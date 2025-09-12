Clevelandská nemovitostní scéna 2025: Dostupný trh se zahřívá, čekají nás velké projekty

- Stabilní ceny domů, rychlý prodej: Clevelandský trh s nemovitostmi zůstává dostupný, ale zároveň konkurenční. Mediánová prodejní cena domu ve městě byla v polovině roku 2025 přibližně 115 000–128 000 $, což je asi o 0–5 % vyšší než před rokem redfin.com hondros.com. Domy se stále prodávají rychle – obvykle za méně než měsíc (medián ~29 dní na trhu) – mnoho z nich je pod smlouvou už za pouhých 11 dní redfin.com zillow.com. Objem prodejů mírně ochladl (červencové prodeje meziročně klesly o ~4 % redfin.com), ale poptávka kupujících zůstává silná.
- Rostoucí nabídka, stále výhodné pro prodávající: Po letech omezené nabídky se počet inzerovaných nemovitostí pomalu zvyšuje. Aktivní nabídky v oblasti Clevelandu vzrostly v roce 2025 o ~37 % oproti loňsku hondros.com, což dává kupujícím více možností. Přesto silná poptávka znamená, že dobře oceněné domy stále dosahují plné požadované ceny nebo i více – asi 39 % prodejů bylo uzavřeno nad nabídkovou cenou v polovině roku 2025 zillow.com. Trh se vyvažuje, ale neobrací; prodávající s domy připravenými k nastěhování mají stále výhodu outstandingohio.com josesellshomes.com.
- Komerční nemovitosti smíšené: Kancelářský sektor v Clevelandu čelí vysoké neobsazenosti (~23%), pomalému pronajímání a stagnujícím nájmům (průměrná požadovaná cena ~$21/čtvereční stopa) nmrk.com nmrk.com, zatímco průmyslový trh po vlně odchodů nájemců zaznamenal nárůst neobsazenosti na ~5% (stále pod historickým průměrem) nmrk.com nmrk.com. Maloobchodní prostory jsou světlým bodem – s neobsazeností pod 5% již pět let v řadě při minimální nové výstavbě marcusmillichap.com – a byty v bytových domech jsou velmi žádané, s obsazeností přes 92% a růstem nájmů kolem 3%+ ročně mmgrea.com mmgrea.com.
- Investiční potenciál a rizika: Cleveland nabízí vysoké výnosy a nízké vstupní náklady pro investory. Více než 55 % městských bytových jednotek je obýváno nájemníky ark7.com a čtvrti jako Downtown (střední cena ~275 000 USD, +26,7 % meziročně) a Tremont (+28 % nedávno) přinesly nadprůměrné zhodnocení ark7.com ark7.com. Příležitosti zahrnují podhodnocené oblasti (např. Collinwood s mediánem ~90 000 USD) a silný potenciál cash flow. Klíčová rizika vyplývají z pomalého populačního růstu v regionu (Greater Cleveland je v podstatě na nule, +0,3 % za poslední rok neo-trans.blog) a ekonomiky, která je sice diverzifikovaná, ale neroste rychle. Vyšší úrokové sazby také snížily dostupnost bydlení, takže náklady na financování a případný širší pokles trhu jsou body ke sledování.
- Ekonomika, demografie a rozvoj určují budoucnost: Ekonomika Clevelandu se vrátila na úroveň zaměstnanosti před pandemií marcusmillichap.com, přičemž hlavními pilíři jsou zdravotnictví (Cleveland Clinic), finance a výroba. Nezaměstnanost se pohybuje kolem 3–4 %, což podporuje poptávku po bydlení. Z demografického hlediska se dlouhodobý pokles populace v metropolitní oblasti stabilizoval: příměstské okresy Lorain a Medina rostou (+0,9–1,1 % za poslední rok), zatímco městské jádro stagnuje neo-trans.blog neo-trans.blog. Příliv mladých profesionálů a seniorů do městských čtvrtí zvyšuje příjmy a hodnoty nemovitostí v atraktivních lokalitách jako Downtown, Ohio City, University Circle a Tremont neo-trans.blog neo-trans.blog. Mezitím velké infrastrukturní a rozvojové projekty – od nového sídla Sherwin-Williams v centru za $750M (otevření 2025) po plánovanou revitalizaci nábřeží v okolí stadionu Browns – slibují v příštích letech zásadně proměnit trh s nemovitostmi.
Trendy rezidenčních nemovitostí v Clevelandu (2025)
Rezidenční trh v Clevelandu v roce 2025 se vyznačuje dostupností, stabilním růstem cen a postupným posunem k rovnováze. Na rozdíl od pobřežních trhů s prudkými výkyvy se ceny domů v Clevelandu pohybují „pomalu a stabilně, bez extrémních výšin nebo pádů“ josesellshomes.com. K polovině roku 2025 se medián prodejních cen ve městě Cleveland pohybuje v nižších 100 000 USD – o 67 % nižší než americký medián – což z něj činí jeden z nejdostupnějších velkých trhů redfin.com. Podle Zillow je typická hodnota domu v Clevelandu přibližně 117 700 USD, což je mírný nárůst o 1,0 % meziročně zillow.com. Podle průzkumů realitních makléřů byl Cleveland v roce 2023 dokonce hodnocen jako #2 „nejžhavější“ trh s bydlením v USA, díky pevným základům a mírnému růstu cen realwealth.com.
Cenové trendy: Celkově hodnoty domů mírně rostou v celé metropolitní oblasti. Do poloviny roku 2025 byla průměrná cena domu v Clevelandu hlášena kolem 113 500 $ (≈5% meziroční nárůst) hondros.com. Roční míra zhodnocení se liší podle oblasti – od zhruba stagnace v některých městských čtvrtích až po dvouciferné nárůsty v okrajových okresech. Například okres Lorain (západně od Clevelandu) zaznamenal nárůst cen o 17,7 % za rok (medián ~263 tis. $) hondros.com, protože kupující hledají cenově dostupné příměstské domy. Ve městě se medián prodejních cen v polovině roku 2025 pohyboval od zhruba 108 tis. $ (údaje za duben) až po 174 tis. $ (červen) v závislosti na zdroji dat clappilyhome.com – což odráží různý podíl typů nemovitostí. Některé místní zprávy uváděly, že medián prodaných cen v Clevelandu vzrostl o 8–9 % meziročně k létu 2025 clappilyhome.com realwealth.com, zatímco aktuální data MLS (Redfin) ukazovala jen mírný nárůst +0,4 % do července redfin.com. Tento rozdíl naznačuje, že růst cen v širší metropolitní oblasti (včetně dražších předměstí) byl silnější než ve vlastním městě. Důležité je, že nejsou patrné žádné známky kolapsu nebo výrazného poklesu cen – historická data ukazují, že hodnoty nemovitostí v severovýchodním Ohiu jen zřídka výrazně klesají a rok 2025 v tomto stabilním trendu pokračuje josesellshomes.com.
Objem prodeje a konkurence: Aktivita na trhu prodeje domů se ochladila oproti šílenství let 2021–22, ale zůstává svižná v historickém měřítku. V červenci 2025 se ve městě prodalo 369 domů, což je mírný pokles o 3,9 % oproti předchozímu roku (384 prodejů) redfin.com redfin.com – což naznačuje o něco menší obrat, částečně kvůli omezené nabídce a vyšším hypotečním sazbám. Přesto je konkurence mezi kupujícími stále patrná. Domy v Clevelandu obvykle obdrží 2+ nabídky a mnoho z nich se prodá za nebo nad nabídkovou cenu. Medián poměru prodejní a nabídkové ceny je přesně 1,00 (100 %) zillow.com, což znamená, že typický dům se prodá za požadovanou cenu. Ve skutečnosti se 38,8 % prodejů v polovině roku 2025 uzavřelo nad nabídkovou cenou, zatímco přibližně 48 % pod ní zillow.com – vyvážené rozdělení, které ukazuje, že ani kupující, ani prodávající nemají výraznou převahu. Redfinův Compete Score hodnotí Cleveland jako „Velmi konkurenční“ (72/100), přičemž uvádí, že žádané nabídky mohou být rezervovány za ~8 dní s více nabídkami (často nad požadovanou cenou), zatímco průměrný dům se prodá mírně pod požadovanou cenou po několika týdnech redfin.com redfin.com. Stručně řečeno, i když nejsou dražební války tak časté jako během pandemického boomu, dobře oceněné domy stále přitahují rychlé nabídky v roce 2025.
Dny na trhu a nabídka: Jedním z jasných znaků měnící se dynamiky je doba na trhu. Domy zůstávají na prodej o něco déle než loni, což dává kupujícím více prostoru. K polovině roku 2025 byl medián dnů na trhu v Clevelandu přibližně 29 dní, což je nárůst oproti ~26 dnům v předchozím létě redfin.com. Další zdroje dat ukazují širší regionální trend: nabídky byly v červnu 2025 na trhu v průměru 41 dní (oproti 35 dnům před rokem) clappilyhome.com. Podle sledování Zillow jdou domy v Clevelandu rezervovány v mediánu 11 dnů zillow.com zillow.com – což pravděpodobně odráží žádané, ihned obyvatelné nabídky. Závěr je, že i když se nemovitosti připravené k nastěhování stále prodávají za týden či dva, celkový trh se zpomalil na normálnější tempo ve srovnání s bleskovými prodeji v roce 2021.
Nabídka bydlení se konečně začala rozšiřovat, což ulevuje určitému tlaku. Nové nabídky a aktivní inventář mají v letech 2024–25 vzestupný trend. V širším regionu Clevelandu (okresy Cuyahoga, Portage, Summit) nabídky vzrostly o 37,3 % meziročně do poloviny roku 2025 hondros.com. V okrese Cuyahoga (kam spadá Cleveland) byla nabídka bydlení v červnu 2025 asi o 2,9 % vyšší než o rok dříve clappilyhome.com clappilyhome.com. Tento postupný příliv nabídky – díky většímu počtu majitelů, kteří dávají nemovitosti na trh, a nárůstu nové výstavby – znamená, že kupující mají více možností než v nedávné minulosti. „V červenci opět vzrostl počet aktivních nabídek v okresech Cuyahoga, Summit, Medina a Stark, což dává kupujícím více možností,“ uvádí jedna z místních realitních aktualizací outstandingohio.com.
Nabídka bydlení však stále nedohnala poptávku ani předpandemické normy. I po nedávných nárůstech zůstává inventář v severovýchodním Ohiu pod úrovní roku 2019 josesellshomes.com josesellshomes.com. Podle údajů Zillow měl Cleveland a okolí přibližně 1 083 domů na prodej v polovině roku 2025 zillow.com – což je pouze asi 2 až 3 měsíční nabídka při současném tempu prodeje. Je to zlepšení oproti rekordním minimům (kolem 1 měsíce nabídky) v roce 2021, ale stále je to málo. Pro srovnání, vyvážený trh bývá kolem 5–6 měsíců nabídky. Takže podmínky prodávajícího na trhu přetrvávají, i když méně intenzivně. Kupující už nemusí čelit „honbě“ na každou nabídku, ale nejlepší domy se stále prodávají rychle. Jak uvádí jedna zpráva z poloviny roku 2025: „Rovnováha se možná posouvá, ale příležitosti zůstávají na obou stranách“ – kupující mají větší výběr, ale prodávající dosahují rychlých, plných cen, pokud nastaví rozumnou cenu outstandingohio.com.
Nejžádanější čtvrti: Nemovitosti v Clevelandu jsou velmi lokální záležitostí, přičemž některé čtvrti a předměstí zaznamenávají obzvlášť silnou poptávku. Oblasti, které kombinují historické kouzlo, pěší dostupnost nebo novou výstavbu, jsou tahouny pro rok 2025. Několik příkladů:
- Centrum Clevelandu: Centrální obchodní čtvrť města se proměnila v ráj nájemníků a investiční hotspot. 94 % rezidenčních jednotek v centru je obýváno nájemníky a investoři si toho všimli ark7.com ark7.com. Mediánová prodejní cena v centru vzrostla na přibližně 275 000 $ (meziročně o 26,7 % více) ark7.com ke konci roku 2024, což odráží nové developerské projekty a přestavby na byty. Luxusní apartmány, jako jsou nové věže City Club a The Lumen, cílí na mladé profesionály, které lákají pracovní příležitosti a zábava v centru. S více než 90 % bytového fondu v centru nyní v nájmu, oblast nabízí silnou poptávku po investicích do vícebytových domů, podpořenou vybaveností a rostoucí atmosférou pro život, práci i zábavu.
- Tremont: Trendová čtvrť na západ od centra, proslulá historickou architekturou a restauracemi, zaznamenala v poslední dekádě výrazný růst hodnoty nemovitostí. Jedna analýza zaznamenala 28,5% nárůst mediánových prodejních cen v Tremontu v poslední době ark7.com, ačkoli podle údajů Zillow došlo do května 2025 k mírnému ochlazení (medián ~349 900 $, pokles o 2 % meziročně s ústupem nákupní horečky) hondros.com. Přesto zůstává Tremont žádaný díky uměleckému charakteru, galeriím a blízkosti centra. Domy zde dosahují jedněch z nejvyšších cen ve městě a investoři se na Tremont zaměřují jak kvůli přestavbám, tak kvůli luxusním pronájmům.
- Ohio City: Sousedící s centrem, Ohio City je další revitalizovaná čtvrť známá West Side Marketem, pivovary a směsí historického i nového bydlení. Její mediánová cena byla kolem 166 700 $ v polovině roku 2025 (nárůst o ~7 % meziročně) clappilyhome.com. Pěší dostupnost a gastronomická scéna Ohio City ji činí oblíbenou mezi mladými kupci a nájemníky. Nové projekty bytových domů a rozvoj parku Irishtown Bend zvyšují její atraktivitu. Často je uváděna mezi „čtvrtěmi, které stojí za pozornost“ jak pro bydlení, tak pro investice hondros.com.
- University Circle (východní strana): Toto vzdělávací a lékařské centrum (domov Case Western Reserve University a hlavních nemocnic) nadále zvyšuje poptávku po bydlení. Luxusní byty a řadové domy zde vznikají pro zaměstnance nemocnic a studenty. Developeři „nestíhají stavět luxusní byty dostatečně rychle“ v oblastech jako University Circle a nedaleká Little Italy neo-trans.blog. V těchto čtvrtích už není neobvyklé vidět řadové domy nebo zrekonstruované domy s cenou přes 1 milion dolarů – což bylo v minulosti v Clevelandu vzácné – díky přílivu bohatších obyvatel a růstu institucí neo-trans.blog.
- Collinwood: Historicky dělnická čtvrť na daleké východní straně, Collinwood se mění v cenově dostupné útočiště pro umělce. Medián cen kolem 133 500 dolarů (nárůst ~5 % meziročně) clappilyhome.com z něj dělá atraktivní volbu pro první kupce a investory hledající levné pronájmy. Collinwoodská Waterloo Arts District a parky u jezera zvyšují jeho potenciál. Díky mnoha nájemníkům a umírněným cenám je označován jako čtvrť s hodnotou a potenciálem růstu ark7.com.
- Shaker Heights & předměstí: Ve východních předměstích jako Shaker Heights, Cleveland Heights, Lakewood a dalších zůstává poptávka po domech s větším prostorem nebo špičkovými školami stabilní. Například v Shaker Heights byl medián ceny kolem 335 000 dolarů (nárůst 6,4 % meziročně) clappilyhome.com k květnu 2025 – což je pro region vyšší úroveň, tažená historickými domy a školami. Na západní straně oblasti jako Kamm’s Corners (medián ~234 tisíc dolarů) a Old Brooklyn (medián ~160 tisíc dolarů) kombinují relativní dostupnost s atraktivitou komunity clappilyhome.com. Old Brooklyn, středostavovská čtvrť, dokonce zaznamenala 11,3% nárůst prodejních cen v poslední době ark7.com, jak více kupujících objevuje její hodnotu.
Napříč městem zůstává dostupnost klíčovým lákadlem. I ty nejdražší čtvrti Clevelandu (centrum, Tremont, Edgewater atd.) jsou ve srovnání s jinými metropolemi výhodné. To je důvod, proč Cleveland zůstává jedním z „nejžhavějších“ realitních trhů jak pro investory z jiných měst, tak pro první kupující – nízké vstupní náklady a rostoucí městská vitalita jsou vzácnou kombinací josesellshomes.com. Dokud budou ceny v Clevelandu atraktivní, lze očekávat trvalý zájem jak od místních, tak od vnějších kupujících hledajících hodnotu.
Výhled komerčních nemovitostí (kanceláře, maloobchod, průmysl, bytové domy)
Clevelandské sektory komerčních nemovitostí mají v roce 2025 smíšený výhled – některé segmenty se silně zotavují, jiné čelí protivětru. Celkově poskytuje diverzifikovaná ekonomika metropole (zdravotnictví, výroba, sídla firem atd.) stabilní základ, ale posuny po pandemii – jako práce na dálku a e-commerce – ovlivňují jednotlivé typy nemovitostí nerovnoměrně.
Kancelářský trh
kancelářský sektor v Clevelandu se nadále potýká s vysokou neobsazeností a pomalým zotavením. K Q2 2025 činila míra neobsazenosti kanceláří v metropolitní oblasti Clevelandu přibližně 23,1 % nmrk.com. To je mírně více (o 30 bazických bodů) než na začátku roku, což přerušilo sérii zlepšující se obsazenosti. Prakticky to znamená, že téměř čtvrtina kancelářských prostor v Clevelandu je prázdná – což odráží vlažnou poptávku po tradičních kancelářských pronájmech v důsledku trendů hybridní práce a konsolidace firem.
Aktivita v pronájmech byla anemická. Ve 2. čtvrtletí 2025 bylo pronajato pouze 213 600 čtverečních stop, což je jeden z nejslabších čtvrtletních součtů za posledních 16 let (srovnatelné s útlumem na konci roku 2021) nmrk.com. Čistá absorpce se opět stala negativní, s –131 000 čtverečními stopami, po čtyřech čtvrtletích růstu nmrk.com. Zejména věže třídy A v centru města čelí vyšší neobsazenosti, protože někteří nájemci zmenšují své prostory. Na druhou stranu někteří velcí nájemci (například Sherwin-Williams) se znovu zavazují k centru města s novými prostory (více v sekci Výstavba) a kancelářské parky na předměstích zaznamenaly mírný nárůst zájmu ze strany zdravotnických a podpůrných kancelářských uživatelů.
Nájemné: Nabídkové nájemné za kanceláře klesá pod tlakem konkurence. Průměrné nabídkové nájemné bylo přibližně 20,99 $ za čtvereční stopu ve 2. čtvrtletí 2025 nmrk.com, což je pokles o zhruba 0,12 $ oproti předchozímu čtvrtletí. Od začátku roku činilo průměrné kancelářské nájemné v Clevelandu 21,05 $, což je stále o 2,6 % více meziročně nmrk.com – což naznačuje, že pronajímatelé dokázali v některých subtrzích (možná u prémiových, nově vybudovaných prostor) dosáhnout mírného zvýšení, i když celková dynamika zpomaluje. Pronajímatelé nabízejí více ústupků, aby přilákali nájemce, a starší budovy mohou vyžadovat modernizaci (nebo přestavbu na bydlení), aby mohly konkurovat.
Výhled: Výhled pro kancelářský trh je opatrný. Očekává se, že míra neobsazenosti zůstane v příštích několika letech zvýšená, zejména v centru města, dokud růst zaměstnanosti nebo adaptivní přestavby neabsorbují část přebytečných prostor. Dokončení 36patrového sídla společnosti Sherwin-Williams na konci roku 2025 přidá do nabídky nové, moderní kancelářské prostory, ale může zanechat prázdné starší kanceláře. Na druhou stranu, kancelářský trh v Clevelandu nezažil nadměrnou výstavbu po celá desetiletí, takže problém s neobsazeností je spíše způsoben poptávkou (práce na dálku) než nabídkou. Pokud více firem nařídí návrat do kanceláří (jak sama Sherwin-Williams plánuje na rok 2026) nebo pokud Cleveland přiláká nové zaměstnavatele, může se absorpce obrátit do kladných čísel. Prozatím mají výhodu nájemci a růst nájemného pravděpodobně zůstane utlumený (v nízkých jednotkách procent ročně). Investoři jsou selektivní – upřednostňují lékařské kanceláře, moderní spolupracující prostory nebo projekty přestaveb – vzhledem k náročným základním podmínkám v tomto sektoru.
Trh s maloobchodními nemovitostmi
Clevelandský trh s maloobchodními nemovitostmi si vede lépe, než by mnozí čekali, a prokazuje odolnost díky omezené nové nabídce a stabilní spotřebitelské poptávce. Neobsazenost maloobchodních prostor v oblasti Greater Cleveland zůstává blízko historických minim. Ve skutečnosti je rok 2025 na cestě stát se pátým po sobě jdoucím rokem s neobsazeností maloobchodních prostor pod 5 % v rámci celé metropolitní oblasti marcusmillichap.com. K polovině roku 2025 se celková neobsazenost maloobchodních prostor pohybuje přibližně v rozmezí 4–5 %, což je podle standardů odvětví velmi zdravé.
Hlavním důvodem je nedostatek nové maloobchodní výstavby. Developeři byli extrémně opatrní – rok 2025 by mohl zaznamenat nejmenší počet nově dokončených maloobchodních prostor v historii v Clevelandu marcusmillichap.com. Prakticky žádné nadměrné budování a většina nových projektů je předpronajata, takže tlak na obsazenost ze strany nabídky je minimální. To odráží jak opatrnost (kvůli pomalému růstu populace v severovýchodním Ohiu), tak změnu priorit (více investic směřuje do průmyslových a smíšených projektů než do samostatných maloobchodních prostor). Omezená výstavba „odráží zpomalující růst populace v Clevelandu, který se letos změní v pokles“ a zaměření na jiné typy nemovitostí marcusmillichap.com.
Trendy poptávky: Pronájem maloobchodních prostor byl do určité míry rozdělen podle typu nemovitosti. Jednotlivé maloobchodní jednotky (například samostatně stojící velké obchody nebo restaurace) zaznamenaly v roce 2024 nárůst neobsazenosti o ~0,5 %, přičemž určité oslabení bylo patrné zejména v okrajových oblastech, jako je okres Lorain (+1,5 % neobsazenosti) marcusmillichap.com. To je pravděpodobně způsobeno několika uzavřeními nebo přesuny prodejen. Naproti tomu více-nájemní maloobchodní centra (obchodní pásy, nákupní centra) zaznamenala v průměru pokles neobsazenosti o 50 bazických bodů, přičemž některé subtrhy (západní a severovýchodní Cleveland) zaznamenaly zlepšení o více než jeden procentní bod marcusmillichap.com. Dobře situovaná nákupní centra s potravinovými kotvami nebo základními maloobchodníky zůstávají velmi žádaná.
Z geografického hlediska byla pronájemní aktivita nejsilnější v blízkosti nábřeží (centrum a čtvrti u jezera) a v regionálních centrech jako Akron a North Canton marcusmillichap.com. V samotném Clevelandu se růst maloobchodu soustředí na městské projekty smíšeného využití: například plánované projekty v centru a Midtownu zahrnují maloobchod v přízemí bytových domů. Několik nových obchodních pásů v západním Clevelandu a okrese Lorain má být také otevřeno, většinou však již plně předpronajato rychlým občerstvením, lékařskými klinikami atd. marcusmillichap.com.
Nájemné a výhled: S nízkou neobsazeností nájmy v maloobchodu mírně vzrostly, zejména na prémiových místech. Pronajímatelé špičkových maloobchodních prostor (tradiční nákupní čtvrti jako Crocker Park nebo Eton Chagrin) dokonce mírně zvýšili nájmy. Sekundární lokality stále vyžadují konkurenceschopné ceny, aby zaplnily prostory. Celkově je maloobchodní trh v Clevelandu připraven na další stabilitu. Jakmile se zaměstnanost vrátí na úroveň před rokem 2020 a spotřebitelské výdaje zůstávají silné marcusmillichap.com, maloobchodníci pokračují v opatrné expanzi. Rostou kategorie jako diskontní prodejny, potraviny, domácí potřeby a maloobchod zaměřený na zdravotnictví. Jedním z rizik je pokračující stagnace populace – s mírným úbytkem obyvatel očekávaným v příštích letech Cleveland nezískává vlnu nových spotřebitelů. Ale protože maloobchodní plochy na obyvatele jsou již správně nastavené (nebo dokonce v některých komunitách nedostatečné), neobsazenost by měla zůstat nízká. Investoři považují maloobchod v Clevelandu za atraktivní díky jeho vysoké obsazenosti a nízké nové konkurenci, zaměřují se na dobře situovaná sousedská centra a maloobchod se zbožím denní potřeby.
Průmyslový a logistický trh
Průmyslové nemovitosti v severovýchodním Ohiu byly v posledních letech tahounem díky výrobní základně regionu a jeho logistické poloze. Na začátku roku 2025 narazil průmyslový sektor na překážku, ale dlouhodobé základy zůstávají pozitivní.
Po několika letech extrémně napjatých podmínek míra neobsazenosti průmyslových prostor nedávno vzrostla – dosáhla 5,2 % ve 2. čtvrtletí 2025 nmrk.com. To bylo o celý 1,0 procentní bod více než v předchozím čtvrtletí, což znamená nejvyšší neobsazenost za několik let. Tento nárůst byl způsoben bezprecedentní hodnotou –2,8 milionu čtverečních stop negativní absorpce v tomto čtvrtletí nmrk.com – v podstatě několik velkých objektů bylo uvolněno téměř najednou. Skutečně, Cleveland zaznamenal „řadu vysoce sledovaných uzavření a vystěhování“ na začátku roku 2025 nmrk.com. Příklady zahrnují uzavření některých starších výrobních závodů a nájemce jako distributory e-commerce, kteří po pandemickém boomu konsolidovali prostory. Tento otřes v jednom čtvrtletí znamenal pro 2. čtvrtletí 2025 nejnižší čistou absorpci v historii trhu nmrk.com.
Navzdory tomu na kontextu záleží. I při 5,2 % je průmyslová neobsazenost stále pod dlouhodobým průměrem metropolitní oblasti (~7,4 %) nmrk.com. Neobsazenost od začátku roku v polovině roku 2025 v průměru činila jen 4,7 % nmrk.com, což naznačuje, že 2. čtvrtletí bylo výjimkou. A ukazatele naznačují obnovu poptávky: objem pronájmů se ve 2. čtvrtletí zotavil na ~2,0 milionu čtverečních stop nmrk.com, protože noví nájemci zaplnili část prostoru. Moderní sklady a distribuční centra na okraji Clevelandu (lokality jako Strongsville, Solon a podél koridoru I-480/I-80) zůstávají velmi žádané mezi logistickými firmami, dodavateli pro automobilový průmysl a společnostmi zabývajícími se stavebními materiály.
Nájemné: Příběh průmyslového nájemného je o mimořádném růstu, který se mírně ochlazuje. Po letech růstu nájemné ve skutečnosti v roce 2025 pokleslo: průměrné průmyslové nabídkové nájemné v Clevelandu činilo ve 2. čtvrtletí 2025 přibližně 5,88 $/SF, což je pokles o ~3,9 % meziročně nmrk.com. Tato mírná korekce následuje po období, kdy nájmy vyskočily na rekordní hodnoty. Tento pokles pravděpodobně odráží úpravu očekávání pronajímatelů po vlně neobsazenosti – některé starší průmyslové prostory musely snížit nájemné, aby přilákaly nové nájemce. Moderní sklady třídy A si však stále drží prémiové sazby, často výrazně nad 6 $/SF triple-net, zejména ty poblíž dálničních uzlů.
Výhled: Vyhlídky průmyslového sektoru zůstávají obecně silné. Cleveland těží z centrální polohy, robustní dálniční/železniční infrastruktury a renesance výroby (včetně růstu v letectví, polymerech a potenciálním dodavatelském řetězci baterií pro elektromobily v Ohiu). Skok v neobsazenosti na začátku roku 2025 se očekává jako dočasný; do roku 2026 by měla absorpce opět růst, jakmile ekonomika poroste a nově uvolněné prostory budou znovu využity. Důležité je, že nová průmyslová výstavba v Clevelandu byla umírněná (na rozdíl od rychle rostoucích trhů Sunbeltu). Developeři stavěli selektivně – několik velkých logistických zařízení a podnikatelských parků – což udrželo nabídku převážně pod kontrolou. Jedna zpráva uvádí, že neobsazenost od začátku roku byla stále „výrazně pod“ historickým průměrem, což podtrhuje, že fundamenty jsou celkově zdravé nmrk.com. Pokud nenastane velká recese, průmyslová neobsazenost pravděpodobně v příštím roce nebo dvou opět klesne směrem ke 4–5 %. Nájemné se může stabilizovat nebo znovu mírně růst (nízké až střední jednotky procent ročně), jakmile se přebytečné prostory k podnájmu absorbují. Pro investory nabízí průmyslové nemovitosti v Clevelandu solidní dlouhodobé vyhlídky – poměrně vysoké kapitalizační sazby a stabilní poptávku – i když rok 2025 všem připomněl, že ani průmyslový sektor není zcela neprůstřelný.
Trh s vícenásobným bydlením (byty)
Clevelandský sektor vícenásobného rezidenčního bydlení je jasným tahounem, který prokázal svou odolnost během nedávných ekonomických cyklů. Byty v regionu se těší vysoké obsazenosti, rostoucím nájmům a zvládnutelnému přílivu nové nabídky – což z Clevelandu činí oblíbenou destinaci mnoha realitních investorů hledajících stabilní příjem.
Obsazenost a poptávka: Průměrná obsazenost bytů v oblasti Greater Cleveland je kolem 92–93 % mmgrea.com mmgrea.com. Ke konci roku 2024 se obsazenost ustálila na ~92,5 %, což je jen nepatrně pod 10letým průměrem mmgrea.com. Poptávka se po slabším roce 2023 výrazně zotavila – v roce 2024 bylo absorbováno téměř 1 900 čistých jednotek mmgrea.com a absorpce zůstává pozitivní i v roce 2025. V podstatě je dostatek nájemníků, což je dáno velkou populací mladých dospělých v Clevelandu, stěhováním starších lidí do menších bytů a přílivem obyvatel z dražších měst. Pomáhá také, že více než 55 % clevelandských bytových jednotek je pronajímáno ark7.com (což je mnohem více než celostátní průměr ~35 %), což odráží velkou základnu nájemníků. Poptávka byla ve všech segmentech kvality – od nových luxusních výškových domů v centru až po starší zahradní byty na předměstích.
Za zmínku stojí, že clevelandský trh s nájemním bydlením je posílen relativní dostupností. Nájemníci mají flexibilitu přesouvat se mezi luxusními a středními nemovitostmi, aniž by museli opustit metropolitní oblast, protože i „luxusní“ nájmy jsou podle celostátních měřítek mírné. To udržuje celkovou obsazenost v rovnováze – v žádném segmentu není výrazný přebytek nabídky. Obsazenost v jednotlivých subtrzích se obvykle pohybuje od vysokých 80 % (v několika nadměrně zastavěných oblastech) až po 96–97 % v nejžádanějších lokalitách.
Růst nájmů: Růst nájmů v Clevelandu v posledních několika letech tiše překonal průměr USA mmgrea.com. V roce 2024 byl Cleveland mezi několika málo metropolitními oblastmi, které dosáhly >3% meziročních nárůstů nájmů v každém čtvrtletí mmgrea.com. Tento stabilní růst pokračoval i v roce 2025 – odborníci předpovídají, že nájmy vzrostou přibližně o 3,0 % až 3,2 % v roce 2025 mmgrea.com mmgrea.com. Do 4. čtvrtletí 2025 se očekává, že průměrný efektivní nájem bude meziročně asi o 3,2 % vyšší mmgrea.com. Pro srovnání, celostátní růst nájmů zpomalil v mnoha trzích pod 3 %, takže Cleveland vyniká trvalými zisky. Některé oblasti jsou obzvlášť silné: subtrh West Cleveland/Brooklyn Heights by měl vést s téměř 5% růstem nájmů v roce 2025 mmgrea.com. Ve všech deseti subtrzích Clevelandu se očekává nárůst nájmů >2,5 % mmgrea.com, což podtrhuje širokou sílu trhu. Navíc místní zprávy koncem roku 2022 zaznamenaly, že nájmy v Clevelandu tehdy meziročně vyskočily asi o 11 % realwealth.com, což odráží dohánění z historicky nízkých úrovní nájmů. I kdyby se růst nájmů v budoucnu zmírnil na rozmezí 2–4 %, bude nadále překonávat inflaci ve městě známém svou dostupností.
Nové dodávky: Jedním z důvodů, proč si trh s byty v Clevelandu vede dobře, je jeho umírněný zásobovací řetězec. Zatímco některá města v Sunbeltu čelila přílivu nových bytů, tempo výstavby v Clevelandu bylo mnohem pozvolnější – i když roste. Zahájení výstavby vícerodinných domů vzrostlo v roce 2024, kdy bylo v celé metropolitní oblasti zahájeno přibližně 2 060 jednotek (nárůst o 17,8 % oproti ~1 750 v roce 2023) mmgrea.com. Na začátku roku 2025 bylo ve výstavbě asi 3 113 jednotek mmgrea.com, což je nad desetiletým průměrem (o ~21 %), ale není to přehnané. Pro rok 2025 se předpokládá dokončení přibližně 2 300 nových bytových jednotek, což je o 500 jednotek (28 %) více než v roce 2024 mmgrea.com mmgrea.com.
Klíčové je, že tato nová nabídka je soustředěna ve vysoce žádaných oblastech a zůstává v mezích absorpční kapacity trhu mmgrea.com mmgrea.com. Do centra Clevelandu by mělo směřovat asi 37 % nových bytů v roce 2025 (kolem 850 jednotek) a do subtrhu East Cleveland (včetně University Circle a vnitřní východní části) asi 28 % (~803 jednotek) mmgrea.com. Ve skutečnosti je ve čtvrti East Cleveland ve výstavbě více než 1 000 jednotek, což představuje více než třetinu veškeré místní výstavby – většina z nich je určena pracovníkům lékařské čtvrti a studentům mmgrea.com. Vzhledem k tomu, že většina nových projektů cílí na oblíbené čtvrti (a často nabízí moderní vybavení, které starší byty postrádají), nacházejí snadno nájemníky.
Analytici poznamenávají, že i přes nárůst nabídky se očekává, že čistá absorpce bude držet krok, což zabrání přebytku mmgrea.com. Prognóza předpokládá, že obsazenost mírně vzroste na ~92,6 % do konce roku 2025, protože poptávka mírně převyšuje novou nabídku mmgrea.com mmgrea.com. Ve své podstatě je rozvojový plán Clevelandu – ačkoliv roste – skromný vzhledem k velikosti metropole (nové jednotky v roce 2025 představují ~2,3 % stávajících zásob, oproti ~3,5 % celostátně) mmgrea.com.
Investice a výhled: Bytové nemovitosti v Clevelandu jsou pro investory atraktivní díky silným výnosům a stabilitě. Kapitalizační míry v Clevelandu jsou často vyšší než v pobřežních trzích a konzistentní růst nájmů spolu s dostupným poměrem nájemného k příjmům naznačují další prostor pro růst. Výhled trhu s byty je stabilní výkon. Odborníci předpovídají pokračující růst nájmů ~3 % ročně a vysokou obsazenost v příštích několika letech mmgrea.com. Rozmanitá ekonomika Clevelandu – „zakotvená ve finančním sektoru, zdravotnictví a výrobě“ – a dostupné nájmy budou nadále podporovat poptávku po nájemním bydlení mmgrea.com. Pokud nedojde k ekonomickému šoku, měl by multifunkční sektor zůstat pilířem síly na trhu nemovitostí v Clevelandu a nabídnout jeden z nejpozitivnějších výhledů ze všech typů nemovitostí zde.
Investiční příležitosti a rizika
Pro investory do nemovitostí představuje clevelandský trh zajímavou kombinaci příležitostí a opatrnosti. Nízké ceny v metropoli, rostoucí nájmy a oživující se čtvrti jsou atraktivní, ale pomalý růst a přetrvávající problémy snižují potenciál. Zde je pohled na klíčové příležitosti a rizika:
Příležitosti:
- Dostupný vstup, silný peněžní tok: Cleveland je proslule cenově dostupný. S mediánem cen domů kolem 115 000 $ redfin.com a mnoha městskými nemovitostmi pod 100 000 $ mohou investoři získat nájemní domy nebo dvojdomky za zlomek ceny oproti jiným městům. Tento nízký základ, v kombinaci se solidními nájmy (medián nájmu v metropolitní oblasti je zhruba 1 000 $+ za dvoupokojový byt), může přinést vysoké kapitalizační sazby. Není neobvyklé, že dobře vybrané nájemní nemovitosti v Clevelandu generují 8–12 %+ hrubého výnosu, což je výrazně více než v přímořských trzích. Ve městě je 55% podíl nájemníků, což znamená stálou poptávku po nájemním bydlení ark7.com. Čtvrti jako North Collinwood (medián ~89 000 $) nebo South Broadway (medián ~71 000 $) nabízejí velmi nízké vstupní ceny s převážně nájemním bydlením – ideální pro hodnotové investory hledající peněžní tok ark7.com.
- Podhodnocené růstové trhy: Některé čtvrti Clevelandu a vnitřní předměstí jsou na vzestupu, což přináší potenciál zhodnocení. Zaznamenali jsme žhavé lokality jako Downtown, Tremont, Ohio City, Gordon Square (Detroit-Shoreway) atd., kde příliv mladých profesionálů a rozvoj přinesly výrazný růst cen nemovitostí. Například byty v centru města nedávno vzrostly na hodnotě o ~26 % ark7.com, a dokonce i historicky zanedbávané oblasti jako Glenville nebo Hough (na východní straně) zažívají nový rozvoj a rostoucí ceny (medián nabídkových cen v těchto oblastech je nyní 120 000–140 000 $) clappilyhome.com. Navíc příměstské trhy v okresech Lorain a Medina rychle rostou (hodnoty domů vzrostly v průměru o ~2–3 % ročně od roku 2020 a růst populace byl loni +0,9–1,1 %) neo-trans.blog, což naznačuje příležitosti v nových rezidenčních čtvrtích a pronájmech rodinných domů v těchto rozvíjejících se komunitách.
- Vysoká poptávka po pronájmech a rozvojové segmenty: Silný výkon clevelandského segmentu vícerodinných domů představuje příležitost pro investory a developery. S obsazeností bytů přes 90 % a růstem nájmů převyšujícím celonárodní trendy mmgrea.com mmgrea.com je akvizice nebo výstavba nájemních bytů rozumnou strategií. Zvláštní poptávka je po kvalitním bydlení pro pracující – renovovaných jednotkách pro nájemníky se středními příjmy – a také po dostupném bydlení (Cleveland má nedostatek modernizovaných dostupných bytů a probíhají snahy o financování dalších). Také specializované segmenty jako studentské bydlení v blízkosti univerzit, lékařské kanceláře spojené s rozvojem zdravotnictví nebo distribuční centra pro poslední míli pro e-commerce nabízejí cílené příležitosti, které těží z institucionálních a logistických sil Clevelandu.
- Relativní stabilita trhu: Nemovitosti v Clevelandu bývají méně volatilní než na trzích s vysokým růstem. Region nezažil prudké cenové skoky v 10. letech 21. století, a tak se vyhnul i výraznému nadhodnocení. Historie ukazuje, že zdejší ceny domů zřídka výrazně kolísají – mezi lety 1980 a 2024 klesly hodnoty jen v několika málo letech (většinou během krize 2008–10) josesellshomes.com. Tato stabilita může být výhodou pro investory hledající stabilní a předvídatelné výnosy. Naznačuje, že riziko poklesu je omezené; Cleveland možná přes noc nevystřelí vzhůru, ale také pravděpodobně dramaticky nezkrachuje. Jak řekl jeden místní odborník, trh se v roce 2025 „přizpůsobuje – nehroutí“ josesellshomes.com.
Rizika a výzvy:
- Pomalý růst a demografie: Druhou stranou stability je omezený růst. Obyvatelstvo a růst pracovních míst v Clevelandu jsou v nejlepším případě mírné. Pětiokresní metropolitní oblast teprve začala mírně růst v počtu obyvatel (+0,3 % minulý rok po desetiletí poklesu) neo-trans.blog, a samotné město Cleveland je v podstatě na stejné úrovni (pokles pouze o 0,6 % od roku 2020) neo-trans.blog. V centru města dochází k „brain gainu“ vzdělaných mileniálů, ale současně dochází ke ztrátě některých rodin do okrajových oblastí neo-trans.blog. Pro investory to znamená, že poptávka nebude raketově růst; vznik nájemních domácností bude stabilní, ale pomalý. Zvyšuje to riziko, že v některých čtvrtích by nabídka mohla převýšit poptávku (zejména pokud se příliš mnoho nových jednotek soustředí do jedné oblasti). Hospodářský růst je podobně mírný – HDP Clevelandu a tvorba pracovních míst obvykle zaostávají za celostátním průměrem. Bez prudce rostoucí ekonomiky nebo populačního boomu růst cen nemovitostí pravděpodobně zůstane dlouhodobě v nízkých až středních jednotkách procent ročně. Investoři tomu musí přizpůsobit svá očekávání.
- Stárnoucí infrastruktura a nemovitosti: Cleveland je staré město s starším bytovým fondem. Velká část domů byla postavena před rokem 1940 a v mnoha čtvrtích se stále nacházejí stárnoucí, někdy zchátralé nemovitosti. To znamená vyšší náklady na údržbu a renovace pro investory. Olověné nátěry, stará elektroinstalace, problémy se střechou a základy jsou běžné u stoletých domů. Přestože renovace těchto nemovitostí může být výhodná (a mnoho investorů tak činí se ziskem), náklady mohou výrazně snížit výnosy, pokud nejsou pečlivě řízeny. Navíc některé vnitřní části města trpí desetiletími zanedbávání – chátrání, vyšší míra neobsazenosti nebo kapsy kriminality – což může být pro nové investory náročné. Zkušení investoři se drží ulic a oblastí, kde probíhá městská nebo soukromá reinvestice.
- Úrokové sazby a financování: Rychlý nárůst hypotečních úrokových sazeb od roku 2022 má výrazný dopad na trhy jako Cleveland. Protože ceny domů jsou nízké, kupující (včetně investorů) jsou zde často citlivější na výši měsíční splátky. Skok z 3 % na 7 % u hypotečních sazeb výrazně snižuje dostupnost bydlení, i když jsou úvěry menší. Vyšší sazby v letech 2023–25 odsunuly některé kupující poprvé, což nepřímo snižuje možnosti investorů při výstupu (například prodeje po rekonstrukci trvají déle). Navíc investoři spoléhající na páku čelí vyšším nákladům na úvěr, což může snížit cash flow nebo učinit některé obchody neproveditelnými. Pokud sazby zůstanou vysoké, výnosy z nájmů (cap rates) se mohou zvýšit (což snižuje hodnotu nemovitostí), aby přilákaly kupce, zejména v komerčních segmentech. To je riziko pro krátkodobé hodnoty, ačkoli mnozí očekávají, že sazby v příštích letech stabilizují nebo klesnou, což by tento tlak zmírnilo.
- Ekonomická koncentrace a politika: Přestože je ekonomika Clevelandu diverzifikovaná, stále má některé koncentrované sázky – např. silná závislost na zdravotnictví (Cleveland Clinic, University Hospitals jsou obrovskými zaměstnavateli) a výrobě. Jakýkoli pokles zaměstnanosti ve zdravotnictví nebo průmyslové produkce (například v důsledku automatizace nebo globální konkurence) by mohl ovlivnit poptávku po nemovitostech. Region také soutěží o přilákání technologických a inovačních pracovních míst; úspěch není zaručen. Na straně politiky Ohio nedávno zakázalo místní regulaci nájemného a zvýšilo financování daňových úlev na dostupné bydlení realwealth.com realwealth.com – obecně kroky příznivé pro pronajímatele – ale jakékoli změny (například změny v posuzování daně z nemovitostí nebo pobídkách) by mohly změnit investiční prostředí. Finance města Cleveland a okresu Cuyahoga jsou silně závislé na daních z příjmu a nemovitostí; pokud by došlo k poklesu populace nebo příjmů, mohlo by následovat zvýšení daní, což představuje riziko vyšších nákladů na držení v budoucnu.
Shrnuto, Cleveland nabízí vysoké výnosy a příležitosti k přidané hodnotě pro zkušené investory, ale vyžaduje dlouhodobou, realistickou strategii. Toto je trh, kde vítězí ten, kdo nakupuje chytře (levně) a drží pro stabilní výnosy, spíše než ten, kdo sází na explozivní růst. Mnoho investorů z jiných států v posledních letech proudilo do Clevelandu kvůli cash flow – ti, kteří si udělají domácí úkoly ohledně čtvrtí a drží se realistických odhadů, pravděpodobně najdou Cleveland jako cenný přírůstek do svého portfolia, zatímco ti, kteří očekávají rychlé zbohatnutí, mohou být zklamáni.
Ekonomické a demografické faktory ovlivňující trh
Vývoj trhu s nemovitostmi v Clevelandu je úzce spjat s jeho ekonomickými a demografickými základy. Klíčovými faktory jsou růst zaměstnanosti (nebo jeho absence), změny populace a úrokové sazby. V roce 2025 tyto základy vykreslují obraz regionu v obnově a přechodu, se silnými stránkami ve stabilitě a výzvami v růstu.
Zaměstnanost a ekonomika: Ekonomika širšího Clevelandu je v roce 2025 odolná, i když ne žhavá. Metropole byla v roce 2020 silně zasažena pandemií, ale do poloviny roku 2025 je celková zaměstnanost na cestě vrátit se na úroveň před pandemií (2019) marcusmillichap.com. Nezaměstnanost v metropolitní oblasti Cleveland-Elyria klesla na přibližně 3,5–4,0 %, což je srovnatelné s celostátním průměrem a ukazuje na napjatý trh práce. Růst pracovních míst byl poháněn klíčovými odvětvími regionu:
- Zdravotnictví a biověda: Cleveland Clinic, University Hospitals a MetroHealth společně zaměstnávají desítky tisíc lidí a nadále rozšiřují své zařízení. Zdravotnictví je konzistentně rostoucím sektorem, který do oblasti přitahuje biomedicínský výzkum a firmy v oblasti zdravotnických technologií.
- Výroba a inženýrství: Přestože je Cleveland daleko od svého průmyslového vrcholu v polovině 20. století, stále se zde nacházejí významní výrobci (ocel, automobily, plasty, chemikálie). Společnosti jako Sherwin-Williams (barvy), Eaton (řízení energie) a Parker Hannifin (řízení pohybu) patří mezi Fortune 500 a mají zde své sídlo. Dochází také k novým investicím do pokročilé výroby (např. dodavatelé pro letectví a obranu) a plánují se továrny na dodavatelský řetězec baterií pro elektromobily v Ohiu, z čehož by mohli těžit i dodavatelé z Clevelandu.
- Finance a profesionální služby: Mezi hlavní zaměstnavatele patří banky jako KeyCorp (sídlo v Clevelandu) a pojišťovny (Progressive je v regionu), stejně jako rostoucí scéna technologických start-upů s podporou místních akcelerátorů. Práce na dálku umožnila některým profesionálům žít v Clevelandu a pracovat pro firmy na pobřeží, což rozšiřuje místní talentovou základnu.
- Vzdělávání a státní správa: Velké univerzity (Case Western, Cleveland State) a místní samospráva také zajišťují stabilní zaměstnanost.
Zásadní je, že ekonomika Clevelandu se diverzifikuje a odklání se od čistě průmyslové identity. Město přilákalo některé technologické firmy a těží z rostoucího počtu obyvatel v centru, kteří přispívají k rozvoji služeb. Přesto je tvorba pracovních míst v Clevelandu ve srovnání s rychle rostoucími metropolemi spíše mírná. Probíhají iniciativy na podporu růstu – například pobídky JobsOhio, které přivedly projekt Intelu za 20 miliard dolarů do Columbusu, nebo investice Fordu do elektromobilů poblíž Clevelandu – ale plné přínosy se projeví až v průběhu let.
Pro nemovitosti současná ekonomika poskytuje pevný základ: stabilita zaměstnání a růst příjmů podporují poptávku po bydlení. Medián příjmů domácností ve městě roste, zejména díky přílivu obyvatel s vyššími příjmy do centra a do gentrifikovaných oblastí neo-trans.blog. Město Cleveland v posledních letech zaznamenalo rekordní příjmy z daně z příjmu, a to díky mladým profesionálům, kteří nahrazují domácnosti s nižšími příjmy neo-trans.blog. To umožňuje více nájemcům dovolit si byty třídy A a více kupujícím pořídit si domy (udržuje to poptávku po bydlení stabilní). Růst HDP v regionu je v nízkých jednotkách procent, ale je pozitivní.
Jedním z rizik je, že zaměstnanost v Clevelandu neroste rychle – pokud by došlo k recesi v celé zemi, Cleveland by mohl zaznamenat stagnaci nebo pokles pracovních míst, což by mírně oslabilo poptávku po nemovitostech. Na druhou stranu, protože zde nedošlo k přehřátí trhu, mohl by být Cleveland v době poklesu méně zranitelný. Široká škála odvětví působí jako ochranný polštář; například zdravotnictví bývá odolné vůči recesi.
