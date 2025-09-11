Rentesænkning, Mega-handler og Boligskift: Globalt Ejendomsmarked Boomer i Starten af September 2025

Rentesænkninger fra Fed i sigte: Svage amerikanske jobtal har øget forventningerne om, at Federal Reserve vil sænke renten på sit møde i midten af september, sandsynligvis med 25 basispoint (med en lille chance for 50 bp) reuters.com. Realkreditrenter faldt til ca. 6,5 %, hvilket løftede ejendomsaktier (boligindeks +2,1 % på én dag) reuters.com. Lempeligere kreditvilkår ventes at øge udlån og investeringer i ejendomme .

USA: Forhåbninger om rentenedsættelse og boligtilpasninger

Renter & Udsigter: U.S. ejendomsmarkedet går ind i september med en bølge afAugusts jobrapport var overraskende svag, hvilket fik investorer til markant at øge deres forventninger om, atpå mødet den 16.–17. september reuters.com . Futures indikerer en(oven i to nedsættelser allerede i denne cyklus) og priser endda en lille sandsynlighed for en større nedsættelse på 50 bp reuters.com . “Lønningsrapporten…berettiger en rentenedsættelse på Fed-mødet senere på måneden,” sagde U.S. Bank-analytiker Bill Merz reuters.com har allerede presset låneomkostningerne ned – den 30-årige fastforrentede realkreditlån ligger omkring, ned fra over 7% ved årets begyndelse reuters.com . Ejendomsaktier steg på nyheden:sprang ~1%, og et boligaktieindeks steg 2,1% på en dag reuters.com , hvilket afspejler forventninger om, at billigere kredit vil genoplive ejendomsaktiviteten.

Boligmarkedet: Men på jorden forbliver de amerikanske boligindikatorer afdæmpede. Salget af nye enfamiliehuse faldt med 0,6 % i juli til et årligt tempo på 652.000 reuters.com (på trods af en opjustering af juni), hvilket understreger et marked, der stadig “kæmper i et miljø med høje realkreditrenter” reuters.com. Selv om realkreditrenterne er faldet fra deres højeste niveauer, overstiger de stadig langt indkomstvæksten, hvilket gør boligejerskab uopnåeligt for mange. Den median nye boligpris i juli var $403.800 – omkring 5,9 % lavere end for et år siden, det største fald i 8 måneder reuters.com reuters.com. Udbuddet forbliver højt (499.000 nye boliger til salg, tæt på niveauet sidst i 2007) reuters.com, hvilket tvinger bygherrer til at tilbyde rabatter: NAHB rapporterer, at andelen af bygherrer, der sænker priserne, nåede det højeste niveau siden 2022 pr. august reuters.com.

“Udfordringer med overkommelighed og langsommere jobvækst i de fleste brancher fungerer som modvind for boligmarkedet… Der er ringe grund til at forvente en stigning i salget resten af året,” bemærkede Nationwide-økonom Daniel Vielhaber reuters.com, idet han påpegede, at selv hvis Fed lemper politikken, vil kombinationen af stadig høje realkreditrenter og et svækket arbejdsmarked begrænse efterspørgslen på boliger. Faktisk er 30-årige realkreditrenter omkring 6½ % en lettelse fra over 7 %, men de er dobbelt så høje som niveauerne under 3,5 % i 2021 – en realitet, der afspejles i sløvt salg af eksisterende boliger og mange potentielle sælgere, der sidder på ultralave lån (den såkaldte “rentelåseffekt”).

På den positive side harvist sig modstandsdygtigt:tog fart igen i juli, ogudfylder nogle af hullerne i udbuddet reuters.com . Da det er sandsynligt, at Fed sænker renterne, bør finansiering til udvikling og boligkøb gradvist blive bedre. The National Association of Realtors forventer, at, hvilket kan åbne for boligejerskab for yderligere 6,2 millioner husstande sammenlignet med et 7 %-rente-scenarie reuters.com forventes at stige moderat (~2 % i 2025) efter det seneste fald reuters.com . I mellemtiden eri mange amerikanske byer tæt på rekordhøje niveauer, hvilket fastholder investorinteressen for flerfamilieprojekter. Overordnet set ser det ud til, at det amerikanske boligmarked– klar til at tage fart, hvis (og når) rentenedsættelserne accelererer.

Erhverv & byggeri: Stemningen inden for erhvervsejendomme er også forsigtigt forbedret. Green Street’s Commercial Property Price Index (CPPI) – som følger værdien af amerikanske erhvervsejendomme – steg 1,0 % i august, hvilket bringer priserne for alle ejendomstyper op med 2,7 % år-til-år greenstreet.com. “Ejendomspriserne har været stabile,” bemærker Peter Rothemund, Green Streets Co-Head of Research. “Transaktionsmarkedet er sundt, gæld er bredt tilgængelig. Men stædigt høje statsrenter har holdt priserne i skak.” greenstreet.com Med andre ord finder køber- og sælgerforventninger et balancepunkt, men høje basisrenter (10-årige statsrenter tæt på flerårige højder) begrænser stadig potentialet for prisstigninger.

Efter tallene at dømme, erstigende. Juli havde det, med volumener 10% over juni lightboxre.com . År-til-dato amerikanske CRE-salg oversteg $160 mia. ved sensommeren lightboxre.com – robust aktivitet ledet af(som fortsat tiltrækker investorer på grund af deres stabile pengestrømme)., efternøleren de sidste to år, oplever også opportunistiske opkøb. Investorer med mange likvidertil rabatpriser, mens topkvalitetstårne begynder at stabilisere sig, efterhånden som tilbagevenden til kontoret tager fart. For eksempel har en JV mellem Monarch og Keppel netop betalt $500M for en kontorportefølje på Manhattan i(en af 2025’s største kontorhandler) og satser på en langsigtet urban genopblomstring (kilde: markedsinsidere). Imens forbliveren stjerne: lagerledigheden på landsplan er tæt på rekordlave niveauer, ogi logistikknudepunkter, da efterspørgslen på e-handel forbliver stærk.

