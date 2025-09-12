Cleveland Immobilienmarkt 2025: Erschwinglicher Markt heizt sich auf mit großen Entwicklungen in Aussicht

Stabile Immobilienpreise, schnelle Verkäufe: Der Immobilienmarkt in Cleveland bleibt erschwinglich, aber wettbewerbsfähig. Der mittlere Verkaufspreis für Häuser in der Stadt lag Mitte 2025 bei etwa $115.000–$128.000 , was ungefähr 0–5 % höher ist als im Vorjahr redfin.com hondros.com. Häuser werden weiterhin schnell verkauft – typischerweise in weniger als einem Monat (Median ~29 Tage auf dem Markt) – viele gehen bereits nach nur 11 Tagen unter Vertrag redfin.com zillow.com. Das Verkaufsvolumen ist leicht zurückgegangen (Verkäufe im Juli etwa 4 % niedriger als im Vorjahr redfin.com), aber die Nachfrage der Käufer bleibt solide.

Trends im Wohnimmobilienmarkt in Cleveland (2025)

Der Wohnimmobilienmarkt in Cleveland im Jahr 2025 ist geprägt von Erschwinglichkeit, stetigem Preiswachstum und einer allmählichen Entwicklung hin zu einem ausgeglichenen Markt. Anders als in den boomenden und einbrechenden Küstenmärkten bewegen sich die Hauspreise in Cleveland „langsam und stetig, ohne extreme Höhen oder Tiefen“ josesellshomes.com. Mitte 2025 liegen die Medianverkaufspreise in der Stadt Cleveland bei etwa niedrigen 100.000 $ – 67 % unter dem US-Median – und machen sie damit zu einem der erschwinglichsten großen Märkte redfin.com. Laut Zillow liegt der typische Immobilienwert in Cleveland bei etwa 117.700 $, was einem moderaten Anstieg von 1,0 % im Jahresvergleich entspricht zillow.com. Umfragen unter Maklern stuften Cleveland 2023 sogar als zweit„heißesten“ Immobilienmarkt der USA ein, was auf solide Fundamentaldaten und moderate Preissteigerungen zurückzuführen ist realwealth.com.

Preisentwicklung: Insgesamt steigen die Immobilienwerte sanft im gesamten Großraum. Bis Mitte 2025 wurde der durchschnittliche Hauspreis in Cleveland mit etwa 113.500 $ (≈5 % jährlicher Anstieg) angegeben hondros.com. Die jährlichen Wertsteigerungsraten variieren je nach Gegend – von nahezu unverändert in einigen Stadtvierteln bis hin zu zweistelligen Zuwächsen in den umliegenden Landkreisen. Zum Beispiel verzeichnete Lorain County (westlich von Cleveland) einen Preisanstieg von 17,7 % innerhalb eines Jahres (Median ca. 263.000 $) hondros.com, da Käufer erschwingliche Vorstadthäuser suchen. Innerhalb der Stadt lagen die Medianverkaufspreise Mitte 2025 je nach Datenquelle zwischen etwa 108.000 $ (April-Daten) und 174.000 $ (Juni) clappilyhome.com – was unterschiedliche Zusammensetzungen der Haustypen widerspiegelt. Einige lokale Berichte bezifferten den Medianverkaufspreis in Cleveland im Sommer 2025 mit einem Anstieg von 8–9 % im Jahresvergleich clappilyhome.com realwealth.com, während aktuelle MLS-Daten (Redfin) bis Juli nur einen leichten Anstieg von +0,4 % zeigten redfin.com. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass das Preiswachstum im weiteren Großraum (einschließlich teurerer Vororte) stärker war als in der eigentlichen Stadt. Wichtig ist: Es gibt keine Anzeichen für einen Crash oder einen größeren Preisrückgang – historische Daten zeigen, dass die Immobilienwerte in Nordost-Ohio selten deutlich fallen, und 2025 setzt diesen stabilen Trend fort josesellshomes.com.

Verkaufsvolumen und Wettbewerb: Die Verkaufsaktivität von Häusern hat sich von dem Rausch der Jahre 2021–22 abgekühlt, bleibt aber im historischen Vergleich lebhaft. Im Juli 2025 wurden in der Stadt 369 Häuser verkauft, was einem leichten Rückgang von 3,9 % gegenüber dem Vorjahr (384 Verkäufe) entspricht redfin.com redfin.com – was auf etwas weniger Fluktuation hindeutet, teils aufgrund des begrenzten Angebots und höherer Hypothekenzinsen. Dennoch ist Käuferwettbewerb weiterhin erkennbar. Häuser in Cleveland erhalten typischerweise 2+ Angebote und viele werden zum oder über dem Listenpreis verkauft. Das mittlere Verhältnis von Verkaufs- zu Listenpreis beträgt perfekte 1,00 (100 %) zillow.com, was bedeutet, dass das typische Haus zum geforderten Preis verkauft wird. Tatsächlich wurden 38,8 % der Verkäufe Mitte 2025 über dem Listenpreis abgeschlossen, gegenüber etwa 48 % darunter zillow.com – eine ausgewogene Aufteilung, die zeigt, dass weder Käufer noch Verkäufer eine deutlich stärkere Position haben. Redfins Compete Score bewertet Cleveland als „Sehr wettbewerbsfähig“ (72/100) und merkt an, dass heiße Angebote in etwa 8 Tagen reserviert werden können, oft mit mehreren (häufig über dem Listenpreis liegenden) Angeboten, während das durchschnittliche Haus nach einigen Wochen leicht unter dem Listenpreis verkauft wird redfin.com redfin.com. Kurz gesagt: Auch wenn Bieterkriege nicht mehr so häufig sind wie während des Pandemie-Booms, ziehen gut bepreiste Häuser auch 2025 noch schnelle Angebote an.

Tage auf dem Markt und Bestand: Ein deutliches Zeichen für eine veränderte Dynamik ist die Verweildauer auf dem Markt. Häuser stehen etwas länger zum Verkauf als im Vorjahr, was Käufern mehr Luft verschafft. Mitte 2025 lag die mittlere Verweildauer auf dem Markt in Cleveland bei etwa 29 Tagen, gegenüber ~26 Tagen im Sommer zuvor redfin.com. Andere Datenquellen zeigen einen breiteren regionalen Trend: Im Juni 2025 lagen die Angebote im Durchschnitt 41 Tage auf dem Markt (gegenüber 35 Tagen im Vorjahr) clappilyhome.com. Laut Zillow werden Häuser in Cleveland in einem Median von 11 Tagen reserviert zillow.com zillow.com – eine Zahl, die wahrscheinlich besonders begehrte, bezugsfertige Angebote widerspiegelt. Das Fazit: Während schlüsselfertige Immobilien weiterhin in ein bis zwei Wochen verkauft werden, hat sich der Gesamtmarkt auf ein normaleres Tempo eingependelt im Vergleich zu den blitzschnellen Verkäufen von 2021.

Das Wohnungsangebot hat sich endlich zu erweitern begonnen, was den Druck etwas mindert. Neue Inserate und aktive Angebote haben im Jahr 2024–25 zugenommen. In der gesamten Region Cleveland (Cuyahoga, Portage, Summit Counties) stiegen die Inserate um 37,3 % im Jahresvergleich bis Mitte 2025 hondros.com. Im Cuyahoga County (zu dem auch Cleveland gehört) lag das Wohnungsangebot im Juni 2025 etwa 2,9 % höher als ein Jahr zuvor clappilyhome.com clappilyhome.com. Dieser allmähliche Zustrom an Angebot – durch mehr Hausbesitzer, die inserieren, und einen Anstieg im Neubau – bedeutet, dass Käufer mehr Auswahl haben als in der jüngeren Vergangenheit. „Im Juli stiegen die aktiven Inserate erneut in Cuyahoga, Summit, Medina und Stark Counties, was den Käufern mehr Auswahl bietet“, heißt es in einem lokalen Makler-Update outstandingohio.com.

Allerdings hat das Wohnungsangebot die Nachfrage noch nicht eingeholt oder das Niveau vor der Pandemie erreicht. Selbst nach den jüngsten Zuwächsen bleibt das Angebot in Nordost-Ohio unter dem Stand von 2019 josesellshomes.com josesellshomes.com. Nach Daten von Zillow hatte die Cleveland-Metropolregion etwa 1.083 Häuser im Angebot zur Jahresmitte 2025 zillow.com – das entspricht nur etwa einem 2- bis 3-monatigen Angebot beim aktuellen Verkaufstempo. Das ist eine Verbesserung gegenüber den Rekordtiefs (etwa 1 Monat Angebot) von 2021, aber immer noch knapp. Zum Vergleich: Ein ausgeglichener Markt liegt oft bei etwa 5–6 Monaten Angebot. Daher herrschen weiterhin Verkäufermarkt-Bedingungen, wenn auch weniger ausgeprägt. Käufer stehen nicht mehr bei jedem Inserat vor einem Ansturm, aber die besten Häuser sind weiterhin schnell verkauft. Wie es in einem Bericht von Mitte 2025 heißt: „Das Gleichgewicht verschiebt sich vielleicht, aber es gibt auf beiden Seiten Chancen“ – Käufer haben mehr Auswahl, doch Verkäufer erzielen schnelle Verkäufe zum vollen Preis, wenn sie klug kalkulieren outstandingohio.com.

Beliebte Stadtteile: Der Immobilienmarkt in Cleveland ist sehr lokal geprägt, wobei bestimmte Stadtteile und Vororte eine besonders starke Nachfrage verzeichnen. Gebiete, die historischen Charme, gute Begehbarkeit oder neue Entwicklungen vereinen, sind die Highlights für 2025. Einige Beispiele:

Innenstadt Cleveland: Das zentrale Geschäftsviertel der Stadt hat sich in ein Mekka für Mieter und einen Hotspot für Investitionen verwandelt. 94 % der Wohnungen in der Innenstadt sind von Mietern bewohnt, und Investoren sind darauf aufmerksam geworden ark7.com ark7.com. Der mittlere Verkaufspreis in der Innenstadt stieg bis Ende 2024 auf etwa 275.000 $ (ein Anstieg von 26,7 % im Jahresvergleich ) ark7.com, was neue Eigentumswohnungsprojekte und Umwandlungen widerspiegelt. Hochwertige Apartments wie die neuen City Club- und The Lumen-Türme richten sich an junge Berufstätige, die von Arbeitsplätzen und Unterhaltungsmöglichkeiten in der Innenstadt angezogen werden. Mit mehr als 90 % des Wohnungsbestands in der Innenstadt als Mietwohnungen bietet das Gebiet eine starke Nachfrage nach Mehrfamilieninvestitionen, unterstützt durch Annehmlichkeiten und ein wachsendes Live-Work-Play-Flair.

Das zentrale Geschäftsviertel der Stadt hat sich in ein Mekka für Mieter und einen Hotspot für Investitionen verwandelt. der Wohnungen in der Innenstadt sind von Mietern bewohnt, und Investoren sind darauf aufmerksam geworden ark7.com ark7.com. Der mittlere Verkaufspreis in der Innenstadt stieg bis Ende 2024 auf etwa (ein Anstieg von ) ark7.com, was neue Eigentumswohnungsprojekte und Umwandlungen widerspiegelt. Hochwertige Apartments wie die neuen City Club- und The Lumen-Türme richten sich an junge Berufstätige, die von Arbeitsplätzen und Unterhaltungsmöglichkeiten in der Innenstadt angezogen werden. Mit mehr als des Wohnungsbestands in der Innenstadt als Mietwohnungen bietet das Gebiet eine starke Nachfrage nach Mehrfamilieninvestitionen, unterstützt durch Annehmlichkeiten und ein wachsendes Live-Work-Play-Flair. Tremont: Ein angesagtes Viertel auf der Westseite, bekannt für seine historische Architektur und Restaurants, in dem die Immobilienwerte in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen sind. Eine Analyse verzeichnete kürzlich einen Anstieg der mittleren Verkaufspreise um 28,5 % in Tremont ark7.com, obwohl Zillow-Daten bis Mai 2025 eine leichte Abkühlung zeigten (Median ca. 349.900 $, 2 % Rückgang im Jahresvergleich , da der Hype nachließ) hondros.com. Dennoch bleibt Tremont gefragt wegen seines künstlerischen Charakters, der Galerien und der Nähe zur Innenstadt. Häuser erzielen hier einige der höchsten Preise der Stadt, und Investoren haben Tremont sowohl für Renovierungen als auch für gehobene Mietobjekte im Blick.

Ein angesagtes Viertel auf der Westseite, bekannt für seine historische Architektur und Restaurants, in dem die Immobilienwerte in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen sind. Eine Analyse verzeichnete kürzlich einen in Tremont ark7.com, obwohl Zillow-Daten bis Mai 2025 eine leichte Abkühlung zeigten (Median ca. 349.900 $, , da der Hype nachließ) hondros.com. Dennoch bleibt Tremont wegen seines künstlerischen Charakters, der Galerien und der Nähe zur Innenstadt. Häuser erzielen hier einige der höchsten Preise der Stadt, und Investoren haben Tremont sowohl für Renovierungen als auch für gehobene Mietobjekte im Blick. Ohio City: Angrenzend an die Innenstadt ist Ohio City ein weiteres revitalisiertes Viertel, das für den West Side Market, Brauereien und eine Mischung aus historischen und neuen Wohnhäusern bekannt ist. Der Medianpreis lag Mitte 2025 bei etwa 166.700 $ (ein Anstieg von ca. 7 % im Jahresvergleich ) clappilyhome.com. Die gute Begehbarkeit und die Gastronomieszene machen Ohio City bei jungen Käufern und Mietern beliebt. Neue Eigentumswohnungsprojekte und die Entwicklung des Irishtown Bend Parks steigern die Attraktivität weiter. Es wird oft zu den „Stadtteilen, die man im Auge behalten sollte“ für Wohnen und Investieren gezählt hondros.com.

