Пазарът на недвижими имоти в Колумбус 2025: Растящи цени на жилищата, големи проекти и изненадващи прогнози

Ключови бързи факти и акценти

Цените на жилищата продължават да растат: Средната продажна цена на жилище в Колумбус достигна около $350,000 в средата на 2025 г. , което е увеличение с ~4–5% на годишна база columbusrealtors.com. Експертите прогнозират, че стойностите ще нараснат с още 4–6% през 2025 г. – изпреварвайки националните средни стойности capitalcityrei.com. Не се очаква срив; вместо това се очаква умерено поскъпване през следващите години.

Пазарът на недвижими имоти в Колумбъс се възползва от силни икономически ветрове през 2025 г. По-долу разглеждаме всеки сектор – жилищен, търговски, наеми, инвестиционни горещи точки – и споделяме експертни прогнози за следващите 3–5 години.

Тенденции при жилищните имоти в Колумбъс

Продажби и цени на жилища: Жилищният пазар в Кълъмбъс остава забележително устойчив и растящ. Данните от средата на 2025 г. показват, че както продажбите, така и цените са във възход. През юни 2025 г. продажбите на жилища в централно Охайо скочиха с 11% на годишна база columbusrealtors.com, тъй като купувачите се завърнаха на пазара, въпреки по-високите лихвени проценти. Медианната продажна цена достигна $350,000 – с 4.5% повече спрямо година по-рано columbusrealtors.com – а през юли беше около $342,000 (с около $18K повече от юли 2024 г.) thecolumbusteam.com thecolumbusteam.com. От началото на годината цените се движат с ~3% над миналогодишните columbusrealtors.com. Накратко, стойността на жилищата все още расте, макар и с по-умерен темп в сравнение с бума през 2020–2022 г.

Инвентаризация и дни на пазара: След години на изключително ниска наличност, Колумбъс най-накрая видя увеличение на обявите. Активните обяви в средата на 2025 г. бяха 20–30% по-високи от година по-рано thecolumbusteam.com, достигайки нива, невиждани от 2016 г. През юни 2025 г. на пазара имаше около 5 188 жилища (33% повече на годишна база) columbusrealtors.com, а до юли бяха обявени над 5 600 жилища thecolumbusteam.com. Този ръст на инвентара дава на купувачите малко повече възможност за избор: медианният брой дни на пазара се покачи до около 25–27 дни през лятото на 2025 г., в сравнение с около 22 дни през 2024 г. columbusrealtors.com thecolumbusteam.com. Има приблизително 2,3 месеца предлагане – все още доста под балансирания пазар от 5–6 месеца thecolumbusteam.com, така че продавачите запазват предимството като цяло. Добре оценените жилища в добро състояние продължават да получават множество оферти, въпреки че продавачите вече трябва да бъдат по-реалистични относно цените, тъй като купувачите имат повече възможности thecolumbusteam.com.

Въздействие на ипотечните лихви: Покачващите се ипотечни лихви бяха пречка, но пазарът се адаптира. Средната 30-годишна фиксирана лихва се задържа около 7% в началото на 2025 г. columbusrealtors.com. Това охлади активността миналата зима – продажбите през януари 2025 бяха най-ниските за януари от 2015 г. насам columbusrealtors.com – въпреки това брокерите остават оптимисти. Ако лихвите спаднат, натрупаното търсене може да се увеличи рязко. Всъщност Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти изчислява, че спад от 7% на 6% на лихвите би позволил на над 41 000 допълнителни домакинства в Колумбус да си позволят жилище на средна цена, което потенциално би довело до ~4 100 допълнителни продажби на жилища през следващата година columbusrealtors.com. Местните експерти съветват купувачите да не се опитват да уцелят най-добрия момент на пазара. „Не чакайте лихвите да паднат – ако сте готови, купете жилището“, казва Али Уайтли, президент на Ohio Realtors capitalcityrei.com. Мнозина очакват лихвите да се стабилизират в диапазона 5,5% – 6% до края на 2025 г. columbusrealtors.com, което би подобрило леко достъпността.

Изявени квартали: Колумбъс е град с разнообразни под-пазари, като някои от най-горещите квартали изискват най-високи цени, докато други предлагат относително изгодни сделки. Престижни анклави като Bexley, Dublin, New Albany, Powell, Grandview Heights и Upper Arlington имат средни цени значително над $600,000 thecolumbusteam.com, благодарение на отличните училища и луксозния жилищен фонд. Realtor.com дори класира пощенския код 43209 на Bexley като #10 „Най-горещ пощенски код“ в Америка за 2025 г. въз основа на търсенето от купувачи thecolumbusteam.com. От друга страна, по-достъпните райони около околовръстния път I-270 привличат все по-голямо внимание от купувачи за първи път и инвеститори. Например, общности като Groveport, Lancaster, London (окръг Madison), Newark и Marion всички имаха средни продажни цени под $300K през юли 2025 г. – но всяка от тях все пак реализира над 25 продажби на жилища този месец thecolumbusteam.com, което показва силно търсене при по-ниски ценови нива. Районът на училищата Columbus City (обхващащ много градски квартали) също остава сравнително достъпен със средна цена около $270K thecolumbusteam.com. Тези ценови разлики илюстрират пазар на две нива: проспериращи луксозни предградия, но и бум в традиционно умерено ценови райони, тъй като купувачите търсят достъпни жилища.

Нови области, които да следите: Някои исторически подценявани квартали на Колумбус бързо се трансформират. South Central Hilltop (43223) – западна зона, някога известна с висока бедност – сега е много търсена, като стойността на жилищата се увеличава с 18.5% годишно от 2016 г. насам brightinvestor.com след нови обществени инвестиции. Franklinton, точно западно от центъра, също преживява възраждане чрез изкуства и технологии, което повишава цените. Linden и части от Near East Side (като King-Lincoln) имат подкрепени от града планове за обновяване, които привличат млади купувачи и инвеститори. На североизток, районите около Easton и летище John Glenn (43219) показват голям потенциал – тази зона отчита 15.7% годишен ръст на цените от 2016 г. насам brightinvestor.com, тъй като се появяват нови смесени комплекси и работни центрове (логистика Rickenbacker и др.) в близост. Освен това, градчетата по разширяващата се периферия на Колумбус се развиват бързо: Marysville (СЗ) и New Albany/Johnstown (СИ) процъфтяват благодарение на големи работодатели (заводите на Honda, бъдещите чип фабрики на Intel), а в Pickaway County райони като Teays Valley продажбите на жилища скочиха с 90% след обявяването на голям проект за отбранително производство columbusrealtors.com. За инвеститори и купувачи, пазарът на имоти в Колумбус предлага както стабилност в основните райони, така и експлозивен растеж в нововъзникващите локации.

Тенденции в търговските имоти (офиси, търговски площи, индустриални)

Офисен сектор – Постепенна стабилизация: Офисният пазар в Кълъмбъс е в режим на възстановяване след пандемичните сътресения. Делът на свободните площи остава висок, но се стабилизира. Към второто тримесечие на 2025 г. общата вакантност на офисите е около 20,7% – лек спад спрямо по-ранните върхове (~23–24% през 2024 г.) cbre.com cushmanwakefield.com. Особено в центъра на Кълъмбъс вакантността е над 22%, тъй като много компании преминаха към хибридна работа и по-старите кули трудно привличат наематели infabode.com. Въпреки това, крайнградските под-пазари се справят по-добре. Зони като Polaris (север) и Easton привличат нови наематели, което допринася за положителна нетна абсорбция от ~185 000 кв. фута през Q2 2025 cbre.com. Забележително е, че OhioHealth закупи две големи празни офис сгради (~160 хил. кв. фута), които веднага бяха запълнени cbre.com. Като цяло, активността по наемане се увеличи до ~451 000 кв. фута в 17 големи сделки през тримесечието, надхвърляйки обичайния обем cbre.com. Средните офертни наеми са ~$22,23/кв.фут (пълно обслужване) – ръст от ~1,6% на годишна база – като офисите клас B в крайнградските райони водят по ръст на наемите cbre.com. Новото строителство е ограничено (само четири офис проекта в процес, ~63% предварително наети) cbre.com, което би трябвало да помогне за балансиране на пазара. Тенденцията е към търсене на по-качествени площи: офисите клас A имат 27% вакантност срещу ~16% за клас B cbre.com, тъй като наемателите се консолидират в по-нови сгради с повече удобства. През следващите няколко години се очаква умерено подобрение на заетостта на офисите с разширяването на икономиката – но по-старите и слабо разположени офиси може да бъдат преустроени (някои сгради в центъра са кандидати за преустройство в апартаменти, предвид силното търсене на жилища).

Търговският сектор – Високо търсене, ниско предлагане: Търговските недвижими имоти в Кълъмбъс са светла точка, подкрепени от ръста на населението и потребителските разходи. Вакантността на търговските площи в метрополията достигна рекордно ниско ниво от ~3,9% в средата на 2025 г. matthews.com, което отразява исторически ограничено предлагане. Всъщност Кълъмбъс е сред топ 15 пазари в САЩ по търговски резултати, с устойчив ръст на наемите (~2,2% на годишна база) и практически без свръхпредлагане matthews.com matthews.com. Инвеститорите са се отдръпнали – само около 0,2% от търговския инвентар е в процес на строителство (само ~250 000 кв. фута в процес на реализация) matthews.com matthews.com – така че новите доставки са оскъдни. Това поддържа високата заетост, дори когато някои големи търговски вериги затвориха магазини. През последната година Кълъмбъс стана свидетел на фалити на национални вериги като Big Lots (с централа в Кълъмбъс), Joann’s и Party City, което остави някои големи обекти празни matthews.com. Въпреки това пазарът се оказа устойчив: по-малки наематели (ресторанти, услуги, местни магазини) бързо заеха много от площите под 5 000 кв. фута, с над 500 000 кв. фута отдадени под наем само през второто тримесечие на 2025 г. matthews.com. Търговските центрове клас A и B са силно конкурентни – наемодателите често получават множество оферти за първокласни площи. Единственото изключение са имотите клас C (по-стари търговски ленти в по-малко атрактивни райони), които съставляват ~40% от вакантните площи и се отдават по-бавно поради остарели разпределения matthews.com.