På byggefronten har amerikanske entreprenører travlt – især inden for produktion og infrastruktur. Føderale incitamenter (fra CHIPS-loven til grønne energikreditter) har drevet et boom i fabriksbyggeri, med næsten $223 mia. i igangværende produktionsprojekter pr. midten af 2025 fred.stlouisfed.org ycharts.com. Selvom det samlede amerikanske byggeri faldt en smule i 2. kvartal (privat boligbyggeri er stadig i en mild nedgang) continuumag.com, fylder ikke-boligbyggeri – fabrikker, datacentre, offentlige arbejder – hullet ud. Denne dynamik var tydelig i de seneste BNP-data: erhvervsinvesteringer i bygninger steg, selvom boliginvesteringerne faldt for tredje kvartal i træk reuters.com. Skulle Fed sænke renterne, vil finansieringsomkostningerne for udvikling falde, hvilket sandsynligvis vil frigøre flere projekter inden årets udgang.

Politikopdatering: Ud over Fed er Biden-administrationens boliginitiativer fortsat i fokus. Washington har udvidet programmer for finansiering af billige boliger og gransker institutionelle udlejere for konkurrencebegrænsende praksis (Justitsministeriets nylige Greystar-forlig omhandlede påstået prisfastsættelse af husleje via software reuters.com). Og med blikket rettet mod fremtiden kan det politiske klima få indflydelse på ejendomsmarkedet: Med valget i 2024 overstået og en ny periode begyndt, holder markederne øje med, om en Trump-administration 2.0 kunne indføre boligejervenlige tiltag – den amerikanske finansminister Bessent signalerede kommende tiltag for at håndtere de høje boligomkostninger reuters.com. For nu er hovedhistorien Fed: lempelse af pengepolitikken er den katalysator, både Wall Street og Main Street venter på for at genantænde den amerikanske ejendomsmotor.

Europa: Stabile priser og et kontor-comeback

Boligmarkeder: Europas boligmarkeder viser et blandet, men overvejende robust billede i begyndelsen af september. I Storbritannien – ofte en indikator – stiger boligpriserne igen efter sidste års afkøling. Realkreditinstituttet Halifax rapporterede, at britiske huspriser steg 0,3 % i august, den tredje måned i træk med stigning, hvilket bringer priserne op på +2,2 % år-til-år reuters.com. Den gennemsnitlige bolig koster nu rekordhøje £299.331 reuters.com. Denne styrke trodsede forventningerne (analytikere havde forudset en stigning på kun +0,1 %) reuters.com. Halifaxs realkredithoved Amanda Bryden tilskrev det “forbedret overkommelighed og robust efterspørgsel”, og bemærkede, at trods økonomisk usikkerhed “tager det britiske boligmarked disse udfordringer med ophøjet ro” reuters.com. Faktisk er låneomkostningerne – selvom de er høje i forhold til de seneste år – stabiliseret: Bank of England fastholdt sin styringsrente på 5,25 % i august, og fastforrentede realkreditlån er faldet lidt fra toppene i 2023. Realkreditgodkendelser i Storbritannien steg til det højeste niveau i seks måneder i juli, da køberne tilpassede sig den nye normal reuters.com.

Når det er sagt, er Storbritanniens boligopsving forsigtigt. Rivaliserende långiver Nationwide registrerede et let prisfald på 0,1 % i august reuters.com, hvilket fremhæver regionale forskelle. Huslejer stiger også kraftigt: den gennemsnitlige annoncerede husleje nåede et rekordhøjt niveau på £1.577 pr. måned, en stigning på 3 % på et år reuters.com, hvilket intensiverer presset på betalbarhed for lejere. Og politisk usikkerhed lurer – den britiske regerings efterårsbudget (forventes i november) kan hæve ejendomsskatter på dyre boliger, hvilket har fået nogle købere i luksussegmentet til at tøve reuters.com. For nu er tendensen dog positiv: efterspørgslen overstiger udbuddet, og motiverede sælgere har sænket udbudspriserne for at lukke handler reuters.com, hvilket har givet et sommerløft i antallet af handler.

På den anden side af Kanalen er kontinentaleuropas boligmarkeder ved at stabilisere sig efter en mild korrektion. Tyskland og Sverige, som oplevede faldende priser i 2023 på grund af stigende renter, er nu ifølge analytikere tæt på bunden. Den Europæiske Centralbank har sat sin lempelsescyklus på pause – efter kraftige rentenedsættelser i slutningen af 2024 ligger ECB’s indlånsrente på 2,0 % – og forventes at holde renten uændret på mødet den 11. september reuters.com. Dette har holdt eurozonens realkreditrenter relativt høje (typisk 3–4 %), men med faldende inflation forventer markederne, at ECB vil genoptage rentenedsættelserne omkring midten af 2026 reuters.com. I Frankrig, for eksempel, er realkreditrenterne stabiliseret omkring 3,2 %, og boligaktiviteten er delvist ved at komme sig frem mod efteråret optimhome.com capifrance.fr. Spanien og Portugal fortsætter med at tiltrække udenlandske købere, hvilket holder priserne oppe i solrige kystområder trods begrænsninger for indenlandsk låntagning.

Flere europæiske lande tager politiske skridt for at lette boligbyrden. Tyskland har udvidet huslejekontrollen i større byer og debatterer tilskud til nybyggeri, da byggetilladelserne er faldet drastisk. Irland og Portugal har indført skattelettelser for build-to-rent-projekter for at øge udbuddet. Og i et bemærkelsesværdigt skifte i byggepolitikken lancerede Polen et realkredittilskudsprogram for førstegangskøbere i juli, hvilket har udløst et mindre boligboom blandt unge familier. Det overordnede tema i Europa er forsigtig genopretning – boligmarkederne er ikke længere i frit fald, men de høje finansieringsomkostninger holder prisstigningerne nede.

Erhvervsejendomme – Kontorer på vej tilbage: På erhvervssiden viser Europas kontorsektor tidlige tegn på bedring, om end ujævnt. Kravet om “tilbage til kontoret” påvirker markant de primære kontormarkeder. Byer som London, Paris og Frankfurt oplever, at tomgangen falder og huslejerne stiger for kontorlokaler af højeste kvalitet (“Grade A”) reuters.com reuters.com. I Londons centrale finansdistrikter faldt tomgangen til ca. 7 % i 1. kvartal, ned fra et pandemitop på 8,7 %, og prime office-lejepriser i City og West End er nær rekordhøje reuters.com. Virksomheder fra JPMorgan til Amazon har indført strengere krav om fysisk fremmøde reuters.com, hvilket får store lejere til at sikre sig premium-kontorer med moderne faciliteter og bæredygtighedscertifikater, som efterspørges af tilbagevendende medarbejdere.

