotoren, die das Interesse globaler Investoren an der Region aufrechterhalten.

Naher Osten: Boomende Märkte und mutige politische Maßnahmen

Golf-Immobilien im Aufschwung: Die Immobilienmärkte im Nahen Osten – insbesondere in den energie­reichen Golfstaaten – befinden sich mitten in einem bemerkenswerten Aufschwung. Hohe Öleinnahmen, Initiativen zur wirtschaftlichen Diversifizierung und Bevölkerungswachstum haben die Immobiliennachfrage beflügelt. Nirgendwo zeigt sich das deutlicher als in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo Dubai und Abu Dhabi weiterhin Rekordzahlen verzeichnen. Dubais Immobilienmarkt ist heiß begehrt und baut auf der Erholung nach der Pandemie auf. Allein in der Woche bis zum 7. September wurden in Dubai Immobilien­transaktionen im Wert von über 11,5 Mrd. AED (rund 4.300 Abschlüsse) registriert facebook.com. Im gesamten August erreichten die Verkäufe 40 Mrd. AED (~10,9 Mrd. $), ein Anstieg von 13,2 % gegenüber dem Vorjahr arabianbusiness.com. Diese Zahl umfasste 16.993 Wohnimmobilien-Transaktionen, so viele wie nie zuvor in einem einzelnen Monat, laut Daten der Landbehörde von Dubai arabianbusiness.com. Der Boom erfasst beide Enden des Spektrums: Das Off-Plan-Segment (Neubauprojekte) verzeichnete ein Volumenplus von 22 % arabianbusiness.com, da Investoren Einheiten in neu gestarteten Projekten in Dubais Masterplan-Gemeinschaften aufkauften. Gleichzeitig wuchs auch der Sekundärmarkt (Wiederverkauf) um etwa 6 % im Wert arabianbusiness.com, was auf eine gesunde Endkundennachfrage in etablierten Vierteln hindeutet. Ein besonders aufsehenerregender Deal unterstreicht den Hype um Luxusimmobilien: Eine Villa auf der Palm Jumeirah wurde für 161 Mio. AED (etwa 44 Mio. $) verkauft, einer der höchsten jemals in Dubai erzielten Preise therealestatereports.com. Makler berichten, dass ultrareiche Käufer aus Europa, Indien und China die „beispiellose“ Nachfrage nach Dubais begrenztem Angebot an Villen und Penthäusern am Wasser antreiben und die Luxuspreise auf neue Höchststände treiben. Auch der Mietmarkt boomt – die Mieten in Dubai sind im Jahresvergleich zweistellig gestiegen, und Vermieter verlangen oft eine Scheckzahlung im Voraus, da Mieter um die knappen Einheiten konkurrieren.

Auch Abu Dhabi boomt: Die Immobilientransaktionen in der Hauptstadt der VAE beliefen sich im ersten Halbjahr 2025 auf insgesamt 61,5 Mrd. AED (16,7 Mrd. $) arabianbusiness.com, und die Regierung verkauft neue Bauabschnitte großer Projekte auf Yas Island und Saadiyat Island. Andernorts am Golf verzeichnen die großen Städte Saudi-Arabiens (Riad, Dschidda, Dammam) ein rasantes Preiswachstum bei Wohnimmobilien und Grundstücken, angetrieben durch staatliche Ausgaben und eine junge Bevölkerung. So sind beispielsweise die durchschnittlichen Villenpreise in Riad im vergangenen Jahr um etwa 10 % gestiegen, und die Büromieten im Finanzdistrikt von Riad erreichen Rekordhöhen, da immer mehr Unternehmen zuziehen. Katar, das gerade die FIFA-Weltmeisterschaft ausgerichtet hat, verzeichnete ebenfalls einen Anstieg: Die Immobilientransaktionen erreichten im 2. Quartal 2025 8,9 Mrd. QAR (2,4 Mrd. $), ein Plus von 29,8 % gegenüber dem Vorjahr instagram.com qa.muqawlat.com, dank neuer Angebote und eines Zustroms ausländischer Investoren. In der gesamten Region halten starkes BIP-Wachstum und an den US-Dollar gekoppelte Währungen das Investorenvertrauen hoch. Bemerkenswert ist, dass die Dollarbindung der Golfstaaten bedeutet, dass US-Leitzinsänderungen direkt durchschlagen – die derzeit hohen Zinsen haben die Kreditaufnahme für Endnutzer etwas gebremst, aber auch einen Zustrom renditeorientierten ausländischen Kapitals in den Golf-Immobilienmarkt ausgelöst. Da nun erwartet wird, dass die Fed die Zinsen senkt, rechnen die Golf-Entwickler mit günstigeren Finanzierungen, die die Entwicklungspipelines der Megaprojekte weiter ankurbeln dürften.

Politische Veränderungen – Türen öffnen sich für ausländische Käufer: Im Nahen Osten findet derzeit ein bedeutender Politikwechsel statt, der ein Wendepunkt für langfristige Investitionen sein könnte: Saudi-Arabien liberalisiert seine Immobiliengesetze, um ausländischen Eigentümern den Erwerb von Immobilien in Schlüsselregionen zu ermöglichen. Im Juli hat das saudische Kabinett ein neues Immobiliengesetz verabschiedet (in Kraft ab Januar 2026), das es zum ersten Mal Nicht-Saudis erlaubt, Immobilien in ausgewiesenen Zonen großer Städte direkt zu kaufen und zu besitzen middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com. Dies ist ein historischer Schritt in einem Königreich, in dem Ausländer bisher meist auf kurzfristige Mietverträge oder sehr eingeschränkten Besitz über bestimmte Projekte beschränkt waren. Das Gesetz zielt darauf ab, ausländische Direktinvestitionen und Fachwissen in den saudischen Immobilienmarkt zu holen, als Teil der Vision 2030-Initiative von Kronprinz Mohammed bin Salman middleeastbriefing.com. Nach den neuen Regeln können ausländische Privatpersonen und Unternehmen Immobilien an Orten wie Riad und Dschidda erwerben (wobei die heiligen Städte Mekka und Medina weiterhin tabu sind oder besonderen Bedingungen unterliegen) middleeastbriefing.com. Die Regierung hofft, damit „neue Kapitalströme freizusetzen“ im Sektor, das Wohnungsangebot zu erweitern und internationale Entwickler zu ermutigen, in saudischen Städten zu bauen middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com. Die Ankündigung hat bereits für Aufsehen gesorgt – Immobilienfirmen aus dem Golfraum und weltweit haben den saudischen Markt im Blick, der durch Großprojekte (NEOM, die Red Sea Resort-Entwicklungen usw.) einen Bauboom erlebt. Die saudischen Behörden investieren weiterhin stark in Wohnraum für Einheimische; der Beitrag des Immobiliensektors zum saudischen BIP hat sich von 5,9 % auf ~12 % zwischen 2023 und 2024 verdoppelt middleeastbriefing.com, was seine wachsende Bedeutung jenseits des Öls verdeutlicht middleeastbriefing.com. In den VAE werden unterdessen Immobilienvorschriften ebenfalls investorenfreundlicher: Dubai hat kürzlich die Voraussetzungen für langfristige „Goldene Visa“, die an Immobilieninvestitionen gebunden sind, erweitert (die Mindestinvestment erforderlich), und Abu Dhabi hat bestimmte Transaktionsgebühren gesenkt. Diese Maßnahmen sind Teil der Strategie der Golfstaaten, sich als globale Investitionsparadiese zu etablieren und wohlhabende Expatriates anzuziehen.

ESG- und Technologietrends: Der Immobilienboom im Nahen Osten überschneidet sich auch mit neuen Trends wie PropTech und ESG (Environmental, Social, Governance)-Initiativen. Die VAE nehmen zum Beispiel eine Vorreiterrolle bei Immobilientokenisierung und Krypto-Transaktionen ein – Dubais Regulierungsbehörden haben einen Rahmen geschaffen, der Immobilienkäufe über digitale Vermögenswerte auf lizenzierten Plattformen ermöglicht therealestatereports.com therealestatereports.com, und einige Entwickler erforschen Blockchain für anteiligen Immobilienbesitz. Auch Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung; die Giga-Projekte Saudi-Arabiens werben alle mit grünen Baustandards und innovativen, umweltfreundlichen Designs (wie das „The Line“-Stadtkonzept von NEOM). Entwickler in der gesamten Region sehen sich zudem mit höheren Baukosten und einem Bedarf an Fachkräften konfrontiert, da das rasante Bautempo manchmal das Angebot an Materialien und Arbeitskräften übersteigt. Dennoch ist das Vertrauen in den Immobilienmarkt des Nahen Ostens zum Jahresende 2025 extrem hoch. Analysten sagen, dass die Region weltweit als herausragender Performer hervorgegangen ist, und in einer Zeit, in der traditionelle Märkte sich verlangsamen, Wachstum und Renditen bietet. Wie ein CEO einer Agentur in Dubai sagte: „Bevölkerungswachstum, Infrastrukturentwicklung und staatliche Unterstützung schaffen das perfekte Rezept für nachhaltiges Immobilienwachstum“ arabianbusiness.com arabianbusiness.com – ein deutlicher Gegensatz zu den Gegenwinden, mit denen die Immobiliensektoren im Westen konfrontiert sind.

Lateinamerika: Große Hoffnungen, da Zinssenkungen näher rücken

Lateinamerikas Immobilienmärkte haben eine schwierige Phase mit extrem hohen Zinssätzen und Inflation überstanden, aber es gibt Anzeichen dafür, dass. Ein zentrales Thema ist die erwartete Wende in der Geldpolitik. Viele lateinamerikanische Zentralbanken hatten in den Jahren 2021–2023 die Zinsen aggressiv erhöht, um die Inflation zu zähmen (der brasilianische Leitzins Selic erreichte 15 %, Chiles lag über 11 % usw.). Diese Maßnahmen stabilisierten zwar die Volkswirtschaften, machten Hypotheken und Entwicklungsfinanzierungen jedoch sehr teuer, was die Immobilienaktivität abkühlte. Nun, da die Inflation unter Kontrolle kommt und die US-Notenbank voraussichtlich mit Zinssenkungen beginnt, könnten in Lateinamerika die Kreditkosten endlich sinken. „Niedrigere kurzfristige Zinsen in den USA erleichtern Zinssenkungen in Lateinamerika, insbesondere in Brasilien, Kolumbien, Mexiko“, stellten Analysten der Bank of America fest riotimesonline.com . Tatsächlich setzen die Märkte darauf, dass, und auch von Mexikos Banxico wird erwartet, dass sie mit Lockerungen beginnt, falls die Fed dies tut x.com riotimesonline.com . Diese Aussicht hat die Vermögenspreise bereits steigen lassen (z. B. erreichte Kolumbiens COLCAP-Aktienindex gerade ein Fünfjahreshoch riotimesonline.com riotimesonline.com ). Für den Immobiliensektor bedeutet das günstigere Kredite und neue Investitionsmöglichkeiten. Entwickler, die Projekte wegen hoher Finanzierungskosten aufgeschoben hatten, stehen bereit, den Bau wieder aufzunehmen, sobald die Zinsen sinken.

Hotspots und Trends: Innerhalb Lateinamerikas ist Mexiko ein herausragender Akteur dank des globalen Nearshoring-Trends. Da die Handelskonflikte zwischen den USA und China anhalten, richten multinationale Hersteller zunehmend Standorte in Mexiko ein, um den nordamerikanischen Markt zu beliefern. Dies hat zu einer stark steigenden Nachfrage nach Industrieimmobilien geführt – Lagerhäuser, Fabriken und Logistikeinrichtungen – insbesondere entlang der US-Grenze sowie rund um Mexiko-Stadt und Monterrey. Eine aktuelle Branchenprognose sieht über 652 Milliarden Pesos (>32 Milliarden USD) an Immobilieninvestitionen, die 2025 nach Mexiko fließen, was einem jährlichen Anstieg von etwa 15 % entspricht adventuresincre.com, wobei die Industrie-, „vertikale“ Wohnimmobilien- (Eigentumswohnungen) und Tourismusimmobiliensektoren führend sind adventuresincre.com. Die Leerstandsquote bei Industrieimmobilien in Hotspots wie Tijuana und Juárez liegt nahezu bei null, was eine Welle von Neubauten von Industrieparks auslöst. Auch der Wohnimmobilienmarkt in Mexiko passt sich an: Es gibt einen Boom bei gemischt genutzten Stadtentwicklungen (oft mit Eigentumswohnungen über Einzelhandels- und Büroflächen), die sich an junge Berufstätige in Städten wie Mexiko-Stadt und Guadalajara richten. Darüber hinaus sind ausländische Investoren in ganz Lateinamerika aktiv – zum Beispiel investieren kanadische und US-amerikanische Pensionsfonds in brasilianische Logistiklager und kolumbianische Einkaufszentren, da sie langfristiges Wachstumspotenzial sehen.

Marktentwicklung: In Brasilien, dem größten Markt der Region, zeichnet sich eine vorsichtige Erholung des Immobilienmarktes ab. Brasilien hatte ein schwieriges Jahr 2023–2024 mit zweistelligen Zinssätzen; der Wohnungsverkauf verlangsamte sich und die Leerstandsquote im Büromarkt von São Paulo stieg an. Allerdings ist die Inflation auf einstellige Werte gesunken, und die Zentralbank von Brasilien begann im August 2025 mit Zinssenkungen. Ökonomen erwarten für 2025 weitere Senkungen, was die Hypothekenvergabe und das Verbrauchervertrauen schrittweise wiederbeleben sollte finance.yahoo.com reuters.com. Brasiliens Wohnungsbauunternehmen berichten bereits von einer Zunahme der Anfragen, und die Immobilienpreise stiegen landesweit bis Mitte 2025 um etwa 5 % gegenüber dem Vorjahr (nominal) globalpropertyguide.com. Die Regierung reaktiviert zudem ein subventioniertes Wohnungsbauprogramm (Minha Casa, Minha Vida), um den Bau erschwinglicher Wohnungen anzukurbeln. Im gewerblichen Bereich verzeichnen Brasiliens erstklassige Einkaufszentren mit der wirtschaftlichen Erholung einen starken Umsatzanstieg, während Nebenlagen und ältere Bürogebäude weiterhin unter Druck stehen. In Kolumbien ist der Ausblick für den Immobilienmarkt vorsichtig optimistisch: Während das Land weiterhin eine relativ hohe Inflation (etwa 5 % im August riotimesonline.com) und einen Leitzins von 13,25 % aufweist, hat die Zentralbank eine mögliche Zinssenkung bis Jahresende signalisiert. Kolumbiens Wohnungsmarkt zeigt sich widerstandsfähig, mit einem prognostizierten Wachstum der Neubauverkäufe von etwa 9 % im Jahr 2025 bbvaresearch.com, unterstützt durch staatliche Subventionen für einkommensschwache Käufer und eine junge Bevölkerung, die zur Haushaltsgründung beiträgt. Argentinien, das mit einer Inflation von über 100 % zu kämpfen hat, bleibt ein Ausreißer – der Immobilienmarkt ist weitgehend eingefroren (in Dollar gerechnet), Bauträger bauen nur, wenn die Kosten durch USD-Vorverkäufe gedeckt sind, und viele Transaktionen werden bar abgewickelt. Es besteht jedoch Hoffnung, dass die bevorstehenden Wahlen und ein etwaiger Stabilisierungsplan die Immobilienaktivität Argentiniens von einem sehr niedrigen Niveau aus wiederbeleben könnten.

Innovation und ESG: Die Immobilienbranche in Lateinamerika erlebt ebenfalls technologische und nachhaltige Innovationen. PropTech-Startups entstehen in Märkten wie Mexiko, Brasilien und Kolumbien und bringen Digitalisierung in Immobilienanzeigen, Crowdfunding für Immobilien und intelligenteres Immobilienmanagement. Zum Beispiel haben mexikanische Startups wie Habi und La Haus bedeutendes Kapital aufgenommen, um den Online-Verkauf von Häusern zu vereinfachen adventuresincre.com adventuresincre.com. Auch Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung: Entwickler in den wichtigsten Städten der Region streben zunehmend grüne Gebäudezertifizierungen (LEED, EDGE) an – Mexiko verfügt mittlerweile über Millionen Quadratmeter zertifizierter grüner Gebäude, und in Brasilien gibt es in den Geschäftszentren von São Paulo mehrere neue LEED-Gold-Bürotürme adventuresincre.com adventuresincre.com. Regierungen fördern dies mit Anreizen; z. B. bietet Panama-Stadt Steuervergünstigungen für LEED-zertifizierte Projekte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lateinamerika Ende 2025 mit vorsichtigem Optimismus in den Immobiliensektor blickt. Während Herausforderungen wie politische Unsicherheit und Währungsschwankungen bestehen bleiben, ist die wahrscheinliche Lockerung der Geldpolitik ein bedeutender Rückenwind. In Verbindung mit strukturellen Treibern – wie dem Fertigungsboom in Mexiko, dem großen Wohnungsdefizit in Brasilien und einem wachsenden Technologiesektor – könnte die Region eine deutliche Erholung des Immobilienmarktes erleben. Investoren, die den Sturm der hohen Zinsen überstanden haben, positionieren sich nun für Wachstum: grenzüberschreitende Investmentfonds nehmen zu, und lokale Entwickler sichern sich Grundstücke für zukünftige Projekte in der Erwartung, dass 2026 und die Folgejahre einen erneuten Aufschwung für die lateinamerikanischen Immobilienmärkte bringen werden.