Angrenzend an die Innenstadt ist Ohio City ein weiteres revitalisiertes Viertel, das für den West Side Market, Brauereien und eine Mischung aus historischen und neuen Wohnhäusern bekannt ist. Der Medianpreis lag Mitte 2025 bei etwa (ein Anstieg von ca. ) clappilyhome.com. Die gute Begehbarkeit und die Gastronomieszene machen Ohio City bei jungen Käufern und Mietern beliebt. Neue Eigentumswohnungsprojekte und die Entwicklung des Irishtown Bend Parks steigern die Attraktivität weiter. Es wird oft zu den „Stadtteilen, die man im Auge behalten sollte“ für Wohnen und Investieren gezählt hondros.com. University Circle (Ostseite): Dieses Bildungs- und Medizinzentrum (Heimat der Case Western Reserve University und großer Krankenhäuser) treibt weiterhin die Wohnraumnachfrage an. Luxuswohnungen und Stadthäuser sind entstanden, um Krankenhauspersonal und Studierende zu bedienen. Entwickler „können in Gegenden wie University Circle und dem nahegelegenen Little Italyneo-trans.blog nicht schnell genug hochwertige Wohnungen bauen“. In diesen Vierteln ist es mittlerweile nicht ungewöhnlich, dass Stadthäuser oder renovierte Häuser über 1 Million $ kosten – eine Seltenheit in Clevelands Vergangenheit – dank eines Zustroms wohlhabenderer Bewohner und institutionellen Wachstumsneo-trans.blog.

(Ostseite): Dieses Bildungs- und Medizinzentrum (Heimat der Case Western Reserve University und großer Krankenhäuser) treibt weiterhin die Wohnraumnachfrage an. Luxuswohnungen und Stadthäuser sind entstanden, um Krankenhauspersonal und Studierende zu bedienen. Entwickler „können in Gegenden wie University Circle und dem nahegelegenen Little Italyneo-trans.blog nicht schnell genug hochwertige Wohnungen bauen“. In diesen Vierteln ist es mittlerweile nicht ungewöhnlich, dass Stadthäuser oder renovierte Häuser über kosten – eine Seltenheit in Clevelands Vergangenheit – dank eines Zustroms wohlhabenderer Bewohner und institutionellen Wachstumsneo-trans.blog. Collinwood: Ein historisch von der Arbeiterklasse geprägtes Gebiet am äußersten Ostrand, verwandelt sich Collinwood in eine bezahlbare Künstlerenklave. Die Medianpreise um 133.500 $ (ca. 5 % YoY gestiegen) clappilyhome.com machen es attraktiv für Erstkäufer und Investoren, die günstige Mietobjekte suchen. Collinwoods Waterloo Arts District und die Parks am Seeufer erhöhen das Potenzial. Mit vielen Mietern und moderaten Preisen gilt es als „Value-Play“-Viertel mit Aufwärtspotenzialark7.com.

Ein historisch von der Arbeiterklasse geprägtes Gebiet am äußersten Ostrand, verwandelt sich Collinwood in eine bezahlbare Künstlerenklave. Die Medianpreise um (ca. gestiegen) clappilyhome.com machen es attraktiv für Erstkäufer und Investoren, die günstige Mietobjekte suchen. Collinwoods Waterloo Arts District und die Parks am Seeufer erhöhen das Potenzial. Mit vielen Mietern und moderaten Preisen gilt es als „Value-Play“-Viertel mit Aufwärtspotenzialark7.com. Shaker Heights & Vororte: In den östlichen Vororten wie Shaker Heights, Cleveland Heights, Lakewood und anderen bleibt die Nachfrage nach Häusern mit mehr Platz oder erstklassigen Schulen stabil. Shaker Heights hatte beispielsweise einen Medianpreis von etwa 335.000 $ (plus 6,4 % YoY) clappilyhome.com im Mai 2025 – für die Region ein höheres Niveau, getrieben durch historische Häuser und Schulen. Auf der Westseite kombinieren Gegenden wie Kamm’s Corners (Median ca. 234.000 $) und Old Brooklyn (Median ca. 160.000 $) relative Erschwinglichkeit mit starker Gemeinschaftsattraktivitätclappilyhome.com. Old Brooklyn, ein Mittelklasseviertel, verzeichnete sogar einen Anstieg von 11,3 % bei den Verkaufspreisen in letzter Zeitark7.com, da mehr Käufer seinen Wert entdecken.

In der ganzen Stadt bleibt Erschwinglichkeit ein entscheidender Anziehungspunkt. Selbst die teuersten Viertel Clevelands (Downtown, Tremont, Edgewater usw.) sind im Vergleich zu anderen Metropolregionen ein Schnäppchen. Deshalb bleibt Cleveland einer der „heißesten“ Wohnungsmärkte sowohl für auswärtige Investoren als auch für Erstkäufer – die niedrigen Einstiegskosten und die zunehmende urbane Vitalität sind eine seltene Kombination josesellshomes.com. Solange die Preise in Cleveland attraktiv bleiben, ist weiterhin mit großem Interesse von lokalen und auswärtigen Käufern zu rechnen, die nach Wert suchen.

Ausblick für Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Industrie, Mehrfamilienhäuser)

Clevelands Gewerbeimmobiliensektoren zeigen für 2025 einen gemischten Ausblick, wobei sich einige Segmente stark erholen und andere mit Gegenwind zu kämpfen haben. Insgesamt sorgt die diversifizierte Wirtschaft der Metropolregion (Gesundheitswesen, Fertigung, Unternehmenszentralen usw.) für eine stabile Grundlage, aber Nachwirkungen der Pandemie – wie Remote-Arbeit und E-Commerce – wirken sich unterschiedlich auf die Immobilientypen aus.

Büromarkt

Der Bürosektor in Cleveland kämpft weiterhin mit hohen Leerständen und einer langsamen Erholung. Im zweiten Quartal 2025 lag die Büroleerstandsquote in der Metropolregion Cleveland bei etwa 23,1 % nmrk.com. Das ist ein leichter Anstieg (30 Basispunkte) gegenüber dem Jahresbeginn und unterbricht eine Serie verbesserter Auslastung. Praktisch bedeutet das, dass fast ein Viertel der Büroflächen in Cleveland leer steht – ein Zeichen für verhaltene Nachfrage nach klassischen Büromietverträgen im Zuge von Hybridarbeitsmodellen und Unternehmenszusammenlegungen.

Die Vermietungsaktivität war schwach. Im zweiten Quartal 2025 wurden nur etwa 213.600 Quadratfuß vermietet, einer der schwächsten Quartalswerte der letzten 16 Jahre (vergleichbar mit der Flaute Ende 2021) nmrk.com. Die Nettoabsorption wurde wieder negativ, mit –131.000 Quadratfuß, nach vier Quartalen mit Zuwächsen nmrk.com. Besonders die Class-A-Türme in der Innenstadt kämpfen mit höheren Leerständen, da einige Mieter verkleinern. Positiv ist, dass einige große Mieter (wie Sherwin-Williams) sich mit neuen Flächen erneut zur Innenstadt bekennen (mehr dazu im Abschnitt Entwicklung), und dass in den Büroparks der Vororte leichte Zuwächse durch medizinische und Backoffice-Nutzer zu verzeichnen sind.

Mieten: Die geforderten Büromieten sind unter dem Wettbewerbsdruck gesunken. Die durchschnittliche Angebotsmiete lag bei etwa $20,99 pro Quadratfuß im 2. Quartal 2025 nmrk.com, ein Rückgang von ca. $0,12 gegenüber dem Vorquartal. Im bisherigen Jahresverlauf lagen die Büromieten in Cleveland im Schnitt bei $21,05, was immer noch 2,6 % höher ist als im Vorjahr nmrk.com – was darauf hindeutet, dass Vermieter in einigen Teilmärkten (vielleicht für hochwertige, ausgebaute Flächen) kleine Steigerungen durchsetzen konnten, obwohl die Gesamtentwicklung nachlässt. Vermieter bieten mehr Zugeständnisse, um Mieter anzuziehen, und ältere Gebäude müssen möglicherweise modernisiert (oder in Wohnraum umgewandelt) werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Ausblick: Der Ausblick für den Büromarkt ist vorsichtig. Die Leerstandsquote dürfte in den nächsten Jahren hoch bleiben, insbesondere in der Innenstadt, bis das Beschäftigungswachstum oder Umnutzungen einen Teil des Überangebots absorbieren. Die Fertigstellung des 36-stöckigen Sherwin-Williams-Hauptsitzes Ende 2025 wird neue, hochmoderne Büroflächen auf den Markt bringen, könnte aber ältere Büros leer zurücklassen. Positiv ist, dass es in Clevelands Büromarkt seit Jahrzehnten keine Überbauung gab, sodass das Leerstandsproblem eher nachfragebedingt (Homeoffice) als angebotsbedingt ist. Sollten mehr Unternehmen die Rückkehr ins Büro anordnen (wie Sherwin-Williams selbst für 2026 plant) oder Cleveland neue Arbeitgeber anziehen, könnte die Flächenaufnahme positiv werden. Vorerst haben die Mieter die Verhandlungsmacht, und das Mietwachstum dürfte verhalten bleiben (im niedrigen einstelligen Prozentbereich pro Jahr). Investoren sind wählerisch – sie bevorzugen medizinische Büroflächen, moderne kollaborative Räume oder Revitalisierungsprojekte – angesichts der herausfordernden Fundamentaldaten in diesem Sektor.

Einzelhandelsmarkt

Clevelands Einzelhandelsimmobilienmarkt schlägt sich besser als viele erwarten würden und zeigt sich durch begrenztes neues Angebot und stabile Verbrauchernachfrage widerstandsfähig. Die Einzelhandelsleerstandsquote im Großraum Cleveland bleibt nahe an Rekordtiefs. Tatsächlich steuert 2025 auf das fünfte Jahr in Folge mit einer Einzelhandelsleerstandsquote unter 5 % im gesamten Ballungsraum zu marcusmillichap.com. Mitte 2025 liegt die gesamte Einzelhandelsleerstandsquote bei etwa 4–5 %, was nach Branchenstandards sehr gesund ist.

Ein Hauptgrund ist der Mangel an neuen Einzelhandelsbauten. Die Entwickler waren äußerst zurückhaltend – 2025 könnte diein Cleveland verzeichnen marcusmillichap.com . Da es praktisch keine Überbauung gibt und die meisten neuen Projekte vorvermietet sind, gibt es kaum angebotsseitigen Druck auf die Leerstandsquote. Dies spiegelt sowohl Vorsicht wider (aufgrund des langsamen Bevölkerungswachstums in Nordost-Ohio) als auch veränderte Prioritäten (mehr Investitionen fließen in Industrie- und Mischnutzungsprojekte als in eigenständigen Einzelhandel). Die reduzierte Bautätigkeit „spiegelt das verlangsamte Bevölkerungswachstum in Cleveland wider, das sich dieses Jahr in einen Rückgang verwandeln wird“ und den Fokus auf andere Immobilienarten marcusmillichap.com

Nachfragetrends: Die Einzelhandelsvermietung war je nach Immobilientyp etwas zweigeteilt. Einzelmieter-Einzelhandel (denken Sie an freistehende große Einzelhandelsgeschäfte oder Restaurants) verzeichnete 2024 einen Anstieg der Leerstandsquote um ca. 0,5 %, mit einer gewissen Abschwächung insbesondere in Randgebieten wie Lorain County (+1,5 % Leerstand) marcusmillichap.com. Dies ist wahrscheinlich auf einige Filialschließungen oder -verlagerungen zurückzuführen. Im Gegensatz dazu verzeichneten Mehrmieter-Einzelhandelszentren (Fachmarktzentren, Einkaufszentren) im Durchschnitt einen Rückgang der Leerstandsquote um 50 Basispunkte, wobei bestimmte Teilmärkte (West- und Nordost-Cleveland) eine Verbesserung von über einem Prozentpunkt verzeichneten marcusmillichap.com. Gut gelegene Einkaufszentren mit Supermarktankern oder wichtigen Einzelhändlern bleiben stark nachgefragt.

Geografisch gesehen war die Vermietungsaktivität am stärksten in der Nähe des Seeufers (Innenstadt und Stadtteile am Seeufer) und in regionalen Zentren wie Akron und North Canton marcusmillichap.com. In Cleveland selbst verlagert sich das Einzelhandelswachstum zunehmend auf urbane Mischnutzungsprojekte: Beispielsweise beinhalten geplante Entwicklungen in der Innenstadt und Midtown Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss von Wohngebäuden. Mehrere neue Fachmarktzentren in West Cleveland und Lorain County sollen ebenfalls eröffnet werden, sind jedoch größtenteils bereits an Schnellrestaurants, medizinische Kliniken usw. vorvermietet marcusmillichap.com.