Географски,. Утвърдени предградия катосе отличават с едни от най-ниските нива на незаети търговски площи, благодарение на нарастващото дневно население и високите доходи matthews.com . Районът Поларис и коридорът на Bethel Road, например, имат под 2,5% свободни площи – сред matthews.com . Новото строителство на търговски площи обикновено са. Един от последните обекти е супермаркет Kroger с площ 11 400 кв.м в Jerome Village, Union County, който е основен обект в нов голям планиран жилищен комплекс matthews.com . Общият обем на продажбите на търговски имоти също расте: през второто тримесечие на 2025 г. са реализирани около 101 милиона долара продажби, като инвеститорите предпочитат най-вече обекти с един наемател (бързо хранене, аптеки и др.) и напълно отдадени квартални центрове при matthews.com . Изводът –, тъй като ограниченото ново предлагане и стабилното търсене от национални и местни търговци поддържат заетостта и наемите във възходяща посока.

Индустриални и логистични имоти – все още горещи: Индустриалният пазар в Централен Охайо процъфтява през последните години и продължава да се разширява. Колумбус е логистичен център (понякога наричан „Кръстопътят на Охайо“), привличащ складове, дистрибуционни центрове и вече високотехнологично производство. След строителен бум, незаетите индустриални площи временно достигнаха около 9,0% в края на 2024 г., но търсенето настигна предлагането – през второто тримесечие на 2025 г. незаетостта спадна до 8,2% и тенденцията е към намаляване cushmanwakefield.com. Големи нови обекти на компании като Amazon, FedEx, Dollar Tree и други бързо се отдават под наем. Нетната абсорбция остава положителна, което отразява нуждата на компаниите от площи за обслужване на нарастващото потребителско население в региона. Тъй като Колумбус е на еднодневно разстояние с камион от 60% от населението на САЩ, фирмите продължават да инвестират в складове тук. Строителният поток остава активен в ключови логистични коридори (като района на летище Rickenbacker, Groveport и западен Колумбус/Хилиард). Все пак, по-високите лихвени проценти леко охладиха спекулативното индустриално строителство в сравнение с бурния ръст през 2021–22 г. Ръстът на наемите за индустриални площи е стабилен (средно до висок едноцифрен процент годишно напоследък) поради силната конкуренция за модерни дистрибуционни съоръжения.

Многофункционално застрояване: Друга забележителна тенденция е нарастването на многофункционалните проекти, които комбинират офиси, жилища, търговски площи и развлечения – модел, илюстриран от Arena District и Bridge Park в Дъблин през последните години. В центъра на Кълъмбъс, реконструкцията на Scioto Peninsula е в ход и ще донесе нови жилищни единици, офис площи, хотел и подобрения на парка до музея COSI. По същия начин, районът на Crew Stadium (Astor Park) се трансформира с апартаменти и търговски площи. Тези многофункционални центрове отговарят на предпочитанията на млади професионалисти и хора в пенсионна възраст за пешеходни “живея-работя-забавлявам се” среди. Градското ядро на Кълъмбъс, след години на фокус върху офисите, сега преживява промяна: Downtown Commission насърчава преобразуването на офиси в жилища за някои остарели кули, за да се създаде повече жилища и пешеходен трафик след работно време. С вече около 87% заетост на жилищата в центъра columbusceo.com, се очакват още проекти за апартаменти, които могат допълнително да оживят градското ядро и да подкрепят търговията и хотелиерството там. Като цяло, перспективите за търговските недвижими имоти в Кълъмбъс са смесени, но по-скоро положителни: индустриалният и търговският сектор процъфтяват, офисите бавно се възстановяват, а новото строителство е фокусирано върху стратегически многофункционален растеж.

Пазар на наеми и достъпност на жилищата

Наемите растат, евтините апартаменти намаляват: Кълъмбъс традиционно беше достъпен пазар за наеми, но това бързо се променя. През 2024–2025 г. ръстът на наемите се забави спрямо двуцифрените скокове по време на пандемията, но остава значителен. Медианният наем в Кълъмбъс сега е около $1,350 на месец rent.com. Това е приблизително $500 повече от 2019 г., което означава, че наемите са скочили с ~58% за шест години rent.com. Такива увеличения натоварват бюджетите на наемателите – докато преди няколко години $800–$900 бяха достатъчни за приличен апартамент, сега наемите под $1,000 почти не съществуват. Всъщност, само 5% от наемите в Кълъмбъс на пазара са под $1,000, спрямо 12.8% само година по-рано rent.com rent.com. Това е дори по-лошо от националната средна стойност (~7.5% от обявите са под $1K) rent.com. Просто казано, наемите под четирицифрени суми почти изчезнаха в Кълъмбъс, тъй като нови луксозни апартаменти излизат на пазара, а собствениците на по-стари жилища вдигат наемите заради високото търсене.

