Треска за намаляване на лихвите, мегасделки и промени в жилищния сектор: Глобалният пазар на недвижими имоти бележи ръст в началото на септември 2025

Очакват се понижения на лихвите от Фед: Слабите данни за работните места в САЩ засилиха очакванията, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти на заседанието си в средата на септември, вероятно с 25 базисни пункта (с малък шанс за 50 б.п.) reuters.com. Лихвите по ипотеките спаднаха до около 6,5%, което повиши акциите на компаниите за недвижими имоти (индексът на жилищния сектор +2,1% за ден) reuters.com. Облекчените кредитни условия се очаква да стимулират кредитирането и инвестициите в имоти .

Съединени щати: Надежди за намаляване на лихвите и корекции на жилищния пазар

Лихвени проценти и перспектива: Американският пазар на недвижими имоти навлиза в септември с вълна от монетарен оптимизъм. Докладът за работните места през август се оказа изненадващо слаб, което накара инвеститорите драстично да увеличат залозите, че Федералният резерв ще започне да намалява лихвите на заседанието си на 16–17 септември reuters.com. Фючърсите предполагат почти сигурно намаление на лихвата с 0,25% (след две вече направени намаления в този цикъл) и дори отразяват малък шанс за по-голямо намаление с 50 базисни пункта reuters.com. „Докладът за работните заплати… оправдава намаление на лихвата на заседанието на Федералния резерв по-късно този месец“, каза анализаторът на U.S. Bank Бил Мерц reuters.com. Надеждите за облекчаване от страна на Федералния резерв вече понижиха разходите по заемите – 30-годишната фиксирана ипотека е около 6,5%, надолу от над 7% в началото на годината reuters.com. Акциите на компании за недвижими имоти поскъпнаха след новината: секторът на недвижимите имоти в S&P 500 скочи с около 1%, а индексът на жилищните акции нарасна с 2,1% за един ден reuters.com, отразявайки очакванията, че по-евтиният кредит ще съживи активността на пазара на имоти.

Пазар на жилища: На практика обаче, показателите за жилищния пазар в САЩ остават потиснати. Продажбите на нови еднофамилни къщи намаляха с 0,6% през юли до годишен темп от 652 000 reuters.com (въпреки ревизията нагоре за юни), което подчертава, че пазарът все още „се бори в условия на високи ипотечни лихви“ reuters.com. Дори и с лихвени проценти по ипотеките под върховете си, те значително надвишават ръста на доходите, което прави собствеността на жилище недостъпна за мнозина. Медийната цена на нов дом през юли беше $403 800 – около 5,9% по-ниска от преди година, най-големият спад за последните 8 месеца reuters.com reuters.com. Предлагането остава високо (499 000 нови жилища за продажба, близо до нивата от края на 2007 г.) reuters.com, което принуждава строителите да предлагат отстъпки: NAHB съобщава, че делът на строителите, които намаляват цените, е достигнал най-високото си ниво от 2022 г. към август reuters.com.

„Проблемите с достъпността и по-бавният ръст на заетостта в повечето индустрии са пречка за жилищния пазар… Няма особена причина да се очаква увеличение на продажбите до края на годината“, отбелязва икономистът на Nationwide Даниел Вилхабер reuters.com, като подчертава, че дори ако Федералният резерв облекчи политиката, комбинацията от все още високи ипотечни лихви и отслабващ пазар на труда ще ограничи търсенето на жилища. Наистина, 30-годишните ипотечни лихви около 6½% са облекчение спрямо над 7%, но те са двойно над нивата под 3,5% от 2021 г. – реалност, която се отразява в вялите продажби на съществуващи жилища и мнозина потенциални продавачи, които държат заеми с изключително ниски лихви (т.нар. „ефект на заключената лихва“).

От положителна гледна точка, жилищното строителство показва устойчивост: стартираните еднофамилни жилища се възстановиха през юли и новото строителство запълва някои липси в наличностите reuters.com. С очакваното намаляване на лихвите от Федералния резерв, финансирането за развитие и покупка на жилища би трябвало постепенно да се подобри. Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти прогнозира, че ипотечните лихви ще са средно около 6,0% през 2025 г., което може да отключи възможност за собствен дом за допълнителни 6,2 милиона домакинства в сравнение със свят с 7% лихва reuters.com reuters.com. Цените на жилищата се очаква да нараснат умерено (~2% през 2025 г.) след скорошния спад reuters.com. Междувременно, наемите в много американски градове са близо до рекордни нива, което поддържа интереса на инвеститорите към многофамилни проекти. Като цяло, жилищният пазар в САЩ изглежда, че постепенно достига дъното си – готов за възстановяване, ако (и когато) облекчаването на лихвите се ускори.

Търговски и строителен сектор: В търговските недвижими имоти настроението също се подобрява предпазливо. Индексът на цените на търговските имоти на Green Street (CPPI) – който следи стойностите на търговските имоти в САЩ – нарасна с 1,0% през август, като цените на всички имоти са с 2,7% по-високи на годишна база greenstreet.com. „Ценообразуването на имотите е стабилно“, отбелязва Питър Ротемунд, съръководител на изследванията в Green Street. „Пазарът на сделки е здрав, дългът е широко достъпен. Но упорито високите доходности на държавните облигации държат цените под контрол.“ greenstreet.com С други думи, очакванията на купувачи и продавачи намират равновесие, но високите базови лихви (доходността на 10-годишните държавни облигации е близо до многогодишни върхове) все още ограничават потенциала за повишаване на оценките.

По данни, обемът на търговските сделки се увеличава. Юли отбеляза най-високия месечен обем на сделки с бизнес имоти за 2025 г., с обеми с 10% над юни lightboxre.com. Към края на лятото, продажбите на бизнес имоти в САЩ надхвърлиха $160 милиарда от началото на годината lightboxre.com – силна активност, водена от секторите индустриални и многофамилни имоти (които продължават да привличат инвеститори със стабилните си парични потоци). Офис сградите, изоставащи през последните две години, също вече се купуват опортюнистично. Инвеститори с налични средства подбират затруднени офиси на по-ниски цени, докато най-качествените кули започват да се стабилизират с напредъка на връщането в офисите. Например в Ню Йорк, съвместно предприятие на Monarch и Keppel току-що плати $500 млн. за офис портфейл в Манхатън (една от най-големите офис сделки за 2025 г.), залагайки на дългосрочно градско възраждане (източник: пазарни експерти). Междувременно, индустриалните имоти остават звезда: свободните складови площи в национален мащаб са близо до исторически минимуми, а наемите продължават да растат в логистичните центрове, тъй като търсенето от електронната търговия остава силно.

От страна на строителството, американските строители са заети – особено в производството и инфраструктурата. Федералните стимули (от CHIPS акта до зелени енергийни кредити) доведоха до бум в строителството на фабрики, с почти $223 милиарда в производствени проекти в ход към средата на 2025 г. fred.stlouisfed.org ycharts.com. Въпреки че общите разходи за строителство в САЩ леко намаляха през второто тримесечие (частното жилищно строителство все още е в лек спад) continuumag.com, нежилищното строителство – фабрики, центрове за данни, обществени обекти – запълва празнината. Тази динамика се вижда и в последните данни за БВП: бизнес инвестициите в сгради скочиха, дори когато инвестициите в жилища намаляват за трето поредно тримесечие reuters.com. Ако Федералният резерв намали лихвите, разходите за финансиране на строителството ще намалеят, което вероятно ще отключи още проекти до края на годината.

Актуализация на политиката: Освен Федералния резерв, жилищните инициативи на администрацията на Байдън остават във фокуса. Вашингтон разшири програмите за финансиране на достъпни жилища и следи институционалните наемодатели за антиконкурентни практики (скорошното споразумение на DOJ с Greystar разглеждаше предполагаемо фиксиране на наемите чрез софтуер reuters.com). Гледайки напред, политическият климат може да повлияе на недвижимите имоти: С приключването на изборите през 2024 г. и началото на нов мандат, пазарите следят дали администрация Тръмп 2.0 може да въведе мерки в полза на собствениците на жилища – министърът на финансите на САЩ Бесент сигнализира за предстоящи усилия за справяне с високите жилищни разходи reuters.com. Засега основната тема е Федералният резерв: облекчаването на паричната политика е катализаторът, който и Уолстрийт, и обикновените американци очакват, за да се възроди двигателят на пазара на недвижими имоти в САЩ.

Европа: Стабилни цени и възраждане на офисите

Жилищни пазари: Жилищните пазари в Европа показват смесена, но предимно устойчива картина в началото на септември. В Обединеното кралство – често барометър – цените на жилищата отново се покачват след охлаждането миналата година. Кредиторът на ипотеки Halifax съобщи, че цените на британските жилища са се повишили с 0,3% през август, трето поредно месечно увеличение, което поставя цените с +2,2% на годишна база reuters.com. Средната цена на жилище вече е рекордните £299,331 reuters.com. Тази устойчивост опроверга очакванията (анализаторите прогнозираха само +0,1% ръст) reuters.com. Ръководителят на ипотечното кредитиране в Halifax, Аманда Брайдън, отдаде това на „подобряваща се достъпност и устойчива търсене“, като отбеляза, че въпреки икономическата несигурност, жилищният пазар в Обединеното кралство „се справя с тези предизвикателства с лекота“ reuters.com. Наистина, разходите по заемите – макар и високи спрямо последните години – са се стабилизирали: Английската централна банка запази основния си лихвен процент на 5,25% през август, а фиксираните ипотечни лихви леко са спаднали от върховете си през 2023 г. Одобрените ипотеки във Великобритания достигнаха шестмесечен връх през юли, тъй като купувачите се адаптираха към новата реалност reuters.com.

Въпреки това, възстановяването на жилищния пазар във Великобритания е предпазливо. Конкурентната кредитна институция Nationwide отчете лек спад на цените с 0,1% през август reuters.com, което подчертава регионалните различия. Наемите също нарастват: средният обявен наем достигна рекордните £1,577 на месец, което е увеличение с 3% за година reuters.com, засилвайки натиска върху достъпността за наемателите. Освен това има несигурност по отношение на политиката – есенният бюджет на британското правителство (очакван през ноември) може да повиши данъците върху имотите за скъпите жилища, което кара някои купувачи от високия сегмент да се колебаят reuters.com. Засега обаче тенденцията е положителна: търсенето надвишава предлагането, а мотивираните продавачи са намалили исканите цени, за да сключат сделки reuters.com, което доведе до летен ръст на транзакциите.

От другата страна на Ламанша, жилищните пазари в континентална Европа се стабилизират след лека корекция. Германия и Швеция, където цените спаднаха през 2023 г. на фона на рязко покачване на лихвите, сега са близо до дъното си, според анализатори. Европейската централна банка е спряла цикъла на облекчаване – след агресивни намаления в края на 2024 г., депозитната лихва на ЕЦБ е 2,0% – и се очаква да остане без промяна на заседанието си на 11 септември reuters.com. Това поддържа ипотечните лихви в еврозоната сравнително високи (обичайно 3–4%), но с тенденция за спад на инфлацията, пазарите очакват ЕЦБ да възобнови намаленията до средата на 2026 г. reuters.com. Във Франция например, ипотечните лихви са се стабилизирали около 3,2% и жилищната активност частично се възстановява с настъпването на есента optimhome.com capifrance.fr. Испания и Португалия продължават да привличат чуждестранни купувачи, което поддържа цените в слънчевите крайбрежни райони въпреки ограниченията за вътрешно кредитиране.

Няколко европейски държави предприемат политически стъпки, за да облекчат жилищната криза. Германия разшири контрола върху наемите в големите градове и обсъжда субсидии за ново строителство, тъй като разрешителните за строеж рязко са намалели. Ирландия и Португалия въведоха данъчни облекчения за проекти „строителство с цел отдаване под наем“, за да увеличат предлагането. А при забележима промяна в строителната политика, Полша стартира програма за субсидиране на ипотечни кредити за купувачи на първо жилище през юли, което предизвика мини жилищен бум сред младите семейства. Основната тема в Европа е предпазливо възстановяване – жилищните пазари вече не са в свободно падане, но високите разходи за финансиране ограничават бързия ръст на цените.

Търговски недвижими имоти – Офисите се възстановяват: От търговска гледна точка, офисният сектор в Европа показва ранни признаци на възстановяване, макар и неравномерно. Натискът за „връщане в офиса“ оказва съществено влияние върху основните офис пазари. Градове като Лондон, Париж и Франкфурт отчитат спад на свободните площи и ръст на наемите за първокласни (“Grade A”) офис пространства reuters.com reuters.com. В основните финансови райони на Лондон свободните площи паднаха до ~7% през първото тримесечие, спрямо пика от 8,7% по време на пандемията, а наемите за първокласни офиси в Сити и Уест Енд са близо до рекордни нива reuters.com. Компании като JPMorgan и Amazon въведоха по-строги политики за присъствена работа reuters.com, което кара големите наематели да осигуряват премиум офиси с модерни удобства и сертификати за устойчивост, търсени от връщащите се служители.

„Махалото се обърна… Имаме натрупано търсене и по-малко качествено предлагане“, отбелязва Лий Елиът, ръководител „Стратегия“ в Knight Frank reuters.com, описвайки как работодателските изисквания водят до бягство към качество. Всъщност толкова много фирми вече искат първокласни площи, че може да се появят дефицити в предлагането. Около 30 големи компании търсят по над 10 000 кв. м в Лондон – заедно им трябва много повече пространство, отколкото има налично – и „честно казано, няма да има достатъчно място… дори за половината от тях“, предупреждава Кевин Дарвиши от строителната компания Stanhope reuters.com.

Обратната страна е, че офисите с по-нисък клас и второстепенните локации изпитват затруднения. Офисната вакантност в цялото Лондонско метро достигна 10,9% през първото тримесечие на 2025 г., най-високото ниво от над 20 години насам reuters.com, тъй като наемателите изоставят по-старите сгради в полза на по-добри или преминават към хибридна работа в предградията. Общите инвестиции в офиси в Европа са в застой: продажбите на офиси през 2024 г. са най-ниските от 2009 г. насам, а обемите за първото тримесечие на 2025 г. са спаднали с 18% на годишна база reuters.com. Високите лихвени проценти и несигурността при оценката на офисите (поради дългосрочното въздействие на дистанционната работа) задържат много инвеститори настрана. Две знакови продажби на офиси в Лондон – кулата 100 Bishopsgate на Brookfield и сградата „Can of Ham“ на Nuveen – бяха изтеглени от пазара, след като офертите бяха значително под исканата цена reuters.com. Въпреки това, настроенията се променят. В Париж, офертата на Blackstone за около 700 милиона евро за престижен офис блок reuters.com показва, че глобалните инвеститори ще се възползват от правилния актив на правилната цена. А в една от най-големите сделки в Лондон след пандемията, State Street (американска компания от S&P 500) се съгласи да купи наскоро реновиран офис в Сити за £333 милиона inrev.org (след завършване през 2026 г.) – предварителна продажба, която показва доверие в бъдещето на пазара.

Логистика и търговия на дребно: Извън офисите, логистичните имоти в Европа остават силно търсени. В много страни нивата на вакантност за модерни складове са под 5%, а наемите за дистрибуционни центрове продължават да растат, движени от електронната търговия и преструктурирането на веригите за доставки след COVID. Южна Европа отбелязва бум в строителството на складове (например логистичните инвестиции в Испания достигнаха 1,3 млрд. евро през първата половина на годината, според данни на CBRE). Междувременно, търговските имоти са разделени. Основните търговски улици и луксозни локации в Париж, Милано и Лондон отново процъфтяват с възстановяването на туризма, но второстепенните търговски центрове и крайградските ритейл паркове се сблъскват с предизвикателства от електронната търговия и предпазливите потребители. Забележително е, че транзакциите с търговски центрове се увеличават, тъй като някои опортюнистични купувачи търсят изгодни сделки – например Unibail-Rodamco продаде дял в Westfield London с голяма отстъпка, което доведе до преоценка на стойността на моловете.

Икономически фон: Макроикономическата картина в Европа постепенно се подобрява за недвижимите имоти. Инфлацията се е понижила от върховете си през 2022 г., което повишава реалните доходи. Икономиката на еврозоната се оказа по-устойчива от очакваното – „силното вътрешно търсене“ в Европа компенсира външните предизвикателства, отбеляза представител на ЕЦБ reuters.com. Правителствата също засилват действията си: Германия, например, отпуска „значителен фискален стимул“ чрез разходи за инфраструктура и отбрана reuters.com, което може да стимулира търсенето на търговски площи и жилища за работници. Позицията на ЕЦБ остава предпазлива: влиятелният член на борда Изабел Шнабел (известен ястреб) каза пред Ройтерс, че не вижда нужда от допълнителни намаления на лихвите сега, предвид все още съществуващите инфлационни рискове reuters.com reuters.com. Тя дори предупреди, че фактори като търговски мита, фискални разходи и застаряващо население могат да доведат до по-висока структурна инфлация, което означава, че централните банки по света може отново да повишат лихвите по-рано, отколкото пазарите очакват, ако ценовият натиск се запази reuters.com reuters.com. За недвижимите имоти това означава, че прозорецът на по-ниски лихви може да бъде последван от затягане, ако икономиките се „прегреят“ – сценарий, който трябва да се следи в края на 2025 г.

В обобщение, пазарите на недвижими имоти в Европа в началото на септември 2025 г. се характеризират с устойчивост и пренастройване. Жилищният сектор бележи лек ръст на ключови пазари като Великобритания и Франция, въпреки че достъпността остава ограничена. Търговските сектори са разделени – отличават се първокласните офиси и логистиката, но изостават по-старите офис сгради и част от търговията на дребно. Със стабилизиране на лихвените проценти и възможно понижение през 2026 г., условията са налице за продължаващо постепенно възстановяване, при условие че регионът се справи с оставащите икономически и геополитически предизвикателства (енергийни разходи, последици от войни и др.). Засега европейските професионалисти в областта на недвижимите имоти са предпазливо оптимистични: най-лошото от спада изглежда е отминало и вниманието се насочва към това как да се възползват от нововъзникващи възможности за растеж.

Китай и Азиатско-тихоокеански регион: Кризата и отговорът в Китай, признаци на възстановяване другаде

Сътресенията в недвижимите имоти в Китай: Китайският пазар на недвижими имоти – исторически двигател на световния сектор за недвижими имоти – остава затънал в спад към началото на септември 2025 г. Години на държавно намаляване на задлъжнялостта и фалити на строителни предприемачи оставиха сектора в продължителна стагнация. Последните данни показват, че цените на новите жилища са спаднали с 0,3% на месечна база през юли, което бележи пореден спад, и са намалели с 2,8% спрямо година по-рано reuters.com reuters.com. От 70-те основни града, които се следят, 60 са отчели спад на цените през юли reuters.com, което подчертава колко широко разпространен е проблемът. Въпреки че темпът на спад леко се забавя в градовете от най-висок клас (годишните спадове на цените се стесняват умерено в Шанхай, Пекин и др.) reuters.com, няма ясен обрат в тенденцията. „Ясен обрат и стабилизация все още не се виждат. Правителството трябва да въведе пълен набор от мерки за стабилизиране на пазара на имоти без забавяне“, призова Ли Кай, главен инвестиционен директор на Beijing Shengao Fund, отразявайки широко разпространения призив за по-агресивни действия reuters.com.

Политиците в Пекин наистина бързат да възстановят доверието. През последните седмици местните власти въведоха множество мерки за подкрепа. Много градове намалиха изискванията за първоначална вноска и облекчиха ограниченията за покупка на жилища. Особено важно е, че град Пекин през август премахна определени правила за допустимост на купувачите в крайградските райони (извън Петия околовръстен път), за да стимулира търсенето reuters.com. Други градове предлагат парични субсидии и данъчни облекчения за купувачите на жилища. Лихвените проценти по ипотеките за купувачи за първи път бяха намалени в няколко провинции след разпореждане на Народната банка на Китай. Въпреки това, тези частични стъпки досега само ограничиха загубите, но не доведоха до възстановяване. Продажбите на имоти по площ са спаднали с 4,0% през първите седем месеца на 2025 г., а инвестициите в имоти са се сринали с 12% на годишна база reuters.com – ясен знак, че както строителите, така и купувачите остават изключително предпазливи.

Финансовите затруднения на строителните предприемачи продължават да доминират в заглавията. Country Garden, някога най-големият частен строител на жилища в Китай, се превърна в символ на кризата. След като не изплати 11 милиарда долара по външни облигации в края на 2023 г. reuters.com, Country Garden работи по мащабна реструктуризация на дълг за 14,1 милиарда долара. В малко положителна новина, компанията обяви на 18 август, че е спечелила подкрепата на основна група банкови кредитори (притежаващи 49% от външния ѝ дълг) за плана за преструктуриране reuters.com. Облигационерите, представляващи 77% от стойността, са приели предложението – над необходимия праг от 75% reuters.com – което подсказва, че сделката вероятно ще бъде осъществена. Това ще включва намаляване на дълговата тежест с приблизително 78% reuters.com. Въпреки това, Country Garden остава под искане за ликвидация (с насрочено съдебно заседание за януари 2026 г.), докато преструктурирането не бъде финализирано reuters.com, а трудностите ѝ разклащат доверието в целия сектор. China Evergrande Group, друг бивш гигант, също преминава през болезнено преструктуриране след своя знаков фалит.

Човешкото въздействие е значително: милиони китайски домакинства, които са предплатили за жилища, чакат забавено строителство, местните власти се сблъскват с недостиг на приходи от продажби на земя, а банките се борят с нарастващи лоши кредити, свързани с имоти. Централното правителство многократно е обещавало подкрепа – администрацията на президента Си подчертава необходимостта от създаване на „нов модел на развитие“ за недвижимите имоти, който да е по-малко спекулативен reuters.com. Народната банка на Китай през февруари заяви, че ще „подкрепи създаването на нов модел на развитие на недвижимите имоти, за да помогне за стабилизиране на сектора, засегнат от кризата“ reuters.com – намеквайки за дългосрочно структурно решение, което потенциално включва повече жилища под наем и по-малко разрастване, финансирано с дълг. В краткосрочен план регулаторите удължиха сроковете за погасяване на заеми за строителите и насърчиха държавните банки да рефинансират проекти, за да осигурят завършването на предплатените жилища (за да успокоят ядосаните купувачи).

Досега тези мерки предотвратиха пълен колапс, но не възстановиха недвижимите имоти като двигател на растежа, какъвто беше преди. Дейността в сектора, която преди допринасяше с над една четвърт от БВП на Китай, се е свила значително. Икономисти от ING отбелязват, че възстановяването на доверието е от решаващо значение, тъй като китайските домакинства държат голяма част от богатството си в имоти – „установяването на дъно в цените е един от най-важните фактори за възстановяване на доверието и стимулиране на потреблението“, казват от ING reuters.com. Правителството е изправено пред дилема: как да съживи търсенето на жилища, без да надуе отново дълговия балон. Анализаторите широко очакват повече стимули през следващите месеци – може би допълнително намаляване на лихвите по ипотеките, облекчаване на квотите за покупка на жилища в големите градове или дори директни държавни покупки на непродадени имоти. Предстоящото тримесечие ще бъде показателно, тъй като традиционно периодът „Златен септември, Сребърен октомври“ е пиковият сезон за покупка на жилища в Китай; ако не се наблюдава ръст на продажбите през тези месеци, Пекин може да предприеме по-сериозни мерки за подкрепа.

По-широк Азиатско-тихоокеански регион: Извън континентален Китай, другите големи пазари на недвижими имоти в Азиатско-тихоокеанския регион се движат по различни траектории:

Хонконг: Жилищният пазар на финансовия център показва предпазливи признаци на стабилизиране след корекция от около 15% през последните две години. Най-големият строител в Хонконг, Sun Hung Kai Properties, току-що отчете, че печалбата му се е покачила с 0,5% за годината, приключила през юни 2025 г., тъй като имотният пазар в града „показва признаци на стабилизиране“ sg.finance.yahoo.com. Основната печалба достигна 21,9 млрд. хонконгски долара, малко по-висока от миналата година chinadailyhk.com. Ръководството на Sun Hung Kai отбеляза подобрени настроения и увеличение на сделките през второто тримесечие на 2025 г. Луксозният сегмент на Хонконг в частност се възстановява, подкрепен от купувачи с висока нетна стойност от континентален Китай и местни жители, които се възползват от спадовете в цените. Въпреки това, нарастващите лихвени проценти (Монетарният орган на Хонконг следва Федералния резерв на САЩ) поддържат масовия пазар слаб – ипотечните разходи са близо 4%, а икономическото забавяне натежава върху търсенето. Все пак, с облекчаване на пътуванията от континентален Китай и известен отлив на капитали в търсене на сигурно убежище, анализаторите смятат, че цените на жилищата в Хонконг могат да възобновят умерен растеж в края на 2025 г. . Офис наемите в Хонконг също се стабилизираха, като вакантните площи в Централния район достигнаха връх и китайски фирми се завръщат , за да заемат първокласни площи на намалени наеми.

Пазарът на недвижими имоти в остава оживен. Ултраниските лихвени проценти (Банката на Япония наскоро леко коригира контрола върху кривата на доходността) продължават да подкрепят . Вакантните офис площи в Токио са ниски (~3–4%) и в престижни райони като Marunouchi. Забележително е, че интересът на чуждестранните инвеститори към Япония е висок – слабата йена направи японските имоти с 20–30% по-евтини в доларово изражение спрямо преди няколко години. В една от водещите сделки, GIC (суверенният фонд на Сингапур) и ESR Cayman обявиха през август съвместно предприятие за 1,2 млрд. долара за придобиване и развитие на , залагайки на растежа на електронната търговия. Цените на жилищата в Япония също пълзят нагоре, особено в предградията, тъй като дистанционната работа води до известна релокация, макар темпът да е умерен. Успехът на японското правителство в (основен ИПЦ ~2,5%) означава, че няма бърза нужда от рязко повишаване на лихвите – позиция, която вероятно ще продължи да подкрепя стойността на недвижимите имоти. Друга Азия: Пазарът на имоти в Сингапур се охлажда леко под натиска на редица правителствени ограничения (по-високи гербови такси за чужденци, строги лимити за заеми), но цените са на рекордни нива след ръст в периода 2020–2024 г. Австралия отбелязва възраждане на жилищния пазар тази пролет: след спад през 2022–23 г., цените на жилищата в Сидни и Мелбърн отново се покачват (средногодишен ръст от няколко процента), благодарение на намаленията на лихвите от Резервната банка на Австралия и завръщането на имиграцията. Индия, описана по-долу, е относителен лидер, докато Югоизточна Азия предлага смесена картина – напр. Виетнам е в строителен спад (неговите строители изпитват ликвидни затруднения, подобни на тези в Китай, макар и в по-малък мащаб), докато Индонезия и Малайзия се радват на стабилен растеж на жилищните си пазари на фона на икономическо възстановяване, а в случая на Малайзия – и на правителствена подкрепа за достъпни жилища. Жилищният пазар в Южна Корея, след рязка корекция, се е стабилизирал, тъй като правителството облекчи ограниченията за кредитиране; цените на апартаментите в Сеул започнаха да се покачват от второто тримесечие на 2025 г.

Като цяло, регионът на Азия и Тихия океан извън Китай до голяма степен е в режим на възстановяване след пандемията и шоковете от лихвените проценти. Въпреки това, спадът на имотния пазар в Китай остава най-големият регионален риск – неговият мащаб (както във финансово отношение, така и по строителна активност) означава, че продължителната слабост там може да се отрази на всичко – от търсенето на суровини (стомана, мед) до международните инвеститорски настроения. Засега разказът за недвижимите имоти в Азия е разделен: Китай в криза срещу няколко други пазара, които са устойчиви или се възстановяват. Погледите са насочени към Пекин, за да се види дали ще успее да осигури поне меко приземяване на сектора на недвижимите имоти до 2026 г.

Развиващи се пазари: Висок растеж и големи проекти във фокуса

Извън САЩ, Европа и Източна Азия, недвижимите имоти на развиващите се пазари имат свои значими развития през този период, често характеризирани с висок потенциал за растеж, съчетан с политически интервенции:

Индия – Силен растеж, политически подкрепи: Пазарът на жилища в Индия изпъква в световен мащаб като рядък случай на ускоряващ се растеж. Цените на имотите в големите индийски градове нарастват стабилно, подкрепени от бърза урбанизация, нарастващи доходи (за някои) и културна привързаност към собствеността на жилище. Проучване на Reuters сред експерти по имоти прогнозира, че цените на жилищата в Индия ще скочат с 6,5% през 2025 г., върху ~4% ръст през 2024 г. reuters.com. Някои горещи точки като Мумбай и Делхи NCR може да видят цени +8% тази година reuters.com. Търсенето е особено силно за жилища от среден до висок клас; доклад на JLL отбелязва, че луксозните жилища (>₹1 крора) съставляват 62% от продажбите през първата половина на 2025 г., което отразява ръст на заможните купувачи timesofindia.indiatimes.com.

Въпреки това, този растеж идва с предизвикателство по отношение на достъпността. Цените на жилищата в Индия са се удвоили през последното десетилетие, далеч изпреварвайки ръста на заплатите reuters.com. „За милиони, мисля, че собствеността върху жилище се превръща в далечен мираж“, предупреди Панкадж Капур, управляващ директор на изследователската фирма Liases Foras reuters.com reuters.com. Наемите също се покачват (очакван ръст +7–10% през следващата година) reuters.com, което затруднява спестяването на средства за първи купувачи. За да се справят с тези проблеми, както централното, така и щатските правителства в Индия предприемат действия. Най-значимо, на 1 септември националният GST съвет реши да намали ДДС (данък върху стоките и услугите) върху цимента на 18% от 28%, в сила от 22 септември 2025 г. economictimes.indiatimes.com. Циментът е ключов строителен материал (съставляващ около 10–12% от строителните разходи) economictimes.indiatimes.com economictimes.indiatimes.com, така че това намаление на данъка трябва да намали общите разходи за жилищно строителство с приблизително 5–7% economictimes.indiatimes.com economictimes.indiatimes.com. Експерти от бранша приветстваха мярката: „Това намаление на ставката… директно се превръща в по-ниски разходи за проектите и подобрени парични потоци… силен тласък за достъпността на жилищата“, каза Сидхарт Сурана, партньор в консултантска компания за недвижими имоти economictimes.indiatimes.com. Ако строителите прехвърлят спестяванията, купувачите на жилища в строеж могат да видят осезаемо облекчение в цената на квадратен метър economictimes.indiatimes.com. Освен това, Резервната банка на Индия започна лек цикъл на намаляване на лихвите (след като дълго време държеше основния си лихвен процент на 6,5%, през август го намали с 25 базисни пункта), което постепенно трябва да понижи известните с високите си нива ипотечни лихви (понастоящем около 9% за много кредитополучатели). В комбинация с държавните субсидии за купувачи за първи път и огромното натрупано търсене на жилища в градските райони, се очаква жилищният сектор в Индия да остане светло петно в световен мащаб. Основните рискове са локализираното свръхпредлагане (някои градове имат големи непродадени наличности в луксозния сегмент) и цялостната икономическа среда, но засега инерцията е силна.

Латинска Америка: В Латинска Америка пазарите на недвижими имоти се възползват от охлаждането на инфлацията и края на затягането на паричната политика. Бразилия вече видя как централната ѝ банка намали лихвите с 100 базисни пункта през 2025 г., тъй като инфлацията там падна под 5%. По-ниските лихвени проценти водят до по-евтини ипотечни кредити. Пазарът на жилища в Бразилия, особено в Сао Пауло, се съживява – строителите отчитат подобрени продажби на нови апартаменти и стабилизиране на цените след лек спад. Бразилското правителство също така възобнови обновената програма за жилищно строителство „Minha Casa, Minha Vida“, за да стимулира строителството на достъпни жилища. Мексико, междувременно, преживява бум в производството (преместване на производства от американски компании), което увеличава търсенето на индустриални имоти по границата със САЩ; индустриалните наеми в градове като Монтерей и Тихуана достигат рекордни нива, тъй като американски и азиатски фирми наемат огромни складове и фабрики. Жилищният пазар в Мексико остава стабилен, с умерен ръст на цените от около 4-5% годишно, подпомогнат от младо население и държавни жилищни заеми чрез Infonavit. Други пазари като Чили и Колумбия преживяха забавяне на жилищния пазар поради високите лихви, но тъй като тези централни банки започват да намаляват лихвите (Чили особено агресивно), се очаква оживление до 2026 г.

Близък изток – Бум на мега-проекти: Близкият изток, разполагащ с приходи от петродолари от последните две години на високи цени на петрола, започва гигантски проекти за недвижими имоти и инфраструктура, които променят силуета на региона. Саудитска Арабия е на преден план с плана си Vision 2030, който движи множество проекти. Най-впечатляващият е NEOM, футуристичен град за 500 милиарда долара в северозападната пустиня, включващ „The Line“ (170-километров линеен град), индустриалния град Oxagon и огромен устойчив туристически регион. Доклади от NEOM в началото на септември подчертават бърз напредък в строителството: проектът NEOM Green Hydrogen – който трябва да бъде най-големият завод за зелен водород в света – е над 80% завършен на различните си обекти fuelcellsworks.com, като се очаква да започне производство до 2026 г. Освен това, пристанището и производственият център Oxagon на NEOM навлязоха в нов етап на развитие, като Newsweek съобщава за „начало на нов етап“ на това, което е „най-голямата строителна площадка в света.“ Саудитските власти се стремят да покажат осезаем напредък, за да опровергаят скептиците, въпреки че има слухове за натиск върху разходите и дори пренареждане на работни места сред работната сила на NEOM, тъй като правителството търси ефективност semafor.com. Въпреки това, мащабът на строителството (десетки хиляди работници на обекта, милиарди, похарчени за тунелиране и основи за двете 500-метрови паралелни небостъргача на The Line) е безпрецедентен. Тези проекти, заедно с други като гига-курорта на Червено море и развлекателния град Qiddiya близо до Рияд, създават строителен бум в региона.

На други места в Залива, имотният пазар на Дубай остава горещ. Цените на луксозните жилища в Дубай са скочили с ~20% на годишна база, а луксозните търговски площи също са търсени, тъй като крипто компании, хедж фондове и заможни лица се преместват в емирството. Тази седмица Emaar Properties в Дубай пусна нова партида морски вили, които се разпродадоха за часове, отразявайки продължаващия инвеститорски интерес, особено от руски, индийски и китайски купувачи. Катар инвестира приходите си от втечнен природен газ в местни недвижими имоти (разширява инфраструктурата и жилищния фонд на Доха преди бъдещи събития) и в чужбина (суверенният му фонд наскоро придоби значителен дял в емблематична офис сграда в Манхатън, според пазарни слухове).

Африка: В Африка историите за недвижими имоти са по-локализирани. Търговските имоти в Южна Африка са стабилни, но се сблъскват с предизвикателства заради бавния икономически растеж и недостига на електроенергия (което прави офисите с резервно захранване по-ценни). Нигерия преживява бум на имотите в луксозните квартали на Лагос, тъй като инвеститори от диаспората и местни жители се застраховат срещу инфлацията чрез покупка на реални активи – цените на земята в части от Лагос са скочили с 50% за две години. Междувременно Кения и Гана се борят с високи лихвени проценти, които са охладили жилищните им пазари; нова тенденция обаче е инвестирането на китайски строителни компании в африкански проекти за достъпни жилища (скоро китайска фирма обяви жилищен проект за 100 млн. долара в Найроби).

В обобщение, развиващите се пазари като цяло предлагат джобове на силен растеж в сектора на недвижимите имоти (Индия, държавите от Залива, части от Латинска Америка) и продължаващи предизвикателства (някои африкански и по-малки пазари). Много развиващи се икономики използват политически инструменти – било чрез намаляване на данъци като намалението на ДДС върху цимента в Индия, или чрез насочване на държавни средства към жилищни програми – за да стимулират сектора, осъзнавайки значението на недвижимите имоти както за икономическата активност, така и за социалната стабилност. За международните инвеститори, търсещи доходност, някои от тези пазари (особено с подобряващи се макроикономически показатели и млада демография) стават все по-привлекателни, макар че валутният и политическият риск остават ключови фактори.

Големи сделки и инвестиционни тенденции: Големите пари в движение

Септември 2025 г. също донесе някои грандиозни сделки и инвестиционни ходове в сектора на недвижимите имоти по света, които показват накъде се насочва капиталът:

Рекордно разпределение на капитал: Глобалните инвеститори отново увеличават активността си след предпазливата 2024 г. Savills съобщава, че приблизително 380 милиарда долара са били инвестирани в недвижими имоти по света през първата половина на 2025 г. marketsgroup.org. Както купувачите, така и продавачите са по-съгласувани по отношение на ценообразуването сега, а много от пазарите на ползване остават фундаментално силни – фактори, които отключиха сключването на сделки marketsgroup.org. Забележително е, че през второто тримесечие на 2025 г. са реализирани сделки с търговски недвижими имоти на стойност 193 милиарда долара в световен мащаб , само с 5% по-малко от второто тримесечие на 2024 г. marketsgroup.org. Това подсказва, че пазарът до голяма степен се е приспособил към по-високите лихвени проценти. В рамките на тези данни, сделките с офиси в световен мащаб достигнаха 45 милиарда долара през второто тримесечие , което е 12% ръст на годишна база marketsgroup.org, тъй като доверието на инвеститорите в офисите започна да се възстановява (САЩ води този ръст с 50% скок от ниска база) marketsgroup.org. Обратно, инвестициите в жилищния сектор (жилища под наем) възлизат на 58 милиарда долара през второто тримесечие, което е спад от 9% спрямо миналата година – въпреки че силната активност през първото тримесечие поддържа общата сума за първото полугодие с +8% на годишна база marketsgroup.org, като жилищата за възрастни хора/грижата за възрастни се открояват като под-сектор (+80% от началото на годината до 15 милиарда долара) marketsgroup.org, тъй като демографските тенденции създават нови възможности. Индустриалният/логистичният сектор привлече 42 милиарда долара инвестиции през второто тримесечие (–10% на годишна база), което е практически без промяна спрямо рекордните нива от миналата година, ако се разглежда за първото полугодие marketsgroup.org. Общото послание: глобалните капиталови потоци в недвижимите имоти се възстановяват , а инвеститорите отново са избирателно склонни да сключват големи сделки.

Глобалните инвеститори отново увеличават активността си след предпазливата 2024 г. marketsgroup.org. Както сега, а много от пазарите на ползване остават фундаментално силни – фактори, които отключиха сключването на сделки marketsgroup.org. Забележително е, че , само с 5% по-малко от второто тримесечие на 2024 г. marketsgroup.org. Това подсказва, че пазарът до голяма степен се е приспособил към по-високите лихвени проценти. В рамките на тези данни, , което е 12% ръст на годишна база marketsgroup.org, тъй като доверието на инвеститорите в офисите започна да се възстановява (САЩ води този ръст с 50% скок от ниска база) marketsgroup.org. Обратно, възлизат на 58 милиарда долара през второто тримесечие, което е спад от 9% спрямо миналата година – въпреки че силната активност през първото тримесечие поддържа общата сума за първото полугодие с +8% на годишна база marketsgroup.org, като се открояват като под-сектор (+80% от началото на годината до 15 милиарда долара) marketsgroup.org, тъй като демографските тенденции създават нови възможности. привлече 42 милиарда долара инвестиции през второто тримесечие (–10% на годишна база), което е практически без промяна спрямо рекордните нива от миналата година, ако се разглежда за първото полугодие marketsgroup.org. Общото послание: , а инвеститорите отново са избирателно склонни да сключват големи сделки. Мега-сделки и сливания и придобивания (M&A): Няколко големи сделки илюстрират тази тенденция. В САЩ една от най-големите скорошни транзакции беше придобиването на Retail Opportunity Investments Corp от Blackstone Real Estate за 4 милиарда долара с цел изваждане от борсата (обявено в края на 2024 г.) reuters.com – тази сделка беше финализирана през първото тримесечие на 2025 г., като значително разшири търговското портфолио на Blackstone. По-непосредствено, гигантът в частния капитал KKR по информация е в напреднали преговори за закупуване на портфолио от жилищни комплекси Sunbelt за над 1,5 милиарда долара (източник: пазарни слухове), залагайки на търсенето на наеми, подхранвано от миграция. Приватизациите на REIT също се засилват: анализатори спекулират, че няколко подценени REIT за офиси и търговски центрове може да станат мишени, ако цените на акциите им останат силно занижени спрямо стойността на активите.

Няколко илюстрират тази тенденция. В САЩ една от най-големите скорошни транзакции беше (обявено в края на 2024 г.) reuters.com – тази сделка беше финализирана през първото тримесечие на 2025 г., като значително разшири търговското портфолио на Blackstone. По-непосредствено, гигантът в частния капитал по информация е в напреднали преговори за закупуване на портфолио от жилищни комплекси Sunbelt за над 1,5 милиарда долара (източник: пазарни слухове), залагайки на търсенето на наеми, подхранвано от миграция. също се засилват: анализатори спекулират, че няколко подценени REIT за офиси и търговски центрове може да станат мишени, ако цените на акциите им останат силно занижени спрямо стойността на активите. Трансгранични инвестиции: Трансграничните инвестиции в недвижими имоти отново нарастват с нормализирането на пътуванията и бизнеса. Държавни инвестиционни фондове от Близкия изток и Азия активно търсят престижни активи на Запад. Например, Катарският инвестиционен орган (QIA) наскоро увеличи дела си в Empire State Realty Trust , а сингапурският GIC се обедини с норвежкия NBIM за придобиване на дял в офис кампус в Сан Франциско през август. Северноамерикански инвеститори също гледат в чужбина: канадските Brookfield и CPP Investments наскоро съвместно придобиха портфолио от студентски общежития във Великобритания за около £750 милиона, виждайки стойност в сектора на студентските жилища.

Трансграничните инвестиции в недвижими имоти отново нарастват с нормализирането на пътуванията и бизнеса. активно търсят престижни активи на Запад. Например, Катарският инвестиционен орган (QIA) наскоро увеличи дела си в , а се обедини с норвежкия NBIM за придобиване на дял в офис кампус в Сан Франциско през август. също гледат в чужбина: канадските Brookfield и CPP Investments наскоро съвместно придобиха портфолио от студентски общежития във Великобритания за около £750 милиона, виждайки стойност в сектора на студентските жилища. Големите сделки в Европа: Европа също стана свидетел на редица знакови транзакции през последните месеци. Испания привлече значима сделка, когато CBRE Investment Management инвестира 300 милиона евро в испански жилищен предприемач (единица на Värde Partners) , за да се възползва от недостига на жилища в Испания inrev.org inrev.org. В Лондон , освен вече споменатата покупка на офис от State Street, Google финализира изкупуването на своята сграда на централата в Лондон за £804 милиона от съвместно предприятие (осигурявайки дългосрочен контрол върху кампуса си). Германия стана свидетел на придобиването от Union Investment на офис кула във Франкфурт за 500 милиона евро, отдавана под наем на Deutsche Bank – знак за доверие в първокласните немски офиси. А в Централна Европа консорциум от инвеститори от Австрия и Израел придоби мажоритарен дял в портфолио от полски търговски центрове за 300 милиона евро, отразявайки опортюнистични ходове в търговията на дребно.

Европа също стана свидетел на редица знакови транзакции през последните месеци. привлече значима сделка, когато CBRE Investment Management инвестира , за да се възползва от недостига на жилища в Испания inrev.org inrev.org. В , освен вече споменатата покупка на офис от State Street, Google финализира изкупуването на своята сграда на централата в Лондон за £804 милиона от съвместно предприятие (осигурявайки дългосрочен контрол върху кампуса си). стана свидетел на придобиването от Union Investment на офис кула във Франкфурт за 500 милиона евро, отдавана под наем на Deutsche Bank – знак за доверие в първокласните немски офиси. А в консорциум от инвеститори от Австрия и Израел придоби мажоритарен дял в портфолио от полски търговски центрове за 300 милиона евро, отразявайки опортюнистични ходове в търговията на дребно. Сделки в Азиатско-Тихоокеанския регион: В Австралия индустриалният гигант в недвижимите имоти Goodman Group си партнира с APG (холандски пенсионен фонд) за закупуване на логистичен парк за 600 млн. австралийски долара в покрайнините на Сидни, възползвайки се от бума на електронната търговия. Китай има по-малко сделки с големи суми поради вътрешната си криза, но е интересно, че чуждестранни частни инвестиционни фондове (включително Bain Capital) проучват възможности за изкупуване на проблемни търговски активи в Китай на големи отстъпки – тенденция, която си струва да се следи, ако политиката облекчи правилата за чуждестранни инвестиции. Индия стана свидетел на знакова сделка с REIT: Brookfield India REIT се съгласи да купи две офис кули в Гургаон от RMZ Corp за около 400 млн. долара, което бележи консолидация в бързоразвиващия се индийски офисен REIT сектор.

В индустриалният гигант в недвижимите имоти Goodman Group си партнира с APG (холандски пенсионен фонд) за закупуване на логистичен парк за 600 млн. австралийски долара в покрайнините на Сидни, възползвайки се от бума на електронната търговия. има по-малко сделки с големи суми поради вътрешната си криза, но е интересно, че чуждестранни частни инвестиционни фондове (включително Bain Capital) проучват възможности за изкупуване на проблемни търговски активи в Китай на големи отстъпки – тенденция, която си струва да се следи, ако политиката облекчи правилата за чуждестранни инвестиции. стана свидетел на знакова сделка с REIT: Brookfield India REIT се съгласи да купи две офис кули в Гургаон от RMZ Corp за около 400 млн. долара, което бележи консолидация в бързоразвиващия се индийски офисен REIT сектор. Строителни/развойни инициативи: От страна на развитието някои компании поемат смели рискове. Hyundai (автомобилният производител) обяви колосален инвестиционен план за 26 млрд. долара в производствени мощности в САЩ (заводи за електромобили и батерии) lightboxre.com, което, макар и индустриален ход, предполага огромен строителен потенциал (фабрики, жилища за работници и др.) в южни щати като Джорджия и Алабама. По същия начин Intel и партньори продължават с проектите си за чип фабрики за над 20 млрд. долара в Охайо – сред най-големите строителни проекти в историята на САЩ. Този тип проекти размиват границите между индустриалните корпоративни инвестиции и недвижимите имоти, тъй като изискват огромни площи, строителство и често водят до създаване на цели нови общности.

От страна на развитието някои компании поемат смели рискове. (автомобилният производител) обяви колосален (заводи за електромобили и батерии) lightboxre.com, което, макар и индустриален ход, предполага огромен строителен потенциал (фабрики, жилища за работници и др.) в южни щати като Джорджия и Алабама. По същия начин и партньори продължават с проектите си за чип фабрики за над 20 млрд. долара в Охайо – сред най-големите строителни проекти в историята на САЩ. Този тип проекти размиват границите между индустриалните корпоративни инвестиции и недвижимите имоти, тъй като изискват огромни площи, строителство и често водят до създаване на цели нови общности. Устойчивост и капитал в недвижимите имоти: Забележима тенденция в сделките през 2025 г. е акцентът върху устойчиви и зелени недвижими имоти. Инвеститорите все повече вземат предвид енергийната ефективност и въглеродния отпечатък. Например, наскоро емитирана зелена облигация за 500 млн. долара от европейска компания за недвижими имоти беше силно презаписана, което показва, че капиталът за екологични проекти е в изобилие. Някои от големите сделки, като офертата на Blackstone за офис в Париж и продажбите на офиси в Лондон, са обвързани с планове за реновиране, за да отговарят на новите енергийни стандарти. Този ESG фокус влияе на оценките: сгради, които не могат икономически да бъдат приведени към новите стандарти, се търгуват с големи отстъпки (т.нар. „кафяви отстъпки“). Обратно, активи със силни зелени характеристики привличат по-високи цени и повече купувачи. Очаквайте повече придобивания с фокус върху реновации и евентуално събаряне/преустройство на остарели сгради през следващите години като част от този зелен преход.

Експертен коментар: Ръководители в сектора на недвижимите имоти изразяват предпазлив оптимизъм на фона на тези развития. „Виждаме подновен интерес от инвеститори в различни сектори – изглежда, че фазата на откриване на цените е приключила“, каза управляващ директор в Savills, позовавайки се на увеличението на инвестиционните обеми през първата половина на годината. Друг ветеран в индустрията, Хамид Могадам, главен изпълнителен директор на Prologis (най-големият собственик на логистични площи в света), коментира на скорошна конференция: „Фундаментите на пазара за логистика остават стабилни в световен мащаб… Дори при по-високи лихви, недостигът на [складови] площи и ръстът на наемите продължават, така че инвестираме през целия цикъл“ (както се вижда от текущите разширителни проекти на Prologis). От друга страна, някои предупреждават, че не всички проблеми са зад гърба ни. Както се изрази един европейски фонд мениджър: „Добрата новина е, че лихвите падат, но това е и защото икономиките се забавят – сега трябва внимателно да избирате къде да инвестирате в имоти.“ Това обобщава настоящото настроение: предпазлив оптимизъм. Сделки се случват и някои пазари са горещи, но предпазливите инвеститори са избирателни, фокусирайки се върху висококачествени активи или възможности при затруднени активи с устойчиво дългосрочно търсене.

Извод: Първата седмица на септември 2025 г. разкрива глобален пазар на недвижими имоти в повратна точка. Облекчаването на паричната политика и стабилните джобове на търсене (от складове в САЩ до жилища в Индия и офиси в Лондон) вдъхват нов живот на пазарите, дори и да остават предизвикателства – от проблемите с имотите в Китай до продължаващите въпроси с достъпността. Големи сделки и увеличаващи се капиталови потоци подсказват, че доверието на инвеститорите се завръща – макар и предпазливо. С очаквани намаления на лихвите и преоценка на много пазари, играчите в сектора на имотите се позиционират за потенциален възход. Както един експерт лаконично каза: „Отминахме шока и сме в етап на възстановяване – но това е селективно възстановяване.“ Предстоящите месеци ще покажат колко дълбоко и широко ще бъде това възстановяване, но засега, глобалният пазар на имоти се накланя към оптимизъм за първи път от няколко години.