Mieten und Ausblick: Bei knappem Leerstand sind die Einzelhandelsmieten gestiegen, insbesondere an erstklassigen Standorten. Vermieter von Top-Einzelhandelsflächen (traditionelle Einkaufsviertel wie Crocker Park oder Eton Chagrin) haben die Mieten sogar leicht erhöht. Sekundäre Standorte erfordern weiterhin wettbewerbsfähige Preise, um Flächen zu füllen. Insgesamt ist der Einzelhandelsmarkt in Cleveland auf weitere Stabilität ausgerichtet. Da die Beschäftigung wieder das Niveau von vor 2020 erreicht und die Konsumausgaben stabil bleiben marcusmillichap.com, expandieren Einzelhändler weiterhin vorsichtig. Kategorien wie Discounter, Lebensmittel, Heimwerkerbedarf und gesundheitsbezogener Einzelhandel wachsen. Ein Risiko ist die anhaltende Bevölkerungsstagnation – mit leichtem Bevölkerungsrückgang, der in den kommenden Jahren erwartet wird, bekommt Cleveland keinen Zustrom neuer Konsumenten. Da die Einzelhandelsfläche pro Kopf jedoch bereits angemessen dimensioniert ist (oder in einigen Gemeinden sogar unterversorgt), sollte der Leerstand niedrig bleiben. Investoren finden den Einzelhandelsmarkt in Cleveland attraktiv wegen seiner hohen Auslastung und geringen neuen Konkurrenz und konzentrieren sich auf gut gelegene Nachbarschaftszentren und bedarfsorientierten Einzelhandel.

Industrie- & Logistikmarkt

Die Industrieimmobilien im Nordosten Ohios waren in den letzten Jahren ein Kraftpaket, dank der industriellen Basis der Region und der logistisch günstigen Lage. Anfang 2025 erlebte der Industriesektor einen Dämpfer, aber die langfristigen Fundamentaldaten bleiben positiv.

Nach mehreren Jahren äußerst angespannter Bedingungen ist die industrielle Leerstandsquote kürzlich gestiegen – sie erreichte 5,2 % im 2. Quartal 2025 nmrk.com. Das war ein ganzer Prozentpunkt mehr als im Vorquartal und markiert den höchsten Leerstand seit mehreren Jahren. Der Anstieg wurde durch eine beispiellose –2,8 Millionen Quadratfuß negative Flächenaufnahme in diesem Quartal verursacht nmrk.com – im Wesentlichen wurden mehrere große Anlagen fast gleichzeitig geräumt. Tatsächlich verzeichnete Cleveland Anfang 2025 „eine Reihe von prominenten Schließungen und Auszügen“ nmrk.com. Beispiele sind einige ältere Fertigungsanlagen, die geschlossen wurden, und Mieter wie E-Commerce-Distributoren, die nach dem Pandemie-Boom Flächen konsolidieren. Dieser einmalige Schock machte das 2. Quartal 2025 zur niedrigsten Nettoflächenaufnahme, die je für den Markt verzeichnet wurde nmrk.com.

Trotzdem ist der Kontext entscheidend. Selbst bei 5,2 % liegt der Leerstand im Industriesektor immer noch unter dem langfristigen Durchschnitt der Metropolregion (~7,4 %) nmrk.com. Der Leerstand seit Jahresbeginn lag Mitte 2025 im Durchschnitt nur bei 4,7 % nmrk.com, was darauf hindeutet, dass das zweite Quartal ein Ausreißer war. Und es gibt Anzeichen für eine Erholung der Nachfrage: Das Vermietungsvolumen stieg im zweiten Quartal wieder auf etwa 2,0 Millionen Quadratfuß nmrk.com, da neue Mieter einige Flächen nachbelegten. Moderne Lager- und Distributionszentren am Stadtrand von Cleveland (Standorte wie Strongsville, Solon und entlang des I-480/I-80-Korridors) sind weiterhin stark nachgefragt von Logistikunternehmen, Automobilzulieferern und Baustofffirmen.

Mieten: Die Entwicklung der Industriemieten ist eine Geschichte von außergewöhnlichem Wachstum, das sich nun etwas abkühlt. Nach Jahren des Anstiegs sind die Mieten 2025 tatsächlich gesunken: Die durchschnittliche Angebotsmiete für Industrieflächen in Cleveland lag im zweiten Quartal 2025 bei etwa $5,88/Quadratfuß, was einem Rückgang von ~3,9 % im Jahresvergleich entspricht nmrk.com. Diese leichte Korrektur folgt auf eine Phase, in der die Mieten auf Rekordhöhen gestiegen waren. Der Rückgang spiegelt wahrscheinlich wider, dass Vermieter ihre Erwartungen nach der Welle von Leerständen anpassen mussten – einige ältere Industrieflächen mussten die Mieten senken, um Nachmieter zu gewinnen. Moderne Lagerflächen der Klasse A erzielen jedoch weiterhin Spitzenpreise, oft deutlich über $6/Quadratfuß (Triple-Net), insbesondere in der Nähe von Autobahnknotenpunkten.

Ausblick: Die Aussichten für den Industriesektor bleiben generell stark. Cleveland profitiert von einer zentralen Lage, einer robusten Straßen- und Schieneninfrastruktur und einer Renaissance der Fertigungsindustrie (einschließlich Wachstum in der Luft- und Raumfahrt, bei Polymeren und einer potenziellen Lieferkette für EV-Batterien in Ohio). Der Leerstandssprung Anfang 2025 dürfte vorübergehend sein; bis 2026 sollte die Flächenaufnahme wieder positiv werden, da die Wirtschaft wächst und neu freigewordene Flächen umgenutzt werden. Wichtig ist, dass der Neubau von Industrieflächen in Cleveland moderat war (anders als in den wachstumsstarken Sunbelt-Märkten). Die Entwickler bauten gezielt – einige große Logistikzentren und Gewerbeparks – was das Angebot weitgehend im Gleichgewicht hielt. Ein Bericht stellt fest, dass der Leerstand seit Jahresbeginn immer noch „deutlich unter“ dem historischen Durchschnitt lag, was unterstreicht, dass die Fundamentaldaten insgesamt gesund sind nmrk.com. Sofern keine schwere Rezession eintritt, wird der Leerstand im Industriesektor in den nächsten ein bis zwei Jahren wahrscheinlich wieder auf 4–5 % sinken. Die Mieten könnten sich stabilisieren oder wieder moderat wachsen (niedrige bis mittlere einstellige Prozentwerte pro Jahr), sobald das überschüssige Untermietangebot absorbiert ist. Für Investoren bietet der Industriesektor in Cleveland solide langfristige Perspektiven – relativ hohe Anfangsrenditen und stabile Nachfrage – auch wenn 2025 daran erinnert hat, dass selbst der Industriesektor nicht völlig krisensicher ist.

Mehrfamilienhaus (Wohnungs-) Markt

Clevelands Mehrfamilienwohnungssektor ist ein klarer Überflieger und beweist seine Widerstandsfähigkeit durch die jüngsten Wirtschaftszyklen. Die Wohnungen der Region genießen eine starke Auslastung, steigende Mieten und eine überschaubare Angebotspipeline – was Cleveland zu einem Liebling vieler Immobilieninvestoren macht, die ein stabiles Einkommen suchen.

Auslastung und Nachfrage: Die Wohnungsbelegung in Greater Cleveland liegt im Durchschnitt bei etwa 92–93% mmgrea.com mmgrea.com. Ende 2024 hatte sich die Auslastung bei ~92,5% stabilisiert, nur minimal unter dem 10-Jahres-Durchschnitt mmgrea.com. Die Nachfrage erholte sich nach einem schwachen Jahr 2023 kräftig – fast 1.900 Nettoeinheiten wurden 2024 absorbiert mmgrea.com, und die Absorption bleibt auch 2025 positiv. Im Wesentlichen gibt es reichlich Mieter, angetrieben durch Clevelands große junge Erwachsenenbevölkerung, verkleinernde „Empty-Nester“ und Zuzug aus teureren Städten. Es hilft auch, dass über 55% der Wohneinheiten in Cleveland Mietwohnungen sind ark7.com (deutlich mehr als der nationale Durchschnitt von ~35%), was die große Mieterbasis widerspiegelt. Alle Qualitätssegmente – von neuen luxuriösen Hochhäusern in der Innenstadt bis zu älteren Gartenwohnungen in den Vororten – verzeichnen Nachfrage.

Bemerkenswert ist, dass Clevelands Mietmarkt durch relative Erschwinglichkeit gestützt wird. Mieter haben die Flexibilität, zwischen hochwertigen und mittleren Objekten zu wechseln, ohne die Metropolregion zu verlassen, da selbst „Luxus“-Mieten nach nationalen Maßstäben moderat sind. Dies hat die Gesamtauslastung ausgeglichen gehalten – es gibt kein starkes Überangebot in einem Segment. Die Auslastungsraten in den Teilmärkten liegen im Allgemeinen zwischen den hohen 80ern (in einigen überbauten Bereichen) bis zu 96-97% in angespannten Teilmärkten.

Mietwachstum: Clevelands Mietwachstum hat in den letzten Jahren still und leise den US-Durchschnitt übertroffen mmgrea.com. Im Jahr 2024 gehörte Cleveland zu den wenigen Metropolregionen, die >3% jährliche Mietsteigerungen in jedem Quartal mmgrea.com verzeichneten. Dieser stetige Anstieg setzte sich bis 2025 fort – Experten prognostizieren, dass die Mieten um etwa 3,0% bis 3,2% im Jahr 2025 steigen werden mmgrea.com mmgrea.com. Bis zum vierten Quartal 2025 wird erwartet, dass die durchschnittliche effektive Miete etwa 3,2% höher ist als im Vorjahr mmgrea.com. Zum Vergleich: Das nationale Mietwachstum ist in vielen Märkten unter 3% gesunken, sodass Cleveland durch anhaltende Zuwächse hervorsticht. Einige Gebiete sind besonders stark: Der Teilmarkt West Cleveland/Brooklyn Heights wird voraussichtlich mit fast 5% Mietwachstum im Jahr 2025 führen mmgrea.com. In allen zehn Teilmärkten von Cleveland werden Mietsteigerungen von >2,5% erwartet mmgrea.com, was auf eine breite Stärke hinweist. Außerdem berichteten lokale Nachrichten Ende 2022, dass die Mieten in Cleveland zu diesem Zeitpunkt um etwa 11% im Jahresvergleich gestiegen waren realwealth.com, was einen Nachholeffekt von historisch niedrigen Mietniveaus widerspiegelt. Selbst wenn das Mietwachstum künftig auf den Bereich von 2–4% zurückgeht, wird es weiterhin die Inflation in einer für ihre Erschwinglichkeit bekannten Stadt übertreffen.

Neues Angebot: Ein Grund dafür, dass der Wohnungsmarkt in Cleveland so gut abschneidet, ist seine maßvolle Angebots-Pipeline. Während einige Städte im Sunbelt mit einer Flut neuer Wohnungen konfrontiert waren, verlief die Entwicklung in Cleveland deutlich allmählicher – nimmt jedoch zu. Die Baubeginne im Mehrfamilienbereich stiegen im Jahr 2024, mit etwa 2.060 begonnenen Einheiten im gesamten Großraum (ein Anstieg von 17,8 % gegenüber ca. 1.750 im Jahr 2023) mmgrea.com. Zu Beginn des Jahres 2025 befanden sich etwa 3.113 Einheiten im Bau mmgrea.com, was über dem 10-Jahres-Durchschnitt liegt (um ca. 21 %), aber nicht übermäßig ist. Für 2025 wird erwartet, dass etwa 2.300 neue Wohneinheiten fertiggestellt werden, was einem Plus von 500 Einheiten (28 %) gegenüber den Fertigstellungen 2024 entspricht mmgrea.com mmgrea.com.

Entscheidend ist, dass dieses neue Angebot auf nachgefragte Gebiete konzentriert ist und innerhalb der Aufnahmekapazität des Marktes bleibt mmgrea.com mmgrea.com. Die Innenstadt von Cleveland wird voraussichtlich etwa 37 % der Fertigstellungen 2025 erhalten (rund 850 Einheiten), und der Teilmarkt East Cleveland (einschließlich University Circle und innerer East Side) etwa 28 % (~803 Einheiten) mmgrea.com. Tatsächlich sind in East Cleveland über 1.000 Einheiten im Bau, was mehr als ein Drittel aller lokalen Entwicklungen ausmacht – vieles davon richtet sich an Beschäftigte im medizinischen Sektor und Studierende mmgrea.com. Da die meisten neuen Projekte auf beliebte Stadtteile abzielen (und oft moderne Annehmlichkeiten bieten, die dem älteren Bestand fehlen), finden sie schnell Mieter.

Analysten stellen fest, dass selbst mit dem Anstieg des Angebots die Nettoabsorption voraussichtlich Schritt halten wird, wodurch ein Überangebot verhindert wird mmgrea.com. Die Prognose geht davon aus, dass die Auslastung bis Ende 2025 auf etwa 92,6 % ansteigen wird, da die Nachfrage das neue Angebot leicht übersteigt mmgrea.com mmgrea.com. Im Wesentlichen ist die Pipeline in Cleveland – obwohl sie wächst – im Verhältnis zur Größe der Metropolregion moderat (neue Einheiten im Jahr 2025 entsprechen etwa 2,3 % des bestehenden Bestands, gegenüber etwa 3,5 % landesweit) mmgrea.com.