Свободни жилища и ново предлагане: Въпреки ръста на наемите, свободните наеми остават много малко – класически дисбаланс между търсене и предлагане. Оценява се, че делът на свободните апартаменти в района на Колумбъс е около 5% или малко по-нисък към края на 2024 г. colliers.com, което е по-ниско от много сходни градове. През по-голямата част от последното десетилетие, свободните жилища в Колумбъс се задържаха в диапазона 5–7%, достигайки рекордно ниски нива около 2022–23 г., когато за кратко паднаха под 5% по време на следковидната жилищна надпревара cushmanwakefield.com. Те леко се увеличиха, когато хиляди нови жилища бяха пуснати в експлоатация през 2023–24 г., но усвояването беше добро. Инвеститорите са активни: приблизително 9 000 жилищни единици са в процес на строителство в региона (около 4% от съществуващия фонд) mmgrea.com mmgrea.com. Основни зони на растеж включват Downtown/Short North (над 1 500 жилища в процес), Delaware County (1 700+ жилища, напр. около Polaris), и Upper Arlington/OSU area (~1 900 жилища) mmgrea.com. Тази вълна от нови жилища доведе до лек спад на заетостта – от 93,7% в края на 2023 г. до прогнозни ~93,4% до края на 2024 г. mmgrea.com mmgrea.com. Въпреки това, по-малко проекти стартират сега поради по-високи строителни разходи и лихвени проценти mmgrea.com. В резултат на това, след 2025 г. анализаторите очакват забавяне на ръста на предлагането, което вероятно ще затегне пазара още повече. Статутът на Колумбъс като развиващ се технологичен и финансов център, плюс наплива на работни места в производството, означава, че търсенето на наеми ще остане силно. Населението под наем в града се увеличава и от присъствието на Държавния университет на Охайо (с около 60 000 студенти, много от които живеят извън кампуса), както и от млади професионалисти, които се местят от по-скъпи региони.

Кризис на достъпността: Недостатъкът на този горещ пазар на наеми е влошаващата се криза на достъпността. Заплатите не са в крак с увеличенията на наемите, което води до повече наематели, натоварени с разходи. Около 48% от домакинствата под наем в Колумбус сега харчат над 30% от доходите си за наем rent.com – дял, който значително се е увеличил през последните години. Най-остър е недостигът в ниския сегмент: Колумбус има изчислен недостиг от 52 700 достъпни жилищни единици за наематели с ниски доходи rent.com. Много наематели с по-ниски доходи са „заклещени“ в стари договори или субсидирани жилища; всъщност, докато само 5% от текущите обяви са под $1,000, около 40% от всички наематели в Колумбус все още плащат под $1,000 (защото са фиксирали по-стари цени или получават помощ) rent.com. Но този дял е бил 74% преди десетилетие rent.com – ярка илюстрация колко много достъпни жилища са изчезнали. Кварталите близо до центъра имат най-високи нива на натоварване с наем (и също така исторически едни от най-високите нива на изгонване). Забележително е, че законът на Охайо предвижда липса на контрол върху наемите и ограничени защити за наемателите rent.com, така че наемодателите могат свободно да увеличават наемите при подновяване на договора.

Градът и щатът реагират с инициативи: Колумбус създаде Фонд за достъпни жилища и, както беше споменато, избирателите одобриха големи жилищни облигации за финансиране на строителството на жилища с ограничен достъп по доходи axios.com ahaco.org. Градът също така работи по реформи в зонирането, за да насърчи повече апартаменти, дуплекси и развитие на „липсващото средно“ жилищно строителство по право, като замени остарели кодове, които правеха строителството на всичко различно от еднофамилни къщи трудно rent.com. Тези промени целят да отворят ново жилищно предлагане, особено чрез вътрешно застрояване. Освен това, Охайо прие Закон за спестовни сметки за първи дом (подписан през 2022 г.), който предоставя данъчни облекчения за спестявания за първоначална вноска, за да помогне на наемателите да станат собственици – макар че ефектът може да е постепенен.

Инвестиции в многофамилни имоти и прогноза: За инвеститорите, многофамилните имоти в Кълъмбъс са привлекателни поради сравнително достъпните цени и стабилния ръст на наемите. Капитализационните проценти за жилищни комплекси тук са по-високи от тези на крайбрежните пазари (често в диапазона 5–6% за стабилизирани активи), което осигурява солиден паричен поток. Обемът на инвестициите спадна през 2023 г. поради по-високите лихвени проценти (обемът на продажбите намаля с около 31% спрямо 2022 г.) mmgrea.com, но се увеличи през 2024 г., тъй като купувачите коригираха очакванията си. Национални фирми и REITs са активни в придобиването на нови крайградски жилищни комплекси и проекти в центъра с междинна височина. Ръстът на наемите в Кълъмбъс се прогнозира на около 3–4% годишно в близко бъдеще mmgrea.com – по-бързо от средното за САЩ – благодарение на силния пазар на труда и относителната достъпност за новодошлите. До края на 2025 г. и след това, когато броят на новите строежи се забави, заетостта може отново да се затегне до около 95%, което ще окаже продължаващ натиск за повишаване на наемите. Въпреки това, ръстът на наемите, който значително изпреварва ръста на доходите, не е устойчив в дългосрочен план, така че пазарът може в крайна сметка да се охлади до по-умерени увеличения (~2–3% годишно), ако ръстът на заплатите изостава. Като цяло, секторът на наемите в Кълъмбъс остава един от най-интересните – “пазар на наемодателите” засега, но с неотложна нужда от повече достъпни жилища, за да остане градът обитаем за работната си сила.

Инвестиционни възможности и горещи точки

Инвеститорски нагласи: Кълъмбъс привлече вниманието на инвеститори в недвижими имоти от цялата страна като пазар с висок растеж и умерени разходи – често класиран като “изгряващ” пазар в Средния Запад. Съчетанието от ръст на работните места, приток на население и сравнително ниски входни цени (в сравнение с крайбрежните градове) предлага силен потенциал за възвръщаемост на инвестициите. Като доказателство за този интерес, институционални инвеститори (големи компании, REITs, iBuyers) са закупили над 7% от всички продадени жилища в Кълъмбъс в началото на 2025 г. douglasandassociatesrealty.com, значителен дял (макар и по-нисък от пазарите в Sunbelt). Местни инвеститори и купувачи от други щати също се насочват към по-достъпните квартали на Кълъмбъс за еднофамилни наеми и ремонти с цел препродажба. Стабилната икономика на града (подкрепена от държавния сектор, Университета Охайо Стейт и няколко щаба на Fortune 500 като Nationwide и Cardinal Health) дава увереност на инвеститорите, че търсенето на жилища ще остане силно дори при икономически спадове.

Квартали с висока възможност: Някои от най-добрите райони за възвръщаемост на инвестициите са тези в преход – с ниски начални разходи и нарастващи наеми/стойности на жилищата. Вече подчертахме 43223 (Hilltop), където жилища, които можеха да се купят за под $100K преди няколко години, значително са поскъпнали с подобряването на района, носейки двуцифрен годишен ръст на стойността brightinvestor.com. По подобен начин, кварталът Linden (северно-централен Колумбус) предлага евтини имоти и получава градски инвестиции в инфраструктура и намаляване на престъпността, което го прави спекулативна възможност за дългосрочно поскъпване. В южната част, районите около Parsons Avenue Corridor и Near East (Olde Towne East, King-Lincoln) имат исторически домове, които се реновират, и ново строителство, което запълва празните парцели – потенциалът за значителни капиталови печалби остава. За тези, които търсят наеми за купи-и-задръж, квартали като Northeast Columbus (43219) предлагат добър баланс: средният наем за двустаен е около $1,150, което е само ~26% от средния доход за района brightinvestor.com (здравословно съотношение на наем към доход), а районът е отбелязал над 6.5% ръст на населението от 2018 г. насам brightinvestor.com, което сигнализира за продължаващо търсене. Темпът на поскъпване там ~15%/год е впечатляващ brightinvestor.com.

Извън центъра на града, първите околовръстни предградия и ексурбански градчета също са отлични цели. Например, Whitehall и Reynoldsburg от източната страна предлагат стабилна доходност от наеми и се възползват от разрастването на Колумбус. Delaware County на север, един от най-бързо растящите окръзи в Охайо, има нови жилищни комплекси – цените на земята и жилищата там се покачват стабилно, но все още има потенциал с продължаващото развитие. С Intel и други компании, които идват в Licking County, градове като Johnstown, Newark, Heath и Pataskala вече отбелязват ръст в търсенето на жилища (и покупки от инвеститори, които предвиждат бъдещ растеж). На запад, London и West Jefferson (Madison County) могат да се превърнат в предградия на Колумбус за пътуващи до работа през следващото десетилетие, което ги прави дългосрочна инвестиция.

Възвръщаемост и рискове: Инвеститорите в Колумбус исторически са се радвали на надежден паричен поток – сравнително високи капиталови доходности – но с покачването на цените, доходността леко се е свила. Типичен еднофамилен наем в работнически квартал на Колумбус все още може да постигне около 7–8% капиталова доходност, което е привлекателно, но конкуренцията за такива имоти се е увеличила. Междувременно, флипърите и реноваторите трябва да бъдат по-селективни, тъй като по-високите лихвени проценти правят разходите за задържане по-скъпи. Добрата новина: търсенето от купувачи на реновирани начални домове е силно, така че добре изпълнените флипове в сегмента под $300K обикновено се продават бързо. Възможности за развитие също има в изобилие: стремежът на града към повече жилища може да отвори зониране за таунхауси, ADU (допълнителни жилищни единици) и малки многофамилни проекти в райони, където преди това не са били разрешени. Адаптивното преизползване е друг подход – напр. по-малки търговски сгради или складове в градския Колумбус, които се преобразуват в лофтове или смесено предназначение.

Основните рискове, които трябва да се следят, включват лихвената среда (която влияе върху разходите за финансиране и покупателната способност на инвеститорите) и възможността рецесия да охлади търсенето. Въпреки това, Колумбус е донякъде защитен от разнообразието на индустриите си. Инвеститорите обикновено са оптимистично настроени за Колумбус в 3–5 годишен хоризонт, очаквайки продължаващ ръст на наемите и поскъпване, особено с нарастването на наемането по големи проекти (Intel и др.). Както каза един местен брокер, „Компаниите виждат конкурентното предимство на Колумбус и искат да са тук – както и инвеститорите“ columbusregion.com columbusregion.com. Като цяло, Колумбус предлага плодородна почва за инвестиции в недвижими имоти, с възможности от флипване на вековни домове в обновяващи се градски коридори до строителство на нови наемни общности по разрастващите се краища на метрополията.

Основни икономически двигатели, влияещи на недвижимите имоти

Няколко макроикономически фактора тласкат пазара на недвижими имоти в Колумбус към нови висоти:

Ръст на населението: Казано просто, повече хора = по-голямо търсене на жилища. Метро районът на Кълъмбъс (население ~2,3 милиона) добавя приблизително 50–60 души на ден през последните години чрез комбинация от миграция, движена от работни места, и естествен прираст spectrumnews1.com. Това са около 10 000+ нови жители годишно . Кълъмбъс вече е вторият най-бързо растящ метрополис в Средния Запад (след Индианаполис) и се очаква да добави още 700 000 души до 2050 г. rent.com. Този стабилен ръст е в основата на нуждата от нови домове, апартаменти и търговски площи. Забележително е, че растежът на региона не е краткосрочен бум, а дългосрочна тенденция – дори през 2010-те Кълъмбъс растеше, докато някои други градове в Охайо се свиваха. Разнообразният приток на млади професионалисти, семейства и имигранти увеличава търсенето на жилища във всички сегменти.

В обобщение, икономическите основи на Колумбус са много силни. Ръстът на населението и работните места подхранват нуждата от жилища по-бързо, отколкото предлагането може да навакса, инфраструктурните подобрения отключват ново строителство, а разнообразната икономика на града (щатско управление, университети, корпоративни централи, здравеопазване, финанси, логистика и вече технологии/производство) осигурява стабилна основа. Тези фактори предполагат, че недвижимите имоти в Колумбус вероятно ще продължат да се развиват възходящо през следващите години, освен ако не настъпи национална икономическа криза.

Промени в политиката и зонирането, които влияят на развитието

Промяна на зониращия кодекс: Една от най-значимите местни политически стъпки е първият цялостен преглед на зониращия кодекс на Колумбус от десетилетия. Градът актуализира зониращите си кодекси, за да насърчи повече жилищно строителство и да ускори одобренията rent.com. По стария кодекс големи части от Колумбус бяха ограничени само за еднофамилни къщи, а получаването на одобрение за апартаменти или смесени проекти означаваше дълъг процес по изключение. Новият кодекс (все още в процес на изготвяне към 2025 г.) се очаква да легализира жилища с по-висока плътност в повече райони, да позволи неща като дуплекси, таунхауси и допълнителни жилищни единици в традиционни квартали и да ускори цялостния процес на разрешаване на строителството. Администрацията на кмета Андрю Гинтър подчертава, че тези промени са от решаващо значение за справяне с недостига на жилища и проблемите с достъпността. По същество Колумбус се опитва да премахне регулаторните бариери, за да може частният сектор да строи повече жилища – особено „липсващата среда“ (сгради с 2-4 жилищни единици, малки апартаменти), които могат да бъдат по-достъпни от големите еднофамилни къщи или луксозните високи сгради. Тази прорастежна позиция би трябвало през следващите няколко години да доведе до ръст на вътрешното застрояване, креативно използване на празни парцели и евентуално проекти с по-висока плътност близо до транспортни линии. Кварталните групи внимателно следят предложенията, тъй като дебатите за плътността срещу характера на общността продължават, но инерцията е в полза на растежа.

Инициативи за достъпни жилища: Градското управление на Колумбъс и окръг Франклин са направили безпрецедентни финансови ангажименти към достъпното жилищно строителство. През 2022 г. избирателите одобриха облигационна емисия от 200 милиона долара, посветена на достъпни жилища – най-голямата такава инвестиция в историята на града axios.com ahaco.org. Тези средства се използват като заеми и грантове за строителите за изграждане на апартаменти с ограничен доход, за запазване на съществуващи достъпни жилища (например чрез реновиране на по-стари комплекси), както и за подкрепа на програми за собственост на жилище за купувачи с ниски доходи. До 2024 г. градът е помогнал за финансирането на хиляди жилищни единици чрез тези облигационни средства columbus.gov. Въз основа на това, кметът Гинтър е предложил нова жилищна облигация от 500 милиона долара за бюлетината през 2024 г. 10tv.com, която, ако бъде приета, ще ускори усилията за добавяне на достъпни жилища през следващото десетилетие. Тези облигации се комбинират с щатски и федерални програми за данъчни кредити, за да запълнят празнините във финансирането на достъпни проекти, които пазарът иначе не би построил. Влиянието върху развитието: ще видим повече сгради с апартаменти за смесени доходи, достъпни жилища, ориентирани към обществения транспорт (често по планираните коридори LinkUS), и евентуално поземлени тръстове или модели за наем с опция за покупка, които запазват жилищата достъпни в дългосрочен план. Колумбъс също използва инструменти като данъчни облекчения, за да стимулира строителите да включват достъпни жилища в проекти на пазарни цени (например, строител може да получи 15-годишно освобождаване от данък върху имота за нова жилищна сграда, ако 20% от жилищата се отдават под наем на цени под пазарните). През следващите няколко години, тези политики целят да създадат хиляди достъпни жилища под наем и да помогнат за стабилизиране на долния сегмент на пазара на наеми, което косвено ще е от полза за целия пазар, като предотвратява изместването и бездомността с нарастването на града.

Промени на щатско ниво: Политиките на щата Охайо също влияят върху недвижимите имоти в Колумбъс. През последните години Охайо въведе програма за спестовна сметка за първи купувачи на жилище (позволяваща до $5,000/годишно вноски без данъци за бъдещи първоначални вноски на първи купувачи), за да насърчи собствеността на жилище. Щатът също така увеличи финансирането на Агенцията за жилищно финансиране на Охайо, която предоставя помощ за първоначална вноска и заеми с ниска лихва. Макар че тези мерки не са специфични за Колумбъс, те помагат на повече наематели да станат собственици, което може леко да увеличи търсенето на жилища на начално ниво. От друга страна, системата за оценка на имотните данъци в Охайо доведе до рязко увеличение на оценените стойности на жилищата (и съответно на данъците) през 2023 г., особено във Франклин и околните окръзи – някои отчетоха скокове в стойността от 20-40%. Това предизвика притеснения сред собствениците на жилища с фиксирани доходи. Политиците обсъждат потенциални мерки за облекчение или промени в честотата на преоценките. Високите имотни данъци могат да повлияят на достъпността на жилищата и това е нещо, което трябва да се следи; както отбелязва брокерът Шон Симпсън, нарастващите данъци и разходи за застраховка означават, че „цената на жилището не е толкова важна, колкото месечното плащане“, което собствениците трябва да планират в бюджета си capitalcityrei.com. Ако данъците продължат да се покачват, това може леко да охлади цените или поне да направи купувачите по-предпазливи при наддаване.

Друга област са наемите и законите за наемателите. Лидерите на Колумбъс са разглеждали наредби за защита на наемателите (като изискване за по-дълго предизвестие при увеличение на наема или предоставяне на правна помощ на наематели, изправени пред изгонване). И макар че Охайо не позволява на градовете да въвеждат контрол върху наемите, нараства подкрепата за мерки в помощ на наемателите. Всякакви значителни нови местни наредби (например ограничаване на таксите за кандидатстване или задължителна регистрация на наемни имоти) могат да повлияят на пазара от страна на наемодателите.

В обобщение, политиката се развива, за да подкрепи бързия растеж на Колумбъс – обикновено с цел да се даде възможност за повече развитие и да се смекчат негативите на изключително горещия пазар. Преработката на зонирането и жилищните облигации са особено значими; те показват, че Колумбъс е ангажиран да расте „нагоре, не само навън“ и да се опитва да запази жилищата достъпни при нарастващо търсене. Тези промени, в комбинация с щатските стимули, трябва да създадат среда, в която инвеститорите имат повече възможности да строят, а публично-частните партньорства оформят следващата вълна от проекти с недвижими имоти в Колумбъс.

Прогноза и перспектива: 2025 и след това

Какво предстои за недвижимите имоти в Колумбъс през следващите 3–5 години? Според повечето оценки, тенденцията е стабилен растеж, а не драматичен бум или срив. Ето синтез на експертни прогнози и базирани на данни очаквания:

Прогнози за цените на жилищата: Анализаторите на жилищния пазар прогнозират продължаващо поскъпване на имотите в Колумбус до края на десетилетието, макар и с умерено темпо. Прогнозите на Realtor.com и местни експерти предвиждат, че стойностите на жилищата в Колумбус ще нарастват с около 3% до 5% годишно в близко бъдеще (като за 2025 г. се очаква по-висок ръст – около +4–6%) capitalcityrei.com. Това изпреварва очакваната национална средна стойност. Причината: търсенето на жилища в Колумбус ще остане силно благодарение на ръста на населението и работните места, но по-високите ипотечни лихви и увеличаващото се предлагане трябва да задържат поскъпването в устойчиви граници, а не на нивата от над 10% годишно, както беше в близкото минало. Например, няма голям „крах“ на хоризонта – за разлика от средата на 2000-те, в Колумбус не е имало масово спекулативно презастрояване, а стандартите за кредитиране остават стабилни, така че няма балон, който да се спука. Дори ако икономиката на САЩ изпадне в лека рецесия, цените на жилищата в Колумбус може временно да се задържат, но основният недостиг на жилища спрямо ръста ще осигури „под“. Консенсусна прогноза на една консултантска компания за недвижими имоти сочи, че цените на жилищата в Колумбус ще нараснат с ~15–20% кумулативно през следващите 5 години (грубо в крак с инфлацията и ръста на заплатите) openpathinvestments.com. Това означава, че жилище, което днес струва $300K, може да достигне $345K–$360K до 2030 г. Забележително е, че всяко бъдещо понижение на ипотечните лихви вероятно ще ускори ръста на цените, като увеличи покупателната способност; обратно, ако лихвите скочат над последните върхове, ръстът на цените може временно да се забави до почти нула, тъй като достъпността ще се свие.

Всеки търговски сегмент има своя собствена прогноза: Големи проекти на хоризонта: Втората половина на 2020-те ще бъде белязана от мега-проекти, които ще се реализират. Фабриките за чипове на Intel се очаква частично да заработят около 2025–2026 г. (с пълна експлоатация до 2030 г.) spectrumnews1.com spectrumnews1.com. Когато това се случи, хиляди високоплатени технолози ще се преселят, вероятно повишавайки цените на жилищата особено в североизточната част на града и подтиквайки строителите да изграждат повече жилища в тази посока. По подобен начин новите фабрики на Honda, свързани с електромобили (очаквано завършване ~2026), ще създадат работни места основно северозападно и югозападно от Колумбъс. Линиите на градския транспорт LinkUS може да видят първия BRT маршрут в строеж до 2025–26 г., ако финансирането се осигури, което би могло да стимулира развитието на жилищни комплекси по тези коридори (например жилищни възли в западен и североизточен Колумбъс по бъдещите BRT спирки). В центъра, полуостровът Сайото и други многофункционални проекти (етапи на Peninsula, North Market Tower и др.) ще добавят стотици жилища и нови атракции до 2026 г., правейки живота в центъра по-привлекателен и потенциално увеличавайки търсенето на апартаменти. Всички тези проекти имат обща тема: те увеличават привлекателността и капацитета на Централно Охайо, което подкрепя пазара на недвижими имоти .

Втората половина на 2020-те ще бъде белязана от мега-проекти, които ще се реализират. се очаква частично да заработят около 2025–2026 г. (с пълна експлоатация до 2030 г.) spectrumnews1.com spectrumnews1.com. Когато това се случи, хиляди високоплатени технолози ще се преселят, вероятно повишавайки цените на жилищата особено в североизточната част на града и подтиквайки строителите да изграждат повече жилища в тази посока. По подобен начин новите фабрики на Honda, свързани с електромобили (очаквано завършване ~2026), ще създадат работни места основно северозападно и югозападно от Колумбъс. може да видят първия BRT маршрут в строеж до 2025–26 г., ако финансирането се осигури, което би могло да стимулира развитието на жилищни комплекси по тези коридори (например жилищни възли в западен и североизточен Колумбъс по бъдещите BRT спирки). В центъра, и други многофункционални проекти (етапи на Peninsula, North Market Tower и др.) ще добавят стотици жилища и нови атракции до 2026 г., правейки живота в центъра по-привлекателен и потенциално увеличавайки търсенето на апартаменти. Всички тези проекти имат обща тема: . Рискове и непредвидени фактори: Нито една прогноза не е пълна без споменаване на потенциалните предизвикателства. Покачващите се лихвени проценти остават риск – ако инфлацията скочи и ипотечните лихви неочаквано се повишат до 8–9%, това може да забави жилищния пазар (цените може да се изравнят или леко да спаднат, докато купувачите се приспособят). Тежка национална рецесия с масови загуби на работни места може да охлади търсенето, въпреки че Колумбъс традиционно преминава през рецесии по-добре от много други региони заради стабилната си заетост в държавния сектор и образованието. Друг фактор са строителните разходи – ако трудът и материалите продължат да поскъпват, това може да забави темпото на новото жилищно строителство и да изтласка цените по-високо от прогнозираното. От страна на политиката, ако реформата в зонирането се забави или бъде отслабена, Колумбъс може да се затрудни да добави достатъчно жилища, което ще влоши проблемите с достъпността. Обратно, ако градът и предградията не успеят да поддържат инфраструктурата за растеж (пътища, комунални услуги, училища), това може да създаде тесни места, които правят определени райони по-малко желани. В краен случай могат да се разгледат малко вероятни непредвидени фактори като драстични промени в държавната политика или непредвидени събития, но няма очевидна заплаха на хоризонта, която да спре сегашния устрем на Колумбъс.

Извод: Пазарът на недвижими имоти в Колумбъс в началото на 2025 г. е фундаментално силен и позициониран за растеж. Очаквайте цените на жилищата да продължат да се покачват с устойчив едноцифрен темп, наемите да се увеличават, макар и с известен натиск върху достъпността, а търговското развитие да се съобразява с еволюцията на региона към по-голяма и динамична метрополия. Както каза един лидер в икономическото развитие, Колумбъс “прави смели ходове, привлича значими проекти и остава фокусиран върху дългосрочния растеж, който издига целия регион” columbusregion.com. За купувачи на жилища, инвеститори и бизнеси, Колумбъс, Охайо е пазар, изпълнен с възможности – и следващите няколко години само ще затвърдят тази тенденция.

Източници: