Globale ejendomsmarkeder vendt på hovedet af rentenedsættelsesforventninger, megahandler og hastigt voksende hotspots

Nøglefakta:

Rentelettelse i sigte: Svage amerikanske jobtal har øget forventningerne om, at Federal Reserve vil påbegynde rentenedsættelser allerede i midten af september , hvilket potentielt kan sænke sin ledende rente til omkring 3,25–3,50 % inden januar reuters.com. Det forventede Fed-skifte vil sandsynligvis lette låneomkostninger globalt , og analytikere siger, at det kan “åbne for aggressiv lempelse” fra centralbanker i vækstmarkeder riotimesonline.com, hvilket vil forbedre finansieringsvilkårene for ejendomme.

Svage amerikanske jobtal har øget forventningerne om, at Federal Reserve vil , hvilket potentielt kan sænke sin ledende rente til omkring 3,25–3,50 % inden januar reuters.com. Det forventede Fed-skifte , og analytikere siger, at det kan “åbne for aggressiv lempelse” fra centralbanker i vækstmarkeder riotimesonline.com, hvilket vil forbedre finansieringsvilkårene for ejendomme. Afkøling på det amerikanske boligmarked: Det tidligere glohede amerikanske boligmarked tipper nu til købernes fordel . En “mangel på boligkøbere” har tvunget mange sælgere til at nedsætte udbudspriserne eller tilbyde incitamenter abcnews.go.com. På landsplan er salget af eksisterende boliger år-til-dato stadig omkring 1,3 % under sidste års niveau – som i sig selv var det laveste i 30 år abcnews.go.com – og store byer som Austin, Miami og Los Angeles oplevede, at de gennemsnitlige udbudspriser faldt ~4–5 % år-til-år denne sommer abcnews.go.com.

Det tidligere glohede . En “mangel på boligkøbere” har tvunget mange sælgere til at abcnews.go.com. På landsplan er salget af eksisterende boliger år-til-dato stadig omkring 1,3 % under sidste års niveau – som i sig selv var det laveste i 30 år abcnews.go.com – og store byer som Austin, Miami og Los Angeles oplevede, at de gennemsnitlige udbudspriser denne sommer abcnews.go.com. Store satsninger på amerikanske erhvervsejendomme: Selvom kontorer kæmper med høj tomgang, kaster investorer sig over attraktive ejendomme. I New York har RXR Realty indgået aftale om at købe 590 Madison Avenue for 1,1 milliarder dollars , det største kontorkøb på Manhattan i over tre år commercialcafe.com. RXR ser det som et “kontor-genopretnings”-spil – at opkøbe et trofæ-tårn med rabat og satse på, at topklasse-kontorer vil være langsigtede vindere trods sektorens udfordringer commercialcafe.com.

Selvom kontorer kæmper med høj tomgang, kaster investorer sig over attraktive ejendomme. I New York har , det største kontorkøb på Manhattan i over tre år commercialcafe.com. RXR ser det som et “kontor-genopretnings”-spil – at opkøbe et trofæ-tårn med rabat og satse på, at topklasse-kontorer vil være langsigtede vindere trods sektorens udfordringer commercialcafe.com. Europas blandede held: Europas kommercielle ejendomsmarked forbliver i en lavkonjunktur , med investeringsvolumener fastlåst nær det laveste niveau i et årti reuters.com. “Vi har ‘zombieland’… ingen genopretning, fastlåste aktiver, ingen likviditet,” siger PGIM’s europæiske ejendomschef, da mange sælgere nægter at sænke priserne reuters.com. Alligevel kredser tilbudsjægere: i Storbritannien har kapitalfonden KKR vist interesse for at opkøbe den britiske udlejer PRS REIT , og deltager i et bud på £631,6 millioner på boligudlejningstrusten midt i svækkede britiske ejendomsværdier reuters.com reuters.com. Imens ramte de britiske boligpriser et rekordgennemsnit på £299.331 i august – en stigning på 2,2% på årsbasis reuters.com reuters.com – da forbedret overkommelighed og robust efterspørgsel understøtter en “langsom men stabil” stigning reuters.com (selvom sælgere sænker priserne mere end normalt for at få solgt reuters.com).

, med investeringsvolumener fastlåst nær det laveste niveau i et årti reuters.com. “Vi har ‘zombieland’… ingen genopretning, fastlåste aktiver, ingen likviditet,” siger PGIM’s europæiske ejendomschef, da mange sælgere nægter at sænke priserne reuters.com. Alligevel kredser tilbudsjægere: i Storbritannien har kapitalfonden , og deltager i et bud på £631,6 millioner på boligudlejningstrusten midt i svækkede britiske ejendomsværdier reuters.com reuters.com. Imens i august – en stigning på 2,2% på årsbasis reuters.com reuters.com – da forbedret overkommelighed og robust efterspørgsel understøtter en “langsom men stabil” stigning reuters.com (selvom sælgere sænker priserne mere end normalt for at få solgt reuters.com). Kinas ejendomskrise: Kinas ejendomssektor er under stort pres. Kontorledigheden i de største byer har nået rekordhøje niveauer (Shenzhen 30,6 %, Shanghai 22,6 % reuters.com reuters.com), hvilket tvinger udlejere til at lokke lejere med fordele som gratis opladning af elbiler og lejerabatter reuters.com reuters.com. Samtidig fortsætter gældskrisen blandt kinesiske udviklere – eksemplificeret ved Evergrandes historiske kollaps. Den tidligere 50 milliarder dollars store gigant blev afnoteret fra Hongkongs børs , og dens værdi svandt ind til kun 282 millioner dollars reuters.com reuters.com. Myndighederne skynder sig at genoprette købernes tillid (Shanghai har endda lempet restriktionerne for boligkøb reuters.com), men et overskud af usolgte boliger og ufærdige projekter tynger stadig stemningen.

Kinas ejendomssektor er under stort pres. (Shenzhen 30,6 %, Shanghai 22,6 % reuters.com reuters.com), hvilket tvinger udlejere til at lokke lejere med fordele som gratis opladning af elbiler og lejerabatter reuters.com reuters.com. Samtidig fortsætter – eksemplificeret ved Evergrandes historiske kollaps. Den tidligere 50 milliarder dollars store gigant blev , og dens værdi svandt ind til kun 282 millioner dollars reuters.com reuters.com. Myndighederne skynder sig at genoprette købernes tillid (Shanghai har endda lempet restriktionerne for boligkøb reuters.com), men et overskud af usolgte boliger og ufærdige projekter tynger stadig stemningen. Højdepunkter fra Asien og Stillehavsområdet: Japans ejendomsmarked tiltrækker ny kapital , da æraen med ultralave renter nærmer sig en vending. Mitsubishi UFJ Financial Group lancerer en ¥100 milliarder (680 millioner dollars) fond til japanske ejendomme reuters.com – blandt en række nye fonde, der retter sig mod kontorer, boliger og hoteller i Tokyo og Osaka, mens priserne stiger. I hele regionen rapporterer Australien og Indien om stabil efterspørgsel, men højere renteomkostninger udfordrer betalingsmulighederne.

, da æraen med ultralave renter nærmer sig en vending. Mitsubishi UFJ Financial Group lancerer en reuters.com – blandt en række nye fonde, der retter sig mod kontorer, boliger og hoteller i Tokyo og Osaka, mens priserne stiger. I hele regionen rapporterer Australien og Indien om stabil efterspørgsel, men højere renteomkostninger udfordrer betalingsmulighederne. Mellemøsten boomer og reformerer: Ejendomsmarkedet i Golfen buldrer fremad på stærke økonomiske medvinde. Dubai registrerede AED40 milliarder ($10,9 milliarder) i boligsalg i august, en stigning på 13 % år-til-år arabianbusiness.com, midt i rekordstore handler (herunder et Dh161 millioner (~$44 millioner) salg af en villa på Palm Jumeirah, en af Dubais dyreste nogensinde therealestatereports.com). UAE’s befolkning har netop rundet 4 millioner, hvilket øger efterspørgslen efter nye projekter under opførelse og luksusboliger arabianbusiness.com. Andre steder i regionen har Saudi-Arabien godkendt en skelsættende lov, der åbner ejendomsmarkedet for udenlandske investorer fra januar 2026 middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com – et tiltag, der skal tiltrække international kapital og støtte Vision 2030’s diversificering, mens Golf-staterne satser på ejendomsudvikling som vækstmotor.

på stærke økonomiske medvinde. Dubai registrerede AED40 milliarder ($10,9 milliarder) i boligsalg i august, en stigning på 13 % år-til-år arabianbusiness.com, midt i rekordstore handler (herunder et (~$44 millioner) salg af en villa på Palm Jumeirah, en af Dubais dyreste nogensinde therealestatereports.com). UAE’s befolkning har netop rundet 4 millioner, hvilket øger efterspørgslen efter nye projekter under opførelse og luksusboliger arabianbusiness.com. Andre steder i regionen har fra januar 2026 middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com – et tiltag, der skal tiltrække international kapital og støtte Vision 2030’s diversificering, mens Golf-staterne satser på ejendomsudvikling som vækstmotor. Tendenser i Latinamerika: De latinamerikanske markeder står over for et opsving i ejendomssektoren, da renterne der endelig kan falde i takt med Fed. Bank of America bemærker, at rentenedsættelser fra Fed vil bane vejen for “aggressiv” pengepolitisk lempelse i Brasilien, Colombia, Mexico og andre riotimesonline.com – tiltrængt lettelse efter en periode med historisk høje lokale renter. I Mexico tiltrækker et boom i nearshoring af produktion investorer til industriparker og boliger: landet forventes at tiltrække over 652 milliarder pesos (~$32 milliarder) i ejendomsinvesteringer i 2025, en stigning på 15 %, drevet af efterspørgsel på logistikfaciliteter, nye lejligheder og turistudvikling adventuresincre.com. Brasilien og Colombia forventer ligeledes, at lavere låneomkostninger vil genoplive handler med erhvervsejendomme og byggeaktivitet frem mod 2026.

Nordamerika: Faldende boligmarked møder storhandler

Skift i boligmarkedet: Efter flere år med heftige prisstigninger er det amerikanske boligmarkeds momentum gået i stå. Potentielle købere er få, da realkreditrenterne ligger højt, og sælgerne mærker presset. I store dele af landet står boliger længere tid til salg, og budkrige er stort set forsvundet abcnews.go.com abcnews.go.com. En undersøgelse fra Associated Press bemærker, at mange sælgere har måttet sænke udbudspriserne (nogle gange gentagne gange) for at lokke bud, eller tilbyde fordele som rentenedslag og tilskud til reparationer abcnews.go.com abcnews.go.com. Den nationale medianpris for udbudte boliger i juli var ca. $439.000 – en smule op på årsbasis – men i tidligere varme byer som Austin, Miami, Chicago og Denver faldt medianpriserne faktisk med ca. 4–5% i forhold til året før abcnews.go.com. Udbuddet af usolgte boliger er vokset (aktive udbud steg ca. 25% år-til-år i juli), efterhånden som mere nybyggeri rammer markedet og køberne tøver abcnews.go.com. Salget af eksisterende boliger forbliver tæt på det laveste niveau i generationer – 1,3% under sidste års svage tempo frem til juli abcnews.go.com. “Det bliver sværere for sælgere at stille hårde krav,” rapporterer AP, da magtbalancen langsomt skifter tilbage mod køberne abcnews.go.com. Økonomer bemærker dog, at boligoverkommeligheden gradvist forbedres – lønvæksten overgår nu i gennemsnit boligprisstigningerne, og ethvert fald i realkreditrenterne kan frigøre opsparet efterspørgsel abcnews.go.com abcnews.go.com.

Erhvervssektoren – Forsigtighed og Opportunisme: Nordamerikas erhvervsejendomslandskab er todelt. På den ene side kæmper kontorudlejere fortsat med høje tomgangsprocenter forårsaget af hjemmearbejde og højere låneomkostninger. Der er tydelige tegn på problemer i nogle markeder – fra halvtomme kontortårne i centrum til co-working-giganten WeWork, der vakler (og senere ville indgive konkursbegæring under Chapter 11 i efteråret). Alligevel, selv midt i mismodet, udvælger storinvestorer nøje de bedste aktiver til nutidens lave priser. For eksempel: I slutningen af august erhvervede RXR Realty og partnere den 42-etagers 590 Madison Avenue på Manhattan for 1,1 milliarder dollars commercialcafe.com. Det er den største kontorejendomshandel i NYC i årevis, og RXR ser det som et strategisk væddemål på, at førsteklasses, velbeliggende kontorer vil komme sig, selv hvis ældre, standardkontorbygninger forbliver “strandede aktiver.” Plaza District-tårnet – som har prominente lejere og nylige opgraderinger – blev solgt med en betydelig rabat i forhold til topvurderinger, hvilket illustrerer, hvordan selv trofæejendomme har fået nye priser. “Dette passer til vores strategi for kontorgenopretning,” udtalte RXR og beskrev købet som et langsigtet sats på faldende udbud af topkvalitetslokaler og vedvarende efterspørgsel fra elitære lejere commercialcafe.com. Ligeledes indgik SL Green Realty – Manhattans største kontorudlejer – en aftale på 160 millioner dollars den 8. september om at købe to kontorbygninger i Midtown (346 Madison Ave og en tilstødende ejendom), hvilket fortsætter deres konsolidering af førsteklasses placeringer commercialcafe.com. Og uden for kontorsegmentet forbliver industri­ejendomme et relativt lyspunkt: Salget af amerikanske lager- og logistikfaciliteter nåede op på 33,8 milliarder dollars år-til-dato frem til august, hvilket matcher det rekordhøje niveau fra de to foregående år trods økonomisk modvind commercialcafe.com. Dette understreger investorernes tillid til e-handel og forsyningskædefaciliteter, selvom andre ejendomstyper halter bagefter.

Politik og finansieringsudviklinger: Et potentielt vendepunkt for nordamerikansk ejendom er retningen for renteniveauet. Alle øjne er rettet mod Federal Reserves møde i midten af september. Efter et år med høje renter for at dæmpe inflationen, er markederne i stigende grad overbeviste om, at Fed vil sænke renten for første gang i denne cyklus reuters.com. Futures giver cirka en 88% sandsynlighed for en rentenedsættelse i september (de fleste forventer et kvart point, selvom der er en lille chance for et større fald på et halvt point) riotimesonline.com reuters.com. Fed-chef Jerome Powell har antydet stigende risici for arbejdsmarkedet, som kunne retfærdiggøre lempelse reuters.com. Hvis Fed faktisk indleder en række af rentenedsættelser, vil det forbedre finansieringsbetingelserne for realkreditlån og erhvervslån markant. National Association of Realtors forudser, at Feds lempelse vil “til sidst [lette] låneomkostningerne på markedet for erhvervsejendomme.” nar.realtor De amerikanske realkreditrenter er allerede faldet lidt fra de seneste toppe i forventning, hvilket giver boligkøbere en vis lettelse. Ligeledes forventer økonomer i Canada bredt, at Bank of Canada følger op med egne rentenedsættelser inden efteråret equalsmoney.com truenorthmortgage.ca, hvilket kan genoplive boligaktiviteten i Canada efter en opbremsning. Samlet set giver udsigten til billigere kredit et skud optimisme til et ellers sløvt nordamerikansk ejendomsmarked.

Europa: Investorer kredser om værdi, mens markederne søger bunden

Erhvervsejendomme – “Zombieland” hænger ved: Europas erhvervsejendomsmarkeder forbliver fastlåst i lavt gear, trods forudsigelser tidligere i 2025 om, at et opsving ville tage fart. Transaktionsvolumener svæver nær det laveste niveau i et årti, da købere og sælgere stadig står langt fra hinanden prismæssigt. I første kvartal udgjorde europæiske erhvervsejendomssalg kun €47,8 milliarder – uændret fra året før og knap halvdelen af niveauet for tre år siden reuters.com. Foreløbige data for andet kvartal ser endnu svagere ud: grænseoverskridende investeringer i fast ejendom på tværs af Europa, Mellemøsten og Afrika faldt omkring 20% år-til-år til €17,2 milliarder, hvilket markerer det dårligste andet kvartal i et årti reuters.com. “Vi har ‘zombieland’… ingen genopretning, strandede aktiver, ingen likviditet vender tilbage,” beklagede Sebastiano Ferrante fra fondsgiganten PGIM, da han beskrev markedets lammelse reuters.com. Potentielle købere kræver store rabatter på grund af højere renter og frygt for recession, men mange sælgere nægter at rykke sig på priserne, og foretrækker at “forlænge og lade som om” på lån frem for at realisere tab. Denne dødvande er mest udtalt i kontorsektoren – især for upopulære aktiver som ældre kontorer i forstæderne og halvtomme indkøbscentre, som har svært ved at finde nogen budgivere reuters.com reuters.com. Selv datacentre, en nyligt varm niche, har oplevet, at investorinteressen er kølnet i Europa reuters.com. Til gengæld er der ét segment, der forbliver robust: boligudlejningsejendomme. Det underforsynede lejeboligmarked fortsætter med at tiltrække kapital reuters.com, da stærk lejerefterspørgsel og inflationsregulerede huslejer gør det relativt sikkert. For eksempel ser Tysklands porteføljer af flerfamiliehuse og andre “living sector”-aktiver stadig bud, selvom kontortårne står ubrugte hen.

Opportunistiske handler og bud: Med europæiske ejendomsværdier, der er faldet markant siden før pandemien, er. Storbritannien er blevet et omdrejningspunkt: reuters.com . Denne uge bekræftede det børsnoteredei London, en udlejer med fokus på familieudlejning, at de har tiltrukket interesse fra New Yorks KKR & Co. reuters.com . KKR deltog i en formel salgsproces for PRS REIT, som allerede havde modtaget et overtagelsestilbud på £632 millioner i juni reuters.com . PRS REIT’s aktiekurs steg næsten 9% den 8. september, da nyheden kom ud, hvilket afspejler håb om, at en budkrig kan øge værdien reuters.com . KKR’s træk er en del af en bredere tendens – 2025 har set amerikanske investorer forfølge flere britisk-noterede ejendomstrusts (for eksempel afgav KKR tidligere et bud på $6,4 milliarder på ingeniørvirksomheden Spectris og forsøgte at opkøbe sundhedsejendomsudlejeren PHP) reuters.com . Analytikere bemærker, at pressede værdiansættelser og en svag pundkurs har gjort britiske ejendomme til et “value play” for dollarstærke fonde reuters.com . Andre steder i Europa dukker der endelig nogle nødsalg op: I Tyskland har insolvensbehandleren for Frankfurts vartegn,, sat tårnet til salg i en sjælden test af det udfordrede marked reuters.com . Og i Frankrig og Spanien er der lukket enkelte private handler på logistikparker og hoteller med 15–20% rabat, hvilket signalerer, at. Markedsobservatører forventer flere handler sidst i 2025, efterhånden som sælgere gradvist accepterer de nye prisniveauer.

Boligmarkedets robusthed (og en rekord i Storbritannien): Europas boligmarkeder tegner et blandet billede, men klarer sig generelt bedre end erhvervsmarkedet. Bemærkelsesværdigt er det, at boligpriserne i Storbritannien netop har nået et rekordhøjt gennemsnit trods den bredere økonomiske usikkerhed. Realkreditinstituttet Halifax rapporterede, at den gennemsnitlige britiske boligpris nåede £299.331 i august, et nyt rekordniveau efter en månedlig stigning på 0,3 % (den tredje måned i træk med stigning) reuters.com reuters.com. Priserne er nu 2,2 % højere end for et år siden og overgår økonomernes forudsigelser reuters.com. Denne overraskende styrke kommer efter et midlertidigt dyk i slutningen af 2024; markedet kom sig i begyndelsen af 2025, hjulpet af forbedret overkommelighed (lønningerne er steget og realkreditrenterne stabiliseret) og det sidste rykind af købere, der udnyttede en nu udløbet stempelafgiftsrabat reuters.com. “Boligmarkedet har vist, at det kan håndtere disse udfordringer,” sagde Halifaxs realkreditchef og bemærkede, at efterspørgslen forbliver robust, selvom inflationen og renterne fortsat er høje reuters.com. Når det er sagt, er aktiviteten i høj grad drevet af realistiske priser – ejendomsportalen Rightmove observerede, at sælgere i juli måtte sænke udbudspriserne mere end normalt for at opnå salg, på grund af et øget udbud af boliger på markedet reuters.com. Faktisk registrerede rivalen Nationwide et lille prisfald på 0,1 % i august, hvilket illustrerer, at ikke alle målinger er enige, og at prisvæksten uden for de mest attraktive områder er afdæmpet reuters.com. Udlejningsmarkedet i Storbritannien sætter også nye rekorder: Gennemsnitlige annoncerede huslejer for nye lejemål nåede £1.577 om måneden, 3 % højere end for et år siden og det højeste nogensinde ifølge Rightmove reuters.com. Lignende tendenser ses over hele Europa – huslejerne stiger, da potentielle førstegangskøbere lejer i længere tid. I byer fra Dublin til Paris er boligudbuddet fortsat stramt, hvilket holder priserne relativt stabile, selvom salgsvolumenerne falder. Regeringens politik er også i forandring: I Storbritannien vokser spekulationen om, at efterårsbudgettet kan hæve ejendomsskatterne på dyre boliger reuters.com, hvilket har indført en vis forsigtighed i den øvre ende af Londons marked. Overordnet set klarer Europas boligsektor sig bedre end erhvervsejendomme, selvom 2025 tydeligvis er skiftet til en langsommere “ny normal” med beskedne prisstigninger (eller lette fald i nogle områder) i stedet for de hektiske boom-år tidligere.

Asien-Stillehavsområdet: Kinas problemer, politiske drejninger & lyspunkter

Kina – Rekordmange tomme lejemål og redningsforsøg: Kinas enorme ejendomssektor kæmper fortsat med to kriser: faldende efterspørgsel i nøglesegmenter (som kontorer) og en gældsbyrde blandt udviklere. På markedet for erhvervsejendomme er tallene slående: tomgangsprocenterne i de største byer har aldrig været højere. I Shenzhen nåede tomgangen for Grade-A kontorer 30,6% ved midten af året, med Shanghai på 22,6%, Guangzhou 22,6%, og selv Beijing næsten 20% tomt reuters.com reuters.com. I modsætning til vestlige markeder er hjemmearbejde mindre udbredt i Kina, men en svag økonomi og virksomheders omkostningsbesparelser har alligevel gjort “tomme kontorer… stadig mere almindelige” i de store knudepunkter reuters.com. For at bekæmpe dette overskud tilbyder udlejere og lokale myndigheder flere incitamenter. Udviklere sænker huslejen (Grade-A kontorleje er faldet 20–40% siden 2020 i de fire største byer reuters.com) og tilbyder ekstra fordele – for eksempel tilbyder en statsejet REIT lejere gratis opladning af elbiler, fleksible lejevilkår og dækker endda nogle forsyningsudgifter for at øge “loyaliteten” reuters.com reuters.com. Byens myndigheder griber også ind med støtteforanstaltninger: nogle er begyndt at subsidere kontorleje, opfordre til omdannelse af kontorer til boliger og stoppe nye grundsalg til erhvervsprojekter reuters.com. På trods af disse tiltag forventer branchefolk, at “forholdene forbliver udfordrende på kort sigt” indtil det overskydende udbud er absorberet reuters.com. Problemerne er ikke begrænset til kontorer – selv Kinas tidligere blomstrende lagersektor mærker presset, hvilket ses ved, at Shenzhen International (en stor logistikudvikler) kæmper for at fastholde lejere i sine lagre, da nogle multinationale selskaber skærer ned reuters.com.

På boligsiden står Kina over for en anden, men beslægtet udfordring:. Det mest dramatiske symbol,, hvilket markerede afslutningen på en æra. Evergrande – som engang kunne prale af en markedsværdi på 50 milliarder dollars – fik sine aktier annulleret efter 18 måneders suspension, og forsøg på omstrukturering mislykkedes reuters.com reuters.com . Dets kollaps (med over 300 milliarder dollars i forpligtelser) reuters.com understreger den “hidtil usete gældskrise”, der ramte kinesisk ejendom i 2021 og fortsat ulmer reuters.com . Dusinvis af private udviklere er gået konkurs, hvilket har efterladt ufærdige lejligheder over hele landet.: myndighederne har sænket realkreditrenterne, lempet kravene til udbetaling og ophævet restriktioner for boligkøb i mange byer for at stimulere salget. Bemærkelsesværdigt er det, ati slutningen af august – nyheden om denne politiske justering udløste faktisk en stigning i ejendomsaktier reuters.com . Centralregeringen lægger også pres på statsbankerne for at yde mere kredit til sunde udviklere og støtte finansiering af fastfrosne projekter, så de kan leveres til køberne. Disse tiltag har haft en vis effekt – der var en kortvarig stigning i salget af nye boliger i begyndelsen af september i byer på første niveau, efter reglerne blev lempet. Dog er, da mange kinesiske husstande er tilbageholdende med at købe forhåndssolgte enheder fra nødlidende bygherrer. Analytikere advarer om, at; som en investor udtrykte det, signalerer Evergrandes afnotering “afslutningen på en æra for Kinas ejendomsdrevne vækstmodel”, og et nyt, mere nøgternt kapitel er begyndt reuters.com

Japan – Stigende renter, stigende interesse (fra investorer): I Japan er ejendomsfortællingen ganske anderledes. Landets ultralempelige pengepolitik er endelig ved at ændre sig – Bank of Japan har signaleret, at de gradvist kan bevæge sig væk fra negative renter – og dette får indenlandske investorer til at søge højere afkast i ejendomme. Flere nye ejendomsinvesteringsfonde er blevet lanceret for at udnytte Japans stadig lave låneomkostninger, inden de stiger. For eksempel har Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) annonceret en ejendomsfond på ¥100 milliarder (~$680 millioner), der fokuserer på mellemstore kontorer, boligbyggerier og hoteller i Tokyo, Osaka og Nagoya reuters.com reuters.com. Dette er MUFG’s anden store ejendomsfond i år og en del af en “bølge af japanske ejendomsfond-lanceringer” i 2025, ifølge Reuters reuters.com. Forsikringsselskabet Dai-ichi Life og Marubeni lancerede ligeledes en ejendomsfond på ¥400 milliarder i juli, og Orix Corp. lancerede en fond på ¥100 milliarder i februar reuters.com. Globale investorer strømmer også til: Morgan Stanley har netop rejst ¥131 milliarder (~$885 millioner) til en Japan-fokuseret ejendomsfond, hvilket oversteg målet bloomberg.com eatonvance.com. Hvad driver denne interesse? Japans ejendomsværdier er steget støt (omend ikke på bobleniveau), og selv hvis BOJ hæver renterne, forbliver afkastet på førsteklasses japanske ejendomme attraktivt i forhold til obligationer. Derudover tilbyder Japan et stabilt tilflugtssted med solid lejerefterspørgsel – især inden for flerfamilieboliger og logistikejendomme – og et ry for relativt forudsigelige, lav-volatilitet afkast. Analytikere bemærker, at efter årtier med deflation viser det japanske ejendomsmarked “post-deflationsmodstandsdygtighed”, hvilket tiltrækker udenlandsk kapital (udenlandske investorer står nu for anslået 27% af investeringsvolumen) ainvest.com. I de kommende måneder vil et nøglepunkt være om BOJ foretager en første renteforhøjelse – hvis det sker, kan det øge låneomkostningerne, men også potentielt udløse endnu mere køb i forventning om lejevækst. For nu er stemningen positiv: Japans ejendomsselskaber har hævet indtjeningsforventningernengs prognoser, og transaktionsaktiviteten i 2025 er på vej til at overgå sidste års, anført af bolig- og logistiksektorerne.

Andre udviklinger i Asien og Stillehavsområdet: Andre steder i Asien og Stillehavsområdet viser ejendomsmarkederne en blanding af tendenser. Australiens boligmarked har for eksempel vist tegn på at køle af efter en stærk start på året. Australiens centralbank holdt sin rente uændret i begyndelsen af september og fastholdt en høj rente på 4,10 %, og boligpriserne i Sydney og Melbourne er fladet ud, da køberne har nået grænsen for, hvad de har råd til. Dog forhindrer mangel på udbud et kraftigt fald, og mange forventer, at priserne langsomt vil begynde at stige igen, når rentenedsættelser kommer i sigte (markederne forventer, at centralbanken kan lempe pengepolitikken i 2024). Indiens ejendomssektor forbliver robust – boligsalget i de største byer er på vej til at sætte rekorder i 2025, takket være en voksende middelklasse og urbanisering. Den indiske regering forlængede i september incitamenter for billige boliger og presser banker til at tilbyde flere boliglån til førstegangskøbere. Sydøstasien er også bemærkelsesværdig: Vietnam og Filippinerne oplever et byggeboom (nye lejligheder, kontorer, industriparker) understøttet af hurtig økonomisk vækst, mens Singapores ejendomsmarked, efter en hektisk periode i 2021–2022, er kølet af på grund af stramme tiltag og højere stempelafgifter for udenlandske købere. Overordnet set er ejendomsudsigterne i Asien og Stillehavsområdet todelte – Kinas nedtur trækker ned i regionale investeringsstrømme og efterspørgslen på byggematerialer, men andre økonomier som Japan, Indien og ASEAN-landene fungerer som vækstmotorer, der holder globale investorer interesserede i regionen.

Mellemøsten: Boomende markeder og dristige politiske tiltag

Golf-ejendomme i brand: Ejendomsmarkederne i Mellemøsten – især i de energirige Golfstater – er midt i en bemærkelsesværdig optur. Høje olieindtægter, økonomisk diversificering og befolkningstilvækst har tilsammen superladet efterspørgslen på ejendomme. Ingen steder er dette mere tydeligt end i De Forenede Arabiske Emirater, hvor Dubai og Abu Dhabi fortsætter med at sætte rekorder. Dubais ejendomsmarked er brandvarmt og bygger videre på opsvinget efter pandemien. I ugen, der sluttede den 7. september, registrerede Dubai alene ejendomshandler for over 11,5 mia. AED (omkring 4.300 handler) facebook.com. For hele august måned nåede salget op på 40 mia. AED (~10,9 mia. dollars), en stigning på 13,2 % i forhold til året før arabianbusiness.com. Dette tal omfattede 16.993 bolighandler, det højeste antal nogensinde på én måned ifølge Dubais Land Department arabianbusiness.com. Boomet dækker begge ender af spektret: off-plan-segmentet (nye projekter) oplevede en stigning på 22 % i volumen arabianbusiness.com, hvor investorer opkøbte enheder i nye projekter på tværs af Dubais masterplanlagte områder. Samtidig voksede det sekundære (gensalgs) marked også med ~6 % i værdi arabianbusiness.com, hvilket indikerer sund efterspørgsel fra slutbrugere i etablerede kvarterer. En opsigtsvækkende handel understreger jagten på luksusejendomme: en villa på Palm Jumeirah blev solgt for 161 mio. AED (omkring 44 mio. dollars), en af de højeste priser nogensinde registreret i Dubai therealestatereports.com. Mæglere siger, at ultrarige købere fra Europa, Indien og Kina driver en “hidtil uset” efterspørgsel efter Dubais begrænsede udbud af strandvillaer og penthouselejligheder, hvilket presser luksuspriserne til nye højder. Lejemarkedet boomer også – Dubais huslejer steg tocifret år-til-år, og udlejere kræver ofte én check forud, da lejere konkurrerer om de få ledige boliger.

Abu Dhabi trives også: Ejendomstransaktioner i UAE’s hovedstad udgjorde i alt 61,5 mia. AED (16,7 mia. USD) i første halvdel af 2025 arabianbusiness.com, og regeringen har udsolgt nye faser af store projekter på Yas Island og Saadiyat Island. Andre steder i Golfen oplever Saudi-Arabiens store byer (Riyadh, Jeddah, Dammam) hurtig prisvækst på boliger og jord, drevet af offentlige udgifter og en ung befolkning. For eksempel steg de gennemsnitlige villapriser i Riyadh med ca. 10% det seneste år, og kontorlejeniveauet i Riyadhs finansdistrikt er på et rekordhøjt niveau, da virksomheder strømmer til. Qatar, der netop har været vært for FIFA World Cup, oplevede også en stigning: Ejendomstransaktioner nåede op på 8,9 mia. QAR (2,4 mia. USD) i 2. kvartal 2025, en stigning på 29,8% i forhold til året før instagram.com qa.muqawlat.com, takket være ny udbudskapacitet og en tilstrømning af udenlandske investorer. På tværs af regionen har stærk BNP-vækst og valutaer bundet til dollaren (USD) fastholdt investorernes tillid. Bemærkelsesværdigt betyder Golfens dollarbindinger, at ændringer i den amerikanske centralbanks rente slår direkte igennem – de nuværende høje renter har dæmpet boliglånsoptagelsen blandt slutbrugere, men har også tiltrukket en tilstrømning af udenlandsk kapital på jagt efter afkast til ejendomsmarkedet i Golfen. Nu, hvor det forventes, at Fed vil lempe, forventer udviklere i Golfen billigere finansiering, der yderligere kan sætte skub i udviklingen af megaprojekter.

Politiske ændringer – Åbner døre for udenlandske købere: En markant politisk ændring er i gang i Mellemøsten, som kan blive afgørende for langsigtede investeringer: Saudi-Arabien liberaliserer sine ejendomslove for at tillade udenlandsk ejerskab af ejendom i nøgleområder. I juli godkendte det saudiarabiske kabinet en ny ejendomslov (gældende fra januar 2026), der for første gang vil lade ikke-saudiere købe og eje fast ejendom direkte i udpegede zoner i større byer middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com. Dette er et historisk skridt i et kongerige, hvor udlændinge hidtil for det meste har været begrænset til kortere lejemål eller meget begrænset ejerskab via visse projekter. Loven har til formål at tiltrække udenlandske direkte investeringer og ekspertise til saudiarabisk ejendomsmarked som en del af kronprins Mohammed bin Salmans Vision 2030-initiativ middleeastbriefing.com. Under de nye regler vil udenlandske enkeltpersoner og virksomheder kunne købe ejendom i byer som Riyadh og Jeddah (dog forbliver de følsomme hellige byer Mekka og Medina utilgængelige eller underlagt særlige betingelser) middleeastbriefing.com. Regeringen håber, at dette vil “åbne op for nye kapitalstrømme” til sektoren, udvide boligudbuddet og opmuntre internationale udviklere til at bygge i saudiarabiske byer middleeastbriefing.com middleeastbriefing.com. Meddelelsen har allerede skabt opmærksomhed – ejendomsselskaber fra Golfen og globalt har blikket rettet mod det saudiarabiske marked, som oplever et byggeboom fra store projekter (NEOM, Rødehavets resortudviklinger osv.). Saudiske myndigheder fortsætter også med at investere massivt i boliger til lokale; ejendomssektorens bidrag til Saudi-Arabiens BNP er fordoblet fra 5,9 % til ~12 % mellem 2023 og 2024 middleeastbriefing.com, hvilket illustrerer dens voksende betydning ud over olie middleeastbriefing.com. I De Forenede Arabiske Emirater bliver ejendomsreguleringerne også mere investeringsvenlige: Dubai har for nylig udvidet berettigelsen til langsigtede “gyldne visa” knyttet til ejendomsinvestering (sænket minimumsinvestment required), og Abu Dhabi reducerede visse transaktionsgebyrer. Disse tiltag er en del af Golfstaternes strategi om at etablere sig som globale investeringshavne og tiltrække velhavende udlændinge.

ESG og teknologitendenser: Ejendomsboomet i Mellemøsten krydser også med nye tendenser som PropTech og ESG (miljø, sociale forhold, ledelse) initiativer. For eksempel tager UAE føringen inden for ejendomstokenisering og kryptotransaktioner – Dubais tilsynsmyndigheder har oprettet en ramme, der tillader ejendomskøb via digitale aktiver på licenserede platforme therealestatereports.com therealestatereports.com, og nogle udviklere undersøger blockchain til fraktioneret ejerskab af ejendomme. Bæredygtighed får også større betydning; Saudi-Arabiens giga-projekter fremhæver alle grønne bygningsstandarder og innovative, miljøvenlige design (som NEOM’s “The Line”-bykoncept). Udviklere i hele regionen kæmper også med højere byggeomkostninger og behov for kvalificeret arbejdskraft, da det hektiske byggetempo nogle gange overstiger udbuddet af materialer og arbejdere. Ikke desto mindre er tilliden til ejendomsmarkedet i Mellemøsten tårnhøj ved indgangen til slutningen af 2025. Analytikere siger, at regionen er blevet en global højdespringer, der tilbyder vækst og afkast på et tidspunkt, hvor traditionelle markeder bremser op. Som en administrerende direktør for et Dubai-mæglerfirma udtrykte det: “Befolkningsvækst, infrastrukturlevering og statslig støtte skaber den perfekte opskrift på vedvarende vækst i ejendomssektoren” arabianbusiness.com arabianbusiness.com – en markant kontrast til de modvinde, ejendomssektoren i Vesten står overfor.

Latinamerika: Store forhåbninger, mens rentenedsættelser nærmer sig

Latinamerikanske ejendomsmarkeder har klaret sig igennem en udfordrende periode med skyhøje renter og inflation, men der er tegn på, at. Et centralt tema er det forventede skifte i pengepolitikken. Mange latinamerikanske centralbanker havde aggressivt hævet renterne i 2021–2023 for at tæmme inflationen (Brasiliens toneangivende Selic nåede 15 %, Chiles toppede over 11 % osv.). Disse tiltag stabiliserede økonomierne, men gjorde realkreditlån og udviklingsfinansiering meget dyre, hvilket afkølede ejendomsaktiviteten. Nu, hvor inflationen er ved at komme under kontrol, og den amerikanske centralbank sandsynligvis snart begynder at sænke renten, kan Latinamerika endelig se låneomkostningerne falde. “Lavere korte renter i USA muliggør rentenedsættelser i LatAm, især Brasilien, Colombia, Mexico,” bemærkede analytikere fra Bank of America riotimesonline.com . Faktisk satser markederne på, at, og Mexicos Banxico forventes også at begynde at lempe, hvis Fed gør det x.com riotimesonline.com . Dette perspektiv har allerede løftet aktivpriserne (f.eks. ramte Colombias COLCAP-aktieindeks netop et femårshøjdepunkt riotimesonline.com riotimesonline.com ). For ejendomsmarkedet betyder det billigere kredit og fornyet investeringskapacitet. Udviklere, der havde udskudt projekter på grund af finansieringsomkostninger, er klar til at genoptage byggeriet, når renterne falder.

Hotspots og tendenser: Inden for Latinamerika er Mexico en markant højdespringer takket være den globale nearshoring-trend. Da handelskonflikten mellem USA og Kina fortsætter, etablerer multinationale producenter i stigende grad operationer i Mexico for at forsyne det nordamerikanske marked. Dette har drevet en eksplosiv efterspørgsel efter industrielt ejendom – lagre, fabrikker og logistikfaciliteter – især langs den amerikanske grænse og omkring Mexico City og Monterrey. En nylig brancheprognose forudser over 652 mia. pesos (>$32 mia. USD) i ejendomsinvesteringer, der strømmer til Mexico i 2025, et årligt spring på cirka 15% adventuresincre.com, med de industrielle, “vertikale” boliger (lejligheder) og turisme-ejendomssektorer i front adventuresincre.com. Den industrielle tomgang i hotspots som Tijuana og Juárez er tæt på nul, hvilket udløser en bølge af nybyggeri af industriparker. Boligejendomme i Mexico tilpasser sig også: der er boom i blandede byudviklinger (ofte med lejligheder over detail- og kontorlokaler), der henvender sig til unge professionelle i byer som Mexico City og Guadalajara. Ydermere er udenlandske investorer aktive i hele Latinamerika – for eksempel har canadiske og amerikanske pensionsfonde investeret i brasilianske logistiklagre og colombianske indkøbscentre, da de ser et langsigtet vækstpotentiale.

Markedspræstation: I Brasilien, det største marked i regionen, er en forsigtig genopretning af ejendomsmarkedet ved at tage form. Brasilien stod over for et svært 2023–2024 med tocifrede renter; boligsalget gik ned, og tomgangen i São Paulos kontormarked steg. Dog er inflationen faldet til etcifrede niveauer, og Brasiliens centralbank begyndte at sænke renterne i august 2025. Økonomer forventer flere rentenedsættelser i 2025, hvilket gradvist bør genoplive realkreditudlån og forbrugertillid finance.yahoo.com reuters.com. Brasiliens boligudviklere rapporterer allerede om en stigning i henvendelser, og boligpriserne på landsplan steg omkring 5% år-til-år (i nominelle termer) frem til midten af 2025 globalpropertyguide.com. Regeringen genaktiverer også et subsidieret boligprogram (Minha Casa, Minha Vida) for at stimulere opførelsen af billige boliger. På det kommercielle område har Brasiliens førende shoppingcentre oplevet et stærkt comeback i salget, efterhånden som økonomien kommer sig, selvom sekundære centre og ældre kontorbygninger fortsat er under pres. I Colombia er udsigterne for ejendomsmarkedet forsigtigt optimistiske: Selvom landet stadig har relativt høj inflation (omkring 5% i august riotimesonline.com) og en styringsrente på 13,25%, har centralbanken signaleret en mulig rentenedsættelse inden årets udgang. Colombias boligmarked har været robust, med forventet vækst i nysalg af boliger på ~9% i 2025 bbvaresearch.com, hjulpet af statslige tilskud til lavindkomstkøbere og en ung befolkning, der driver husholdningsdannelse. Argentina, der kæmper med inflation over 100%, forbliver en undtagelse – dets ejendomsmarked er stort set frosset i dollartermer, hvor udviklere kun bygger, når omkostningerne kan dækkes via USD-forsalg, og mange handler foregår kontant. Der er dog håb om, at kommende valg og enhver stabiliseringsplan til sidst kan genoplive Argentinas ejendomsaktivitet fra et meget lavt niveau.

Innovation og ESG: Latinamerikansk ejendom oplever også teknologisk og bæredygtig innovation. PropTech-startups dukker op på markeder som Mexico, Brasilien og Colombia og bringer digitalisering til ejendomsannoncer, crowdfunding til ejendomme og smartere ejendomsadministration. For eksempel har mexicanske startups som Habi og La Haus rejst betydelig kapital for at effektivisere boligsalg online adventuresincre.com adventuresincre.com. Bæredygtighed vinder også frem: Udviklere i regionens større byer forfølger i stigende grad grønne bygningscertificeringer (LEED, EDGE) – Mexico har nu millioner af kvadratfod certificerede grønne bygninger, og i Brasilien har São Paulos erhvervscentre flere nye LEED Gold kontortårne adventuresincre.com adventuresincre.com. Regeringerne fremmer dette med incitamenter; f.eks. tilbyder Panama City skattefordele for LEED-certificerede projekter.

Sammenfattende går Latinamerika ind i slutningen af 2025 med forsigtig optimisme i ejendomssektoren. Selvom udfordringer som politisk usikkerhed og valutakursudsving fortsætter, er det sandsynlige skift til en lettere pengepolitik en stor medvind. Kombineret med strukturelle drivkræfter – som Mexicos produktionsboom, Brasiliens store boligunderskud og en voksende teknologisektor – kan regionen opleve en betydelig genopretning i ejendomsmarkedet. Investorer, der har klaret sig igennem perioden med høje renter, positionerer sig nu til vækst: grænseoverskridende investeringsfonde er stigende, og lokale udviklere sikrer sig jord til fremtidige projekter i forventning om, at 2026 og fremover vil bringe en fornyet optur for latinamerikanske ejendomsmarkeder.

Kilder: Reuters; AP/ABC News; National Association of Realtors; Reuters (Halifax-indeks); Reuters (Clare Jim i Hongkong); Reuters (Miho Uranaka i Tokyo); Reuters (Raechel Job et al., London); Reuters; Arabian Business; Gulf News; Middle East Briefing; The Rio Times; Adventures in CRE reuters.com riotimesonline.com abcnews.go.com abcnews.go.com abcnews.go.com commercialcafe.com commercialcafe.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com arabianbusiness.com therealestatereports.com middleeastbriefing.com adventuresincre.com