Investition und Ausblick: Mehrfamilienhäuser in Cleveland sind für Investoren attraktiv wegen ihrer starken Renditen und Stabilität. Die Kapitalisierungsraten in Cleveland liegen oft höher als in Küstenmärkten, und das stetige Mietwachstum sowie erschwingliche Miet-Einkommens-Verhältnisse deuten auf weiteres Wachstumspotenzial hin. Der Marktausblick für Wohnungen ist stabile Entwicklung. Experten prognostizieren anhaltende Mietsteigerungen von etwa 3 % jährlich und hohe Auslastung in den nächsten Jahren mmgrea.com. Die vielfältige Wirtschaft Clevelands – „gestützt durch die Finanz-, Gesundheits- und Fertigungssektoren“ – und die erschwinglichen Mieten werden die Mieternachfrage weiterhin unterstützen mmgrea.com. Sofern es keinen wirtschaftlichen Schock gibt, sollte der Mehrfamiliensektor eine Stütze des Immobilienmarktes in Cleveland bleiben und eine der positivsten Prognosen aller Immobilienarten hier bieten.

Investitionschancen und Risiken

Für Immobilieninvestoren bietet der Markt in Cleveland eine überzeugende Mischung aus Chancen und Vorsicht. Die niedrigen Preise der Metropolregion, steigende Mieten und sich revitalisierende Stadtteile sind attraktiv, aber das langsame Wachstum und bestehende Herausforderungen begrenzen das Potenzial. Hier ein Blick auf die wichtigsten Chancen und Risiken:

Chancen:

Erschwinglicher Einstieg, starker Cashflow: Cleveland ist bekanntlich erschwinglich. Mit einem mittleren Hauspreis von etwa 115.000 $ redfin.com und vielen Immobilien in der Stadt unter 100.000 $ können Investoren Mietshäuser oder Doppelhaushälften zu einem Bruchteil der Kosten anderer Städte erwerben. Diese niedrige Einstiegsschwelle, kombiniert mit soliden Mieten (die durchschnittliche Miete im Großraum liegt bei etwa 1.000 $+ für eine 2-Zimmer-Wohnung), kann hohe Kapitalisierungsraten erzielen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass gut ausgewählte Mietobjekte in Cleveland 8–12 %+ Bruttorendite erwirtschaften, deutlich mehr als in Küstenmärkten. Der Mieteranteil von 55 % in der Stadt sorgt für eine konstante Mieternachfrage ark7.com. Stadtteile wie North Collinwood (Median ~89.000 $) oder South Broadway (Median ~71.000 $) bieten sehr niedrige Einstiegspreise mit überwiegend von Mietern bewohnten Immobilien – ideal für Value-Investoren, die auf Cashflow setzen ark7.com.

Cleveland ist bekanntlich erschwinglich. Mit einem mittleren Hauspreis von etwa 115.000 $ redfin.com und vielen Immobilien in der Stadt unter 100.000 $ können Investoren Mietshäuser oder Doppelhaushälften zu einem Bruchteil der Kosten anderer Städte erwerben. Diese niedrige Einstiegsschwelle, kombiniert mit soliden Mieten (die durchschnittliche Miete im Großraum liegt bei etwa 1.000 $+ für eine 2-Zimmer-Wohnung), kann hohe Kapitalisierungsraten erzielen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass gut ausgewählte Mietobjekte in Cleveland erwirtschaften, deutlich mehr als in Küstenmärkten. Der in der Stadt sorgt für eine konstante Mieternachfrage ark7.com. Stadtteile wie bieten sehr niedrige Einstiegspreise mit überwiegend von Mietern bewohnten Immobilien – ideal für Value-Investoren, die auf Cashflow setzen ark7.com. Unterbewertete Wachstumsmärkte: Bestimmte Stadtteile von Cleveland und die inneren Vororte befinden sich im Aufschwung und bieten Wertsteigerungspotenzial. Wir haben Hotspots wie Downtown, Tremont, Ohio City, Gordon Square (Detroit-Shoreway) usw. festgestellt, in denen ein Zustrom junger Berufstätiger und Entwicklungen zu erheblichen Preissteigerungen geführt hat. Downtown-Eigentumswohnungen beispielsweise sind kürzlich um etwa 26 % im Wert gestiegen ark7.com, und selbst historisch benachteiligte Gebiete wie Glenville oder Hough (auf der Ostseite) erleben neue Entwicklungen und steigende Preise (die mittleren Angebotspreise in diesen Gebieten liegen jetzt bei 120.000–140.000 $) clappilyhome.com. Darüber hinaus wachsen die Vorortmärkte in Lorain und Medina County schnell (Hauswerte seit 2020 im Durchschnitt um ~2–3 % pro Jahr gestiegen und +0,9–1,1 % Bevölkerungswachstum im letzten Jahr) neo-trans.blog, was auf Chancen in neuen Siedlungen und Einfamilienhausvermietungen in diesen expandierenden Gemeinden hinweist.

Bestimmte Stadtteile von Cleveland und die inneren Vororte befinden sich im Aufschwung und bieten Wertsteigerungspotenzial. Wir haben Hotspots wie usw. festgestellt, in denen ein Zustrom junger Berufstätiger und Entwicklungen zu erheblichen Preissteigerungen geführt hat. Downtown-Eigentumswohnungen beispielsweise sind kürzlich um etwa 26 % im Wert gestiegen ark7.com, und selbst historisch benachteiligte Gebiete wie oder (auf der Ostseite) erleben neue Entwicklungen und steigende Preise (die mittleren Angebotspreise in diesen Gebieten liegen jetzt bei 120.000–140.000 $) clappilyhome.com. Darüber hinaus wachsen die Vorortmärkte in schnell (Hauswerte seit 2020 im Durchschnitt um ~2–3 % pro Jahr gestiegen und +0,9–1,1 % Bevölkerungswachstum im letzten Jahr) neo-trans.blog, was auf Chancen in neuen Siedlungen und Einfamilienhausvermietungen in diesen expandierenden Gemeinden hinweist. Hohe Mietnachfrage & Entwicklungschancen: Die starke Performance des Mehrfamilienhaus-Sektors in Cleveland ist eine Chance für Investoren und Entwickler. Mit Wohnungsbelegungen im Bereich von über 90 % und einem Mietwachstum, das die nationalen Trends übertrifft, mmgrea.com mmgrea.com, ist der Erwerb oder Bau von Mietobjekten eine solide Strategie. Besonders gefragt sind qualitativ hochwertiger Wohnraum für Berufstätige – renovierte Einheiten für Mieter mit mittlerem Einkommen – sowie weiterhin ein Bedarf an bezahlbarem Wohnraum (in Cleveland gibt es einen Mangel an modernisierten, bezahlbaren Wohnungen, und es werden Anstrengungen unternommen, mehr zu finanzieren). Auch Nischensegmente wie Studentenwohnungen in der Nähe von Universitäten, medizinische Büros im Zusammenhang mit dem Ausbau des Gesundheitswesens oder Last-Mile-Distributionszentren für den E-Commerce bieten gezielte Möglichkeiten, die von den institutionellen und logistischen Stärken Clevelands profitieren.

Die starke Performance des in Cleveland ist eine Chance für Investoren und Entwickler. Mit Wohnungsbelegungen im Bereich von über 90 % und einem Mietwachstum, das die nationalen Trends übertrifft, mmgrea.com mmgrea.com, ist der Erwerb oder Bau von Mietobjekten eine solide Strategie. Besonders gefragt sind qualitativ hochwertiger Wohnraum für Berufstätige – renovierte Einheiten für Mieter mit mittlerem Einkommen – sowie weiterhin ein Bedarf an (in Cleveland gibt es einen Mangel an modernisierten, bezahlbaren Wohnungen, und es werden Anstrengungen unternommen, mehr zu finanzieren). Auch Nischensegmente wie in der Nähe von Universitäten, im Zusammenhang mit dem Ausbau des Gesundheitswesens oder für den E-Commerce bieten gezielte Möglichkeiten, die von den institutionellen und logistischen Stärken Clevelands profitieren. Relative Marktstabilität: Der Immobilienmarkt in Cleveland ist in der Regel weniger volatil als Märkte mit starkem Wachstum. Die Region erlebte in den 2010er Jahren keine extremen Preissprünge und vermied daher auch eine starke Überbewertung. Die Geschichte zeigt, dass die Immobilienwerte hier selten große Schwankungen aufweisen – zwischen 1980 und 2024 sind die Werte nur in wenigen Jahren gesunken (hauptsächlich während der Krise 2008–10) josesellshomes.com. Diese Stabilität kann ein Vorteil für Investoren sein, die auf stetige, vorhersehbare Renditen setzen. Sie deutet darauf hin, dass das Abwärtsrisiko begrenzt ist; Cleveland wird vielleicht nicht über Nacht boomen, aber es ist auch unwahrscheinlich, dass es dramatisch einbricht. Wie ein lokaler Experte sagte, passt sich der Markt „an – er stürzt nicht ab“ im Jahr 2025 josesellshomes.com.

Risiken und Herausforderungen:

Langsames Wachstum & Demografie: Die Kehrseite der Stabilität ist begrenztes Wachstum. Die Bevölkerungs- und Beschäftigungszunahme in Cleveland ist bestenfalls bescheiden. Die Metropolregion mit fünf Landkreisen beginnt gerade erst, bei der Bevölkerungszahl leicht zuzulegen (+0,3 % im letzten Jahr nach einem Jahrzehnt des Rückgangs) neo-trans.blog, und die Stadt Cleveland selbst ist im Grunde genommen stabil (seit 2020 nur um 0,6 % gesunken) neo-trans.blog. Es gibt einen „Brain Gain“ gebildeter Millennials in der Innenstadt, gleichzeitig aber auch einen Verlust einiger Familien an die Randgebiete neo-trans.blog. Für Investoren bedeutet das, dass die Nachfrage nicht sprunghaft ansteigen wird ; die Bildung von Miet-Haushalten wird stetig, aber langsam verlaufen. Das erhöht das Risiko, dass in manchen Stadtteilen das Angebot die Nachfrage übersteigen könnte (insbesondere, wenn zu viele neue Einheiten in einem Gebiet konzentriert werden). Das Wirtschaftswachstum ist ähnlich moderat – das BIP und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Cleveland liegen typischerweise unter dem nationalen Durchschnitt. Ohne einen Wirtschaftsboom oder einen Bevölkerungsanstieg ist mit einer jährlichen Wertsteigerung von Immobilien im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich auf lange Sicht zu rechnen. Investoren müssen ihre Erwartungen entsprechend anpassen.

Die Kehrseite der Stabilität ist begrenztes Wachstum. Die Bevölkerungs- und Beschäftigungszunahme in Cleveland ist bestenfalls bescheiden. Die Metropolregion mit fünf Landkreisen beginnt gerade erst, bei der Bevölkerungszahl leicht zuzulegen (+0,3 % im letzten Jahr nach einem Jahrzehnt des Rückgangs) neo-trans.blog, und die Stadt Cleveland selbst ist im Grunde genommen stabil (seit 2020 nur um 0,6 % gesunken) neo-trans.blog. Es gibt einen „Brain Gain“ gebildeter Millennials in der Innenstadt, gleichzeitig aber auch einen Verlust einiger Familien an die Randgebiete neo-trans.blog. Für Investoren bedeutet das, dass ; die Bildung von Miet-Haushalten wird stetig, aber langsam verlaufen. Das erhöht das Risiko, dass in manchen Stadtteilen das Angebot die Nachfrage übersteigen könnte (insbesondere, wenn zu viele neue Einheiten in einem Gebiet konzentriert werden). ist ähnlich moderat – das BIP und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Cleveland liegen typischerweise unter dem nationalen Durchschnitt. Ohne einen Wirtschaftsboom oder einen Bevölkerungsanstieg ist mit einer jährlichen Wertsteigerung von Immobilien im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich auf lange Sicht zu rechnen. Investoren müssen ihre Erwartungen entsprechend anpassen. Alternde Infrastruktur & Immobilien: Cleveland ist eine alte Stadt mit älterem Wohnungsbestand . Ein großer Teil der Häuser wurde vor 1940 gebaut, und viele Stadtteile haben immer noch alternde, teils baufällige Immobilien. Das führt zu höheren Instandhaltungs- und Renovierungskosten für Investoren. Bleifarbe, alte Elektrik, Dach- und Fundamentprobleme sind in Jahrhundertwendehäusern häufig. Zwar gibt es Potenzial bei der Sanierung dieser Immobilien (und viele Investoren machen damit Gewinne), doch die Kosten können die Rendite schmälern, wenn sie nicht sorgfältig gemanagt werden. Zudem leiden einige Innenstadtbereiche unter jahrzehntelanger Vernachlässigung – Verfall, höhere Leerstandsquoten oder Kriminalitätsschwerpunkte – was für neue Investoren eine Herausforderung sein kann. Clevere Investoren konzentrieren sich auf Straßen und Gebiete, in denen städtische oder private Reinvestitionen stattfinden.