“Pendulet er svinget… Vi har opsparet efterspørgsel og et mindre udbud af kvalitet,” bemærker Lee Elliott, strategichef hos Knight Frank reuters.com, og beskriver hvordan arbejdsgiverkrav driver en flugt mod kvalitet. Faktisk ønsker så mange virksomheder nu topklasse-lokaler, at der kan opstå mangel på udbud. Omkring 30 store virksomheder leder hver efter over 9.000 m² i London – tilsammen har de brug for langt mere plads, end der er tilgængeligt – og “ærlig talt vil der ikke være nok plads… selv til halvdelen” af dem, advarer Kevin Darvishi fra udvikleren Stanhope reuters.com.

Den anden side af sagen er, athar det svært. Kontorledigheden i hele London nåede, det højeste i over 20 år reuters.com , da lejere forlader ældre bygninger til fordel for bedre eller vælger hybridarbejde i forstæderne.har været sløvt: Kontorsalget i 2024 var det laveste siden 2009, og volumen i 1. kvartal 2025 faldt 18 % år-til-år reuters.com . Højeog usikkerhed om værdiansættelse af kontorer (på grund af fjernarbejdets langsigtede effekt) har holdt mange investorer på sidelinjen. To markante kontorsalg i London – Brookfields 100 Bishopsgate-tårn og Nuveens “Can of Ham”-bygning – blev, efter at buddene lå langt under udbudsprisen reuters.com . Dog er stemningen ved at ændre sig. I Paris antyder Blackstones bud på ca. €700 millioner for en prestigefyldt kontorbygning reuters.com , at globale investorer vil slå til på den rette ejendom til den rette pris. Og i en af Londons største handler efter pandemien har inrev.org (når det står færdigt i 2026) – et fremadrettet salg, der indikerer tillid til markedets fremtid.

Logistik og detailhandel: Uden for kontorområdet er europæisk logistikejendom fortsat meget efterspurgt. Tomgangen for moderne lagre er under 5 % i mange lande, og lejepriser for distributionscentre stiger fortsat, drevet af e-handel og omstrukturering af forsyningskæder efter COVID. Sydeuropa oplever et boom i lagerbyggeri (f.eks. nåede Spaniens logistikinvestering €1,3 mia. i 1. halvår ifølge CBRE-data). Samtidig er detailhandelsejendomme delt i to. De bedste hovedstrøg og luksusbutikker i Paris, Milano og London blomstrer igen, efterhånden som turismen vender tilbage, men sekundære butikscentre og detailparker i forstæderne står over for udfordringer fra e-handel og forsigtige forbrugere. Bemærkelsesværdigt er det, at transaktioner med shoppingcentre er steget, da nogle opportunistiske købere jagter gode handler – for eksempel solgte Unibail-Rodamco en andel i Westfield London med stor rabat, hvilket har sat nye niveauer for værdiansættelse af shoppingcentre.

Økonomisk baggrund: Det makroøkonomiske billede i Europa forbedres gradvist for ejendomsmarkedet. Inflationen er faldet fra sine højder i 2022, hvilket øger de reale indkomster. Eurozonen har vist sig mere modstandsdygtig end forventet – “robust indenlandsk efterspørgsel” i Europa opvejer eksterne modvinde, bemærkede en ECB-embedsmand reuters.com. Regeringerne øger også indsatsen: Tyskland for eksempel igangsætter en “betydelig finanspolitisk stimulans” via investeringer i infrastruktur og forsvar reuters.com, hvilket kan stimulere efterspørgslen efter erhvervslokaler og boliger til arbejdere. ECB’s holdning forbliver forsigtig: det indflydelsesrige bestyrelsesmedlem Isabel Schnabel (en kendt “høg”) fortalte Reuters, at hun ikke ser behov for yderligere rentenedsættelser nu, givet de fortsat opadgående inflationsrisici reuters.com reuters.com. Hun advarede endda om, at faktorer som handelstariffer, offentlige udgifter og aldrende befolkninger kan føre til højere strukturel inflation, hvilket betyder, at globale centralbanker måske hæver renterne igen tidligere end markederne forventer, hvis prispresset fortsætter reuters.com reuters.com. For ejendomsmarkedet indebærer det, at et vindue med lavere renter kan blive efterfulgt af stramninger, hvis økonomierne bliver overophedede – et scenarie, der skal holdes øje med i slutningen af 2025.

Sammenfattende er Europas ejendomsmarkeder i begyndelsen af september 2025 præget af modstandsdygtighed og omstilling. Boligmarkedet stiger langsomt i nøglemarkeder som Storbritannien og Frankrig, selvom overkommeligheden stadig er presset. De kommercielle sektorer er todelte – stærke i prime kontorer og logistik, men halter efter i ældre kontorbygninger og dele af detailhandlen. Med renter, der stabiliseres og muligvis er på vej nedad ind i 2026, er scenen sat for en fortsat gradvis genopretning, forudsat at regionen navigerer sine resterende økonomiske og geopolitiske udfordringer (energiomkostninger, krigseffekter osv.). For nu er europæiske ejendomsfolk forsigtigt optimistiske: det værste af nedturen ser ud til at være ovre, og opmærksomheden rettes nu mod, hvordan man kan udnytte nye vækstlommer.

Kina & Asien-Stillehavsområdet: Krise og respons i Kina, tegn på bedring andre steder

Kinas ejendomskrise: Det kinesiske ejendomsmarked – historisk set en drivkraft i den globale ejendomssektor – forbliver fastlåst i en nedgangsperiode pr. begyndelsen af september 2025. Års regeringsafvikling af gæld og udvikleres betalingsstandsninger har efterladt sektoren i en langvarig lavkonjunktur. De seneste data viser, at, hvilket markerer endnu et fald, og de var nede med reuters.com . Ud af 70 større byer, der følges, oplevedei juli reuters.com , hvilket understreger, hvor udbredt problemerne er. Selvom faldets tempo(de årlige prisfald bliver mindre i Shanghai, Beijing osv.) reuters.com , er. “En klarer endnu ikke i sigte. Regeringen bør straks iværksætte en fuld pakke af stabiliserende foranstaltninger for ejendomsmarkedet,” opfordrede Li Kai, investeringschef i Beijing Shengao Fund, hvilket afspejler et udbredt ønske om mere aggressive tiltag reuters.com

Beijings beslutningstagere kæmper da også for at genoprette tilliden. I de seneste uger har lokale myndigheder indført en række støtteforanstaltninger. Mange byer har sænket kravene til udbetaling og lempet restriktionerne for boligkøb. Bemærkelsesværdigt er det, at Beijing by i august afskaffede visse køberkrav i forstæderne (uden for den femte ringvej) for at øge efterspørgslen reuters.com. Andre byer tilbyder kontante tilskud og skattefordele til boligkøbere. Realkreditrenter for førstegangskøbere er blevet sænket i flere provinser efter en ordre fra Kinas Nationalbank. Disse fragmenterede tiltag har dog indtil videre kun bremset blødningen, ikke skabt et opsving. Boligsalg målt på areal faldt 4,0 % i de første syv måneder af 2025, og ejendomsinvesteringer styrtdykkede 12 % år-til-år reuters.com – klare beviser på, at både udviklere og købere fortsat er yderst forsigtige.

Den økonomiske nød blandt udviklere fortsætter med at dominere overskrifterne. Country Garden, engang Kinas største private boligbygger, er blevet et symbol på krisen. Efter at have misligholdt $11 milliarder i offshore-obligationer i slutningen af 2023 reuters.com, har Country Garden arbejdet sig igennem en massiv $14,1 milliarder gældsrestrukturering. I en smule positivt nyt annoncerede virksomheden den 18. august, at den vandt støtte fra en kernegruppe af bankkreditorer (som sidder på 49% af dens offshore-gæld) til sin restruktureringsplan reuters.com. Obligationsindehavere, der repræsenterer 77% af værdien, har accepteret forslaget – over den nødvendige tærskel på 75% reuters.com – hvilket antyder, at aftalen sandsynligvis vil gå igennem. Dette vil indebære en reduktion af gældsbyrden med anslået 78% reuters.com. Alligevel er Country Garden fortsat under en likvidationsbegæring (med en retshøring sat til januar 2026), indtil restruktureringen er afsluttet reuters.com, og dens situation har rystet tilliden i hele sektoren. China Evergrande Group, en anden tidligere gigant, gennemgår på lignende vis en smertefuld restrukturering efter sin skelsættende misligholdelse.Den menneskelige påvirkning er betydelig: millioner af kinesiske husstande, der har forudbetalt for boliger, venter på forsinket byggeri, lokale myndigheder står over for indtægtstab fra jord­salg, og banker kæmper med stigende dårlige lån knyttet til ejendomme. Centralregeringen har gentagne gange– præsident Xis administration lægger vægt på at etablere en “ny udviklingsmodel” for ejendomsmarkedet, der er mindre spekulativ reuters.com . Kinas centralbank sagde i februar, at den vil “støtte oprettelsen af en ny model for ejendomsudvikling for at hjælpe med at stabilisere den kriseramte sektor” reuters.com – hvilket antyder en mere langsigtet strukturel løsning, der potentielt involverer mere udlejningsboliger og mindre gældsbaseret spredning. På kort sigt har tilsynsmyndigheder forlænget tilbagebetalingsfrister for udviklere og opfordret statsbanker til at refinansiere projekter for at sikre færdiggørelsen af forudsolgte boliger (for at berolige vrede boligkøbere).

Indtil videre har disse tiltag forhindret et totalt kollaps, men har ikke genoprettet ejendomssektoren som den vækstmotor, den engang var. Ejendomsaktiviteten, som tidligere bidrog med over en fjerdedel af Kinas BNP, er faldet markant. Økonomer fra ING bemærker, at genopretning af tillid er afgørende, fordi kinesiske husstande har en stor andel af deres formue i ejendomme – “at etablere et bundniveau for priserne er en af de vigtigste faktorer for at genoprette tilliden og drive et forbrugsopsving,” sagde ING reuters.com. Regeringen står over for et dilemma: hvordan genoplive efterspørgslen på boliger uden at puste en gældsboble op igen. Analytikere forventer bredt mere stimulus i de kommende måneder – måske yderligere rentenedsættelser på realkreditlån, lempelse af boligkøbs­kvoter i de største byer eller endda direkte statslige opkøb af usolgte boliger. Det kommende kvartal bliver afgørende, da perioden “Gyldne September, Sølv Oktober” traditionelt er Kinas højsæson for boligkøb; hvis der ikke ses en stigning i salget i disse måneder, kan det få Beijing til at iværksætte kraftigere støtteforanstaltninger.

Wider Asia-Pacific: Uden for det kinesiske fastland er andre store ejendomsmarkeder i Asien og Stillehavsområdet på vidt forskellige udviklingsspor:

Hong Kong: Finanscentrumets boligmarked viser foreløbige tegn på at have nået bunden efter en korrektion på cirka 15% over de seneste to år. Hong Kongs største udvikler, Sun Hung Kai Properties, har netop rapporteret, at deres overskud steg 0,5% for året, der sluttede juni 2025, da byens ejendomsmarked “viste tegn på at have nået bunden” sg.finance.yahoo.com. Underliggende indtjening nåede HK$21,9 milliarder, en smule højere end sidste år chinadailyhk.com. Sun Hung Kais ledelse bemærkede forbedret stemning og en stigning i transaktioner i 2. kvartal 2025. Hong Kongs luksussegment især er på vej op igen, understøttet af fastlandskinesiske og lokale købere med høj nettoformue, der udnytter prisfald. Dog har stigende renter (Hong Kongs Monetære Myndighed følger Fed) holdt massemarkedet blødt – realkreditomkostninger nær 4% og en økonomisk afmatning dæmper efterspørgslen. Alligevel, med fastlandskina, der letter rejserestriktioner og nogle kapitaludstrømninger, der søger sikker havn, mener analytikere, at Hongkongs boligpriser kan genoptage beskeden vækst i slutningen af 2025. Kontorudlejning i Hong Kong er også stabiliseret, med tomgang i Central på sit højeste og kinesiske virksomheder, der vender tilbage for at snuppe førsteklasses lokaler til nedsatte lejepriser.Japan: Ejendomsmarkedet i Tokyo forbliver stærkt. Ultra-lave renter (Bank of Japan har kun for nylig justeret sin rentekurve en smule) fortsætter med at understøtte billig finansiering. Kontorledigheden i Tokyo er lav (~3–4%) og lejepriserne stiger i førsteklasses områder som Marunouchi. Bemærkelsesværdigt er udenlandske investorers interesse i Japan høj – den svage yen har gjort japanske ejendomme 20–30% billigere i dollar end for få år siden. I en stor handel annoncerede GIC (Singapores statslige fond) og ESR Cayman i august et joint venture på $1,2 mia. for at opkøbe og udvikle logistikcentre i Japan, med væddemål på vækst i e-handel. Japans boligpriser stiger også, især i forstæderne, da fjernarbejde driver en vis flytning, selvom tempoet er moderat. Den japanske regerings succes med at tæmme inflationen (kerne-CPI ~2,5%) betyder, at de ikke har travlt med at hæve renterne markant, en holdning der sandsynligvis fortsat vil understøtte ejendomsværdier.Andre dele af Asien: Singapores ejendomsmarked køler en smule af under en række statslige indgreb (højere stempelafgifter for udlændinge, stramme lånegrænser), men priserne er på rekordhøje niveauer efter et boom fra 2020–2024. Australien oplever en genopblomstring i boligmarkedet dette forår: efter et dyk i 2022–23 stiger boligpriserne i Sydney og Melbourne igen (årlig vækst i midten af enkeltcifrede procent) takket være rentenedsættelser fra Reserve Bank of Australia og tilbagevenden af immigration. Indien, beskrevet nedenfor, klarer sig relativt bedre, mens Sydøstasien byder på blandede resultater – f.eks. er Vietnam i en byggekrise (deres udviklere står over for likviditetsproblemer, der ligner Kinas, dog i mindre skala), mens Indonesien og Malaysia nyder stabil vækst i deres boligmarkeder midt i økonomisk genopretning og i Malaysias tilfælde, statslig indsats for billige boliger. Sydkoreas boligmarked, efter en kraftig korrektion, har nået bunden, da regeringen har lempet udlånsrestriktionerne; lejlighedspriserne i Seoul er begyndt at stige svagt siden 2. kvartal 2025.

Overordnet set er Asien-Stillehavsområdet uden for Kina i vid udstrækning i genopretningsmode efter pandemien og rentestød. Dog er Kinas ejendomskrise fortsat den største regionale risiko – dens enorme omfang (både økonomisk og i byggeaktivitet) betyder, at langvarig svaghed der kan tynge alt fra efterspørgsel på råvarer (stål, kobber) til international investorstemning. For nu er Asiens ejendomsfortælling todelt: Kina i krise vs. flere andre markeder, der er robuste eller på vej tilbage. Øjnene er rettet mod Beijing for at se, om de kan sikre mindst en blød landing for deres ejendomssektor frem mod 2026.

Fremvoksende markeder: Høj vækst og store projekter i fokus

Uden for USA, Europa og Østasien har ejendomsmarkedet i vækstlande sine egne betydelige udviklinger i denne periode, ofte præget af højt vækstpotentiale kombineret med politiske indgreb:

Indien – Stærk vækst, politisk medvind: Indiens boligmarked skiller sig globalt ud som et sjældent tilfælde af accelererende vækst. Boligpriserne i større indiske byer er steget i et sundt tempo, understøttet af hurtig urbanisering, stigende indkomster (for nogle) og en kulturel forkærlighed for boligejerskab. En Reuters-undersøgelse blandt ejendomseksperter forudser, at indiske boligpriser vil stige 6,5 % i 2025, oveni en stigning på ca. 4 % i 2024 reuters.com. Nogle hotspots som Mumbai og Delhi NCR kan se priserne stige +8% i år reuters.com. Efterspørgslen er særligt stærk efter mellem- og højprishuse; en JLL-rapport bemærkede, at premium-boliger (>₹1 crore) udgjorde 62 % af salget i første halvår 2025, hvilket afspejler en stigning i velhavende købere timesofindia.indiatimes.com.

Dog denne vækst kommer med en udfordring i forhold til overkommelighed. Indiske boligpriser er næsten fordoblet i det sidste årti, hvilket langt overgår lønvæksten reuters.com. “For millioner tror jeg, at boligejerskab er ved at blive et fjernt mirage,” advarede Pankaj Kapoor, administrerende direktør for analysefirmaet Liases Foras reuters.com reuters.com. Huslejer stiger også kraftigt (forventet +7–10% i det kommende år) reuters.com, hvilket gør det sværere for førstegangskøbere at spare op. For at imødekomme disse problemer tager både Indiens centralregering og delstatsregeringer initiativ. Mest bemærkelsesværdigt besluttede det nationale GST-råd den 1. september at sænke GST (moms på varer og tjenester) på cement til 18% fra 28%, gældende fra 22. september 2025 economictimes.indiatimes.com. Cement er en vigtig byggemateriale (udgør ca. 10–12% af byggeomkostningerne) economictimes.indiatimes.com economictimes.indiatimes.com, så denne afgiftsnedsættelse bør reducere de samlede boligbygningsomkostninger med anslået 5–7% economictimes.indiatimes.com economictimes.indiatimes.com. Brancheeksperter roste tiltaget: “Denne afgiftsnedsættelse…oversættes direkte til lavere projektomkostninger og forbedret likviditet…et stærkt løft til boligoverkommelighed,” sagde Siddharth Surana, partner i et ejendomskonsulentfirma economictimes.indiatimes.com. Hvis bygherrer videregiver besparelserne, kan købere af boliger under opførelse opleve mærkbar prislettelse pr. kvadratmeter economictimes.indiatimes.com. Derudover er Reserve Bank of India begyndt på en blid rentenedsættelsescyklus (efter at have holdt sin repo-rente på 6,5 % i lang tid, sænkede den renten med 25 bps i august), hvilket gradvist bør få de notorisk høje realkreditrenter til at falde (i øjeblikket ~9 % for mange låntagere). Kombineret med statslige tilskud til førstegangskøbere og en enorm opsparet efterspørgsel efter boliger i byområder forventes Indiens boligsektor at forblive et lyspunkt globalt. De største risici er lokaliseret overudbud (nogle byer har store usolgte lagre i luksussegmentet) og det overordnede økonomiske miljø, men indtil videre er momentum stærkt.

Latinamerika: I Latinamerika nyder ejendomsmarkederne godt af faldende inflation og afslutningen på pengepolitiske stramninger. Brasilien har allerede set sin centralbank sænke renten med 100 basispoint i 2025, da inflationen dér faldt under 5 %. Lavere renter fører til billigere realkreditlån. Det brasilianske boligmarked, især i São Paulo, er ved at tage fart – udviklere rapporterer om forbedret salg af nye ejerlejligheder og en stabilisering af priserne efter et mindre fald. Den brasilianske regering har også genoplivet et opdateret “Minha Casa, Minha Vida” boligprogram for at fremme opførelsen af billige boliger. Mexico oplever samtidig et produktionsboom (near-shoring fra amerikanske virksomheder), hvilket øger efterspørgslen efter erhvervsejendomme langs den amerikanske grænse; erhvervslejeniveauerne i byer som Monterrey og Tijuana når rekordhøjder, da amerikanske og asiatiske virksomheder lejer enorme lagre og fabrikker. Det mexicanske boligmarked forbliver stabilt, med moderat prisvækst på omkring 4-5 % årligt, hjulpet af en ung befolkning og statslige boliglån gennem Infonavit. Andre markeder som Chile og Colombia har oplevet opbremsning på boligmarkedet på grund af høje renter, men efterhånden som centralbankerne begynder at sænke renterne (Chile meget aggressivt), forventes en stigning inden 2026.

Mellemøsten – Mega-projekt Boom: Mellemøsten, der er fyldt med petrodollar-indtægter fra de seneste to års høje oliepriser, kaster sig ud i gigantiske ejendoms- og infrastrukturprojekter, der omformer regionens skylines. Saudi-Arabien går forrest med sin Vision 2030-plan, der driver flere udviklingsprojekter. Det mest opsigtsvækkende er NEOM, en futuristisk by til 500 milliarder dollars i den nordvestlige ørken, med “The Line” (en 170 km lang lineær by), industribyen Oxagon og et enormt bæredygtigt turismeområde. Rapporter fra NEOM i begyndelsen af september fremhæver hurtige fremskridt i byggeriet: NEOM Green Hydrogen-projektet – der skal blive verdens største grønne brintanlæg – er over 80 % færdigt på tværs af sine forskellige lokaliteter fuelcellsworks.com, og er på sporet til at begynde produktionen i 2026. Derudover er NEOMs Oxagon-havn og produktionscenter gået ind i en ny udviklingsfase, hvor Newsweek rapporterer om “starten på en ny fase” på det, der er “verdens største byggeplads.” Saudiske myndigheder arbejder på at vise konkrete fremskridt for at lukke munden på skeptikere, selvom der går rygter om omkostningspres og endda jobrokader blandt NEOMs arbejdsstyrke, da regeringen søger effektiviseringer semafor.com. Ikke desto mindre er selve omfanget af byggeriet (titusindvis af arbejdere på stedet, milliarder brugt på tunneler og fundamenter til The Lines to 500 meter høje parallelle skyskrabervægge) uden fortilfælde. Disse projekter, sammen med andre som Red Sea giga-resortet og Qiddiya underholdningsbyen nær Riyadh, skaber et regionalt byggeboom.

Andre steder i Golfen forbliver Dubais ejendomsmarked brandvarmt. Priserne på luksusboliger i Dubai er angiveligt steget ~20% år-til-år, og eksklusive erhvervslokaler er også efterspurgte, da kryptofirmaer, hedgefonde og velhavende personer flytter til emiratet. Denne uge lancerede Dubais Emaar Properties en ny runde af strandvillaer, som blev udsolgt inden for få timer, hvilket afspejler fortsat investorinteresse, især fra russiske, indiske og kinesiske købere. Qatar investerer sin LNG-gevinst i indenlandsk fast ejendom (udvider Dohas infrastruktur og boliger forud for fremtidige begivenheder) og i udlandet (dens statslige fond har netop erhvervet en betydelig andel i et markant kontortårn på Manhattan, ifølge markedssnak).

Afrika: I Afrika er ejendomshistorierne mere lokaliserede. Sydafrikas erhvervsejendomme er stabile, men står over for modvind fra lav økonomisk vækst og strømafbrydelser (hvilket gør kontorer med nødstrøm mere værdifulde). Nigeria oplever et ejendomsboom i Lagos’ eksklusive kvarterer, da diaspora-investorer og lokale sikrer sig mod inflation ved at købe fysiske aktiver – jordpriserne i dele af Lagos er steget 50% på to år. Imens kæmper Kenya og Ghana med høje renter, der har kølet deres boligmarkeder; dog ses en ny tendens, hvor kinesiske udviklere investerer i afrikanske projekter for billige boliger (for nylig annoncerede et kinesisk firma et boligprojekt til $100 mio. i Nairobi).

Sammenfattende præsenterer vækstmarkeder samlet set lommer af stærk ejendomsvækst (Indien, Golfstaterne, dele af Latinamerika) og vedvarende udfordringer (nogle afrikanske og mindre markeder). Mange vækstøkonomier udnytter politiske værktøjer – hvad enten det er at sænke skatter som Indiens cement-GST-nedsættelse eller kanalisere statslige midler til boligprogrammer – for at stimulere sektoren, idet de anerkender ejendomsmarkedets betydning for både økonomisk aktivitet og social stabilitet. For internationale investorer, der jagter afkast, er nogle af disse markeder (især med forbedrede makroforhold og unge befolkninger) i stigende grad attraktive, selvom valutarisiko og politisk risiko fortsat er vigtige overvejelser.

Større handler & investeringstendenser: Store penge på farten

September 2025 har også budt på nogle opsigtsvækkende ejendomshandler og investeringsbevægelser verden over, hvilket indikerer, hvor kapitalen strømmer hen:

Rekordhøj kapitalanvendelse: Globale investorer øger igen efter et forsigtigt 2024. Savills rapporterer, at der blev investeret cirka 380 milliarder dollars i fast ejendom globalt i første halvdel af 2025 marketsgroup.org. Både købere og sælgere er nu mere enige om prisfastsættelsen , og mange brugermarkeder forbliver fundamentalt stærke – faktorer, der har åbnet op for handler marketsgroup.org. Bemærkelsesværdigt er det, at 2. kvartal 2025 så 193 mia. dollars i globale erhvervsejendomstransaktioner , kun 5 % mindre end 2. kvartal 2024 marketsgroup.org. Dette tyder på, at markedet i vid udstrækning har tilpasset sig højere renter. Inden for disse tal ramte kontortransaktioner globalt 45 mia. dollars i 2. kvartal , en stigning på 12 % år-til-år marketsgroup.org, da investorernes tillid til kontorer begyndte at vende tilbage (USA førte denne kontorvækst med en stigning på 50 % fra et lavt udgangspunkt) marketsgroup.org. Omvendt udgjorde investeringer i boligsektoren (udlejning) 58 mia. dollars i 2. kvartal, et fald på 9 % i forhold til sidste år – dog holdt stærk aktivitet i 1. kvartal det samlede H1-tal +8 % år-til-dato marketsgroup.org, med ældreboliger/plejehjem som en markant undersektor (+80 % YTD til 15 mia. dollars) marketsgroup.org, da demografien skaber nye muligheder. Industri/logistik så 42 mia. dollars investeret i 2. kvartal (–10 % år-til-år), stort set uændret i forhold til sidste års rekordniveauer, når man ser på H1 marketsgroup.org. Det overordnede budskab: de globale kapitalstrømme til fast ejendom er ved at komme sig , og investorer er selektivt villige til at lave store handler igen.

Globale investorer øger igen efter et forsigtigt 2024. marketsgroup.org. Både , og mange brugermarkeder forbliver fundamentalt stærke – faktorer, der har åbnet op for handler marketsgroup.org. Bemærkelsesværdigt er det, at , kun 5 % mindre end 2. kvartal 2024 marketsgroup.org. Dette tyder på, at markedet i vid udstrækning har tilpasset sig højere renter. Inden for disse tal , en stigning på 12 % år-til-år marketsgroup.org, da investorernes tillid til kontorer begyndte at vende tilbage (USA førte denne kontorvækst med en stigning på 50 % fra et lavt udgangspunkt) marketsgroup.org. Omvendt udgjorde 58 mia. dollars i 2. kvartal, et fald på 9 % i forhold til sidste år – dog holdt stærk aktivitet i 1. kvartal det samlede H1-tal +8 % år-til-dato marketsgroup.org, med som en markant undersektor (+80 % YTD til 15 mia. dollars) marketsgroup.org, da demografien skaber nye muligheder. så 42 mia. dollars investeret i 2. kvartal (–10 % år-til-år), stort set uændret i forhold til sidste års rekordniveauer, når man ser på H1 marketsgroup.org. Det overordnede budskab: , og investorer er selektivt villige til at lave store handler igen. Mega-handler og M&A: Flere store handler illustrerer denne tendens. I USA var en af de største nylige transaktioner Blackstone Real Estate’s opkøb af Retail Opportunity Investments Corp for 4 milliarder dollars med henblik på at tage selskabet af børsen (annonceret sent i 2024) reuters.com – denne handel blev afsluttet i 1. kvartal 2025 og udvidede Blackstones detailportefølje markant. Mere aktuelt er kapitalfonden KKR angiveligt i avancerede forhandlinger om at købe en portefølje af lejeboligfællesskaber i Sunbelt for over 1,5 mia. dollars (kilde: markedsrygter) og satser på migrationsdrevet efterspørgsel efter lejeboliger. Privatiseringer af REITs tager også til: analytikere spekulerer i, at flere undervurderede kontor- og shoppingcenter-REITs kan blive opkøbsmål, hvis deres aktiekurser forbliver stærkt diskonterede i forhold til aktivværdierne.

Flere illustrerer denne tendens. I USA var en af de største nylige transaktioner (annonceret sent i 2024) reuters.com – denne handel blev afsluttet i 1. kvartal 2025 og udvidede Blackstones detailportefølje markant. Mere aktuelt er kapitalfonden angiveligt i avancerede forhandlinger om at købe en portefølje af lejeboligfællesskaber i Sunbelt for over 1,5 mia. dollars (kilde: markedsrygter) og satser på migrationsdrevet efterspørgsel efter lejeboliger. tager også til: analytikere spekulerer i, at flere undervurderede kontor- og shoppingcenter-REITs kan blive opkøbsmål, hvis deres aktiekurser forbliver stærkt diskonterede i forhold til aktivværdierne. Grænseoverskridende investeringer: Grænseoverskridende ejendomsinvesteringer er stigende igen, efterhånden som rejser og forretning normaliseres. Mellemøstlige og asiatiske statslige investeringsfonde er aktivt på jagt efter trofæaktiver i Vesten. For eksempel har Qatars investeringsmyndighed (QIA) for nylig øget sin andel i Empire State Realty Trust , og Singapores GIC gik sammen med Norges NBIM om at købe en andel i et kontorkompleks i San Francisco i august. Nordamerikanske investorer kigger ligeledes ud over grænserne: Canadas Brookfield og CPP Investments har netop sammen opkøbt en portefølje af studenterboliger i Storbritannien for ca. £750 mio. og ser værdi i sektoren for studenterboliger.

Grænseoverskridende ejendomsinvesteringer er stigende igen, efterhånden som rejser og forretning normaliseres. er aktivt på jagt efter trofæaktiver i Vesten. For eksempel har Qatars investeringsmyndighed (QIA) for nylig øget sin andel i , og gik sammen med Norges NBIM om at købe en andel i et kontorkompleks i San Francisco i august. kigger ligeledes ud over grænserne: Canadas Brookfield og CPP Investments har netop sammen opkøbt en portefølje af studenterboliger i Storbritannien for ca. £750 mio. og ser værdi i sektoren for studenterboliger. Europas store handler: Europa har oplevet sin andel af markante transaktioner i de seneste måneder. Spanien tiltrak en bemærkelsesværdig handel, da CBRE Investment Management investerede 300 mio. euro i en spansk boligudvikler (Värde Partners’ enhed) for at udnytte Spaniens boligmangel inrev.org inrev.org. I London , ud over det tidligere nævnte køb af State Street-kontoret, gennemførte Google sit opkøb af sit London-hovedkvarter for 804 mio. pund fra et joint venture (og sikrede sig langsigtet kontrol over sin campus). Tyskland oplevede, at Union Investment købte et kontortårn i Frankfurt til 500 mio. euro, udlejet til Deutsche Bank – et tegn på tillid til tyske prime-kontorer. Og i Centraleuropa købte et konsortium af investorer fra Østrig og Israel en majoritetsandel i en portefølje af polske shoppingcentre for 300 mio. euro, hvilket afspejler opportunistiske træk i detailsektoren.

Europa har oplevet sin andel af markante transaktioner i de seneste måneder. tiltrak en bemærkelsesværdig handel, da CBRE Investment Management investerede for at udnytte Spaniens boligmangel inrev.org inrev.org. I , ud over det tidligere nævnte køb af State Street-kontoret, gennemførte Google sit opkøb af sit London-hovedkvarter for 804 mio. pund fra et joint venture (og sikrede sig langsigtet kontrol over sin campus). oplevede, at Union Investment købte et kontortårn i Frankfurt til 500 mio. euro, udlejet til Deutsche Bank – et tegn på tillid til tyske prime-kontorer. Og i købte et konsortium af investorer fra Østrig og Israel en majoritetsandel i en portefølje af polske shoppingcentre for 300 mio. euro, hvilket afspejler opportunistiske træk i detailsektoren. Asien-Stillehavsområdet handler: I Australien indgik industriejendoms-giganten Goodman Group et partnerskab med APG (hollandsk pensionsfond) om at købe en logistikpark til 600 mio. AUD i udkanten af Sydney og udnyttede e-handelsbølgen. Kina har færre store handler på grund af sin indenlandske krise, men interessant nok har udenlandske kapitalfonde (herunder Bain Capital) undersøgt muligheder for at købe nødlidende erhvervsejendomme i Kina til store rabatter – en tendens, der er værd at holde øje med, hvis politiske lempelser åbner for udenlandske investeringer. Indien oplevede en skelsættende REIT-handel: Brookfield India REIT indgik aftale om at købe to kontortårne i Gurgaon fra RMZ Corp for omkring 400 mio. USD, hvilket markerer en konsolidering i det hurtigt voksende indiske kontor-REIT-marked.

I indgik industriejendoms-giganten Goodman Group et partnerskab med APG (hollandsk pensionsfond) om at købe en logistikpark til 600 mio. AUD i udkanten af Sydney og udnyttede e-handelsbølgen. har færre store handler på grund af sin indenlandske krise, men interessant nok har udenlandske kapitalfonde (herunder Bain Capital) undersøgt muligheder for at købe nødlidende erhvervsejendomme i Kina til store rabatter – en tendens, der er værd at holde øje med, hvis politiske lempelser åbner for udenlandske investeringer. oplevede en skelsættende REIT-handel: Brookfield India REIT indgik aftale om at købe to kontortårne i Gurgaon fra RMZ Corp for omkring 400 mio. USD, hvilket markerer en konsolidering i det hurtigt voksende indiske kontor-REIT-marked. Bygge-/udviklingsinitiativer: På udviklingssiden tager nogle virksomheder dristige satsninger. Hyundai (bilproducenten) annoncerede en kolossal investeringsplan på 26 mia. USD i amerikanske produktionsfaciliteter (elbilfabrikker og batterifabrikker) lightboxre.com, hvilket, selvom det er en industriel satsning, indebærer en enorm ejendomsudviklingspipeline (fabrikker, arbejderboliger osv.) på tværs af sydstater som Georgia og Alabama. Ligeledes fortsætter Intel og partnere med deres chipfabriksprojekter til over 20 mia. USD i Ohio – blandt de største byggeprojekter i USA’s historie. Disse typer projekter udvisker grænserne mellem industrielle virksomhedsinvesteringer og ejendomme, da de kræver enorme landområder, byggeri og ofte skaber helt nye samfund.

På udviklingssiden tager nogle virksomheder dristige satsninger. (bilproducenten) annoncerede en kolossal (elbilfabrikker og batterifabrikker) lightboxre.com, hvilket, selvom det er en industriel satsning, indebærer en enorm ejendomsudviklingspipeline (fabrikker, arbejderboliger osv.) på tværs af sydstater som Georgia og Alabama. Ligeledes fortsætter og partnere med deres chipfabriksprojekter til over 20 mia. USD i Ohio – blandt de største byggeprojekter i USA’s historie. Disse typer projekter udvisker grænserne mellem industrielle virksomhedsinvesteringer og ejendomme, da de kræver enorme landområder, byggeri og ofte skaber helt nye samfund. Bæredygtighed og ejendomskapital: En bemærkelsesværdig tendens i 2025’s handler er fokus på bæredygtige og grønne ejendomme. Investorer tager i stigende grad hensyn til energieffektivitet og CO2-aftryk. For eksempel var en nylig grøn obligation på 500 mio. USD udstedt af et europæisk ejendomsselskab stærkt overtegnet, hvilket indikerer, at der er rigeligt med kapital til miljøvenlige projekter. Nogle af de store handler, såsom Blackstones bud på kontorejendomme i Paris og kontorsalgene i London, er betinget af renoveringsplaner for at opfylde nye energistandarder. Dette ESG-fokus påvirker værdiansættelser: bygninger, der ikke økonomisk kan bringes op på de nye standarder, handles med store rabatter (det såkaldte “brune nedslag”). Omvendt tiltrækker aktiver med stærke grønne referencer højere priser og flere bydere. Forvent flere opkøb med fokus på ombygning og muligvis nedrivning/omudvikling af forældet bygningsmasse i de kommende år som led i denne grønne omstilling.

Ekspertkommentar: Ejendomsledere udtrykker forsigtig optimisme i lyset af disse udviklinger. “Vi ser fornyet investorinteresse på tværs af sektorer – prisdannelsesfasen ser ud til at være ovre,” sagde en administrerende direktør hos Savills med henvisning til stigningen i investeringsvolumen i første halvår. En anden brancheveteran, Hamid Moghadam, CEO for Prologis (verdens største logistikudlejer), udtalte på en nylig konference: “Markedsfundamentalerne for logistik forbliver solide globalt… Selv med højere renter fortsætter [lager]pladsmanglen og lejevæksten, så vi investerer gennem cyklussen” (hvilket ses i Prologis’ igangværende ekspansionsprojekter). Omvendt advarer nogle om, at ikke alle problemer er bag os. Som en europæisk fondsforvalter bemærkede: “Renterne falder, og det er gode nyheder, men det skyldes også, at økonomierne bremser op – man skal vælge sine ejendomsinvesteringer med omhu nu.” Det indkapsler stemningen lige nu: forsigtig optimisme. Handler bliver indgået, og visse markeder er varme, men forsigtige investorer er selektive og fokuserer på kvalitetsaktiver eller nødlidende muligheder med solid langsigtet efterspørgsel.

Konklusion: Den første uge af september 2025 afslører et globalt ejendomslandskab ved et vendepunkt. Lempeligere pengepolitik og stærke efterspørgselslommer (fra amerikanske lagre til indiske boliger til kontorer i London) puster nyt liv i markederne, selvom der stadig er udfordringer fra Kinas ejendomsproblemer til vedvarende problemer med overkommelighed. Store handler og stigende kapitalstrømme antyder, at investorernes tillid er på vej tilbage – men med forsigtighed. Med rentenedsættelser i sigte og mange markeder, der har nulstillet værdiansættelserne, positionerer ejendomsaktørerne sig til et potentielt opsving. Som en ekspert kort sagde: “Vi er forbi chokket og på vej ind i genopretningen – men det er en selektiv genopretning.” De kommende måneder vil teste, hvor dybt og bredt dette opsving rækker, men for nu bevæger ejendomsmarkedet sig mod optimisme for første gang i flere år.