Trendy populace: Demografie jsou pro Cleveland dvousečná zbraň. Populace metropolitní oblasti je přibližně 2,06 milionu (sčítání lidu 2020), což ji řadí na 34. místo v USA realwealth.com. Po desetiletí toto číslo klesalo, ale nedávná data dávají opatrně optimistický signál: Populace širšího Clevelandu se loni zvýšila o ~5 600 lidí (+0,3 %) na 1,867 milionu (v pěti hlavních okresech) neo-trans.blog. Byl to druhý rok po sobě s mírným růstem, ačkoli celkový počet je stále asi o 0,6 % nižší než v roce 2020 kvůli dřívějším ztrátám neo-trans.blog neo-trans.blog. V podstatě se zpomalil odliv obyvatel a byl vyrovnán přírůstkem mezinárodní migrace.
Růst je nerovnoměrný:
- Město vs. předměstí: Populace města Cleveland se téměř stabilizovala, klesá pouze mírně. Z ~372 tisíc v roce 2020 na ~364 tisíc v roce 2022 a odhaduje se kolem 356 000 v roce 2025 worldpopulationreview.com. To je asi 1% roční pokles na začátku dekády, ale tempo se zpomalilo. Důležité je, že se mění složení obyvatelstva města – mladí jednotlivci a páry se stěhují dovnitř, zatímco některé rodiny odcházejí neo-trans.blog. Tento „populační obchod“ znamená, že domácnosti s vyššími příjmy a menším počtem členů nahrazují domácnosti s nižšími příjmy a větším počtem členů, což ve skutečnosti zvyšuje poptávku po jednopokojových bytech, kondominiích a luxusních pronájmech ve městě neo-trans.blog. To také vysvětluje, proč daňové příjmy města rostou, i když populace mírně klesá.
- Příměstské okresy: Okres Lorain a okres Medina (vzdálené západní a jižní předměstí) rostou nejrychleji. Populace Lorainu vzrostla od roku 2020 o 2,7 % (včetně +0,9 % za poslední rok na ~322 000) neo-trans.blog. Medina vzrostla od roku 2020 o ~1,2 % na ~184 600, přičemž za poslední rok +1,1 % neo-trans.blog. Tyto vnější okresy přitahují obyvatele nižšími daněmi, novou bytovou výstavbou a dobrými školami neo-trans.blog. Přicházejí sem jak bývalí obyvatelé Clevelandu, tak i někteří nově příchozí. Okresy Lake a Geauga (východní předměstí/exurbie) byly zhruba na stejné úrovni (každý pokles o méně než 0,2 % od roku 2020) neo-trans.blog. Okres Cuyahoga (který zahrnuje Cleveland a vnitřní předměstí) byl historicky velkým poraženým – pokles o 1,7 % od roku 2020 – ale i Cuyahoga zaznamenala malý čistý přírůstek (~+2 000) za poslední rok díky tomu, že 8 876 mezinárodních imigrantů vyrovnalo domácí ztráty neo-trans.blog. Takže úbytek se téměř zastavil.
Shrnuto, populace Clevelandu je nyní zhruba stabilní po desetiletích poklesu. To je dobrá zpráva pro bydlení: znamená to, že základní úroveň poptávky je stabilní a v některých oblastech roste. Čtvrti, které získávají mladé obyvatele (např. centrum, západní část města), zaznamenají zvýšenou poptávku po bydlení a tlak na ceny, zatímco některá vnitřní předměstí s úbytkem obyvatel mohou zaznamenat slabší poptávku po zastaralém bydlení. Výzvou je, že bez silného růstu populace je těžké vytvořit nadměrnou poptávku po bydlení nad rámec toho, co pokrývá současná výstavba. Proto je růst cen domů v Clevelandu pozitivní, ale mírný – populační koláč ve skutečnosti neroste rychle.
Demograficky má Cleveland také stárnoucí populaci v mnoha předměstích a nižší porodnost, což znamená, že přirozený přírůstek je záporný (více úmrtí než narození v okrese) neo-trans.blog. Nedávná stabilizace přišla výhradně díky imigraci. Pokud by se změnila federální imigrační politika nebo atraktivita Clevelandu pro imigranty, mohlo by to ovlivnit dlouhodobou populaci. Prozatím je však trend uprchlíků a imigrantů usazujících se v Clevelandu (přitahovaných dostupností a komunitními programy) užitečným impulsem.
Úrokové sazby a dostupnost bydlení: Makroekonomické faktory, jako jsou úrokové sazby, mají přímý dopad na nemovitosti v Clevelandu. V roce 2025 se hypoteční sazby pohybují v rozmezí 6–7 %, clappilyhome.com což natáhlo dostupnost bydlení i na tomto trhu s nízkými náklady. Vyšší sazby + rostoucí ceny = nižší dostupnost, jak poznamenal jeden místní makléř, což vyžaduje „kreativní rozpočtování a úvěrová řešení“ pro kupující clappilyhome.com. Medián příjmu domácnosti v Clevelandu je kolem 50 000 dolarů, takže vyšší náklady na financování mohou rychle omezit, kolik si místní kupující mohou dovolit. To pravděpodobně přispělo k pomalejšímu růstu cen v poslední době (ceny mohou růst jen tak rychle, jak rychle si to kupující mohou dovolit). Pokud vysoké sazby přetrvají i v roce 2026, můžeme vidět více prodávajících nabízejících snížení sazeb nebo více kupujících, kteří se obrátí na hypotéky s pohyblivou sazbou nebo FHA úvěry, aby jim vyšla matematika. Naopak, pokud inflace ochladne a úrokové sazby začnou v letech 2024–2025 klesat (jak některé prognózy předpovídají), Cleveland by mohl zažít vlnu zadržené poptávky kupujících – mnoho prvokupujících čeká na svou příležitost. To by zvýšilo objem prodejů a mohlo by to opět urychlit růst cen (i když pravděpodobně stále jednociferný růst).
Navíc, politika státu Ohio ohledně předcházení regulaci nájemného (žádné město ji nemůže zavést) realwealth.com znamená, že investoři mohou zvyšovat nájmy podle trhu, ale zároveň to vyvolává debatu o dostupnosti bydlení pro nájemníky. A s novým státním financováním dostupného bydlení (500 milionů dolarů ročně v daňových úlevách) realwealth.com, můžeme očekávat nárůst výstavby dostupného bydlení, což by mohlo časem pomoci zmírnit nejzávažnější nedostatky.
Shrnuto, ekonomický a demografický výhled Clevelandu je ve znamení pomalého zlepšování. Je zde pozitivní trend – pracovní místa se obnovují, populace pomalu roste, příjmy stoupají – což vše podporuje zdravý trh s nemovitostmi. Tempo je však pozvolné, což pravděpodobně zabrání přehřátí nebo kolapsu trhu. Poptávka po bydlení by měla zůstat stabilně solidní, podpořená stabilní zaměstnaností a pokračujícím trendem lidí, kteří vyhledávají nízké životní náklady v Clevelandu. Klíčovými faktory, které je třeba sledovat, jsou úrokové sazby (kvůli jejich vlivu na dostupnost bydlení) a jakýkoli významný ekonomický rozvoj (pozitivní či negativní), který by mohl náhle přidat nebo odebrat tisíce pracovních míst. Zatím je trajektorie pozitivní, i když ne vzrušující – což pro investory a kupující není vůbec špatné.
Rozvojové projekty a infrastrukturní iniciativy
Několik velkých rozvojových projektů a infrastrukturních iniciativ v oblasti Greater Cleveland má potenciál ovlivnit hodnoty nemovitostí v příštích letech. Od velkých projektů v centru města po modernizace dopravy – tyto investice budou formovat atraktivitu a růst regionu. Zde jsou některé z nejvýznamnějších rozvojů:
- Globální centrála Sherwin-Williams (centrum města): Lakýrnický gigant Sherwin-Williams staví v centru Clevelandu novou 36patrovou věž globální centrály, což představuje investici přes 300 milionů dolarů (součást projektu za 600 milionů dolarů včetně výzkumného a vývojového centra) constructiondive.com. Původně bylo otevření plánováno na začátek roku 2025, ale kvůli přepracování stavebních prací bylo posunuto na říjen 2025 constructiondive.com. Po otevření přivede tento mrakodrap do centra odhadem 3 000 zaměstnanců. Centrála (spolu s přilehlým pavilonem a parkovacím domem) zmodernizuje panorama Clevelandu a měla by zvýšit pěší provoz v oblasti Warehouse District/Public Square. Dopad na nemovitosti: Závazek Sherwin-Williams již podnítil rozvoj v okolí – restaurace, hotely a přestavby bytů očekávají zvýšenou poptávku. Přesun společnosti z jejích současných kanceláří však znamená, že některé starší prostory budou uvolněny. Ve střednědobém horizontu znamená moderní centrála posílení důvěry v centrum města a může přilákat další firmy nebo dodavatele, kteří se budou chtít soustředit v okolí, což podpoří obsazenost kanceláří a bytů.
- Bedrockova přeměna nábřeží: Na břehu řeky Cuyahoga v centru města se připravuje transformační projekt smíšeného využití. Bedrock (developerská firma Dana Gilberta) představila hlavní plán „The Riverfront“, rozsáhlý projekt o rozloze 3,5 milionu čtverečních stop na 35 akrech poblíž Tower City. Plán počítá s novými byty, kancelářemi, obchody, parky a nábřežní promenádou. První fáze je již v realizaci: Cleveland Clinic Global Peak Performance Center, sportovní medicínské a tréninkové centrum, vyrůstá na východním břehu řeky neo-trans.blog. V kombinaci s dalšími fázemi by se z toho mohla stát další významná čtvrť Clevelandu. NEOtrans to označuje za potenciálně „desátý megaprojekt“ regionu, pokud bude plně realizován neo-trans.blog. Dopad: Tento projekt znovu propojí centrum města s řekou (kterou dlouho ovládaly parkoviště a železniční tratě). Nové byty a kanceláře zde mohou výrazně zvýšit hodnotu nemovitostí v bezprostředním okolí a učinit centrum živějším 24/7. Jde o víceroletý projekt (do roku 2030 a dále), ale první signály – například Bedrock lobbuje za financování infrastruktury – jsou pozitivní. Odborníci na nemovitosti to vidí jako výchozí bod pro budoucí růst centra Clevelandu, kdy se nevyužitá půda promění v cenný městský prostor.