Cleveland ist eine alte Stadt mit . Ein großer Teil der Häuser wurde vor 1940 gebaut, und viele Stadtteile haben immer noch alternde, teils baufällige Immobilien. Das führt zu für Investoren. Bleifarbe, alte Elektrik, Dach- und Fundamentprobleme sind in Jahrhundertwendehäusern häufig. Zwar gibt es Potenzial bei der Sanierung dieser Immobilien (und viele Investoren machen damit Gewinne), doch die Kosten können die Rendite schmälern, wenn sie nicht sorgfältig gemanagt werden. Zudem leiden einige Innenstadtbereiche unter jahrzehntelanger Vernachlässigung – Verfall, höhere Leerstandsquoten oder Kriminalitätsschwerpunkte – was für neue Investoren eine Herausforderung sein kann. Clevere Investoren konzentrieren sich auf Straßen und Gebiete, in denen städtische oder private Reinvestitionen stattfinden. Zinsen & Finanzierung: Der rasante Anstieg der Hypothekenzinsen seit 2022 hat in Märkten wie Cleveland deutliche Auswirkungen. Da die Immobilienpreise niedrig sind, reagieren Käufer (einschließlich Investoren) hier oft empfindlicher auf die monatliche Belastung. Ein Sprung von 3 % auf 7 % bei den Hypothekenzinsen schmälert die Erschwinglichkeit erheblich, selbst wenn die Darlehenssummen kleiner sind. Höhere Zinsen in den Jahren 2023–25 haben einige Erstkäufer vom Markt ferngehalten und damit indirekt die Ausstiegsmöglichkeiten für Investoren verringert (z. B. dauert der Verkauf von Flips länger). Zudem sehen sich Investoren, die auf Fremdkapital setzen, mit höheren Finanzierungskosten konfrontiert, was den Cashflow belasten oder bestimmte Deals unrentabel machen kann. Bleiben die Zinsen hoch, müssen die Kapitalisierungsraten möglicherweise steigen (was die Immobilienwerte senkt), um Käufer anzuziehen, insbesondere in gewerblichen Anlageklassen. Das ist ein Risiko für kurzfristige Werte, wobei viele erwarten, dass sich die Zinsen in den kommenden Jahren stabilisieren oder sinken, was diesen Druck mindern würde.

Der rasante Anstieg der seit 2022 hat in Märkten wie Cleveland deutliche Auswirkungen. Da die Immobilienpreise niedrig sind, reagieren Käufer (einschließlich Investoren) hier oft empfindlicher auf die monatliche Belastung. Ein Sprung von 3 % auf 7 % bei den Hypothekenzinsen schmälert die Erschwinglichkeit erheblich, selbst wenn die Darlehenssummen kleiner sind. Höhere Zinsen in den Jahren 2023–25 haben einige Erstkäufer vom Markt ferngehalten und damit indirekt die Ausstiegsmöglichkeiten für Investoren verringert (z. B. dauert der Verkauf von Flips länger). Zudem sehen sich Investoren, die auf Fremdkapital setzen, mit höheren Finanzierungskosten konfrontiert, was den Cashflow belasten oder bestimmte Deals unrentabel machen kann. Bleiben die Zinsen hoch, (was die Immobilienwerte senkt), um Käufer anzuziehen, insbesondere in gewerblichen Anlageklassen. Das ist ein Risiko für kurzfristige Werte, wobei viele erwarten, dass sich die Zinsen in den kommenden Jahren stabilisieren oder sinken, was diesen Druck mindern würde. Wirtschaftliche Konzentration & Politik: Obwohl die Wirtschaft Clevelands diversifiziert ist, gibt es dennoch einige konzentrierte Schwerpunkte – z. B. eine starke Abhängigkeit vom Gesundheitswesen (Cleveland Clinic, University Hospitals sind große Arbeitgeber) und der Industrie. Jeder Abschwung bei den Arbeitsplätzen im Gesundheitswesen oder in der industriellen Produktion (etwa durch Automatisierung oder globale Konkurrenz) könnte die Nachfrage nach Immobilien beeinflussen. Die Region konkurriert zudem um die Ansiedlung von Technologie- und Innovationsarbeitsplätzen; ein Erfolg ist nicht garantiert. Auf politischer Ebene hat Ohio kürzlich lokale Mietpreisbremsen verboten und die Finanzierung von Förderprogrammen für bezahlbaren Wohnraum erhöht realwealth.com realwealth.com – im Allgemeinen vermieterfreundliche Maßnahmen – aber jede Veränderung (wie Änderungen bei der Grundsteuerbewertung oder bei Anreizen) könnte das Investitionsumfeld verändern. Die Stadt Cleveland und der Bezirk Cuyahoga sind stark auf Einkommens- und Grundsteuern angewiesen; wenn die Bevölkerung oder die Einkommen sinken, könnten Steuererhöhungen folgen, was das Risiko steigender Haltekosten in der Zukunft birgt.

Zusammenfassend bietet Cleveland renditestarke Value-Add-Chancen für versierte Investoren, erfordert jedoch eine langfristige, realistische Strategie. Dies ist ein Markt, in dem man durch kluges (günstiges) Kaufen und Halten für stetige Erträge gewinnt, statt auf explosionsartiges Wachstum zu setzen. Viele auswärtige Investoren sind in den letzten Jahren wegen des Cashflows nach Cleveland geströmt – wer sich gründlich über die Stadtteile informiert und realistische Prognosen einhält, wird Cleveland wahrscheinlich als lohnende Ergänzung für sein Portfolio erleben, während diejenigen, die auf schnellen Reichtum hoffen, enttäuscht werden könnten.

Wirtschaftliche und demografische Faktoren, die den Markt beeinflussen

Die Entwicklung des Immobilienmarktes in Cleveland ist eng mit seinen wirtschaftlichen und demografischen Fundamentaldaten verknüpft. Zu den Schlüsselfaktoren zählen das Beschäftigungswachstum (oder dessen Ausbleiben), Veränderungen der Bevölkerungszahl und das Zinsumfeld. Im Jahr 2025 zeichnen diese Fundamentaldaten das Bild einer Region im Aufschwung und Wandel, mit Stärken in der Stabilität und Herausforderungen beim Wachstum.

Beschäftigung und Wirtschaft: Die Wirtschaft der Metropolregion Cleveland ist 2025 widerstandsfähig, wenn auch nicht überhitzt. Die Metropolregion wurde 2020 von der Pandemie stark getroffen, aber bis Mitte 2025 ist die Gesamtbeschäftigung auf dem Weg, das Niveau vor der Pandemie (2019) wieder zu erreichen marcusmillichap.com. Die Arbeitslosenquote in der Metropolregion Cleveland-Elyria ist auf etwa 3,5–4,0 % gesunken, was mit den nationalen Durchschnittswerten vergleichbar ist und auf einen angespannten Arbeitsmarkt hinweist. Die Beschäftigungszuwächse wurden von den Leitbranchen der Region getragen:

Gesundheitswesen & Biowissenschaften: Cleveland Clinic, University Hospitals und MetroHealth beschäftigen zusammen zehntausende Menschen und bauen ihre Einrichtungen weiter aus. Das Gesundheitswesen war ein beständiger Wachstumssektor und zieht biomedizinische Forschung sowie Health-Tech-Unternehmen in die Region.

Cleveland Clinic, University Hospitals und MetroHealth beschäftigen zusammen zehntausende Menschen und bauen ihre Einrichtungen weiter aus. Das Gesundheitswesen war ein beständiger Wachstumssektor und zieht biomedizinische Forschung sowie Health-Tech-Unternehmen in die Region. Fertigung & Ingenieurwesen: Obwohl Cleveland weit von seinem industriellen Höhepunkt in der Mitte des 20. Jahrhunderts entfernt ist, gibt es immer noch große Hersteller (Stahl, Autos, Kunststoffe, Chemikalien). Unternehmen wie Sherwin-Williams (Farben), Eaton (Energiemanagement) und Parker Hannifin (Bewegungssteuerung) sind Fortune-500-Unternehmen mit Hauptsitz vor Ort. Es gibt auch neue Investitionen in die fortschrittliche Fertigung (z. B. Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen) und Pläne für Fabriken der EV-Batterielieferkette in Ohio, von denen Zulieferer aus Cleveland profitieren könnten.

Obwohl Cleveland weit von seinem industriellen Höhepunkt in der Mitte des 20. Jahrhunderts entfernt ist, gibt es immer noch große Hersteller (Stahl, Autos, Kunststoffe, Chemikalien). Unternehmen wie Sherwin-Williams (Farben), Eaton (Energiemanagement) und Parker Hannifin (Bewegungssteuerung) sind Fortune-500-Unternehmen mit Hauptsitz vor Ort. Es gibt auch neue Investitionen in die fortschrittliche Fertigung (z. B. Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen) und Pläne für Fabriken der EV-Batterielieferkette in Ohio, von denen Zulieferer aus Cleveland profitieren könnten. Finanzen & professionelle Dienstleistungen: Zu den wichtigsten Arbeitgebern zählen Banken wie KeyCorp (Hauptsitz in Cleveland) und Versicherungsunternehmen (Progressive ist in der Region), ebenso wie eine wachsende Tech-Start-up-Szene mit Unterstützung lokaler Acceleratoren. Durch Remote-Arbeit können einige Fachkräfte in Cleveland leben und für Unternehmen an den Küsten arbeiten, was den Talentpool erweitert.

Zu den wichtigsten Arbeitgebern zählen Banken wie KeyCorp (Hauptsitz in Cleveland) und Versicherungsunternehmen (Progressive ist in der Region), ebenso wie eine wachsende Tech-Start-up-Szene mit Unterstützung lokaler Acceleratoren. Durch Remote-Arbeit können einige Fachkräfte in Cleveland leben und für Unternehmen an den Küsten arbeiten, was den Talentpool erweitert. Bildung & Regierung: Große Universitäten (Case Western, Cleveland State) und die lokale Verwaltung bieten ebenfalls stabile Arbeitsplätze.

Entscheidend ist, dass Clevelands Wirtschaft sich diversifiziert und sich von einer rein industriellen Identität entfernt. Die Stadt hat einige Technologieunternehmen angezogen und profitiert von einer wachsenden Wohnbevölkerung in der Innenstadt, die zur Dienstleistungswirtschaft beiträgt. Dennoch ist das Arbeitsplatzwachstum im Vergleich zu Metropolregionen mit hohem Wachstum moderat. Initiativen zur Förderung des Wachstums – wie JobsOhio-Anreize, die Intels 20-Milliarden-Dollar-Projekt nach Columbus bringen, oder Fords Investitionen in E-Fahrzeuge in der Nähe von Cleveland – sind im Gange, aber die vollen Vorteile werden sich über Jahre hinweg entfalten.

Für den Immobilienmarkt bietet die aktuelle Wirtschaftslage eine solide Grundlage: Arbeitsplatzsicherheit und Einkommenswachstum stützen die Wohnungsnachfrage. Die mittleren Haushaltseinkommen in der Stadt sind gestiegen, insbesondere durch den Zuzug einkommensstärkerer Bewohner in die Innenstadt und in gentrifizierte Gebiete neo-trans.blog. Die Stadt Cleveland verzeichnete in den letzten Jahren tatsächlich Rekordeinnahmen bei der Einkommenssteuer, dank dieser jungen Berufstätigen, die Haushalte mit niedrigerem Einkommen ersetzen neo-trans.blog. Das ermöglicht es mehr Mietern, sich Wohnungen der Klasse A zu leisten, und mehr Käufern, sich Häuser zu leisten (was die Wohnungsnachfrage stabil hält). Das BIP-Wachstum der Region liegt im niedrigen einstelligen Bereich, ist aber positiv.

Ein Risiko besteht darin, dass Clevelands Beschäftigungsbasis nicht schnell wächst – sollte die Nation in eine Rezession geraten, könnte Cleveland ein stagnierendes oder negatives Arbeitsplatzwachstum erleben, was die Immobiliennachfrage etwas abschwächen würde. Da der Markt jedoch nicht überhitzt ist, könnte Cleveland in einem Abschwung auch weniger anfällig sein. Der breite Branchenmix wirkt als Puffer; zum Beispiel gilt das Gesundheitswesen als rezessionsresistent.

Bevölkerungstrends: Die Demografie ist für Cleveland ein zweischneidiges Schwert. Die Metropolregion hat etwa 2,06 Millionen Einwohner (Volkszählung 2020) und ist damit die 34. größte in den USA realwealth.com. Jahrzehntelang war diese Zahl rückläufig, aber aktuelle Daten geben ein vorsichtig optimistisches Zeichen: Die Bevölkerung des Großraums Cleveland stieg im letzten Jahr um ca. 5.600 Personen (+0,3 %) auf 1,867 Millionen (für die fünf Kernbezirke) neo-trans.blog. Dies war das zweite Jahr in Folge mit leichtem Wachstum, obwohl die Gesamtzahl aufgrund früherer Verluste immer noch etwa 0,6 % unter dem Stand von 2020 liegt neo-trans.blog neo-trans.blog. Im Wesentlichen hat sich die Abwanderung verlangsamt und wurde durch Zuwächse bei der internationalen Zuwanderung ausgeglichen.

