Horečka snižování sazeb, megaobchody a změny v bydlení: Globální nemovitostní trh zažívá boom na začátku září 2025

- Snížení sazeb Fedu na obzoru: Slabá data z amerického trhu práce posílila sázky na to, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby na svém zasedání v polovině září, pravděpodobně o 25 bazických bodů (s malou šancí na 50 bps) reuters.com. Hypoteční sazby klesly na ~6,5 %, což podpořilo akcie realitních společností (index bydlení +2,1 % za den) reuters.com. Uvolnění úvěrových podmínek by mělo podpořit poskytování úvěrů na nemovitosti a investice.
- Protivětry amerického bydlení: Navzdory optimismu ohledně sazeb zůstává americký trh s bydlením pod tlakem kvůli hypotečním sazbám nad 6 %. Prodeje nových domů v červenci klesly o 0,6 % a medián cen nových domů meziročně klesl o ~6 % na 403 800 $ reuters.com reuters.com. Problémy s dostupností bydlení a ochlazující se trh práce jsou „protivětry pro trh s bydlením“, poznamenal jeden ekonom reuters.com.
- Rekordní ceny ve Velké Británii: V Evropě ceny britských domů v srpnu vzrostly o 0,3 % – třetí měsíční růst v řadě – a dosáhly rekordního průměru 299 331 £ (≈404 000 $) reuters.com reuters.com. Zlepšující se dostupnost bydlení a odolná poptávka vedou k „pomalému, ale stabilnímu růstu cen nemovitostí“, uvedla ředitelka hypoték Halifaxu Amanda Bryden reuters.com, i když vyšší úrokové sazby růst tlumí.
- Pokračující útlum v Číně: Čínský sektor nemovitostí nadále zápasí s problémy. Ceny nových domů klesají přibližně o 0,3 % měsíčně (–2,8 % meziročně v červenci) reuters.com reuters.com navzdory místním uvolňovacím opatřením (např. Peking zmírnil omezení nákupu domů na předměstích) reuters.com reuters.com. Analytici varují, že „jasný obrat… zatím není na obzoru“ bez silnějších stimulačních opatření reuters.com. Problémy zmítaný developer Country Garden nesplácel dluhopisy v hodnotě 11 miliard dolarů a restrukturalizuje dluhy za 14 miliard dolarů reuters.com reuters.com – což je výrazná připomínka potíží čínského realitního trhu.
- Obchodní oživení & transakce: Globální investice do nemovitostí se zotavují, v 1. pololetí 2025 bylo investováno 380 miliard dolarů marketsgroup.org. Objem transakcí ve 2. čtvrtletí (193 miliard dolarů) byl jen o 5 % nižší než loni, přičemž hlavní roli sehrál 12% nárůst kancelářských transakcí (americké kanceláře +50 % z nízké základny) marketsgroup.org. Investoři se opatrně vracejí k prestižním aktivům: Blackstone dokonce podal nabídku na 700milionovou eurovou kancelářskou věž v Paříži reuters.com. V Londýně se State Street dohodla na koupi významné kancelářské budovy za 333 milionů liber inrev.org, což podtrhuje obnovený zájem o prémiové nemovitosti.
- Trhy s kancelářemi se rozcházejí: Povinné návraty do kanceláří zvýšily poptávku po špičkových kancelářích ve městech jako Londýn a Paříž, což tlačí nájmy prémiových prostor téměř na rekordní úroveň reuters.com. Neobsazenost kanceláří v centrálním Londýně klesla na 7,1 %, což je nejméně od roku 2020 reuters.com, protože banky a technologičtí giganti vyžadují osobní přítomnost v práci. Starší a příměstské kanceláře však zaostávají – celková neobsazenost v Londýně je ~11 %, což je nejvíce za posledních 20 let reuters.com – a vysoké náklady na financování stále brzdí novou výstavbu reuters.com. Omezená výstavba (nová nabídka v letech 2027–28 bude menší než to, co přinesl rok 2025 reuters.com) by mohla trh dále utáhnout, uvádějí odborníci z oboru. Lee Elliott z Knight Frank poznamenává „potlačenou poptávku“ a „kratší nabídku“ kvalitních prostor reuters.com, což by mohlo prospět i sekundárním kancelářím, jak možnosti ubývají.
- Světla místa na rozvíjejících se trzích: V rozvíjejících se ekonomikách jsou trendy v oblasti nemovitostí optimističtější. Indický trh s bydlením je celosvětově výjimečný – ceny mají v roce 2025 vzrůst přibližně o 6,5 % reuters.com díky silné poptávce ve městech – ačkoli dostupnost bydlení klesá pro kupující ze střední třídy reuters.com reuters.com. Aby vláda podpořila výstavbu, snížila v Indii DPH na cement z 28 % na 18 %, daňová úleva platná od 22. září, která by měla snížit náklady na projekty o přibližně 5–7 % a podpořit dostupné bydlení economictimes.indiatimes.com economictimes.indiatimes.com. Mezitím zůstává rozvoj poháněný ropou v Perském zálivu silný: Saúdská Arábie hlásí rychlý pokrok u svého $500 miliardového projektu mega-města NEOM (například 80% dokončení nové továrny na zelený vodík), protože region investuje petrodolary do transformačních realitních projektů.
Spojené státy: Naděje na snížení sazeb a úpravy na trhu s bydlením
Úrokové sazby a výhled: Americký trh s nemovitostmi vstupuje do září s vlnou měnového optimismu. Srpnová zpráva o zaměstnanosti byla překvapivě slabá, což investory přimělo výrazně zvýšit sázky na to, že Federální rezervní systém začne snižovat sazby na svém zasedání 16.–17. září reuters.com. Futures naznačují téměř jisté snížení sazby o 0,25 % (po dvou sníženích v tomto cyklu) a dokonce zohledňují malou šanci na větší snížení o 50 bazických bodů reuters.com. „Zpráva o mzdách…ospravedlňuje snížení sazeb na zasedání Fedu později tento měsíc,“ uvedl analytik U.S. Bank Bill Merz reuters.com. Naděje na uvolnění politiky Fedu již snížily náklady na půjčky – 30leté fixní hypotéky jsou kolem 6,5 %, což je pokles z více než 7 % na začátku roku reuters.com. Akcie realitních společností na tuto zprávu zareagovaly růstem: realitní sektor S&P 500 vyskočil o ~1 % a index akcií stavebních firem posílil za den o 2,1 % reuters.com, což odráží očekávání, že levnější úvěry oživí aktivitu na trhu s nemovitostmi.
Rezidenční trh: Přesto ukazatele amerického trhu s bydlením zůstávají utlumené. Prodeje nových rodinných domů v červenci klesly o 0,6 % na roční tempo 652 000 reuters.com (navzdory revizi červnových údajů směrem nahoru), což podtrhuje trh, který stále „bojuje v prostředí vysokých hypotečních sazeb“ reuters.com. I když hypoteční sazby klesly ze svých maxim, stále výrazně převyšují růst příjmů, což činí vlastnictví domu pro mnohé nedostupným. Mediánová cena nového domu v červenci činila 403 800 dolarů – asi o 5,9 % méně než před rokem, což je největší pokles za posledních 8 měsíců reuters.com reuters.com. Nabídka zůstává vysoká (499 000 nových domů na prodej, blízko úrovní z konce roku 2007) reuters.com, což nutí developery nabízet slevy: NAHB uvádí, že podíl developerů snižujících ceny dosáhl v srpnu nejvyšší úrovně od roku 2022 reuters.com.
„Problémy s dostupností a pomalejší růst zaměstnanosti ve většině odvětví působí jako protivítr pro trh s bydlením… Je málo důvodů očekávat oživení prodejů do konce roku,“ uvedl ekonom společnosti Nationwide Daniel Vielhaber reuters.com, přičemž poznamenal, že i kdyby Fed uvolnil politiku, kombinace stále zvýšených hypotečních sazeb a oslabujícího trhu práce omezí poptávku po bydlení. Skutečně, 30leté hypoteční sazby kolem 6½ % jsou úlevou oproti více než 7 %, ale jsou dvojnásobné oproti úrovním pod 3,5 % v roce 2021 – což se odráží v vlažných prodejích stávajících domů a mnoha potenciálních prodejcích, kteří mají velmi nízké úrokové sazby (tzv. efekt „rate lock“).
Pozitivní zprávou je, že výstavba domů prokázala odolnost: zahájení výstavby rodinných domů se v červenci zotavilo a nová výstavba zaplňuje některé mezery v nabídce reuters.com. S pravděpodobným snížením sazeb ze strany Fedu by se mělo financování rozvoje a nákupu domů postupně zlepšovat. Národní asociace realitních kanceláří předpovídá, že průměrné hypoteční sazby budou v roce 2025 kolem 6,0 %, což by mohlo zpřístupnit vlastnictví domu dalším 6,2 milionu domácností ve srovnání se světem se sazbou 7 % reuters.com reuters.com. Ceny domů by měly po nedávném poklesu mírně růst (asi o 2 % v roce 2025) reuters.com. Mezitím jsou nájmy v mnoha amerických městech blízko rekordních hodnot, což udržuje zájem investorů o projekty vícebytových domů. Celkově se zdá, že americký trh s bydlením postupně dosahuje dna – a je připraven na oživení, pokud (až) dojde k rychlejšímu uvolnění úrokových sazeb.
Komerční & stavební sektor: I v oblasti komerčních nemovitostí se nálada opatrně zlepšuje. Green Street’s Commercial Property Price Index (CPPI) – který sleduje hodnoty amerických komerčních nemovitostí – v srpnu vzrostl o 1,0 %, což znamená meziroční růst cen všech nemovitostí o 2,7 % greenstreet.com. „Ceny nemovitostí jsou stabilní,“ poznamenává Peter Rothemund, spoluzakladatel výzkumu společnosti Green Street. „Trh s transakcemi je zdravý, dluh je široce dostupný. Ale trvale vysoké výnosy státních dluhopisů drží ceny na uzdě.“ greenstreet.com Jinými slovy, očekávání kupujících a prodávajících nacházejí rovnováhu, ale vysoké základní sazby (výnosy desetiletých státních dluhopisů se pohybují blízko víceletých maxim) stále omezují růst ocenění.Podle čísel objem komerčních obchodů roste. Červenec zaznamenal nejvyšší měsíční objem transakcí s CRE v roce 2025, s objemy o 10 % vyššími než v červnu lightboxre.com. Od začátku roku přesáhl prodej CRE v USA do konce léta 160 miliard dolarů lightboxre.com – silnou aktivitu vedou sektory průmyslových a multifunkčních nemovitostí (které nadále přitahují investory díky stabilním peněžním tokům). Kancelářské budovy, které v posledních dvou letech zaostávaly, nyní také zaznamenávají oportunistické nákupy. Investoři s dostatkem hotovosti vybírají z problémových kanceláří se slevou, zatímco špičkové věže se začínají stabilizovat, jak se návrat do kanceláří dostává do popředí. Například v New Yorku JV Monarch a Keppel právě zaplatili 500 milionů dolarů za portfolio kancelářských budov na Manhattanu (jeden z největších kancelářských obchodů roku 2025), sázka na dlouhodobé oživení města (zdroj: tržní zasvěcenci). Mezitím průmyslové nemovitosti zůstávají hvězdou: skladová neobsazenost je na celonárodní úrovni blízko historických minim a nájmy stále rostou v logistických centrech, protože poptávka po e-commerce zůstává silná.
Na stavební frontě mají američtí stavitelé napilno – zejména ve výrobě a infrastruktuře. Federální pobídky (od CHIPS Act po zelené energetické kredity) vedly k boomu ve výstavbě továren, přičemž k polovině roku 2025 bylo rozestavěno téměř 223 miliard dolarů ve výrobních projektech fred.stlouisfed.org ycharts.com. Přestože celkové výdaje na výstavbu v USA ve 2. čtvrtletí mírně poklesly (soukromá bytová výstavba je stále v mírném útlumu) continuumag.com, nebytová výstavba – továrny, datová centra, veřejné stavby – tento pokles vyrovnává. Tento trend byl patrný v posledních údajích o HDP: podnikové investice do staveb vzrostly, zatímco investice do bydlení klesly třetí čtvrtletí v řadě reuters.com. Pokud Fed sníží sazby, náklady na financování výstavby se sníží, což pravděpodobně uvolní více projektů do konce roku.
Aktualizace politiky: Kromě Fedu zůstávají v centru pozornosti bytové iniciativy Bidenovy administrativy. Washington rozšířil programy na financování dostupného bydlení a zkoumá institucionální pronajímatele kvůli protisoutěžním praktikám (nedávné vyrovnání Greystar ministerstva spravedlnosti řešilo údajné manipulace s cenami nájmů prostřednictvím softwaru reuters.com). A s výhledem do budoucna by politické klima mohlo ovlivnit nemovitostní trh: Po skončení voleb v roce 2024 a začátku nového funkčního období trhy sledují, zda by případná druhá Trumpova administrativa mohla zavést opatření příznivá pro majitele domů – ministryně financí USA Bessent naznačila nadcházející snahy řešit vysoké náklady na bydlení reuters.com. Prozatím je hlavním tématem Fed: uvolňování měnové politiky je katalyzátorem, na který čekají Wall Street i běžní Američané, aby znovu nastartovali americký realitní trh.
Evropa: Stabilní ceny a oživení kancelářského trhu
Rezidenční trhy: Evropské trhy s bydlením vykazují na začátku září smíšený, ale převážně odolný obraz. Ve Velké Británii – často považované za barometr – ceny domů opět rostou po loňském ochlazení. Hypoteční poskytovatel Halifax uvedl, že britské ceny domů v srpnu vzrostly o 0,3 %, což je třetí po sobě jdoucí měsíční nárůst, a ceny jsou meziročně vyšší o 2,2 % reuters.com. Průměrný dům nyní stojí rekordních £299,331 reuters.com. Tato síla překonala očekávání (analytici předpovídali pouze nárůst o +0,1 %) reuters.com. Vedoucí hypotečního oddělení Halifaxu Amanda Bryden přičítá tento vývoj „zlepšující se dostupnosti a odolné poptávce“, přičemž poznamenává, že navzdory ekonomické nejistotě britský trh s bydlením „zvládá tyto výzvy s přehledem“ reuters.com. Skutečně, náklady na půjčky – ačkoliv jsou vysoké podle nedávných měřítek – se stabilizovaly: Bank of England ponechala v srpnu svou základní sazbu na 5,25 % a úrokové sazby u fixních hypoték mírně klesly z vrcholů roku 2023. Schvalování hypoték v Británii v červenci vzrostlo na šestiměsíční maximum, protože kupující se přizpůsobili nové realitě reuters.com.
To znamená, že oživení britského trhu s bydlením je opatrné. Konkurenční poskytovatel hypoték Nationwide zaznamenal v srpnu mírný pokles cen o 0,1 % reuters.com, což poukazuje na regionální rozdíly. Nájemné také prudce roste: průměrné inzerované nájemné dosáhlo rekordních 1 577 liber měsíčně, což je meziroční nárůst o 3 % reuters.com, což zvyšuje tlak na dostupnost bydlení pro nájemníky. A na obzoru je nejistota ohledně politiky – podzimní rozpočet britské vlády (očekávaný v listopadu) může zvýšit daně z nemovitostí u drahých domů, což některé kupce z vyšší třídy odrazuje reuters.com. Prozatím je však trend pozitivní: poptávka převyšuje nabídku a motivovaní prodávající snížili požadované ceny, aby uzavřeli obchody reuters.com, což vedlo v létě k nárůstu počtu transakcí.
Na druhé straně kanálu se trhy s bydlením v kontinentální Evropě stabilizují po mírné korekci. Německo a Švédsko, kde v roce 2023 ceny klesaly kvůli prudkému růstu úrokových sazeb, jsou podle analytiků nyní blízko svého dna. Evropská centrální banka pozastavila svůj cyklus uvolňování – po razantních sníženích koncem roku 2024 je depozitní sazba ECB na úrovni 2,0 % – a očekává se, že ji ponechá beze změny na zasedání 11. září reuters.com. To udržuje hypoteční sazby v eurozóně relativně vysoko (běžně 3–4 %), ale s klesající inflací trhy očekávají, že ECB začne znovu snižovat sazby do poloviny roku 2026 reuters.com. Ve Francii například hypoteční sazby se stabilizovaly kolem 3,2 % a aktivita na trhu s bydlením se částečně zotavuje s příchodem podzimu optimhome.com capifrance.fr. Španělsko a Portugalsko nadále přitahují zahraniční kupce, což podporuje ceny na slunných přímořských trzích navzdory omezením domácího úvěrování.Několik evropských zemí podniká politické kroky ke zmírnění problémů s bydlením. Německo rozšířilo regulaci nájemného ve velkých městech a diskutuje o dotacích na novou výstavbu, protože počet stavebních povolení prudce klesl. Irsko a Portugalsko zavedly daňové úlevy pro projekty výstavby k pronájmu, aby zvýšily nabídku. A v rámci významné změny stavební politiky spustilo Polsko v červenci program hypotečních dotací pro kupující první nemovitosti, což vyvolalo malý stavební boom mezi mladými rodinami. Hlavním tématem v Evropě je opatrné oživení – trhy s bydlením už nejsou v nekontrolovaném pádu, ale vysoké náklady na financování brání rychlému růstu cen.
Komerční nemovitosti – Kanceláře na cestě k zotavení: Na straně komerčních nemovitostí evropský kancelářský sektor vykazuje první známky oživení, i když nerovnoměrně. Snahy o „návrat do kanceláří“ výrazně ovlivňují prémiové kancelářské trhy. Města jako Londýn, Paříž a Frankfurt zaznamenávají pokles míry neobsazenosti a růst nájmů u špičkových (“Grade A”) kancelářských prostor reuters.com reuters.com. V hlavních finančních čtvrtích Londýna míra neobsazenosti klesla na ~7 % v 1. čtvrtletí, z pandemického maxima 8,7 %, a nájmy za prémiové kanceláře ve City a West Endu jsou blízko historických maxim reuters.com. Firmy od JPMorgan po Amazon zavedly přísnější pravidla pro osobní přítomnost v práci reuters.com, což vede velké nájemce k zajištění prémiových kanceláří, které nabízejí moderní vybavení a udržitelnost, o kterou mají navracející se zaměstnanci zájem.
„Kyvadlo se otočilo… Máme nahromaděnou poptávku a menší nabídku kvalitních prostor,“ poznamenal Lee Elliott, šéf strategie ve společnosti Knight Frank reuters.com, když popisoval, jak firemní nařízení pohánějí útěk za kvalitou. Ve skutečnosti tolik firem nyní chce špičkové prostory, že by mohly vzniknout nedostatky v nabídce. Asi 30 velkých firem hledá každá více než 9 000 m² v Londýně – dohromady potřebují mnohem více prostoru, než je k dispozici – a „upřímně řečeno, nebude dost prostoru… ani pro polovinu z nich,“ varuje Kevin Darvishi z developerské společnosti Stanhope reuters.com.
Na druhé straně kanceláře nižší třídy a sekundární lokality bojují. Celoměstská neobsazenost kanceláří v Londýně dosáhla 10,9 % v 1. čtvrtletí 2025, což je nejvíce za více než 20 let reuters.com, protože nájemci opouštějí starší budovy kvůli lepším nebo přecházejí na hybridní práci na předměstích. Celkové investice do kanceláří v Evropě byly slabé: prodeje kanceláří v roce 2024 byly nejnižší od roku 2009 a objemy v 1. čtvrtletí 2025 meziročně klesly o 18 % reuters.com. Vysoké úrokové sazby a nejistota při oceňování kanceláří (kvůli dlouhodobému dopadu práce na dálku) držely mnoho investorů stranou. Dva významné prodeje kanceláří v Londýně – věž 100 Bishopsgate společnosti Brookfield a budova „Can of Ham“ společnosti Nuveen – byly staženy z trhu poté, co nabídky byly výrazně pod požadovanou cenou reuters.com. Nálada se však mění. V Paříži naznačuje nabídka Blackstone ve výši ~700 milionů eur na prestižní kancelářskou budovu reuters.com, že globální investoři skočí po správném majetku za správnou cenu. A v jednom z největších londýnských obchodů po pandemii State Street (americká společnost z indexu S&P 500) souhlasila s koupí nově zrekonstruované kanceláře v City of London za 333 milionů liber inrev.org (po dokončení v roce 2026) – forwardový prodej, který ukazuje důvěru v budoucnost trhu.
Logistika a maloobchod: Mimo kanceláře zůstává evropské logistické nemovitosti velmi žádané. Neobsazenost moderních skladů je v mnoha zemích pod 5 % a nájmy distribučních center stále rostou, poháněné e-commerce a restrukturalizací dodavatelských řetězců po covidu. Jižní Evropa zažívá vlnu výstavby skladů (například logistické investice ve Španělsku dosáhly v 1. pololetí 1,3 miliardy eur, podle údajů CBRE). Mezitím je maloobchodní nemovitosti rozdělený segment. Prémiové hlavní třídy a luxusní maloobchodní lokality v Paříži, Miláně a Londýně opět prosperují díky oživení turismu, ale sekundární nákupní centra a příměstské maloobchodní parky čelí výzvám kvůli e-commerce a opatrným spotřebitelům. Pozoruhodné je, že transakce s nákupními centry vzrostly, protože někteří oportunističtí kupci hledají výhodné obchody – například Unibail-Rodamco prodal podíl ve Westfield London s výraznou slevou, čímž přenastavil ocenění nákupních center.
Ekonomické pozadí: Makroekonomická situace v Evropě se pro nemovitosti postupně zlepšuje. Inflace polevila ze svých maxim v roce 2022, což zvyšuje reálné příjmy. Ekonomika eurozóny se ukázala být odolnější, než se očekávalo – „robustní domácí poptávka“ v Evropě kompenzuje vnější protivětry, poznamenal představitel ECB reuters.com. Vlády také zvyšují své úsilí: například Německo uvolňuje „významný fiskální impuls“ prostřednictvím investic do infrastruktury a obrany reuters.com, což by mohlo podpořit poptávku po komerčních prostorách a bydlení pro pracovníky. Postoj ECB zůstává opatrný: vlivná členka rady Isabel Schnabel (známá jestřábími postoji) řekla agentuře Reuters, že nyní nevidí potřebu dalších snižování sazeb vzhledem k přetrvávajícím inflačním rizikům reuters.com reuters.com. Dokonce varovala, že faktory jako obchodní cla, fiskální výdaje a stárnoucí populace mohou vést k vyšší strukturální inflaci, což znamená, že globální centrální banky by mohly zvýšit sazby dříve, než trhy očekávají, pokud cenové tlaky přetrvají reuters.com reuters.com. Pro nemovitosti to znamená, že období nižších sazeb může být následováno zpřísněním, pokud ekonomiky pojedou na plné obrátky – scénář, který je třeba sledovat koncem roku 2025.
Shrnuto, trhy s nemovitostmi v Evropě na začátku září 2025 se vyznačují odolností a přizpůsobováním. Ceny bydlení v klíčových trzích jako Velká Británie a Francie mírně rostou, i když dostupnost je stále napjatá. Komerční sektory jsou rozdělené – daří se špičkovým kancelářím a logistice, ale zaostávají starší kancelářské budovy a některé maloobchodní prostory. S tím, jak se úrokové sazby stabilizují a možná budou v roce 2026 dále klesat, je připravená půda pro pokračující pozvolné oživení, pokud se regionu podaří zvládnout zbývající ekonomické a geopolitické výzvy (náklady na energie, dopady války atd.). Prozatím evropští odborníci na nemovitosti jsou opatrně optimističtí: nejhorší část poklesu se zdá být za námi a pozornost se obrací k tomu, jak využít nově vznikající příležitosti k růstu.
Čína & Asie-Pacifik: Krize a reakce v Číně, jinde náznaky oživení
Otřesy na čínském realitním trhu: Čínský trh s nemovitostmi – historicky tahoun globálního realitního sektoru – zůstává na začátku září 2025 ponořen v útlumu. Léta vládního oddlužování a platebních neschopností developerů uvrhla sektor do vleklé recese. Nejnovější údaje ukazují, že ceny nových domů v červenci meziměsíčně klesly o 0,3 %, což znamená další pokles, a byly o 2,8 % nižší než před rokem reuters.com reuters.com. Ze 70 sledovaných velkých měst v 60 došlo v červenci k poklesu cen reuters.com, což podtrhuje, jak rozšířený je tento problém. Přestože tempo poklesu se v městech první úrovně mírně zpomalilo (roční poklesy cen se v Šanghaji, Pekingu apod. mírně zmenšují) reuters.com, žádný jasný obrat není na obzoru. „Jasný obrat a stabilizace zatím nejsou na dohled. Vláda by měla bezodkladně přijmout kompletní soubor opatření na stabilizaci trhu s nemovitostmibez prodlení,“ vyzval Li Kai, investiční ředitel Beijing Shengao Fund, což odráží častou výzvu k razantnějším krokům reuters.com.
Pekingské úřady skutečně horečně usilují o obnovení důvěry. V posledních týdnech místní vlády představily řadu podpůrných opatření. Mnoho měst výrazně snížilo požadavky na akontaci a uvolnilo omezení pro nákup nemovitostí. Významné je, že město Peking v srpnu zrušilo některá pravidla pro způsobilost kupujících v příměstských částech (mimo Pátý okruh), aby podpořilo poptávku reuters.com. Další města nabízejí hotovostní dotace a daňové úlevy kupujícím. Úrokové sazby hypoték pro první kupce byly v několika provinciích sníženy na základě pokynu Čínské lidové banky. Tyto dílčí kroky však zatím pouze zastavily nejhorší propad, ale nevedly k oživení. Prodeje nemovitostí podle podlahové plochy klesly o 4,0 % za prvních sedm měsíců roku 2025 a investice do nemovitostí se meziročně propadly o 12 % reuters.com – což jasně dokládá, že developeři i kupující zůstávají velmi opatrní.
Finanční potíže developerů nadále dominují titulkům. Country Garden, kdysi největší soukromý stavitel domů v Číně, se stal symbolem této krize. Poté, co v roce 2023 nesplnil závazky z offshore dluhopisů v hodnotě 11 miliard dolarů reuters.com, Country Garden pracuje na rozsáhlé restrukturalizaci dluhu ve výši 14,1 miliardy dolarů. V jistě pozitivní zprávě firma oznámila 18. srpna, že získala podporu klíčové skupiny bankovních věřitelů (držících 49 % jejího offshore dluhu) pro svůj restrukturalizační plán reuters.com. Držitelé dluhopisů zastupující 77 % hodnoty návrh přijali – což je nad potřebnou hranicí 75 % reuters.com – což naznačuje, že dohoda pravděpodobně projde. To bude zahrnovat snížení dluhové zátěže odhadem o 78 % reuters.com. Přesto zůstává Country Garden pod likvidační žádostí (s soudním jednáním naplánovaným na leden 2026), dokud nebude restrukturalizace dokončena reuters.com, a její situace otřásla důvěrou v celém sektoru. China Evergrande Group, další bývalý gigant, prochází podobně bolestivou restrukturalizací po svém historickém nesplnění závazků.
Dopad na lidi je značný: miliony čínských domácností, které si předplatily byty, čekají na zpožděnou výstavbu, místní samosprávy čelí výpadkům příjmů z prodeje pozemků a banky se potýkají s rostoucím objemem špatných úvěrů spojených s nemovitostmi. Ústřední vláda opakovaně slibovala podporu – administrativa prezidenta Si klade důraz na vytvoření „nového modelu rozvoje“ realitního trhu, který bude méně spekulativní reuters.com. Čínská lidová banka v únoru uvedla, že „podpoří nastavení nového modelu rozvoje nemovitostí, aby pomohla stabilizovat krizí zasažený sektor“ reuters.com – což naznačuje dlouhodobější strukturální řešení, které by mohlo zahrnovat více nájemního bydlení a méně expanze poháněné dluhem. V krátkodobém horizontu regulátoři prodloužili lhůty splatnosti úvěrů pro developery a povzbudili státní banky k refinancování projektů, aby zajistili dokončení předprodaných bytů (a uklidnili rozhořčené kupce).
Doposud tato opatření zabránila úplnému kolapsu, ale neobnovila realitní sektor jako motor růstu, kterým býval. Aktivita v oblasti nemovitostí, která dříve tvořila více než čtvrtinu čínského HDP, výrazně poklesla. Ekonomové ING poznamenávají, že obnovení důvěry je klíčové, protože čínské domácnosti mají vysoký podíl majetku v nemovitostech – „stanovení dna cen je jedním z nejdůležitějších faktorů pro obnovení důvěry a nastartování oživení spotřeby,“ uvedla ING reuters.com. Vláda čelí dilematu: jak oživit poptávku po bydlení, aniž by znovu nafoukla dluhovou bublinu. Analytici obecně očekávají další stimuly v nadcházejících měsících – možná další snižování hypotečních sazeb, uvolnění kvót na nákup bytů ve velkých městech, nebo dokonce přímé vládní nákupy neprodaných zásob. Nadcházející čtvrtletí bude rozhodující, protože tradičně je období „Zlatý září, Stříbrný říjen“ vrcholem sezóny nákupu bytů v Číně; pokud v těchto měsících nedojde k nárůstu prodejů, může to Peking přimět k razantnější podpoře.
Širší Asie a Pacifik: Mimo pevninskou Čínu se ostatní hlavní trhy s nemovitostmi v Asii a Pacifiku vydávají různými směry:
- Hongkong: Na trhu s bydlením v tomto finančním centru se objevují opatrné známky dna po zhruba 15% korekci za poslední dva roky. Největší hongkongský developer, Sun Hung Kai Properties, právě oznámil, že jeho zisk vzrostl o 0,5 % za rok končící v červnu 2025, protože trh s nemovitostmi ve městě „vykazoval známky dosažení dna“ sg.finance.yahoo.com. Základní zisk dosáhl 21,9 miliardy HK$, což je mírně více než loni chinadailyhk.com. Vedení Sun Hung Kai zaznamenalo zlepšenou náladu a nárůst transakcí ve 2. čtvrtletí 2025. Zejména segment luxusních nemovitostí v Hongkongu se zotavuje, podpořený pevninskočínskými a místními movitými kupci, kteří využívají poklesu cen. Vyšší úrokové sazby (Hongkongská měnová autorita sleduje Fed) však udržují masový trh slabý – náklady na hypotéky se pohybují kolem 4 % a zpomalení ekonomiky tlumí poptávku. Přesto, s uvolněním cestování z pevninské Číny a odlivem části kapitálu do bezpečných přístavů, analytici očekávají, že ceny nemovitostí v Hongkongu by mohly znovu mírně růst koncem roku 2025. Pronájem kanceláří v Hongkongu se také stabilizoval, přičemž neobsazenost v Central dosáhla vrcholu a čínské firmy se vracejí, aby získaly prémiové prostory za zvýhodněné nájmy.
- Japonsko: Trh s nemovitostmi v Tokiu zůstává silný. Velmi nízké úrokové sazby (Bank of Japan teprve nedávno mírně upravila kontrolu výnosové křivky) nadále podporují levné financování. Neobsazenost kanceláří v Tokiu je nízká (~3–4 %) a nájmy rostou v prémiových oblastech jako Marunouchi. Zvláště vysoký je zájem zahraničních investorů o Japonsko – slabý jen způsobil, že japonské nemovitosti jsou v dolarovém vyjádření o 20–30 % levnější než před několika lety. V jedné významné transakci oznámily GIC (singapurský státní fond) a ESR Cayman v srpnu společný podnik v hodnotě 1,2 miliardy dolarů na akvizici a rozvoj logistických center v Japonsku, sázka na růst e-commerce. Ceny bydlení v Japonsku také pomalu rostou, zejména na předměstích, protože práce na dálku vede k určité relokaci, i když tempo je mírné. Úspěch japonské vlády při krocení inflace (jádrové CPI ~2,5 %) znamená, že nespěchá s prudkým zvyšováním sazeb, což pravděpodobně nadále podpoří hodnoty nemovitostí.
- Ostatní Asie: Trh s nemovitostmi v Singapuru mírně ochlazuje v důsledku řady vládních opatření (vyšší kolky pro cizince, přísné úvěrové limity), ale ceny jsou na rekordních maximech po růstu v letech 2020–2024. Austrálie zažívá na jaře oživení trhu s bydlením: po poklesu v letech 2022–23 ceny domů v Sydney a Melbourne opět rostou (roční tempo v řádu jednotek procent) díky snížení úrokových sazeb ze strany Reserve Bank of Australia a návratu imigrace. Indie, podrobněji níže, je relativním premiantem, zatímco jihovýchodní Asie nabízí smíšený obraz – např. Vietnam je v útlumu výstavby (jeho developeři čelí problémům s likviditou podobným těm v Číně, i když v menším měřítku), zatímco Indonésie a Malajsie si užívají stabilní růst trhu s bydlením díky ekonomickému oživení a v případě Malajsie i vládní podpoře dostupného bydlení. Trh s bydlením v Jižní Koreji po prudké korekci dosáhl dna, protože vláda uvolnila úvěrová omezení; ceny bytů v Soulu začaly od 2. čtvrtletí 2025 opět mírně růst.
Celkově je region Asie a Pacifiku mimo Čínu převážně ve fázi zotavování z pandemie a šoků způsobených úrokovými sazbami. Nicméně, propad čínského trhu s nemovitostmi zůstává největším regionálním rizikem – jeho samotný rozsah (jak z finančního hlediska, tak z hlediska stavební aktivity) znamená, že dlouhodobá slabost zde by mohla ovlivnit vše od poptávky po komoditách (ocel, měď) až po mezinárodní investorskou náladu. Prozatím je příběh realitního trhu v Asii rozdělený: krize v Číně vs. několik dalších trhů odolných nebo se zotavujících. Všechny oči se upírají na Peking, zda dokáže zajistit alespoň měkké přistání pro svůj realitní sektor směrem k roku 2026.
Rozvíjející se trhy: Důraz na vysoký růst a velké projekty
Mimo USA, Evropu a východní Asii má trh s nemovitostmi v rozvíjejících se zemích v tomto období své vlastní významné události, často charakterizované vysokým růstovým potenciálem v kombinaci s politickými zásahy:
Indie – Silný růst, příznivá politika: Indický trh s bydlením vyniká celosvětově jako vzácný případ zrychlujícího se růstu. Ceny nemovitostí ve velkých indických městech rostou zdravým tempem, podpořeny rychlou urbanizací, rostoucími příjmy (pro některé) a kulturní náklonností k vlastnictví bydlení. Průzkum agentury Reuters mezi odborníky na nemovitosti předpovídá, že ceny domů v Indii v roce 2025 vyskočí o 6,5 %, navíc k přibližně 4% nárůstu v roce 2024 reuters.com. Některé žhavé lokality jako Bombaj a Dillí NCR mohou letos zaznamenat růst cen +8 % reuters.com. Poptávka je obzvláště silná po středně a vysoce kvalitním bydlení; zpráva JLL uvádí, že prémiové domy (>₹1 crore) tvořily 62 % prodejů v 1. pololetí 2025, což odráží nárůst zájmu movitějších kupujících timesofindia.indiatimes.com.
Tento růst však přináší problém s dostupností. Ceny domů v Indii se za poslední dekádu téměř zdvojnásobily, což výrazně předčilo růst mezd reuters.com. „Pro miliony lidí se vlastnictví domu stává vzdáleným přeludem,“ varoval Pankaj Kapoor, výkonný ředitel výzkumné společnosti Liases Foras reuters.com reuters.com. Nájemné také prudce roste (očekávaný nárůst o 7–10 % v příštím roce) reuters.com, což ztěžuje spoření pro první kupce. Aby se tyto problémy řešily, podnikají indická centrální i státní vláda kroky. Nejvýrazněji dne 1. září národní Rada pro DPH rozhodla snížit DPH (daň zboží a služeb) na cement na 18 % z původních 28 %, s účinností od 22. září 2025 economictimes.indiatimes.com. Cement je klíčovou stavební surovinou (tvoří přibližně 10–12 % stavebních nákladů) economictimes.indiatimes.com economictimes.indiatimes.com, takže toto snížení daně by mělo snížit celkové náklady na výstavbu bydlení odhadem o 5–7 % economictimes.indiatimes.com economictimes.indiatimes.com. Odborníci z oboru tento krok uvítali: „Toto snížení sazby… se přímo promítá do nižších nákladů na projekty a zlepšených peněžních toků… silná podpora dostupnosti bydlení,“ uvedl Siddharth Surana, partner realitní poradenské společnosti <a href=“https://economictimes.indiatimes.com/wealth/real-estate/big-cheer-for-homebuyers-homes-maPokud developeři přenesou úspory na zákazníky, kupující rozestavěných domů by mohli zaznamenat znatelné snížení ceny za čtvereční stopu economictimes.indiatimes.com. Navíc Indická rezervní banka zahájila mírný cyklus snižování sazeb (po dlouhodobém udržování repo sazby na 6,5 % ji v srpnu snížila o 25 bazických bodů), což by mělo postupně snížit notoricky vysoké hypoteční sazby (v současnosti ~9 % pro mnoho dlužníků). V kombinaci se státními dotacemi pro kupující prvního bydlení a obrovskou odloženou poptávkou po bydlení ve městech se očekává, že rezidenční sektor v Indii zůstane světlým bodem v globálním měřítku. Hlavními riziky jsou lokální převis nabídky (některá města mají velké neprodané zásoby v segmentu luxusního bydlení) a celková ekonomická situace, ale prozatím je dynamika silná.
Latinská Amerika: V Latinské Americe těží realitní trhy z ochlazující se inflace a ukončení měnového utahování. Brazílie zaznamenala, že její centrální banka již v roce 2025 snížila sazby o 100 bazických bodů, protože inflace tam klesla pod 5 %. Nižší úrokové sazby se promítají do levnějších hypotečních úvěrů. Brazilský trh s bydlením, zejména v São Paulu, ožívá – developeři hlásí zlepšený prodej nových bytů a stabilizaci cen po menším poklesu. Brazilská vláda také obnovila aktualizovaný program bydlení „Minha Casa, Minha Vida“, aby podpořila výstavbu dostupného bydlení. Mexiko mezitím zažívá výrobní boom (přesun výroby amerických firem blíže k USA), což zvyšuje poptávku po průmyslových nemovitostech podél americké hranice; průmyslové nájmy ve městech jako Monterrey a Tijuana dosahují rekordních výšin, protože americké a asijské firmy si pronajímají obrovské sklady a továrny. Mexické bydlení zůstává stabilní, s mírným růstem cen ~4–5 % ročně, k čemuž přispívá mladá populace a vládní úvěry na bydlení prostřednictvím Infonavit. Ostatní trhy jako Chile a Kolumbie zaznamenaly zpomalení trhu s bydlením kvůli vysokým úrokovým sazbám, ale jakmile tyto centrální banky začnou snižovat sazby (Chile velmi razantně), očekává se oživení do roku 2026.
Blízký východ – Boom megaprojektů: Blízký východ, posílený petrodolary z posledních dvou let vysokých cen ropy, se pouští do gigantických realitních a infrastrukturních projektů, které mění panorama regionu. Saúdská Arábie je v čele se svým plánem Vision 2030, který pohání řadu rozvojových projektů. Nejvíce na sebe upozorňuje NEOM, futuristické město za 500 miliard dolarů v severozápadní poušti, zahrnující „The Line“ (170 km dlouhé lineární město), průmyslové město Oxagon a rozsáhlou oblast udržitelného turismu. Zprávy z NEOMu z počátku září zdůrazňují rychlý postup výstavby: projekt NEOM Green Hydrogen – který má být největší továrnou na zelený vodík na světě – je z více než 80 % dokončen na různých místech fuelcellsworks.com, a je na cestě zahájit výrobu do roku 2026. Kromě toho vstoupil přístav a výrobní centrum Oxagon v NEOMu do nové fáze rozvoje, přičemž Newsweek informuje o „začátku nové fáze“ na tom, co je „největším staveništěm na světě.“ Saúdské úřady se snaží ukázat hmatatelný pokrok, aby umlčely skeptiky, ačkoliv se objevují zvěsti o tlaku na náklady a dokonce i personálních změnách v rámci pracovní síly NEOMu, protože vláda hledá efektivitu semafor.com. Přesto je samotný rozsah výstavby (desítky tisíc pracovníků na místě, miliardy investované do tunelování a základů pro dvě 500 m vysoké paralelní stěny mrakodrapů The Line) bezprecedentní. Tyto projekty, spolu s dalšími jako je giga-resort u Rudého moře a zábavní město Qiddiya u Rijádu, vytvářejí regionální stavební boom.
Jinde v Perském zálivu zůstává realitní trh v Dubaji na vzestupu. Ceny luxusních domů v Dubaji údajně meziročně vzrostly o ~20 % a prémiové komerční prostory jsou také žádané, protože kryptofirmy, hedgeové fondy a bohatí jednotlivci se stěhují do emirátu. Tento týden společnost Emaar Properties z Dubaje uvedla na trh novou sérii vil u moře, které byly vyprodány během několika hodin, což odráží trvalý zájem investorů, zejména z Ruska, Indie a Číny. Katar investuje svůj zisk z LNG do domácích nemovitostí (rozšiřuje infrastrukturu a bydlení v Dauhá před budoucími událostmi) i do zahraničí (jeho státní fond právě podle tržních spekulací získal významný podíl v ikonické kancelářské budově na Manhattanu).
Afrika: V Africe jsou realitní příběhy více lokalizované. Komerční nemovitosti v Jihoafrické republice jsou stabilní, ale čelí překážkám kvůli pomalému hospodářskému růstu a výpadkům elektřiny (kanceláře se záložním napájením jsou proto cennější). Nigérie zažívá realitní boom v luxusních čtvrtích Lagosu, protože investoři z diaspory i místní obyvatelé se chrání před inflací nákupem reálných aktiv – ceny pozemků v některých částech Lagosu vzrostly za dva roky o 50 %. Mezitím Keňa a Ghana bojují s vysokými úrokovými sazbami, které ochladily jejich trhy s bydlením; novým trendem je však investování čínských developerů do projektů dostupného bydlení v Africe (nedávno čínská firma oznámila projekt bydlení v Nairobi za 100 milionů dolarů).
Shrnuto, emerging markets jako celek nabízejí ostrůvky silného růstu realit (Indie, státy Perského zálivu, části Latinské Ameriky) i přetrvávající výzvy (některé africké a menší trhy). Mnohé rozvíjející se ekonomiky využívají politické nástroje – ať už snižování daní jako indické snížení GST na cement, nebo směřování státních prostředků do programů bydlení – k podpoře sektoru, protože si uvědomují význam realit pro ekonomickou aktivitu i sociální stabilitu. Pro mezinárodní investory hledající výnos jsou některé z těchto trhů (zejména s lepšími makroekonomickými základy a mladou demografií) stále atraktivnější, i když měnové a politické riziko zůstávají klíčovými faktory.
Hlavní obchody a investiční trendy: Velké peníze v pohybu
Září 2025 přineslo také několik realitních obchodů a investičních kroků, které upoutaly pozornost po celém světě a ukazují, kam směřuje kapitál:
- Rekordní nasazení kapitálu: Globální investoři opět zvyšují aktivitu po opatrném roce 2024. Podle Savills bylo v první polovině roku 2025 celosvětově investováno do nemovitostí přibližně 380 miliard dolarů marketsgroup.org. Jak kupující, tak prodávající jsou nyní více sladěni v otázce cen a mnoho uživatelských trhů zůstává fundamentálně silných – faktory, které uvolnily prostor pro uzavírání obchodů marketsgroup.org. Zejména ve 2. čtvrtletí 2025 došlo k transakcím s komerčními nemovitostmi v hodnotě 193 miliard dolarů po celém světě, což je jen o 5 % méně než ve 2. čtvrtletí 2024 marketsgroup.org. To naznačuje, že se trh z velké části přizpůsobil vyšším úrokovým sazbám. V rámci těchto čísel dosáhly transakce s kancelářskými prostory globálně 45 miliard dolarů ve 2. čtvrtletí, což je meziročně nárůst o 12 % marketsgroup.org, protože důvěra investorů v kanceláře začala opět růst (USA vedly tento nárůst kancelářských transakcí s 50% skokem z nízké základny) marketsgroup.org. Naopak investice do sektoru bydlení (rezidenční pronájmy) dosáhly ve 2. čtvrtletí 58 miliard dolarů, což je pokles o 9 % oproti loňsku – silná aktivita v 1. čtvrtletí však udržela celkový objem za první pololetí o 8 % výše meziročně marketsgroup.org, přičemž senior housing/pečovatelské domy byly výrazným sub-sektorem (+80 % YTD na 15 miliard dolarů) marketsgroup.org, protože demografický vývoj přináší nové příležitosti. Průmyslový/logistický sektor zaznamenal ve 2. čtvrtletí investice ve výši 42 miliard dolarů (–10 % meziročně), což je v podstatě na úrovni loňských rekordních hodnot při pohledu na první pololetí marketsgroup.org. Celkové sdělení: globální toky kapitálu do nemovitostí se zotavují a investoři jsou opět selektivně ochotni realizovat velké obchody.
- Mega-obchody a fúze & akvizice (M&A): Několik velkých obchodů ilustruje tento trend. V USA byla jednou z největších nedávných transakcí akvizice společnosti Retail Opportunity Investments Corp za 4 miliardy dolarů ze strany Blackstone Real Estate, která ji stáhla z burzy (oznámeno na konci roku 2024) reuters.com – tato transakce byla uzavřena v 1. čtvrtletí 2025 a významně rozšířila maloobchodní portfolio Blackstone. Aktuálně je investiční gigant KKR údajně v pokročilých jednáních o koupi portfolia bytových komplexů v Sunbeltu za více než 1,5 miliardy dolarů (zdroj: tržní spekulace), sázka na poptávku po nájemním bydlení poháněnou migrací. Privatizace REIT také nabírají na obrátkách: analytici spekulují, že několik podhodnocených kancelářských a nákupních REIT by se mohlo stát cílem, pokud jejich akcie zůstanou hluboko pod hodnotou aktiv.
- Přeshraniční investice: Přeshraniční investice do nemovitostí opět rostou, jak se cestování a podnikání normalizuje. Státní investiční fondy z Blízkého východu a Asie aktivně hledají prestižní aktiva na Západě. Například katarský investiční úřad (QIA) nedávno navýšil svůj podíl ve společnosti Empire State Realty Trust a singapurský GIC se spojil s norským NBIM při koupi podílu v kancelářském areálu v San Franciscu v srpnu. Severoameričtí investoři se rovněž dívají do zahraničí: kanadské společnosti Brookfield a CPP Investments společně koupily portfolio studentského bydlení ve Velké Británii za přibližně 750 milionů liber, protože vidí hodnotu v sektoru studentského ubytování.
- Velké obchody v Evropě: Evropa zaznamenala v posledních měsících několik významných transakcí. Španělsko přilákalo pozornost, když CBRE Investment Management investoval 300 milionů eur do španělského rezidenčního developera (divize Värde Partners), aby využil nedostatku bydlení ve Španělsku inrev.org inrev.org. V Londýně, kromě již zmíněného nákupu kanceláří State Street, Google dokončil odkup své londýnské centrály za 804 milionů liber od společného podniku (zajištění dlouhodobé kontroly nad svým areálem). Německo zaznamenalo akvizici frankfurtské kancelářské věže za 500 milionů eur společností Union Investment, která je pronajata Deutsche Bank – znamení důvěry v prémiové německé kanceláře. A ve střední Evropě konsorcium investorů z Rakouska a Izraele koupilo většinový podíl v portfoliu polských nákupních center za 300 milionů eur, což odráží oportunistické kroky v maloobchodu.
- Obchody v Asii a Pacifiku: V Austrálii se průmyslový gigant Goodman Group spojil s APG (nizozemský penzijní fond) a koupil logistický park na předměstí Sydney za 600 milionů australských dolarů, čímž využil vlny e-commerce. Čína má méně velkých transakcí kvůli domácí krizi, ale zajímavé je, že zahraniční private equity fondy (včetně Bain Capital) zkoumají nákupy problémových komerčních aktiv v Číně s výraznými slevami – trend, který bude zajímavé sledovat, pokud politika uvolní pravidla pro zahraniční investice. Indie zaznamenala průlomovou REIT transakci: Brookfield India REIT souhlasila s koupí dvou kancelářských věží v Gurgaonu od RMZ Corp za přibližně 400 milionů dolarů, což znamená konsolidaci v rychle rostoucím indickém kancelářském REIT sektoru.
- Stavební a developerské kroky: Na developerské straně některé firmy sází na odvážné projekty. Hyundai (výrobce automobilů) oznámil obrovský investiční plán ve výši 26 miliard dolarů do výrobních závodů v USA (továrny na elektromobily a baterie) lightboxre.com, což, ačkoliv jde o průmyslový krok, znamená obrovský developerský realitní potenciál (továrny, ubytování pro pracovníky atd.) napříč jižními státy jako Georgia a Alabama. Podobně Intel a partneři pokračují ve svých projektech na výrobu čipů v Ohiu za více než 20 miliard dolarů – jde o jedny z největších stavebních projektů v historii USA. Tyto typy projektů stírají hranice mezi průmyslovými korporátními investicemi a realitami, protože vyžadují rozsáhlé pozemky, výstavbu a často vedou ke vzniku zcela nových komunit.
- Udržitelnost a kapitál v realitách: Významným trendem v obchodech roku 2025 je důraz na udržitelné a zelené nemovitosti. Investoři stále více zohledňují energetickou účinnost a uhlíkovou stopu. Například nedávná emise zelených dluhopisů evropské realitní společnosti v hodnotě 500 milionů dolarů byla silně přeupsána, což ukazuje, že kapitál pro ekologické projekty je dostatek. Některé velké obchody, jako nabídka Blackstone na kanceláře v Paříži a prodeje kanceláří v Londýně, jsou podmíněny plány na rekonstrukci tak, aby splňovaly nové energetické standardy. Tento důraz na ESG ovlivňuje ocenění: budovy, které nelze ekonomicky přizpůsobit novým standardům, se prodávají s výraznou slevou (tzv. „brown discount“). Naopak aktiva se silnými ekologickými parametry přitahují vyšší ceny a více zájemců. Očekávejte více akvizic zaměřených na rekonstrukce a možná demolice/přestavby zastaralých objektů v příštích letech v rámci tohoto zeleného přechodu.
Komentář odborníka: Vedoucí představitelé v oblasti nemovitostí vyjadřují opatrný optimismus v souvislosti s těmito událostmi. „Pozorujeme obnovený zájem investorů napříč sektory – zdá se, že fáze hledání cen je u konce,“ uvedl jeden z ředitelů společnosti Savills s odkazem na nárůst investičních objemů v první polovině roku. Další zkušený odborník z oboru, Hamid Moghadam, generální ředitel společnosti Prologis (největšího světového vlastníka logistických nemovitostí), na nedávné konferenci poznamenal: „Základní tržní ukazatele v logistice zůstávají globálně silné… I přes vyšší sazby pokračuje nedostatek [skladových] prostor a růst nájmů, takže investujeme napříč cyklem“ (což dokládají probíhající expanzní projekty Prologis). Na druhou stranu někteří varují, že ne všechny problémy jsou zažehnány. Jak poznamenal jeden evropský správce fondu: „Snižování úrokových sazeb je dobrá zpráva, ale je to také proto, že ekonomiky zpomalují – nyní si musíte pečlivě vybírat, do jakých nemovitostí investovat.“ To vystihuje současnou náladu: opatrný optimismus. Obchody se uskutečňují a některé trhy jsou žhavé, ale obezřetní investoři jsou vybíraví a zaměřují se na vysoce kvalitní aktiva nebo příležitosti v tísni s dlouhodobě silnou poptávkou.
Závěr: První týden září 2025 ukazuje globální trh s nemovitostmi na bodu zlomu. Uvolňování měnové politiky a silná místa poptávky (od amerických skladů přes indické domy až po londýnské kanceláře) vdechují trhům nový život, i když přetrvávají výzvy od problémů čínského realitního trhu po přetrvávající otázky dostupnosti. Velké obchody a rostoucí toky kapitálu naznačují, že se důvěra investorů vrací – opatrně. S očekávaným snižováním úrokových sazeb a přeceněním na mnoha trzích se hráči na trhu s nemovitostmi připravují na možný vzestup. Jak to jeden odborník výstižně shrnul: „Šok máme za sebou a jsme ve fázi zotavení – ale je to selektivní zotavení.“ Nadcházející měsíce prověří, jak hluboké a široké toto oživení bude, ale prozatím se globální trh s nemovitostmi poprvé po několika letech přiklání k optimismu.
Zdroje:
- Reuters – Výhled sazeb Federálního rezervního systému a reakce trhu reuters.com reuters.com; Údaje o bydlení v USA a komentáře odborníků reuters.com reuters.com reuters.com; Zpráva o bydlení Halifax ve Velké Británii reuters.com reuters.com; Zprávy o cenách a politice bydlení v Číně reuters.com reuters.com reuters.com; Restrukturalizace dluhu Country Garden reuters.com reuters.com; Analýza evropského kancelářského trhu reuters.com reuters.com reuters.com; Globální objemy investic (Savills) marketsgroup.org marketsgroup.org marketsgroup.org; Průzkum indického bydlení reuters.com reuters.com; Snížení indické DPH na cement (Economic Times) economictimes.indiatimes.com economictimes.indiatimes.com; a další reportáže a analýzy agentury Reuters, jak je uvedeno výše.