- Proměna nábřeží jezera (North Coast Connector & plán stadionu): Nábřeží Clevelandu, zejména v okolí letiště Burke Lakefront a stadionu FirstEnergy (domov NFL Browns), bylo dlouho nedostatečně využívaným aktivem. Diskutují se velké změny:
- Projekt North Coast Connector je plán vedený městem, jehož cílem je lépe propojit centrum s nábřežím vytvořením pozemního mostu přes dálnici Shoreway a železniční tratě. Fáze 1 (odhadovaná cena ~284 milionů dolarů) neo-trans.blog by vytvořila výrazný parkový most, který by přímo propojil Mall C u radnice s břehem jezera. To by otevřelo nové parkové plochy a rozvojové lokality, což by mohlo podnítit vznik nových projektů smíšeného využití podél jezera. Projekt je částečně financován a výstavba by mohla začít do roku 2026.
- Stadion Browns & rozvoj nábřeží: O budoucnosti městského fotbalového stadionu (FirstEnergy Stadium) se diskutuje. Majitelé Browns zvažují buď rozsáhlou rekonstrukci, nebo zcela nový stadion jako součást většího $2–$3+ miliardového rozvoje zahrnujícího maloobchod, zábavu a bydlení na nábřeží neo-trans.blog. Plány zatím nejsou konečné, ale koncept počítá s proměnou izolované oblasti stadionu v celoroční čtvrť (podobně jako v jiných městech NFL). Pokud se projekt uskuteční (možná v letech 2028–2030), mohl by uvolnit rozsáhlé pozemky na nábřeží a výrazně zvýšit hodnotu okolních nemovitostí. Dopad: Lepší dostupnost a aktivnější nábřeží by zvýšily atraktivitu bydlení v centru a mohly by vést ke vzniku luxusních bytů s výhledem na jezero, nových kanceláří a turistických atrakcí. Potenciálně by to mohlo změnit image Clevelandu – proměnit prázdné nábřeží v živou čtvrť na břehu jezera – i když to závisí na významné spolupráci veřejného a soukromého sektoru a financování.
- Modernizace dopravy & infrastruktury: Několik infrastrukturních investic zlepší propojení a tím i atraktivitu nemovitostí:
- Program Railcar Replacement Program dopravního podniku Greater Cleveland RTA je 450 milionů dolarů stojící iniciativa na výměnu všech zastaralých vlaků na clevelandských železničních linkách za moderní lehká kolejová vozidla neo-trans.blog. Nové vlaky začnou přijíždět v roce 2026 a následovat budou i úpravy tratí a stanic neo-trans.blog. Jde o první komplexní modernizaci dopravy za několik desetiletí. Dopad: Spolehlivější a efektivnější železniční systém (Red Line, Blue/Green Lines) by mohl podpořit rozvoj orientovaný na dopravu v okolí stanic. RTA plánuje standardizovat systém tak, aby každý vlak mohl jezdit na jakékoliv lince, což umožní flexibilnější a častější provoz neo-trans.blog. Čtvrti s vlakovými zastávkami – např. Shaker Heights, University Circle, West Park – mohou očekávat obnovený zájem o rozvoj díky zlepšení dopravy. Tento projekt signalizuje dlouhodobý závazek města k veřejné dopravě, což je pozitivní pro hodnoty nemovitostí v blízkosti dopravních koridorů neo-trans.blog.
- Modernizace dálnic a letišť: ODOT pokračuje v modernizaci křižovatky Innerbelt Central (křižovatka I-90/I-77), která má narovnat a přestavět stárnoucí mosty v centru města (fáze za cca 320 milionů dolarů) neo-trans.blog. To zlepší plynulost dopravy a bezpečnost do roku 2027 a usnadní dojíždění do centra. Mezitím má Mezinárodní letiště Cleveland Hopkins v plánu modernizaci terminálu (fáze 1 cca 1,6 miliardy dolarů) neo-trans.blog, která začne přestavbou terminálu z 50. let od roku 2026. Lepší letiště (a potenciálně udržení Hopkinse jako uzlu pro nové lety) zvyšuje atraktivitu Clevelandu pro firmy i obyvatele – což je klíčový dlouhodobý faktor pro poptávku po nemovitostech.
- Megaprojekty v oblasti inženýrských sítí a veřejných zařízení: Několik dalších velkých projektů sice přímo nevytváří nemovitosti, ale připravují půdu pro zdravější a efektivnější město:
- Projekt Clean Lake: Projekt kanalizace Severovýchodního Ohia za $3 miliardy (2011–2036), který buduje obří tunely a zelenou infrastrukturu pro drastické snížení přetoků splašků do Erijského jezera neo-trans.blog neo-trans.blog. Jakmile bude dokončen, zlepší se kvalita vody v Erijském jezeře – což je přínos pro atraktivitu nemovitostí u vody i pro veřejné zdraví.
- Justice Center okresu Cuyahoga: Okres zvažuje projekt Konsolidovaného soudního dvora (potenciálně až 700 milionů dolarů) neo-trans.blog a nový Central Services Campus (889 milionů dolarů) neo-trans.blog na nahrazení zastaralých věznic a kanceláří v centru. Pokud by byly postaveny (možná do roku 2028), přesun Justice Center by mohl uvolnit atraktivní městský pozemek v centru pro další rozvoj (stávající místo Justice Center by mohlo být přeměněno na smíšené využití). Nové vládní objekty by navíc mohly být kotvou pro rozvoj v jakékoli čtvrti, kde budou umístěny.
- CHEERS (Lakefront East Resilience Park): Projekt s názvem CHEERS má za cíl vytvořit vlnolam a parkové plochy na východním nábřeží centra (u East 55th St), což je 300milionový projekt na ochranu před erozí a rozšíření rekreačních ploch neo-trans.blog. To by mohlo zvýšit hodnotu nemovitostí ve čtvrtích St. Clair-Superior a Glenville tím, že těmto komunitám poskytne nové parky u jezera.
V podstatě Cleveland zažívá {{T1}nevídanou vlnu velkých projektů – bylo identifikováno alespoň deset megaprojektů přes 250 milionů dolarů každý, které buď nedávno začaly, nebo začnou do roku 2030 neo-trans.blog. Mnohé z nich výrazně promění části města do konce této dekády neo-trans.blog. Pro nemovitosti to znamená nové katalyzátory růstu: čtvrti, které byly dříve stagnující (jako nábřeží řeky, jezera a některé bloky v centru), získají nový život, což pravděpodobně zvýší hodnotu okolních pozemků a nemovitostí. Samotná výstavba přináší pracovní místa a dočasnou poptávku po ubytování, a po dokončení projektů mohou trvale pozvednout profil dané oblasti.
Investoři a developeři by si měli „pořídit fotografie těchto oblastí dnes a porovnat je za pět let“ neo-trans.blog – což naznačuje, že změna přichází rychle. Místa v blízkosti těchto megaprojektů jsou horkými lokalitami zítřka neo-trans.blog. Již nyní dochází ke spekulacím s pozemky v blízkosti plánovaných lokalit, jako je nábřeží řeky a okolí West 3rd Street u stadionu. Ti, kteří mají dlouhodobý pohled, shromažďují nemovitosti v očekávání vyšší budoucí poptávky.
Samozřejmě, ne všechny plány jsou zaručené (některé mohou ztroskotat nebo se zpozdit), ale samotný rozsah schválených projektů (od kanalizací po sídla firem) dává důvěru, že Cleveland investuje do sebe. Pro obyvatele tyto zlepšení slibují lepší kvalitu života – více parků, lepší dopravu, modernizovaná letiště a nemocnice – což následně přitahuje lidi a firmy. Čistý dopad na nemovitosti: obecně pozitivní, přičemž nejsilnější růst lze očekávat v centru a přilehlých čtvrtích, které přímo těží z rozvoje.
Prognózy a názory expertů (výhled 2025–2030)
Do budoucna odborníci na nemovitosti očekávají, že trh v Clevelandu zůstane na cestě stabilního a udržitelného růstu v příštích 3–5 letech. I když pravděpodobně neuvidíme explozivní boom, kombinace dostupnosti, ekonomické stability a snah o oživení města slibuje vyváženou expanzi. Zde jsou klíčové prognózy a názory:
Prognózy cen domů: Většina analytiků předpovídá, že ceny domů v Clevelandu budou v blízké budoucnosti nadále mírně růst. Po zhruba 0–5% nárůstu v letech 2024–25 prognózy předpokládají nízký jednociferný roční růst cen minimálně do roku 2027. Například Národní asociace realitních makléřů (celostátně) očekává v roce 2025 růst cen domů kolem +2 % a o něco více v roce 2026, přičemž Cleveland by měl tento trend zhruba kopírovat díky vyváženým podmínkám realwealth.com. Místní realitní makléři popisují trh jako „stabilně rostoucí“, přičemž rostoucí ceny pravděpodobně zůstanou „dostupné, ale konkurenceschopné“ hondros.com. V praxi by to mohlo znamenat, že mediánová hodnota domu v Clevelandu, která je nyní asi 117 000 $ zillow.com, by mohla během několika let vzrůst na rozmezí 125 000–135 000 $. Příměstské trhy s vyšší poptávkou (Lorain, Medina) mohou zaznamenat mírně vyšší tempo růstu, zatímco některé městské čtvrti mohou zůstat na stejné úrovni, pokud začínají z vysoké základny. Žádné výrazné poklesy cen nejsou na obzoru, pokud nenastane vnější ekonomický šok – nabídka je stále příliš omezená a poptávka dostatečně stabilní, aby zabránila převisu nabídky.
Prodeje a nabídka: Můžeme očekávat, že objem prodejů se opět zvýší v letech 2025–2026, jakmile se úrokové sazby stabilizují. Na začátku roku 2023 způsobily vysoké sazby pokles prodejů domů v severovýchodním Ohiu o ~26 % meziročně realwealth.com, ale aktivita se od té doby normalizuje. Pokud by hypoteční sazby v příštích letech klesly do rozmezí 5–6 %, mnoho kupujících, kteří nyní vyčkávají, se vrátí na trh. Průzkumy realitních makléřů naznačují, že klesající prodeje domů se zotaví, jakmile se sazby stabilizují, a trh se vrátí k běžnějšímu tempu realwealth.com. Nabídka by se měla pomalu rozšiřovat, jak se nová výstavba – zejména rodinných domů v okrajových oblastech – zvyšuje, aby uspokojila poptávku. Tempo výstavby však pravděpodobně zůstane pod potřebnou úrovní (protože Ohio čelí nedostatku pracovní síly a vyšším nákladům na materiál) realwealth.com, což znamená, že v regionu nedojde k náhlému převisu výstavby. Proto se trh prodávajících může občas zmírnit na vyvážený trh, ale dlouhodobý převis nabídky se neočekává. Ke konci této dekády bychom se mohli konečně přiblížit zásobě bydlení na 4–5 měsíců, což zmírní tlak na ceny, ale zároveň zachová zdravou nabídku pro kupující.
Nájemné a segment vícebytových domů: Výhled na trh s nájemním bydlením je silný. Silná poptávka po nájemním bydlení v Clevelandu „by měla pokračovat“ i v roce 2024 a dále realwealth.com. Míra neobsazenosti by měla zůstat nízká (pravděpodobně pod 5 % v rámci celé metropolitní oblasti) a nájmy budou nadále mírně růst. Poradenské realitní firmy jako MMG předpovídají, že Cleveland si „udrží solidní růst nájemného“ přibližně 3 % ročně do roku 2025 mmgrea.com. Některé prognózy dokonce zaznamenaly dvouciferný růst nájemného v roce 2022; i když toto tempo zpomalilo, v příštích pěti letech bychom mohli vidět kumulativní růst nájemného o 10–15 %. Nová nabídka bytů prověří trh, ale vzhledem k disciplinovanému plánování odborníci věří, že poptávka bude odpovídat nabídce mmgrea.com. Celkově je Cleveland vnímán jako trh příznivý pro pronajímatele, bez regulace nájemného a s pozitivními faktory poptávky, což zvyšuje pravděpodobnost, že nájmy v střednědobém horizontu překonají inflaci.
Komerční sektory:
- Kanceláře: Panuje shoda, že kancelářský trh v Clevelandu se bude zotavovat pomalu. Míra neobsazenosti se může několik let držet v rozmezí 20–25 %, poté se postupně zlepší, pokud bude zastaralý prostor odstraněn nebo přeměněn. Některé celonárodní prognózy (PwC’s Emerging Trends) řadí trhy na Středozápadě, jako je Cleveland, níže z hlediska investičních vyhlídek do kanceláří kvůli těmto výzvám scribd.com. Nicméně díky malé nové nabídce a potenciálním ekonomickým projektům (například nové sídlo Sherwin-Williams přinášející pracovní místa do centra) by se kancelářský sektor do roku 2030 mohl stabilizovat na zdravější úrovni (možná míra neobsazenosti ve středních desítkách procent). Neočekávejte výrazný růst nájemného – pravděpodobně bude stagnovat nebo růst o 1 % ročně – ale ani žádný kolaps.
- Průmysl: Odborníci jsou ohledně průmyslu na Středozápadě optimističtí. Po krátkém výkyvu v roce 2025 by se míra neobsazenosti průmyslových prostor v Clevelandu měla opět snížit pod 5 %. Nové megaprojekty v Ohiu (například továrna na čipy Intel, továrna na baterie Honda/LG) nepřímo vytvoří tisíce navazujících pracovních míst a logistických potřeb v celém státě realwealth.com realwealth.com. Cleveland, jakožto dopravní uzel, z tohoto průmyslového růstu profituje. Očekávejte obnovenou pozitivní absorpci a možná i některé projekty skladů na míru v blízkosti letiště CLE nebo dálničních křižovatek. Jakmile budou současné volné prostory obsazeny, nájmy mohou opět růst o několik procent ročně.
- Maloobchod: Výhled pro maloobchod je stabilně pozitivní. Pokud si spotřebitelské výdaje udrží úroveň a bude postaveno minimum nových obchodních center, měla by míra neobsazenosti maloobchodních prostor v Clevelandu zůstat nízká. Ve skutečnosti bychom mohli zaznamenat další pokles neobsazenosti pod 4 %, pokud nedojde k uzavření velkých prodejen. Nájemné za prémiové maloobchodní prostory může s inflací mírně růst. Smíšené projekty v centru města (například nové obchody s byty nad nimi) přidají moderní maloobchodní prostory, což by mohlo přilákat nové značky do Clevelandu. Největším faktorem bude počet obyvatel/příjmy – maloobchod prosperuje, pokud se do centra stěhuje více lidí nebo roste turistika. Oba trendy pomalu rostou, což je příznivé. Prognóza Marcus & Millichap pro rok 2025 v podstatě uvádí, že s malým počtem nových projektů a zaměstnaností na úrovni roku 2019 je clevelandský maloobchod připraven na „další pokles“ neobsazenosti marcusmillichap.com.
Názor odborníků: Místní realitní makléři a analytici udržují tón „opatrného optimismu“. Zdůrazňují dostupnost Clevelandu jako magnet: jedna zpráva pro rok 2025 označuje Cleveland za jedno z tří nejlepších velkých měst pro růst cen (i přes mírné přírůstky) právě proto, že začínal z tak dostupné úrovně hondros.com. Analytici Zillow podobně označili Cleveland v roce 2023 za trh, který stojí za sledování díky pevným základům. Očekává se, že Cleveland předčí mnoho drahých trhů v procentuálním vyjádření jednoduše proto, že má větší prostor pro růst a menší riziko poklesu.
Zároveň odborníci uznávají, že Cleveland není imunní vůči celostátním vlivům. Pokud by USA v roce 2024 vstoupily do recese, prodeje domů a výstavba v Clevelandu by pravděpodobně dočasně poklesly. Vysoké úrokové sazby už ochladily nákupní horečku; pokud by sazby dále vzrostly, mohlo by to stagnovat ceny, dokud se kupující nepřizpůsobí. Také clevelandské vyhlídky může ovlivnit veřejná politika – například razantní snaha přilákat imigranty nebo pracovníky na dálku by mohla zvýšit počet obyvatel, zatímco škrty v institucionálním zaměstnání (zavírání továren nebo rozpočtové škrty v nemocnicích) by mohly poptávku poškodit.
Shrnutí výhledu na 3–5 let: Očekávejte pozvolný růst, ne zlatou horečku. Hodnoty nemovitostí by měly mírně růst, což udrží Cleveland mezi nejlepšími poměry dostupnosti a hodnoty v zemi. Nájemné bude mírně růst, což udrží zájem investorů. Nové projekty a infrastruktura budou postupně zvyšovat atraktivitu města, což může urychlit růst cen v bezprostředním okolí těchto projektů. Clevelandský trh s nemovitostmi pravděpodobně bude pokračovat v „pomalém a stabilním“ růstu, jak to popsal jeden makléř, spíše než aby zažil divoké výkyvy josesellshomes.com. Pro kupující to znamená, že nákup dříve než později může zajistit nízké náklady před postupným zdražováním. Pro investory to znamená spolehlivé výnosy, i když ne rychlé obraty. A pro komunitu to znamená zdravější, oživený trh, který podporuje růst, aniž by vytlačoval obyvatele – rovnováhu, kterou by mnohá rychle rostoucí města mohla závidět.
Závěrem lze říci, že trh s bydlením a komerčními nemovitostmi v Clevelandu v roce 2025 je znatelně zdravější než před deseti lety a prognóza předpovídá další postupné posilování. Díky chytrému rozvoji, ekonomické odolnosti a stále cenné výhodě dostupnosti je metropolitní oblast Clevelandu připravena tiše vzkvétat ve druhé polovině 20. let 21. století a nabídnout stabilní příležitosti pro investory, kupce nemovitostí i developery.
Zdroje:
- Redfin, Cleveland Housing Market Trends (červenec 2025) redfin.com redfin.com
- Zillow Research, Cleveland OH Home Value & Market Overview (červenec 2025) zillow.com zillow.com
- Outstanding Ohio (Erin Johnson), NE Ohio Market Update, srpen 2025 outstandingohio.com
- Jose Medina, Mid-Year Market Update 2025 (Northeast Ohio) josesellshomes.com josesellshomes.com
- Newmark Research, Cleveland Office & Industrial Market Reports, Q2 2025 nmrk.com nmrk.com nmrk.com nmrk.com
- Marcus & Millichap, Předpověď trhu maloobchodu v Clevelandu 2025 marcusmillichap.com marcusmillichap.com
- MMG Real Estate Advisors, Výhled pro multifunkční nemovitosti v Clevelandu 2025 mmgrea.com mmgrea.com
- Ark7 Investments, Nejlepší čtvrti Clevelandu 2025 ark7.com ark7.com
- Clappily Home (Paul Clapp), Trendy a předpověď trhu s nemovitostmi v Clevelandu 2025 clappilyhome.com clappilyhome.com
- Hondros College Blog, Trendy trhu s bydlením v Clevelandu 2025 hondros.com hondros.com
- NEOtrans Blog (Ken Prendergast), Obyvatelstvo a rozvoj širšího Clevelandu (2025) neo-trans.blog neo-trans.blog neo-trans.blog
- Construction Dive, Aktualizace sídla Sherwin-Williams (únor 2025) constructiondive.com constructiondive.com
- NEOtrans Blog, Deset megaprojektů v Clevelandu (srpen 2025) neo-trans.blog neo-trans.blog