Das Wachstum ist ungleichmäßig:

Stadt vs. Vororte: Die Einwohnerzahl der Stadt Cleveland hat sich nahezu stabilisiert und ist nur marginal zurückgegangen. Sie sank von ca. 372.000 im Jahr 2020 auf ca. 364.000 im Jahr 2022 und wird für 2025 auf etwa 356.000 geschätzt worldpopulationreview.com. Das entspricht einem jährlichen Rückgang von etwa 1 % zu Beginn des Jahrzehnts, aber das Tempo hat sich verlangsamt. Wichtig ist, dass sich die Bevölkerungszusammensetzung der Stadt verändert – junge Singles und Paare ziehen zu, während einige Familien wegziehen neo-trans.blog. Dieser „Bevölkerungstausch“ bedeutet, dass höherverdienende, kleinere Haushalte einkommensschwächere, größere Haushalte ersetzen, was die Nachfrage nach Einzimmerwohnungen, Eigentumswohnungen und gehobenen Mietwohnungen in der Stadt tatsächlich erhöht neo-trans.blog. Das erklärt auch, warum die Steuereinnahmen der Stadt steigen, obwohl die Einwohnerzahl leicht zurückgeht.

Die Einwohnerzahl der Stadt Cleveland hat sich nahezu stabilisiert und ist nur marginal zurückgegangen. Sie sank von ca. 372.000 im Jahr 2020 auf ca. 364.000 im Jahr 2022 und wird für 2025 auf etwa geschätzt worldpopulationreview.com. Das entspricht einem jährlichen Rückgang von etwa 1 % zu Beginn des Jahrzehnts, aber das Tempo hat sich verlangsamt. Wichtig ist, dass sich die Bevölkerungszusammensetzung der Stadt verändert – junge Singles und Paare ziehen zu, während einige Familien wegziehen neo-trans.blog. Dieser „Bevölkerungstausch“ bedeutet, dass höherverdienende, kleinere Haushalte einkommensschwächere, größere Haushalte ersetzen, was die Nachfrage nach Einzimmerwohnungen, Eigentumswohnungen und gehobenen Mietwohnungen in der Stadt tatsächlich erhöht neo-trans.blog. Das erklärt auch, warum die Steuereinnahmen der Stadt steigen, obwohl die Einwohnerzahl leicht zurückgeht. Vorortkreise: Lorain County und Medina County (äußerste West- und Südvororte) wachsen am schnellsten. Die Bevölkerung von Lorain ist seit 2020 um 2,7 % gestiegen (einschließlich +0,9 % im letzten Jahr auf ~322.000) neo-trans.blog. Medina wuchs seit 2020 um ~1,2 % auf ~184.600, mit +1,1 % im letzten Jahr neo-trans.blog. Diese äußeren Kreise ziehen Einwohner mit niedrigeren Steuern, neuen Wohnsiedlungen und guten Schulen an neo-trans.blog. Sie ziehen sowohl ehemalige Cleveland-Bewohner als auch einige Neuankömmlinge an. Lake und Geauga Counties (östliche Vororte/Exurbs) waren ungefähr stabil (jeweils weniger als 0,2 % Rückgang seit 2020) neo-trans.blog. Cuyahoga County (zu dem Cleveland und die inneren Vororte gehören) war historisch gesehen der große Verlierer – seit 2020 ein Minus von 1,7 % – aber selbst Cuyahoga verzeichnete im letzten Jahr einen kleinen Nettozuwachs (~+2.000), dank 8.876 internationaler Einwanderer, die die inländischen Verluste ausgleichen neo-trans.blog. Das „Bluten“ ist also fast gestoppt.

Zusammengefasst ist Clevelands Bevölkerung jetzt ungefähr stabil nach Jahrzehnten des Rückgangs. Das sind gute Nachrichten für den Wohnungsmarkt: Es bedeutet, dass das Basisniveau der Nachfrage stabil ist und in bestimmten Bereichen sogar steigt. Stadtteile, die junge Bewohner gewinnen (z. B. Innenstadt, Near West Side), werden eine erhöhte Wohnungsnachfrage und Preisdruck erleben, während einige schrumpfende innere Vororte eine nachlassende Nachfrage nach veralteten Wohnungen sehen könnten. Die Herausforderung ist, dass ohne starkes Bevölkerungswachstum kaum zusätzliche Wohnungsnachfrage über das hinaus entsteht, was durch den aktuellen Neubau gedeckt wird. Deshalb ist das Wachstum der Immobilienpreise in Cleveland zwar positiv, aber moderat – die Bevölkerung wächst nicht wirklich schnell.

Demografisch gesehen hat Cleveland in vielen Vororten auch eine alternde Bevölkerung und eine niedrigere Geburtenrate, was bedeutet, dass der natürliche Zuwachs negativ ist (mehr Todesfälle als Geburten im Kreis) neo-trans.blog. Die jüngste Stabilisierung ist ausschließlich auf Zuwanderung zurückzuführen. Sollte sich die bundesweite Einwanderungspolitik oder die Attraktivität Clevelands für Einwanderer ändern, könnte das die langfristige Bevölkerungsentwicklung beeinflussen. Aber derzeit ist der Trend, dass Flüchtlinge und Einwanderer sich in Cleveland niederlassen (angelockt durch Erschwinglichkeit und Gemeinschaftsprogramme), ein hilfreicher Schub.

Zinssätze & Erschwinglichkeit: Makroökonomische Faktoren wie Zinssätze haben einen direkten Einfluss auf den Immobilienmarkt in Cleveland. Im Jahr 2025 haben Hypothekenzinsen im Bereich von 6–7 % clappilyhome.com die Erschwinglichkeit selbst in diesem kostengünstigen Markt strapaziert. Höhere Zinsen + steigende Preise = geringere Erschwinglichkeit, wie ein lokaler Makler anmerkte, was „kreative Budgetierung und Kreditlösungen“ für Käufer erfordert clappilyhome.com. Das mittlere Haushaltseinkommen in Cleveland liegt bei etwa 50.000 $, sodass höhere Finanzierungskosten schnell begrenzen können, was lokale Käufer zahlen können. Dies hat wahrscheinlich zum langsameren Preiswachstum in letzter Zeit beigetragen (Preise können nur so schnell steigen, wie die Zahlungsfähigkeit der Käufer es zulässt). Sollten die hohen Zinsen bis 2026 anhalten, könnten wir mehr Verkäufer sehen, die Zinsvergünstigungen anbieten, oder mehr Käufer, die auf variabel verzinste oder FHA-Darlehen zurückgreifen, um die Finanzierung zu ermöglichen. Umgekehrt, wenn die Inflation nachlässt und die Zinssätze 2024–2025 zu sinken beginnen (wie einige Prognosen vorhersagen), könnte Cleveland eine Welle aufgestauter Nachfrage erleben – viele Erstkäufer stehen in den Startlöchern. Das würde das Verkaufsvolumen verbessern und könnte die Preise wieder schneller steigen lassen (wahrscheinlich aber weiterhin nur einstelliges Wachstum).

Darüber hinaus bedeutet Ohios Politik der Verhinderung von Mietpreisbremsen (keine Stadt kann sie einführen) realwealth.com, dass Investoren die Mieten mit dem Markt anheben können, was jedoch auch eine Debatte über die Erschwinglichkeit für Mieter auslöst. Und mit neuer staatlicher Förderung für bezahlbaren Wohnraum (500 Mio. $ pro Jahr an Steuergutschriften) realwealth.com könnten wir einen Anstieg beim Bau von bezahlbarem Wohnraum sehen, was helfen könnte, die gravierendsten Engpässe im Laufe der Zeit zu lindern.

Zusammenfassend ist die wirtschaftliche und demografische Perspektive Clevelands von langsamer Verbesserung geprägt. Es gibt einen positiven Trend – Arbeitsplätze erholen sich, die Bevölkerung wächst leicht, die Einkommen steigen – all das stützt einen gesunden Immobilienmarkt. Doch das Tempo ist allmählich, was den Markt wahrscheinlich vor Überhitzung oder Einbruch bewahrt. Die Wohnungsnachfrage dürfte konstant solide bleiben, gestützt durch stabile Beschäftigung und den anhaltenden Trend, dass Menschen wegen der niedrigen Lebenshaltungskosten nach Cleveland ziehen. Die wichtigsten Einflussfaktoren bleiben die Zinssätze (wegen ihrer Auswirkung auf die Erschwinglichkeit) und größere wirtschaftliche Entwicklungen (positiv oder negativ), die plötzlich Tausende Arbeitsplätze schaffen oder vernichten könnten. Bisher ist die Entwicklung positiv, wenn auch unspektakulär – was für Investoren und Hauskäufer gar nicht schlecht ist.

Entwicklungsprojekte und Infrastrukturinitiativen

Mehrere große Entwicklungsprojekte und Infrastrukturinitiativen, die derzeit im Großraum Cleveland laufen, werden in den kommenden Jahren voraussichtlich die Immobilienwerte beeinflussen. Von Megaprojekten in der Innenstadt bis zu Verbesserungen im Nahverkehr – diese Investitionen werden die Attraktivität und das Wachstum der Region prägen. Hier sind einige der einflussreichsten Entwicklungen:

Sherwin-Williams Global Headquarters (Innenstadt): Der Farbengigant Sherwin-Williams errichtet einen neuen 36-stöckigen globalen Hauptsitz-Turm in der Innenstadt von Cleveland, was eine Investition von über 300 Millionen Dollar darstellt (Teil eines 600-Millionen-Dollar-Projekts einschließlich eines F&E-Zentrums) constructiondive.com. Ursprünglich für Anfang 2025 geplant, wurde die Eröffnung aufgrund von Bauarbeiten auf Oktober 2025 verschoben constructiondive.com. Nach der Eröffnung wird dieser Wolkenkratzer schätzungsweise 3.000 Mitarbeiter in die Innenstadt bringen. Der Hauptsitz (zusammen mit einem angrenzenden Pavillon und Parkhaus) wird die Skyline von Cleveland modernisieren und sollte die Besucherzahlen im Warehouse District/Public Square erhöhen. Immobilienauswirkung: Das Engagement von Sherwin-Williams hat bereits zu Entwicklungen in der Umgebung geführt – Restaurants, Hotels und Wohnungsumbauten in Erwartung steigender Nachfrage. Allerdings bedeutet der Umzug des Unternehmens aus den aktuellen Büros, dass einige ältere Flächen leer stehen werden. Mittelfristig verankert ein moderner Hauptsitz das Vertrauen in die Innenstadt und könnte andere Unternehmen oder Zulieferer anziehen, die sich in der Nähe ansiedeln und so die Auslastung von Büros und Wohnungen unterstützen.

Der Farbengigant Sherwin-Williams errichtet einen neuen 36-stöckigen globalen Hauptsitz-Turm in der Innenstadt von Cleveland, was eine darstellt (Teil eines 600-Millionen-Dollar-Projekts einschließlich eines F&E-Zentrums) constructiondive.com. Ursprünglich für Anfang 2025 geplant, wurde die Eröffnung aufgrund von Bauarbeiten auf Oktober 2025 verschoben constructiondive.com. Nach der Eröffnung wird dieser Wolkenkratzer schätzungsweise in die Innenstadt bringen. Der Hauptsitz (zusammen mit einem angrenzenden Pavillon und Parkhaus) wird die Skyline von Cleveland modernisieren und sollte die Besucherzahlen im Warehouse District/Public Square erhöhen. Das Engagement von Sherwin-Williams hat bereits zu Entwicklungen in der Umgebung geführt – Restaurants, Hotels und Wohnungsumbauten in Erwartung steigender Nachfrage. Allerdings bedeutet der Umzug des Unternehmens aus den aktuellen Büros, dass einige ältere Flächen leer stehen werden. Mittelfristig verankert ein moderner Hauptsitz das Vertrauen in die Innenstadt und könnte andere Unternehmen oder Zulieferer anziehen, die sich in der Nähe ansiedeln und so die Auslastung von Büros und Wohnungen unterstützen. Bedrocks Riverfront-Neuentwicklung: Ein transformatives gemischt genutztes Projekt entsteht am Cuyahoga River in der Innenstadt. Bedrock (Dan Gilberts Entwicklungsfirma) stellte den „The Riverfront“-Masterplan vor, eine riesige 3,5 Millionen Quadratfuß umfassende Entwicklung auf 35 Acres in der Nähe von Tower City. Der Plan sieht neue Wohn-, Büro-, Einzelhandelsflächen, Parks und eine Uferpromenade vor. Die erste Phase ist bereits im Gange: Das Cleveland Clinic Global Peak Performance Center , eine Einrichtung für Sportmedizin und Training, entsteht am Ostufer des Flusses neo-trans.blog. Zusammen mit den folgenden Phasen könnte dies Clevelands nächstes großes Stadtviertel werden. NEOtrans bezeichnet es als potenziell das „zehnte Megaprojekt“ der Region, falls es vollständig realisiert wird neo-trans.blog. Auswirkung: Diese Entwicklung wird die Innenstadt wieder mit dem Fluss verbinden (der lange von Parkplätzen und Bahngleisen dominiert wurde). Neue Wohnungen und Büros könnten die Immobilienwerte in der unmittelbaren Umgebung deutlich steigern und die Innenstadt rund um die Uhr beleben. Es handelt sich um ein mehrjähriges Projekt (bis 2030 und darüber hinaus), aber erste Anzeichen – wie Bedrocks Lobbyarbeit für Infrastrukturfinanzierung – sind positiv. Immobilienbeobachter sehen dies als Ground Zero für das zukünftige Wachstum der Innenstadt von Cleveland, da ungenutztes Land in wertvollen urbanen Raum verwandelt wird.

Ein transformatives gemischt genutztes Projekt entsteht am Cuyahoga River in der Innenstadt. Bedrock (Dan Gilberts Entwicklungsfirma) stellte den vor, eine riesige umfassende Entwicklung auf 35 Acres in der Nähe von Tower City. Der Plan sieht neue Wohn-, Büro-, Einzelhandelsflächen, Parks und eine Uferpromenade vor. Die erste Phase ist bereits im Gange: Das , eine Einrichtung für Sportmedizin und Training, entsteht am Ostufer des Flusses neo-trans.blog. Zusammen mit den folgenden Phasen könnte dies Clevelands nächstes großes Stadtviertel werden. NEOtrans bezeichnet es als potenziell das „zehnte Megaprojekt“ der Region, falls es vollständig realisiert wird neo-trans.blog. Diese Entwicklung wird die Innenstadt wieder mit dem Fluss verbinden (der lange von Parkplätzen und Bahngleisen dominiert wurde). Neue Wohnungen und Büros könnten die Immobilienwerte in der unmittelbaren Umgebung deutlich steigern und die Innenstadt rund um die Uhr beleben. Es handelt sich um ein mehrjähriges Projekt (bis 2030 und darüber hinaus), aber erste Anzeichen – wie Bedrocks Lobbyarbeit für Infrastrukturfinanzierung – sind positiv. Immobilienbeobachter sehen dies als Ground Zero für das zukünftige Wachstum der Innenstadt von Cleveland, da ungenutztes Land in wertvollen urbanen Raum verwandelt wird. Umgestaltung des Seeufers (North Coast Connector & Stadion-Plan): Das Seeufer von Cleveland, insbesondere rund um den Burke Lakefront Airport und das FirstEnergy Stadium (Heimstadion der NFL-Browns), war lange ein unterentwickeltes Potenzial. Große Veränderungen werden diskutiert: Der North Coast Connector ist ein von der Stadt initiiertes Projekt, um die Innenstadt besser mit dem Seeufer zu verbinden, indem eine Landbrücke über die Shoreway-Autobahn und die Eisenbahngleise geschaffen wird. Phase 1 (geschätzte ~$284 Millionen) neo-trans.blog würde eine markante Park-Landbrücke schaffen, die Mall C beim Rathaus direkt mit dem Wasser verbindet. Dadurch würden neue Parkflächen und Entwicklungsstandorte erschlossen, was potenziell neue gemischt genutzte Projekte entlang des Sees anstoßen könnte. Die Finanzierung ist teilweise gesichert und der Baubeginn könnte bis 2026 erfolgen.

Das Seeufer von Cleveland, insbesondere rund um den Burke Lakefront Airport und das FirstEnergy Stadium (Heimstadion der NFL-Browns), war lange ein unterentwickeltes Potenzial. Große Veränderungen werden diskutiert: Browns Stadium & Waterfront Development: Die Zukunft des städtischen Footballstadions (FirstEnergy Stadium) wird derzeit diskutiert. Die Besitzer der Browns erwägen entweder eine umfassende Renovierung oder ein komplett neues Stadion als Teil einer größeren $2–$3+ Milliarden umfassenden Entwicklung mit Einzelhandel, Unterhaltung und Wohnraum am Seeufer neo-trans.blog. Während die Pläne noch nicht endgültig sind, sieht das Konzept vor, das isolierte Stadionareal in ein ganzjährig belebtes Viertel zu verwandeln (ähnlich wie in anderen NFL-Städten). Sollte dies umgesetzt werden (möglicherweise bis 2028–2030), könnte ein großes Stück Seeufer-Immobilie erschlossen und die Werte in der Umgebung deutlich gesteigert werden. Auswirkung: Ein besser zugängliches, aktives Seeufer würde die Attraktivität der Innenstadt als Wohnort steigern und könnte zu hochwertigen Eigentumswohnungen mit Seeblick, neuen Büros und Touristenattraktionen führen. Es könnte das Image von Cleveland grundlegend verändern – von einem leeren Seeufer zu einem lebendigen Ufer-Viertel – ist jedoch abhängig von erheblicher öffentlich-privater Zusammenarbeit und Finanzierung.

ÖPNV- & Infrastruktur-Modernisierungen: Mehrere Infrastrukturinvestitionen werden die Konnektivität und damit die Attraktivität von Immobilien verbessern: Das Railcar Replacement Program der Greater Cleveland RTA (Verkehrsbehörde) ist eine 450 Millionen Dollar-Initiative zum Austausch aller veralteten Züge auf Clevelands Bahnlinien durch moderne Stadtbahnfahrzeuge neo-trans.blog. Neue Züge werden ab 2026 geliefert, begleitende Gleis- und Stationsmodernisierungen folgen neo-trans.blog. Dies ist die erste umfassende Modernisierung des Nahverkehrs seit Jahrzehnten. Auswirkung: Ein zuverlässigeres, effizienteres Bahnsystem (Red Line, Blue/Green Lines) könnte transit-orientierte Entwicklung rund um die Stationen fördern. Die RTA plant, das System zu standardisieren, sodass jeder Zug auf jeder Linie fahren kann, was flexiblere und häufigere Verbindungen ermöglicht neo-trans.blog. Stadtteile mit Bahnhöfen – z. B. Shaker Heights, University Circle, West Park – könnten durch die angekündigten Verbesserungen neues Entwicklungsinteresse erfahren. Das Projekt signalisiert das langfristige Bekenntnis der Stadt zum Nahverkehr, was sich positiv auf die Werte entlang der Transitkorridore auswirkt neo-trans.blog.

der Greater Cleveland RTA (Verkehrsbehörde) ist eine Dollar-Initiative zum Austausch aller veralteten Züge auf Clevelands Bahnlinien durch moderne Stadtbahnfahrzeuge neo-trans.blog. Neue Züge werden ab 2026 geliefert, begleitende Gleis- und Stationsmodernisierungen folgen neo-trans.blog. Dies ist die erste umfassende Modernisierung des Nahverkehrs seit Jahrzehnten. Ein zuverlässigeres, effizienteres Bahnsystem (Red Line, Blue/Green Lines) könnte rund um die Stationen fördern. Die RTA plant, das System zu standardisieren, sodass jeder Zug auf jeder Linie fahren kann, was flexiblere und häufigere Verbindungen ermöglicht neo-trans.blog. Stadtteile mit Bahnhöfen – z. B. Shaker Heights, University Circle, West Park – könnten durch die angekündigten Verbesserungen neues Entwicklungsinteresse erfahren. Das Projekt signalisiert das langfristige Bekenntnis der Stadt zum Nahverkehr, was sich positiv auf die Werte entlang der Transitkorridore auswirkt neo-trans.blog. Modernisierung von Autobahnen und Flughäfen: ODOT treibt die Modernisierung des Innerbelt Central Interchange (Kreuzung I-90/I-77) voran, um die alternden Autobahnbrücken in der Innenstadt zu begradigen und neu zu bauen (~320 Mio. $ Phase) neo-trans.blog. Dies wird den Verkehrsfluss und die Sicherheit bis 2027 verbessern und das Pendeln in die Innenstadt erleichtern. Unterdessen ist am Cleveland Hopkins International Airport eine geplante Terminalmodernisierung (Phase 1 ~1,6 Mrd. $) neo-trans.blog vorgesehen, um das Terminal aus den 1950er Jahren ab 2026 neu zu bauen. Ein besserer Flughafen (und möglicherweise die Erhaltung von Hopkins als Drehkreuz für neue Flüge) steigert die Attraktivität Clevelands für Unternehmen und Einwohner – ein entscheidender langfristiger Faktor für die Immobiliennachfrage.

Megaprojekte in Versorgungsunternehmen und öffentlichen Einrichtungen: Einige andere große Projekte schaffen vielleicht nicht direkt Immobilien, aber sie schaffen die Voraussetzungen für eine gesündere, effizientere Stadt: Project Clean Lake: Ein 3 Milliarden Dollar teures Abwasserprojekt der Northeast Ohio Regional Sewer (2011–2036), das riesige Tunnel und grüne Infrastruktur baut, um die Abwassereinleitungen in den Eriesee drastisch zu reduzieren neo-trans.blog neo-trans.blog. Mit dem Abschluss des Projekts wird sich die Wasserqualität des Eriesees verbessern – ein Gewinn für die Attraktivität von Immobilien am Wasser und die öffentliche Gesundheit.

Ein Dollar teures Abwasserprojekt der Northeast Ohio Regional Sewer (2011–2036), das riesige Tunnel und grüne Infrastruktur baut, um die Abwassereinleitungen in den Eriesee drastisch zu reduzieren neo-trans.blog neo-trans.blog. Mit dem Abschluss des Projekts wird sich die Wasserqualität des Eriesees verbessern – ein Gewinn für die Attraktivität von Immobilien am Wasser und die öffentliche Gesundheit. Cuyahoga County Justice Center: Der Bezirk erwägt ein Consolidated Courthouse -Projekt (möglicherweise bis zu 700 Mio. $) neo-trans.blog und einen neuen Central Services Campus (889 Mio. $) neo-trans.blog, um veraltete Gefängnisse/Büros in der Innenstadt zu ersetzen. Falls gebaut (vielleicht bis 2028), könnte der Umzug des Justice Centers einen erstklassigen Standort in der Innenstadt für eine Neuentwicklung freimachen (der aktuelle Standort des Justice Centers könnte in eine gemischte Nutzung umgewandelt werden). Und neue Regierungsgebäude könnten die Neuentwicklung in jedem Viertel, in dem sie entstehen, anstoßen.

Der Bezirk erwägt ein -Projekt (möglicherweise bis zu 700 Mio. $) neo-trans.blog und einen neuen (889 Mio. $) neo-trans.blog, um veraltete Gefängnisse/Büros in der Innenstadt zu ersetzen. Falls gebaut (vielleicht bis 2028), könnte der Umzug des Justice Centers einen erstklassigen Standort in der Innenstadt für eine Neuentwicklung freimachen (der aktuelle Standort des Justice Centers könnte in eine gemischte Nutzung umgewandelt werden). Und neue Regierungsgebäude könnten die Neuentwicklung in jedem Viertel, in dem sie entstehen, anstoßen. CHEERS (Lakefront East Resilience Park): Ein Projekt namens CHEERS zielt darauf ab, eine Wellenbrecher und Parklandschaft am östlichen Seeufer der Innenstadt (nahe East 55th St) zu schaffen, ein 300-Millionen-Dollar-Projekt zum Schutz vor Erosion und zur Schaffung von Erholungsflächen neo-trans.blog. Dies könnte die Immobilienwerte in St. Clair-Superior und Glenville steigern, indem es diesen Gemeinden neue Seeuferparks bietet.

Im Wesentlichen erlebt Cleveland eine beispiellose Welle großer Projekte – mindestens zehn Megaprojekte mit jeweils über 250 Mio. $ wurden identifiziert, die entweder kürzlich begonnen haben oder bis 2030 starten werden neo-trans.blog. Viele davon werden Teile der Stadt bis zum Ende des Jahrzehnts deutlich verändern neo-trans.blog. Für den Immobilienmarkt bedeutet das neue Wachstumskatalysatoren: Einst stagnierende Viertel (wie das Flussufer, das Seeufer und einige Innenstadtblöcke) werden neues Leben erhalten, was wahrscheinlich die Grundstücks- und Immobilienwerte in der Nähe steigen lässt. Der Bau selbst bringt Arbeitsplätze und temporäre Wohnraumnachfrage, und sobald die Projekte abgeschlossen sind, können sie das Profil eines Gebiets dauerhaft aufwerten.

Investoren und Entwickler tun gut daran, „heute Fotos von diesen Gebieten zu machen und sie in fünf Jahren zu vergleichen“ neo-trans.blog – was darauf hindeutet, dass Veränderungen schnell kommen werden. Orte in der Nähe dieser Megaprojekte sind die Hotspots von morgen neo-trans.blog. Bereits jetzt findet Landspekulation in der Nähe geplanter Standorte wie dem Flussufer und rund um die West 3rd Street beim Stadion statt. Wer langfristig denkt, sammelt Grundstücke in Erwartung einer höheren künftigen Nachfrage.

Natürlich sind nicht alle Pläne garantiert (einige könnten scheitern oder sich verzögern), aber das schiere Ausmaß der zugesagten Projekte (von Abwasserkanälen bis zu Hauptquartiertürmen) gibt Vertrauen, dass Cleveland in sich selbst investiert. Für die Bewohner versprechen diese Verbesserungen eine höhere Lebensqualität – mehr Parks, bessere Verkehrsanbindung, modernisierte Flughäfen und Krankenhäuser – was wiederum Menschen und Unternehmen anzieht. Nettoeffekt auf Immobilien: generell positiv, mit den stärksten Zuwächsen wahrscheinlich in der Innenstadt und angrenzenden Vierteln, die direkt von der Entwicklung profitieren.

Prognosen und Expertenmeinungen (Ausblick 2025–2030)

Mit Blick nach vorn erwarten Immobilienexperten, dass Clevelands Markt auf einem Weg stetigen, nachhaltigen Wachstums in den nächsten 3–5 Jahren bleibt. Während wir wahrscheinlich keine explosionsartigen Booms erleben werden, stimmt die Kombination aus Erschwinglichkeit, wirtschaftlicher Stabilität und Bemühungen zur Stadterneuerung für eine ausgewogene Expansion zuversichtlich. Hier sind die wichtigsten Prognosen und Einschätzungen:

Prognosen für Hauspreise: Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Hauspreise in Cleveland kurzfristig weiter leicht steigen werden. Nach Zuwächsen von etwa 0–5 % in den Jahren 2024–25 prognostizieren Vorhersagen eine niedrige einstellige jährliche Wertsteigerung mindestens bis 2027. So rechnet beispielsweise die National Association of Realtors (landesweit) mit einem Anstieg der Hauspreise um etwa +2 % im Jahr 2025 und etwas mehr im Jahr 2026, und für Cleveland wird erwartet, dass es diesem Trend aufgrund seiner ausgeglichenen Bedingungen ungefähr folgt realwealth.com. Lokale Makler beschreiben den Markt als „stetig wachsend“, wobei die steigenden Preise voraussichtlich „erschwinglich, aber wettbewerbsfähig“ bleiben werden hondros.com. In der Praxis könnte dies bedeuten, dass der mittlere Hauswert in Cleveland, derzeit etwa 117.000 $ zillow.com, in einigen Jahren auf den Bereich von 125.000–135.000 $ steigen könnte. Vororte mit höherer Nachfrage (Lorain, Medina) könnten etwas höhere Wachstumsraten verzeichnen, während einige Stadtviertel auf hohem Ausgangsniveau stagnieren könnten. Keine größeren Preisrückgänge sind absehbar, sofern kein externer wirtschaftlicher Schock eintritt – das Angebot ist weiterhin zu knapp und die Nachfrage ausreichend stabil, um ein Überangebot zu verhindern.

Verkäufe und Angebot: Es ist möglich, dass die Verkaufszahlen bis 2025–2026 wieder anziehen, wenn sich die Zinsen stabilisieren. Anfang 2023 führten hohe Zinsen dazu, dass die Hausverkäufe in Nordost-Ohio im Jahresvergleich um etwa 26 % zurückgingen realwealth.com, aber die Aktivität hat sich seither normalisiert. Sollten die Hypothekenzinsen in den kommenden Jahren auf den Bereich von 5–6 % sinken, werden viele bisher abwartende Käufer wieder auf den Markt zurückkehren. Umfragen unter Maklern deuten darauf hin, dass rückläufige Hausverkäufe wieder anziehen werden, sobald sich die Zinsen stabilisieren, sodass der Markt zu einem normaleren Tempo zurückkehrt realwealth.com. Das Angebot dürfte sich langsam ausweiten, da der Neubau – insbesondere von Einfamilienhäusern in Randgebieten – zunimmt, um die Nachfrage zu decken. Das Bautempo bleibt jedoch voraussichtlich unter dem erforderlichen Niveau (da in Ohio Arbeitskräftemangel und höhere Materialkosten herrschen) realwealth.com, sodass die Region nicht plötzlich überbaut wird. Daher könnte sich der Verkäufermarkt zeitweise zu einem ausgeglichenen Markt abschwächen, aber ein langanhaltendes Überangebot wird nicht erwartet. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts könnten wir endlich ein Wohnungsangebot von 4–5 Monaten erreichen, was den Preisdruck verringert, aber die Auswahl für Käufer gesund hält.

Mieten und Mehrfamilienhäuser: Der Ausblick für den Mietmarkt ist robust. Die starke Mietnachfrage in Cleveland wird voraussichtlich auch 2024 und darüber hinaus „anhalten“ realwealth.com. Die Leerstandsquote sollte niedrig bleiben (wahrscheinlich unter 5 % im gesamten Stadtgebiet) und die Mieten werden weiterhin moderat steigen. Immobilienberatungsfirmen wie MMG prognostizieren, dass Cleveland ein „solides Mietwachstum“ von etwa 3 % pro Jahr bis 2025 beibehalten wird mmgrea.com. Einige Prognosen verzeichneten sogar zweistellige Mietsteigerungen im Jahr 2022; während dieses Tempo nachgelassen hat, könnten wir in den nächsten fünf Jahren ein kumuliertes Mietwachstum von 10–15 % sehen. Das neue Wohnungsangebot wird den Markt auf die Probe stellen, aber angesichts der disziplinierten Pipeline glauben Experten, dass die Nachfrage mit den Fertigstellungen Schritt halten wird mmgrea.com. Insgesamt gilt Cleveland als ein vermieterfreundlicher Markt ohne Mietpreisbremse und mit positiven Nachfragetreibern, sodass die Mieten mittelfristig wahrscheinlich die Inflation übertreffen werden.

Gewerbliche Sektoren:

Büro: Der Konsens ist, dass sich der Büromarkt in Cleveland langsam erholen wird. Die Leerstandsquote könnte für ein paar Jahre im Bereich von 20–25 % bleiben und sich dann allmählich verbessern, wenn veraltete Flächen entfernt oder umgenutzt werden. Einige nationale Prognosen (PwC’s Emerging Trends) bewerten Märkte im Mittleren Westen wie Cleveland aufgrund dieser Herausforderungen niedriger in Bezug auf Büroinvestitionen scribd.com. Allerdings könnte sich der Bürosektor bis 2030 bei wenig neuem Angebot und potenziellen Wirtschaftsprojekten (wie dem Sherwin-Williams-Hauptsitz, der Arbeitsplätze in die Innenstadt bringt) auf ein gesünderes Gleichgewicht stabilisieren (vielleicht eine Leerstandsquote im mittleren Zehnerbereich). Erwarten Sie kein signifikantes Mietwachstum – wahrscheinlich stagnierend bis 1 % jährlich – aber auch keinen Einbruch.

Der Konsens ist, dass sich der Büromarkt in Cleveland wird. Die Leerstandsquote könnte für ein paar Jahre im Bereich von 20–25 % bleiben und sich dann allmählich verbessern, wenn veraltete Flächen entfernt oder umgenutzt werden. Einige nationale Prognosen (PwC’s Emerging Trends) bewerten Märkte im Mittleren Westen wie Cleveland aufgrund dieser Herausforderungen niedriger in Bezug auf Büroinvestitionen scribd.com. Allerdings könnte sich der Bürosektor bis 2030 bei wenig neuem Angebot und potenziellen Wirtschaftsprojekten (wie dem Sherwin-Williams-Hauptsitz, der Arbeitsplätze in die Innenstadt bringt) auf ein gesünderes Gleichgewicht stabilisieren (vielleicht eine Leerstandsquote im mittleren Zehnerbereich). Erwarten Sie kein signifikantes Mietwachstum – wahrscheinlich stagnierend bis 1 % jährlich – aber auch keinen Einbruch. Industrie: Experten sind für den Industriesektor im Mittleren Westen optimistisch. Nach einem Einbruch im Jahr 2025 sollte die Leerstandsquote für Industrieflächen in Cleveland wieder unter 5 % sinken. Neue Mega-Projekte in Ohio (z. B. Intels Chipfabrik, Honda/LG’s Batteriefabrik) werden landesweit indirekt Tausende von Arbeitsplätzen und Logistikbedarf schaffen realwealth.com realwealth.com. Cleveland als Verkehrsknotenpunkt wird von diesem industriellen Wachstum profitieren. Es ist mit einer erneuten positiven Flächenaufnahme und möglicherweise einigen Build-to-Suit-Lagerprojekten in der Nähe des Flughafens CLE oder an Autobahnkreuzen zu rechnen. Die Mieten könnten wieder um einige Prozent pro Jahr steigen, sobald die derzeitigen Leerstände absorbiert sind.

Experten sind für den Industriesektor im Mittleren Westen optimistisch. Nach einem Einbruch im Jahr 2025 sollte die Leerstandsquote für Industrieflächen in Cleveland wieder unter 5 % sinken. (z. B. Intels Chipfabrik, Honda/LG’s Batteriefabrik) werden landesweit indirekt Tausende von Arbeitsplätzen und Logistikbedarf schaffen realwealth.com realwealth.com. Cleveland als Verkehrsknotenpunkt wird von diesem industriellen Wachstum profitieren. Es ist mit einer erneuten positiven Flächenaufnahme und möglicherweise einigen Build-to-Suit-Lagerprojekten in der Nähe des Flughafens CLE oder an Autobahnkreuzen zu rechnen. Die Mieten könnten wieder um einige Prozent pro Jahr steigen, sobald die derzeitigen Leerstände absorbiert sind. Einzelhandel: Die Aussichten für den Einzelhandel sind stabil-positiv. Solange die Konsumausgaben anhalten und nur wenige neue Einkaufszentren gebaut werden, sollte die Leerstandsquote im Einzelhandel in Cleveland niedrig bleiben. Tatsächlich könnten wir eine weitere Leerstandskompression unter 4 % sehen, sofern keine Schließungen großer Einzelhändler erfolgen. Die Mieten für erstklassige Einzelhandelsflächen könnten mit der Inflation leicht steigen. Mischnutzungsprojekte in der Innenstadt (wie neue Einzelhandelsflächen mit Wohnungen darüber) werden moderne Einzelhandelsflächen hinzufügen, was neue Marken nach Cleveland ziehen könnte. Der wichtigste Faktor wird die Bevölkerungszahl/das Einkommen sein – der Einzelhandel floriert, wenn mehr Menschen in die Innenstadt ziehen oder der Tourismus zunimmt. Beides steigt langsam an, was ein gutes Zeichen ist. Marcus & Millichap’s Prognose für 2025 stellt im Wesentlichen fest, dass bei wenigen Fertigstellungen und einer Beschäftigung auf dem Niveau von 2019 der Einzelhandel in Cleveland auf eine „weitere Kompression“ der Leerstände eingestellt ist marcusmillichap.com.

Expertenmeinung: Lokale Makler und Analysten behalten einen Ton von „vorsichtigem Optimismus“ bei. Sie betonen Clevelands Erschwinglichkeit als Magnet: Ein Bericht für 2025 nennt Cleveland unter den drei führenden Metropolregionen beim Preiswachstum (trotz moderater Zuwächse), gerade weil es von einem so erschwinglichen Niveau aus startet hondros.com. Auch die Analysten von Zillow bezeichneten Cleveland 2023 als Markt, den man im Auge behalten sollte, aufgrund seiner soliden Fundamentaldaten. Die Erwartung ist, dass Cleveland viele Hochkostenmärkte übertreffen wird – prozentual gesehen, einfach weil es mehr Wachstumspotenzial und weniger Rückgangsrisiko gibt.

Gleichzeitig erkennen Experten an, dass Cleveland nicht immun gegen nationale Einflüsse ist. Sollte die USA 2024 in eine Rezession geraten, würden Hausverkäufe und Bauaktivitäten in Cleveland wahrscheinlich vorübergehend zurückgehen. Die hohen Zinsen haben den Boom bereits abgekühlt; sollten die Zinsen weiter steigen, könnten die Preise stagnieren, bis sich die Käufer anpassen. Auch könnte Clevelands Entwicklung durch politische Maßnahmen gefördert oder gebremst werden – etwa durch gezielte Bemühungen, Einwanderer oder Remote-Arbeiter anzuziehen, was die Bevölkerung stärken würde, während Kürzungen bei institutionellen Arbeitgebern (Schließung von Fabriken oder Kürzungen in Krankenhäusern) die Nachfrage schwächen könnten.

Fazit 3–5 Jahresausblick: Erwarten Sie allmähliches Wachstum, keinen Goldrausch. Die Immobilienwerte sollten moderat steigen und Cleveland als eine der besten Kombinationen aus Erschwinglichkeit und Wert im Land erhalten. Die Mieten werden moderat steigen und das Investoreninteresse aufrechterhalten. Neue Projekte und Infrastruktur werden die Attraktivität der Stadt Schritt für Schritt erhöhen und könnten Preissteigerungen im direkten Umfeld dieser Projekte beschleunigen. Die Immobilien in Cleveland werden voraussichtlich ihren „langsamen und stetigen“ Aufstieg fortsetzen, wie es ein Makler ausdrückte, anstatt wilde Schwankungen zu erleben josesellshomes.com. Für Käufer bedeutet das, dass ein früher Kauf niedrige Kosten sichert, bevor es zu schrittweisen Steigerungen kommt. Für Investoren bedeutet es verlässliche Renditen, wenn auch keine schnellen Gewinne. Und für die Gemeinschaft bedeutet es einen gesünderen, revitalisierten Markt, der Wachstum unterstützt, ohne die Bevölkerung zu verdrängen – ein Gleichgewicht, das sich viele schnell wachsende Städte wünschen würden.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Wohn- und Gewerbeimmobilienmärkte in Cleveland im Jahr 2025 deutlich gesünder sind als noch vor einem Jahrzehnt, und die Prognose deutet auf eine weitere allmähliche Stärkung hin. Mit kluger Entwicklung, wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit und dem immer wertvollen Vorteil der Erschwinglichkeit ist die Metropolregion Cleveland gut positioniert, um in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre still und leise zu florieren und stabile Chancen für Investoren, Hauskäufer und Entwickler gleichermaßen zu bieten.

Quellen: